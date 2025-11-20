Por que mudar de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento é mais difícil do que você imagina

Mudar de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento tem sido uma tendência nos últimos anos.

Muitos blogueiros populares, autores e outros gurus que participam de conferências pegaram a incrível pesquisa acadêmica da professora Carol Dweck, da Universidade de Stanford, e a transformaram em algo próprio.

No entanto, será que uma mentalidade de crescimento é realmente alcançável? Ou será que um discurso inspirador e motivacional é suficiente para impulsioná-lo?

Vamos examinar mais de perto o que realmente significa ter uma mentalidade de crescimento e como você pode abandonar de uma vez por todas a mentalidade fixa.

O impasse entre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento

Uma mentalidade fixa tem a ver com preservação. Você acredita que suas características, habilidades e aptidões permanecerão as mesmas, independentemente do que acontecer. Você não quer parecer ignorante, então não tenta nada novo.

Uma mentalidade de crescimento implica compreender que, através da prática, do trabalho árduo e do esforço, é possível melhorar as suas capacidades e aprender coisas novas.

Veja como Dweck descreve isso: “As pessoas acreditam que suas habilidades mais básicas podem ser desenvolvidas por meio da dedicação e do trabalho árduo — inteligência e talento são apenas o ponto de partida. Essa visão cria um amor pelo aprendizado e uma resiliência essenciais para grandes realizações.”

O que sentimos falta na mentalidade de crescimento

1. Esforço não é suficiente.

A maior parte do trabalho de Dweck tem se concentrado nos alunos e na forma como eles aprendem, especificamente no sistema escolar. Os melhores professores incorporam uma variedade de métodos para envolver seus alunos – e você deve fazer o mesmo por si mesmo.

Por exemplo, se você deseja aprender um novo idioma ou uma nova habilidade no trabalho, talvez seja necessário experimentar algumas abordagens diferentes antes de encontrar uma que funcione.

É claro que isso leva tempo.

Descobrir seu estilo de aprendizagem e encontrar maneiras de se adaptar a ele exigirá muita dedicação. O simples esforço não será suficiente. Você pode ser elogiado por se esforçar, mas será que realmente aprendeu?

2. O crescimento é uma jornada.

Em uma viagem, nem tudo é ascendente. Às vezes você dá voltas, se perde e volta novamente. O mesmo acontece com o crescimento.

Uma mentalidade de crescimento reconhecerá isso e se adaptará à situação. Os erros não são prejudiciais. Eles fazem parte do processo de aprendizagem. Uma mentalidade fixa se concentrará nos erros e falhas, em vez de criar um ambiente propício para um melhor aprendizado.

3. Mentalidades fixas e de crescimento não são binárias.

Não há como passar automaticamente de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento. Você provavelmente tem uma mentalidade de crescimento em algumas áreas e uma mentalidade fixa em outras.

Sua mentalidade fixa pode permanecer e não devemos nos iludir pensando que ela irá desaparecer. Parte da mentalidade de crescimento é reconhecer que a mentalidade fixa ainda pode existir.

4. Concentre-se na aprovação, em vez de no aprendizado.

Uma mentalidade fixa só quer buscar a resposta certa, em vez de realmente entender como as coisas funcionam e se desenvolvem. A mentalidade fixa quer aprovação em vez de experiência. Quando motivado pela aprovação em vez do aprendizado, é mais provável que você fracasse quando a aprovação acabar. A mentalidade de crescimento vê isso como parte da experiência.

Sinais de que você está caindo em uma mentalidade fixa

Se você se pegar com pensamentos nessas áreas em relação aos outros, pode estar voltando a uma mentalidade fixa. Lembre-se de que uma mentalidade de crescimento não se resume apenas ao esforço; trata-se de como você percebe a situação.

Ansiedade. Você fica excessivamente ansioso com uma situação, circunstância, projeto ou oportunidade.

Negatividade em relação ao feedback. Você se sente derrotado quando recebe críticas? Ou deseja aprender com os comentários e feedbacks?

Ciúme. Como você se sente em relação àqueles que são mais bem-sucedidos do que você ou recebem mais elogios? Você os julga de forma justa? De que maneiras você poderia aprender com eles?

Como passar de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento

1. Os hábitos devem mudar.

Para ser uma pessoa que pratica exercícios físicos, você precisa se exercitar mais. Isso significa que seus hábitos precisam mudar. Para mostrar como isso é difícil, basta comparar uma academia em janeiro com uma em julho. A frequência será notavelmente diferente. E o hábito não pegou para muitas pessoas.

O problema? Muitas vezes pensamos no que queremos fazer, em vez de pensar nos passos que nos ajudarão a alcançar o objetivo. Este é um princípio importante do sistema Get Things Done. Você deve criar tarefas menores e passos de ação para dividir um item maior.

Às vezes, mudar o hábito significa identificar os pequenos passos necessários para torná-lo realidade.

O ClickUp está perfeitamente configurado para ajudá-lo com as etapas de ação. É fácil criar tarefas, prazos e até mesmo tarefas recorrentes para manter suas tarefas em primeiro plano.

Com o ClickUp, você sempre terá um lugar para lembretes, notas sobre seu progresso e maneiras de dividir suas grandes metas em tarefas menores.

2. Concentre-se na identidade antes dos resultados.

Digamos que você queira treinar mais para ficar mais forte. Mas então os resultados não aparecem tão rápido quanto você gostaria e você perde a esperança. Você não atinge a meta, então desiste.

Agora, você voltou à mentalidade fixa. O resultado era o seu objetivo e, quando os hábitos não deram frutos, você desistiu.

Sim, pode haver casos em que você deva parar algo ou desistir. Mas analise seus resultados em um nível mais profundo. Você já foi realmente uma pessoa que malhava e levantava pesos? Isso era uma parte essencial da sua identidade? Não. Você estava focado nos resultados, e não na identidade.

“Os resultados dizem respeito ao que você obtém. Os processos dizem respeito ao que você faz. A identidade diz respeito ao que você acredita”, afirma James Clear em seu novo livro sobre hábitos.

A identidade define quem você é. Para que os hábitos e uma mentalidade de crescimento se tornem naturais, eles precisam ser parte integrante da sua perspectiva como pessoa.

3. Reconheça as pequenas vitórias.

Outra razão pela qual é difícil captar a mentalidade de crescimento é que esperamos demais muito rapidamente. Lembre-se de que as mentalidades fixas e de crescimento não são binárias. Todos estão em processo.

“Sou uma mulher em evolução. Estou apenas tentando, como todo mundo. Tento aproveitar cada conflito, cada experiência e aprender com eles. A vida nunca é monótona”, diz Oprah Winfrey. Essa é definitivamente uma mentalidade de crescimento. Ela não se definiu como pessoa, como um produto final, mesmo em meio a tanto sucesso.

Para se sentir confortável com os altos e baixos da mentalidade de crescimento, você deve se sentir confortável com as pequenas vitórias e com o fato de construir a partir delas. Alguns dias serão mais difíceis do que outros; alguns minutos serão mais desafiadores do que outros.

A mentalidade de crescimento aceita essas dificuldades juntamente com as pequenas vitórias que elas trazem.

No ClickUp, você pode acompanhar suas grandes conquistas (metas) e dividi-las em conquistas menores (resultados-chave). Comemore com sua equipe à medida que avança.

Conclusão: Próximos passos para uma mentalidade de crescimento

Uma mentalidade de crescimento não significa negligenciar seus talentos e habilidades em prol de algo completamente novo a cada vez. Você pode ter nascido com certos interesses, predileções e peculiaridades. Mas isso não significa que novas habilidades estejam além do seu alcance. Existem muitas habilidades que poderiam se adequar aos seus interesses e talentos, mas que você pode ter medo de cultivar.

Para identificá-los, pense no seguinte...

Seus medos relacionados à sua carreira, sucesso ou falta de sucesso.

Os resultados que você deseja e se está disposto a ser esse tipo de pessoa.

Como você está aprendendo com seus fracassos

Você acha difícil ter uma mentalidade de crescimento? O que está impedindo você? Em quais velhos padrões você está recaindo?