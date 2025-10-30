Modelos gratuitos de nome de usuário e senha para se manter organizado

Todos nós já passamos por isso: ficamos olhando para a tela de login, certos de que sabíamos a senha... até descobrirmos que não sabíamos.

Há uma pesquisa muito interessante realizada pela psicóloga Jelena Mirkovic que explica por que as pessoas esquecem senhas: a facilidade de memorização muitas vezes entra em conflito com a segurança.

Os usuários criam senhas fracas com base em informações pessoais ou senhas fortes que reutilizam em várias contas, ambos hábitos arriscados. A solução para esse dilema é simples: você pode usar um modelo de senha.

Esses documentos ajudam você a organizar todas as suas senhas e informações de login em um único lugar.

Neste artigo, discutiremos os melhores modelos de senha gratuitos para impressão que você pode usar para o seu trabalho e uso pessoal.

Os melhores modelos de senha em resumo

Aqui está uma tabela resumida dos melhores modelos de senha:

O que são downloads gratuitos de modelos de senha?

Um modelo de senha é um documento pré-projetado, geralmente uma planilha como o Excel ou o Google Sheets, que ajuda você a organizar e controlar todas as suas informações de login para sites, aplicativos e contas online em um local seguro.

Os modelos de senha incluem campos para nomes de usuário, senhas, URLs e, às vezes, perguntas de segurança ou notas. Eles ajudam você a controlar todas as suas senhas em um formato estruturado para uso pessoal, o que reduz a necessidade de memorizá-las ou reutilizá-las.

É assim que funcionam:

✅ Oferece um formato estruturado para organizar e armazenar senhas

✅ Pode ser salvo em um local seguro com proteção por senha

✅ Permite acesso centralizado a todas as suas informações de login

✅ Suporta personalização para diferentes contas e categorias

✅ Oferece uma alternativa simples e imprimível a um gerenciador de senhas.

O que torna um modelo de senha bom?

Um bom modelo de senha deve ajudá-lo a criar senhas que sejam fortes e fáceis de lembrar.

Aqui estão algumas dicas que você pode usar:

Use pelo menos 12 a 15 caracteres por senha.

Misture letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos.

Evite padrões óbvios ou combinações fáceis de adivinhar, como “123456”.

Sempre use senhas diferentes para contas diferentes.

Experimente frases-senha que você vai lembrar, mas que ninguém mais vai adivinhar.

📖 Leia também: Ferramentas SSO para acesso seguro

Os 10 melhores modelos de senha gratuitos

Vamos começar!

Aqui estão 10 dos melhores modelos de senha para download gratuito para ajudá-lo a controlar todas as suas senhas com segurança e manter-se organizado em diferentes contas.

1. Modelo de lista ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Quer um sistema estruturado sem usar um gerenciador de senhas separado? Experimente o modelo de lista do ClickUp

Gerenciar uma lista crescente de credenciais de login — entre contas pessoais, trabalho ou clientes — pode rapidamente se tornar caótico.

O modelo de lista do ClickUp oferece um sistema estruturado para organizar senhas sem a necessidade de um gerenciador de senhas separado. Ele também ajuda a categorizar e organizar suas senhas por ordem de importância e prioridade.

✅ Por que você vai adorar este modelo

Divida dados de login complexos em listas organizadas e de fácil acesso

Categorize as contas por bancos, ferramentas de negócios, redes sociais ou clientes

Crie listas recorrentes para verificações de segurança regulares e lembretes de renovação

Priorize contas confidenciais com etiquetas ou rótulos personalizados

Compartilhe listas com os membros da equipe enquanto controla as permissões de acesso

✨ Ideal para: Freelancers, gerentes de projeto e proprietários de pequenas empresas que precisam de uma maneira estruturada de priorizar e controlar todas as suas senhas.

👀 Curiosidade: A palavra “senha” foi usada pela primeira vez em contextos militares, não em computadores. Os soldados a usavam como códigos verbais para passar pelos postos de controle.

2. Modelo de gerenciamento de ativos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Evite erros como perda de credenciais ou renovações de licença perdidas usando o modelo de gerenciamento de ativos do ClickUp

Ao gerenciar dados confidenciais, assinaturas ou licenças, é fundamental tratar as senhas como ativos digitais. O modelo de gerenciamento de ativos do ClickUp evita erros como perda de credenciais ou renovação de licenças perdidas, centralizando o rastreamento de ativos.

Isso também ajuda você a organizar e armazenar suas senhas em um banco de dados que ajuda a rastrear o uso de ativos, bem como visualizar todos os seus dados usando gráficos de Gantt.

✅ Por que você vai adorar este modelo

Registre credenciais, chaves de licença, datas de renovação e notas em um banco de dados pesquisável

Acompanhe o uso, atribua propriedade e monitore o status da licença

Categorize os ativos com base no tipo de ferramenta, nível de assinatura ou uso da equipe

Armazene informações confidenciais com segurança com opções de controle de acesso

Gere relatórios para renovações, auditorias de ativos ou revisões de conformidade

✨ Ideal para: gerentes de TI, proprietários de empresas e líderes de equipe que desejam gerenciar senhas, licenças de software e dados de login.

Os projetos de gerenciamento ficaram muito mais fáceis entre todos os departamentos da empresa. Quando um novo projeto chega, podemos usar um modelo que gera todos os tickets para nós imediatamente. Além disso, todos recebem automaticamente suas tarefas, então não há confusão sobre quem deve fazer cada parte do trabalho.

Os projetos de gerenciamento ficaram muito mais fáceis entre todos os departamentos da empresa. Quando um novo projeto chega, podemos usar um modelo que gera todos os tickets para nós imediatamente. Além disso, todos recebem automaticamente suas tarefas, então não há confusão sobre quem deve fazer cada parte do trabalho.

3. Modelo da Base de Conhecimento ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Experimente uma maneira profissional de controlar credenciais e proteger informações comerciais confidenciais com o modelo de base de conhecimento do ClickUp

Muitas organizações correm frequentemente o risco de violações de dados. Grandes empresas como o LinkedIn e a Ticketmaster foram vítimas disso, o que levou à exposição de mais de meio milhão de detalhes de clientes na dark web.

O modelo da Base de Conhecimento do ClickUp ajuda você a evitar violações, auxiliando no rastreamento de suas credenciais e protegendo informações comerciais confidenciais.

Este modelo vem pré-carregado com seções para perguntas frequentes e artigos de conhecimento, facilitando o armazenamento, a organização e o compartilhamento de senhas e melhores práticas dentro de uma empresa.

✅ Por que você vai adorar este modelo

Crie uma biblioteca de conhecimento estruturada com armazenamento de credenciais

Configure seções dedicadas para perguntas frequentes, procedimentos operacionais padrão, políticas e guias do sistema

Mantenha as equipes informadas com um recurso centralizado para acesso e atualizações

Forneça materiais de integração e documentos de referência para novos funcionários

Mantenha um registro seguro e pesquisável de informações confidenciais

✨ Ideal para: equipes, administradores de TI e gerentes de operações que procuram um hub centralizado para documentar senhas, SOPs e instruções de acesso para uso interno ou voltado para o cliente.

Aqui está um vídeo rápido sobre como os recursos do ClickUp colaboram para proporcionar a melhor experiência em gerenciamento de conhecimento:

📖 Leia também: Precauções de segurança de dados que toda equipe profissional deve tomar

4. Modelo SOP ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha o controle sobre pontos de acesso críticos centralizando seus SOPs por meio do modelo SOP do ClickUp.

Quando as equipes não têm um processo claro para gerenciar credenciais de login, falhas de segurança e confusão são inevitáveis. É aí que os Procedimentos Operacionais Padrão (SOPs) podem garantir consistência e eficiência quando se trata de processos e procedimentos para gerenciar senhas.

O modelo SOP da ClickUp ajuda a centralizar seus fluxos de trabalho de gerenciamento de senhas e proteger pontos de acesso críticos.

Usando este modelo, você pode automatizar processos com listas de verificação, instilar uniformidade no gerenciamento de senhas em toda a sua organização e melhorar a colaboração entre departamentos.

✅ Por que você vai adorar este modelo

Defina fluxos de trabalho para configurar, atualizar e revogar o acesso à conta.

Crie SOPs detalhados para o gerenciamento de senhas entre equipes.

Use listas de verificação integradas para tarefas e revisões de segurança recorrentes.

Padronize os procedimentos para integração de clientes ou transições de equipe.

✨ Ideal para: Proprietários de empresas, gerentes de operações e líderes de equipe que precisam de um sistema padronizado e repetível para lidar com senhas, acesso a contas e credenciais confidenciais.

📖 Leia também: Os 25 melhores softwares gratuitos de gerenciamento de projetos

📮ClickUp Insight: O profissional médio passa mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho — isso significa mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, conversas no Slack e arquivos espalhados. Um assistente de IA inteligente integrado ao seu espaço de trabalho pode mudar isso. Conheça o ClickUp Brain. Ele fornece insights e respostas instantâneas, exibindo os documentos, conversas e detalhes de tarefas certos em segundos — para que você possa parar de pesquisar e começar a trabalhar. 💫 Resultados reais: Equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — ao eliminar processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

5. Modelo de gerenciamento de conta ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Em vez de depender de notas espalhadas ou vários documentos, acompanhe todas as suas contas usando o modelo de gerenciamento de contas do ClickUp.

Com mais de 5,2 bilhões de contas de mídia social em todo o mundo, a maioria das empresas lida com muito mais contas e informações de login do que imagina. Sejam portais de clientes, ferramentas de equipe ou plataformas de assinatura, ter um único local para gerenciar esses detalhes pode poupar você de muita correria de última hora.

O modelo de gerenciamento de contas do ClickUp oferece um único local para gerenciar todos os detalhes da conta, sem mais notas espalhadas ou credenciais esquecidas. Esse modelo também ajuda você a projetar processos de integração de clientes com acesso compartilhado a senhas e a organizar todos os seus dados em categorias e pastas exclusivas.

✅ Por que você vai adorar este modelo

Reúna, armazene e gerencie as credenciais de conta em um único local organizado.

Acompanhe o acesso dos clientes, os detalhes da assinatura e os lembretes de atualização.

Simplifique a integração gerenciando credenciais e notas de conta em conjunto.

Proteja informações confidenciais com permissões de equipe e controles de acesso.

Simplifique a comunicação registrando alterações e atualizações de conta.

✨ Ideal para: gerentes de contas, equipes de atendimento ao cliente e proprietários de empresas que precisam de uma maneira simples de organizar contas de clientes e gerenciar credenciais com segurança.

📖 Leia também: Como desenvolver políticas e procedimentos de TI eficazes

6. Modelo de lista de senhas do Excel da Vertex42

via Vertex42

O Modelo de Lista de Senhas do Excel da Vertex42 simplifica as coisas para usuários que preferem um rastreador de senhas simples e imprimível.

Este modelo baseado no Excel permite que você mantenha uma lista organizada e clara de suas credenciais de login e vem pré-carregado com dicas importantes sobre como manter sua senha segura e protegida o tempo todo. Está disponível nos formatos Excel e PDF.

✅ Por que você vai adorar este modelo

Registre nomes de usuário, senhas, sites e notas em uma tabela estruturada.

Imprima sua lista de senhas para referência offline e backup.

Personalize colunas ou categorias com base nas suas necessidades pessoais ou comerciais.

Organize as entradas em ordem alfabética ou por categoria para acesso rápido.

Mantenha um registro seguro e centralizado que você pode armazenar offline.

✨ Ideal para: Usuários comuns e proprietários de pequenas empresas que desejam uma lista de senhas imprimível que possam armazenar com segurança em casa ou no escritório.

👀 Curiosidade: No filme dos Irmãos Marx de 1932, Horse Feathers, Groucho tenta entrar em um bar clandestino e é solicitado a fornecer a senha. Após várias tentativas erradas, ele finalmente acerta com “Swordfish”, o que se torna uma piada recorrente no filme. Muito antes da internet, essa cena zombava da ideia de palavras secretas controlando o acesso. Isso mostra que as senhas têm sido práticas e engraçadas por quase um século.

7. Modelo de registro de senhas do Excel da Vertex42

via Vertex42

60% dos americanos admitem reutilizar senhas em várias contas, tornando-se alvos fáceis para ataques de preenchimento de credenciais e força bruta. É um hábito arriscado, muitas vezes resultado da dificuldade em lembrar muitas senhas.

O Modelo de Registro de Senhas do Excel da Vertex42 ajuda você a evitar o risco de reutilização de senhas, oferecendo uma maneira confiável de registrar todas as credenciais em um local seguro.

Ele vem pré-configurado com duas planilhas para rastrear suas informações de login em todas as contas e está disponível nas orientações retrato e paisagem.

✅ Por que você vai adorar este modelo

Registre nomes de usuário, senhas, nomes de sites e notas personalizadas em um único arquivo.

Escolha entre os layouts retrato e paisagem, de acordo com sua preferência.

Imprima o registro para uso offline ou mantenha uma cópia local segura no seu dispositivo.

Classifique e organize as senhas por categoria, tipo de conta ou nível de segurança.

Acompanhe as atualizações e alterações com colunas editáveis.

✨ Ideal para: Freelancers, usuários domésticos e proprietários de pequenas empresas que preferem um registro de senhas imprimível baseado no Excel, que podem proteger e atualizar conforme necessário.

📖 Leia também: Como gerenciar várias contas do Gmail

8. Password Keeper da TemplateLab

via TemplateLab

Com o número crescente de contas online, é tentador reutilizar senhas, o que coloca sua segurança em risco.

O Password Keeper da TemplateLab oferece uma solução simples para gerenciar credenciais de contas pessoais e compartilhadas em uma única folha imprimível. Este modelo está disponível em vários formatos, como PDF, e pode ser usado em softwares como Adobe Photoshop, Microsoft Word e PowerPoint.

✅ Por que você vai adorar este modelo

Liste nomes de usuário, senhas, nomes de sites e notas de conta em um único documento.

Mantenha as senhas pessoais ou do escritório em um formato centralizado e fácil de consultar.

Imprima e armazene com segurança para acesso rápido quando necessário.

Evite redefinições repetidas de senha com um único registro confiável.

Personalize o layout para se adequar ao uso pessoal, da equipe ou da família.

✨ Ideal para: Indivíduos, freelancers e equipes de escritório que precisam de uma lista básica de senhas imprimível para gerenciar várias contas pessoais ou relacionadas ao trabalho.

👀 Curiosidade: Os soldados romanos antigos usavam senhas secretas chamadas “palavras de ordem” para identificar amigos e inimigos durante patrulhas noturnas.

9. Rastreador de redefinição de senha da Template.net

O Password Reset Tracker da Template.net ajuda as equipes de TI e os administradores a manterem-se a par dos pedidos de redefinição e dos protocolos de segurança.

Este rastreador registra todas as solicitações, ajudando você a manter a responsabilidade e reforçar os processos de segurança. Ele também pode ser editado na ferramenta AI Editor do site, e os usuários podem optar por baixar ou imprimir este modelo para uso pessoal e profissional.

✅ Por que você vai adorar este modelo

Registre solicitações de redefinição de senha com data, ID do usuário e status.

Acompanhe as etapas de verificação e garanta o acompanhamento de todas as solicitações.

Registre os detalhes de conclusão para trilhas de auditoria e revisões de segurança.

Mantenha um registro centralizado para uso interno e responsabilização.

Melhore os fluxos de trabalho de gerenciamento de senhas em todos os departamentos.

✨ Ideal para: equipes de suporte de TI, administradores de escritório e gerentes que precisam de um sistema dedicado para rastrear solicitações de redefinição de senha e melhorar a segurança das senhas entre os usuários.

10. Folha de nome de usuário e senha da Template.net

A Folha de Nome de Usuário e Senha da Template.net é uma solução simples para pequenas equipes que gerenciam credenciais compartilhadas.

Em vez de arriscar problemas de acesso com notas espalhadas, esta folha simples permite organizar nomes de usuário e senhas para sistemas ou ferramentas internas. Também é totalmente personalizável e editável usando a ferramenta AI Editor integrada ao site.

✅ Por que você vai adorar este modelo

Liste nomes de usuário, senhas e notas de conta em um único documento.

Use para ferramentas de escritório compartilhadas, sistemas internos ou portais de clientes.

Imprima e armazene com segurança em um ambiente de acesso controlado.

Atualize e revise as entradas à medida que as credenciais mudam ao longo do tempo.

Reduza a confusão, fornecendo uma única fonte de verdade para o acesso da equipe.

✨ Ideal para: Pequenas equipes, gerentes de escritório e equipes de TI que precisam de um modelo simples e imprimível de nome de usuário e senha para gerenciar o acesso a contas internas gratuitamente.

📖 Leia também: Como usar registros de auditoria para melhorar a segurança e a conformidade

Melhore sua gestão de senhas com modelos gratuitos

Todos nós já passamos por isso: digitar senhas erradas na esperança de adivinhar a correta, apenas para ficar bloqueado por algumas horas.

Em algum momento, é sensato aceitar que gerenciar todas as suas senhas sem um sistema só aumenta o risco de violações e perda de tempo.

Entre todas as opções e outros sites, os modelos do ClickUp se destacam por sua flexibilidade, recursos de colaboração integrados e capacidade de gerenciar muito mais do que apenas senhas.

Quer você queira criar um rastreador de senhas detalhado ou elaborar procedimentos operacionais padrão (SOPs) para acesso, os modelos prontos para uso do ClickUp ajudam você a personalizar seu fluxo de trabalho.

Você está pronto para acabar com o incômodo de procurar senhas esquecidas? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!