Modelos gratuitos de programação de painéis para simplificar o planejamento elétrico

🔎 Você sabia? Nos EUA, cerca de 1.000 pessoas morrem devido a acidentes relacionados à eletricidade todos os anos, enquanto cerca de 30.000 pessoas sofrem ferimentos não fatais.

Como gerente de projetos de construção, você é responsável por reduzir os riscos elétricos criando cronogramas de painéis precisos. Mas sejamos honestos: fazer isso manualmente não é nada fácil.

Criar uma programação de painéis exige muito esforço, experiência e atenção aos detalhes. O trabalho não termina aí: é preciso atualizá-la regularmente, o que é altamente complexo, especialmente em locais com vários circuitos e painéis. Resumindo, sem um ponto de partida sólido, criar e gerenciar uma programação de painéis é extremamente difícil.

Aqui estão 11 modelos gratuitos de programação de painéis para monitorar cargas elétricas e prevenir acidentes.

Procurando maneiras de alinhar sua equipe para um gerenciamento eficaz da programação do painel? Confira este vídeo! 👇🏻

O que são modelos de programação de painéis?

Um cronograma de painéis é um documento que contém detalhes sobre os circuitos, disjuntores, fusíveis, cargas elétricas e outros componentes dentro de um painel elétrico. Ele fornece informações essenciais sobre a configuração do painel, distribuição de carga e medidas de segurança, ajudando eletricistas e engenheiros a identificar rapidamente circuitos, realizar manutenção e solucionar problemas.

Um modelo de cronograma de painéis elétricos é um recurso pré-formatado que ajuda gerentes de projeto, eletricistas e engenheiros a criar cronogramas precisos para painéis. Ele permite que eles insiram detalhes essenciais relacionados aos painéis, como número do circuito, valor da carga e números dos disjuntores para as seções atendidas pelo circuito, facilitando a criação e o gerenciamento do cronograma do painel.

O que torna um modelo de programação de painéis bom?

Nos Estados Unidos, o Código Elétrico Nacional (NEC) é um conjunto de normas e diretrizes de segurança que regulamentam o projeto, a instalação e a manutenção de sistemas elétricos. Embora não forneça um formato padrão para um cronograma de painéis, aqui estão alguns aspectos que você deve procurar em seu modelo para garantir que ele seja adequado para uso:

Layout claro: identifique rapidamente circuitos, cargas, disjuntores e classificações de tensão sem confusão

Abrangência: Registre todos os detalhes importantes, incluindo distribuição de carga e amperagem Informações importantes: Identifique rapidamente circuitos sobrecarregados com informações sobre fase, carga e tensão por seção

Espaço para expansão: deixe espaço para futuras alterações, a fim de reduzir os custos de redesenho

Formato flexível: converta facilmente em PDFs ou planilhas para acesso no local

Modelos gratuitos de programação de painéis em resumo

11 modelos de programação de painéis

Confira esses modelos gratuitos de cronogramas de painéis elétricos da ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, e outras plataformas que ajudam a garantir a máxima segurança elétrica:

1. Modelo de SOP para manutenção de painéis elétricos da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Padronize seu processo de manutenção de painéis com o modelo de SOP para manutenção de painéis elétricos da ClickUp

Procurando um modelo para otimizar o gerenciamento da programação do painel da sua equipe? O modelo de SOP para manutenção de painéis elétricos da ClickUp fornece um guia passo a passo para a identificação de circuitos e todo o processo de gerenciamento do painel, desde inspeções até documentação.

Permite programar a manutenção, criar tarefas recorrentes, gerenciar o estoque de peças sobressalentes e garantir que os painéis elétricos sejam inspecionados sistematicamente para evitar avarias ou violações do código

Veja por que você vai gostar:

Programe inspeções de rotina e reparos de emergência com a automação de tarefas

Atribua funções de manutenção e acompanhe a responsabilidade por meio de campos personalizados

Mantenha registros de conformidade de segurança e gere relatórios de manutenção

Visualize as próximas tarefas com a visualização em calendário ou Gantt

Ideal para: Gerentes de instalações, empreiteiros e eletricistas que precisam de fluxos de trabalho de manutenção estruturados e acompanhamento de conformidade para vários painéis elétricos em locais comerciais ou industriais.

Veja o que Long Nguyen Vu, pesquisador de pós-doutorado da Escola de Engenharia Eletrônica da Universidade Soongsil, em Seul, disse sobre o uso do ClickUp:

Graças à sincronização entre os indivíduos, o ClickUp nos ajudou a trabalhar em um design e fluxo de trabalho unificados. Como resultado, cada membro pôde ver suas tarefas com mais clareza em relação ao objetivo principal da nossa equipe. Além disso, não havia procedimentos padronizados entre os membros, pois todos concordamos com uma interface simplificada e unificada.

Graças à sincronização entre os indivíduos, o ClickUp nos ajudou a trabalhar em um design e fluxo de trabalho unificados. Como resultado, cada membro pôde ver suas tarefas com mais clareza em relação ao objetivo principal da nossa equipe. Além disso, não houve procedimentos repetitivos entre os membros, pois todos concordamos com uma interface simplificada e unificada.

2. Modelo de planejador de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie um caminho organizado para o planejamento de painéis elétricos com o modelo de planejador de projetos ClickUp

Embora versátil, o modelo de planejador de projetos ClickUp se adapta facilmente à programação de painéis e projetos de instalação elétrica.

Ele oferece uma visão abrangente das fases do seu projeto, para que você possa mapear cada etapa, atribuir tarefas e identificar o melhor momento para iniciar o trabalho elétrico.

Visualize dependências, gerencie cronogramas e mantenha seu painel instalado em dia, desde a fabricação até o balanceamento final de carga.

Este modelo é ideal para supervisionar todo o ciclo de vida do projeto, desde o planejamento até a instalação do painel, enquanto o modelo SOP se concentra mais nos fluxos de trabalho de manutenção recorrente do painel.

Veja por que você vai gostar:

Escolha entre várias visualizações — Kanban, quadro e lista — e colabore com os membros da sua equipe

Atribua prazos, dependências e níveis de prioridade às tarefas

Gerencie subcontratados, fornecedores e comunicações com clientes de maneira integrada

Simplifique o compartilhamento de documentos e o gerenciamento de anexos

Ideal para: Empreiteiros elétricos e líderes de projetos que gerenciam projetos de instalação ou atualização de painéis em várias fases, com vários membros da equipe e necessidades complexas de programação.

📮 ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores utilizam métodos inconsistentes para acompanhar as ações a realizar, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Quer seja através do envio de notas de acompanhamento ou da utilização de folhas de cálculo, o processo é frequentemente disperso e ineficiente. A solução de gerenciamento de tarefas da ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas, para que sua equipe possa agir rapidamente e permanecer alinhada.

3. Modelo de cronograma de painel de dados em Excel da TemplateLab

via TemplateLab

O modelo de programação de painéis de dados do Excel da TemplateLab é ideal para acompanhar painéis de baixa tensão ou de cabeamento estruturado, como alarmes de segurança, telefones e câmeras de CFTV. Ele fornece uma planilha limpa e editável para documentar circuitos elétricos, atribuições de disjuntores e detalhes do painel.

Ao contrário dos modelos do Word, este modelo ajuda você a calcular automaticamente a carga total do painel e organizar a distribuição das fases usando ferramentas familiares de planilhas.

Criado com base na lógica familiar das planilhas, ele garante que os eletricistas registrem todas as informações importantes sem precisar de um software especializado. As fórmulas pré-criadas e as células de entrada ajudam a manter a consistência, enquanto a estrutura é flexível o suficiente para acomodar layouts personalizados para diferentes tipos de painéis.

Veja por que você vai gostar:

Registre números de circuitos, cargas, tamanhos de fios e detalhes de fase de forma clara

Calcule automaticamente as cargas totais por fase e a utilização da capacidade do painel

Modifique ou expanda rapidamente as programações dos painéis à medida que os projetos evoluem

Exporte e imprima programações para documentação do local ou licenciamento

Ideal para: Eletricistas e engenheiros que criam cronogramas de painéis detalhados, editáveis e imprimíveis para locais residenciais, comerciais ou industriais.

💡 Dica profissional: Destaque claramente os sistemas críticos, como alarmes de incêndio, iluminação de emergência ou equipamentos essenciais, na programação do painel. Isso garante que eles sejam rapidamente identificados e priorizados durante a manutenção.

4. Modelo de programação de painéis do Microsoft Word da TemplateLab

via TemplateLab

O modelo de cronograma de painéis do Microsoft Word da TemplateLab simplifica o processo de registro e organização de informações sobre painéis elétricos. Este modelo foi pré-formatado explicitamente para painéis 1Ø, com uma estrutura simplificada ideal para necessidades residenciais, como documentação de carga de disjuntores e atualizações rápidas no local.

Este modelo adaptável é adequado para vários sistemas elétricos e ideal para criar layouts de painéis rápidos e limpos quando é necessário capturar ou compartilhar dados no local durante inspeções de campo. Sua estrutura simples garante fácil digitação, edição e formatação, ao mesmo tempo em que oferece flexibilidade suficiente para se ajustar a diferentes configurações de painéis.

Veja por que você vai gostar:

Digite facilmente as atribuições dos circuitos, os IDs dos painéis e as descrições das cargas

Formate agendas para se adequarem a relatórios padrão do site ou envios de licenças

Suporta etiquetagem clara para equipes de manutenção ou inspeção

Use offline sem precisar de acesso à Internet ou software pesado

Ideal para: Empreiteiros e técnicos que preferem um formato de documento simples e imprimível para registrar e consultar agendas de painéis no local.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de planos de projeto em Excel e ClickUp

5. Modelo de programação de painéis 1Ø do Microsoft Word por TemplateLab

via TemplateLab

Projetado especificamente para painéis monofásicos (1Ø), o modelo de programação de painéis 1Ø do Microsoft Word da TemplateLab otimiza a documentação para instalações elétricas residenciais e comerciais de pequeno porte. Ele apresenta um layout específico para monofásicos, com seções designadas para IDs de circuitos, tamanhos de disjuntores, valores de carga e classificações de tensão.

Esta versão foi criada para uso doméstico e comercial leve, com campos e layout formatados especificamente para sistemas 1Ø — ideal para trabalhos menores que não exigem rastreamento multifásico ou cálculos automáticos.

O modelo é altamente personalizável, permitindo que você insira e atualize facilmente os detalhes relevantes para o seu sistema. Além disso, o formato fácil de editar permite atualizações rápidas à medida que os projetos avançam, garantindo que os eletricistas permaneçam em conformidade e organizados sem precisar mudar para um software complexo.

Veja por que você vai gostar:

Tenha acesso fácil à adição de slots de reserva e futuros circuitos sem complicações

Registre cálculos de carga e atualizações à medida que os circuitos são adicionados ou modificados

Imprima agendas claras para inspeções ou entregas aos clientes

Personalize o layout para residências, escritórios ou construções comerciais leves

Ideal para: Eletricistas que documentam painéis elétricos monofásicos residenciais, de pequenos escritórios ou de lojas para trabalhos rápidos de instalação ou manutenção.

📚 Leia também: Como criar um plano de implementação de projeto

6. Modelo de etiqueta para painel elétrico do Google Sheets da Workyard

via Workyard

O modelo de etiqueta para painéis elétricos do Google Sheets da Workyard é outro recurso gratuito para um planejamento eficaz de painéis. Ele pode ser acessado de qualquer lugar e permite atualizações colaborativas durante instalações ou inspeções.

Ao contrário do modelo do Excel, este é baseado na nuvem e é ótimo para equipes que atualizam agendas ao vivo no local, especialmente quando colaboram remotamente ou em diferentes locais de trabalho.

Com campos editáveis para número do circuito, descrição da carga, localização e tamanho do disjuntor, ele garante clareza e segurança, evitando detalhes incorretos ou ausentes no painel. Além disso, o modelo está em conformidade com o Código Elétrico Nacional (NEC) e está disponível para download em vários formatos digitais versáteis, como Excel, Word e PDF.

Veja por que você vai gostar:

Adicione detalhes como nomes de circuitos, interruptores, voltagem, amperagem, etc.

Gere etiquetas claras e profissionais para todos os circuitos de painéis

Ajuste facilmente os layouts para painéis pequenos, subpainéis ou quadros de distribuição completos

Mantenha as descrições dos disjuntores organizadas e pesquisáveis com codificação por cores e classificação

Ideal para: Empreiteiros elétricos e equipes de projeto que padronizam práticas de rotulagem em trabalhos residenciais ou comerciais.

🧠 Curiosidade: Fábricas que utilizam IA para reforçar suas medidas de segurança relataram uma redução significativa nos acidentes, variando de 15% a 20%. Isso ocorre porque os sistemas de IA identificam riscos potenciais que podem passar despercebidos pela supervisão humana, contribuindo proativamente para um ambiente de trabalho mais seguro para os funcionários em ambientes potencialmente perigosos

7. Modelo de cronograma de painéis elétricos 3Ø da pdfFiller

via pdfFiller

Gerenciar um sistema elétrico trifásico pode ser um desafio. No entanto, o modelo de programação de painéis elétricos 3Ø da pdfFiller facilita o processo e é feito sob medida para sistemas elétricos trifásicos (3Ø), oferecendo um formato estruturado para documentar cargas.

O modelo inclui seções claras para cada fase, com campos detalhados para disjuntores, classificações de carga e tensões. É mais adequado para documentar o equilíbrio de energia em sistemas trifásicos, ideal para edifícios de médio porte e quadros elétricos onde a precisão da distribuição de carga é fundamental.

O layout é intuitivo, com informações importantes, como detalhes de iluminação e circuitos, organizadas no lado esquerdo, e é ideal para uso em programações de painéis de quadros elétricos.

Veja por que você vai gostar:

Gerencie com precisão a distribuição equilibrada da carga em três fases

Preencha as programações digitalmente ou imprima-as para atualizações manuscritas em campo através de

Documente cargas de amperagem, tamanhos de disjuntores, IDs de circuitos e equipamentos atendidos

Garanta a conformidade com as normas de construção comercial

Ideal para: Engenheiros elétricos e empreiteiros que gerenciam sistemas de distribuição de energia trifásica em instalações comerciais, industriais ou de manufatura.

📚 Leia também: Como criar uma lista de verificação para avaliação de riscos

8. Modelo de cronograma de painel industrial da Template. Net

O modelo de programação de painéis industriais da Template.net foi concebido para instalações de grande escala que requerem documentação abrangente. Abrange informações detalhadas sobre circuitos, classificações de dispositivos de proteção, tipos de equipamentos conectados e cálculos de corrente de falha — ideal para manter a conformidade regulamentar.

Este modelo detalhado garante a conformidade regulamentar e simplifica os cronogramas de manutenção de sistemas elétricos complexos, frequentemente encontrados em fábricas, refinarias ou centros de dados. Também permite listar nomes de salas, dispositivos e valores de carga detalhados para cada circuito, enquanto o layout claro ajuda a manter a precisão ao gerenciar vários circuitos e equipamentos.

Veja por que você vai gostar:

Atenda a painéis elétricos pesados e de grande capacidade

Inclua campos para tipos de carga, circuitos de emergência e interruptores de transferência

Apoie o planejamento da manutenção com rastreamento estruturado de circuitos

Exporte para aprovações de engenharia, licenças ou auditorias internas

Ideal para: Gerentes de fábrica e eletricistas de instalações que fazem a manutenção de painéis industriais grandes e de alta capacidade com máquinas e equipamentos pesados.

Quer otimizar o gerenciamento de projetos com IA? Saiba como o ClickUp Brain faz isso e muito mais:

9. Modelo de cronograma para painéis elétricos comerciais da Template. Net

Criado para edifícios comerciais, o Modelo de Cronograma de Painéis Elétricos Comerciais da Template.net organiza vários circuitos de forma organizada. Ele foi projetado para ajudar a rastrear um circuito por vez, juntamente com sua carga, tamanho do disjuntor e detalhes da fase.

Você encontrará campos para identificação do painel, classificação, cargas do circuito, atribuição de fase e notas, que ajudam as equipes a comunicar as configurações de forma clara aos clientes, inspetores e equipes de manutenção. Seu formato simples é ideal para técnicos que lidam com atualizações frequentes, visitas ou transferências em edifícios comerciais, como torres de escritórios, hotéis e shoppings.

Veja por que você vai gostar:

Registre agendas de cargas comerciais com uma estrutura consistente

Adapte-se facilmente a diferentes tipos de edifícios e tamanhos de projetos

Padronize a documentação dos painéis para pacotes de transferência ou licenças

Acelere a colaboração entre GCs, subcontratados e consultores

Ideal para: Gestores imobiliários, empreiteiros e eletricistas que documentam sistemas elétricos em edifícios de escritórios, centros comerciais, hotéis e espaços comerciais.

➡️ Leia mais: As melhores ferramentas de software de gerenciamento de tarefas para melhorar seus fluxos de trabalho

10. Modelo de programação do painel de energia do centro de dados da Template. Net

O modelo de programação do painel de energia do centro de dados da Template.Net ajuda a gerenciar a distribuição de energia nos centros de dados. Inclui seções dedicadas para tomadas de dados, cargas de energia e classificações de tensão para rastrear qual tomada se conecta a qual circuito e quanta energia cada uma consome.

O layout estruturado garante que as principais cargas de energia, sistemas de backup e circuitos redundantes sejam documentados com precisão durante auditorias, manutenção ou interrupções. Como resultado, esta é uma ferramenta prática para gerentes de data centers e eletricistas que lidam com equipamentos sensíveis e de alto volume.

Veja por que você vai gostar:

Concentre-se na documentação de distribuição de energia de alta confiabilidade

Organize cargas críticas, sistemas de backup e circuitos de redundância

Simplifique o gerenciamento de circuitos de energia de racks de alta densidade

Acompanhe o balanceamento de carga em vários painéis

Ideal para: Gerentes de centros de dados, engenheiros de infraestrutura e consultores elétricos que lidam com sistemas de energia de alta densidade e carga crítica.

11. Modelo de programação de painel de fase única por Schedule Templates

via Modelos de programação

Perfeito para residências ou pequenos espaços comerciais, o Modelo de Programação de Painel Monofásico da Schedule Templates monitora os detalhes dos painéis de derivação monofásicos. Ele lista claramente todos os circuitos monofásicos, a classificação do disjuntor, o valor da carga e os dispositivos conectados — ideal para instalações rápidas, pequenos reparos ou inspeções residenciais.

O layout simplifica as operações e a manutenção, permitindo que os usuários identifiquem problemas e gerenciem cargas sem confusão. É ideal para eletricistas que precisam de um documento simples e imprimível para verificações rápidas e reparos em sistemas monofásicos.

Veja por que você vai gostar:

Gerencie detalhes de disjuntores, valores de carga e etiquetas de equipamentos

Permita edições rápidas para pequenas alterações no sistema elétrico

Suporte a agendas claras e imprimíveis para uso no local

Aumente a segurança listando claramente todos os circuitos elétricos conectados

Ideal para: Eletricistas residenciais e instaladores de pequenos escritórios que registram detalhes de painéis monofásicos para novas construções, atualizações ou manutenção

Crie cronogramas precisos para painéis elétricos com facilidade — use os modelos personalizáveis do ClickUp

Quando se trata de eletricidade, não há espaço para suposições. Um cronograma de painéis elétricos claro e preciso não é apenas uma formalidade, é essencial para evitar erros, economizar tempo e garantir a precisão no local. Embora os modelos ajudem, gerenciá-los em projetos complexos ainda pode ser complicado.

É aí que entra o ClickUp. Desde a organização de agendas de painéis até a atribuição de tarefas e acompanhamento de prazos, os modelos personalizáveis de agenda de painéis do ClickUp facilitam o planejamento, o monitoramento e a atualização de todas as etapas dos seus projetos elétricos.

Pronto para simplificar sua carga de trabalho e ficar à frente? Confira o ClickUp — inscreva-se aqui gratuitamente.