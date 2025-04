Modelos gratuitos de organogramas para PowerPoint

A maneira como você coleta, gerencia e usa as informações determinará se você ganhará ou perderá.

Bill Gates

Essas palavras capturam perfeitamente a essência do sucesso organizacional: sem clareza, até mesmo as equipes mais habilidosas têm dificuldades. As funções se sobrepõem, as responsabilidades se confundem e a produtividade se torna um obstáculo.

Os organogramas colocam ordem nesse caos. Eles servem como um roteiro visual, mostrando quem faz o quê e como cada função se encaixa na equipe mais ampla.

A melhor parte? Você não precisa começar do zero - os modelos de organogramas do PowerPoint tornam o processo rápido e envolvente. E se você quiser soluções mais dinâmicas, exploraremos alternativas modernas para levar o gerenciamento da sua equipe a um novo patamar.

Vamos mergulhar de cabeça!

**Você sabia que os organogramas também são chamados de organogramas ou organogramas. Independentemente do nome, eles são a melhor ferramenta para visualizar as funções da equipe e as estruturas de relatórios. E eles são mais essenciais do que nunca nos locais de trabalho dinâmicos e de ritmo acelerado de hoje em dia!

O que faz um bom modelo de PowerPoint de organograma?

Um modelo de organograma excepcional é mais do que um design - é uma ferramenta funcional que simplifica a comunicação e alinha sua equipe. Aqui estão os principais recursos que você deve priorizar:

Design sem confusão: Simplifique as estruturas da equipe com um layout limpo e organizado. Um bom modelo garante que as funções e as linhas de subordinação sejam imediatamente claras

Simplifique as estruturas da equipe com um layout limpo e organizado. Um bom modelo garante que as funções e as linhas de subordinação sejam imediatamente claras Fluxo lógico: Destaque o panorama geral enquanto se aprofunda nos detalhes. Uma estrutura clara descreve a liderança de alto nível, os colaboradores individuais e tudo o que estiver entre eles

Destaque o panorama geral enquanto se aprofunda nos detalhes. Uma estrutura clara descreve a liderança de alto nível, os colaboradores individuais e tudo o que estiver entre eles Pronto para a colaboração: Capacite a sua equipe a contribuir em tempo real. Modelos eficazes permitem fácil compartilhamento, atualizações e feedback, mantendo todos engajados

Capacite a sua equipe a contribuir em tempo real. Modelos eficazes permitem fácil compartilhamento, atualizações e feedback, mantendo todos engajados Estética profissional: Destaque-se e chame a atenção. Fontes em negrito, seções codificadas por cores e gráficos elegantes tornam seu organograma pronto para qualquer apresentação

Destaque-se e chame a atenção. Fontes em negrito, seções codificadas por cores e gráficos elegantes tornam seu organograma pronto para qualquer apresentação Personalizável: Adapte-o para atender às suas necessidades exclusivas. Desde o ajuste de cores e formas até o redimensionamento de elementos, um ótimo modelo é flexível para refletir sua marca e estrutura

Com esses recursos, seu organograma se torna um ativo poderoso para transparência, engajamento e produtividade.

Fato curioso: Em 1855, Daniel McCallum daniel McCallum, um superintendente ferroviário visionário, projetou o primeiro organograma do mundo para a New York and Erie Railway. Foi um projeto igualmente genial, que lançou as bases de como mapeamos as equipes hoje em dia! 📊

Os 8 melhores modelos de organogramas gratuitos para PowerPoint

Pronto para simplificar seu estrutura da equipe e apresentá-la como um profissional? Esses modelos de organogramas do PowerPoint oferecem representações visuais perfeitas de funções, responsabilidades e hierarquias. Vamos nos aprofundar no que faz com que cada um deles seja exclusivamente adequado às suas necessidades!

1. Modelos de organograma de equipe do PowerPoint da Microsoft

via Microsoft Você está procurando um modelo de apresentação simples que funcione perfeitamente com o MS Office? Este modelo de organograma para PowerPoint oferece um sistema limpo e focado na hierarquia que torna a edição simples e eficaz.

Adicionar ou remover caixas requer apenas alguns cliques - perfeito para equipes que crescem ou se reestruturam com frequência. Por exemplo, use a guia Formatar para ajustar formas, cores ou texto, criando um organograma sofisticado que atenda às suas necessidades específicas.

💎 Veja por que você vai adorar:

Exporte perfeitamente como PPT ou PDF para facilitar o compartilhamento ou a impressão

Encaixe-se perfeitamente nos slides padrão do PowerPoint - sem necessidade de formatação complexa ou complementos

Adapte-se rapidamente com formas de arrastar e soltar para atualizações frequentes da equipe

Diferencie seções usando esquemas de cores personalizáveis para destacar departamentos ou níveis de senioridade

ideal para: Gerentes ou especialistas em RH que usam o MS Office diariamente e desejam um modelo de apresentação limpo e pronto para uso para equipes de pequeno e médio porte

➡️ Leia mais: Como criar um estatuto da equipe? Com os modelos gratuitos de estatuto da equipe

2. Modelo de estrutura organizacional com código de cores para PowerPoint da Microsoft

via Microsoft Gerenciar estruturas de equipe complexas não precisa ser algo desgastante. Este modelo vibrante de organograma do PowerPoint usa um código de cores estratégico para diferenciar cada função com uma paleta dedicada, facilitando o acompanhamento até mesmo das hierarquias mais complexas.

Com um design limpo e sem distrações, seu público permanece concentrado na mensagem. Os esquemas de cores personalizáveis permitem que você alinhe o design com a marca da sua empresa.

💎 Veja por que você vai adorar:

Melhore a comunicação destacando visualmente os relacionamentos e as dependências

Use visuais estratégicos codificados por cores para obter clareza instantânea em organogramas complexos

Crie visuais refinados que reflitam sua estrutura organizacional e sua marca

Economize tempo com slides reutilizáveis e adaptáveis para várias apresentações

Ideal para: Empresas com estruturas de vários departamentos que desejam apresentar a hierarquia da organização - perfeito para sessões de integração ou reuniões com partes interessadas

3. Modelo de PowerPoint de Organograma da SlideModel

via SlideModel Deseja adicionar um toque elegante e profissional além dos designs padrão do PowerPoint? Este modelo de organograma da SlideModel oferece layouts verticais ou horizontais que se adaptam a diferentes formas e tamanhos de organizações.

Dê um toque pessoal com avatares, fotos ou ícones e replique facilmente as seções para criar gráficos para a organização como um todo ou para departamentos individuais.

💎 Veja por que você vai adorar:

Aumente o envolvimento adicionando avatares, fotos ou ícones ao seu organograma

Adapte seções para diferentes departamentos, tarefas ou para toda a organização

Refine as funções com marcadores de posição e estruturas de slides fáceis de usar

Exporte para formatos populares (PPTX, PDF) para compartilhamento off-line ou entre plataformas

Ideal para: Executivos em cargos corporativos ou voltados para o cliente que precisam de um organograma sofisticado que funcione como uma peça de apresentação que chame a atenção

4. Modelo de PowerPoint de Estrutura Organizacional Matricial da SlideModel

via SlideModel O equilíbrio entre vários gerentes ou projetos paralelos exige uma ferramenta especializada. Este modelo de apresentação do PowerPoint oferece uma estrutura envolvente e pronta para uso para mapear relacionamentos multifuncionais usando uma tabela clara em estilo de grade 7×7.

As linhas representam papéis funcionais, as colunas representam projetos ou produtos específicos e cada interseção descreve claramente quem é responsável pelo quê. Perfeito para explicar fluxos de trabalho, dependências e o fluxo de informações entre departamentos.

💎 Veja por que você vai adorar:

Visualize linhas duplas de relatórios com coerência multifuncional usando nós circulares

Explicar fluxos de trabalho complexos com uma representação visual hierárquica intuitiva

Distinguir compromissos baseados em projetos de tarefas departamentais mais amplas

Simplifique as reorganizações em larga escala centralizando as responsabilidades em um único layout

Ideal para: Organizações que dependem de equipes multifuncionais ou de relatórios baseados em projetos (por exemplo, desenvolvimento de produtos, consultoria, P&D) que precisam de clareza sobre a sobreposição de tarefas

💡 Dica profissional: Mergulhe no exemplos de estrutura organizacional matricial do mundo real para ver como esses gráficos esclarecem fluxos de trabalho complexos e capacitam as equipes a colaborar.

5. Modelo de organograma de vendas da SlideEgg

via SlideEgg O sucesso em vendas começa com uma comunicação clara sobre funções, responsabilidades e linhas de reporte. O modelo de organograma de vendas do SlideEgg simplifica até mesmo as hierarquias de vendas mais complexas, mantendo sua equipe alinhada, motivada e pronta para fechar negócios.

Seja mapeando territórios, destacando funções-chave ou definindo responsabilidades, esse modelo ajuda cada representante de vendas a entender seu lugar e impacto. Com referências visuais rápidas, você sempre saberá com quem entrar em contato para obter leads, negócios ou parcerias estratégicas.

💎 Veja por que você vai adorar:

Destaque funções especializadas, como executivos de contas, SDRs ou BDMs

Simplifique os canais de comunicação entre representantes, leads e gerentes

Adicione métricas ou KPIs diretamente ao gráfico para acompanhar o desempenho da equipe

Adapte e edite slides para refletir estratégias ou estruturas de equipe em evolução

Ideal para: Gerentes de vendas que permitem apresentações rápidas a novas contratações ou estratégias de vendas dinâmicas para atender às mudanças nas demandas do mercado

Fato curioso: As empresas com equipes de vendas e marketing alinhadas crescem 19% mais rápido e obtêm um aumento de 15% nos lucros, destacando o poder de um organograma claro e bem estruturado.

6. Modelo de PowerPoint de alinhamento de equipe da SlideEgg

via SlideEgg Às vezes, uma hierarquia tradicional pode parecer muito rígida. Este modelo de apresentação do PowerPoint apresenta seu grupo em um arranjo linear e fácil de visualizar, perfeito para pequenos grupos ou equipes de projeto com liderança mais fluida.

Alinhe os membros da equipe com fotos de rosto, títulos de funções ou biografias curtas para criar uma apresentação envolvente e acessível. Ideal para reuniões internas ou decks voltados para o cliente, esse modelo se concentra na conexão humana, ajudando o público a associar rostos a nomes em segundos.

💎 Veja por que você vai adorar:

Crie relacionamento em apresentações voltadas para o cliente, apresentações de equipe ou sessões de encontro e saudação

Mostre a experiência de cada membro com biografias e fotos personalizadas

Destaque as formações específicas do projeto ou multifuncionais em um design elegante e moderno

Use estruturas personalizadas para enfatizar a liderança ou a diversidade da equipe

Ideal para: Equipes ágeis, agências de criação ou equipes remotas que desejam enfatizar as contribuições individuais e, ao mesmo tempo, transmitir um senso coletivo de unidade

7. Modelo de organogramas do PowerPoint da Slidesgo

via Slidesgo Organogramas mal projetados confundem sua força de trabalho e atrapalham a comunicação. O modelo de organograma da Slidesgo corrige isso com visuais vibrantes e designs profissionais que priorizam a clareza.

Caixas de texto mínimas, ícones em negrito e cores vibrantes envolvem seu público. Não importa se você está mapeando uma equipe de startup ou uma multinacional, seus layouts flexíveis e a compatibilidade com o Google Slides facilitam a adaptação para qualquer equipe.

💎 Veja por que você vai adorar:

Escolha entre várias opções de design para representar melhor a estrutura de sua organização

Adicione uma vantagem visual com ícones, formas e imagens para aumentar o envolvimento

Economize tempo com slides pré-projetados e adaptados para apresentações profissionais

Destaque departamentos ou projetos específicos com seções visualmente distintas

Ideal para: Profissionais de RH, agências de criação e equipes lideradas por designers que supervisionam reorganizações ou planejamento multifuncional

8. Modelo de hierarquia corporativa da 24Slides

via 24Slides Quando os organogramas tradicionais em estilo de árvore ficam aquém do esperado, o Corporate Hierarchy Template entra em cena com um design novo, em estilo de escada. Esse layout criativo oferece uma maneira inovadora de representar as funções e a dinâmica da equipe, facilitando a visualização do caminho de cada um.

O que faz com que ele se destaque? Use o diagrama de escadas para destacar a progressão na carreira, as prioridades de carga de trabalho ou os funis de produção, garantindo que sua equipe permaneça alinhada com os objetivos da empresa.

💎 Veja por que você vai adorar:

Mapear trajetórias de carreira ou destacar caminhos de promoção

Esclarecer os funis de produção e as prioridades de carga de trabalho para um melhor alinhamento

Mapeie os fluxos de trabalho e a dinâmica da equipe com layouts claros e práticos

Explore vários designs para adaptar o gráfico às necessidades de sua organização

Ideal para: Equipes focadas em crescimento de carreira, colaboração multifuncional ou simplificação de fluxos de trabalho complexos em um formato fácil de entender

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de organogramas em PPT, Word e ClickUp

Limitações do uso do PowerPoint para organogramas

O Microsoft PowerPoint é excelente em apresentações, mas muitas vezes falha ao criar organogramas. Ele não tem a flexibilidade, a funcionalidade e os recursos avançados de que as equipes modernas precisam para fluxos de trabalho de ritmo acelerado.

É aqui que ele deixa a desejar:

1. Colaboração limitada em tempo real

O PowerPoint não oferece suporte à coedição robusta, portanto, as equipes precisam passar várias versões do mesmo arquivo. Esse processo atrasa as revisões e cria problemas de controle de versão, complicando o trabalho em equipe.

2. As atualizações são um incômodo

Os organogramas do PowerPoint são inerentemente estáticos. Precisa adicionar uma nova função ou reestruturar um departamento? Prepare-se para edições manuais tediosas ou um redesenho completo, o que é incrivelmente frustrante para equipes que passam por mudanças ou crescimento frequentes.

3. Integração limitada com fluxos de trabalho

O PowerPoint opera principalmente dentro do ecossistema da Microsoft, com pouca integração entre plataformas. É quase impossível conectar seu organograma a ferramentas de gerenciamento de projetos ou a atualizações de tarefas em tempo real.

4. Experiência de usuário desajeitada para equipes grandes

À medida que os organogramas crescem e passam a incluir dezenas ou centenas de funções, os slides do PowerPoint rapidamente se tornam desordenados e impossíveis de gerenciar. Essa sobrecarga visual gera confusão, retardando o processo de criação e a compreensão.

5. Sem análise integrada

O PowerPoint não oferece ferramentas nativas para rastrear o desempenho, a capacidade ou as tendências organizacionais. Você terá que coletar e interpretar manualmente esses dados, o que atrasa a tomada de decisões e o planejamento estratégico.

Então, como superar esses desafios? Mude para um sistema dinâmico e baseado em nuvem software de organogramas . Com colaboração em tempo real, atualizações instantâneas e integração perfeita, essas ferramentas transformam seu fluxo de trabalho, mantendo sua equipe ágil, conectada e à frente do jogo.

7 Modelos alternativos e poderosos de organogramas

No gerenciamento de equipes, cada movimento é importante - desde a definição de funções e responsabilidades até a manutenção dos departamentos alinhados às metas. É aí que a ClickUp -o aplicativo completo para o trabalho - entra em cena para trazer clareza e precisão à sua estratégia organizacional.

Com Quadros brancos ClickUp com o ClickUp, a criação de um organograma se torna simples e divertida em uma tela infinita e em tempo real. Basta arrastar, soltar, desenhar e incorporar elementos à medida que sua força de trabalho evolui - ideal para inspirar criatividade e sinergia.

O ClickUp centralizou nossas operações cotidianas e promoveu a colaboração em todo o departamento. O recurso de quadro branco? Obcecado. Essa ferramenta era usada com frequência durante as reuniões de equipe para fazer brainstorming de ideias ou elaborar determinadas iniciativas._

Briettny Curtner, gerente de programas da Utah Valley University

Não quer começar do zero? Os modelos de organogramas gratuitos do ClickUp estão aqui para economizar seu tempo e otimizar seu fluxo de trabalho. Confira nossas 7 principais opções abaixo!

1. Modelo de organograma do ClickUp

modelo de organograma em powerpoint: Modelo de organograma do ClickUp

Imagine ter um arquiteto de equipe pessoal na ponta dos dedos - esse é o Modelo de organograma do ClickUp para você!

Essa ferramenta transforma uma hierarquia estática em uma estrutura dinâmica e colaborativa, ajudando-o a ver como cada indivíduo contribui para as metas de toda a empresa. Arraste e solte funções, vincule tarefas ou documentos a funcionários específicos e visualize as relações entre departamentos.

E a melhor parte? Como se trata de um gráfico dinâmico, você evitará problemas de controle de versão. Todos sempre terão a estrutura mais recente, sem precisar procurar em arquivos desatualizados ou no Google Slides.

💎 Veja por que você vai adorar:

Aproveite as atualizações em tempo real que refletem sua estrutura organizacional atual

Vincule funções a tarefas, projetos ou objetivos específicos para obter insights práticos

Trabalhe com as partes interessadas para obter precisão e transparência

Dimensione o gráfico à medida que sua organização cresce sem precisar redesenhar do zero

Ideal para: Novos gerentes, especialistas em RH ou líderes de equipe que estão criando seu primeiro organograma - ou qualquer pessoa que precise de uma ferramenta flexível e interativa para mapear funções dinâmicas

➡️ Leia mais: Entendendo os diferentes níveis de gerenciamento: Funções e habilidades

2. Modelo ClickUp Meet the Team

Modelo do ClickUp Meet the Team (Conheça a equipe)

Sejamos francos: as apresentações tradicionais da equipe geralmente carecem de personalização, o que dificulta a criação de conexões significativas, especialmente em configurações remotas ou híbridas. Modelo Conheça a Equipe do ClickUp corrige isso transformando as apresentações em experiências interativas, dinâmicas e envolventes. Seja na integração de novos contratados ou em apresentações para as partes interessadas, ele garante que as personalidades e os pontos fortes exclusivos de toda a sua equipe sejam destacados.

Ao contrário dos modelos de organograma do PowerPoint, ele oferece opções de personalização que vão além de nomes e funções. Adicione fotos, destaque habilidades específicas, compartilhe conquistas e inclua fatos para criar uma história mais inclusiva e envolvente.

💎 Veja por que você vai adorar:

Destaque as habilidades e os conhecimentos individuais para uma melhor alocação de recursos

Crie unidade mostrando os pontos fortes e as habilidades de todos

Ajude os novos funcionários a se sentirem bem-vindos com introduções rápidas e visualmente atraentes

Centralize os perfis da equipe em tempo real para que ninguém seja esquecido ou mal representado

Ideal para: Equipes remotas ou distribuídas que reduzem as lacunas de comunicação, gerentes de RH que aprimoram a integração ou líderes que criam uma seção "Sobre nós" animada para apresentações ou sites da empresa

➡️ Leia mais: Melhores programas de software de lousa digital

3. Modelo de lista de funcionários do ClickUp

modelo de organograma em powerpoint: Modelo de lista de funcionários do ClickUp

A Modelo de lista de funcionários do ClickUp consolida todas as suas necessidades de gerenciamento de funcionários em um sistema centralizado. Não é mais necessário fazer malabarismos com planilhas ou ferramentas desatualizadas - esse modelo lida de forma eficiente com cronogramas, cargas de trabalho e folha de pagamento.

Seu recurso de destaque é o Quadro de Pagamento da Equipe - uma configuração visual no estilo Kanban que simplifica o acompanhamento da folha de pagamento e das horas extras.

Integrado análise da força de trabalho também fornecem insights em tempo real sobre o desempenho dos funcionários, o progresso das tarefas e a disponibilidade, permitindo que você tome decisões mais inteligentes e orientadas por dados.

💎 Veja por que você vai adorar:

Obtenha uma visão abrangente de sua força de trabalho (nomes, funções, departamentos)

Mantenha um banco de dados detalhado e atualizado de todos os funcionários

Gerar relatórios e insights sobre a composição da equipe e a distribuição de habilidades

Personalize campos, adicione novas linhas e adapte o modelo para atender às necessidades em constante evolução

Ideal para: Profissionais de RH que gerenciam a folha de pagamento e a conformidade, líderes de operações que equilibram equipes baseadas em turnos ou gerentes focados no planejamento estratégico da força de trabalho

Dica profissional: Procurando uma maneira ainda mais inteligente de gerenciar sua força de trabalho? o ClickUp se destaca como uma ferramenta robusta de software de banco de dados de funcionários . Desde a simplificação da integração e do acompanhamento do desempenho até o gerenciamento da folha de pagamento e da conformidade, o ClickUp é o que há de mais avançado.

4. Modelo de diretório de fotos da equipe ClickUp

Modelo de diretório de fotos da equipe do ClickUp

Você já se sentiu como se estivesse jogando um jogo interminável de "Adivinhe quem é" com seus colegas de trabalho? É hora de mudar o roteiro com Modelo de diretório de fotos da equipe do ClickUp !

Este modelo de organograma apresenta fotos de funcionários ao lado de informações importantes. Organize os detalhes em categorias e pastas, adicione facilmente tags e palavras-chave pesquisáveis e acompanhe quem fez o upload do quê.

💎 Veja por que você vai adorar:

Crie um diretório visualmente atraente que associe rostos a nomes

Mantenha seu diretório polido, consistente e fácil de navegar

Atualize em tempo real à medida que a lista de sua equipe cresce ou muda

Adapte-o para incluir os detalhes exatos de que sua organização precisa

Ideal para: Equipes remotas que superam a divisão digital em diferentes fusos horários ou qualquer empresa que queira que as partes interessadas externas (como investidores ou parceiros) reconheçam o pessoal-chave

5. Modelo de manual do funcionário do ClickUp

modelo de organograma em powerpoint: Modelo de manual do funcionário do ClickUp

Toda empresa bem-sucedida prospera em uma base sólida de padrões, diretrizes e responsabilidades bem definidos. As Modelo de manual do funcionário do ClickUp é excelente para mostrar tudo isso em um espaço de fácil acesso.

Embora não seja um organograma no sentido tradicional, esse modelo fornece o contexto de como sua empresa opera - oferecendo clareza sobre regras, processos e a cadeia de comando.

Ao contrário de um manual estático em PDF, esse documento dinâmico do ClickUp é atualizado em tempo real. Se você revisar uma política, todos os funcionários verão a versão mais recente, eliminando confusão ou referências desatualizadas.

💎 Veja por que você vai adorar:

Crie um repositório centralizado e de fácil acesso das informações da empresa

Fornecer aos funcionários percepções sobre as funções de liderança e a cultura da empresa

Adicione ou edite políticas em tempo real, reduzindo as dores de cabeça com o controle de versões

Reduzir os riscos legais mantendo um registro por escrito de todas as políticas da empresa

Ideal para: Profissionais de RH que criam uma única fonte de verdade para a política da empresa ou proprietários de pequenas empresas que aumentam sua força de trabalho de forma responsável

6. Modelo de integração de novas contratações do ClickUp

Modelo de integração de novos contratados do ClickUp

Cause uma primeira impressão inesquecível com o Modelo de integração de novos contratados do ClickUp . Ele descreve a experiência de integração, desde estruturas de equipe, tarefas essenciais, recursos e cronogramas em etapas claramente definidas, ajudando os novos funcionários a se sentirem confiantes desde o primeiro dia.

Designe mentores, incorpore módulos de treinamento específicos da função e integre as políticas da empresa para ajudar os funcionários a entender suas responsabilidades e a visão organizacional. Essa transparência favorece uma integração mais rápida e reduz o risco de falhas de comunicação no início.

💎 Veja por que você vai adorar:

Padronize seu processo de integração para que cada novo contratado tenha uma experiência consistente

Monitore as tarefas e os marcos para evitar que qualquer etapa da integração passe despercebida

Fornecer recursos personalizados e um roteiro claro para as primeiras semanas de um funcionário

Personalizar os módulos de treinamento com base nas necessidades exclusivas de cada departamento ou função

Ideal para: Gerentes de RH ou líderes de organizações em rápida expansão que precisam de supervisão em tempo real e de uma abordagem unificada para dar as boas-vindas aos novos ingressantes

➡️ Leia mais: Como reestruturar uma organização da maneira correta

7. Modelo de cultura da empresa ClickUp

modelo de organograma em powerpoint: Modelo de cultura da empresa ClickUp

Uma cultura empresarial próspera resulta de uma missão coletiva, valores fundamentais e conexões genuínas. É isso que a Modelo de cultura da empresa ClickUp ofertas.

Essa ferramenta não se limita a delinear hierarquias - ela captura o "porquê" por trás de sua estrutura organizacional . Isso ajuda os funcionários a entender onde se encaixam e como suas contribuições promovem as metas da empresa.

A recompensa? Camaradagem mais forte, maior envolvimento e melhor comunicação - estabelecendo a base para o sucesso a longo prazo.

💎 Veja por que você vai adorar:

Visualize os valores essenciais, as declarações de missão e o ethos da empresa

Reforce a cultura com frases de efeito ou conquistas fixadas em diferentes departamentos

Promova a comunicação em tempo real incorporando seções multimídia e interativas

Mantenha sua cultura relevante, atualizando iniciativas e metas à medida que sua organização evolui

Ideal para: Líderes de RH que estão formando uma identidade cultural coesa e empresas que estão passando por fusões ou reestruturações - garantindo que todos os funcionários entendam a missão e os valores

Otimize seu processo de criação de organogramas com o ClickUp

Os organogramas são mais do que apenas caixas e linhas - eles são o projeto da estrutura, da cultura e do potencial de crescimento de sua empresa. Embora os modelos gratuitos do PowerPoint ofereçam um bom começo, o ClickUp transforma seus organogramas em um centro dinâmico e interativo que se encaixa naturalmente em seu fluxo de trabalho.

Veja como:

Conecte seu organograma a tarefas, projetos e metas para obter insights práticos e integração perfeita

Alterne entre várias exibições personalizáveis para ver sua força de trabalho sob novas perspectivas

Traga as partes interessadas para atualizar e refinar seu organograma em tempo real

Escale sem esforço, seja gerenciando uma equipe de 5 ou 5.000 pessoas, o ClickUp cresce com você

Pronto para abraçar o futuro? Registre-se no ClickUp hoje mesmo para redefinir a forma como você visualiza e gerencia a estrutura da sua equipe e aumentar a produtividade!