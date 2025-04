10 alternativas ao Tempo para controlar o tempo e a produtividade em 2025

Imagine o seguinte cenário: você estimou que uma tarefa levaria uma hora para ser concluída. No entanto, quando começou a trabalhar nela, você descobriu alguns desafios e o trabalho levou cerca de duas horas para ser concluído.

Nessas situações, gerenciar o tempo e definir um prazo para o seu cliente se torna um desafio. É aí que o ferramentas de gerenciamento de tempo como o Tempo, entram em ação. Software de controle de tempo facilita o registro de horas faturáveis e ajuda a aumentar a produtividade pessoal.

Seja você um freelancer individual ou um trabalhador que trabalha das 9h às 17h, é fundamental determinar o tempo que cada tarefa levaria. Saber quanto tempo é necessário para concluir uma determinada tarefa ajuda a estimar o esforço e a fornecer cronogramas realistas, o que, por sua vez, ajuda a obter taxas de sucesso mais altas.

Embora o Tempo possa ajudá-lo com isso, as planilhas de horas do Tempo têm algumas limitações, como

Impossibilidade de verificar o tempo ocioso dos funcionários

O aplicativo móvel carece de recursos intuitivos e não permite programar turnos de trabalho para os funcionários

Impossibilidade de obter relatórios avançados de produtividade dos funcionários, o que é crucial para o gerenciamento de qualquer projeto

Se você estiver procurando uma alternativa ao Tempo, compilamos uma lista das 10 principais alternativas.

O que você deve procurar nas alternativas ao Tempo Timesheet?

O Tempo é uma ferramenta de controle de tempo que faz parte da plataforma de nuvem da Atlassian. Ela inclui vários serviços, como Tempo Planner, Tempo Budgets, Tempo Cost Tracker e Tempo Timesheets.

Embora seja excelente para controlar o tempo e realizar tarefas simples de gerenciamento de projetos, algumas alternativas podem ajudá-lo a ir além. Você deve encontrar uma alternativa que ofereça todos os recursos essenciais que o Tempo oferece e muito mais. Alguns dos principais recursos que você deve procurar nas alternativas do Tempo são:

Rastreamento de tempo sem esforço : Se você trabalha em vários projetos, iniciar e pausar manualmente o cronômetro sempre que alternar entre tarefas ou reuniões pode prejudicar a produtividade. Mas com a ferramenta certa de controle de tempo, você pode registrar, gerenciar e somar o tempo gasto em todas as suas tarefas sem precisar fazer isso manualmente

: Se você trabalha em vários projetos, iniciar e pausar manualmente o cronômetro sempre que alternar entre tarefas ou reuniões pode prejudicar a produtividade. Mas com a ferramenta certa de controle de tempo, você pode registrar, gerenciar e somar o tempo gasto em todas as suas tarefas sem precisar fazer isso manualmente Recursos de gerenciamento de projetos: Certifique-se de que a ferramenta escolhida tenha recursos eficientes de gerenciamento de projetos, como criação de tarefas, atribuição e gerenciamento de dependências. Esses recursos são essenciais para manter a sua equipe organizada e os projetos em andamento

Certifique-se de que a ferramenta escolhida tenha recursos eficientes de gerenciamento de projetos, como criação de tarefas, atribuição e gerenciamento de dependências. Esses recursos são essenciais para manter a sua equipe organizada e os projetos em andamento Recursos de colaboração: Uma equipe forte é produtiva, e a ferramenta certa pode promover uma colaboração perfeita. Isso inclui brainstorming, uso de bate-papo para obter respostas rápidas, compartilhamento de arquivos ou adição de notas para ajudar outros membros da equipe a obter insights sobre um projeto.

Uma equipe forte é produtiva, e a ferramenta certa pode promover uma colaboração perfeita. Isso inclui brainstorming, uso de bate-papo para obter respostas rápidas, compartilhamento de arquivos ou adição de notas para ajudar outros membros da equipe a obter insights sobre um projeto. Fórmulas : Certifique-se de que a ferramenta de gerenciamento de tempo permita calcular e usar fórmulas rapidamente para o controle de tempo, inclusive as horas semanais trabalhadas, estimativas de custo e muito mais

: Certifique-se de que a ferramenta de gerenciamento de tempo permita calcular e usar fórmulas rapidamente para o controle de tempo, inclusive as horas semanais trabalhadas, estimativas de custo e muito mais Tags e filtros: Você deve ser capaz de encontrar facilmente pontos de dados cruciais usando tags, notas ou outros filtros, que o ajudarão a categorizar as entradas de tempo para seus projetos e equipes na plataforma

As 10 melhores alternativas de Tempo para usar em 2024

Agora que você sabe quais recursos procurar, vamos nos aprofundar nas 10 melhores alternativas ao Tempo para controlar o tempo e aumentar a produtividade em 2024.

1. ClickUp

Simplifique o controle de tempo com o ClickUp

O ClickUp é um software de produtividade completo que o ajuda a consolidar todas as suas atividades em um único aplicativo. Isso inclui o controle do tempo gasto em uma tarefa específica, o gerenciamento de planilhas de horas, a atribuição de tarefas e o gerenciamento de outras atividades de gerenciamento de projetos.

Esses recursos robustos de gerenciamento de produtos e os recursos de colaboração fazem dele um poderoso software de gerenciamento de projetos Alternativa ao Toggl e pode ser usado por equipes de todos os tamanhos.

Além disso, o Rastreamento de tempo do projeto ClickUp o recurso ClickUp Project Time Tracking ajuda você a controlar o tempo de cada atividade do projeto. Isso permite que você defina estimativas precisas, adicione notas e visualize relatórios de seu tempo em detalhes granulares.

o rastreamento de tempo do projeto ClickUp é compatível com vários dispositivos e com a extensão do Chrome_

Melhores recursos do ClickUp

Rastreie o tempo de qualquer dispositivo, janela, aplicativo ou tarefa com o cronômetro global

Realize multitarefas e registre o tempo apenas para a sua atividade de trabalho usando cronômetros de início/parada e registro automático de tempo

Crie tarefas, atribua-as a membros da equipe, defina dependências e acompanhe o progresso visualmente com quadros Kanban, gráficos de Gantt e exibições de lista

Pronto para uso, totalmente personalizávelModelos de análise de tempo para ajudá-lo a começar a gerenciar projetos e controlar o tempo com facilidade

Monitore o progresso à medida que você toma medidas para corrigir problemas

Organize o tempo registrado, adicione anotações e consulte exatamente em que você gastou seu tempo

Sincronize seu tempo registrado em outras ferramentas como Toggle, Time Doctor, Everhour, Timely, Harvest, Tempo ou outras no ClickUp para obter uma visão holística do projeto

Visualize seu tempo registrado por dia, semana, mês e outros intervalos personalizados para ajudá-lo a obter planilhas de horas detalhadas para tarefas individuais, membros da equipe ou projetos específicos

Limitações do ClickUp

A curva de aprendizado é um pouco difícil, dado o rico conjunto de recursos que o ClickUp oferece

Algumas visualizações podem não estar disponíveis em smartphones e outros dispositivos

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do espaço de trabalho por mês

**Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Clockify

via relógio O Clockify é um popular software de controle de tempo para pequenas empresas e equipes. Ele permite que você gerencie planilhas de horas, controle o tempo e estime horas em projetos. Mesmo com o plano gratuito, é possível controlar o tempo de usuários ilimitados e gerar relatórios precisos, que podem ajudá-lo a estimar orçamentos de projetos e entender a produtividade de cada membro da equipe.

Melhores recursos do Clockify

Controle facilmente o tempo com cronômetros de início/parada em vários dispositivos e plataformas

Controle o tempo de usuários ilimitados e obtenha os principais recursos de controle de tempo com o plano gratuito, tornando-o ideal para equipes com orçamentos limitados

Obtenha recursos adicionais para gerenciamento de projetos, gerenciamento de recursos, rastreamento de horas faturáveis e faturas fazendo o upgrade para os planos premium

Limitações do Clockify

Esse software é fácil de usar apenas para equipes pequenas, mas pode se tornar complexo para empresas maiores

Falta de uso off-line e falhas ocasionais se você o integrar a ferramentas como o Notion e outros CRMs

Interface menos intuitiva

Preços do Clockify

Básico : uS$ 4,99/mês por usuário

: uS$ 4,99/mês por usuário Standard : uS$ 6,99/mês por usuário

: uS$ 6,99/mês por usuário Pro : uS$ 9,99/mês por usuário

: uS$ 9,99/mês por usuário Enterprise: uS$ 14,99/mês por usuário

Classificações e avaliações do Clockify

G2: 4,5/5 (161+ avaliações)

4,5/5 (161+ avaliações) Capterra: 4.7/5 (4000+ avaliações)

3. Hubstaff

via Hubstaff O Hubstaff é um software abrangente de controle de tempo e gerenciamento da força de trabalho para equipes e agências remotas. É um excelente alternativa ao Clockify ou Tempo, pois vai além de um simples software de controle de horas e ajuda a gerenciar o tempo, a produtividade, a folha de pagamento e as faturas.

Melhores recursos do Hubstaff

Rastreie o tempo com cronômetros automáticos, entradas manuais e detecção de tempo ocioso para obter custos e faturamento precisos do projeto

Gerencie projetos, atribua tarefas e acompanhe o progresso com recursos como quadros Kanban, provas de trabalho (capturas de tela) e planilhas de horas

Obtenha recursos abrangentes para monitoramento de funcionários, como rastreamento de localização por GPS e ferramentas automatizadas de folha de pagamento, tornando-o ideal para o gerenciamento de equipes remotas e no escritório

Limitações do Hubstaff

Alguns usuários acham a interface confusa, especialmente para equipes menores

O plano gratuito tem recursos limitados e restringe o número de usuários

Os recursos de monitoramento de funcionários podem gerar preocupações com a privacidade

Preço do Hubstaff

Iniciante: US$ 7/mês por assento

US$ 7/mês por assento Crescimento : uS$ 9/mês por assento

: uS$ 9/mês por assento Equipe: $10/mês por assento

$10/mês por assento Enterprise: $25/mês por assento

Classificações e análises da equipe do Hubstaff

G2: 4,3/5 (mais de 530 avaliações)

4,3/5 (mais de 530 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1450 avaliações)

4. TimeCamp

via TimeCamp O TimeCamp é uma ferramenta de controle de tempo e produtividade de funcionários com um plano gratuito para freelancers e equipes pequenas. O plano gratuito oferece funcionalidade básica, enquanto os planos pagos oferecem recursos adicionais para equipes em crescimento que precisam de ferramentas de relatório, orçamento e faturamento.

Melhores recursos do TimeCamp

Controle facilmente o tempo usando um cronômetro de um clique para iniciar e parar a contagem instantaneamente

Defina palavras-chave para tornar o controle de tempo automático e conectar seu registro de tempo com tarefas ou projetos relevantes

Copie registros de tempo recorrentes em sua planilha de horas para gerar relatórios rapidamente

Integre seus registros de horas com outras ferramentas de PM para monitorar o tempo total do projeto com eficiência

Gere relatórios detalhados de tempo para analisar a rentabilidade do projeto e ferramentas de orçamento para manter os projetos financeiramente em dia

Limitações do TimeCamp

Opções de personalização limitadas para relatórios e painéis em comparação com alguns concorrentes

O plano gratuito tem recursos restritos e limita o número de usuários

Preços do TimeCamp

Gratuito

Inicial : uS$ 3,99/mês por usuário

: uS$ 3,99/mês por usuário Premium : $6,99/mês por usuário

: $6,99/mês por usuário Ultimate : uS$ 10,99/mês por usuário

: uS$ 10,99/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do TimeCamp

G2: 4,7/5 (190+reviews)

4,7/5 (190+reviews) Capterra: 4.7/5 (590+reviews)

5. Placa de produtos

via Productboard O Productboard é uma plataforma de gerenciamento de produtos ideal para equipes de desenvolvimento e organizações de SaaS. Embora não seja uma ferramenta dedicada de controle de tempo, ela se destaca no gerenciamento de projetos, o que a torna uma opção valiosa para equipes que priorizam fluxos de trabalho simplificados e organização visual.

Ele permite planejar seus projetos de desenvolvimento, usar a priorização orientada por dados e controlar o tempo para estimar o esforço e o tempo de conclusão.

Melhores recursos do Productboard

Organize projetos com recursos como quadros Kanban, roteiros e mapas mentais. Essa abordagem visual promove uma comunicação clara e mantém todos na mesma página

Priorize tarefas, obtenha feedback das partes interessadas e faça iterações de forma eficaz com recursos como ponderação de tarefas e comentários no aplicativo

Conecta-se perfeitamente a ferramentas populares de design e desenvolvimento, mantendo seu fluxo de trabalho centralizado e eficiente

Limitações do Productboard

O mecanismo de cobrança de planos individuais não é transparente, e vários usuários reclamaram que o aplicativo aplica automaticamente cobranças no cartão sem a devida notificação

Preços do painel de produtos

Essenciais : uS$ 25/mês por fabricante

: uS$ 25/mês por fabricante Pro: $75/mês por fabricante

$75/mês por fabricante Empresa: Entre em contato para obter preços personalizados

Classificações e avaliações do Productboard

G2: 4,3/5 (230+Reviews)

4,3/5 (230+Reviews) Capterra: 4.7/5 (mais de 145 avaliações)

6. Colheita

via Harvest O Harvest é um software intuitivo de controle de tempo e faturamento, ideal para freelancers e agências. Ele ajuda você a controlar o tempo em todos os projetos, gerar relatórios instantâneos e gerenciar perfeitamente o faturamento e os pagamentos, tornando-o ideal para o gerenciamento de projetos de ponta a ponta.

Melhores recursos do Harvest

Controle o tempo usando a solução simples e intuitiva de controle de tempo que pode ser usada no desktop ou no aplicativo móvel e também apresenta recursos de controle de tempo off-line

Gere relatórios de tempo abrangentes para analisar a lucratividade do projeto e criar faturas profissionais diretamente no Harvest

Gerencie equipes, atribua projetos, acompanhe o progresso e defina orçamentos para garantir que os projetos permaneçam no caminho certo financeiramente

Limitações do Harvest

Várias reclamações sobre a incapacidade do aplicativo de se integrar ou sincronizar com outros aplicativos

Interface de usuário complexa, o que dificulta o uso para usuários iniciantes

Preços do Harvest

Gratuito

Harvest Pro: uS$ 12/mês por assento

Classificações e avaliações do Harvest

G2 : 4.3/5 (790+reviews)

: 4.3/5 (790+reviews) Capterra: 4.6/5 (570+reviews)

7. Toggl Track

via rastreamento do Toggl O Toggl Track é uma ferramenta de controle de tempo conhecida por sua interface de usuário simples e fácil de usar. Ela permite que os usuários controlem facilmente o tempo gasto em diferentes tarefas e gerem relatórios detalhados e análises sobre o tempo gasto, ajudando-os a identificar áreas em que podem aumentar a eficiência e a produtividade.

A melhor parte dessa ferramenta de controle de tempo é sua simplicidade e capacidade de integração com mais de 100 ferramentas, incluindo GitLab, Notion, Adobe XD e muito mais.

Melhores recursos do Toggl Track

Rastreie o tempo com cronômetros simples de iniciar/parar, integrações de aplicativos móveis e de desktop e extensões de navegador para capturar o tempo sem esforço

Gere facilmente contas e faturas usando horas faturáveis e compartilhe-as com seus clientes para receber o pagamento em dia

Gere relatórios detalhados para analisar a produtividade da equipe, identificar tendências de tempo e acompanhar o progresso do projeto ao longo do tempo

Limitações do Toggl Track

Vários bugs foram relatados na extensão para desktop

Impossibilidade de pausar uma sessão no meio, o que pode ser um incômodo para alguns usuários

Preços do Toggl

**Gratuito

Inicial: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Premium: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Toggl Track ratings and reviews

G2: 4,6/5 (1500+reviews)

4,6/5 (1500+reviews) Capterra: 4,7/5 (2200+reviews)

8. Replicon PSA

via replicon PSA O Replicon PSA é um software autônomo de automação de serviços profissionais desenvolvido pela Deltek. Essa ferramenta abrangente elimina o controle manual de tempo, permitindo que as equipes obtenham visibilidade em tempo real de sua produtividade e alocação de recursos. É a solução ideal para grandes agências e empresas que gerenciam projetos complexos com amplos requisitos de recursos e faturamento.

Melhores recursos do replicon PSA

Gerencie projetos complexos com recursos como gerenciamento de recursos, dependências de tarefas, orçamento e acompanhamento do progresso em tempo real

Acompanhe o tempo com precisão com recursos como planilhas de horas, orçamento de projetos e opções flexíveis de faturamento para várias necessidades do cliente

Gerar relatórios detalhados para analisar a lucratividade do projeto, identificar tendências de utilização de recursos e tomar decisões baseadas em dados

Limitações do replicon PSA

Curva de aprendizado mais acentuada em comparação com ferramentas de controle de tempo mais simples

Os relatórios gerados podem ter margens diferentes em algumas páginas, o que leva à formatação manual antes que o relatório possa ser compartilhado para uso comercial

Várias reclamações de usuários sobre a impossibilidade de ver comentários sobre entradas específicas no relatório

Preço da replicon PSA

Time & Attendance : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Rastreamento de tempo de projeto : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário PSA e PPM: $29/mês por usuário

Classificações e análises do replicon PSA

G2: 4,3/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

9. Paymo

via pagamento O Paymo é uma plataforma de gerenciamento de projetos e faturamento com funcionalidades integradas de controle de tempo. Isso permite que as empresas controlem o tempo que suas equipes gastam em uma determinada atividade, controlem as horas faturáveis e sincronizem isso automaticamente para gerar faturas para os clientes. Como tudo isso acontece em uma única plataforma, é mais fácil gerar faturas precisas e transparentes e controlar o tempo faturável e o não faturável.

Melhores recursos do Paymo

Gerencie projetos, atribua tarefas, acompanhe o progresso e colabore com os membros da equipe em uma plataforma centralizada

Controle o tempo com cronômetros de início/parada, defina orçamentos para projetos e monitore os custos do projeto para garantir a lucratividade

Gerar faturas profissionais diretamente no Paymo e aceitar pagamentos on-line para uma experiência de faturamento perfeita

Limitações do Paymo

Funcionalidade limitada para o aplicativo móvel

Reclamações de usuários sobre problemas de faturamento

A interface carece de intuitividade, e a complexa interface do usuário dificulta a navegação no aplicativo

Preços Paymo

Gratuito

Para iniciantes : uS$ 9,9/mês por usuário

: uS$ 9,9/mês por usuário Small office : $15,9/mês por usuário

: $15,9/mês por usuário Empresa: uS$ 23,9/mês por usuário

Classificações e avaliações da Paymo

G2 : 4.6/5 (550+reviews)

: 4.6/5 (550+reviews) Capterra: 4.7 (450+reviews)

10. Doutor do Tempo

via Time Doctor O Time Doctor é um software de produtividade e gerenciamento de tempo que ajuda indivíduos e empresas a monitorar como gastam seu tempo. A instalação do aplicativo em seu desktop ou dispositivo móvel será executada em segundo plano e manterá o controle do tempo gasto em cada aplicativo ou site.

Esse controle de tempo automatizado facilita o registro do tempo real gasto em uma atividade específica, ao mesmo tempo em que obtém insights sobre distrações que podem ser resolvidas.

Melhores recursos do Time Doctor

Controle o tempo com recursos como cronômetros automáticos, monitoramento de sites e aplicativos e detecção de tempo ocioso para obter uma visão abrangente da atividade da equipe

Defina cronogramas de trabalho, monitore as horas extras e incentive o trabalho concentrado com recursos como bloqueio de sites e alertas de produtividade

Use controles de acesso e configurações de permissão para permitir que cada usuário defina regras sobre quais aplicativos podem ser acessados durante o horário de trabalho

Limitações do Time Doctor

Várias reclamações de usuários sobre as constantes notificações pop-up via aplicativo

O aplicativo não é fácil de usar e tem uma curva de aprendizado acentuada, especialmente para novos usuários

Preços do Time Doctor

Básico : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Standard : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Premium: uS$ 20/mês por usuário

Classificações e avaliações do Time Doctor

G2: 4,4/5 (350+reviews)

4,4/5 (350+reviews) Capterra: 4.6/5 (500+reviews)

Escolha uma alternativa melhor de tempo para suas equipes

Se você se sentir preso devido às limitações do Tempo ou de outro software de controle de tempo, há várias soluções de produtividade e gerenciamento de projetos disponíveis no mercado. Nossa lista das 10 melhores alternativas ao Tempo deve ajudá-lo a encontrar a opção perfeita para a sua equipe.

Recursos de gerenciamento e controle de tempo do ClickUp

Mas se você ainda estiver pensando em usar uma ferramenta, o ClickUp é a ferramenta perfeita para gerenciamento de projetos e rastreamento de tempo software de controle de tempo . Com Gerenciamento de tempo do ClickUp você pode fazer muito mais e manter-se no caminho certo com suas metas de gerenciamento de tempo.

Ele tem um aplicativo para desktop, dispositivos móveis e navegador Chrome que permite iniciar e parar o tempo ao alternar entre tarefas ou adicionar detalhes sobre como você gastou seu tempo.

Veja seus projetos nas visualizações de Calendário, Gantt, Linha do tempo ou Carga de trabalho, ajudando-o a planejar os cronogramas de seus projetos e a gerenciar o tempo.

Além disso, com o tempo pronto para uso modelos de registro de tempo você pode aumentar sua eficiência e otimizar suas atividades diárias.

Entre em contato com nossa equipe ou registre-se gratuitamente para atingir suas metas mais rapidamente e aproveitar ao máximo seu tempo!