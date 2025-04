Melhores modelos de planejadores de anotações para experimentar em 2025

Escolher o planejador certo pode ser uma tarefa árdua. Você deve optar por uma agenda física ou digital? Um simples calendário funcionará ou você precisa de um sistema completo para controlar metas e hábitos?

Mas isso não precisa ser tão complicado.

O Notability, um anotações digitais oferece uma variedade de modelos de agenda - semanal, mensal, diária, de estudo, de refeições e de viagem - que tornam o planejamento divertido e eficaz. Você pode salvar e fazer download dos modelos de planejamento do Notability em formato PDF no seu iPad ou editá-los on-line usando o aplicativo Notability.

Nesta postagem do blog, reunimos alguns dos melhores modelos do Notability, além de algumas alternativas para um planejamento confortável. Vamos começar!

O que faz um bom modelo de planejador de notabilidade?

O modelo ideal do Notability varia de acordo com suas necessidades. Os profissionais precisam de um modelo que ajude a acompanhar reuniões, projetos e compromissos pessoais em um só lugar. Um planejador de estudo semanal que ajude a gerenciar tarefas escolares, prazos e exames em um espaço organizado funciona melhor para estudantes.

Independentemente de suas metas, os melhores modelos têm algumas coisas em comum:

📌 Personalização: Procure modelos estéticos do Notability com layouts, guias e seções adaptáveis para atender às suas necessidades exclusivas de fluxo de trabalho e planejamento

Clareza: O modelo deve oferecer uma estrutura limpa e intuitiva para tarefas, compromissos e anotações

Apelo estético: Selecione modelos com layouts elegantes e opções para adicionar adesivos, códigos de cores e elementos decorativos para tornar o planejamento visualmente atraente

Anexos: Explore modelos gratuitos ou pagos que permitem integrar notas de áudio, arquivos de mídia e documentos para adicionar contexto às tarefas e aumentar a produtividade

📌 Rastreabilidade: O modelo deve permitir que os usuários monitorem o progresso das tarefas diárias, das metas semanais e dos planos de longo prazo usando barras de progresso visuais e atualizações de status

Modelos de planejadores gratuitos da Notability

De organizadores de tarefas diárias a rastreadores de metas de longo prazo, esses modelos do Notability são práticos e visualmente atraentes.

1. Modelo de planejador de atribuições

via Notabilidade Os Modelo de planejador de atribuição de notabilidade oferece um formato claro e organizado para o planejamento de projetos. As seções dedicadas, como "Detalhes", "Recursos", "Tarefas" e "Espaço livre", ajudam a capturar todos os detalhes relevantes para entregar um projeto com sucesso.

Na seção 'Free Space', você pode adicionar recursos visuais como mapas mentais ou escrever ideias para brainstorming. Essa abordagem personalizada o ajuda a lidar com as tarefas de forma eficiente e a alcançar o sucesso, tornando-o uma ferramenta essencial para quem quer se manter organizado e produtivo.

Ideal para: Estudantes, educadores, profissionais e freelancers que desejam gerenciar tarefas e controlar prazos.

2. Modelo de planejador semanal

via NotabilidadeModelo de planejamento semanal da Notability oferece um layout simples, porém detalhado, para planejamento semanal. Você pode acompanhar as tarefas na seção "To-Do" e priorizar as responsabilidades acadêmicas ou de trabalho no espaço "Assignments/To Study". Esse modelo o ajuda a equilibrar produtividade e crescimento pessoal durante a semana.

Ele também serve como uma ótima ferramenta para começar a escrever um diário, permitindo que você reflita sobre seu progresso e identifique as áreas que precisam ser melhoradas.

Ideal para: Gerentes de projeto e pessoas ocupadas que precisam organizar sua semana, priorizar tarefas e acompanhar o progresso em um piscar de olhos.

3. Modelo de planejador de sessão de estudo

via Notabilidade Isso Modelo de planejador de sessão de estudo ajuda os alunos a abordar suas sessões de estudo com precisão e estrutura. Com espaços dedicados para "Metas de tempo", "Metas de estudo" e "Tópicos/capítulos", esse planejador digital para alunos permite que você trace claramente seus objetivos e áreas de foco antes de mergulhar em sua rotina de estudo.

Na seção "Before Starting" (Antes de começar), é possível listar todos os recursos e materiais de estudo, garantindo que você esteja totalmente preparado para a sessão. o "Bloqueio de tempo" permite que você atribua intervalos de tempo específicos para cada tópico ou atividade. Isso promove períodos de estudo concentrados e eficientes, minimizando as distrações.

Ideal para: Estudantes e alunos que desejam se manter organizados, estabelecer metas focadas e otimizar suas sessões de estudo.

4. Modelo de planejador diário

via Notabilidade Os Modelo de planejador diário da Notability transforma o planejamento diário em um sistema de produtividade. Você pode listar suas cinco principais metas para o dia e marcar as caixas quando atingir as metas. A seção "Eventos importantes" mantém o controle das principais reuniões ou prazos, e a lista de tarefas oferece uma maneira direta de gerenciar as tarefas diárias.

Personalize o espaço exclusivo de imagens para estimular a criatividade ou a inspiração, dando um impulso visual à sua vida planejamento diário .

Ideal para: Pessoas que procuram uma ferramenta de planejamento diário para acompanhar reuniões e prazos de tarefas.

5. modelo de planejador de retrato digital 2025

via Notabilidade A modelo de planejador de retrato digital 2025 da Notability combina funcionalidade com um design fácil de usar. Ele apresenta páginas dedicadas para painéis mensais, definição de metas, rotinas, hábitos, datas importantes, anotações, planejamento de refeições e listas de compras.

Esteja você planejando uma jornada de condicionamento físico com o rastreador de hábitos, definindo metas profissionais trimestrais ou organizando refeições familiares semanais, essa agenda oferece ferramentas para planejamento em nível micro e macro.

A orientação em retrato garante uma navegação perfeita, enquanto o design estruturado ajuda a acompanhar as prioridades e organizar as ideias de forma integrada. Essa agenda transforma o planejamento diário e de longo prazo em um processo intuitivo.

Ideal para: Pessoas com foco em metas que buscam uma agenda digital anual para organizar rotinas, monitorar hábitos e criar planos de refeições.

Limitações do uso de modelos do Notability Planner

Embora o Notability ofereça planejadores digitais confiáveis, ele tem algumas desvantagens:

❗️Colaboração: O Notability foi projetado principalmente para uso individual, o que pode representar desafios em ambientes colaborativos. Por exemplo, as equipes que tentam compartilhar e editar planilhas em tempo real podem encontrar problemas de sincronização, o que leva a conflitos de versões e interrupções no fluxo de trabalho

❗️Integração de calendário: A integração do Notability com aplicativos de calendário externos nem sempre é perfeita. Os usuários relataram dificuldades na sincronização de eventos e lembretes, resultando em compromissos perdidos ou conflitos de agendamento

❗️Armazenamento: À medida que seus planejadores se acumulam com o tempo, o tamanho dos arquivos pode aumentar, o que pode afetar o armazenamento e o desempenho do seu dispositivo, especialmente em dispositivos com espaço limitado

❗️Versão gratuita limitada: A versão gratuita do Notability restringe o número de edições e recursos disponíveis, o que pode dificultar atividades extensas de anotações e planejamento

❗️Problemas de experiência do usuário: As atualizações, como o Notability 14, supostamente tornaram os recursos básicos mais difíceis de acessar, levando a uma experiência de usuário menos agradável

❗️Limitações de modelos: Embora o Notability ofereça planejadores incorporados, eles podem não atender às necessidades de todos devido ao seu design básico, levando os usuários a buscar mais opções personalizadas

Alternativas aos modelos de planejador do Notability

Se quiser uma ferramenta para planejamento eficiente de metas, colaboração em tempo real, acompanhamento de metas e integração com o Calendário, experimente o ClickUp. ClickUp é o aplicativo tudo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Ao contrário dos modelos do Notability, que se concentram em anotações básicas, o ClickUp oferece modelos totalmente personalizáveis para cada fluxo de trabalho, seja um planejador semanal, um registro diário ou um cronograma de projeto.

O uso do ClickUp nos ajudou a planejar melhor, entregar mais rápido e estruturar nossas equipes com eficiência, e nossa equipe de produção dobrou de tamanho desde que entrei na empresa! Isso não teria sido possível se não tivéssemos uma estrutura sólida para alocação de recursos e gerenciamento de projetos.

Nicole Brisova, gerente de operações de crescimento da Walk the Room

Seus recursos avançados, como lembretes automáticos, acompanhamento do progresso e Integração com o Google Agenda facilita o processo de planejamento e mantém tudo sincronizado.

Com os standups diários alimentados por Cérebro ClickUp, você pode acompanhar sem esforço o andamento do projeto em tempo real, receber atualizações automáticas sobre a conclusão de tarefas e obter insights sobre quais tarefas exigem atenção imediata. Isso ajuda você a se manter organizado, a tomar decisões baseadas em dados e a lidar com tarefas críticas.

Standup do ClickUp Brain

Agora vamos ver alguns modelos de planejadores do ClickUp:

1. Modelo de planejador diário do ClickUp

ClickUp Daily Planner Template: modelos de itens de ação

O modelo Modelo de planejador diário ClickUp ajuda a organizar, priorizar e monitorar tarefas pessoais, profissionais e voltadas para metas. O modelo divide suas tarefas de forma inteligente em "Habit Tracker" e "Personal Tasks", fornecendo uma estrutura clara para lidar com atividades rotineiras e pontuais.

**Por que você vai adorar

Organize, filtre e priorize tarefas com a List View

Marque as tarefas concluídas e acompanhe os hábitos com a Visão de tabela

Codifique por cores categorias como "Trabalho" ou "Crescimento pessoal" e monitore seu progresso com as Visualizações de quadro e calendário

Ideal para: Pessoas que desejam organizar e gerenciar suas tarefas pessoais e profissionais em um só lugar.

2. Modelo de registro diário do ClickUp

Modelo de registro diário do ClickUp

Alguma vez você já se perguntou quais tarefas consomem a maior parte de seu tempo e energia? Digite o Modelo de registro diário do ClickUp o ClickUp Daily Log Template (modelo de registro diário) é um item obrigatório para profissionais que gerenciam várias tarefas em um dia. Esse modelo vai além do simples registro - é uma ferramenta estratégica para melhorar a responsabilidade.

**Por que você vai adorar

Estrutura de registro personalizável: Comece com um registro simples que inclui colunas para Data, Tarefa, Notas e Tempo gasto. Adicione campos personalizados para categorizar tarefas e subtarefas

Comece com um registro simples que inclui colunas para Data, Tarefa, Notas e Tempo gasto. Adicione campos personalizados para categorizar tarefas e subtarefas Prioridades e rastreador de progresso: Priorize facilmente as tarefas e analise os registros diários para identificar gargalos. Este modelo ajuda a descobrir ineficiências sem esforço, quer esteja acompanhando a produtividade individual ou o desempenho de toda a equipe

Priorize facilmente as tarefas e analise os registros diários para identificar gargalos. Este modelo ajuda a descobrir ineficiências sem esforço, quer esteja acompanhando a produtividade individual ou o desempenho de toda a equipe Ferramentas de responsabilidade da equipe: Atribua tarefas diretamente no registro, marque as atividades concluídas e responsabilize os membros da equipe por prazos não cumpridos

Ideal para: Gerentes de projeto para acompanhar o progresso da equipe e promover a responsabilidade.

Dica profissional: Aplique etiquetas com código de cores às tarefas com base na urgência ou na categoria para obter uma visão geral rápida das prioridades do dia. Por exemplo, você pode usar verde para tarefas relacionadas a "comprar mantimentos" e vermelho para "prazos urgentes"

3. Modelo de horário diário do ClickUp

Modelo de programação diária de horas do ClickUp

Se uma simples lista de tarefas não for suficiente, o modelo Modelo de horário diário do ClickUp oferece uma maneira dinâmica de organizar seu dia, hora a hora. Esse modelo o ajuda a dividir as tarefas em partes gerenciáveis e a planejar quanto tempo precisa dedicar a cada tarefa.

Por que você vai adorar:

Visualize as tarefas em um layout de hora em hora em uma única janela, perfeito para gerenciar cronogramas e prazos

Reorganize as tarefas sem esforço para se adaptar às mudanças de prioridades com a funcionalidade de arrastar e soltar

Planeje e acompanhe as tarefas diárias com o Daily Schedule View

Acompanhe as ausências dos funcionários com a Visão de Ausências

Ideal para: Gerentes de projetos ou de equipes que desejam fazer uma programação eficiente de recursos e controlar o tempo gasto em cada tarefa.

4. Modelo de relatório de atividades diárias do funcionário do ClickUp

Modelo de relatório de atividades diárias do funcionário do ClickUp

Se você é gerente ou líder de equipe, manter o controle das atividades diárias da sua equipe pode consumir muito tempo. O Modelo de relatório de atividade diária do funcionário do ClickUp permite monitorar o progresso da equipe, avaliar a produtividade e manter o alinhamento sem reuniões diárias individuais.

Por que você vai adorar:

Obtenha uma visão geral clara das contribuições, pontos fortes e áreas de melhoria de cada funcionário

Acompanhe as tarefas concluídas com hora e data na seção " Accomplishments' " para comemorar as vitórias

" para comemorar as vitórias Permita que os funcionários sinalizem desafios ou busquem apoio na seção **Atividades em andamento

Antecipe os gargalos e equilibrar as cargas de trabalho promover a produtividade e evitar o esgotamento com a seção 'Próximas atividades'

Ideal para: Gerentes que precisam monitorar a produtividade e o desempenho dos funcionários.

5. Modelo de planejador de projeto ClickUp

Modelo de planejador de projeto ClickUp

Com o Modelo de planejador de projeto ClickUp com o ClickUp Project Planner, você pode dividir todo o projeto em tarefas gerenciáveis, atribuí-las aos membros certos da equipe e acompanhar o progresso usando o recurso visual Quadros Kanban . Seja uma campanha de marketing com prazos apertados ou um projeto voltado para o cliente que exige vários pontos de contato, o modelo ajuda você a se manter organizado.

**Por que você vai adorar

Obtenha uma estrutura completa para orçamento, alocação de recursos e definição das funções da equipe

Transforme seu plano em um roteiro visual, destacando o progresso e os possíveis gargalos com a Visão de atividades do projeto

Monitore facilmente as finanças para se manter dentro do orçamento com a Visão de controle de orçamento

Acompanhe o cronograma do projeto para otimizar cronogramas e minimizar atrasos com as Visualizações de cronograma e itinerário

Ideal para: Gerentes de projeto e equipes que precisam de uma estrutura abrangente para o planejamento, o acompanhamento e o gerenciamento contínuos de projetos.

6. Modelo de planejador de férias ClickUp

Modelo de planejamento de férias do ClickUp

Gerenciar as férias dos funcionários e as programações da equipe não precisa ser um ato de malabarismo. O Modelo de planejador de férias do ClickUp simplifica o processo, garantindo uma coordenação tranquila e zero caos de última hora.

Por que você vai adorar:

Obtenha detalhes essenciais dos funcionários, como tipo de férias, departamento e duração, com o Holiday Request Form incorporado

incorporado Aprovar ou rejeitar solicitações e categorizá-las por status com a Visão de Férias

Destaque sobreposições, dependências e conflitos em uma linha do tempo de fácil leitura com a Visão de calendário

Gerencie solicitações pagas e não pagas enquanto rastreia seu status - Novo, Aprovado ou Rejeitado com a Visão de Folgas

Organize viagens de formação de equipes centralizando a logística, como voos, hotéis e reservas

Ideal para: Equipes de RH, gerentes ou administradores responsáveis pela coordenação das férias dos funcionários.

7. Modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp

Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp

O modelo Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp ajuda você a planejar sua semana, quinzena ou mês sem esforço, com uma visão geral clara dos seus próximos compromissos. Ele permite que você identifique e elimine conflitos de agendamento logo no início.

O modelo também simplifica as solicitações de reunião com o formulário de solicitação de reunião incorporado. Você pode facilmente revisar e agendar reuniões tudo em uma plataforma única e centralizada.

Por que você vai adorar:

Reorganize facilmente as tarefas com base na urgência ou na importância.

Priorize tarefas e otimize seu fluxo de trabalho com a interface intuitiva de arrastar e soltar

Use emojis e adesivos para avaliar seu progresso, injetando um elemento lúdico em sua jornada de produtividade

Ideal para: Profissionais ocupados que desejam uma maneira simples e eficaz de gerenciar sua lista de tarefas em uma visualização de calendário.

**Você sabia? 23% dos funcionários programam tudo em seu calendário.

8. Modelo de calendário anual do ClickUp

Modelo de calendário anual do ClickUp

O calendário Modelo de calendário anual do ClickUp fornece um hub central para mapear os objetivos comerciais anuais e garantir o alinhamento entre todos os departamentos.

Por exemplo, se a grande meta da sua empresa é lançar um novo produto até o final do ano, você pode dividi-lo em tarefas menores, como pesquisa de mercado, design de produto e campanhas de marketing. Dessa forma, todos sabem exatamente o que precisa ser feito e quando!

Atribua tarefas aos membros certos da equipe e acompanhe facilmente o progresso com atualizações automáticas nas barras de progresso, mantendo todos em sincronia e no caminho certo durante todo o ano.

Por que você vai adorar:

Marque as tarefas por trimestre para um planejamento contínuo de longo prazo

Filtre as tarefas por cronograma, prioridade ou departamento para se concentrar no que é mais importante

Obtenha atualizações diárias de tarefas e de standup sem vasculhar arquivos com o ClickUp Brain, o poderoso assistente de IA do ClickUp

Ajuste os cronogramas e acompanhe os marcos com uma Visão de calendário flexível

Ideal para: Equipes ou empresas que desejam mapear metas, marcos e projetos anuais.

9. Modelo de calendário semanal do ClickUp

Modelo de calendário semanal do ClickUp

O calendário Modelo de calendário semanal do ClickUp ajuda você a visualizar toda a sua semana em um piscar de olhos. Você pode identificar sem esforço possíveis conflitos de agenda e ajustar seus planos de forma proativa. Use emojis para avaliar seus níveis de produtividade e transforme a conclusão de tarefas em uma experiência divertida e envolvente.

Por que você vai adorar:

Planeje tarefas e atividades semanais com a Visão semanal do calendário

Obtenha uma visão geral de todas as tarefas do projeto com a Visão de todas as tarefas

Identifique e ajuste as sobreposições de tarefas ou conflitos de agendamento

Ideal para: Profissionais que precisam gerenciar tarefas semanais, reuniões e prazos em um formato claro e visual.

10. Modelo de planejador de blog ClickUp

Modelo de planejador de blog do ClickUp

O modelo Modelo de planejador de blog do ClickUp simplifica todo o processo de criação de conteúdo. Com esse modelo, você pode gerenciar ideias de posts de blog em um só lugar, organizar posts de blog em categorias, tópicos e formatos e acompanhar o desempenho do blog. Isso o ajuda a planejar e executar sua estratégia de conteúdo com eficiência.

Por que você vai adorar:

Atribua tarefas aos membros da equipe, revise o conteúdo em diferentes estágios e comunique-se sem esforço para manter tudo no caminho certo

Monitorar todo o processo de redação, desde a ideia inicial até a publicação final, garantindo a entrega em tempo hábil

Monitore e revise todas as alterações feitas no blog usando o Revision Tracker View

Crie uma programação para publicar posts no blog com a Visão de calendário

Ideal para: Criadores de conteúdo, equipes de marketing ou blogueiros que precisam organizar e monitorar ideias de posts de blog, rascunhos e cronogramas de publicação.

