Apresentamos o ClickUp Whiteboards 3.0: Onde a criatividade encontra a execução

O brainstorming é onde a inovação começa, mas, com muita frequência, o trabalho criativo fica disperso em inúmeros aplicativos e guias. As ideias perdem o ímpeto, a colaboração fica mais lenta e a execução fica para trás. É hora de quebrar esse ciclo.

Conheça Quadros brancos 3.0 whiteboards 3.0 /%href/, a ferramenta reinventada que reúne suas ideias, seus projetos e sua equipe em uma experiência maravilhosamente unificada.

Por que criamos o Whiteboards 3.0

Nossa missão sempre foi simplificar a maneira como as equipes trabalham. Mas vamos encarar os fatos ferramentas de quadro branco até mesmo as nossas, não acompanharam o ritmo. Elas eram desajeitadas, desconectadas e limitadas.

Mas sempre usamos nossos próprios produtos, portanto, quando não estávamos satisfeitos com o que tínhamos, fizemos algumas grandes mudanças. O Whiteboards 3.0 é uma reconstrução completa, combinando design elegante, velocidade de nível superior e recursos avançados para levá-lo do brainstorming à ação em tempo recorde. Queríamos torná-lo mais eficiente para que nós também o usássemos com mais frequência e eficácia.

O que há de novo no Whiteboards 3.0?

Reconstruído para melhorar o desempenho

Nós turbinamos os Whiteboards para que sejam 10 vezes mais rápidos, com confiabilidade inigualável. Não importa se você está colaborando em tempo real ou mapeando projetos complexos fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos o Whiteboards 3.0 garante que suas ideias fluam tão rápido quanto sua imaginação.

Redesenhado para ser bonito

O trabalho deve ser tão visualmente inspirador quanto suas ideias. É por isso que criamos uma nova e impressionante interface com um elegante modo escuro para a criatividade noturna. Cada detalhe foi ajustado para ajudá-lo a se concentrar e se manter inspirado.

Geração de imagens com tecnologia de IA

Dê vida a seus conceitos sem sair do quadro branco. Use a IA integrada para transformar o texto em visuais impressionantes em segundos. Sem troca de aplicativo. Sem perda de tempo.

Interface de toque

Esboce, desenhe e construa sua visão com apenas um toque. A interface de toque intuitiva em dispositivos móveis e tablets faz com que cada gesto pareça natural, para que suas ideias possam fluir sem esforço da sua mente para a tela.

Novos e poderosos modelos

Escolha entre centenas de novos modelos criados profissionalmente para brainstorming, planejamento de projetos e tudo o mais. Não importa qual seja o desafio, nós o ajudamos.

Opções de compartilhamento mais fáceis e flexíveis

A colaboração não deve ser complicada. Compartilhe instantaneamente seus quadros brancos, incorpore-os em tarefas do ClickUp ou exporte-os como PDFs para manter todos alinhados.

Do Brainstorm ao Breakthrough

Ferramentas desconectadas tornam as equipes mais lentas. Os quadros brancos ClickUp foram criados para preencher a lacuna entre a criatividade e a execução, vinculando perfeitamente seus brainstorms a Tarefas , Documentos e Conversa -tudo em um só lugar.

Veja como o Whiteboards 3.0 faz isso acontecer:

Conexão com tarefas : Vincule as ideias do quadro branco diretamente a tarefas acionáveis

: Vincule as ideias do quadro branco diretamente a tarefas acionáveis Colaboração em tempo real : Faça brainstorming, converse e refine ideias em conjunto sem precisar trocar de aplicativo

: Faça brainstorming, converse e refine ideias em conjunto sem precisar trocar de aplicativo Transforme ideias em projetos: Em breve, transforme seus quadros brancos em projetos completos com um clique usando o ClickUp AI

O futuro do trabalho começa aqui

Não importa se você está fazendo um brainstorming próxima grande ideia se você está trabalhando em um projeto, gerenciando um projeto ou alinhando sua equipe, o ClickUp Whiteboards 3.0 transforma a maneira como você trabalha.

Pare de se contentar com aplicativos desconectados e fluxos de trabalho desatualizados. Experimente a plataforma unificada que capacita as equipes que se movem rapidamente a criar, colaborar e executar - tudo em um só lugar.

Pronto para revolucionar seu fluxo de trabalho? Registre-se para começar.