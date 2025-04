CatchUp With the Crew: Marcin Warpechowski

No "CatchUp with the Crew", nós o levamos para dentro da vida na ClickUp. Você conhecerá nossa equipe, verá o que nos motiva e entenderá melhor o que faz da ClickUp um lugar único para se trabalhar.

Nesta semana, ouviremos nosso Engenheiro Principal de Front-End, Marcin Warpechowski!

Nome: Marcin WarpechowskiTítulo: Engenheiro principal de front-endQuando entrei na ClickUp: Janeiro de 2023

Por que você se juntou ao ClickUp?*

Antes de entrar para a ClickUp, fui o fundador de uma empresa de software, portanto, tinha experiência em engenharia e em administrar uma equipe, enviar e construir um projeto, mas em pequena escala. O que me levou a ser um colaborador individual na ClickUp foi minha curiosidade em trabalhar em uma empresa de grande porte.

O que você faz na ClickUp?

Trabalhamos em esquadrões - pequenas equipes que possuem recursos específicos - e eu trabalho entre eles. Em resumo, entro em tocas de coelho com a intenção de voltar com uma solução para várias equipes. Por exemplo, eu estava pesquisando o desempenho e a experiência do usuário em determinadas áreas da nossa interface de usuário, e algumas das minhas descobertas eram novas, enquanto outras eram problemas conhecidos à espera de uma solução.

Entrei em contato com vários esquadrões para confirmar minhas hipóteses sobre essas áreas e recebi uma tonelada de feedback que destilei ainda mais. Criei sete documentos para nosso uso interno com diretrizes para desenvolvimento futuro e agora estou trabalhando com os esquadrões para implementá-los.

Conte-nos como é um dia típico para você.

Meus dias são dedicados a fazer avançar a agulha em projetos de longo prazo - principalmente estabelecendo relacionamentos, conhecendo pessoas e ajudando-as a entrar na mesma página. Isso muda de uma semana para outra, mas normalmente estou envolvido na criação de um protótipo ou prova de conceito de uma solução e, em seguida, passo-a para meus colegas implementarem em seus projetos.

Como você descreveria a cultura da ClickUp? O que a torna diferente de outros empregos que você já teve?

A cultura é incrível. Antes de entrar para a ClickUp, conversei com várias pessoas que trabalhavam aqui, e o que me convenceu a aceitar esse emprego foi a simpatia da equipe. Para mim, a ClickUp parece uma família global sem fronteiras e, como em uma família que funciona bem, todos são solidários e respeitosos.

Temos um objetivo claro de longo prazo que é motivador, mas o caminho para esse objetivo é dinâmico. Toda semana traz novos desafios e oportunidades.

O que você mais gosta em seu trabalho?

Eu adoro o produto. Tenho muito interesse na categoria de gerenciamento de projetos e colaboração - mas, em particular, adoro a implementação do ClickUp. Sinto-me inspirado a fazer o trabalho porque quero ver a plataforma, que todos nós usamos todos os dias no ClickUp, continuar melhorando. Também adoro o fato de os engenheiros estarem envolvidos no roteiro.

Qual é a sua característica favorita da equipe de engenharia?*

Estamos sempre alinhados ou, se não estivermos, buscamos o alinhamento rapidamente! Entendemos que nosso sucesso depende do trabalho em equipe e, na ClickUp, engenheiros de todos os níveis trocam informações, ideias e boas práticas. Também expressamos nossas dúvidas e pedimos ajuda quando necessário.

Que qualidades você acha que um funcionário bem-sucedido do ClickUp tem?*

Aprendi rapidamente que, para ter sucesso, eu precisava estabelecer relacionamentos com minha equipe e conhecer todos. Quase todos na minha equipe trabalham remotamente, mas não nos sentimos como estranhos. Todos são muito solidários.

Qualquer pessoa que se candidate a trabalhar na ClickUp deve analisar os valores de nossa empresa e se perguntar se eles são verdadeiros, pois nossa empresa os vive e os prioriza diariamente!

Fatos divertidos!Comida favorita: Comida tailandesaPrograma de TV que mais vale a pena assistir: "Curb Your Enthusiasm" e "Rick and Morty "Melhor filme para assistir de novo e de novo: "Airplane!"Pedido de sorvete preferido: Pistache, a menos que eu esteja na Sicília, e aí é limão!Atividade favorita de fim de semana: Viagens com minha famíliaO emoji mais usado: 😊 (como minha carinha sorridente)

Quer fazer parte da equipe do ClickUp? Estamos contratando! Confira nossa página de carreiras para ver as vagas abertas atualmente em nosso quadro de empregos e candidate-se agora.