Airtable versus Smartsheet. Smartsheet: Qual ferramenta de gerenciamento de projetos é a melhor?

Quer você esteja administrando uma pequena startup, fazendo malabarismos com várias tarefas ou supervisionando um projeto de equipe, a necessidade de uma estratégia eficiente de gerenciamento de projetos é inegável.

Sem um roteiro ou um acompanhamento adequado, você corre o risco de tudo, desde desvios de escopo e custos excessivos até prazos perdidos e falhas de qualidade.

Se você se identifica com isso, não se preocupe! Você pode evitar esses problemas e ficar livre de estresse usando software de gerenciamento de projetos . Mas a escolha de uma entre várias opções igualmente atraentes pode facilmente se tornar incômoda.

Tanto o Airtable quanto o Smartsheet oferecem recursos robustos de gerenciamento de projetos adaptados para simplificar seus fluxos de trabalho e manter os projetos sob controle.

Mas a questão permanece: Qual deles se adapta melhor aos seus processos e necessidades de negócios? Vamos fazer um confronto detalhado entre o Airtable e o Smartsheet para descobrir!

O que é o Airtable?

via Airtable O Airtable é um software de gerenciamento de projetos muito popular com uma interface altamente personalizável. Ele é visualmente atraente (um bônus!) e tem uma funcionalidade intuitiva de arrastar e soltar que permite aos usuários moldar a plataforma de acordo com suas necessidades específicas.

Você pode aproveitar esse recurso para realizar muitas tarefas, seja estruturando dados, projetando fluxos de trabalho ou visualizando informações com quadros Kanban e grades codificadas por cores.

Mas isso não é a única coisa que o Airtable tem em seu arsenal; ele combina sem esforço as funcionalidades de bancos de dados, planilhas e outros recursos de gerenciamento de projetos. Esses recursos atendem a muitos setores e processos de trabalho - desde planejamento de projetos e orçamento para gerenciamento de recursos e controle de bugs.

O Airtable também tem sua própria ferramenta de IA, IA do Airtable **Essa ferramenta avançada pode analisar campos de texto extensos e milhares de linhas de dados para destacar as informações mais pertinentes e analisar e organizar vários conjuntos de dados, inclusive dados de desempenho e feedback do cliente.

Embora o design fácil de usar do Airtable o torne acessível a todos, o domínio de todo o seu potencial pode apresentar uma curva de aprendizado.

Recursos do Airtable

O Airtable inclui uma ampla gama de conjuntos de recursos para seus usuários. Cada um deles atende a requisitos específicos de projetos ou organizações. Ele é útil tanto em ambientes pessoais quanto comerciais, atendendo a finalidades como gerenciamento de conteúdo, planejamento de projetos e controle de orçamento.

Aqui estão alguns dos melhores recursos de gerenciamento de projetos do Airtable:

1. Gerenciamento de tarefas

O Airtable oferece recursos robustos de gerenciamento de projetos, permitindo que as equipes organizem e gerenciem tarefas e prazos, acompanhem o andamento do projeto e gerenciem recursos com eficiência.

Além disso, os usuários podem aproveitar a IA do Airtable para vincular projetos relacionados, identificar colaboradores e alinhar seu trabalho com iniciativas em toda a organização com automação completa.

Como o Airtable é baseado na nuvem, os usuários podem gerenciar projetos de qualquer lugar, a qualquer momento - uma vantagem muito necessária para equipes remotas. Além disso, o aplicativo móvel de fácil utilização do Airtable mantém os usuários conectados e informados, mesmo em trânsito.

2. Personalização

Um recurso de gerenciamento de projetos que diferencia o Airtable é sua personalização inigualável. É possível criar interfaces intuitivas e personalizadas no Airtable e permitir que cada membro da equipe adapte o banco de dados às suas necessidades. **Os fluxos de trabalho personalizáveis são um dos recursos mais populares do Airtable.

3. Visualizações

Visualização Kanban no Airtable

O Airtable oferece visualizações para visualizar dados em vários formatos, incluindo grade, calendário, galeria, gráficos de Gantt e Kanban. Cada visualização oferece vantagens exclusivas que lhe permitem adicionar dados, analisá-los e interagir com eles de forma eficaz.

Por exemplo, o modo de exibição Kanban simplifica a automação e o gerenciamento do fluxo de trabalho por meio de colunas personalizáveis e recursos de arrastar e soltar. O modo de exibição de gráficos de Gantt permite a visualização de operações inter-relacionadas, como tarefas, projetos e eventos ao longo do tempo.

Além disso, visualizações como quadros Kanban e gráficos de Gantt ajudam a rastrear marcos do projeto e o progresso geral.

4. Colaboração

O Airtable oferece colaboração simplificada por meio de atualizações em tempo real e recursos de comentários, garantindo que todos os colegas de equipe estejam na mesma página.

5. Integrações de terceiros

O Airtable oferece integrações com ferramentas externas, como Google Calendar, Salesforce, Jira e muito mais. Isso leva à sincronização de dados entre plataformas, à comunicação perfeita e ao aumento da produtividade da força de trabalho.

6. Modelos

O Airtable oferece uma gama de modelos pré-projetados adaptados a várias necessidades. Esses modelos otimizam as tarefas cotidianas em um painel de controle fácil de usar, simplificando os fluxos de trabalho e oferecendo a flexibilidade de personalizá-los para atender aos requisitos exclusivos da sua empresa.

O Airtable oferece modelos para diversas funções, desde marketing e design de pipeline de projetos até planejamento, gerenciamento de recursos, controle de despesas e muito mais.

Preços do Airtable

**Gratuito

Equipe : $24/mês por usuário

: $24/mês por usuário Empresa : $54/mês por usuário

: $54/mês por usuário Empresa : Preços personalizados

: Preços personalizados IA disponível: Adicione a qualquer plano pago por US$ 6 por membro por mês

O que é o Smartsheet?

via SmartsheetSmartsheet é um software de gerenciamento de projetos criado para agilizar a programação, o planejamento de projetos, o acompanhamento do progresso e o compartilhamento de documentos. Ele é baseado em planilhas, com uma interface intuitiva semelhante à do Excel.

Preocupado em como aumentar a eficiência da equipe? O Smartsheet oferece recursos de colaboração avançada, como comentários, aprovação de revisão e fluxos de trabalho automatizados. Além disso, ele dá acesso a várias exibições, como Gantt, linha do tempo e Kanban, que atendem a diferentes necessidades de gerenciamento de projetos.

Esse software de gerenciamento de projetos é bastante versátil. Ele oferece suporte a todo o processo de trabalho, aproveitando capacidades de automação como:

Ferramentas de business intelligence para garantir o progresso do projeto

Recursos de geração de relatórios para acompanhamento contínuo do projeto

Além disso, o Smartsheet oferece sua própria ferramenta de IA, a Smartsheet AI. Exclusiva para usuários corporativos licenciados, essa ferramenta aumenta significativamente a produtividade e a eficiência dentro da plataforma. Todas essas vantagens combinadas fazem do Smartsheet a escolha ideal para gerenciar grandes projetos que envolvem várias partes interessadas.

Recursos do Smartsheet

O Smartsheet oferece aos usuários uma ampla gama de conjuntos de recursos para atender a diferentes necessidades, como planejamento, gerenciamento, rastreamento e colaboração.

Aqui estão alguns dos principais recursos de gerenciamento de projetos do Smartsheet:

1. Automação de fluxo de trabalho personalizado

Deseja criar uma automação de fluxo de trabalho personalizada do zero ou usar a automação de fluxo de trabalho integrada do Smartsheet? modelos de planilhas para simplificar a entrada de dados e outras tarefas cotidianas? A escolha é sua! O Smartsheet oferece essa flexibilidade para aumentar a eficiência e a produtividade da equipe.

Os usuários podem criar gatilhos e ações personalizados para automatizar a criação de tarefas, solicitar aprovações, alterações de status e enviar alertas, evitando que seu precioso tempo seja gasto em tarefas repetitivas.

2. Visualizações

Com o Smartsheet, os usuários desfrutam de opções versáteis de planejamento de projetos, incluindo visualização em grade, gráfico de Gantt, visualização em cartão e visualização de calendário. O calendário compartilhado exibe tarefas dentro de seus prazos, enquanto a flexibilidade da grade acomoda campos de controle de tempo, aprimorando a organização e o gerenciamento do projeto.

3. Colaboração

Colaboração no Smartsheet

O Smartsheet facilita a colaboração e a comunicação entre gerentes de projeto, membros da equipe e partes interessadas da empresa com recursos como colunas de comentários e painéis personalizáveis. Além disso, a flexibilidade da plataforma se estende ao compartilhamento de itens e espaços de trabalho e à coleta de feedback por meio de formulários fáceis de usar.

4. Integrações de terceiros

O Smartsheet se integra aos principais aplicativos em nuvem, como Google G-Suite, Slack, Microsoft Office 365 e outros. Uma funcionalidade bônus desse recurso do Smartsheet é que ele oferece 70 conectores ou aplicativos especializados para os usuários integrarem e realizarem tarefas como a criação de bibliotecas de arquivos e campanhas de e-mail sem esforço.

5. Orçamento

Deseja gerar relatórios financeiros detalhados? O Smartsheet permite que você faça isso e até mesmo categorize os relatórios por horas, dias e valores para ajudar no gerenciamento abrangente do orçamento. Ele também inclui painéis de orçamento personalizáveis para visualização e análise claras das métricas do projeto.

6. Modelos

O Smartsheet oferece uma variedade de modelos para download por meio do Solution Center. Eles incluem planilhas, formulários, relatórios e painéis predefinidos que você pode usar para iniciar seu projeto.

Preços do Smartsheet

Gratuito

Pro : uS$ 9/mês por usuário

: uS$ 9/mês por usuário Business : $32/mês por usuário

: $32/mês por usuário Enterprise: preços personalizados

Smartsheet Vs. Airtable: Comparação de recursos

Tanto o Smartsheet quanto o Airtable oferecem recursos avançados de gerenciamento de projetos para simplificar seus processos de trabalho. Embora tenham em comum a facilitação do trabalho em equipe contínuo e a oferta de ferramentas de IA para aumentar a automação, o Smartsheet se destaca em colaboração estruturada, enquanto o Airtable se destaca em fluxos de trabalho personalizáveis

Agora, vamos comparar os principais recursos do Airtable vs. Smartsheet em mais detalhes.

Recurso nº 1: Recursos de gerenciamento de projetos

O Smartsheet oferece opções de visualização flexíveis aos seus usuários para planejamento e acompanhamento de projetos, incluindo visualização em grade, gráficos de Gantt, visualização em cartão e visualização em calendário. Sua automação de fluxo de trabalho personalizada certamente é o destaque para simplificar o gerenciamento de tarefas e os processos de aprovação.

Por outro lado, o Airtable apresenta interfaces altamente personalizáveis e opções de visualização variadas, como visualização em grade, visualização em calendário, visualização em galeria, gráficos de Gantt e Kanban.

Vencedor: Embora ambas as plataformas ofereçam recursos robustos de gerenciamento de projetos, os recursos de personalização do Airtable lhe dão uma ligeira vantagem na adaptação dos fluxos de trabalho a necessidades específicas. Portanto, o Airtable é o vencedor aqui.

Recurso nº 2: Colaboração em equipe

Quando se trata de trabalhar em conjunto com colegas de equipe, tanto o Airtable quanto o Smartsheet tornam isso possível com recursos de comunicação e colaboração perfeitos.

O Airtable permite a colaboração por meio de recursos como atualizações e comentários em tempo real. O Smartsheet oferece painéis personalizáveis e colunas de comentários para que gerentes de projeto, membros da equipe e partes interessadas trabalhem juntos sem problemas.

Vencedoras: Ambas as ferramentas são fortes concorrentes nesse aspecto. Os recursos de colaboração abrangente do Smartsheet oferecem uma abordagem um pouco mais estruturada, especialmente para equipes maiores. Portanto, o Smartsheet vence essa disputa.

Recurso nº 3: Integrações de terceiros

Em termos de integrações de terceiros, tanto o Smartsheet quanto o Airtable oferecem ampla conectividade com os principais aplicativos de nuvem e conectores especializados.

O Smartsheet se integra perfeitamente a ferramentas como Slack, Microsoft Office 365, Google G-Suite e outras, além de 70 conectores especializados. O Airtable também se integra a plataformas como Jira Server, Google Calendar, Salesforce e outras.

Vencedor: Nesse caso, embora ambas as ferramentas se sobressaiam de forma semelhante em termos de recursos de integração, o Smartsheet se destaca por oferecer conectores especializados para necessidades comerciais específicas. Portanto, o Smartsheet é o claro vencedor.

A escolha entre Airtable e Smartsheet depende, em última análise, dos requisitos e preferências específicos de cada organização. A bola está em seu campo agora!

Airtable Vs. Smartsheet no Reddit

Vasculhamos o Reddit para reunir várias opiniões de usuários sobre Airtable vs. Smartsheet. Ao pesquisar discussões sobre o tópico "Smartsheet vs. Airtable", fica evidente que ambas as plataformas têm seguidores dedicados.

Alguns usuários do Reddit acreditam que o Smartsheet é a escolha ideal para projetos de médio porte em termos de complexidade:

Eu vou lhe dar isso, isso A equipe do Smartsheet é fenomenal _. No momento, parece que a funcionalidade do Airtable é a melhor para praticamente todas as finalidades, exceto para tentar criar cronogramas de projetos com durações e dependências. O Airtable não faz um bom trabalho com isso. Mas o Smartsheet é adequado para projetos de complexidade média

Eu diria que Smartsheet para quase tudo porque eu nunca vi uma ferramenta ou serviço com uma taxa de adoção mais rápida do que o Smartsheet e há muitas coisas interessantes em andamento!

Outros usuários do Reddit consideram que o Airtable é a melhor opção se você estiver procurando por recursos de gerenciamento de banco de dados: O Airtable é mais um banco de dados do que uma planilha, as interfaces estão realmente trazendo isso para casa e não consigo ver nada semelhante no Smartsheet._

Os o mesmo que o Smartsheet, mas é mais voltado para o banco de dados e facilita muito a conexão com aplicativos e a criação de painéis organizados, muito melhor do que os recursos de painel do ss._

Embora o Smartsheet e o Airtable sejam opções sólidas para gerenciamento de projetos e organização de dados, outro concorrente os supera em muitos aspectos: ClickUp .

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao Smartsheet e ao Airtable

O ClickUp oferece um conjunto abrangente de recursos e uma interface fácil de usar, comparável ao Smartsheet e ao Airtable, mas com melhores recursos e preços competitivos.

Quer se trate de gerenciamento de projetos, acompanhamento de tarefas, colaboração ou organização de dados, o ClickUp oferece uma plataforma robusta que atende às diversas necessidades da sua equipe e, sem dúvida, vale a pena explorá-la.

Aqui estão os principais recursos do ClickUp:

Recurso rival nº 1 do ClickUp: gerenciamento de projetos para equipes

O ClickUp se destaca como a melhor alternativa ao Smartsheet e ao Airtable para gerenciamento de projetos para equipes e por muitos bons motivos. É um software de gerenciamento de projetos tudo-em-um com capacidades de IA para equipes que desejam ser mais rápidas, trabalhar de forma mais inteligente e atingir suas metas com eficiência.

Visualize o progresso de sua equipe, acompanhe metas e prazos usando o ClickUp

Com o ClickUp, sua equipe pode simplificar os fluxos de trabalho, aprimorar a colaboração e obter sucesso em projetos de qualquer tamanho ou complexidade.

1. Priorizar e planejar

Um dos principais pontos fortes do ClickUp é sua capacidade de ajudá-lo a priorizar e planejar com eficiência. O Smartsheet e o Airtable podem oferecer recursos de planejamento de projetos, mas o ClickUp tem uma vantagem competitiva aqui por seu foco confiável em visibilidade e alinhamento com as metas da empresa.

Com o ClickUp, as equipes nunca perdem de vista as prioridades, pois ganham visibilidade em todos os detalhes do projeto. Aqui, você pode usar Metas do ClickUp para levar isso um passo adiante. Ele ajuda a monitorar metas individuais e de equipe e fornece cronogramas claros e metas mensuráveis.

atinja seus objetivos com cronogramas claros _e acompanhamento automático do progresso com o ClickUp Goals

Traduza metas em tarefas e subtarefas menores em Tarefas do ClickUp para facilitar o planejamento; adicione dependências e relacionamentos para garantir que nenhuma etapa relacionada seja perdida; e adicione prioridades de tarefas para garantir que todos saibam o que fazer primeiro. O ClickUp garante que todos estejam na mesma página e que as metas estejam alinhadas.

Isso garante o sucesso do projeto, evitando o desperdício e alocando recursos onde for mais necessário

2. Visualização sob medida

O ClickUp simplifica o gerenciamento de projetos ao fornecer visualizações personalizadas para projetos multifuncionais. Ao contrário do Smartsheet e do Airtable, o ClickUp oferece mais de 15 maneiras diferentes de visualizar o trabalho, incluindo um gráfico de Gantt, uma lista, um quadro Kanban, um calendário e uma linha do tempo.

Escolha diferentes visualizações para atender às necessidades específicas de gerenciamento de projetos usando o ClickUp

Esse recurso garante que as equipes possam melhorar a organização e a produtividade, escolhendo uma visualização que atenda às necessidades específicas do projeto.

Por exemplo, a visualização Visualização do quadro ClickUp ajuda as equipes a acompanhar o progresso das tarefas em uma interface simples de arrastar e soltar com colunas para cada etapa. Por outro lado, Visualização de lista do ClickUp oferece uma visão granular de cada tarefa, juntamente com seu status, cronogramas, proprietário, etc.

3. Maior transparência

A comunicação é outra área em que o ClickUp se destaca. A ferramenta de gerenciamento de projetos promove maior transparência, ajudando as equipes a colaborar na visão do projeto com Documentos do ClickUp e mantenha-se informado com o Caixa de entrada do ClickUp e compartilhe atualizações usando Bate-papo do ClickUp .

Converse com membros da equipe, compartilhe e trabalhe em tarefas em tempo real, tudo sem sair da plataforma com o ClickUp Chat View

A comunicação simplificada garante que todas as partes interessadas estejam na mesma página, reduzindo mal-entendidos e atrasos na execução do projeto.

4. Relatórios abrangentes

O Smartsheet e o Airtable podem oferecer recursos de relatório, mas os painéis em tempo real do ClickUp fornecem visibilidade máxima e percepções abrangentes sobre a saúde e o desempenho do projeto.

Essa fonte única de verdade permite que as equipes identifiquem desafios, ameaças potenciais e dificuldades de recursos para ajudá-las a se manterem à frente e tomarem decisões baseadas em dados.

Totalmente personalizável e compartilhável Painéis do ClickUp ajudam os gerentes de projeto a priorizar as atividades e a manter os projetos sob controle.

5. ClickUp Brain

O gerenciador de projetos com tecnologia de IA do ClickUp, Cérebro do ClickUp o ClickUp Brain, um software de gestão de pessoas, economiza tempo e aumenta a produtividade da força de trabalho, automatizando tarefas repetitivas e permitindo que as equipes se concentrem em trabalhos de alto valor.

Esse recurso acelera os planos e a execução de projetos, automatizando tarefas como resumir tópicos de comentários, gerar subtarefas e escrever atualizações de forma autônoma. Mas isso é tudo? (Em breve, falaremos mais sobre o ClickUp Brain!)

Recurso rival do ClickUp #2: Múltiplas visualizações de tabela Exibição de tabela do ClickUp do ClickUp o coloca em uma posição favorável em comparação com seus concorrentes, como Smartsheet e Airtable, pois oferece às equipes opções de flexibilidade e personalização incomparáveis no layout tabular.

Ao contrário do Smartsheet e do Airtable, o ClickUp permite que os usuários formatem as tabelas de acordo com as preferências individuais. Isso permite que as equipes acompanhem e organizem qualquer tipo de trabalho com eficiência, aumentem a produtividade do trabalho e economizem muito tempo.

Organize dados e acompanhe tarefas na exibição de tabela usando o ClickUp

Além disso, o ClickUp permite que os usuários compartilhem sua exibição de tabela com qualquer pessoa, por exemplo, seus clientes e partes interessadas, com links compartilháveis publicamente. Aqui estão mais algumas coisas que você pode fazer na exibição de tabela no ClickUp:

Classificar e rastrear informações facilmente ocultando e fixando colunas

Gerencie seu trabalho com poderosos recursos de filtro e agrupamento com o ClickUp

Acessar a funcionalidade de arrastar e soltar para organizar colunas e gerenciar melhor os dados na exibição de tabela

Exporte dados da exibição de tabela como planilhas

Copie e cole rapidamente os dados para alimentar outros arquivossoftware de planilha eletrônica #### Banco de dados

A exibição de tabela do ClickUp funciona como um poderoso banco de dados sem código, permitindo que as equipes criem o banco de dados perfeito sem a necessidade de conhecimento técnico. Os usuários podem criar relações entre várias tarefas e organizar o trabalho vinculando-as, juntamente com documentos e dependências. Essa visualização de tabela do ClickUp também permite que os usuários se vinculem a relatórios de bugs, conectem clientes a seus pedidos, etc.

Organize tarefas e edite dados em massa com o ClickUp Table View responsivo e intuitivo

Spreadsheets

A exibição de tabela do ClickUp permite que as equipes visualizem os dados com eficiência. Os usuários podem organizar tarefas de projeto e editar grandes volumes de dados com tabelas intuitivas. Eles podem criar campos personalizados para registrar virtualmente qualquer dado, desde o progresso da tarefa e classificações com estrelas até anexos de arquivos e muito mais.

Essa versatilidade e a natureza responsiva do ClickUp o tornam ideal para gerenciar projetos complexos e analisar dados com eficiência.

Recurso rival do ClickUp #3: Todo-poderoso ClickUp Brain

Claro, com o Smartsheet, você pode gerar fórmulas, textos e resumos, e com o Airtable, você pode executar tarefas com automação quando determinadas condições são atendidas. No entanto, nenhuma dessas ferramentas de gerenciamento de projetos tem nada a ver com o ClickUp quando se trata de automatizar seu trabalho com IA Cérebro do ClickUp .

Automatize suas tarefas de gerenciamento de projetos com o ClickUp Brain.

O ClickUp Brain está revolucionando o gerenciamento de projetos com seus recursos avançados de IA. Ele foi desenvolvido sob medida para atender às necessidades das equipes que buscam ferramentas eficientes de planilhas e tabelas.

Ele pode efetivamente simplificar muito trabalho para você, como gerenciamento de tarefas, rastreamento de projetos e gerenciamento de projetos, e oferece uma variedade de recursos para abordar pontos problemáticos comuns nessas áreas.

AI Knowledge Manager

Os dias de busca interminável de informações e sua recuperação manual acabaram. O ClickUp Brain fornece respostas precisas instantaneamente com base no contexto de qualquer trabalho que esteja no ClickUp ou conectado a ele.

Isso ajuda as equipes a evitar a frustração de procurar informações no Google, pesquisar uma tonelada de arquivos ou incomodar os colegas, além de garantir que todos tenham acesso ao conhecimento de que precisam a qualquer momento.

Gerente de projetos de IA

Cansado de perder tempo com atualizações manuais e tarefas repetitivas? O ClickUp Brain é o seu gerente de projetos de IA que automatiza resumos de projetos, atualizações de progresso, standups e muito mais.

O ClickUp Brain resume os tópicos de discussão para ajudá-lo a se atualizar mais rápido e melhor

Ao automatizar o planejamento de subtarefas, a geração de itens de ação e o preenchimento automático de dados, as equipes podem se concentrar em aspectos mais estratégicos do gerenciamento de projetos, reduzindo erros e aumentando a eficiência.

AI Writer for Work

Escrever relatórios e responder a mensagens pode consumir muito tempo, mas o ClickUp Brain pode ser seu assistente de AI Writer e simplificar isso para você. Com verificações ortográficas automáticas e a capacidade de criar modelos instantaneamente para qualquer tarefa, as equipes podem se comunicar com eficiência sem o incômodo da revisão e formatação manuais.

Crie conteúdo perfeitamente em qualquer coisa com o prompt certo em segundos usando o ClickUp Brain

Além disso, a capacidade do ClickUp Brain de transformar voz em texto e responder a perguntas de anotações de reuniões ajuda as equipes a se manterem organizadas e informadas.

Com o ClickUp Brain, as equipes podem atingir suas metas de projeto com mais eficiência do que nunca.

Transforme o gerenciamento de projetos para sua equipe com o ClickUp!

Como vimos nesta comparação entre o Airtable e o Smartsheet, as ferramentas de gerenciamento de projetos como o Airtable e o Smartsheet oferecem uma variedade de recursos para apoiar a colaboração e a produtividade da equipe. No entanto, ao escolher a melhor solução para sua equipe, o ClickUp se destaca como a melhor opção.

Com o ClickUp, as equipes se beneficiam de visualizações de tabela versáteis, recursos avançados de IA, como o ClickUp Brain, e ferramentas de colaboração perfeitas. É o melhor software de gerenciamento de projetos para simplificar o gerenciamento de tarefas, aprimorar a comunicação da equipe e aumentar a produtividade.

Pronto para levar seu gerenciamento de projetos para o próximo nível? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e veja como ele pode revolucionar a maneira como sua equipe trabalha!