Como tirar um período sabático do trabalho

Evan Williams, cofundador do Twitter, fez uma pausa em sua carreira no mundo de alta pressão das startups. Depois de deixar o Twitter, ele usou seu período sabático para refletir e se concentrar em novas ideias.

Esse período prolongado de inatividade levou à criação do Medium, uma plataforma projetada para oferecer um espaço para a escrita ponderada e o conteúdo de formato longo. Lançamento do Medium em 2012 é resultado direto dos insights e da inovação que Williams obteve durante o tempo em que ficou longe da agitação diária.

Sua história ilustra como tirar um tempo do trabalho pode levar a um crescimento pessoal e profissional significativo. Em um mundo que se move constantemente a um milhão de quilômetros por hora, é fácil ficar preso na rotina diária.

Um estudo recente da Forbes descobriu que 70% das pessoas lutam contra o esgotamento e não conseguem encontrar equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Talvez você seja uma das inúmeras pessoas que estão concordando com a cabeça neste momento.

Seja viajando, buscando um projeto pessoal ou apenas tirando um tempo para sua saúde mental e física, essa pausa prolongada pode levar a um retorno mais focado e revigorado ao trabalho. Ou, como Evan Williams, pode abrir sua mente para novas ideias e maneiras totalmente novas de viver.

Pronto para explorar como aproveitar ao máximo esse tempo valioso? Vamos explorar como tirar um ano sabático e voltar com um senso de propósito renovado.

O que é um período sabático?

Um sabático é uma pausa prolongada no trabalho, geralmente com duração de vários meses a um ano, que permite que funcionários ou profissionais se afastem de suas funções habituais para realizar projetos pessoais, interesses acadêmicos ou desenvolvimento profissional.

O objetivo de uma licença sabática é recarregar as baterias, obter novas perspectivas ou desenvolver habilidades e retornar ao trabalho com energia e percepções renovadas. Diferentemente das férias regulares, que são mais curtas e mais voltadas para o relaxamento, um sabático é um período estruturado projetado para um crescimento pessoal ou profissional significativo.

Benefícios de tirar um período sabático

Uma licença sabática pode proporcionar uma riqueza de vantagens e benefícios para os funcionários que podem impactar positivamente sua vida pessoal e profissional. Vamos dar uma olhada em alguns dos principais benefícios de fazer um:

Crescimento pessoal e autodescoberta

Afastar-se de sua rotina diária oferece uma oportunidade única de introspecção e autodescoberta. Você pode se descobrir explorando novas paixões, desafiando suas crenças e adquirindo uma compreensão mais profunda de seus valores. Essa autoconsciência recém-descoberta pode aumentar a confiança e melhorar sua saúde mental.

Obtenção de novas habilidades e experiências

Os períodos sabáticos geralmente envolvem aprender coisas novas. Seja adquirindo um novo idioma, dominando um instrumento musical ou adotando um novo hobby, essas experiências ampliam seus horizontes e expandem seu conjunto de habilidades. Você pode até descobrir talentos ocultos que nem sabia que tinha!

Fortalecimento dos relacionamentos

A vida fica agitada e é fácil deixar os relacionamentos em segundo plano. Um período sabático permite que você se conecte melhor com seus entes queridos, construa laços mais fortes e crie memórias duradouras. Se você passar um tempo com os membros da família, cuidar de um idoso, reacender velhas amizades ou cultivar novas conexões, seus benefícios para a saúde emocional e mental serão imensos.

Buscar projetos de paixão

Você já teve uma ideia brilhante para um livro, um negócio ou um projeto criativo? Um período sabático permite que você se dedique a esses projetos de paixão sem a pressão dos compromissos de trabalho. Transformar seus sonhos em realidade pode ser incrivelmente gratificante e recompensador.

Foco em sua saúde mental

Na atual cultura de agitação, o esgotamento, seja ele relacionado ao trabalho ou esgotamento nas férias um período sabático oferece uma fuga muito necessária da rotina diária, permitindo que você descanse, relaxe e se concentre em sua saúde mental.

Retornar ao trabalho com energia e entusiasmo renovados pode melhorar significativamente a satisfação com o trabalho e a satisfação com o trabalho aumentar a produtividade .

Como abordar seu chefe sobre um período sabático

Pedir um período sabático ao seu chefe pode parecer um desafio, mas com a abordagem certa, você pode aumentar as chances de um resultado positivo. Aqui está uma lista de verificação para orientá-lo:

Planeje o momento: Escolha um período em que sua carga de trabalho seja administrável e sua equipe esteja relativamente estável. Evite tocar no assunto durante um período particularmente estressante

Escolha um período em que sua carga de trabalho seja administrável e sua equipe esteja relativamente estável. Evite tocar no assunto durante um período particularmente estressante Faça sua lição de casa: Pesquise a política sabática de sua empresa, se houver. Converse com colegas de trabalho que já passaram por um período sabático. Entenda a duração típica, os requisitos de elegibilidade e os possíveis benefícios ou desvantagens

Pesquise a política sabática de sua empresa, se houver. Converse com colegas de trabalho que já passaram por um período sabático. Entenda a duração típica, os requisitos de elegibilidade e os possíveis benefícios ou desvantagens Seja claro sobre seus objetivos: Articule claramente seus motivos para querer um período sabático. Destaque como isso beneficiará você e a empresa. Concentre-se nas oportunidades de crescimento pessoal e profissional

Articule claramente seus motivos para querer um período sabático. Destaque como isso beneficiará você e a empresa. Concentre-se nas oportunidades de crescimento pessoal e profissional Ofereça um plano: Mostre que você pensou em sua ausência. Descreva como a sua carga de trabalho será administrada durante o período sabático e como planeja manter-se conectado com a sua equipe

Mostre que você pensou em sua ausência. Descreva como a sua carga de trabalho será administrada durante o período sabático e como planeja manter-se conectado com a sua equipe Mostre seu comprometimento: Reitere sua dedicação à empresa e à sua função. Enfatize sua intenção de voltar renovado e pronto para contribuir ainda mais

Reitere sua dedicação à empresa e à sua função. Enfatize sua intenção de voltar renovado e pronto para contribuir ainda mais Esteja aberto a negociações: Mantenha a flexibilidade em seu local de trabalho com relação ao momento e à duração de seu período sabático. Mostre disposição para fazer concessões e encontrar uma solução que funcione tanto para você quanto para seu empregador

Mantenha a flexibilidade em seu local de trabalho com relação ao momento e à duração de seu período sabático. Mostre disposição para fazer concessões e encontrar uma solução que funcione tanto para você quanto para seu empregador Prepare-se para possíveis objeções: Antecipe perguntas ou preocupações que seu chefe possa ter e desenvolva respostas ponderadas

Abordar a conversa com honestidade, entusiasmo e foco no benefício mútuo aumentará suas chances de obter um resultado bem-sucedido.

Como planejar e tirar um período sabático

Então, você decidiu que um período sabático é o ideal para você! Agora vem a parte empolgante: o planejamento estratégico para essa pausa bem merecida. Aqui está um detalhamento das etapas para navegar em sua jornada:

Planeje estrategicamente e negocie de forma eficaz

Verifique as regras: Consulte o manual do funcionário de sua empresa ou fale com o RH. Eles podem lhe informar se há uma política específica para fazer uma pausa longa. Sua empresa pode oferecer um período sabático ou você pode tirar férias longas. Por exemplo, alguns lugares podem permitir que você tire um ano de férias depois de trabalhar lá por cinco anos, enquanto outros podem permitir que você use todo o seu tempo de férias de uma só vez

Consulte o manual do funcionário de sua empresa ou fale com o RH. Eles podem lhe informar se há uma política específica para fazer uma pausa longa. Sua empresa pode oferecer um período sabático ou você pode tirar férias longas. Por exemplo, alguns lugares podem permitir que você tire um ano de férias depois de trabalhar lá por cinco anos, enquanto outros podem permitir que você use todo o seu tempo de férias de uma só vez Explore suas opções: Se não houver regras oficiais, não se preocupe! Talvez você possa tirar uma licença não remunerada ou trabalhar em meio período por algum tempo antes de fazer uma pausa completa. Na pior das hipóteses, talvez você tenha que tomar a decisão de sair do emprego e retomar o trabalho após o período sabático

Defina um orçamento para seu sabático

Tirar uma longa folga pode sair caro, portanto, é importante saber quanto você pode gastar.

Calcule seus custos: Liste tudo para o que você precisará de dinheiro, como voos, hotéis, alimentação, custo de vida e coisas divertidas. Use um aplicativo de orçamento ou uma planilha para controlar tudo isso

Liste tudo para o que você precisará de dinheiro, como voos, hotéis, alimentação, custo de vida e coisas divertidas. Use um aplicativo de orçamento ou uma planilha para controlar tudo isso Economize: Reserve algum dinheiro todo mês para sua viagem. Você também pode ganhar dinheiro extra vendendo coisas de que não precisa ou fazendo algum trabalho autônomo

Reserve algum dinheiro todo mês para sua viagem. Você também pode ganhar dinheiro extra vendendo coisas de que não precisa ou fazendo algum trabalho autônomo Planeje-se para o inesperado: É sempre bom ter um pouco de dinheiro extra para o caso de acontecer algum imprevisto

Discuta seus planos sabáticos com seu empregador

Depois de ter uma boa ideia do que deseja, é hora de conversar com seu gerente. Esteja pronto para explicar por que você quer uma pausa e como isso beneficiará vocês dois.

Seja honesto: Diga ao seu chefe por que você quer fazer uma pausa. Talvez você precise recarregar as baterias ou queira aprender algo novo. Seja claro sobre seus planos

Diga ao seu chefe por que você quer fazer uma pausa. Talvez você precise recarregar as baterias ou queira aprender algo novo. Seja claro sobre seus planos Mostre a ele os benefícios: Explique como a pausa o ajudará a fazer um trabalho melhor quando retornar. Talvez você esteja mais criativo ou menos estressado

Explique como a pausa o ajudará a fazer um trabalho melhor quando retornar. Talvez você esteja mais criativo ou menos estressado Seja flexível: Esteja aberto a mudar um pouco seus planos, se necessário. Talvez você possa fazer uma pausa mais curta ou voltar a trabalhar meio período por algum tempo

Tirar um ano sabático, mesmo sem uma política da empresa

Se a sua empresa não tiver uma política formal de sabático, você ainda poderá defender uma pausa mostrando como ela beneficia você e a organização. Veja como fazer isso:

**Se a sua empresa não tiver uma política formal de sabático, enfatize o valor que você agrega e como a experiência aprimorará suas habilidades e o tornará um ativo mais valioso Concentre-se em soluções em que todos saem ganhando: Proponha arranjos alternativos, como licença em fases ou tempo livre não remunerado Seja paciente: Negociar um período sabático não tradicional pode levar tempo. Seja persistente, porém profissional, e reitere seu compromisso com a empresa

Planeje e gerencie seu sabático com as ferramentas certas

Tirar um ano sabático envolve mais do que apenas tirar uma folga. Você deve garantir uma transição tranquila e se preparar para o sucesso durante e após a pausa. ClickUp é uma ferramenta de colaboração de projetos que oferece uma variedade de recursos que podem tornar esse processo perfeito.

Veja como:

Configure um projeto sabático

Organize seus planos e projetos sabáticos com o ClickUp Spaces

Inicie um espaço dedicadoEspaço ClickUp como o centro de comando de todo o seu planejamento sabático . Isso garante fácil acesso a todas as informações e tarefas relevantes em um só lugar

. Isso garante fácil acesso a todas as informações e tarefas relevantes em um só lugar Organize suas tarefas emTarefas do ClickUp criando listas como Tarefas Pré-Sabáticas, Durante o Sabático e Regresso Pós-Sabático . As dependências de tarefas podem ajudá-lo a sequenciar seu trabalho para que você saiba o que precisa ser concluído primeiro. Por exemplo, a conclusão de um grande projeto pode depender da conclusão de tarefas menores, como entregas ao cliente ou revisões finais

e . As dependências de tarefas podem ajudá-lo a sequenciar seu trabalho para que você saiba o que precisa ser concluído primeiro. Por exemplo, a conclusão de um grande projeto pode depender da conclusão de tarefas menores, como entregas ao cliente ou revisões finais Implemente status personalizados para acompanhar o progresso de cada tarefa, com rótulos como Em andamento, Aguardando revisão e Concluído

Visualize sua linha do tempo com a visualização Calendar

Programe suas atividades sabáticas com a visualização do ClickUp Calendar

Organize todas as suas tarefas em uma linha do tempo comVisualização do calendário do ClickUp. Arraste e solte tarefas para ajustar os prazos à medida que seus planos evoluem. Defina datas de início e de vencimento para cada tarefa a fim de se manter dentro do cronograma. Por exemplo, defina um lembrete para enviar seu e-mail de saída do escritório uma semana antes de sair

comVisualização do calendário do ClickUp. Arraste e solte tarefas para ajustar os prazos à medida que seus planos evoluem. Defina datas de início e de vencimento para cada tarefa a fim de se manter dentro do cronograma. Por exemplo, defina um lembrete para enviar seu e-mail de saída do escritório uma semana antes de sair AtivarEstimativas de tempo para alocar o tempo que cada tarefa deve levar, ajudando-o a gerenciar sua carga de trabalho de forma eficaz à medida que se aproxima do período sabático

Esboce suas metas sabáticas com o ClickUp Goals

Defina objetivos sabáticos e acompanhe o progresso com o ClickUp Goals

CriarMetas SMART (Específicas, Mensuráveis, Atingíveis, Relevantes e com Prazo Determinado) usandoMetas do ClickUp para definir claramente o que você deseja realizar durante seu período sabático , seja concluir uma certificação, escrever um livro ou simplesmente fazer uma pausa completa

, seja concluir uma certificação, escrever um livro ou simplesmente fazer uma pausa completa Divida metas maiores em objetivos menores e acompanhe seu progresso com atualizações em tempo real. Por exemplo, se você planeja aprender uma nova habilidade, defina marcos para cada estágio de sua jornada de aprendizado

de sua jornada de aprendizado Mantenha os objetivos relacionados juntos com as pastas de metas para que seu desenvolvimento pessoal, planos de viagem e outras atividades fiquem bem organizados

Organize o conhecimento e os recursos no ClickUp Docs

Documente suas experiências sabáticas com o ClickUp Docs

Armazene todas as informações relevantes em um local de fácil acesso comDocumentos do ClickUp. Crie documentos separados para coisas como transferência de conhecimento, pesquisa de viagem ou diários de reflexão pessoal

comDocumentos do ClickUp. Crie documentos separados para coisas como transferência de conhecimento, pesquisa de viagem ou diários de reflexão pessoal Aproveite o recurso de edição colaborativa para garantir que sua equipe tenha acesso às versões mais recentes dos documentos , facilitando a continuidade do trabalho na sua ausência

, facilitando a continuidade do trabalho na sua ausência Vincule os documentos diretamente às tarefas, para que todas as informações relevantes estejam a apenas um clique de distância quando alguém da sua equipe precisar delas

Faça um brainstorming de seu fluxo de trabalho sabático com o ClickUp Brain

Redija documentos, faça resumos de reuniões ou até mesmo gerencie ideias de conteúdo para seus projetos pós-sabáticos com ClickUp Brain **um assistente de IA. Essa ferramenta pode ajudá-lo a preparar materiais com eficiência e reduzir a carga de trabalho da sua equipe

**um assistente de IA. Essa ferramenta pode ajudá-lo a preparar materiais com eficiência e reduzir a carga de trabalho da sua equipe Faça um brainstorming e organize seus pensamentos usando IA antes do seu período sabático, garantindo que você deixe para trás planos claros e abrangentes

Mantenha-se conectado com as ferramentas de comunicação do ClickUp

Conecte-se com seus planejadores sabáticos usando o ClickUp Chat View

UsarVisualização de bate-papo do ClickUp para discussões contínuas da equipe a fim de abordar e encerrar quaisquer problemas críticos antes de sair para um período sabático

**Acompanhe as responsabilidades, delegue tarefas e mantenha tudo funcionando sem problemas com o ClickUp's Atribuir comentários e menções em tarefas a membros específicos da equipe

Automatize as atualizações de status para sua equipe, para que ela receba notificações oportunas sobre o progresso sem precisar entrar em contato com você diretamente

Automatize processos de rotina

Automatize os preparativos para o período sabático com o ClickUp Automations

UseAutomações do ClickUp para tratar de tarefas de rotina enquanto você estiver ausente. Você pode configurar regras de automação para atualizar os status das tarefas automaticamente com base em acionadores, como quando uma tarefa é concluída ou quando um prazo está se aproximando

enquanto você estiver ausente. Você pode configurar regras de automação para atualizar os status das tarefas automaticamente com base em acionadores, como quando uma tarefa é concluída ou quando um prazo está se aproximando Reatribuir tarefas ou enviar lembretes aos membros da sua equipe, garantindo que nenhuma etapa crítica seja esquecida na sua ausência

Gerencie e-mails diretamente no ClickUp

Gerencie a correspondência sabática de forma eficiente com o ClickUp Email

UseGerenciamento de e-mail do ClickUp para controlar todas as suas comunicações de trabalho dentro da plataforma. Você pode enviar e receber e-mails diretamente do ClickUp, vinculando-os a tarefas ou projetos específicos

dentro da plataforma. Você pode enviar e receber e-mails diretamente do ClickUp, vinculando-os a tarefas ou projetos específicos Mantenha um registro de toda a correspondência por e-mail relacionada ao seu planejamento sabático , garantindo que nada seja esquecido

, garantindo que nada seja esquecido Configure modelos de e-mail para respostas comuns ou respostas fora do escritório, simplificando a comunicação mesmo quando você estiver ausente

Como lidar com as restrições financeiras durante um período sabático

Um sabático é uma aventura empolgante, mas sejamos realistas: o dinheiro pode ser uma grande preocupação. Você precisará de um planejamento financeiro sólido e de ideias criativas de renda para tornar seu descanso o mais livre de estresse possível.

Crie fontes de renda passiva

A renda passiva pode ser uma fonte significativa de financiamento durante uma pausa, especialmente se você estiver pensando em um ano sabático.

Refinanciamento: Se você possui uma casa, o refinanciamento de sua hipoteca pode reduzir seus pagamentos mensais, liberando fundos adicionais. Entretanto, avalie cuidadosamente as implicações de longo prazo, inclusive as taxas de juros e possíveis penalidades. Fale com um consultor financeiro qualificado se você precisar

Se você possui uma casa, o refinanciamento de sua hipoteca pode reduzir seus pagamentos mensais, liberando fundos adicionais. Entretanto, avalie cuidadosamente as implicações de longo prazo, inclusive as taxas de juros e possíveis penalidades. Fale com um consultor financeiro qualificado se você precisar Dividendos: Investimentos em ações ou fundos que pagam dividendos podem gerar renda regular. Embora não seja uma fonte garantida, um portfólio bem diversificado pode fornecer fundos estáveis durante seu período sabático

Investimentos em ações ou fundos que pagam dividendos podem gerar renda regular. Embora não seja uma fonte garantida, um portfólio bem diversificado pode fornecer fundos estáveis durante seu período sabático Explore a renda extra: Pense em maneiras de ganhar dinheiro enquanto estiver fora. Trabalhar como freelancer, prestar consultoria ou até mesmo alugar um quarto vago pode gerar algum dinheiro extra e aliviar as preocupações financeiras

Usando uma linha de crédito de capital próprio (HELOC)

Uma HELOC pode ser uma opção de financiamento flexível. Ela permite que você faça empréstimos com base no patrimônio líquido da sua casa, conforme necessário. Entretanto, é fundamental usá-la de forma responsável e evitar o acúmulo de dívidas excessivas. Você deve considerar essa opção somente se estiver confiante em sua capacidade de pagar o empréstimo ao retornar ao trabalho.

De qualquer forma, e vale a pena repetir, consulte um consultor financeiro qualificado e de confiança antes de tomar uma decisão.

Poupança e apólices de seguro

Suas economias e apólices de seguro existentes podem fornecer um colchão financeiro.

Fundo de emergência: Certifique-se de ter um fundo de emergência substancial para cobrir despesas inesperadas durante seu período sabático

Certifique-se de ter um fundo de emergência substancial para cobrir despesas inesperadas durante seu período sabático Seguro: Reveja suas apólices de seguro de saúde, vida e propriedade para garantir a cobertura adequada. Algumas apólices podem oferecer opções de prêmios reduzidos ou ajustes temporários de cobertura durante os períodos sabáticos

Você deve usar crédito ou empréstimos para financiar um sabático?

O empréstimo para financiar um sabático deve ser o último recurso. Embora possa parecer tentador, o acúmulo de dívidas pode ter implicações financeiras de longo prazo. Se precisar pedir um empréstimo, explore as opções com as menores taxas de juros e condições de pagamento que estejam alinhadas com suas metas financeiras. Priorize o uso de poupança e renda passiva antes de recorrer a crédito ou empréstimos.

Possíveis desvantagens e considerações sobre um período sabático

Antes de mergulhar em seu período sabático, é importante pesar as possíveis desvantagens. Aqui estão alguns aspectos a serem considerados.

Impacto na carreira

Tirar um ano sabático pode afetar a trajetória de sua carreira.

Possível estagnação da carreira: Uma ausência prolongada da força de trabalho pode levar à depreciação de habilidades e à dificuldade de reingressar no mercado de trabalho

Uma ausência prolongada da força de trabalho pode levar à depreciação de habilidades e à dificuldade de reingressar no mercado de trabalho Oportunidades perdidas: Durante o período sabático, você pode perder promoções, projetos ou oportunidades de networking que poderiam avançar em sua carreira

Durante o período sabático, você pode perder promoções, projetos ou oportunidades de networking que poderiam avançar em sua carreira Expectativas do empregador: Alguns empregadores podem considerar o sabático como um sinal de desinteresse ou falta de comprometimento com a carreira, o que pode afetar as perspectivas de carreira futura

Alguns empregadores podem considerar o sabático como um sinal de desinteresse ou falta de comprometimento com a carreira, o que pode afetar as perspectivas de carreira futura Dificuldade de reintegração: Retornar ao trabalho após uma longa pausa na carreira pode ser desafiador, exigindo tempo para se ajustar a novas rotinas, colegas e dinâmica do local de trabalho

Implicações financeiras

Se não for planejado adequadamente, um sabático pode prejudicar suas finanças. Comece a economizar assim que tiver um plano, esteja preparado para possíveis lacunas na renda e despesas inesperadas e certifique-se de ter um orçamento sólido para cobrir seu tempo livre.

Perda de renda: Os períodos sabáticos geralmente não são remunerados ou são parcialmente pagos, o que leva a uma redução significativa da renda por um período prolongado

Os períodos sabáticos geralmente não são remunerados ou são parcialmente pagos, o que leva a uma redução significativa da renda por um período prolongado Aumento de despesas: Viagens, educação ou projetos pessoais realizados durante um sabático podem acarretar custos adicionais

Viagens, educação ou projetos pessoais realizados durante um sabático podem acarretar custos adicionais Impacto na poupança para a aposentadoria: A redução da renda pode afetar as contribuições para contas de aposentadoria, o que pode afetar as metas financeiras de longo prazo

Como enfrentar os desafios do sabático

Um sabático é um oportunidade valiosa de crescimento pessoal e profissional . No entanto, é essencial abordá-la de forma estratégica para maximizar seus benefícios e minimizar os possíveis desafios.

Garanta o desenvolvimento profissional contínuo

Durante o período sabático, é aconselhável evitar uma desconexão completa do seu mundo profissional. Aqui estão algumas estratégias:

Cursos e certificações on-line: Adote opções flexíveis de aprendizado on-line para adquirir novas habilidades ou aprofundar o conhecimento existente

Adote opções flexíveis de aprendizado on-line para adquirir novas habilidades ou aprofundar o conhecimento existente Conferências e webinars do setor: Participe de eventos virtuais para se manter atualizado sobre as tendências do setor e fazer contatos com colegas

Participe de eventos virtuais para se manter atualizado sobre as tendências do setor e fazer contatos com colegas Orientação e treinamento: Ofereça ou busque orientação para compartilhar experiências e obter insights

Ofereça ou busque orientação para compartilhar experiências e obter insights Projetos pessoais: Envolva-se em projetos que se alinham com seus interesses profissionais para manter o ritmo e potencialmente desenvolver novas habilidades

Manter redes profissionais

Nutrir seus relacionamentos profissionais durante um período sabático é essencial para uma reentrada tranquila. Considere o seguinte:

Mantenha-se em contato: Mantenha contato regular com colegas, mentores e colegas do setor por meio de e-mails, telefonemas ou mídias sociais

Mantenha contato regular com colegas, mentores e colegas do setor por meio de e-mails, telefonemas ou mídias sociais Redes de ex-alunos: Aproveite as associações de ex-alunos para se conectar com antigos colegas e explorar possíveis oportunidades

Aproveite as associações de ex-alunos para se conectar com antigos colegas e explorar possíveis oportunidades Eventos do setor: Participe de eventos do setor virtuais ou presenciais, se possível, para se manter conectado com a comunidade profissional

O que fazer antes de sair, durante o período sabático e depois

O planejamento estratégico é importante para uma licença sabática bem-sucedida. Veja a seguir o que você deve ter em mente:

Antes de sair Comunique seus planos claramente ao seu empregador e aos colegas Delegar ou transferir suas responsabilidades para garantir uma transição tranquila Organize seu espaço de trabalho e seus arquivos digitais Crie um plano sabático detalhado descrevendo suas metas e atividades

*Durante o período sabático Defina expectativas realistas e evite se comprometer demais Mantenha um equilíbrio entre relaxamento e produtividade Seja flexível e aberto a novas experiências Revise e ajuste regularmente seu plano sabático conforme necessário

*Após o período sabático Reintegre gradualmente seu hábitos de trabalho em sua rotina Compartilhe suas experiências e aprendizados com os colegas Identifique possíveis projetos ou iniciativas com base em suas percepções sabáticas



Enfrentar os desafios da reintegração

Retornar ao trabalho após um sabático pode ser um desafio. Estas dicas podem ajudar:

Gerencie as expectativas: Comunique sua disponibilidade e expectativas de carga de trabalho ao seu gerente e colegas. Se necessário, useferramentas de comunicação assíncrona para isso

Comunique sua disponibilidade e expectativas de carga de trabalho ao seu gerente e colegas. Se necessário, useferramentas de comunicação assíncrona para isso Estabeleça metas realistas: Evite sobrecarregar-se com muitas tarefas imediatamente

Evite sobrecarregar-se com muitas tarefas imediatamente Aproveite suas experiências sabáticas: Compartilhe seus novos conhecimentos e perspectivas para contribuir com a equipe

Compartilhe seus novos conhecimentos e perspectivas para contribuir com a equipe Construa uma rede de apoio: Busque apoio de colegas, mentores ou de um coach de carreira

Busque apoio de colegas, mentores ou de um coach de carreira Aprendizado contínuo: Continue a desenvolver suas habilidades e conhecimentos para se manter relevante

Uma história sabática que mudou vidas

Os períodos sabáticos oferecem mais do que apenas uma pausa - eles podem ser jornadas que mudam a vida e reformulam a maneira como vemos o mundo e a nós mesmos. Falamos sobre como o período sabático de Evan Williams o levou a fundar o Medium. Aqui está outra história de Nadege Conger, que dedicou sua vida a conectar pessoas por meio de seus períodos sabáticos.

Nadege, fundadora e CEO do SabbaticalHomes.com, compartilhou sua transformação em uma entrevista recente. A primeira experiência sabática de Nadege não foi dela - foi de seu futuro marido, uma viagem que levou ao amor e à criação de uma comunidade.

"Explorar lugares além de onde se vive é essencial" Nadege reflete, ressaltando como os períodos sabáticos sempre abriram novas portas em sua vida.

Essas jornadas não se referem apenas a viagens, mas também ao crescimento pessoal, à descoberta de paixões e, às vezes, até mesmo à descoberta de um amor inesperado. A história de Nadege é um testemunho do profundo impacto de um sabático, transformando uma simples pausa na carreira em uma experiência que altera sua vida.

Curioso para saber como um sabático pode mudar sua vida? Leia a história completa para ver como essas jornadas transformaram a vida de outras pessoas.

