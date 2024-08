10 melhores exemplos de portfólio de marketing para se inspirar em 2024

Um profissional de marketing digital geralmente fica dividido entre "Devo promover meu trabalho?" ou "Devo deixar meu trabalho promover minha experiência?"

Se essas perguntas também o incomodam, aqui está o que você pode fazer. Combine as duas abordagens criando um portfólio abrangente de marketing digital.

Um portfólio de marketing digital promove seus serviços sem vendê-los a seus clientes em potencial. Um portfólio de marketing inclui seu melhor trabalho, proposta de valor, resultados e o que seus clientes dizem sobre você.

Considere o portfólio de marketing como um recurso único (reutilizável) que mostra sua experiência para o público-alvo.

Este artigo apresenta alguns dos melhores exemplos de portfólios de marketing e o que você pode replicar a partir deles.

O que é um portfólio de marketing?

Um portfólio de marketing compila os trabalhos anteriores, as habilidades de marketing e as realizações de um profissional de marketing (consultor, prestador de serviços independente, agência ou candidato a emprego) para ajudá-lo a atrair clientes potenciais valiosos e conseguir oportunidades excepcionais.

Veja a seguir como deve ser um portfólio de marketing típico:

via Sarah McCain O portfólio da redatora de conteúdo e especialista em marketing de mídia social Sarah McCain (seu site) apresenta tudo o que os clientes em potencial procurariam, incluindo suas habilidades, portfólio, marcas com as quais trabalhou e depoimentos de clientes. A página inicial apresenta todos esses detalhes, e cada seção tem um destino separado.

Não existe uma regra rígida para criar seu portfólio de marketing. Para se livrar da desordem, você pode experimentar como mostrar suas habilidades, amostras de trabalho, serviços e resultados que obteve para os clientes.

Importância de um portfólio de marketing

O site do portfólio oferece ao cliente em potencial uma visão detalhada de sua experiência e solidifica a confiança dele.

Concentra-se em sua experiência focada em um nicho

Suponha que você seja um profissional de marketing de mídia social e adicione essas informações ao seu portfólio. Mas essas informações são suficientes para que um cliente em potencial avalie sua experiência?

Na verdade, não.

Seus clientes potenciais querem saber:

Em qual canal de mídia social você tem mais confiança?

Que tipo de postagens você cria?

Você é um redator, um designer gráfico ou ambos?

Que tipo de métricas você acompanha?

Que tipo de resultados você obteve em seus projetos anteriores?

Responder a essas perguntas mostra aos clientes em potencial se você é especialista em uma determinada plataforma de mídia social ou se é versátil. Essas informações os convencem de sua experiência, ao contrário de um portfólio genérico.

Cria confiança com estudos de caso e prova social

É difícil acreditar quando você faz uma simples afirmação de que ajudou a marca ABC a aumentar o tráfego orgânico em 25% em 6 meses.

Mas, se você explicar detalhadamente como sua estratégia de conteúdo ajudou o cliente a aumentar as impressões orgânicas e o tráfego em 25% e apoiar essa afirmação com um depoimento de cliente e anedotas sobre o trabalho com você, seu cliente em potencial confiará em você.

Um portfólio de marketing detalha suas realizações por meio de estudos de caso carregados de prova social e acrescenta mais credibilidade à sua experiência em marketing.

Ajuda você a se destacar em um grande grupo de talentos

Se você está procurando um emprego, enviar o seu currículo não é suficiente. Os gerentes de contratação recebem uma pilha de currículos todos os dias. Seu currículo deve estar vinculado ao seu portfólio de marketing para se destacar em meio a essa multidão de talentos. Mostre evidências tangíveis que comprovem suas habilidades e experiência de trabalho; um portfólio de marketing ajuda você a fazer isso.

Benefícios de um portfólio de marketing

Em resumo, um portfólio de marketing ajuda você a:

Mostrar o que você faz de melhor e criar confiança

Dar uma ideia de quem você é e como tem sido sua jornada

Ajudar clientes em potencial ou gerentes de contratação a avaliar melhor suas habilidades e entender que tipo de orçamento eles devem alocar com base em sua experiência

Elementos de um portfólio de marketing

Como profissional de marketing, considere destacar dois elementos principais em seu portfólio: marketing digital e marketing de mídia social.

Marketing digital

Os serviços padrão de um profissional de marketing digital são otimização de mecanismos de pesquisa (SEO), marketing de conteúdo, marketing de pagamento por clique (PPC) e marketing por e-mail.

Dessa forma, seu portfólio de marketing digital deve incluir os seguintes elementos para mostrar sua experiência:

SEO: Um site de portfólio de SEO deve incluir serviços como pesquisa de palavras-chave, realizações de SEO on-page/off-page, estratégias inovadoras de SEO implementadas anteriormente e resultados relevantes (leads, tráfego, conversão etc.)

Um site de portfólio de SEO deve incluir serviços como pesquisa de palavras-chave, realizações de SEO on-page/off-page, estratégias inovadoras de SEO implementadas anteriormente e resultados relevantes (leads, tráfego, conversão etc.) Marketing de conteúdo: Um site de portfólio de marketing de conteúdo deve incluir redação de conteúdo, estratégia, otimização, tipos de campanhas de conteúdo e suas execuções, além das melhores amostras de redação publicadas em sites relevantes

Um site de portfólio de marketing de conteúdo deve incluir redação de conteúdo, estratégia, otimização, tipos de campanhas de conteúdo e suas execuções, além das melhores amostras de redação publicadas em sites relevantes PPC: Um site de portfólio de PPC deve ter uma análise detalhada dos tipos de contas gerenciadas, planos de orçamento e número de leads gerados por meio de gerenciamento e gastos de campanha, redação de anúncios e amostras de criativos

Um site de portfólio de PPC deve ter uma análise detalhada dos tipos de contas gerenciadas, planos de orçamento e número de leads gerados por meio de gerenciamento e gastos de campanha, redação de anúncios e amostras de criativos E-mail marketing: Certifique-se de que sua página de portfólio de e-mail marketing inclua cópias de e-mail para setores-alvo, o número de chamadas recebidas de campanhas de e-mail em um determinado período de tempo e análises de e-mail, como taxa de abertura e taxa de envolvimento

Marketing de mídia social

O portfólio de mídia social deve ter segregação baseada em plataforma, como LinkedIn, Twitter, Instagram e outros links de mídia social, e o que está incluído nesses serviços.

LinkedIn: Amostras de trabalho anteriores relacionadas à criação de conteúdo, estratégia, links do LinkedIn para postagens envolventes, engajamento, resultados gerados para a marca pessoal e a marca da empresa e se o design está incluído em seu pacote

Amostras de trabalho anteriores relacionadas à criação de conteúdo, estratégia, links do LinkedIn para postagens envolventes, engajamento, resultados gerados para a marca pessoal e a marca da empresa e se o design está incluído em seu pacote Twitter: Mostre amostras de trabalho relacionadas a copywriting, estratégia e engajamento, juntamente com resultados relevantes como leads, impressões e cliques

Mostre amostras de trabalho relacionadas a copywriting, estratégia e engajamento, juntamente com resultados relevantes como leads, impressões e cliques Instagram: Melhores amostras de carretéis, designs criativos, legendas e os resultados alcançados para indivíduos e marcas

Se você for um profissional de marketing de mídia social generalista, além de todas as amostras acima, inclua anúncios de mídia social e os resultados que eles geraram para a marca.

Importância do web design no portfólio de marketing

Tradicionalmente, os estrategistas digitais e sociais usam o Google Drive ou um PDF para mostrar seus melhores trabalhos. Isso não cria uma impressão duradoura do ponto de vista do cliente em potencial e não gera interesse imediato porque os portfólios são bagunçados e confusos.

Criando um portfólio de marketing de site simples:

Causa uma primeira impressão duradoura, pois um site de portfólio inclui seu melhor trabalho; mostra sua atenção aos detalhes, como você apresenta seu trabalho esteticamente e uma representação mais limpa de sua marca

Com um site de portfólio, você tem a oportunidade de gerar leads com iniciativas de marketing orgânico e pago, como SEO, blogs e publicidade paga para atingir seu público-alvo

Adicionar elementos de construção de confiança ao seu design da Web, como estudos de caso e depoimentos de seus clientes satisfeitos na página do portfólio, para conquistar mais projetos

Adicione um agendador de reuniões ao site do seu portfólio para incentivar os clientes em potencial a agendar chamadas sem atrito por meio do site

Incluir uma estratégia de marketing em um portfólio de marketing digital

Como um profissional de marketing on-line ou de mídia social, sua estratégia o diferencia da multidão. Mas será que você deve adicionar elementos de estratégia para fortalecer seu portfólio de marketing digital?

Claro, as estratégias diferem de acordo com o cliente e dependem das metas, da situação atual, do setor e do tamanho do mercado. Frequentemente, encontramos profissionais de marketing digital em um dilema sobre se devem incluir estratégias em um portfólio de marketing.

Você deve, mas de forma breve. Ao escrever um estudo de caso, explique os desafios enfrentados por esse cliente específico, como você os abordou e a estratégia que adotou para resolver os pontos problemáticos.

Dessa forma, o cliente em potencial entenderá melhor sua experiência e capacidade de desenvolver estratégias para casos de uso específicos e decidirá se sua abordagem atende aos requisitos dele.

Importância da otimização para mecanismos de busca e do layout da página

Tanto a otimização para mecanismos de busca quanto o layout da página são importantes em um portfólio de marketing digital.

Se você seguir uma estratégia de SEO centrada no público-alvo para o site do seu portfólio, publique regularmente conteúdo relevante e bem pesquisado e concentre-se nas práticas recomendadas de SEO on-page e off-page.

Isso o ajudará a aumentar o tráfego do seu site a partir de clientes em potencial relevantes, a fazer com que mais clientes em potencial descubram seus serviços organicamente e a conquistar mais projetos. Em resumo, é uma fonte consistente de geração de leads.

Dê a mesma atenção ao layout da página de seu portfólio. Torne-o atraente adicionando as cores da sua marca, uma fonte uniforme e CTAs, dividindo as seções com divisores e facilitando a navegação pelo design de serviço completo.

Exemplos de portfólio de marketing

Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de portfólios de marketing digital para obter mais inspiração.

1. Grupo de criação Hive

via Grupo Criativo Hive O Hive Creative Group, uma agência de marketing com sede na Virgínia, destaca-se instantaneamente por seu portfólio interativo e autenticidade.

**Por que gostamos desse portfólio

Os elementos e ícones interativos e animados tornam esse portfólio de marketing altamente responsivo

Esse portfólio de marketing digital é uma excelente compilação de prova social e um dos principais exemplos de autenticidade. Adoramos como eles exibem os logotipos dos clientes e apresentam os membros da equipe aos espectadores

A navegação simples ajuda a localizar rapidamente os detalhes de contato por meio de uma página dedicada

2. Jordyn Brenner

via Jordyn Brenner Jordyn Brenner é a diretora de arte sênior da Amazon Studios. Seu portfólio convence instantaneamente que ela é a mente por trás da arte de todos os nossos programas favoritos da Amazon Prime, incluindo The Marvelous Mrs. Maisel e Homecoming.

**Por que gostamos deste portfólio

Embora haja menos seções nesse portfólio de marketing digital, adoramos como ele se concentra em mostrar os melhores trabalhos de Jordyn e faz isso de forma maravilhosa

O estilo de grade ajuda a executar a estrutura de estudo de caso baseada em imagens com imagens de alta qualidade

A seção "Sobre" faz um ótimo trabalho ao narrar a história de Jordyn da maneira mais precisa possível

3. Alaina Thomas

via Alaina Thomas O site do portfólio de Alaina Thomas é um dos portfólios de marketing digital mais compactos que já encontramos.

A fusão de tudo no portfólio de serviços pode ficar confusa se você oferecer todos os serviços de marketing digital. Adicionamos esse exemplo para mostrar a você como deixar o design mais limpo e o portfólio de marketing mais fácil de entender.

**Por que gostamos desse portfólio

Alaina oferece serviços de marketing de conteúdo e mídia social. Ela tem diferentes portfólios de marketing para cada serviço para ajudar o leitor a examinar as ofertas e entender sua experiência

O layout minimalista do portfólio de marketing digital chama nossa atenção. O portfólio acomoda diferentes seções, como serviços, melhores trabalhos e uma página dedicada a detalhes de contato, sem exageros, e usa contraste de cores para separá-las

4. Michael Antalok

via Michael Antalok O portfólio de marketing digital de Michael Antalok tem tema escuro e é responsivo. A cada rolagem, você se depara com um novo estudo de caso, que é aberto em páginas separadas.

**Por que gostamos desse portfólio

Michael segue o ditado "quanto mais, melhor", e seu portfólio simplifica a tomada de decisões para os clientes em potencial, pois é fácil encontrar casos de uso relevantes

As citações chamam sua atenção. Por exemplo, a seção de herói diz: "Bom design é bom negócio" A cada rolagem, ele continua adicionando mais citações para destacar a importância de seus serviços

5. Kate Dunham

via Kate Dunham O portfólio de marketing digital de Kate Dunham é simples e está separado para seus dois grupos de público-alvo: freelancers e organizações. Isso significa menos confusão e ajuda o leitor a encontrar as informações necessárias mais rapidamente.

**Por que gostamos desse portfólio

Você aprende muito sobre a profissional de marketing em termos de quem ela é como pessoa, suas metas como profissional de marketing e como é trabalhar com ela. Esse toque pessoal humaniza a experiência e cria uma conexão instantânea com o leitor

Kate, a profissional de marketing, fala sobre como ela retribui à comunidade e às causas com as quais se preocupa. Ela lhe dá mais um motivo para iniciar uma conversa com ela

6. 345 Marketing

via 345 Marketing O próximo nome em nossa lista de exemplos de portfólio de marketing pertence a uma agência de marketing e branding chamada 345. Por mais estranho que o nome possa parecer, seu portfólio de marketing é sólido, com um bom equilíbrio de histórias, serviços e amostras de trabalho.

**Por que gostamos desse portfólio

Essa agência de design e marketing dedica uma seção do seu portfólio de marketing digital para contar a história da marca, que repercute no leitor

Eles têm uma seção "Hora da história" que mostra de forma envolvente a experiência deles, com conclusões claras no final de cada história

7. Denise Rick

via Denise Rick Denise Rick é uma profissional de conteúdo e marca que atende a vários setores. Adoramos como ela usou as cores para diferenciar as diferentes seções do portfólio.

**Por que gostamos desse portfólio

A singularidade de seu portfólio é que ele oferece uma visão geral de todos os seus projetos e também leva você a três páginas específicas de clientes diferentes para ler um estudo de caso detalhado

Cada imagem, GIF e rolo na seção de melhores trabalhos tem um contexto. Ela explica o propósito dos criativos em vez de deixar que os clientes em potencial descubram tudo

8. Jaxon Curtis

via Jaxon Curtis Jaxton Curtis é um profissional de marketing do LinkedIn que escreve posts de mídia social para marcas esportivas. Isso fica evidente quando se olha o portfólio dele, embora não exista uma seção de serviços.

**Por que gostamos desse portfólio

O portfólio é uma grade de algumas das postagens de maior sucesso de Jaxton no LinkedIn. Para as publicações de mídia social, ele adiciona as impressões, convidando os visitantes a clicar nelas

O autor, Jaxton, usa a abordagem mostrar-não-dizer e prioriza exemplos em vez de textos longos

9. McMath Creative

via McMath Creative O próximo portfólio de marketing digital da nossa lista pertence a uma agência de conteúdo e marketing chamada McMath Creative. O design simplista do portfólio se destaca.

**Por que gostamos desse portfólio

Eles têm três páginas dedicadas a três áreas de serviço: marca, gerenciamento e conteúdo. Em cada página, você encontrará detalhes sobre seus serviços e logotipos de clientes

Há uma página de visão geral chamada 'All Things Branding & Marketing', que funciona como um gerenciamento de portfólio página. Você encontrará uma prévia de todos os seus designs em um só lugar

10. Kathryn Hall

via Kathryn L. Hall Kathryn Hall, uma escritora freelancer, exibe todas as suas amostras de trabalho, separando-as de acordo com as áreas de serviço em seu site de portfólio de marketing.

**Por que gostamos desse portfólio

O portfólio oferece uma visão geral rápida das diversas habilidades de redação de Kathryn

Sua página de biografia detalha sua jornada e tem um depoimento para agregar credibilidade

Como você cria um portfólio de marketing no ClickUp?

Se você deseja criar seu primeiro portfólio de marketing, veja como começar.

Escolha um construtor de sites (Webflow, WordPress ou Wiz) para hospedar seu portfólio

Adicione conteúdo e recursos visuais para mostrar suas ofertas

Em seguida, use software de gerenciamento de portfólio como o ClickUp para planejar suas tarefas de desenvolvimento de portfólio.

Comece a usar oModelo de gerenciamento de portfólio do ClickUp para criar seu portfólio de marketing digital do zero e mostrar seu melhor trabalho, além de usar exibições de lista para rastrear vários portfólios de marketing com base em vários serviços de marketing digital, como SEO e PPC, em um só lugar

Crie um procedimento operacional padrão para cada projeto usando SOPs

Use o recurso "Getting Started Guide View" para configurar seu processo de gerenciamento de portfólio e armazenar guias de referência para acessar facilmente os recursos necessários

Depois de começar a trabalhar com o cliente, use o ClickUp como ferramenta de gerenciamento de projetos para simplificar os procedimentos operacionais padrão, colaborar com os membros da equipe do cliente e simplificar a comunicação com as partes interessadas.

Continue acompanhando o progresso do projeto na página Dashboards do ClickUp . À medida que o status for sendo alterado, você terá uma ideia se o projeto está avançando conforme o esperado ou se há algum obstáculo

Use ClickUp para equipes de marketing para planejar e executar seus programas de marketing - desde campanhas de marketing multicanal até rebranding bem-sucedido e gerenciamento de campanhas

Um portfólio de marketing sólido é o primeiro passo para mostrar sua experiência no setor

Como profissional de marketing digital, você cria conteúdo, realiza SEO, comercializa mídias sociais e participa de marketing pago. Seu portfólio de marketing compila e categoriza todos esses serviços, narra sua jornada profissional e pessoal, gera confiança com prova social e ajuda você a conseguir mais projetos.

Quer você esteja criando seu portfólio como consultor de marketing ou colaborando com clientes, o ClickUp o ajuda em cada estágio do ciclo de vida do projeto.

Comece usando o ClickUp para criar um portfólio que chame a atenção e tenha alta conversão. Ao começar a trabalhar em projetos de marketing, aproveite a ferramenta de gerenciamento de projetos do ClickUp para ajudá-lo a gerenciar seus projetos de marketing digital freelance e de consultoria de ponta a ponta.

Centralize os detalhes de seu projeto em Documentos do ClickUp

Fique na mesma página com o recurso de edição colaborativa ao vivo no ClickUp Docs

Use Quadro branco do ClickUp para idealizar e planejar suas campanhas de marketing

Transforme as ideias de sua equipe em ações coordenadas com o ClickUp-all in one Whiteboard

Cérebro ClickUp funciona como seu parceiro de brainstorming criativo, ajudando-o a automatizar tarefas que consomem muito tempo, como escrever relatórios de progresso e resumir anotações de reuniões

Defina cronogramas, atribua tarefas à equipe, adicione comentários, defina prioridades e visualize o progresso do projeto Painel de controle do ClickUp

Por fim, livre-se de conversas dispersas reunindo a comunicação da equipe em um só lugar com o ClickUp Chat -para coordenar com os membros da equipe em tempo real, compartilhar atualizações e detalhes do projeto com a organização

Use o ClickUp Chat para simplificar a comunicação com sua equipe

Registre-se no ClickUp gratuitamente

para criar portfólios de marketing de alta conversão.

Perguntas frequentes (FAQ)

**O que inclui um portfólio de marketing?

Um portfólio de marketing inclui seus trabalhos anteriores, estudos de caso, abordagem, serviços e uma página de contato.

**O que deve ser incluído em um portfólio de marketing de conteúdo?

O que não pode faltar em um site de portfólio de marketing de conteúdo são artigos de alto nível, estudos de caso, estratégias de conteúdo relevantes, páginas de contato e depoimentos de clientes.