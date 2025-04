Os 10 principais softwares de gerenciamento de inventário de construção em 2025

Por trás de cada estrutura - de arranha-céus imponentes a casas aconchegantes - há uma história de planejamento meticuloso e gerenciamento de recursos.

Desde a garantia de que os materiais cheguem a tempo até o cumprimento do orçamento, até mesmo o menor atraso pode inviabilizar um projeto no setor de construção. Os riscos são altos, assim como a complexidade de gerenciar tudo, desde os níveis de estoque até os cronogramas de aquisição.

Atualmente, os profissionais da construção enfrentam desafios como custos flutuantes de materiais, interrupções na cadeia de suprimentos e a crescente necessidade de rastrear recursos em vários locais

O setor exige um gerenciamento meticuloso e eficiente, que só pode ser alcançado com o software de gerenciamento de sistema de inventário correto.

Portanto, aqui está um resumo dos 10 principais softwares de gerenciamento de inventário de construção para ajudar a refinar as operações, reduzir o desperdício e manter os sonhos no caminho certo.

Explore o ClickUp para gerenciamento de inventário de construção

⏰ Resumo de 60 segundos

Aqui está nossa seleção do melhor software de gerenciamento de estoque para profissionais da construção civil que o ajudará a otimizar o gerenciamento de estoque:

ClickUp : Melhor para simplificar e gerenciar operações de estoque Buildertrend: O melhor para simplificar o gerenciamento de projetos de construção **Procore: Melhor para gerenciamento de construção em larga escala Contractor Foreman: Melhor para empreiteiras de pequeno e médio porte Xero: Ideal para pequenas empresas que precisam de soluções contábeis escalonáveis Sortly: Ideal para pequenas empresas de construção com necessidades simples de inventário Zoho Inventory: Ideal para empresas que lidam com pedidos multicanal Sage 50 Accounting: Ideal para empresas de construção de pequeno e médio porte QuickBooks Online: O melhor para empresas de construção de pequeno e médio porte AlignBooks: Ideal para pequenas empresas e MPMEs

Experimente o ClickUp gratuitamente

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de inventário de construção?

As empresas estão ávidas por controle de estoque em tempo real - e por um bom motivo.

De acordo com a Perspectivas do setor de engenharia e construção da Deloitte algumas organizações até fizeram experiências com drones para inspecionar locais, monitorar o progresso e gerenciar o inventário em tempo real. Impressionante? Sim. Prático para todos? Nem tanto.

Para a maioria das empresas de construção, o software confiável de inventário de construção faz bem o trabalho, mantendo o controle do estoque e avaliando os ativos de construção. Deseja rastrear equipamentos de alto valor ou gerenciar o inventário? O software ideal também o ajudará a gerenciar isso.

Você sabia que: Os capacetes foram usados pela primeira vez em 1919 e foram uma das primeiras peças de equipamento de segurança da era moderna. Inicialmente, eles eram feitos de lona, cola e tinta preta. Imagine tentar rastrear o estoque de equipamentos de segurança naquela época!

Tudo o que você precisa fazer é priorizar alguns recursos. Aqui está o que procurar em software de otimização de estoque :

Atualizações de inventário em tempo real : Evite rupturas de estoque dispendiosas ou excesso de estoque com um software que fornece atualizações em tempo real sobre os níveis de materiais e equipamentos

: Evite rupturas de estoque dispendiosas ou excesso de estoque com um software que fornece atualizações em tempo real sobre os níveis de materiais e equipamentos Ferramentas de planejamento de materiais : Simplifique o planejamento da cadeia de suprimentos alinhando as necessidades de materiais com o cronograma de construção para obter cronogramas de projeto perfeitos

: Simplifique o planejamento da cadeia de suprimentos alinhando as necessidades de materiais com o cronograma de construção para obter cronogramas de projeto perfeitos Design simples e fácil de usar : Garanta que todos da equipe possam gerenciar o inventário de forma eficaz sem precisar de horas de treinamento técnico

: Garanta que todos da equipe possam gerenciar o inventário de forma eficaz sem precisar de horas de treinamento técnico Acesso móvel e na nuvem : Mantenha os dados do inventário na ponta de seus dedos, seja no local ou no escritório, usando smartphones ou tablets

: Mantenha os dados do inventário na ponta de seus dedos, seja no local ou no escritório, usando smartphones ou tablets Rastreamento em vários locais : Gerencie facilmente materiais e equipamentos em vários locais de trabalho para garantir a alocação e as transferências adequadas

: Gerencie facilmente materiais e equipamentos em vários locais de trabalho para garantir a alocação e as transferências adequadas Opções personalizáveis e escalonáveis : Escolha um software que cresça com sua empresa e se adapte às suas necessidades de inventário em evolução

: Escolha um software que cresça com sua empresa e se adapte às suas necessidades de inventário em evolução Relatórios e análises detalhados: Obtenha insights práticos com relatórios sobre tendências de estoque, uso e custos para tomar decisões de compra mais inteligentes

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de inventário de construção

1. ClickUp (melhor para simplificar e gerenciar operações de estoque)

Qualquer um em construção conhece muito bem a luta do gerenciamento de estoques:

Projetos atrasados e recursos desperdiçados devido ao controle deficiente do estoque

O excesso de itens em estoque consome espaço e dinheiro, enquanto a falta de estoque leva à perda de oportunidades

Processos manuais demorados que tornam tudo mais lento

Estoque esquecido e obsoleto acumulado nos armazéns

Normalmente, para resolver esses problemas, são necessárias várias ferramentas - painéis de controle, automação, notificações - que funcionam.

Mas por que complicar as coisas? ClickUp simplifica tudo com sua solução completa para gerenciamento de inventário, colaboração em equipe e produtividade, com suporte de fluxos de trabalho de IA.

Modelo de gerenciamento de inventário do ClickUp

Comece com Modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp . Ele centraliza os níveis de estoque, pedidos, fornecedores e custos, mantendo todos os seus dados de estoque organizados e acessíveis.

Modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp

O acompanhamento de tendências e movimentos também ajuda a evitar o excesso de estoque ou a falta de suprimentos essenciais.

Visualizações ClickUp

Os projetos de construção são dinâmicos, e cada função - gerentes de canteiro de obras, responsáveis por aquisições ou empreiteiros - exige diferentes percepções.

A versatilidade do ClickUp se destaca, especialmente em Visualizações do ClickUp o ClickUp é um aplicativo de visualização que se adapta às diferentes necessidades do projeto. O ClickUp oferece mais de 15 visualizações totalmente personalizáveis para corresponder ao seu fluxo de trabalho

Com Visualização de tabela ClickUp você pode personalizar colunas para SKUs, quantidades e locais, facilitando a identificação de lacunas e a transferência de suprimentos quando necessário. Imagine saber exatamente quantos sacos de concreto existem no local A e no local B em segundos.

Estruture seu inventário para encontrar discrepâncias imediatamente com o ClickUp Table View

Use o ClickUp List View para priorizar os pedidos de compra, o Table View para rastrear quantidades e logística e o Calendar View para alinhar as entregas de material com os cronogramas do projeto. Para equipes no local, o Board View simplifica o rastreamento de tarefas para despachos ou transferências de equipamentos.

Prefira uma demonstração visual. Veja como você pode usar o List View para supervisionar seu inventário de construção.

As equipes de construção podem ir além com a Modelo de gerenciamento de construção do ClickUp . É um balcão único para organizar projetos, gerenciar cronogramas e alinhar equipes.

Imagine o seguinte: Seu encarregado liga para perguntar sobre a disponibilidade de equipamentos de alto valor para um novo trabalho. Em vez de folhear registros intermináveis, você abre o Dashboard View, que consolida todos os dados críticos do inventário em uma única interface de fácil leitura.

Aqui está um vídeo que explica isso em detalhes:

ClickUp Dashboards

Obtenha uma visão de 360 graus das informações de seus produtos com os ClickUp Dashboards personalizáveis

Com Painéis do ClickUp você pode:

Exibir dados de inventário em widgets para acesso rápido a níveis críticos de estoque e tendências

Automatizar tarefas como alertas de estoque baixo ou acionadores de reposição de suprimentos para economizar tempo

Precisa de notificações de estoque baixo? Automações do ClickUp lidam com isso perfeitamente, acionando tarefas de reordenamento antes que ocorra a escassez.

🗣️Customer Speaks:

Nós costumávamos passar horas extras fazendo coisas rotineiras manualmente, como entregar projetos à nossa equipe, criar tarefas e colar links. Agora, estamos usando esse tempo para planejar com antecedência e transferir mais fluxos de trabalho da equipe para o ClickUp.

Oscar Aguilar, Gerente de Operações de Marketing, CEMEX

Ele também observou que notificar os membros da equipe sobre uma tarefa concluída poderia levar até 36 horas antes da automação. Agora, com o ClickUp, essas atualizações acontecem instantaneamente, permitindo que as equipes se concentrem em suas prioridades e cumpram seus prazos com eficiência.

ClickUp Brain

Quando o tempo é curto, Cérebro ClickUp o ClickUp Brain /%href/, o assistente de IA integrado, analisa tendências, elabora RFQs e cria atualizações rápidas, liberando você para se concentrar em tarefas de maior prioridade.

Saiba mais

Elabore rapidamente RFQs com o ClickUp Brain

Exemplo: Suponha que você esteja se preparando para um grande lançamento de concreto ao nascer do sol de amanhã e, de repente, perceba que não tem certeza se todos os materiais foram encomendados. Em vez de procurar em e-mails ou registros, você pede ao ClickUp Brain para analisar os pedidos de compra recentes e confirmar os níveis de estoque. Em instantes, ele gera um resumo mostrando o que está em estoque, sinaliza os itens que estão faltando e até mesmo elabora uma solicitação de cotação para o fornecedor, economizando horas e garantindo que a equipe cumpra o cronograma.

Experimente o ClickUp Brain gratuitamente

Melhores recursos do ClickUp

Painéis personalizados : Analise a disponibilidade do estoque, acompanhe a falta de estoque e monitore as tendências em uma exibição personalizada

: Analise a disponibilidade do estoque, acompanhe a falta de estoque e monitore as tendências em uma exibição personalizada Modelo de gerenciamento de estoque : Centralize todos os dados de inventário para rastrear em tempo real os níveis de estoque, os novos pedidos e os detalhes do fornecedor usando modelos de inventário ClickUp Table View : Crie layouts estruturados para gerenciar orçamentos, inventários e dados de clientes com linhas e colunas

: Centralize todos os dados de inventário para rastrear em tempo real os níveis de estoque, os novos pedidos e os detalhes do fornecedor usando modelos de inventário Calendários e linhas do tempo : Programe entregas e tarefas em tempo real com cronogramas colaborativos e calendários de recursos

: Programe entregas e tarefas em tempo real com cronogramas colaborativos e calendários de recursos Ferramentas de relatório: Gere relatórios detalhados de inventário para identificar lacunas de eficiência, restrições e tendências para uma tomada de decisão mais inteligente

limitações do #### ClickUp

Pode apresentar desempenho mais lento em alguns dispositivos móveis

Recursos complexos podem apresentar uma curva de aprendizado para novos usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Adoro os modelos, o criador de painéis e todo o conteúdo de treinamento disponível. Experimentei outros aplicativos, como Asana, Monday.com e Trello, e o ClickUp definitivamente funciona melhor para nossa empresa de construção civil.

Avaliador do G2

2. Buildertrend (Melhor para simplificar o gerenciamento de projetos de construção)

via Tendência de construçãoGerenciamento de projetos de construção não é pouca coisa. Entre cronogramas apertados, controle de finanças e manutenção de clientes atualizados, é fácil se sentir sobrecarregado.

A Buildertrend simplifica essa desordem combinando gerenciamento de projetos, controle financeiro e colaboração com o cliente em uma ferramenta poderosa.

Imagine o seguinte: sua equipe está no local aguardando a entrega de materiais enquanto a equipe do escritório se esforça para atualizar orçamentos e cronogramas. Com a plataforma multifuncional da Buildertrend, você pode gerenciar cronogramas, controlar custos e até mesmo se comunicar com os clientes em tempo real por meio do Portal do Cliente.

Melhores recursos do Buildertrend

Mantenha sua equipe alinhada com cronogramas e listas de tarefas, listas de inventário e registros diários

Compare os custos estimados com os reais, acompanhe o fluxo de caixa e integre com o QuickBooks e o Xero

Forneça aos clientes atualizações em tempo real, assinatura de contratos e visibilidade do projeto por meio de um painel centralizado

Solicite, aprove e acompanhe facilmente as alterações sem interromper os fluxos de trabalho

Compartilhe arquivos, mensagens e atualizações com membros da equipe e subcontratados

Limitações do Buildertrend

As ferramentas financeiras avançadas estão disponíveis apenas nos planos de nível superior

Curva de aprendizado mais acentuada para alguns recursos em comparação com os concorrentes

O desempenho do aplicativo móvel poderia ser melhorado

Preços da Buildertrend

Essencial : uS$ 399/mês

: uS$ 399/mês Avançado : uS$ 699/mês

: uS$ 699/mês Completo: $999/mês

Buildertrend avaliações e comentários

G2 : 4.2/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Buildertrend?

Uso o Buildertrend para gerenciar nossa empresa de construção residencial de 10 milhões por ano. Acho que ele é altamente benéfico, especialmente no que se refere à documentação. Nós o usamos para seleções, registros diários, estimativas e manutenção de registros. É realmente excelente.

Usuário do Reddit

💡 Dica profissional: Investir em um sistema de gerenciamento de estoque é uma ótima maneira de economizar dinheiro e gerenciar custos. Veja a seguir como criar um sistema de inventário para atender às crescentes demandas dos clientes.

3. Procore (melhor para gerenciamento de construção em larga escala)

via Procore O gerenciamento de um projeto de construção em grande escala inclui muitas partes móveis - cronogramas, orçamentos, conformidade e uma montanha de documentação. Projetado com projetos complexos em mente, o Procore ajuda empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados a facilitar os fluxos de trabalho desde a pré-construção até o encerramento.

Com a plataforma centralizada da Procore, você obtém visibilidade em tempo real de todos os aspectos do seu projeto, permitindo uma melhor tomada de decisões e colaboração entre as partes interessadas.

Melhores recursos da Procore

Projeto centralizado e software de gerenciamento de tarefas que conecta equipes de campo e de escritório para atualizações em tempo real e acompanhamento de tarefas

O gerenciamento de documentos simplifica a organização de arquivos com controle de versão e armazenamento seguro

O gerenciamento financeiro integra-se ao QuickBooks e ao Sage, garantindo o controle preciso de custos e orçamentos

As ferramentas de pré-construção simplificam a licitação, as estimativas e o gerenciamento de projetos

Ferramentas eficientes de gerenciamento de estoque ajudam a manter a conformidade com inspeções, listas de verificação e rastreamento de incidentes em operações de depósito

Limitações do Procore

Uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários e equipes menores

A funcionalidade off-line é limitada e depende muito de dados armazenados em cache

Os preços personalizados podem ser caros para empresas de pequeno e médio porte

Preços da Procore

**Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Procore

G2 : 4.6/5 (mais de 3.200 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 3.200 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Procore?

_Fiz o título da minha avaliação "O Instagram do gerenciamento de construção" porque usar a Procore é realmente muito fácil. Sou contador de projetos de uma empresa de construção em NJ e faço todos os tipos de faturamento. Gosto muito do cronograma de funções de valores e dos faturamentos de subcontratados em projetos

Usuário G2

Leia também: Melhores softwares e ferramentas de gerenciamento de aquisições

4. Contractor Foreman (melhor para empreiteiras de pequeno e médio porte)

via Encarregado de empreiteira As restrições orçamentárias não devem significar o sacrifício da eficiência. O Contractor Foreman oferece recursos avançados de gerenciamento de construção a um preço acessível, atendendo especialmente a empreiteiras menores que precisam de ferramentas abrangentes sem gastar muito.

Sua ampla gama de funcionalidades - desde o acompanhamento financeiro até o agendamento de projetos - vem embalada em uma plataforma intuitiva que cresce junto com a sua empresa.

Dica profissional: Investir em um sistema de gerenciamento de estoque é uma ótima maneira de economizar dinheiro e gerenciar custos. Veja a seguir como criar um sistema de inventário para atender às crescentes demandas dos clientes.

melhores recursos do #### Contractor Foreman

Simplifica o gerenciamento de projetos com gráficos de Gantt, agendamento e registros diários

Oferece ferramentas financeiras integradas, incluindo faturamento no estilo AIA e acompanhamento de custos em tempo real

Inclui formulários e listas de verificação personalizáveis para inspeções, reuniões de segurança e envios

Oferece geofencing e rastreamento de tempo habilitado para GPS para monitoramento preciso da força de trabalho

Oferece suporte à integração com o QuickBooks e acesso à API para fluxos de trabalho contínuos

limitações do #### Contractor Foreman

Os recursos de agendamento podem parecer dispersos e precisam ser aprimorados

Integrações limitadas de terceiros em comparação com outras plataformas

Problemas de desempenho do aplicativo móvel, especialmente com uploads de fotos

Não há modo off-line para acesso a dados em locais remotos

Preços do Contractor Foreman

Básico : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Standard : uS$ 79/mês

: uS$ 79/mês Plus : $125/mês

: $125/mês Pro : uS$ 166/mês

: uS$ 166/mês Ilimitado: $249/mês

Contractor Foreman ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (260+ avaliações)

: 4.5/5 (260+ avaliações) Capterra: 4.5/5 (690+ avaliações)

💡 Dica profissional: Manter-se atualizado com os avanços tecnológicos é fundamental para o gerenciamento eficiente de projetos. Este é o seu guia para escolher a ferramenta certa para o gerenciamento de projetos software de programação de construção personalizado de acordo com suas necessidades.

5. Xero (melhor para pequenas empresas que precisam de soluções de contabilidade escalonáveis)

via Xero Gerenciar as finanças na construção civil não é tarefa fácil - equilibrar os custos do trabalho, controlar as despesas e conciliar as faturas muitas vezes parece um projeto. O Xero entra em cena como uma solução de contabilidade baseada na nuvem, feita sob medida para ajudar as empresas de construção a simplificar esses desafios.

Suas integrações com aplicativos específicos de construção, como o WorkflowMax, facilitam o acompanhamento de projetos e o gerenciamento de custos, enquanto seu aplicativo móvel de fácil utilização garante que você possa lidar com as tarefas, mesmo no local de trabalho.

Melhores recursos do Xero

Acesso ilimitado de usuários a todos os planos de preços

Conecta-se a mais de 21.000 instituições financeiras para facilitar a importação de transações bancárias

Aplicativo móvel para gerenciamento de despesas em qualquer lugar com captura de recibos

Integração com mais de 1.000 aplicativos, incluindo WorkflowMax e Gusto

Recursos de relatórios financeiros, como declarações de lucros/perdas e contas a receber antigas

Limitações do Xero

O plano de nível básico limita faturas e contas (20 e 5, respectivamente)

Suporta apenas uma organização por assinatura

Recursos avançados, como acompanhamento de projetos e declarações de despesas, exigem o plano mais caro

Não há suporte telefônico direto, dependendo apenas da assistência on-line

Preços do Xero

Inicial : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Padrão : uS$ 46/mês

: uS$ 46/mês Premium: $69/mês

Xero ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (mais de 710 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 710 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 3.100 avaliações)

Leia também: Modelos gratuitos de gerenciamento de construção 📮 Insight: Nossa pesquisa constatou que os trabalhadores do conhecimento mantêm uma média de 6 conexões diárias ou 6 pessoas com quem precisam falar diariamente para trabalhar em seu local de trabalho. Isso provavelmente implica em vários pings para frente e para trás em e-mails, bate-papo e ferramentas de gerenciamento de projetos.

E se você pudesse reunir todas essas conversas em um só lugar? Com ClickUp você pode! É o aplicativo completo para o trabalho que combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você e sua equipe a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Experimente o ClickUp gratuitamente

6. Sortly (melhor para pequenas empresas de construção com necessidades simples de inventário)

via De forma homogênea Manter o controle de ferramentas, equipamentos e suprimentos é um desafio comum para as empresas de construção. Desde o extravio de ferramentas até a falta de materiais essenciais no meio do projeto, o gerenciamento do estoque pode prejudicar rapidamente os cronogramas e os orçamentos.

A Sortly oferece uma solução de gerenciamento de estoque simples, mas poderosa, adaptada para pequenas empresas de construção que precisam manter o controle de seus ativos sem a complexidade dos sistemas corporativos.

A Sortly simplifica a supervisão do inventário com recursos como geração de código QR, alertas de estoque e rastreamento em tempo real em todos os dispositivos.

Melhores recursos da Sortly

Geração de códigos QR e códigos de barras para rastreamento sem esforço de ferramentas e materiais

Defina alertas de estoque mínimo para evitar atrasos ou rupturas de estoque dispendiosas

Faça upload de fotos de alta resolução para catalogar visualmente os itens

Sincronização em tempo real entre dispositivos para atualizações precisas das equipes de campo

Interface compatível com dispositivos móveis para gerenciar o inventário no local ou em trânsito

Limitações da Sortly

O plano gratuito limita as entradas a 100 itens e oferece personalização mínima

Recursos avançados, como integração com scanner externo, exigem planos de nível superior

Não é ideal para operações em grande escala com necessidades complexas de inventário

Preços da Sortly

Gratuito

Avançado : uS$ 24/mês

: uS$ 24/mês Ultra : $74/mês

: $74/mês Premium : $149/mês

: $149/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Sortly

G2 : 4.4/5 (25 avaliações)

: 4.4/5 (25 avaliações) Capterra: 4.6/5 (720+ avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre Sortly?

A Sortly é muito fácil de usar. Ela está ao nosso alcance e também disponível no computador para que meu assistente possa gerenciar o inventário de nossos uniformes e equipamentos

Avaliador do G2

Você sabia que: A Grande Muralha da China, um dos maiores projetos de construção do mundo, exigiu um gerenciamento meticuloso de recursos durante séculos. Estima-se que foram usadas mais de 100 milhões de toneladas de tijolos, pedras e terra - sem os modernos sistemas de inventário!

7. Zoho Inventory (melhor para empresas que lidam com pedidos multicanais)

via Inventário Zoho Gerenciar o estoque em vários canais e manter a precisão pode ser um desafio, especialmente no setor de construção, em que o controle de estoque e a organização do depósito são cruciais.

O Zoho Inventory simplifica esse processo, oferecendo uma plataforma centralizada para gerenciar pedidos, rastrear o estoque e integrar-se perfeitamente a ferramentas como Shopify, Amazon e Zoho CRM.

Seja rastreando peças sobressalentes, monitorando o estoque nos armazéns ou automatizando faturas em conformidade com o GST, o Zoho Inventory fornece as ferramentas necessárias para manter as empresas funcionando de forma eficiente.

Melhores recursos do Zoho Inventory

Rastreie o estoque em vários depósitos com visibilidade centralizada

Gerar faturas em conformidade com o GST e challans de entrega sem esforço

Integração perfeita com plataformas de comércio eletrônico como Shopify e Etsy

Use a leitura de código de barras para agilizar o rastreamento de itens e reduzir erros

Acesse relatórios de inventário em tempo real para melhorar a tomada de decisões

Limitações do Zoho Inventory

Recursos off-line limitados podem prejudicar as operações em áreas com conectividade fraca à Internet

O plano de nível básico oferece recursos básicos, limitando a escalabilidade para empresas em crescimento

Recursos avançados, como itens compostos e gerenciamento de vários depósitos, só estão disponíveis em planos de nível superior

Preços do Zoho Inventory

Edição gratuita

Edição Standard : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Edição Profissional : uS$ 79/mês

: uS$ 79/mês Edição Premium: $129/mês

Zoho Inventory avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 95 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 95 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 400 avaliações)

💡 Dica profissional: Eficaz cRM de construção é essencial para evitar atrasos, estouros de custos e problemas de qualidade. Aqui está um guia para simplificar o gerenciamento de projetos com as ferramentas certas para manter as partes interessadas alinhadas e as operações funcionando sem problemas.

8. Sage 50 Accounting (melhor para empresas de construção de pequeno e médio porte)

via Sage Manter o controle de finanças complexas, folha de pagamento e gerenciamento de estoque pode sobrecarregar as empresas de construção. O Sage 50 Accounting oferece recursos específicos do setor, como controle avançado de estoque e cálculo de custos de trabalho, para profissionais da construção que precisam gerenciar recursos com eficiência e manter o controle dos orçamentos.

**Dica profissional Modelos de planejamento de recursos facilitarão sua vida, transformando padrões repetitivos em estratégias acionáveis. Explore este guia para obter insights e exemplos para simplificar o seu processo de planejamento sem esforço.

Melhores recursos do Sage 50 Accounting

Gerencie o estoque com rastreamento avançado, incluindo cálculo de custos FIFO/LIFO e rastreamento serializado

Lidar com orçamentos de projetos com ferramentas como cálculo avançado de custos de trabalho e relatórios em nível de fase

Automatize as conciliações bancárias e o gerenciamento de faturas para reduzir o esforço manual

Integrar-se perfeitamente aos sistemas de folha de pagamento para agilizar o gerenciamento de funcionários

Gerar relatórios financeiros robustos com rastreamento e previsão por departamento

Limitações do Sage 50 Accounting

O software baseado em desktop pode limitar a acessibilidade em comparação com as soluções nativas da nuvem

Recursos avançados, como suporte a vários usuários, exigem planos de nível mais alto, aumentando os custos

A interface pode parecer desatualizada para usuários acostumados a plataformas modernas de nuvem

Preços do Sage 50 Accounting

Pro Accounting : uS$ 61,92/mês

: uS$ 61,92/mês Contabilidade Premium : uS$ 103,92/mês por usuário

: uS$ 103,92/mês por usuário Contabilidade Quântica: $177,77/mês por usuário

Sage 50 Accounting avaliações e comentários

G2 : 3.9/5 (mais de 140 avaliações)

: 3.9/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 3.9/5 (mais de 400 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Sage 50?

A contabilidade em nuvem do Sage 50 é bastante útil para nós, profissionais de contabilidade; ela torna nosso trabalho fácil de usar, fácil de implementar, fácil de integrar com o Suporte ao Cliente, que tem vários recursos e frequência de uso.

Avaliador do G2

Dica Profissional: Modelos de planejamento de recursos facilitarão sua vida, transformando padrões repetitivos em estratégias acionáveis. Explore este guia para obter insights e exemplos para simplificar o seu processo de planejamento sem esforço.

9. QuickBooks Online (melhor para empresas de construção de pequeno e médio porte)

via QuickBooks Online As empresas de construção precisam de ferramentas para lidar efetivamente com o cálculo de custos do trabalho, a lucratividade do projeto e o gerenciamento de contratados. O QuickBooks Online faz esse trabalho para elas.

Ele oferece uma solução de contabilidade projetada para profissionais da construção, permitindo que eles simplifiquem as operações, automatizem o faturamento e obtenham insights financeiros mais profundos. Sua integração com aplicativos de terceiros, como Buildertrend e Knowify, aprimora ainda mais o gerenciamento de projetos e custos.

Melhores recursos do QuickBooks Online

Automatiza o faturamento e a cobrança de pagamentos para melhorar o fluxo de caixa

Fornece ferramentas de cálculo de custos de trabalho para acompanhar a lucratividade do projeto em tempo real

Inclui relatórios personalizáveis para obter informações sobre despesas, lucros e fluxos de receita

Oferece gerenciamento de contratados com preparação simplificada de formulários de impostos e controle de despesas

O aplicativo móvel garante o acesso aos dados financeiros de qualquer local

Limitações do QuickBooks Online

Requer assinaturas separadas para gerenciar várias empresas

Recursos avançados, como inventário e faturamento em lote, são limitados aos planos de nível mais alto

Muitas vezes é necessária a intervenção manual para a integração com serviços de folha de pagamento que não sejam da Intuit

Preços do QuickBooks Online

Início simples : uS$ 17,50/mês

: uS$ 17,50/mês Essenciais : uS$ 32,50/mês

: uS$ 32,50/mês Mais : uS$ 49,50/mês

: uS$ 49,50/mês Avançado: uS$ 117,50/mês

QuickBooks Online avaliações e comentários

G2 : 4.0/5 (mais de 3.390 avaliações)

: 4.0/5 (mais de 3.390 avaliações) Capterra: 4.3/5 (7.830+ avaliações)

Leia também: Melhor software de gerenciamento de estoque para comércio eletrônico

10. AlignBooks (melhor para pequenas empresas e MPMEs)

via Alinhar livros Quer esteja gerenciando o estoque em uma mercearia ou processando a folha de pagamento em uma empresa de serviços, a AlignBooks oferece um software de contabilidade e ERP escalável e baseado na nuvem, desenvolvido para pequenas e médias empresas (PMEs) que buscam uma solução personalizável e econômica.

Com módulos que abrangem vendas, faturamento, estoque, folha de pagamento e muito mais, ele ajuda a simplificar processos de negócios complexos em todos os setores, do varejo à manufatura. Suas versões off-line e on-line também garantem flexibilidade para empresas com necessidades de infraestrutura variadas.

Melhores recursos do AlignBooks

Módulos integrados para vendas, faturamento, estoque, finanças, RH e outros

Painéis e relatórios personalizáveis para insights financeiros

Faturamento automatizado de GST e ferramentas de conformidade fiscal

Suporte a várias empresas com opções de implementação off-line e on-line

Integração perfeita com ferramentas de terceiros, como Razorpay, Shopify e Google Maps

Limitações do AlignBooks

O design da interface do usuário pode parecer desatualizado para os usuários modernos

Escalabilidade limitada para empresas maiores com necessidades complexas

A capacidade de resposta do suporte ao cliente e os tempos de resolução podem ser inconsistentes

Preços da AlignBooks

**Preços personalizados

Avaliações e resenhas do AlignBooks

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

Ferramentas adicionais úteis

Está procurando mais ferramentas para ajudá-lo? Aqui estão algumas que não entraram na lista das 10 melhores, mas que têm recursos exclusivos que podem ser úteis para você:

Fieldwire : Conecta as equipes de campo com o pessoal do escritório por meio do gerenciamento de tarefas em tempo real, permitindo atualizações contínuas, marcações de planos e rastreamento de materiais diretamente no local

: Conecta as equipes de campo com o pessoal do escritório por meio do gerenciamento de tarefas em tempo real, permitindo atualizações contínuas, marcações de planos e rastreamento de materiais diretamente no local Knowify : Integra-se ao QuickBooks e oferece ferramentas para rastrear custos de mão de obra, orçamentos e progresso do trabalho

: Integra-se ao QuickBooks e oferece ferramentas para rastrear custos de mão de obra, orçamentos e progresso do trabalho Buildxact: Simplifica o processo de estimativa para empreiteiros, integrando planejamento de materiais, catálogos de fornecedores e acompanhamento de projetos em uma plataforma de fácil utilização

💡 Dica Profissional: O planejamento simplificado do estoque aumenta o fluxo de caixa e, ao mesmo tempo, melhora a satisfação do cliente ao reduzir o excesso de estoque e garantir a disponibilidade do produto. Veja como dominar planejamento de estoque em algumas etapas simples.

Nenhum projeto é grande demais quando o ClickUp está no local

O ClickUp teve o privilégio de trabalhar com a renomada empresa de materiais de construção CEMEX, automatizando suas operações e economizando horas preciosas.

Com seus Dashboards em tempo real, Automações e Visualizações personalizáveis, o ClickUp elimina gargalos e mantém seus projetos de construção em andamento sem problemas.

Não importa a complexidade de suas operações de construção, o ClickUp é a ferramenta definitiva para organizar, automatizar e dimensionar. Registre-se no ClickUp agora e veja seus projetos se desenvolverem sozinhos!