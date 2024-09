4 maneiras fáceis de ajudar sua equipe a voltar ao trabalho mais forte

Fato engraçado : O "19" em "COVID-19" significa "2019", o ano em que o vírus foi descoberto.

Avanço rápido de dois anos: A COVID-19 (e sua irmã adotiva maligna Delta ) estão longe de ser derrotados, mas graças a milhões de pessoas que se certificaram de ficar em quarentena, praticar o distanciamento social e se vacinar, partes do mundo estão começando a se sentir mais próximas de como eram antes da pandemia.

Se há um benefício em voltar ao escritório com mais frequência, é a oportunidade de se reconectar e se comunicar com sua equipe de uma forma que não pode ser feita em uma chamada pelo Zoom - não importa o quão expressivo você seja com seu backgrounds .

Mas a mudança não é fácil. Da mesma forma que foi difícil para muitos profissionais trabalhar remotamente de forma repentina e permanente em 2020, ser desenraizado mais uma vez na forma de voltar a receber deslocamentos e cubículos na rotina não é algo a que você possa se ajustar da noite para o dia.

Continue lendo para descobrir como obter o melhor trabalho em equipe de sua equipe do que nunca, sem sacrificar a flexibilidade da qual muitos de nós não estão prontos para abrir mão.

1. Distanciar-se socialmente do microgerenciamento

Se você estiver entre os 23% das pessoas que não se sentiram mais produtivas ao trabalhar remotamente, parabéns! Mas 77% da nação discorda de você - e esse número deve influenciar a forma como você gerencia sua equipe nesse novo cenário.

Para aqueles que consideram o trabalho remoto uma experiência mais produtiva, um grande aspecto disso é o aumento da autonomia. Como alguém que não tem nada de especial por odiar a sensação de ser microgerenciado por isso, passei a ver o trabalho remoto como uma oportunidade de provar aos meus chefes que não preciso estar sob um microscópio para atingir metas pessoais e ser um jogador de equipe.

Como líder, você precisa estar ciente de como as pessoas se sentem confortáveis em encontrar seus próprios sistemas de trabalho e comunicação - e como seria irritante ter alguém sempre aparecendo em sua mesa para "ajudar"

Como o ClickUp pode ajudar

Integrar Folga com seu ClickUp para enviar lembretes urgentes ou use comentários atribuídos como uma forma de fazer o controle de tarefas específicas. Outra maneira de manter o microgerenciamento no mínimo é garantir que seu reuniões individuais discuta como a comunicação está indo e quais áreas podem ser melhoradas.

2. Invista na união externa da equipe

De acordo com um estudo do Google, em 2020 houve um 9% de aumento no interesse de pesquisa no Google relacionado à "formação de equipes" Essa estatística é, sem dúvida, inspirada pelos desafios equipes virtuais enfrentaram ao trabalhar em casa, lutando para se sentirem conectadas como pessoas.

No mês passado, finalmente pude conhecer pessoalmente meus colegas do ClickUp em nossa primeira reunião externa em San Diego. Eu já tinha a sensação de que iria click (ugh, desculpe) com as pessoas com as quais eu estava no Zoom há meses, mas há algo em tomar um drinque com colegas de trabalho, conversar sobre paixões e, eventualmente, perder a voz enquanto canta Britney Spears aos berros com alguém que você nunca viu no Slacked antes, que aumenta a aposta.

Eu já respeitava meus colegas como profissionais, mas desfrutar da companhia deles como "pessoas de verdade" elevou meu nível de dedicação a um patamar jamais visto. Esse tempo gasto conhecendo meus colegas de trabalho fora do expediente e pessoalmente não só me ajudou a melhorar a maneira como eu trabalhava com eles, mas também me deixou animado para começar a trabalhar mais no escritório.

Verifique estes_

_**Ferramentas de formação de equipes

!

👍 Como o ClickUp pode ajudar:

Pode parecer uma despesa frívola fazer com que a empresa pague a conta do jantar, das bebidas ou do boliche, mas os líderes devem sempre ver a união da equipe como um investimento. A socialização entre os membros da equipe aumenta os padrões de comunicação mais de 50% portanto, certifique-se de que seu CFO assine um contrato especializado Modelo de orçamento especificamente para incluir algum tempo de equipe externa.

3. Permita que as pessoas sejam produtivas à sua maneira.

Se você é pai de crianças em idade escolar (ou tem colegas com crianças em idade escolar), o cenário acima provavelmente é um pesadelo para voltar ao trabalho.

Com muitas escolas paradas para as férias de verão e sem saber se estarão totalmente abertas até o outono, os pais - especialmente as mães que trabalham - estão dependendo da flexibilidade do trabalho remoto para continuar, mesmo quando os escritórios reabrem. Com base em uma pesquisa mundial da Catalyst, as mulheres com responsabilidades de cuidar dos filhos são 32% menos propensas a de deixar seu emprego se tiverem acesso ao trabalho remoto.

Mas, além de proporcionar aos pais a flexibilidade necessária para darem o melhor de si no trabalho e em casa, os líderes devem seguir a mesma abordagem para garantir que todos os funcionários sejam o mais produtivos possível. Gigantes empresariais como Microsoft , Apple e Google todos estão se movendo para implementar um trabalho híbrido modelo em que as pessoas têm mais liberdade para equilibrar o trabalho no escritório real com o teletrabalho.

Como o ClickUp pode ajudar:

O resultado final é claro: oferecer opções de trabalho remoto em meio à reabertura não só fará com que seus funcionários mais felizes isso fará com que sua empresa economize muito dinheiro. Por exemplo, US$ 22.000 por ano para cada funcionário que trabalha em tempo integral.

Para cada funcionário que planeja continuar a trabalhar remotamente, certifique-se de que sua equipe esteja equipada com os úteis recursos do ClickUp Modelos de trabalho remoto . Desde a integração até o gerenciamento de reuniões, as pessoas estarão mais organizadas do que nunca, não importa de onde estejam trabalhando.

4. Coloque a segurança antes da escalabilidade

A Junho de 2021 Pesquisa da McKinsey mostrou que cerca de 1 em cada 3 trabalhadores que retornaram ao local de trabalho já relatou que a volta ao trabalho afetou negativamente sua saúde mental. O principal motivo para esse sentimento? Preocupação em contrair ou disseminar a COVID-19.

Embora nenhum local de trabalho possa garantir que o vírus não se espalhe ou seja contraído em seu escritório, existem protocolos de segurança, medidas de reformulação e requisitos obrigatórios que podem proporcionar grande tranquilidade a qualquer pessoa que retorne com receio.

Tomar as medidas adequadas para provar que o edifício é fisicamente seguro para retornar é a maneira mais crucial de proteger as pessoas em quem você investiu. Aqui está um rápido resumo dos princípios básicos que as pessoas estarão procurando quando voltarem ao escritório:

Certifique-se de que o edifício tenha melhorado a ventilação e a qualidade do ar

Ter várias estações de higienização das mãos disponíveis

Exigir que os espaços compartilhados sejam limpos regularmente

Mantenha os espaços de trabalho individuais separados por um metro e meio

Coloque a sinalização necessária detalhando as exigências de máscaras, testes ou vacinas para funcionários, visitantes, entregadores e equipe de limpeza.

Até o momento da publicação, fica a critério do empregador decidir se e quais são os requisitos para retornar ao escritório, incluindo a obrigatoriedade de vacinas .

👍 Como o ClickUp pode ajudar:

Faça com que sua equipe de RH crie e distribua um documento de Processos da Empresa COVID-19 por meio deste Modelo ClickUp é facilmente editável para que você possa comunicar as diretrizes e os protocolos de segurança de forma clara e instantânea. Também é 100% virtual para que você saiba que é estéril.

No final do dia, lembre-se da palavra "F"

...Flexibilidade.

Retornar ao trabalho não é algo que você pode simplesmente colocar em um calendário. É algo que será implementado lentamente, evoluirá e se transformará de forma mensurável em um roteiro de como é um local de trabalho bem-sucedido depois que a realidade foi virada de cabeça para baixo.

A flexibilidade já foi algo que as empresas foram forçadas a adotar, mas à medida que a autonomia volta a entrar no bate-papo, talvez tenhamos percebido o quanto ela não tem preço.