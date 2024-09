Estimativas análogas no gerenciamento e desenvolvimento de projetos

Como qualquer gerente de projeto sabe, criar estimativas para um projeto é crucial e estressante. Embora seja mais fácil entender e gerar estimativas à medida que o projeto avança, é um desafio criar estimativas precisas nos estágios iniciais.

Como gerar estimativas nos estágios iniciais de um projeto com poucos dados?

Uma técnica de gerenciamento de projetos que pode ajudá-lo é a estimativa análoga. A estimativa análoga no gerenciamento de projetos é uma técnica de estimativa essencial que ajuda a criar estimativas de custo e avaliar a duração do projeto e as necessidades de recursos nos estágios iniciais.

Vamos dar uma olhada no que é essa técnica, como ela funciona, suas metodologias e muito mais.

O que é a estimativa análoga no gerenciamento de projetos?

A estimativa análoga no gerenciamento de projetos é uma técnica ágil que utiliza dados históricos de projetos anteriores com entregas ou tarefas semelhantes para prever o custo, a duração e os recursos de um projeto atual. Quanto mais informações anteriores estiverem disponíveis, melhor será a previsão em uma estimativa análoga.

Veja como você pode usar a estimativa análoga no gerenciamento de projetos:

Escolha um projeto comparável : Escolha um projeto anterior que seja muito parecido com o novo. Por exemplo, se o seu projeto atual for sobre pesquisa de mercado, escolha um projeto anterior que envolva atividades semelhantes. As semelhanças entre o projeto anterior e aquele para o qual você está fazendo a estimativa decidem a precisão das previsões

: Escolha um projeto anterior que seja muito parecido com o novo. Por exemplo, se o seu projeto atual for sobre pesquisa de mercado, escolha um projeto anterior que envolva atividades semelhantes. As semelhanças entre o projeto anterior e aquele para o qual você está fazendo a estimativa decidem a precisão das previsões Encontre itens relevantes para ambos os projetos : Identifique valores, como custo, duração, escopo e tarefas específicas, que sejam semelhantes em ambos os projetos para criar estimativas

: Identifique valores, como custo, duração, escopo e tarefas específicas, que sejam semelhantes em ambos os projetos para criar estimativas Anotar as semelhanças : Faça uma lista dos itens semelhantes em ambos os projetos para facilitar a comparação

: Faça uma lista dos itens semelhantes em ambos os projetos para facilitar a comparação Escolha suas estimativas: Compare os dois itens do projeto e escolha as estimativas necessárias para o projeto atual com base nos requisitos das partes interessadas, como orçamento, cronograma, escopo, horas de trabalho diárias/semanais dos membros da equipe e recursos necessários com base nos dados do projeto anterior

Estimativa analógica versus estimativa paramétrica

A estimativa paramétrica é uma técnica orientada por dados e baseada em precisão que usa taxas unitárias de atividade e relações estatísticas entre variáveis para definir com precisão os custos, os recursos e a duração do projeto.

As técnicas de estimativa paramétrica e análoga no gerenciamento de projetos usam dados históricos de forma diferente. Aqui estão algumas diferenças entre a estimativa análoga e a paramétrica.

principais diferenças Estimativa análoga Estimativa paramétrica -------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Base da estimativa Cria uma estimativa genérica do projeto com base em dados históricos de projetos semelhantes. Envolve o uso de detalhes como escopo, custo e tempo de projetos anteriores e o julgamento de especialistas. Usa cálculos unitários e análises estatísticas para estimar a duração, o dinheiro e os recursos do projeto. Envolve a identificação e o uso de parâmetros em informações históricas que se correlacionam com os valores de duração, custo ou recursos do projeto para estimar os valores atuais do projeto Menos preciso do que uma estimativa paramétrica e melhor para projetos com disponibilidade limitada de dados Oferece mais precisão do que uma estimativa análoga, usando cálculos detalhados e relações estatísticas Melhor para projetos bem definidos Complexidade Uma técnica simples e rápidaNenhuma abordagem estatística envolvida Mais complexa e demorada do que a estimativa análoga Envolve cálculos e ajustes estatísticos

Embora as diferenças já estejam claras, veja a seguir quando usar a estimativa paramétrica e a análoga no gerenciamento de projetos:

Uso de estimativa análoga : Os gerentes de projeto geralmente usam a estimativa análoga nas fases iniciais para gerar estimativas aproximadas. Use essa técnica quando não houver dados detalhados disponíveis

: Os gerentes de projeto geralmente usam a estimativa análoga nas para gerar estimativas aproximadas. Use essa técnica quando não houver dados detalhados disponíveis Uso da estimativa paramétrica: A estimativa paramétrica é uma abordagem orientada por dados que requer cálculos detalhados eavaliação do projeto dados. Essa técnica é usada principalmente para projetos que oferecem informações detalhadas e parâmetros definidos, como preços unitários de materiais, mão de obra ou outros componentes do projeto

Metodologias de estimativa análoga

A estimativa análoga no gerenciamento de projetos é um método top-down técnica de estimativa o que significa que você obtém a estimativa do projeto completo e depois a divide em elementos menores do projeto. Aqui estão duas metodologias de estimativa análoga que você pode usar.

Estimativa análoga baseada em parâmetros

Essa metodologia estima o orçamento, o escopo e os recursos do projeto atual usando variáveis ou parâmetros específicos de projetos anteriores. Em suma, ela utiliza os parâmetros críticos do projeto que afetam os resultados e os recursos do projeto kPIs de gerenciamento de projetos .

Por exemplo, se a pesquisa de mercado em um projeto de análise de vendas anterior levou 10 horas, você pode usar esse parâmetro para estimar a duração de uma tarefa de pesquisa de mercado semelhante no projeto atual. Da mesma forma, os gerentes de projeto podem estimar outros parâmetros para o projeto atual, como custo ou recursos, por meio de comparação.

Estimativa análoga baseada na avaliação do ciclo de vida

Usando essa metodologia, os gerentes de projeto consideram uma visão abrangente dos estágios anteriores do ciclo de vida do projeto - do início à conclusão - para estimar os recursos, os custos e os cronogramas de um novo projeto.

Digamos que você tenha tido um projeto de desenvolvimento de software anterior com as fases de coleta de recursos, projeto, desenvolvimento, teste e implementação, métricas do projeto análise e feedback. Usando a estimativa análoga baseada na avaliação do ciclo de vida, você deve analisar os recursos específicos e o tempo alocado para cada fase do projeto. Essas informações ajudam a estimar os parâmetros de um novo projeto de desenvolvimento de software.

Benefícios e desvantagens da estimativa análoga

Como outras técnicas de gerenciamento de projetos a estimativa análoga tem vantagens e desvantagens.

Benefícios

Requisitos mínimos de recursos e custos : A estimativa análoga fornece estimativas básicas rapidamente com recursos mínimos. É uma técnica econômica que envolve menos processos e documentação

: A estimativa análoga fornece estimativas básicas rapidamente com recursos mínimos. É uma técnica econômica que envolve menos processos e documentação Melhoria gradual da estimativa : Embora a estimativa análoga seja adequada para os estágios iniciais do projeto, ela é útil em qualquer ponto do projeto para refinar suas estimativas

: Embora a estimativa análoga seja adequada para os estágios iniciais do projeto, ela é útil em qualquer ponto do projeto para refinar suas estimativas Estimativa em nível granular : A estimativa análoga no gerenciamento de projetos ajuda a estimar o prazo e o esforço necessários para tarefas individuais, ajudando-o posteriormente a analisar o panorama geral

: A estimativa análoga no gerenciamento de projetos ajuda a estimar o prazo e o esforço necessários para tarefas individuais, ajudando-o posteriormente a analisar o panorama geral Análise de viabilidade: A técnica ajuda as equipes de projeto a avaliar a viabilidade, o orçamento e o retorno potencial, garantindo uma tomada de decisão informada

Desvantagens

Precisão limitada : A técnica pode não ter precisão devido às informações limitadas do projeto e às mudanças em variáveis como recursos e taxas de inflação

: A técnica pode não ter precisão devido às informações limitadas do projeto e às mudanças em variáveis como recursos e taxas de inflação Baseada em suposições : Essa técnica se baseia nas suposições feitas em dados de projetos anteriores. Entretanto, os dados históricos podem não representar o projeto atual com precisão

: Essa técnica se baseia nas suposições feitas em dados de projetos anteriores. Entretanto, os dados históricos podem não representar o projeto atual com precisão Não é adequada para projetos exclusivos: Se você não tiver dados históricos disponíveis, a estimativa análoga não será viável

Guia passo a passo da estimativa análoga

Entre as técnicas de estimativa ágil a estimativa análoga é uma das mais diretas e úteis na produção de estimativas para os estágios iniciais de um projeto. Para aproveitar ao máximo essa técnica, use um software de gerenciamento de projetos como o ClickUp.

O ClickUp é uma solução completa para todas as tarefas relacionadas a projetos. Ele armazena informações do projeto, permite configurar fluxos de trabalho, acompanhar o progresso, atribuir tarefas e simplificar os processos do projeto.

Defina rapidamente a prioridade da tarefa em uma tarefa no ClickUp para comunicar o que precisa de atenção primeiro

Veja como você pode usar o botão benefícios de um software de gerenciamento de projetos como o ClickUp para gerar estimativas para seu próximo projeto usando estimativas análogas.

Passo 1: Descubra o novo domínio do projeto e os requisitos de tecnologia

Identifique o domínio do projeto anterior (se ele pertence ao marketing, ao desenvolvimento de produtos, à construção ou a outro campo) e os recursos tecnológicos necessários. Por exemplo, seu novo projeto pode ser uma iniciativa de desenvolvimento de software ou de marketing de produto. Depois de identificar o domínio, você entende a tecnologia necessária para o projeto. Isso facilita a busca por um projeto anterior semelhante.

Etapa 2: Trabalhe para encontrar um projeto anterior semelhante

Comece criando uma lista de projetos anteriores (digamos, dez ou mais) com base em variáveis como domínio, equipes, metas de gerenciamento de projetos ou contexto. Em seguida, faça uma lista seletiva dos projetos que você considera comparáveis até ter dois ou três projetos para comparação.

Etapa 3: Comparar os projetos

Quando a lista de projetos comparáveis estiver pronta, inicie a comparação com base nas variáveis mais relevantes. Quanto mais semelhantes forem as variáveis que você encontrar, mais precisas serão as estimativas do seu projeto.

Na lista, você pode adicionar projetos individuais como tarefas no ClickUp . Além disso, com o Campos personalizados do ClickUp no ClickUp, você pode especificar todos os fatores importantes (orçamento, cronograma, recursos etc.) com base nos quais deseja comparar projetos. Os valores para essas variáveis específicas podem ser atribuídos a cada tarefa do projeto.

Obtenha uma visão geral detalhada das tarefas com o ClickUp Board View

Além da visualização de lista, Quadro Kanban do ClickUp pode ajudá-lo a visualizar as tarefas em um relance, agrupá-las com base em pontos em comum, prioridade ou status, classificar usando campos personalizados e filtrar tarefas com base em responsáveis.

Dica profissional: Use Rastreamento de tempo do ClickUp _para tomar decisões informadas durante as comparações de projetos. Ele o capacita com dados históricos valiosos, que você pode aproveitar para criar estimativas de tempo mais realistas e precisas para seus novos projetos

Passo 4: Gerar estimativas de custo e duração para o projeto planejado

O custo e a duração são as duas principais variáveis que os gerentes de projeto estimam primeiro. Depois de comparar os projetos, obtenha estimativas aproximadas de quanto tempo os projetos levaram para serem concluídos e os custos associados. Além disso, estime outras variáveis com base nas atividades do projeto e nas demandas das partes interessadas.

Acompanhe os custos gerais do projeto com o modelo de análise de custos do ClickUp

Use Modelo de análise de custos do ClickUp para visualizar os orçamentos e acompanhar os custos gerais do projeto. Esse modelo melhora a alocação de recursos, ajuda você a se manter atualizado com o desempenho dos custos em tempo real e a entender as compensações entre o custo e o valor do ciclo de vida do projeto.

Etapa 5: Identificar atividades semelhantes em projetos anteriores

Encontre atividades semelhantes em projetos anteriores para gerar uma estimativa final. Por exemplo, se for um projeto de desenvolvimento de produto, identifique atividades e temas semelhantes em projetos anteriores em estágios específicos de desenvolvimento, como design ou implementação. Crie estimativas de custo, duração e recursos para essas tarefas individuais.

*Dica profissional clique no cérebro* pode examinar longos documentos de desenvolvimento de produtos e resumi-los para você em segundos. Esses documentos resumidos o ajudam a compreender rapidamente os principais aspectos dos documentos de desenvolvimento de produtos e tornam mais simples e rápido encontrar atividades semelhantes em projetos anteriores.

Etapa 6: Crie as estimativas finais com os dados coletados

Quando suas estimativas estiverem prontas, você poderá começar com a execução do projeto . Use suas estimativas finais (um único valor ou um intervalo de valores) para criar um fluxo de trabalho de execução de projeto.

Obtenha uma visão clara das tarefas com o modelo de divisão de trabalho do ClickUp

Modelo de divisão de trabalho do ClickUp do ClickUp pode ajudá-lo a criar uma visão clara das tarefas, cronogramas e entregas do projeto e a estimar os custos e recursos do projeto com mais precisão em um nível granular. Use esse modelo para garantir que as tarefas sejam definidas, que os recursos sejam atribuídos e que o progresso seja monitorado de forma consistente.

Check out these_ Modelos de estrutura analítica de trabalho !

Quando estiver pronto com suas estimativas, o ClickUp poderá ajudá-lo a a criar um roteiro de projeto que detalha as etapas estratégicas que sua equipe precisa realizar para entregar os resultados do projeto dentro do prazo. Esse roteiro mostra claramente os cronogramas, o escopo, as prioridades, as expectativas e as metas do projeto para que ele avance mais rapidamente.

Planeje e acompanhe projetos com o modelo de roteiro de projeto do ClickUp

Combine estimativas análogas com Modelo de roteiro do ClickUp para garantir um planejamento de projeto contínuo e estratégico. Esse roteiro de projeto totalmente personalizável é repleto de ferramentas para ajudá-lo a monitorar projetos, criar estratégias e priorizar tarefas e colaborar com suas equipes internas para garantir entregas dentro do cronograma.

Exemplo de estimativa análoga

Um gerente de projeto foi designado para estimar o custo e a duração de uma nova campanha de marketing de mídia social. Aqui estão os detalhes:

Projeto: Campanha de marketing de mídia social para promover o lançamento de um novo site **Meta Direcionar tráfego para o novo site - 18.000 visitantes por mês. Desafio: Como o projeto está em seus estágios iniciais, o gerente não tem cronogramas detalhados ou cotações de custo. Solução: O gerente usa estimativas análogas no gerenciamento de projetos para desenvolver estimativas aproximadas. Aqui estão as etapas:

O gerente de projeto lista dez projetos anteriores semelhantes de campanhas de marketing de mídia social

Depois de analisar minuciosamente cada projeto, o gerente encontra as variáveis mais semelhantes - custo, duração, atividades, escopo, público-alvo e canais sociais

Usando esses dados, o gerente de projeto calcula as estimativas do projeto atual. Como as estimativas iniciais podem não ser precisas, o gerente pode refinar gradualmente as estimativas usando mais detalhes à medida que o projeto avança

Obtenha as estimativas corretas do projeto com o ClickUp

A estimativa análoga no gerenciamento de projetos é popular entre os profissionais. Por quê? Devido à facilidade de uso, resultados rápidos e menos processos.

Quando um novo projeto começa, a estimativa análoga é o método preferido para obter uma estimativa aproximada dos custos, recursos e duração do projeto. Embora seja uma técnica básica, as estimativas podem ser bastante confiáveis.

Com o ClickUp, o processo de estimativa análoga fica ainda mais fácil. Os quadros e modelos de projeto fáceis de usar e personalizáveis do ClickUp permitem que você obtenha suas estimativas de projeto em pouco tempo. Registre-se agora gratuitamente e dê uma olhada!

Perguntas frequentes (FAQ)

**Qual é a diferença entre estimativas paramétricas e análogas?

A principal diferença entre a estimativa paramétrica e a análoga no gerenciamento de projetos é que a técnica de estimativa paramétrica usa comparações e cálculos baseados em unidades. As estimativas paramétricas aproveitam as relações estatísticas entre as variáveis para calcular os custos ou recursos atuais do projeto. Por outro lado, as estimativas análogas usam dados históricos de projetos anteriores semelhantes para um novo projeto.

O que é um estimador analógico?

Um estimador análogo é um método que usa informações de projetos anteriores semelhantes para estimar o custo e a duração de um projeto atual. O método de estimativa análoga envolve a escolha de um projeto anterior muito semelhante ao novo projeto para gerar estimativas precisas.

O que é o princípio de analogia da estimativa?

O princípio de analogia da estimativa de projetos envolve o uso dos parâmetros de um projeto anterior semelhante ao novo projeto para derivar estimativas de custo etc. Esse princípio forma a base da estimativa análoga no gerenciamento de projetos, em que as estimativas são geradas usando dados históricos de projetos anteriores.