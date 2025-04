Motion vs. Todoist: Encontre sua combinação perfeita de produtividade

A ferramenta certa de gerenciamento de tarefas pode transformar sua produtividade. O Motion e o Todoist são duas ferramentas populares que prometem organizar sua vida e aumentar a eficiência.

Mas com recursos que se sobrepõem e pontos fortes exclusivos, como você escolhe a melhor opção? Se você precisa de agendamento avançado de IA ou de uma maneira simples de organizar tarefas, este guia detalha tudo o que você precisa sobre o Motion vs. Todoist. Ele apresenta uma alternativa poderosa que pode superar os dois.

🧠 Fato divertido: Pesquisa descobriu que gastar apenas 10 a 12 minutos planejando seu dia pode economizar duas horas. Isso faz com que você perceba como a ferramenta certa faz toda a diferença no aumento da produtividade, não é mesmo?

⏰ Resumo de 60 segundos

A ferramenta certa de gerenciamento de tarefas pode transformar sua produtividade, mas como escolher entre o Motion e o Todoist?

o Motion é excelente em agendamento com IA , automatizando a priorização de tarefas e o gerenciamento de calendários.

é excelente em , automatizando a priorização de tarefas e o gerenciamento de calendários. Oodoist oferece simplicidade, colaboração e integrações abrangentes a um custo menor.

Quer o melhor de ambos? ClickUp -uma alternativa poderosa que combina gerenciamento de tarefas, automação, IA e mais de 1.000 integrações em uma única plataforma.

O que é o Motion?

via Motion O movimento é um software de agendamento de tarefas que ajuda você a gerenciar melhor seu tempo e suas tarefas. Ele combina gerenciamento de tarefas, agendamento de calendário e automação de IA.

Essa ferramenta se destaca por seu agendamento alimentado por IA. Ela cria uma programação personalizada priorizando tarefas, reuniões e prazos com base na urgência e na disponibilidade.

Para aumentar sua produtividade, o Motion se integra a muitos aplicativos populares, como Google Calendar, Zoom, Google Meet, Zapier, Microsoft Outlook 365 e outros.

Ele é perfeito para profissionais, estudantes e equipes que procuram uma ferramenta completa e que desejam passar menos tempo planejando e mais tempo executando.

Recursos do Motion

Vamos discutir o que torna o Motion um excelente Alternativa ao Todoist . Aqui estão alguns de seus melhores recursos:

Gerenciamento de tarefas

Os recursos do gerenciador de tarefas do Motion envolvem priorização de tarefas e criação de tarefas com um único clique. Seu recurso de tarefas recorrentes garante que você nunca perca um trabalho importante. Se uma tarefa não for concluída no prazo, ela será reagendada automaticamente para você.

Gerenciamento de projetos

via Motion O movimento também funciona como software de gerenciamento de projetos . Se estiver trabalhando em um projeto com sua equipe, o Motion criará um cronograma priorizado para cada membro da equipe.

Abra seus projetos na visualização de quadro para verificar o status da tarefa ou na visualização de lista para ver uma lista abrangente de todas as tarefas que você tem que fazer.

A ferramenta integra as tarefas do projeto ao calendário e centraliza toda a colaboração relacionada ao projeto, garantindo organização e comunicação perfeitas em uma única plataforma.

Agendamento de calendário

via Motion Um dos recursos de destaque do Motion é o Calendário de IA que cria automaticamente uma programação para você. Basta adicionar detalhes como prioridade da tarefa, prazos e duração. A IA leva isso em consideração juntamente com suas atividades e listas de tarefas.

Gerenciar seu calendário é muito mais fácil com o Motion, que combina todos os seus calendários em uma única exibição e bloqueia automaticamente o tempo de suas tarefas.

E se você gosta de criar sua agenda, o Motion também permite que você faça isso!

Assistente de reuniões da IA

via Motion O assistente de reunião com IA do Motion simplifica o agendamento identificando sem esforço os melhores horários de reunião. Basta definir suas preferências e ele sugere as opções ideais automaticamente.

Crie uma página de agendamento de reunião personalizada para compartilhar sua disponibilidade. Use o link de agendamento recorrente para agendar reuniões recorrentes e manter a consistência. Defina limites diários para gerenciar seu tempo e evitar o cansaço das reuniões.

Preço de movimento

O Motion oferece três planos de preços:

Individual: $34/mês por usuário

$34/mês por usuário Business Standard: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Business Pro: Preços personalizados

O que é Todoist?

via Todoist Fundado em 2007, o Todoist é um popular aplicativo de gerenciamento de tarefas e aplicativo de planejamento diário . Ele permite que você crie e priorize tarefas, adicione rótulos e organize programações diárias.

Verifique suas tarefas em exibições como lista, quadro e calendário. Capture tarefas em qualquer lugar, adicione lembretes e garanta que você nunca fique atrasado em relação aos prazos.

Isso também permite que você rastrear melhor suas tarefas classificando-as em hoje, próximas e outras opções personalizadas, para que você veja apenas o que é relevante no momento.

O Todoist também oferece mais de 80 integrações, incluindo Zapier, Time Doctor, Slack, Google Calendar e Outlook.

**Você sabia? 33% das pessoas usam listas de tarefas para gerenciar seu trabalho e tempo!

Recursos do Todoist

Aqui está um detalhamento de alguns dos melhores recursos do Todoist que o tornam um ótimo gerenciador de tarefas Alternativa de movimento :

Gerenciamento de tarefas

via Todoist O Todoist oferece muitos recursos de gerenciamento de tarefas para gerenciar todas as suas tarefas pendentes. Use o recurso Quick Add para criar uma tarefa com um único clique. Basta nomear a tarefa e programá-la.

Defina datas de vencimento recorrentes, organize as tarefas em seções, adicione subtarefas e decida os níveis de prioridade para garantir que você saiba o que vem primeiro. Adicione contexto às suas tarefas com notas de voz e capturas de tela.

Esta aplicativo de lista de tarefas permite criar tarefas diretamente de sua caixa de entrada de e-mail.

Gerenciamento de projetos

Crie projetos de equipe e compartilhe o acesso com vários membros da equipe com o Todoist. Ele permite que você crie projetos compartilhados (separados dos seus projetos pessoais), atribua tarefas aos membros da equipe e defina prazos.

Você também pode deixar comentários e anexar arquivos para fornecer mais contexto às tarefas e melhorar a coordenação.

Rastreamento de produtividade

via Todoist Quer tornar o controle da produtividade mais divertido? O Todoist faz isso para você com seu recurso Karma.

Você ganha pontos por concluir tarefas e perde pontos por adiá-las. Isso mantém seu moral elevado e adiciona um elemento divertido!

Defina metas diárias ou semanais e visualize sua tendência de produtividade. Obtenha uma visão geral do que você alcançou exatamente com o histórico de atividades.

Visualizações personalizáveis

via Todoist O Todoist oferece três visualizações para você gerenciar projetos: Lista, Quadro e Calendário.

Use a Visão de lista para organizar suas tarefas linearmente e ter uma visão geral do que está pendente e do que já foi feito. Use o Calendar View para monitorar seus compromissos atuais e futuros para planejamento e programação detalhados.

O Board View organiza suas tarefas em colunas com rótulos adequados, facilitando o acompanhamento do progresso de forma fácil e clara.

Preços do Todoist

O Todoist oferece três planos de preços:

Iniciante: $0

$0 Pro: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Empresarial: US$ 8/mês por usuário

Motion vs. Todoist: Comparação de recursos

O Motion e o Todoist são ferramentas de produtividade populares, mas seus pontos fortes atendem a diferentes tipos de usuários. Aqui está uma comparação entre o Motion e o Todoist para ajudá-lo a entender seus recursos:

Gerenciamento de tarefas

O gerenciamento eficiente de tarefas é a essência de qualquer ferramenta de produtividade. A capacidade de organizar, priorizar e rastrear tarefas tem um impacto significativo sobre sua capacidade de manter-se no topo de suas metas. Vamos ver qual ferramenta vence nessa categoria.

Motion

O Motion se concentra muito na automação, com priorização e programação de tarefas orientadas por IA. Ele reorganiza sua lista de tarefas com base nos prazos, garantindo que seu trabalho urgente esteja sempre na frente e no centro.

Ele também permite que você crie ou reprograme tarefas com um único clique e adicione tarefas recorrentes.

Todoist

Embora não tenha automação de IA, o Todoist se destaca pela flexibilidade. Ele oferece recursos básicos de gerenciamento de tarefas, inclusive organização de tarefas em projetos, adição de rótulos, definição de filtros e atribuição de níveis de prioridade.

Com o Todoist, é fácil adicionar uma tarefa com um único clique ou criá-la diretamente da sua caixa de entrada de e-mail.

Vencedor: O Motion vence esta rodada de Motion vs. Todoist para gerenciamento de tarefas pessoais. Seus recursos avançados de automação e otimização de tempo deixam o Todoist para trás.

Colaboração e gerenciamento de projetos

As ferramentas de colaboração são essenciais para projetos de equipe para compartilhar atualizações, atribuir tarefas e acompanhar o progresso sem confusão.

Vamos ver qual ferramenta oferece os melhores recursos de gerenciamento de projetos:

Motion

O Collaboration in Motion é básico, mas eficaz para compartilhamento de tarefas e agendamento de reuniões. Ele permite que os usuários criem cronogramas priorizados, adicionem o trabalho do projeto ao calendário, adicionem comentários às tarefas e anexem documentos a cada projeto.

Entretanto, como foi projetado para a produtividade individual, seus recursos de equipe ficam aquém das ferramentas voltadas para a colaboração.

Todoist

O Todoist permite que você compartilhe projetos, atribua tarefas e se comunique diretamente no aplicativo usando comentários e menções. Você pode rotular e categorizar tarefas, definir prioridades, planejar metas, adicionar descrições de tarefas e dividi-las em subtarefas para maior clareza.

Atualizações em tempo real sobre quem concluiu uma tarefa e lembretes garantem que todos permaneçam alinhados.

Vencedor: Todoist leva a coroa com recursos avançados, incluindo atualizações em tempo real, rotulagem e categorização de tarefas e comunicação por meio de comentários e menções.

Programação

Combinar suas tarefas e eventos em um plano claro? Isso é um divisor de águas. Vamos ver qual ferramenta faz isso melhor.

Motion

É no agendamento que o Motion se destaca. Sua IA cria um planejador diário combinando suas tarefas e reuniões, até mesmo ajustando-o quando as coisas mudam. É como ter um assistente superorganizado.

Todoist

Embora o Todoist não tenha um planejador integrado, ele se integra perfeitamente a calendários como o Google Calendar. Entretanto, você mesmo precisará fazer o trabalho pesado.

Vencedor: O Motion vence esta categoria por uma milha, pois é um planejador completo, não apenas uma lista de tarefas.

## *Facilidade de uso

O grau de intuitividade e facilidade de uso de uma ferramenta determina a rapidez com que os usuários a adotam. Vamos ver qual ferramenta tem uma interface mais fácil de usar:

Motion

Embora sejam poderosos, os recursos orientados por IA e a automação do Motion podem sobrecarregar os iniciantes. A curva de aprendizado é mais acentuada do que a dos aplicativos tradicionais de gerenciamento de tarefas.

Todoist

Conhecida por sua simplicidade, a interface do Todoist é intuitiva e fácil de navegar. Ela foi projetada para ser adotada rapidamente, o que a torna a favorita dos usuários iniciantes em aplicativos de gerenciamento de tarefas.

Vencedor: Todoist vence esta categoria por sua interface fácil de navegar e seu design simples.

Preço

O custo é um fator importante na escolha de uma ferramenta de gerenciamento de tarefas, especialmente ao equilibrar os recursos com as restrições orçamentárias. Veja como as duas ferramentas se comparam:

Motion

O Motion se posiciona como uma ferramenta premium. Seu plano individual começa em US$ 34 por mês. Ele também oferece planos de equipe, com o plano padrão a partir de US$ 20 por usuário.

Todoist

O Todoist oferece uma estrutura mais econômica. Sua versão para iniciantes é gratuita. Se você quiser recursos mais avançados, a versão profissional custa US$ 5 por usuário e a versão comercial custa US$ 8 por usuário.

Vencedor: O Todoist é mais acessível e econômico, com versões gratuita para iniciantes e profissional por apenas US$ 5.

Integrações

Vamos ver qual ferramenta oferece melhores integrações:

Motion

As opções de integração do Motion são um pouco limitadas. Ele funciona bem com os calendários do Google, da Apple e do Outlook. Ele também se conecta a aplicativos como Zoom, Google Meet, Zapier e Microsoft Teams.

No entanto, ele não oferece integrações para outras ferramentas de produtividade, gerenciamento de projetos ou colaboração.

Todoist

O Todoist se destaca nessa área com mais de 80 integrações. Ele se conecta a ferramentas como Google Calendar, Outlook, Slack, Dropbox e Zapier, permitindo que os usuários automatizem fluxos de trabalho e sincronizem tarefas entre plataformas.

Vencedor: Nesta comparação entre Motion e Todoist, o Todoist vence por oferecer mais de 80 integrações com ferramentas de comunicação, gerenciamento de projetos e e-mail.

Motion vs. Todoist no Reddit

Fomos ao Reddit para ver qual aplicativo as pessoas preferem, Todoist ou Motion. Isso nos ajudou a entender melhor essas ferramentas.

Muitas pessoas adoram o agendador de IA e os recursos avançados do Motion. Um usuário comentou:

Estou usando o Motion há dois meses por meio de seu aplicativo para desktop e estou gostando.

Gosto dos seguintes recursos:

Ele pode se conectar ao meu calendário de trabalho e ver minhas vagas em aberto Posso dar a ele minhas tarefas e sua prioridade/prazo, e ele as colocará automaticamente no meu calendário em um espaço aberto Se eu não conseguir realizar uma tarefa, ele a reagenda automaticamente de volta ao meu calendário em um momento futuro.

Ele exibirá notas na área de trabalho quando eu tiver uma tarefa na qual começar a trabalhar.

Outros acharam o Todoist uma ferramenta melhor. A usuário apreciou sua vasta gama de recursos:

O Todoist ajuda você a gerenciar tarefas e projetos com eficiência! Ele permite que você organize e priorize tarefas, defina prazos e acompanhe o progresso. Seus recursos incluem fluxos de trabalho personalizáveis, lembretes e integrações com outras ferramentas. O Todoist tem como objetivo aumentar a produtividade e reduzir o estresse, mantendo suas tarefas em um só lugar.

Muitos usuários usam o Motion para agendamento. No entanto, alguns também o consideram caro e lento para lançar novos recursos. A usuário disse:

Tenho usado o Motion para gerenciar todas as minhas tarefas e programações e, embora o aplicativo seja sólido em termos de funcionalidade, não posso deixar de me sentir frustrado com a falta de atualizações frequentes. Não posso deixar de me sentir frustrado com a falta de atualizações frequentes. Comparado a outros aplicativos como Craft ou Todoist, o Motion parece estar atrasado no lançamento de novos recursos ou melhorias.

Dado o custo do aplicativo, eu esperaria uma cadência mais consistente de atualizações e novos recursos, especialmente considerando a rapidez com que o espaço de produtividade evolui. Não me entenda mal - adoro os recursos de automação que o Motion oferece, mas também sinto que estou pagando um preço premium por uma ferramenta que não está evoluindo no mesmo ritmo que alguns de seus concorrentes."

Outro usuário considerou que o preço do Todoist vale a pena por seus recursos:

Aqui é um usuário profissional do Todoist. Gosto muito dele. Além disso, combinado com um expansor de texto/preenchimento automático, você pode configurar tarefas muito rapidamente. Em três teclas, posso definir prioridade, etiquetas, datas etc.

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa ao Motion vs. Todoist

Se o Motion e o Todoist são impressionantes, ClickUp é como aquele amigo superdotado que faz tudo - e, o mais importante, melhor!

Projetado para ser uma plataforma de produtividade completa, o ClickUp combina perfeitamente gerenciamento de tarefas, agendamento e automação em uma interface altamente personalizável que se adapta a fluxos de trabalho pessoais e de equipe.

Além de seus recursos, o ClickUp suporta mais de 1.000 integrações, garantindo que você tenha suas ferramentas favoritas na mesma plataforma.

Veja o que Starr, Diretor de Contas da West Tech Shipping, tem a dizer sobre o ClickUp:

O ClickUp me ajuda a manter a organização e aumenta minha produtividade no trabalho. Agora faço mais em menos tempo, pois estou mais concentrada.

Starr, Diretor de Contas da West Tech Shipping

Vamos nos aprofundar no motivo pelo qual o ClickUp pode ser a melhor opção.

Um Up #1 do ClickUp: Tarefas do ClickUp

Use o ClickUp Tasks gratuitamente

Tarefas do ClickUp

Tarefas do ClickUp permite criar, compartilhar e atribuir tarefas para qualquer projeto. Organize tarefas com campos personalizados, atribua-as a membros da equipe e acompanhe o progresso sem esforço. Agrupe tarefas em pastas, classifique-as por datas de vencimento ou tipos de tarefas e até mesmo automatize tarefas recorrentes.

Adicionar prioridade de tarefa com o ClickUp Task Priorities

Usar Prioridades de tarefas do ClickUp para definir prioridades para cada tarefa: urgente, alta, normal e baixa . Isso garante que você não perca as tarefas urgentes.

Deseja adicionar mais contexto? Adicione descrições detalhadas, anexe arquivos e até mesmo deixe comentários diretamente nas tarefas.

ClickUp's One Up #2: Listas de verificação de tarefas do ClickUp

Crie listas de tarefas abrangentes com as listas de verificação de tarefas do ClickUp

Não consegue resistir a marcar coisas na sua lista de tarefas? Use o Listas de verificação de tarefas do ClickUp para criar uma lista de tarefas simples. Ele permite que você crie itens aninháveis para adicionar subtarefas para cada tarefa. Se precisar que outro membro da equipe trabalhe em uma tarefa da sua lista de tarefas, basta adicionar um responsável.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Calendar View

Veja suas tarefas diárias, semanais e mensais com o Calendar View do ClickUp Visualização do calendário do ClickUp é um calendário de gerenciamento de projetos que oferece uma visão geral clara e visual de suas tarefas, prazos e eventos - tudo em um só lugar. Veja as tarefas por dia, semana ou mês para ter uma visão geral clara.

Sincronize-o com calendários externos, como o Google Calendar, e aproveite as atualizações bidirecionais para manter tudo alinhado. Arraste e solte tarefas para reagendar e personalizar sua visualização filtrando projetos, prioridades ou responsáveis específicos.

Dica profissional: Querendo saber como organizar seu trabalho com um calendário de gerenciamento de projetos ?

Aqui está um guia passo a passo:

Etapa 1: Defina metas claras e delineie o escopo do seu projeto.

Defina metas claras e delineie o escopo do seu projeto. Etapa 2: Delineie as tarefas e os marcos essenciais.

Delineie as tarefas e os marcos essenciais. **Etapa 3: Distribua os recursos.

Etapa 4: Escolha as ferramentas certas.

ClickUp's One Up #4: ClickUp Brain

Experimente o ClickUp Brain gratuitamente

Cérebro ClickUp

ClickUp Brain é o seu assistente de IA que traz uma vantagem inovadora para a produtividade. Desde a automação de tarefas repetitivas até a elaboração de conteúdo e análise de dados, ele economiza seu tempo e esforço mental.

Obtenha respostas para qualquer pergunta relacionada ao trabalho com o ClickUp Brain. Ele simplesmente pesquisará seu espaço de trabalho em busca de informações relevantes e fornecerá dados precisos.

Use essa ferramenta para resumir anotações de reuniões, gerar itens de ação e até mesmo ajudar no brainstorming de ideias para seu próximo grande projeto. É como ter um treinador de produtividade pessoal pronto para simplificar seu dia em seu espaço de trabalho.

ClickUp's One Up #5: Modelos ClickUp

O ClickUp oferece muitos modelos de gerenciamento de tarefas para aumentar sua produtividade.

Por exemplo, Modelo de planejador diário do ClickUp ajuda a planejar seu dia, organizando e categorizando suas tarefas, priorizando-as e visualizando o progresso. Modelo de programação de funcionários do ClickUp também se destaca se você quiser planejar horários de trabalho para suas equipes. Ele permite sincronizar tarefas com a disponibilidade da sua equipe, garantindo que nada saia errado.

Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Se você precisar de um gerenciador de tarefas mais abrangente, confira Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp .

O modelo permite que você visualize suas tarefas por status, prioridade e departamento. Você pode acompanhar o progresso, otimizar os fluxos de trabalho e colaborar perfeitamente com a sua equipe.

Ele também suporta seis exibições dinâmicas, incluindo lista, quadro, caixa e calendário, permitindo que você escolha a que melhor atenda às suas necessidades.

Encontre sua combinação perfeita de produtividade com o ClickUp

O Motion e o Todoist se destacam de maneiras diferentes. Graças aos recursos orientados por IA, o Motion é perfeito para usuários que desejam automação e um fluxo de trabalho bem programado. Em comparação, o Todoist se destaca por sua simplicidade e colaboração favorável à equipe. Mas se você estiver procurando uma ferramenta que combine o melhor dessas duas ferramentas, não procure mais do que o ClickUp.

De produtividade e gerenciamento de tarefas com IA a visualizações de calendário e uma ampla variedade de modelos personalizáveis, o ClickUp foi projetado para se adaptar às suas necessidades exclusivas. Registrar-se gratuitamente hoje mesmo!