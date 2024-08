Testamos as 14 melhores ferramentas gratuitas de gravação de tela (sem marcas d'água) em 2024

O software de gravação de tela pode ajudá-lo de muitas maneiras.

Você pode gravar orientações, discutir pequenos detalhes, capturar toneladas de dados para que todos vejam e muito mais. As possibilidades são infinitas e estão crescendo! Especialmente com o aumento do trabalho remoto. Mas para tornar realidade a gravação de tela dos seus sonhos, pode haver um problema.

A criação de uma gravação de tela de alta qualidade exige um aplicativo de alta qualidade para ajudar a capturar claramente o seu ponto... e muitos desses aplicativos geralmente vêm com uma marca d'água ou um preço alto.

Especialmente se você estiver apresentando sua gravação às partes interessadas ou compartilhando-a com a empresa, a presença de uma marca d'água pode fazer com que seus vídeos pareçam pouco profissionais ou desviar a atenção do seu conteúdo. Ainda assim, o preço que você pode pagar para remover o símbolo da sua gravação pode não valer o que você está recebendo por ela.

_Então, o que você faz?

Recorre aos seus amigos do blog ClickUp para ajudá-lo a procurar um gravador de tela gratuito. 🤓

Nós também enfrentamos esse obstáculo e já fizemos o trabalho para ajudá-lo a superá-lo também! Exploraremos alguns dos nossos gravadores de tela gratuitos favoritos sem marcas d'água que o manterão com boa aparência on-line 24 horas por dia, 7 dias por semana!

Neste artigo, vamos nos aprofundar em 14 gravadores de tela gratuitos, incluindo seus principais recursos, preços (quando aplicável) e avaliações de clientes, para ajudá-lo a escolher o vídeo ferramenta de comunicação que seja adequada para você.

_Vamos começar a triagem!

O que procurar em um software gratuito de gravação de tela

Um gravador de tela é muito útil quando você precisa explicar algo ao seu cliente ou colega. Em vez de explicar verbalmente ou escrever longos parágrafos para transmitir seu ponto de vista, você pode simplesmente mostrar a eles! Eles apreciarão esse gesto, especialmente se forem aprendizes visuais. 👀 🙋‍♀️

Com as ferramentas de gravação de tela, você pode fazer demonstrações ou um tutorial passo a passo sobre a realização de determinadas tarefas.

Mas como saber se um determinado software de gravação de tela é a resposta para todos os seus problemas? (somente problemas de trabalho, não existenciais) *alerta de humor negro*

Idealmente, o melhor gravador de tela que você escolher deve ajudá-lo a criar vídeos profissionais sem marcas d'água ou limites de tempo. Caso contrário, isso poderá impedi-lo de criar gravações abrangentes e de alta qualidade.

Aqui estão alguns itens obrigatórios que devem ser considerados ao procurar um software de gravação de tela:

Múltiplas opções de gravação: procure uma ferramenta de gravação de tela que o ajude a capturar em vídeo uma janela de aplicativo ou uma única guia, ou alguma outra área específica. Talvez você nem sempre queira gravar a tela inteira (e exibir a tela bagunçada da área de trabalho 😜). O gravador de tela deve funcionar em todas as plataformas, incluindo telas de PCs e Macbooks.

uma marca d'água grande e desagradável afeta a visibilidade do texto ou das imagens usadas na gravação. Você deve optar por um software de gravação de tela que não estrague seus vídeos com marcas d'água Funcionalidades de edição: para tornar suas gravações mais organizadas, você deve ter acesso a uma ferramenta de edição ou a um editor integrado. Dessa forma, você pode editar seus vídeos sem sair da ferramenta

para tornar suas gravações mais organizadas, você deve ter acesso a uma ferramenta de edição ou a um editor integrado. Dessa forma, você pode editar seus vídeos sem sair da ferramenta **Compartilhamento: até mesmo as melhores gravações são inúteis se você não puder compartilhá-las convenientemente com o público-alvo. Idealmente, você deve poder enviar links compartilháveis instantaneamente após salvar uma gravação de tela

Locuções e gravações de áudio: ótimas locuções podem fazer maravilhas em suas gravações. Pense em todos os filmes da Disney que você cresceu assistindo! O aplicativo escolhido deve permitir que você use um microfone para gravar sua narração e fornecer contexto às suas gravações

ótimas locuções podem fazer maravilhas em suas gravações. Pense em todos os filmes da Disney que você cresceu assistindo! O aplicativo escolhido deve permitir que você use um microfone para gravar sua narração e fornecer contexto às suas gravações Preço: é importante lembrar que é totalmente razoável procurar essas qualidades superiores de gravação de tela gratuitamente. Mesmo com uma avaliação gratuita, não há motivo para gastar muito dinheiro com algo que é acessível a todos! Você só precisa saber onde procurar. 🤔

Vamos dar uma olhada nas principais opções de software gratuito de gravação de tela (sem marcas d'água) com esses recursos em mente.

14 melhores ferramentas gratuitas de gravação de tela sem marca d'água

Aqui estão os melhores softwares gratuitos de gravação de tela (sem marcas d'água) para você considerar:

Grave e compartilhe capturas de tela, janelas de aplicativos ou abas de navegadores perfeitamente dentro das tarefas com o Clip do ClickUp

O ClickUp é um dos mais bem avaliados plataformas de produtividade e software de gravação de tela usados por equipes produtivas em pequenas e grandes empresas.

É, sem dúvida, um dos melhores gravadores de tela gratuitos, sem marca d'água e sem limites de tempo.

Com o recurso gratuito de gravação de tela do ClickUp, Clipe do ClickUp , você pode começar a gravar instantaneamente a tela da área de trabalho. Você também pode visualizar a gravação imediatamente após ela ser salva, sem a necessidade de fazer download.

Esse gravador de tela gratuito não mancha suas criações com marcas d'água incômodas! 💯

Dessa forma, você pode criar gravações limpas e profissionais.

Com o Clip, você pode capturar tutoriais de instruções atraentes para seus clientes ou registrar problemas técnicos para relatar seu problema exato para a equipe de TI .

E a melhor parte?

Não há limite de tempo para gravar seus vídeos!

Recursos principais do ClickUp

Veja mais detalhadamente por que o ClickUp é uma excelente solução de software de gravação de tela:

Grave sua Clipes do jeito que você gosta

_Precisa explicar um processo de trabalho complexo ou salvar detalhes específicos discutidos em uma reunião com o cliente?

Bem, o ClickUp está aqui para atender a todos os seus desejos.

Registre e visualize diretamente seus diretamente em seu Chrome ou Firefox com Clip! Em vez de se esforçar para anotar pontos durante uma reunião agora você pode sentar, relaxar e deixar o Clip fazer sua mágica.

Na verdade, você pode optar por gravar a tela de várias maneiras:

Sua tela inteira

Uma janela de aplicativo

Qualquer guia do navegador (Chrome ou Firefox)

Transcrever clipes com IA

Com Cérebro ClickUp você pode transcrever automaticamente anotações de voz do Clip. Com o ClickUp AI e o ClickUp, você pode:

Ajustar a velocidade de reprodução

Percorrer as mensagens

Gravar até 20 minutos

Compartilhar clipes de voz com convidados

Compartilhe seu arquivo de vídeo com segurança

Você criou sua gravação. _O que vem a seguir?

Você pode enviar o vídeo gravado para sua equipe e clientes com um link compartilhável. Dessa forma, sua equipe pode visualizar facilmente a gravação para solucionar suas dúvidas, ou o cliente pode revisar e dar seu feedback sobre o vídeo.

Veja a seguir como compartilhar um vídeo gravado com o Clip:

Clique no menu ... no canto superior direito

Clique em Copiar link

Compartilhe o link com qualquer pessoa interna ou externamente

Envie facilmente seu vídeo Clip gravado para praticamente qualquer pessoa com um link compartilhável diretamente do ClickUp

Adicione sua voz às gravações de vídeo

_Por que simplesmente capturar quando você também pode se comunicar?

Com o ClickUp, você pode gravar sua voz (usando um microfone) para tornar sua gravação de vídeo mais significativa e interativa. O áudio dá suporte aos recursos visuais da gravação e ajuda a comunicar suas ideias ao espectador.

Aqui estão mais motivos pelos quais você deve escolher o ClickUp..

Prós do ClickUp

Preços do ClickUp informações

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por usuário por mês

: uS$ 7 por usuário por mês Empresarial : $12 por usuário por mês

: $12 por usuário por mês Enterprise : Contato ClickUp para obter preços personalizados

: Contato ClickUp para obter preços personalizados O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.200 avaliações)

2. Tear

via Tear**Loom é uma ferramenta gratuita de gravação de tela sem marca d'água que promove colaboração em equipe permitindo que você compartilhe gravações de tela com qualquer pessoa em qualquer plataforma.

Você pode até mesmo dividir os vídeos em pastas distintas para a equipe interna e as partes interessadas externas. Dessa forma, você não cometerá o erro clássico de enviar mensagens de vídeo erradas, divulgando acidentalmente informações privadas e correndo o risco de incomodar um cliente!

Mas será que o Loom garantirá que o sucesso loom _seja grande em seu local de trabalho?

Vejamos.

Principais recursos do Loom

Permite que os espectadores interajam com seus vídeos por meio de comentários e emojis

As mensagens de vídeo podem ser protegidas por senha

Oferece insights sobre o envolvimento, como número de espectadores e CTAs

Informações sobre preços do Loom

O plano gratuito do Loom permite que você adicione 50 criadores e até 25 vídeos de cinco minutos por pessoa. Com o plano gratuito, você também terá acesso a uma bolha de câmera com suas gravações de tela, insights do espectador, um espaço de trabalho da equipe e edição instantânea.

...e se você gostar do Loom, os planos pagos com mais flexibilidade começam em US$ 10/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Loom

G2: 4,5/5 (mais de 130 avaliações)

4,5/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 180 avaliações)

3. TelaRec

via TelaRec o ScreenRec é uma ferramenta de gravação de vídeo que permite gravar a tela usando teclas de atalho. Ela usa a tecnologia de gravação em nuvem, o que a torna relativamente leve e conveniente.

Infelizmente, essa ferramenta de edição de vídeo só vem com opções de edição limitadas e nem sempre oferece as gravações de alta resolução que você procura.

Em outras palavras, você não conseguirá fechar o negócio se o seu cliente der uma olhada mais de perto nos seus vídeos granulados!

principais recursos do #### ScreenRec

Visualize e acesse gravações anteriores com links

Capture e salve gravações mesmo quando estiver off-line

Adicione o som do sistema ou sua voz ao vídeo gravado com um microfone

Informações sobre preços do ScreenRec

O ScreenRec é um gravador de tela on-line gratuito.

Avaliações de clientes do ScreenRec

G2: 4,8/5 (3+ avaliações)

4,8/5 (3+ avaliações) Capítulo: NA

4. Sendspark

via SendsparkSendspark é uma das principais plataformas de vídeo para comunicação com o cliente. Fundada por profissionais de marketing com um olhar para o design, a Sendspark facilita a criação de gravações de vídeo refinadas para prospecção, integração ou suporte ao cliente.

Depois de instalar a extensão do Chrome, você poderá iniciar o gravador diretamente no Gmail, LinkedIn, Hubspot, Intercom ou Zendesk para gravar um vídeo e inseri-lo instantaneamente na conversa. Todos os vídeos são lindamente identificados com o logotipo e as cores de sua marca e, é claro, sem marcas d'água!

Principais recursos do Sendspark:

Grave a tela, a webcam ou os dois juntos

Incorpore facilmente vídeos no Gmail, LinkedIn, Hubspot, Intercom, Zendesk ou em outras plataformas de mensagens para clientes

Coloque o nome de seus vídeos com seu próprio logotipo, cores da marca, chamadas para ação e domínio personalizado (CNAME)

Informações sobre preços do Sendspark

O Sendspark oferece um plano gratuito com até 30 vídeos. Para obter ainda mais flexibilidade de recursos, os preços pagos começam em US$ 15/usuário por mês para vídeos ilimitados, marcas personalizadas e calls-to-action.

Avaliações de clientes do Sendspark

G2: 4,8/5 (mais de 150 avaliações)

4,8/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

5. Tempo rápido

via QuickTime O QuickTime é um programa interativo ferramenta interativa de captura de vídeo para usuários de Mac semelhante ao EaseUS RecExperts. É possível capturar gravações da tela do computador e transmitir vídeos ao vivo com essa ferramenta.

Infelizmente, o QuickTime player não é compatível com todos os tipos de formatos de arquivos de vídeo, como AVI. Você terá de recorrer a programas de terceiros para converter arquivos.

Agora, isso não parece ser uma correção rápida

Principais recursos do QuickTime

Usa a ferramenta de edição para girar, cortar, dividir e mesclar clipes de vídeo

Dividir vídeos em vários clipes para editá-los individualmente

Carregue arquivos de mídia instantaneamente no Facebook, Vimeo e YouTube

Informações sobre preços do QuickTime

O QuickTime é um gravador de tela on-line gratuito.

Avaliações de clientes do QuickTime

N/A

6. Screencast-O-Matic

via Screencast-O-Matic O Screencast-O-Matic é um gravador de tela e editor de vídeo sem marca d'água que permite aprimorar a qualidade das gravações adicionando texto, imagens e efeitos de design.

Você pode transmitir suas ideias ao cliente por meio de uma gravação de vídeo interativa.

Embora seja um gravador de tela avançado, não é possível gravar vídeos com mais de 15 minutos no plano gratuito.

Recursos do Screencast-O-Matic

Suporta gravação de webcam

Acesso a vídeos, imagens e músicas de estoque da biblioteca integrada

Importação de vídeo, áudio e imagens de vários dispositivos

Informações sobre preços do Screencast-O-Matic

O Screencast-O-Matic tem um plano gratuito e planos pagos a partir de US$ 1,65/mês, cobrados anualmente.

Avaliações de clientes do Screencast-O-Matic

G2: 4,1/5 (mais de 40 avaliações)

4,1/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

7. Estúdio OBS

via Estúdio OBS O OBS (Open Broadcaster Software) Studio é um dos melhores gravadores de tela sem marcas d'água que permite adicionar planos de fundo personalizados aos seus vídeos. Você pode usá-lo para gravar sua tela e também misturar áudio e vídeos para criar visuais exclusivos.

Além disso, os usuários podem transmitir vídeos do Facebook Live e do YouTube Live usando esse gravador de tela gratuito.

No entanto, ele tem uma curva de aprendizado acentuada, e os iniciantes podem precisar de algum tempo e treinamento antes de entrar no estúdio (OBS).

principais recursos do #### OBS Studio

Alternar entre seções de vídeo usando transições personalizadas

Acesse configurações simplificadas para ajustar as gravações da atividade da tela, como formato de saída, modo de gravação e muito mais

A interface de usuário modular 'Dock' permite reorganizar o layout de acordo com sua escolha

Informações sobre preços do OBS Studio

O OBS Studio é um gravador de tela on-line gratuito.

Avaliações de clientes do OBS Studio

G2: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

4,6/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 600 avaliações)

8. Gravador de tela Icecream

via Gravador de tela Icecream o software Icecream Screen Recorder é uma ferramenta de gravação de tela simples e direta que permite capturar vídeos da tela e até mesmo compartilhar um screencast.

Você também pode adicionar vários efeitos de animação e design às suas gravações usando essa ferramenta de captura de tela.

Com esse software de gravação de tela, parece que você vai se deliciar (tão deliciosamente quanto um sorvete) com esse software de gravação de tela!

principais recursos do #### Icecream Screen Recorder

Copie as gravações de tela do computador para a área de transferência para facilitar o compartilhamento

Corte, acelere ou diminua a velocidade dos seus vídeos com esse gravador de tela on-line

Adicione notas, setas e imagens às suas gravações

Informações sobre preços do Icecream Screen Recorder

Você pode baixar o Icecream Screen Recorder gratuitamente.

Avaliações de clientes do Icecream Screen Recorder

G2: 4,1/5 (mais de 20 avaliações)

4,1/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 15 avaliações)

9. Screencastify

via Screencastify O Screencastify é um gravador de tela gratuito que suporta gravação pela webcam e é adequado tanto para iniciantes quanto para profissionais.

Suas ferramentas de anotação ajudam a chamar a atenção para as principais seções da gravação e tornam os vídeos mais envolventes. Dessa forma, você pode garantir que seus clientes não percam o interesse ou cochilem no meio do vídeo. 😴

Principais recursos do Screencastify

Adicione legendas às suas gravações

Reorganizar rapidamente vários clipes de vídeo na ordem desejada

Importar vídeos do Google Drive para o editor

Informações sobre preços do Screencastify

O Screencastify tem um plano gratuito, e os planos pagos começam em US$ 49/usuário por ano.

Avaliações de clientes do Screencastify

G2: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

4,6/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 120 avaliações)

10. Tella

via TellaTella é uma câmera e um software de gravação de tela que permite gravar vídeos totalmente personalizáveis e compartilháveis instantaneamente a partir do navegador da Web, sem marca d'água.

O Tella também tem opções de personalização divertidas. Você pode adicionar seus próprios planos de fundo às gravações de tela, alterar layouts e estilos de câmera e combinar diferentes clipes. Ele também permite cortar e substituir suas gravações, o que é excelente para gravar demonstrações, tutoriais, apresentações e até mesmo vídeos de reação .

Você também pode apresentar slides diretamente no Tella com o Modo Slides.

principais recursos do #### Tella

Duração ilimitada da gravação

Planos de fundo e layouts personalizáveis

Clipes editáveis - corte, divida e combine diferentes clipes em um único vídeo

Informações sobre preços do Tella

Grave até 10 vídeos com o plano inicial gratuito do Tella e compartilhe seus vídeos via URL sem marca d'água. Seu plano Pro pago, com vídeos ilimitados e exportação de vídeos sem marca d'água, custa a partir de US$ 19/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Tella

G2 : N/A

: N/A Capterra : N/A

: N/A Chrome Store: 5/5 (mais de 20 avaliações)

Relacionado:_ Dê uma olhada nessas alternativas do Vidyard !

11. Vmaker

Via Vmaker O Vmaker é um software avançado e gratuito de gravação de tela que oferece uma maneira segura, confiável e sem marca d'água para capturar, compartilhar e colaborar em gravações na tela. Ele inclui recursos como marca personalizada, opções de vídeo interativo, como anotações e questionários, análises avançadas, capacidade de compartilhamento de arquivos via Dropbox e Google Drive, etc.

principais recursos do #### Vmaker

Faça anotações na tela durante a gravação

Bloqueio de notificações durante a gravação

CTA personalizado

Rastrear e analisar o desempenho do vídeo

Informações sobre preços do Vmaker

O Vmaker oferece planos gratuitos e pagos. O Lite, seu plano gratuito, permite que os usuários criem gravações de tela ilimitadas com duração máxima de 7 minutos por gravação, enquanto seu plano pago começa em US$ 7 por mês.

Avaliações de clientes do Vmaker

G2: 4,7/5 (mais de 74 avaliações)

4,7/5 (mais de 74 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

12. TinyTake

Via TinyTake O TinyTake é outro gravador de tela sem marcas d'água. Essa ferramenta permite que você crie tutoriais, apresentações e vídeos em minutos. Ela oferece recursos como a capacidade de gravar a tela com áudio, compartilhar capturas de tela com anotações e comentários, configurar capturas cronometradas e GIFs, etc.

Principais recursos do TinyTake:

Gravação de tela gratuita de até 2 GB

Capacidade de gravar sua tela com áudio

Anotações e comentários em imagens e vídeos

Compartilhamento com um clique de várias maneiras (salvar em arquivo, imprimir, copiar para a área de transferência, anexar ao e-mail)

Informações sobre preços do TinyTake

O plano gratuito do TinyTake oferece recursos básicos com um limite de armazenamento de 2 GB e um limite de gravação de 5 minutos. Para obter mais armazenamento e recursos avançados, você pode fazer o upgrade para os planos pagos a partir de US$ 29 por ano.

Avaliações de clientes do TinyTake

G2: 4,5/5 (mais de 17 avaliações)

4,5/5 (mais de 17 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 7 avaliações)

13. ActivePresenter

Via ActivePresenter O próximo da lista é o ActivePresenter, um gravador de tela gratuito sem marca d'água que permite aos usuários criar tutoriais em vídeo, apresentações e simulações de software em pouco tempo. Quando terminar de gravar o vídeo, você poderá visualizá-lo clicando em HTML5 Preview e exportá-lo como MP4, MKV, WMV, AVI e WebM.

principais recursos do #### ActivePresenter:

Saída em vários formatos (HTML5, AVI, MP4, etc.)

Aprendizagem interativa (pergunta de ponto de acesso, questionários, etc.)

Ação condicional e interações avançadas/jogos de eLearning

Informações sobre preços do ActivePresenter

O ActivePresenter oferece um plano gratuito com recursos limitados de gravação de tela e planos pagos a partir de US$ 199 por licença.

Avaliações de clientes do ActivePresenter

G2: 4,5/5 (mais de 11 avaliações)

4,5/5 (mais de 11 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 44 avaliações)

14. Câmera grátis

Via Câmera gratuita O Free Cam é um software gratuito de gravação de vídeo que permite criar gravações de tela, editar vídeos e carregá-los no YouTube sem marcas d'água. Ele oferece recursos básicos de captura de vídeo, como a gravação da tela inteira, de regiões selecionadas ou de objetos com áudio. Ele também tem um recurso de edição que permite aos usuários cortar e recortar suas gravações e ajustar o volume e o ruído de fundo.

principais recursos do #### Free Cam:

Grava a tela inteira, regiões selecionadas ou objetos com áudio

Editor de áudio e vídeo incorporado

Sem limites de tempo para gravações

Informações sobre preços da Free Cam:

O plano Free Cam Free oferece recursos básicos de captura de vídeo sem marca d'água e com tempo de gravação ilimitado. Para obter recursos mais avançados, como saída HD e opções de reforço de microfone, você pode optar pelo plano Pro (a partir de US$ 15/usuário por mês).

Avaliações de clientes da Free Cam:

G2: 4/5 (mais de 16 avaliações)

Alternativeto.net: 4.3/6 (mais de 6 avaliações)

Diga olá às gravações de tela de alta qualidade com o ClickUp!

Desde a hospedagem de um webinar para fazer uma apresentação de negócios, um gravador de tela gratuito tem uma ampla gama de usos organizacionais.

E com o ClickUp, você obtém uma ferramenta de gravação de tela repleta de recursos que é sem marca d'água e para sempre gratuita para usar!

Além disso, a ferramenta de gravação de tela do ClickUp é integrada ao seu ferramenta de gerenciamento de projetos . Dessa forma, você pode gravar vídeos para uma colaboração eficaz enquanto realiza seus projetos simultaneamente.

parece interessante? Mude para o ClickUp gratuitamente hoje mesmo para gravar vídeos em que seu conteúdo está em foco sem uma marca d'água irritante!