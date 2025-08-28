Pesquisa: Os riscos impressionantes de governança e as lacunas de segurança da expansão descontrolada da IA

A promessa da IA é imensa, mas para muitos líderes de TI, ela está se tornando um pesadelo em termos de conformidade e segurança. Para descobrir essa lacuna, realizamos uma pesquisa abrangente com mais de 200 profissionais do conhecimento.

Nossas descobertas revelam que as organizações estão investindo pesadamente, mas muitas vezes sem as proteções necessárias, levando a riscos de segurança impressionantes e outras consequências da expansão descontrolada da IA.

Principais conclusões da nossa pesquisa:

79,6% das equipes não possuem uma política clara para ferramentas de IA não autorizadas

60% dos trabalhadores admitem usar ferramentas de IA não autorizadas e 68% dos líderes sabem que isso está acontecendo

Em 44% das equipes , ninguém é formalmente responsável pelas consequências de resultados ruins da IA

Mais de 42% das empresas não estão confiantes de que passariam em uma auditoria de segurança de fornecedores hoje

Essa expansão descontrolada da IA não é apenas ineficiente, mas também representa um risco crítico à segurança e à responsabilidade.

A solução está na adoção de uma IA segura, unificada e auditável, sustentada por normas emergentes como a ISO 42001 — a primeira norma internacional específica para Sistemas de Gestão de Inteligência Artificial (AIMS).

A ClickUp tem orgulho de estar entre as primeiras plataformas a obter a certificação ISO 42001. Essa certificação rigorosa demonstra nosso compromisso com práticas seguras, transparentes e éticas de IA em todas as nossas soluções. Ao atender aos requisitos da ISO 42001, o ClickUp garante que sua organização se beneficie de uma IA inovadora e em conformidade. Nossa certificação oferece garantia verificável de que seus dados e fluxos de trabalho estão protegidos pelos mais altos padrões do setor. Com o ClickUp, você pode confiar que seu trabalho baseado em IA é governado de forma responsável, proporcionando uma vantagem competitiva no cenário digital atual.

Por que a IA não autorizada é uma ameaça para sua empresa

Violações significativas da governança e conformidade de dados são consequências diretas da IA não autorizada: 60% dos trabalhadores admitem usar IA não autorizada para obter uma vantagem inicial nas tarefas de trabalho.

O custo não se resume apenas a possíveis multas; trata-se da erosão da confiança, da comprometimento da segurança dos dados e de uma perda fundamental do controle sobre seus ativos digitais

Isso decorre de uma abordagem caótica e não gerenciada à IA, sem uma estrutura de governança de IA estruturada em vigor:

49,8% dos trabalhadores descrevem a política de IA de sua equipe como “o Velho Oeste”

Outros 29,8% operam sob uma abordagem arriscada de “não perguntar, não contar”

Gráfico circular das abordagens da política de IA da equipe

Os líderes sabem que os riscos existem, mas não têm recursos para resolvê-los:

33. 17% acreditam que sua equipe definitivamente não é uma exceção a essas violações

35,12% afirmam que é improvável que sua equipe seja uma exceção

Para combater essa ameaça por trás da expansão descontrolada da IA, os líderes de TI precisam de uma estratégia proativa de governança de IA, e não de proibições generalizadas. Estabelecer uma abordagem de mitigação de riscos alinhada com estruturas como a ISO 42001 é fundamental para equilibrar inovação e controle.

IA sem responsabilidade é uma aposta na conformidade

Essa falta de controle leva a uma terrível falta de responsabilidade e a um medo real de ser pego desprevenido por clientes ou reguladores. Sem uma governança responsável da IA clara, as empresas enfrentam riscos crescentes de conformidade da IA e falta de rastreabilidade na tomada de decisões baseadas em IA.

Quanto às consequências indesejadas de conselhos inadequados ou resultados tendenciosos da IA, 44% das equipes afirmam que ninguém seria formalmente responsável.

Além desse fato preocupante, a expansão descontrolada da IA torna quase impossível rastrear as decisões da IA, demonstrar o uso ético ou mesmo passar com confiança por uma auditoria de segurança.

*mais de 42% das equipes não estão confiantes de que passariam em uma auditoria de práticas seguras de IA atualmente.

Gráfico de barras da confiança e responsabilidade da equipe para auditorias seguras de IA

A governança proativa da IA não é mais opcional. Normas como a ISO 42001 fornecem a estrutura crítica para transparência e responsabilidade, neutralizando diretamente os riscos de conformidade da expansão descontrolada da IA.

Capacitando seus funcionários sem sacrificar a segurança

Os funcionários estão aproveitando a IA porque ela realmente aumenta sua produtividade. Tentar bani-la completamente levará a atritos internos e à expansão contínua da IA na TI paralela. Em vez disso, as organizações devem permitir a adoção segura da IA por meio de políticas claras, práticas éticas de IA e visibilidade do uso de ferramentas de IA não autorizadas.

Um total de 82% dos líderes espera reclamações dos funcionários se sites de IA não autorizados forem simplesmente bloqueados

As prioridades dos trabalhadores são claras:

42. 44% priorizam velocidade e eficiência

14. 63% priorizam a política e a segurança da empresa

42,93% priorizam ambos

Gráfico circular das prioridades dos trabalhadores para o uso da IA

Eles exigem uma solução que não force um compromisso entre velocidade e segurança.

A solução ideal esconde a complexidade de todos os LLMs de back-end em um único contrato com um único fornecedor. O fornecedor lida, por meio de seus contratos e aplicativos, com toda a complexidade de definir um único padrão de IA. Não precisamos nos preocupar com todos os detalhes específicos dos LLMs ou modelos. É muito bom.

Isso ressalta a necessidade crítica de uma ferramenta confiável e unificada que simplifique o gerenciamento de IA para equipes de TI e segurança, permitindo que as equipes inovem sem introduzir riscos inaceitáveis.

Do caos à conformidade

A era da expansão descontrolada da IA está chegando ao fim. É hora de devolver o poder à TI:

❌ PARE: Confiar na adoção ad hoc de ferramentas de IA e esperar pelo melhor, permitindo que a expansão descontrolada da IA crie pontos cegos de conformidade impossíveis de gerenciar.

❌ PARE: Implemente proibições gerais à IA que prejudicam a produtividade e impulsionam a TI paralela.

❌ PARE: Avaliar ferramentas de IA ad hoc para diferentes equipes, tornando a governança eficaz quase impossível.

✅ INÍCIO: Implementação de uma plataforma de IA unificada que se integra perfeitamente aos fluxos de trabalho existentes e fornece a preparação necessária para auditorias, controles de risco e supervisão para conformidade regulatória — todos pilares essenciais das estruturas modernas de governança de IA

✅ COMECE: Priorize a segurança da IA desde o início. Integre medidas de segurança robustas à sua estratégia de IA desde o primeiro dia, em vez de tratá-la como algo secundário.

✅ COMECE: Priorize soluções de IA que ofereçam segurança de nível empresarial e responsabilidade auditável, como aquelas alinhadas com a ISO 42001.

É exatamente por isso que o ClickUp foi projetado de maneira diferente. Entendemos que os líderes de TI precisam de mais do que apenas outra ferramenta de IA; eles precisam de um sistema abrangente de gerenciamento de IA projetado para eliminar a expansão descontrolada e garantir a conformidade.

O ClickUp agora obteve a certificação ISO 42001, estabelecendo um novo padrão para IA confiável no local de trabalho. Essa certificação oferece a garantia verificável de que nossa plataforma oferece segurança de dados, responsabilidade e práticas responsáveis de IA que os líderes de TI precisam desesperadamente, fornecidas por meio de uma estrutura confiável de governança de IA que atende aos padrões globais de conformidade regulatória.

O caminho a seguir

A expansão descontrolada da IA representa uma fronteira perigosa para as empresas modernas, especialmente para seus líderes de TI.

Na minha opinião, quanto menos fornecedores tivermos, melhor... Cada fornecedor representa mais tempo, despesas gerais, custos e complicações. É péssimo.

Eis o motivo: nossa pesquisa mostra que os funcionários estão recorrendo a IA não autorizada para aumentar a produtividade. Ainda assim, uma impressionante falta de responsabilidade e preparação para auditorias expõe sua empresa a desastres de conformidade e segurança.

Aqui está o que você deve fazer: O caminho a seguir não é a restrição, mas o controle estratégico. A solução é consolidar a IA em uma plataforma única e unificada que forneça tanto a produtividade que os funcionários exigem quanto a governança de nível empresarial de que os líderes precisam.

Aqui está a solução ClickUp: O ClickUp foi projetado para eliminar a expansão descontrolada da IA. Como uma das primeiras plataformas a obter a certificação ISO 42001, oferecemos mais do que apenas uma IA poderosa; fornecemos um Sistema de Gerenciamento de IA verificável. Essa certificação garante que o ClickUp oferece segurança, responsabilidade e uma estrutura responsável para transformar o caos em uma vantagem estratégica confiável.

Aja hoje mesmo

Saiba mais sobre o ClickUp Brain

A única IA certificada pela ISO 42001 que conecta todo o seu trabalho

📺 Acesse o webinar sob demanda e o manual

Veja como equipes líderes estão eliminando a expansão descontrolada da IA e alcançando um ROI real.

💬 Agende uma consulta pessoal

Pronto para ver como o ClickUp pode fornecer a solução de IA segura e unificada de que sua equipe precisa, com o respaldo das normas ISO 42001? Agende uma consulta gratuita hoje mesmo.

Nota sobre a metodologia da pesquisa: os dados para este relatório foram coletados durante um período de duas semanas no final de julho de 2025. A pesquisa, composta por 10 perguntas de múltipla escolha, foi aplicada anonimamente a mais de 200 participantes. Os entrevistados representavam uma combinação equilibrada de funções profissionais, desde lideranças executivas e gerentes até profissionais do conhecimento e empreendedores. Para obter a metodologia completa e os resultados detalhados, entre em contato com research@clickup.com.