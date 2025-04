10 melhores softwares de IA para o sucesso do cliente em 2025

O sucesso do cliente vai além de responder a perguntas - trata-se de criar relacionamentos sólidos e evitar a rotatividade. Entretanto, à medida que as empresas crescem, gerenciar as crescentes necessidades dos clientes torna-se um desafio. IA no atendimento ao cliente ajuda as equipes a automatizar tarefas, prever as necessidades dos clientes e fornecer suporte proativo - melhorando o envolvimento sem perder o toque humano. ClickUp por exemplo, traz a automação orientada por IA para o gerenciamento de projetos e clientes, permitindo que as equipes otimizem os fluxos de trabalho e melhorem a colaboração - tudo em um só lugar.

Veja aqui as 10 melhores ferramentas de IA para otimizar os fluxos de trabalho, aumentar a retenção e a satisfação do cliente. Vamos mergulhar de cabeça!

Benefícios do uso de IA no sucesso do cliente

**Você sabia? 79% dos líderes acreditam que a adoção da IA é fundamental - determinando se uma empresa prospera ou fica para trás.

A IA ajuda até mesmo as equipes de sucesso do cliente com melhor desempenho a impulsionar o crescimento. Veja como:

1. Ofereça sempre experiências excepcionais aos clientes

A IA no sucesso do cliente pode analisar dados e extrair insights sobre as necessidades, preferências e expectativas dos clientes. Isso ajuda as empresas a personalizar as recomendações e fornecer suporte proativo. A IA agiliza a resolução de problemas por meio da integração com sistemas de back-end.

Com a IA generativa, as empresas podem criar interações calorosas, amigáveis e consistentes que geram confiança. Os agentes digitais com tecnologia de IA também reduzem os tempos de espera, oferecendo suporte quase instantâneo que aumenta a satisfação do cliente.

2. Obtenha insights mais brilhantes com decisões orientadas por dados

A análise de dados tradicional é lenta e muitas vezes não consegue maximizar os insights dos clientes. A IA permite uma análise de dados mais rápida e precisa, o que ajuda as empresas a se manterem à frente das necessidades dos clientes.

Ao processar conversas e comportamentos anteriores, a IA oferece insights acionáveis para orientar a tomada de decisões.

3. Libere seus agentes para fazer o que eles fazem de melhor

Com a IA cuidando de tarefas de rotina, como entrada de dados, triagem de tíquetes e roteamento inteligente, seus agentes podem se concentrar em interações de alto valor, melhorando a fidelidade do cliente . Isso permite que as equipes criem relacionamentos mais fortes enquanto a IA lida com o trabalho repetitivo.

Da mesma forma, perfis de clientes centralizados podem aumentar a produtividade e reduzir o tempo de troca entre sistemas.

As ferramentas de análise preditiva identificam os clientes em risco de rotatividade, permitindo que as empresas ajam rapidamente com estratégias de retenção personalizadas.

Ao compreender profundamente as necessidades de cada cliente, a IA cria um senso de conexão, fazendo com que os clientes se sintam valorizados. Isso resulta em maior satisfação, menores taxas de rotatividade e mais negócios repetidos.

5. Escalar suas operações será mais rápido do que nunca

À medida que as empresas crescem, manter um suporte personalizado ao cliente se torna mais difícil. A IA é a chave para dimensionar as operações de sucesso do cliente sem sacrificar a qualidade. Com a automação e a software de sucesso do cliente as equipes podem lidar com uma base crescente de clientes e, ao mesmo tempo, manter um atendimento personalizado.

Além disso, com o Software de CRM SaaS sua equipe pode se concentrar em atividades importantes, como integração de clientes e gerenciamento de contas, pois a IA automatiza tarefas repetitivas.

Como a IA pode ajudar a criar uma estratégia de sucesso do cliente

A IA não substituirá o toque pessoal que torna os relacionamentos com os clientes especiais, mas pode otimizar seus fluxos de trabalho diários.

A IA automatiza tarefas repetitivas, gerencia processos complexos e começa a trabalhar com antecedência. Sua equipe constrói relacionamentos enquanto a IA gerencia tarefas que consomem tempo.

Automação de tarefas com IA

Veja como as ferramentas de IA podem impulsionar suas estratégias de sucesso do cliente sem ofuscar o lado humano dos relacionamentos:

Aprimorando a personalização

A IA analisa os dados do cliente para criar interações personalizadas com o cliente - por meio de e-mail, chamadas ou outros pontos de contato - levando a melhores experiências e maior satisfação. A McKinsey relata que as empresas que se destacam na personalização veem 40% mais receita com esses esforços.

Fornecimento de suporte mais inteligente, 24 horas por dia, 7 dias por semana

Diferentemente dos bots antigos, baseados em regras, os chatbots modernos com IA usam aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural (NLP) para entender e responder às perguntas dos clientes. Eles oferecem suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, lidam com consultas de rotina, coletam as preferências dos clientes e sugerem produtos e serviços relevantes.

Simplificando a integração e as tarefas diárias

As ferramentas de IA podem automatizar tarefas como redigir e-mails, agendar reuniões e gerenciar processos de configuração. Isso ajuda a facilitar a integração de clientes e, ao mesmo tempo, permite toques pessoais quando necessário. O resultado é uma experiência mais tranquila tanto para sua equipe quanto para seus clientes.

O que você deve procurar em um software de IA para sucesso do cliente?

A solução certa deve abordar desafios do atendimento ao cliente escalonar as operações e fornecer insights acionáveis. Veja o que eu sempre considero ao avaliar a IA para o sucesso do cliente:

Recursos de processamento de linguagem natural (NLP): Procuro um software com NLP avançado para entender e responder às consultas dos clientes com precisão, incluindo análise de sentimentos

Procuro um software com NLP avançado para entender e responder às consultas dos clientes com precisão, incluindo análise de sentimentos Análises e relatórios em tempo real: Prefiro softwares que ofereçam análises em tempo real, permitindo que minha equipe analisar o feedback do cliente e resolva os desafios do atendimento ao cliente sem demora

Prefiro softwares que ofereçam análises em tempo real, permitindo que minha equipe analisar o feedback do cliente e resolva os desafios do atendimento ao cliente sem demora Automação: O software deve automatizar as respostas usando modelos de atendimento ao cliente garantindo uma comunicação eficiente e personalizada com os clientes

O software deve automatizar as respostas usando modelos de atendimento ao cliente garantindo uma comunicação eficiente e personalizada com os clientes Integração multicanal: A ferramenta deve se integrar facilmente em vários canais de comunicação, garantindo uma experiência consistente para os clientes, independentemente de como eles se envolvam

A ferramenta deve se integrar facilmente em vários canais de comunicação, garantindo uma experiência consistente para os clientes, independentemente de como eles se envolvam Integração perfeita com o CRM: Sempre escolho um software que se integre perfeitamente ao meu CRM e ofereça ferramentas de gerenciamento de dados do cliente ou de gerenciamento de clientes que incluam modelos de jornada do cliente Sucesso proativo do cliente: Sua IA deve prever o comportamento do cliente, sinalizar clientes em risco e sugerir estratégias proativas de retenção

Sempre escolho um software que se integre perfeitamente ao meu CRM e ofereça ferramentas de gerenciamento de dados do cliente ou de gerenciamento de clientes que incluam modelos de jornada do cliente Segurança de dados e conformidade: É fundamental escolher plataformas de IA que atendam a padrões de conformidade como GDPR e CCPA, garantindo a proteção dos dados dos clientes e da reputação da empresa

Os 10 melhores softwares de IA para o sucesso do cliente

Aqui estão minhas ferramentas favoritas de IA para sucesso do cliente para ajudar a impulsionar seus relacionamentos com os clientes e seu crescimento este ano.

1. ClickUp (melhor para colaboração e gerenciamento de projetos com IA)

Aproveite as mais de 15 visualizações do ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Vamos começar com minha ferramenta favorita ClickUp !

É o aplicativo para o trabalho que facilita o gerenciamento de relacionamentos com clientes e projetos. Quer eu esteja acompanhando as interações com os clientes, dividindo tarefas ou analisando dados, o ClickUp oferece soluções que simplesmente fazem sentido.

Veja os relacionamentos com os clientes em um relance no ClickUp CRM Project Management Software

Veja os relacionamentos com os clientes em um relance no ClickUp CRM Project Management Software

Um recurso em que confio constantemente é o Software de gerenciamento de projetos de CRM do ClickUp . É a solução definitiva de CRM para gerenciamento e colaboração de projetos, ajudando-me a gerenciar vários aspectos de Sucesso do cliente SaaS .

Os recursos de CRM do ClickUp oferecem mais do que apenas o rastreamento dos dados do cliente. Ele fornece ferramentas que melhoram os relacionamentos e os fluxos de trabalho. Eu o utilizo para rastrear e gerenciar várias contas de clientes com o Modelo de plano de sucesso do cliente do ClickUp .

Ele também me ajuda a automatizar tarefas repetitivas, como e-mails de acompanhamento e atualizações de status, para economizar tempo e garantir a consistência. Você também pode integrá-lo a outras ferramentas, como e-mail, calendários e plataformas de marketing, para obter uma visão holística dos dados dos clientes.

📮ClickUp Insight: 83% dos trabalhadores do conhecimento dependem principalmente de e-mail e bate-papo para a comunicação da equipe. No entanto, quase 60% de seu dia de trabalho é perdido, alternando entre essas ferramentas e buscando informações.

Com o ClickUp, seu gerenciamento de projetos, mensagens, e-mails e bate-papos convergem em um só lugar! É hora de centralizar e energizar!

Personalize seu fluxo de trabalho de sucesso do cliente com o software de gerenciamento de projetos de atendimento ao cliente ClickUp

Da mesma forma, o Software de gerenciamento de projetos de atendimento ao cliente ClickUp simplifica os processos de suporte e aumenta a satisfação do cliente. Entre outras funções, você pode usá-lo para rastrear e gerenciar tíquetes de suporte desde o envio até a resolução.

ClickUp AI Notetaker: Nunca perca um insight importante sobre o cliente Anotador de IA do ClickUp é um divisor de águas para as equipes de sucesso do cliente. Ele registra, transcreve e resume automaticamente as reuniões com os clientes, garantindo que nenhum detalhe importante seja perdido.

use-o para:

Capturar anotações de reuniões com clientes em tempo real e gerar resumos práticos

Sincronizar as principais conclusões nos fluxos de trabalho de sucesso do cliente

Reduzir a tomada manual de notas para que as equipes possam se concentrar no envolvimento do cliente

Ao automatizar a documentação, o ClickUp AI Notetaker ajuda as equipes a manter registros precisos, fazer um acompanhamento eficaz e tomar decisões baseadas em dados para melhorar o relacionamento com o cliente.

ClickUp Brain: Automatize os fluxos de trabalho de sucesso do cliente ClickUp Brain diferencia a plataforma de todas as outras ferramentas da lista.

Automatize o relacionamento com os clientes com o ClickUp Brain

Esse assistente de redação com tecnologia de IA ajuda você a automatizar tarefas repetitivas e gerar notas de clientes, respostas de e-mail e relatórios de status para manter a qualidade do serviço e o envolvimento do cliente de primeira classe.

Em vez de começar do zero, você pode explorar mais de 1.000 modelos prontos que o ClickUp oferece.

Por exemplo, o Modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp permite organizar com eficiência os clientes, o feedback e as prioridades em um local central, rastrear esforço do cliente e índices de satisfação, gerenciar parceiros ou colaborar facilmente com as equipes em tíquetes e soluções.

O ClickUp também oferece modelos com prompts de IA, abrangendo áreas como KPIs de experiência do cliente, CRM, gerenciamento do ciclo de vida do cliente sucesso do cliente, jornada do cliente e muito mais.

O ClickUp nos ajuda a organizar nosso roteiro de produtos e recursos para que possamos apresentar facilmente novos recursos e funcionalidades aos clientes e verificar continuamente como estamos progredindo em direção às nossas metas. No final das contas, nosso objetivo número um é criar produtos melhores para nossos clientes, e o ClickUp nos ajuda a fazer isso._ Nick Foster diretor de Produtos da Lulu Press

Melhores recursos do ClickUp

Rastreie dados importantes do projeto com campos personalizados

Mapeie as jornadas dos clientes para identificar pontos de contato e possíveis atritos

Crie e comunique um plano eficaz de sucesso do cliente com oModelo de plano de sucesso do cliente do ClickUp Identifique rapidamente os motivos dos problemas dos clientes para que você possa desenvolver soluções eficazes com oModelo de declaração de problemas do cliente do ClickUp. Esse modelo também se integra ao ClickUp Brain para ajudar a simplificar o gerenciamento do sucesso do cliente



Limitações do ClickUp

A curva de aprendizado do ClickUp pode ser íngreme devido à abundância de recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/usuário por mês

$7/usuário por mês Empresarial: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário ClickUp AI Notetaker: Adicione a qualquer plano pago por apenas US$ 6/mês por usuário

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Dica profissional: Visualize as principais métricas de sucesso do cliente (por exemplo, satisfação do cliente, taxa de rotatividade, tempo de resolução) usando o recurso Dashboard do ClickUp. Isso fornece insights valiosos sobre o desempenho da equipe e a saúde geral do cliente.

2. IA de sucesso do cliente (melhor para prever a rotatividade de clientes)

via ChurnZero O software de IA de sucesso do cliente da ChurnZero me deu uma visão completa do ciclo de vida do cliente. Ele reúne todos os dados do cliente em um só lugar, fornece pontuações de saúde, prevê renovações e automatiza tarefas.

A integração da IA generativa da OpenAI resolve dois grandes obstáculos: a criação de conteúdo e o brainstorming de estratégias.

Melhores recursos da IA de sucesso do cliente

Obtenha pontuações de rotatividade de clientes para identificar contas satisfeitas e aquelas que precisam de atenção

Crie segmentos ilimitados de clientes para analisar padrões de uso e adaptar os esforços de contato

Configure alertas e ações automatizados acionados por estágios específicos na jornada do cliente, como integração ou alterações nos dados do cliente

Limitações da IA de sucesso do cliente

Não há suporte para marcação de membros da equipe e interações em tempo real

A exclusão de contas de clientes requer contato com a equipe de suporte ao cliente

Preços da IA de sucesso do cliente

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da IA de sucesso do cliente

G2: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

**Você sabia que as ferramentas de análise de sentimentos com IA podem analisar o feedback do cliente em tempo real, permitindo que as empresas identifiquem e resolvam possíveis problemas antes que eles aumentem.

2. Custify (melhor para aumentar a satisfação do cliente em tempo real)

via Certificar Descobri que o Custify é um software de IA para o sucesso do cliente que melhora a satisfação do cliente e reduz a rotatividade em tempo real. Ele ajuda as empresas de SaaS a aumentar o valor da vida útil do cliente com uma abordagem simplificada e orientada por dados.

O Custify centraliza os dados dos clientes, tornando o rastreamento do envolvimento perfeito para os CSMs. A plataforma também permite que as equipes automatizem os fluxos de trabalho criando manuais, como o envio automático de e-mails, a atribuição de contas e o reengajamento de clientes com baixo envolvimento.

Melhores recursos do Custify

Personalize painéis de KPI para monitorar as pontuações de saúde e identificar riscos de rotatividade

Aproveite as visualizações 360º do cliente para obter uma perspectiva unificada dos detalhes do cliente, com oportunidades de crescimento de vendas adicionais

Beneficie-se de análises avançadas para rastrear os custos de aquisição de clientes, a atividade de CSM e muito mais

Limitações do Custify

Fornece materiais de ajuda limitados na seção de suporte

Falta atividade de rastreamento avançado e análise de painel

Preços do Custify

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Custify

G2: 4,7/5 (370+ avaliações)

4,7/5 (370+ avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 110 avaliações)

3. Totango (melhor para gerenciamento ágil do sucesso do cliente)

via Totango As empresas com receita recorrente precisam de ferramentas escalonáveis de sucesso do cliente. E eu gosto de como o Totango oferece recursos modulares, permitindo que as empresas se adaptem às suas necessidades atuais enquanto planejam o crescimento futuro.

A plataforma usa SuccessBLOCs - modelos de programas de sucesso pré-construídos e personalizáveis, repletos de práticas recomendadas e percepções de especialistas. Você pode começar com um SuccessBLOC e adaptá-lo às suas necessidades específicas.

Melhores recursos do Totango

Use várias visualizações para monitorar riscos, renovações e outras métricas de clientes

Acompanhe facilmente a saúde do cliente com fluxos de trabalho de CRM simplificados

Forneça insights em tempo real por meio da integração direta da API

Crie campanhas de e-mail e muito mais usando um gerador de conteúdo desenvolvido pela Jasper.ai

Limitações do Totango

Falta a criação de subtarefas nos recursos de gerenciamento de tarefas

Requer atualizações na interface do usuário para melhorar a experiência do usuário

Preços do Totango

Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Premier: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Totango

G2: 4,3/5 (950+ avaliações)

4,3/5 (950+ avaliações) Capterra: 3,7/5 (20+ avaliações)

5. ClientSuccess (Melhor para o sucesso do cliente simples, mas poderoso)

via ClientSuccess O ClientSuccess usa IA e automação para simplificar as tarefas repetitivas dos gerentes de sucesso do cliente (CSMs), liberando mais tempo para interações significativas com os clientes.

Com o SmartCS, um recurso alimentado por IA, os CSMs podem automatizar as comunicações por e-mail, gerando respostas com base em qualquer solicitação ou pergunta. Ele também permite que eles lidem automaticamente com vários e-mails de uma só vez.

O ClientSuccess também oferece uma série de recursos valiosos, incluindo um construtor de jornada do cliente e um fórum da comunidade. Sua plataforma repleta de recursos também inclui poderosas ferramentas de análise de dados para ajudá-lo a fortalecer e aumentar o relacionamento com os clientes.

Melhores recursos do ClientSuccess

Analise rapidamente as informações do cliente e forneça feedback em tempo real sobre a saúde do cliente

Avalie e analise campanhas de NPS para obter insights comerciais mais profundos

Resumir automaticamente reuniões e chamadas de clientes, incluindo análise de sentimentos

Limitações do ClientSuccess

Requer melhorias em algumas integrações

Restringe as solicitações de API a 10 por segundo

Preços do ClientSuccess

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do ClientSuccess

G2: 4,4/5 (mais de 410 avaliações)

4,4/5 (mais de 410 avaliações) Capterra: 4,2/5 (17+ avaliações)

6. Intercom (Melhor ferramenta de IA para envolvimento do cliente)

via Intercomunicação Como CSM, você sempre busca maneiras eficazes de envolver seus clientes. A Intercom oferece recursos alimentados por IA que ajudam a criar experiências de integração impactantes e interações personalizadas com os clientes.

Sua plataforma de mensagens orientada por IA automatiza o suporte ao cliente, as vendas e o engajamento, aprendendo com as interações para fornecer respostas cada vez mais atenciosas.

De fato, as empresas que usam a IA da Intercom relataram um 24% de aumento nos índices de satisfação do suporte ao cliente .

Melhores recursos do Intercom

Configure fluxos de trabalho de integração e anuncie novas ofertas em estágios críticos da jornada do cliente

Use dados primários para personalizar cada interação com o cliente

Crie campanhas multicanais para envolver os clientes nas plataformas que eles mais usam

Limitações da Intercom

A API da plataforma está repleta de jargões técnicos, é difícil de decodificar e leva muito tempo para ser compreendida

A GUI é difícil de navegar

Preços da Intercom

Essencial : uS$ 39/assento por mês

: uS$ 39/assento por mês Avançados : uS$ 99/assento por mês

: uS$ 99/assento por mês Especialista: $139/assento por mês

Intercom classificações e comentários

G2: Classificações não disponíveis

Classificações não disponíveis Capterra: 4,5/5 (mais de 1000 avaliações)

7. Zendesk (melhor para suporte ao cliente)

via Zendesk A Zendesk se destaca no atendimento e suporte ao cliente com recursos alimentados por IA que aumentam a eficiência e aprimoram as experiências do cliente em vários canais. Ele oferece um hub central e consolida todas as interações com os clientes - e-mails, chats, mídias sociais ou chamadas telefônicas - em um thread unificado.

Um dos meus recursos favoritos é que o Zendesk oferece uma interface sem código. Isso significa que as equipes podem se concentrar em sua experiência no tratamento de consultas de clientes sem precisar codificar e usar as ferramentas da Zendesk para ampliar seus recursos.

Melhores recursos do Zendesk

Forneça respostas instantâneas e precisas com o Answer Bot da Zendesk, reduzindo os tempos de resposta

Analise as interações com os clientes e o desempenho da equipe de suporte com insights detalhados

Crie fluxos de trabalho altamente personalizáveis para automatizar tarefas de rotina

Limitações do Zendesk

O extenso conjunto de recursos da plataforma pode ser esmagador para equipes pequenas com necessidades de suporte mais simples

Preços da Zendesk

Equipe de suporte: $25

$25 Suite Team: $69

$69 Suite Professional: $149

$149 Suite Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Zendesk

G2: 4,3/5 (mais de 5500 avaliações)

4,3/5 (mais de 5500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (4000+ avaliações)

8. Userpilot (Melhor para experiência de integração personalizada)

via Piloto de usuário Sempre acreditei que uma ótima experiência de integração pode moldar o sucesso de um produto SaaS. O Userpilot facilita esse processo, oferecendo orientação contextual adaptada a cada usuário. Ele permite que seus clientes explorem e adotem seu produto sem problemas.

O que mais se destacou foi a forma como a Userpilot usa a IA para criar jornadas de integração personalizadas e envolventes. A análise em tempo real destaca os pontos de atrito, ajudando você a melhorar as experiências dos clientes.

Melhores recursos do Userpilot

Crie dicas de ferramentas interativas e sobreposições para orientar os usuários nos fluxos de trabalho

Segmente seus usuários e ofereça experiências de integração direcionadas

Acompanhe o comportamento para identificar pontos problemáticos e refinar continuamente sua estratégia de integração

Limitações do Userpilot

Requer muito tempo para a instalação e configuração inicial

Preços do Userpilot

Inicial : $249/mês

: $249/mês Growth : uS$ 799/mês (cobrado anualmente)

: uS$ 799/mês (cobrado anualmente) Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Userpilot

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4,6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

9. HubSpot (melhor para melhorar o relacionamento com os clientes)

via HubSpot Embora se concentre mais no serviço do que no puro sucesso do cliente, a HubSpot oferece recursos inestimáveis para empresas que desejam aprimorar os relacionamentos com os clientes e refinar estratégias de gerenciamento de clientes .

Uma coisa que adoro na HubSpot é sua versatilidade. Ela atende a todos, de startups a empresas, ao mesmo tempo em que oferece ferramentas gratuitas para quem tem um orçamento apertado.

Outro destaque é o HubSpot Breeze AI, que aumenta a eficiência. Seus recursos de IA melhoram os fluxos de trabalho, analisando as consultas dos clientes, gerando relatórios perspicazes e aprimorando a automação de tarefas.

Melhores recursos da HubSpot

Organize as solicitações dos clientes com um sistema de tíquetes para o gerenciamento estruturado de problemas

Implementar pesquisas para analisar o feedback e calcular os índices de satisfação do cliente

Integração com mais de 1.500 plataformas de software para um espaço de trabalho coeso

Acesse a funcionalidade do HubSpot CRM e a integração perfeita com todos os outros HubSpot Hubs

Limitações da HubSpot

Opções limitadas para personalização de assinaturas de e-mail em comparação com os concorrentes

Preços da HubSpot

Gratuito

Iniciante: $20/assento por mês

$20/assento por mês Profissional: $100/assento por mês

$100/assento por mês Empresarial: $150/assento por mês

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 12.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 12.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 4.000 avaliações)

10. GainSight (Melhor para uso mais profundo do produto e satisfação do cliente)

via Visão de ganho Tenho visto muitas empresas confiarem no Gainsight como sua ferramenta de sucesso do cliente, e posso entender por quê. Mas o que chamou minha atenção foi sua capacidade de gerenciar todo o ciclo de vida do cliente em um só lugar.

O recurso de destaque do Gainsight é o Customer Health Scores. A ferramenta processa os dados regulares dos clientes para calcular os níveis de satisfação, ajudando você a entender o grau de satisfação dos seus clientes. Essas pontuações não fornecem apenas insights - elas ajudam a evitar a rotatividade, destacando os clientes que podem estar em risco.

Melhores recursos do Gainsight

Acione o alcance personalizado usando dados de vários sistemas

Monitore o comportamento do cliente e ajuste as jornadas em tempo real

Use o rastreamento de patrocinadores para monitorar as principais contas e ser notificado sobre qualquer alteração de status

Limitações do Gainsight

Requer várias integrações de fontes de dados para obter insights precisos sobre os clientes

Seu complexo processo de configuração pode retardar a implementação inicial

Preços do Gainsight

CS Essentials: Preços personalizados

Preços personalizados CS Essentials Plus: Preços personalizados

Preços personalizados PX Essentials: Preços personalizados

Gainsight ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 1500 avaliações)

4,5/5 (mais de 1500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

Aperfeiçoe sua estratégia de sucesso do cliente com o ClickUp

A IA não é mais opcional para impulsionar o sucesso significativo do cliente - é uma obrigação. Plataformas líderes como Zendesk AI, Gainsight, HubSpot e Userpilot reformulam completamente a forma como interagimos com os clientes. A IA proporciona experiências mais rápidas, mais inteligentes e mais personalizadas, aumentando a fidelidade e o crescimento.

Para mim, o segredo é uma ferramenta de IA que combine automação com integração perfeita. Seja pela compatibilidade entre plataformas ou pelo aprimoramento da colaboração da equipe, a solução certa pode ser um divisor de águas.

Se você estiver procurando uma plataforma que ofereça tudo isso e muito mais, recomendo explorar o ClickUp, que combina ferramentas para simplificar os fluxos de trabalho, aprimorar o trabalho em equipe e aumentar a produtividade. Registre-se no ClickUp gratuitamente e otimize sua estratégia de sucesso do cliente!