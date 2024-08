10 melhores alternativas de IA para o Mem em 2024

Quando descobri o Mem.ai, fiquei entusiasmado com seu potencial para simplificar a forma como faço anotações e organizo informações. No entanto, depois de meses de uso, descobri que ele não se adequava às minhas necessidades - pelo menos, não por enquanto.

O maior problema do Mem.ai é seu lento ciclo de atualização. Novos recursos e melhorias essenciais demoram muito, deixando usuários como eu esperando indefinidamente por correções de bugs e melhorias.

Além disso, há o sistema de marcação não tão confiável do Mem.ai. Houve vários casos em que os itens marcados não apareceram quando pesquisei por essa marca, o que dificultou a busca rápida de informações.

Como alguém que gerencia centenas de anotações e documentos diariamente, preciso de uma ferramenta de anotações com IA mais confiável. Depois de testar exaustivamente vários aplicativos no mercado, compilei uma lista das 10 melhores alternativas do Mem para simplificar meu processo de anotações e o seu também! Vamos explorá-las.

O que você deve procurar em uma alternativa ao Mem?

Para mim, esses recursos principais não são negociáveis em uma alternativa ao Mem:

Suporta NLP: Gosto de uma ferramenta que usa o processamento de linguagem natural para definir ações, acionadores e condições. Isso me permite interagir com a ferramenta de forma intuitiva e definir automações de tarefas com mais rapidez

Gosto de uma ferramenta que usa o processamento de linguagem natural para definir ações, acionadores e condições. Isso me permite interagir com a ferramenta de forma intuitiva e definir automações de tarefas com mais rapidez Formatação personalizável: A ferramenta deve permitir que eu personalize a formatação das minhas anotações - desde estilos de fonte, tamanhos e cores até a capacidade de criar títulos, listas e tabelas. Ela deve me dar a liberdade de estruturar meu conteúdo de uma forma que atenda às minhas necessidades

A ferramenta deve permitir que eu personalize a formatação das minhas anotações - desde estilos de fonte, tamanhos e cores até a capacidade de criar títulos, listas e tabelas. Ela deve me dar a liberdade de estruturar meu conteúdo de uma forma que atenda às minhas necessidades Assistência à escrita: Valorizo uma ferramenta que ofereça recursos de assistência à escrita, como verificação gramatical e ortográfica, sugestões para melhorar minha escrita e talvez até mesmo geração de conteúdo orientada por IA. Esses recursos me ajudam a manter um alto padrão de escrita sem a necessidade de usar ferramentas adicionais

Valorizo uma ferramenta que ofereça recursos de assistência à escrita, como verificação gramatical e ortográfica, sugestões para melhorar minha escrita e talvez até mesmo geração de conteúdo orientada por IA. Esses recursos me ajudam a manter um alto padrão de escrita sem a necessidade de usar ferramentas adicionais Fácil marcação: A organização das minhas anotações é fundamental, por isso procuro uma ferramenta que ofereça suporte à marcação fácil e intuitiva. A capacidade de marcar e categorizar rapidamente minhas anotações me ajuda a encontrar e recuperar informações com eficiência

A organização das minhas anotações é fundamental, por isso procuro uma ferramenta que ofereça suporte à marcação fácil e intuitiva. A capacidade de marcar e categorizar rapidamente minhas anotações me ajuda a encontrar e recuperar informações com eficiência Experiência tranquila: A experiência geral do usuário é importante para mim. Quero uma ferramenta que seja responsiva, fácil de navegar, livre de bugs e que ofereça atualizações regulares. Uma experiência tranquila garante que eu possa me concentrar em meu trabalho sem distrações desnecessárias

A experiência geral do usuário é importante para mim. Quero uma ferramenta que seja responsiva, fácil de navegar, livre de bugs e que ofereça atualizações regulares. Uma experiência tranquila garante que eu possa me concentrar em meu trabalho sem distrações desnecessárias Flexibilidade: Prefiro uma ferramenta flexível para acomodar diferentes tipos de conteúdo e fluxos de trabalho. Quer eu esteja fazendo anotações rápidas, criando documentos detalhados ou gerenciando projetos em grupo, a ferramenta deve se adaptar às minhas diferentes necessidades

Prefiro uma ferramenta flexível para acomodar diferentes tipos de conteúdo e fluxos de trabalho. Quer eu esteja fazendo anotações rápidas, criando documentos detalhados ou gerenciando projetos em grupo, a ferramenta deve se adaptar às minhas diferentes necessidades Colaboração: Como costumo trabalhar com uma equipe grande, quero uma ferramenta que ofereça suporte à colaboração contínua. Recursos como edição em tempo real, comentários e opções de compartilhamento são essenciais para o trabalho em equipe e a comunicação eficazes

As 10 melhores alternativas de Mem para usar em 2024

Analisei as 10 principais alternativas de IA do Mem aqui. Cada ferramenta se destaca em um recurso diferente. Algumas são ótimas para Anotações assistidas por IA alguns oferecem opções estruturais abrangentes para manter tudo organizado, enquanto outros aumentam seus recursos de produção de conteúdo com conteúdo gerado por IA. Escolha um que atenda às suas necessidades, expectativas e orçamento.

1. ClickUp - melhor para fazer anotações com IA

Eu uso um aplicativo de anotações por dois motivos principais: para fazer anotações em qualquer lugar ou para despejar meus pensamentos (principalmente relacionados ao trabalho) e colaborar com meus colegas de equipe em um texto.

Registre rapidamente seus pensamentos e ideias no ClickUp Notepad

Felizmente para mim, o ClickUp atende a ambas as finalidades. Para anotações rápidas, tarefas e listas de verificação, prefiro usar o Bloco de notas do ClickUp . Ele oferece listas de verificação para organizar listas de tarefas ou lembretes que não fazem necessariamente parte de um projeto maior. O bloco de notas também me ajuda a fazer anotações de reuniões, palestras ou pesquisas. Posteriormente, eu formato essas anotações com negrito, itálico, títulos e muito mais usando os comandos de barra do ClickUp.

Use o ClickUp Docs para criação colaborativa de documentos e gerenciamento de projetos

Para redações mais elaboradas, como pautas de reuniões, notas de reuniões, resumos de projetos, postagens em blogs etc., eu uso ClickUp Docs **A melhor parte é que posso fazer com que várias pessoas trabalhem no mesmo documento simultaneamente e vejam as edições em tempo real.

Como cereja do bolo, ambas as ferramentas vêm com Cérebro ClickUp , um assistente de escrita com IA integrado que facilita a tomada de notas

Crie conteúdo contextual (anotações, documentação técnica, blogs, e-mails etc.) personalizado para funções específicas em equipes multifuncionais no Bloco de Notas e no Docs com o ClickUp Brain

O que eu mais gosto no ClickUp Brain é sua adaptabilidade. Essa ferramenta de IA produz conteúdo de alta qualidade e baseado em pesquisas com base nas instruções específicas que eu insiro. Por exemplo, o tom de escrita que uso para criar guias de usuário é muito diferente do tom de nossas publicações em mídias sociais. O Brain adapta de forma inteligente o conteúdo com base nos prompts e escreve em um tom e estilo apropriados.

Veja como eu uso o ClickUp Brain em meu fluxo de trabalho diário:

Retiro uma lista de itens acionáveis deTarefas do ClickUp ### 2. Notion - melhor para analisar grandes volumes de dados baseados em texto

via Noção **Ao experimentar o Notion AI, um recurso se destacou: a capacidade da ferramenta de classificar rapidamente grandes conjuntos de dados

Minha equipe frequentemente realiza pesquisas com clientes para entender melhor os sentimentos do grupo. Essas pesquisas geralmente são abertas, portanto, extrair insights delas é uma tarefa e tanto.

Com o Notion AI, eu poderia destacar uma grande seção de texto e obter um resumo com marcadores ou os principais insights. Por exemplo, fizemos uma pesquisa sobre a experiência pós-compra de nossos clientes, pedindo feedback para melhorar ainda mais nosso produto. Colei os resultados no Notion e pedi à IA que contasse quantas solicitações mencionavam "opções de autoatendimento". Ela me deu os resultados instantaneamente - algo que teria levado horas de trabalho manual!

Melhores recursos do Notion

Obtenha sinônimos e definições de jargões técnicos durante a leitura/escrita de notas

Crie parágrafos detalhados a partir de anotações confusas ou listas com marcadores

Use alternadores recolhíveis para tornar as anotações mais legíveis e organizadas

Analisar anotações de reuniões com IA e crie itens de ação com base nas discussões da reunião

Limitações do Notion

Tem uma curva de aprendizado acentuada

Preços do Notion

**Gratuito

Plus: $12/mês por assento

$12/mês por assento Business: $18/mês por assento

$18/mês por assento Enterprise: Preço personalizado

Preço personalizado Você pode adicionar o Notion AI ao seu espaço de trabalho por US$ 10/mês por membro

Classificações e resenhas do Notion

G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Também lido:_ 10 melhores ferramentas de IA para anotações de reuniões em 2024

3. Obsidian - melhor para visualização de gráficos

via Obsidiana A Obsidian não tem um recurso de IA integrado para fazer anotações, mas oferece suporte a muitos plug-ins de terceiros desenvolvidos pela comunidade. Seu plug-in AI Assistant é uma boa opção para meu fluxo de trabalho. **Eu poderia gerar imagens contextuais usando o DALL-E 2 e ditar minhas anotações com o comando de fala para texto do Whisper

Agora, com relação aos recursos nativos, adoro o Graph View - ele representa visualmente como minhas anotações estão conectadas. Usei-o para ter uma visão geral de nossa estratégia de SEO.

Criei nós para as principais palavras-chave e tópicos de SEO relevantes para o nosso produto e vinculei cada nó a posts de blog específicos, páginas de destino e outros conteúdos que otimizamos para essas palavras-chave. Dessa forma, pude ver como cobrimos bem as palavras-chave direcionadas em nosso site.

melhores recursos do #### Obsidian

Crie conexões entre várias notas para criar um repositório de conhecimento sólido

Acesse as notas off-line. A Obsidian Sync mescla as alterações quando a conexão com a Internet está disponível

Faça brainstorming, desenhe diagramas e incorpore notas com PDF, imagem, áudio e vídeo no Obsidian Canvas

Acompanhe o histórico de versões das notas por até um ano

Limitações da Obsidian

Mais adequado para uso pessoal do que para trabalho colaborativo

Preços da Obsidian

Uso pessoal: Gratuito

Gratuito Uso comercial: US$ 50/ano por usuário (cobrado anualmente)

Obsidian ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,9/5 (mais de 20 avaliações)

4. Writesonic: melhor para criação de conteúdo verificado por fatos e otimizado para SEO

via Writesonic A capacidade da Writesonic de gerar conteúdo verificado rapidamente é uma grande vantagem para as equipes de conteúdo - ela simplificou a pesquisa, a verificação de fatos e as citações para que pudéssemos ir direto para a redação.

O recurso de links internos automatizados também é muito útil. Ele conectou tópicos relacionados sem problemas, melhorou o fluxo dos meus artigos e me ajudou com meus grupos de tópicos de SEO. Embora tenha feito um ótimo trabalho no geral, ainda tive que gastar tempo com refinamentos manuais para deixar o conteúdo pronto para publicação.

Além da escrita com IA, adorei o recurso de verificação da qualidade do conteúdo de SEO. Ele está integrado à ferramenta, portanto, não precisei de plug-ins ou ferramentas externas para otimizar meu conteúdo para as páginas de resultados dos mecanismos de pesquisa (SERPs).

Melhores recursos do Writesonic

Gerar conteúdo de formato longo com informações atualizadas

Analisar a estratégia dos concorrentes em níveis granulares, desde a contagem de palavras, títulos, tópicos até palavras-chave e muito mais

Gerar imagens automaticamente com base no contexto do artigo

Crie conteúdo personalizado para se adequar à voz de uma marca específica

Limitações do Writesonic

O preço pode ser um pouco caro, especialmente para equipes menores

Preços do Writesonic

Para profissionais e equipes

Padrão: $99/mês por usuário

$99/mês por usuário Profissional: $249/mês para 3 usuários

$249/mês para 3 usuários Advanced: $499/mês para 5 usuários

Writesonic avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

5. Jasper AI-Melhor para modelos de redação de IA

via Jasper **O Jasper não é um aplicativo de anotações propriamente dito, mas fez um ótimo trabalho ao expandir minhas anotações existentes e escrever conteúdo original com base em minhas informações

Gosto de sistemas e estruturas que aumentam a produtividade e economizam tempo. Por isso, estou sempre em busca de bons modelos de redação. Ao explorar o Jasper, deparei-me com sua biblioteca de modelos com mais de 50 modelos. Experimentei alguns para criar esboços de posts de blog, escrever conclusões e gerar posts de mídia social com menos de 140 caracteres. Os modelos eram simples de usar e me ajudaram a acelerar meu trabalho.

O Jasper pode não ser adaptado às minhas necessidades específicas de anotações, mas é bom para dar uma vantagem às equipes de marketing de conteúdo que trabalham sozinhas.

Os melhores recursos do Jasper AI

Faça o upload de um briefing existente ou adicione informações manualmente para criar uma campanha de marketing com a marca

Otimizar o conteúdo para mecanismos de pesquisa com o complemento SurferSEO

Verifique se há plágio no conteúdo com o complemento Copyscape

Crie imagens de alta resolução e livres de royalties com base em prompts

Limitações do Jasper AI

O conteúdo gerado pode soar genérico - precisa de ajustes manuais

Preços do Jasper AI

Creator: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Pro: $69/mês por usuário

$69/mês por usuário Business: Preços personalizados

Jasper AI ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

Também lido:_ Jasper AI vs Writesonic

6. Copy.ai-Melhor para produzir conteúdo com a marca

via copy.ai Semelhante ao Jasper, o Copy.ai não é um aplicativo tradicional de anotações. No entanto, como eu estava testando alguns dos melhores aplicativos de Ferramentas de IA como o Copy.ai é uma ferramenta de inteligência artificial, decidi avaliar a capacidade do Copy.ai de criar listas de verificação e conteúdo com base em solicitações específicas.

Com os assistentes de redação de IA, o conteúdo chato ou genérico costuma ser um grande problema. Entretanto, a Copy.ai tenta tornar o conteúdo adequado para a voz de uma marca específica. Para ajudar a ferramenta a entender o que estou procurando, adicionei uma seção de conteúdo que reflete com precisão a voz da minha marca. Em seguida, adicionei meu prompt para gerar novo conteúdo, e a ferramenta fez um bom trabalho ao capturar a voz com a qual eu pretendia escrever.

Embora não tenha registrado minhas anotações, ele me ajudou a criar uma lista de verificação de tarefas para revisão editorial. Posso confiar nele para criar uma lista acionável de etapas para diferentes tarefas com pouco ou nenhum esforço manual.

Melhores recursos do Copy.ai

Gerar textos de alta qualidade com prompts da biblioteca de prompts do Copy.ai

Implementar uma estratégia de alcance hiperpersonalizada em escala

Converta transcrições de chamadas de vendas em postagens de blog

Crie documentos de perguntas frequentes sobre produtos com informações precisas

Limitações do Copy.ai

O conteúdo geralmente carece de uma abordagem diferenciada e precisa de intervenção humana para melhorar a qualidade

Preços da Copy.ai

**Gratuito

Inicial: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Avançado: $249/mês para até 5 usuários

$249/mês para até 5 usuários Empresa: Preços personalizados

Copy.ai avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

4,7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

7. Reflect Notes - Melhor para backlinking

via Refletir Desde o registro de ideias até a anotação de listas de tarefas diárias com IA, o Reflect oferece uma experiência abrangente de anotações.

**Como tenho muitos documentos relacionados entre si (por exemplo, folhetos de produtos, demonstrações de produtos, guias de instruções etc.), prefiro mantê-los conectados para melhor organização. O Reflect serviu a esse propósito e também funcionou como um assistente de reuniões com IA parcial, criando as principais conclusões e uma lista de ações após analisar minhas anotações de reunião.

Melhores recursos do Reflect

Transcrever anotações de voz em palavras com precisão de nível humano

Criar e salvar prompts personalizados para uso futuro

Reúna pensamentos dispersos em um só lugar e gere esboços de postagens de blog a partir deles

Corrija a gramática e a ortografia e melhore a qualidade da redação

Refletir limitações

Não é adequado para colaborações em equipe

Preços do Reflect

uS$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Reflect

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

8. MyMind - o melhor para recorte intuitivo da Web

via Minha mente O MyMind me atraiu com sua interface simples e convidativa, e rapidamente se tornou meu álbum de recortes digital. Eu consumo diferentes tipos de conteúdo diariamente, desde relatórios de pesquisa e publicações em blogs até vídeos promocionais interessantes, estudos de caso de marketing e muito mais. Com o MyMind, eu podia salvar anotações e recursos em um repositório centralizado.

Eu poderia salvar uma imagem com um clique, e a IA do MyMind entenderia automaticamente seus detalhes. Por exemplo, quando salvei a imagem de uma cadeira ergonômica, ele identificou o item e o salvou na minha lista de desejos. Adorei a experiência suave e intuitiva!

Melhores recursos do MyMind

Mantenha as distrações afastadas com o modo de foco

Salve artigos sem pop-ups ou anúncios

Classifique automaticamente os itens salvos em Smart Spaces

Mantenha as anotações privadas ou obtenha um link compartilhável que expira em 24 horas

Limitações do MyMind

Não há recursos de colaboração

Preços do MyMind

Student of Life: US$ 6,99/mês por usuário

US$ 6,99/mês por usuário Mastermind: US$ 12,99/mês por usuário

US$ 12,99/mês por usuário Newton: $299/ano

MyMind avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Craft - melhor para brainstorming coletivo

via Documentos do Craft Gostei de como o Craft atendeu às necessidades de colaboração da minha equipe. Ele ofereceu um espaço de trabalho para fazermos anotações, criarmos documentação, gerenciarmos nosso trabalho e debatermos ideias coletivamente. A capacidade de alternar entre dispositivos, do iPhone e Mac ao iPad, aumentou a conveniência. Minha equipe e eu podíamos acessar nossas anotações de qualquer dispositivo.

Outra adição útil é a assistência de IA incorporada. Ela me permitiu gerar ideias rapidamente, resumir e traduzir conteúdo e lidar com tarefas de edição de documentos com eficiência.

melhores recursos do #### Craft

Organizar anotações usando pastas

Acionar notificações push ou alertas de e-mail para tarefas importantes

Use tabelas, marcadores, alternâncias, subpáginas e destaques para formatar notas

Converta notas em slides de apresentação automaticamente

Limitações do Craft

Não há recurso de marcação

preços do #### Craft

Inicial: Gratuito

Gratuito Mais: $10/mês

$10/mês Família: $18/mês para até 5 membros da família

$18/mês para até 5 membros da família Equipe: $60/mês para até 25 usuários

$60/mês para até 25 usuários Empresa: $300/mês para toda a equipe

Craft avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

4,6/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Também lido:_ Como usar IA para documentação

10. Evernote - melhor para pesquisa multimídia

via Evernote Com o Evernote, pude organizar melhor minha agenda. De anotações e tarefas a reuniões, ele me ajudou a consolidar todas as minhas tarefas em um espaço simples e sem bagunça.

Adorei particularmente o recurso de pesquisa com IA. Ele recuperou minhas notas com precisão em segundos, mesmo quando eu havia armazenado centenas de itens. A função de pesquisa não é algo novo, mas fiquei impressionado com a forma como a tecnologia de IA vasculhou instantaneamente PDFs, documentos do Office, imagens, apresentações e documentos digitalizados.

Melhores recursos do Evernote

Editar notas com IA ou escrever novo conteúdo do zero

Acessar notas off-line

Sincronizar notas entre dispositivos

Colabore com colegas de equipe para ficar em dia com as tarefas diárias

Limitações do Evernote

Navegar por notas longas é um incômodo

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal: US$ 14,99/mês

US$ 14,99/mês Profissional: $17,99/mês

$17,99/mês Equipes: US$ 24,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 8.000 avaliações)

Leia também:_ Como usar a IA para tarefas cotidianas

Adote a IA para fazer anotações com o ClickUp

Tenho grandes expectativas em relação a uma ferramenta de IA para fazer anotações. Existem muitos aplicativos no mercado, mas muito poucos atendem a todas as minhas necessidades.

Quero transformar meu aplicativo de anotações em meu assistente de conhecimento. Ele se lembrará de todos os detalhes críticos e triviais sobre meu trabalho e tarefas pessoais, os organizará em estruturas/hierarquias limpas e me ajudará a recuperá-los sempre que possível. Preciso estar em sintonia com os membros da minha equipe, portanto, os recursos de colaboração são essenciais.

Bônus se a ferramenta puder completar meus pensamentos incompletos e transformá-los em algo significativo. É pedir demais?

Na verdade, não! O ClickUp faz tudo isso e muito mais. Ele se esforça para tornar a experiência de anotação e escrita mais suave, rápida e automatizada. Não importa se você está escrevendo com suas próprias palavras ou com IA, organizando anotações e listas de tarefas ou acabando com o bloqueio do escritor, o ClickUp fica ao seu lado em cada etapa. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo!