Como integrar o ClickUp e o Salesforce

Enquanto antigamente as equipes de vendas batiam de porta em porta e faziam ligações frias para todos os números da lista telefônica, hoje as coisas são um pouco mais sofisticadas. Atualmente, a jornada de vendas ocorre em grande parte dentro de uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente (CRM).

À medida que os leads chegam, novas oportunidades de vendas são alimentadas no CRM. A partir daí, elas são divididas em diferentes etapas e tarefas que representam partes essenciais do processo de vendas.

É aí que as coisas podem ficar um pouco desafiadoras.

As vendas não acontecem isoladamente. Parte do trabalho envolve inevitavelmente outros departamentos e equipes dentro da empresa.

Por exemplo:

Revisão ou assinatura de um formulário ou contrato de confidencialidade , envolvendo uma equipe jurídica

Forneça análises de segurança com a ajuda da TI ou de uma equipe de segurança dedicada

Oferecemos soluções personalizadas, que precisam ser analisadas e revisadas pela sua equipe de desenvolvimento

Resolva problemas ou bugs durante a fase de avaliação com a ajuda da equipe de suporte

Esses são apenas alguns exemplos do trabalho multifuncional envolvido nas vendas.

*por que isso é um desafio?

Bem, além dos desafios comuns de colaboração, nenhuma dessas outras equipes trabalha no CRM. Isso significa que você precisa de um sistema para atribuir, monitorar e colaborar nessas tarefas compartilhadas.

Para isso, existem algumas opções.

Primeiro, você pode fazer isso de forma ad hoc, usando reuniões, chat e e-mails. Isso também envolve copiar e colar tarefas entre diferentes ferramentas. Qualquer pessoa que trabalhe com vendas sabe que essa não é uma solução ideal.

Você pode passar horas em reuniões apenas tentando obter informações ou perder metade do dia tentando acompanhar tarefas em diferentes locais. Isso é um grande obstáculo para as equipes de vendas, pois a velocidade é fundamental para fechar negócios e você deseja que o processo seja rápido e contínuo para os clientes em potencial. E nem vamos falar das armadilhas das intermináveis cadeias de e-mails.

Depois, há a opção dois: faça tudo em uma única ferramenta.

O ClickUp oferece a maioria das funcionalidades que você encontraria em um CRM.

Você pode criar um Espaço para armazenar seu CRM e adicionar o modelo de pasta chamado “CRM”, que oferece uma boa base para começar. As diversas visualizações do ClickUp significam que você tem controle total sobre como visualizar os dados dos clientes.

Por exemplo, você pode usar uma visualização em tabela para ver todas as informações da conta rapidamente ou uma visualização em quadro para acompanhar os clientes em seu funil de vendas.

Os campos personalizados do ClickUp permitem que você acompanhe campos essenciais do CRM, como status do lead, tamanho da empresa, número de telefone, e-mail, LTV e muito mais. E com o ClickUp, você tem tudo o que precisa para se comunicar com os clientes, gerar relatórios de vendas e criar bancos de dados poderosos integrados.

Embora o ClickUp seja uma solução incrível, ainda existem situações, especialmente em grandes empresas, em que um CRM externo pode ser preferível. E pode haver momentos em que você precise trabalhar com parceiros, agências ou clientes que também usam um CRM como o Salesforce.

Nessas situações, existe a opção 3: as poderosas integrações do ClickUp.

Existem duas maneiras de integrar o ClickUp ao Salesforce: Unito e Zapier.

Aqui está uma descrição detalhada de ambas as integrações.

Integre o Salesforce + ClickUp com o Unito

O Unito oferece integrações profundas e bidirecionais entre suas ferramentas de trabalho mais importantes, incluindo ClickUp, Salesforce, HubSpot e uma lista crescente de mais de 25 outros aplicativos. Essas integrações não exigem programação, o que significa que qualquer pessoa pode configurar um novo fluxo de trabalho em questão de minutos.

Com a integração do ClickUp com o Salesforce da Unito, você pode criar fluxos bidirecionais entre as tarefas do Salesforce e do ClickUp que abrangem todos os campos necessários para uma colaboração multifuncional tranquila.

Esses fluxos podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas, filtrando informações específicas, personalizando mapeamentos entre campos em diferentes ferramentas e muito mais.

As integrações da Unito funcionam em tempo real, para que as informações em ambas as ferramentas estejam sempre atualizadas.

Como isso funciona na prática

Imagine que você trabalha no Salesforce, mas deseja uma solução melhor para gerenciar suas tarefas de vendas. Talvez você tenha várias tarefas associadas a várias contas e deseja consolidá-las em uma lista de tarefas gerenciável.

Em vez de copiar e colar manualmente no ClickUp, você pode criar um fluxo de trabalho simples com o Unito.

Para isso, primeiro você precisa se inscrever no Unito. Você pode experimentar por duas semanas totalmente grátis. Depois de fazer login, comece a criar seu fluxo.

Escolha o projeto do Salesforce que representa uma das contas que você gerencia e, em seguida, escolha seu projeto de “lista de tarefas” no ClickUp. Você precisará autenticar ambas as ferramentas, fornecendo acesso ao Unito para que ele possa atualizá-las.

Depois disso, você pode escolher a direção do fluxo. Se quiser que as informações sejam trocadas entre as ferramentas, mantenha o fluxo bidirecional.

Em seguida, crie uma regra para que apenas as tarefas atribuídas a você sejam transferidas do Salesforce para o ClickUp. Aqui, você tem a possibilidade de restringir ou abrir o fluxo de informações para se adequar ao seu caso de uso.

Agora que você decidiu quais tarefas serão sincronizadas, pode determinar quais informações dentro dessas tarefas serão compartilhadas.

Deseja que todos os campos sejam transferidos ou apenas um subconjunto?

Talvez você queira deixar informações confidenciais de clientes no Salesforce, por exemplo. Você também pode decidir sincronizar apenas determinados campos em uma direção, mesmo que todo o fluxo de trabalho opere bidirecionalmente.

Depois de mapear seus campos, vá em frente e inicie seu fluxo de trabalho. Quando você receber uma nova tarefa no Salesforce relacionada a essa conta, uma tarefa correspondente será criada na sua lista de tarefas no ClickUp.

Todas as informações da tarefa, incluindo o prazo, serão transferidas e permanecerão sincronizadas quando alteradas em uma das ferramentas. E você pode repetir esse processo com várias contas de clientes para consolidar todo o seu trabalho do Salesforce em um só lugar automaticamente.

Agora, este é um caso de uso pessoal, mas o Unito realmente se destaca quando usado para colaborar entre equipes. Você poderia, por exemplo:

Encaminhe um possível problema de contrato ou segurança para a equipe apropriada no ClickUp diretamente do Salesforce

Crie automaticamente uma tarefa para sua equipe de produto no ClickUp quando uma solicitação de cliente for registrada no Salesforce

Mantenha as tarefas importantes de renovação de clientes sincronizadas entre você e sua equipe de faturamento, para manter uma comunicação constante e evitar obstáculos que possam levar à perda de clientes

Faça solicitações de material promocional à sua equipe de marketing no ClickUp sem sair do Salesforce

Esses são apenas alguns exemplos de como o Unito pode acelerar a colaboração entre equipes e eliminar a necessidade de reuniões demoradas e copiar e colar informações. As informações importantes sobre as tarefas são transferidas automaticamente entre equipes e ferramentas, para que você possa acelerar seu ciclo de vendas.

Integre o Salesforce + ClickUp com o Zapier

Enquanto o Unito funciona muito bem quando você deseja um fluxo de informações bidirecional para colaboração entre ferramentas, o Zapier é uma maneira fácil de automatizar algumas das tarefas mais trabalhosas que podem tomar muito do seu tempo.

O Zapier é uma plataforma de automação com milhares de conectores, o que significa que o ClickUp e o Salesforce são apenas a ponta do iceberg. Os Zaps operam usando um sistema simples de gatilho e resposta, ou seja, “se x acontecer, faça y”

Se você deseja se concentrar em ligações e contato com clientes, em vez de criar novas tarefas, a Zapier é a solução ideal para você.

Como isso funciona na prática

O Zapier é fácil de configurar, pois conta com “Zaps” pré-criados — basicamente receitas que outras pessoas já criaram.

No caso do ClickUp e do Salesforce, existe um Zap popular que cria uma nova tarefa no ClickUp para qualquer oportunidade criada no Salesforce.

Para começar, basta se inscrever no Zapier e autenticar o ClickUp e o Salesforce.

Em seguida, escolha o gatilho do Salesforce para sua automação.

Em seguida, selecione um resultado que você deseja que ocorra no ClickUp.

Por fim, escolha os dados que você deseja que sejam trocados entre os aplicativos, se houver.

Depois de fazer isso, você pode ativar o Zap e ver as tarefas serem executadas automaticamente. E é possível criar Zaps semelhantes com base em outros gatilhos.

Quando um novo registro for adicionado ao Salesforce, publique um comentário de tarefa no ClickUp

Quando uma nova mensagem de saída for recebida no Salesforce, crie uma lista de verificação em uma tarefa do ClickUp

Quando um campo específico do registro for atualizado no Salesforce, crie uma subtarefa no ClickUp

Deixe que o Zapier cuide das tarefas pequenas e repetitivas enquanto você se concentra em realizar o trabalho.

Quando usar o Unito e o Zapier

Use o Unito se:

Você deseja que as informações sejam transferidas entre o ClickUp e o Salesforce

Você deseja possibilitar a colaboração multifuncional entre equipes

Você deseja sincronizar vários campos simultaneamente e mapear campos de maneiras específicas

Use o Zapier se:

Você quer que novos leads ou oportunidades acionem automaticamente a criação de tarefas no ClickUp?

Você quer eliminar tarefas pessoais que atrasam o seu dia

Você quer uma solução pré-construída, não personalizada

A força (de vendas) é forte com o ClickUp

Se o seu CRM precisa ir além dos recursos poderosos do ClickUp, as integrações do Unito e do Zapier com o Salesforce oferecem soluções poderosas para ajudar você a colaborar ou automatizar entre equipes e ferramentas.

Analisamos os poderosos recursos de CRM do ClickUp e a integração perfeita do Unito com o Salesforce em um webinar recente.

