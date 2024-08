Os 10 melhores softwares de gerenciamento de informações de produtos em 2024

Você já percorreu inúmeras listas de produtos on-line, cheias de informações conflitantes e detalhes ausentes, e acabou saindo do site e indo para outro?

Frustrante, não é? Essa é a realidade de muitos compradores hoje em dia, e isso custa caro para as empresas de comércio eletrônico.

No feroz campo de batalha do comércio eletrônico atual, em que os clientes esperam informações claras e consistentes na ponta dos dedos, o gerenciamento de informações sobre produtos (PIM) não é mais opcional. Ele é essencial.

Pense nele como sua arma testada em batalha contra mensagens inconsistentes, baixa qualidade de dados de produtos e oportunidades de vendas perdidas.

Este blog revelará as armadilhas de ignorar o PIM e explicará como o software de PIM pode otimizar o fluxo de trabalho e aumentar a produtividade. Também apresentaremos os 10 principais sistemas de PIM para 2024.

Não perca o segredo de um PIM sem falhas gerenciamento de produtos e satisfação do cliente.

O que é o software PIM?

O software de gerenciamento de informações de produtos ou PIM centraliza e gerencia dados de produtos e ativos digitais em uma plataforma unificada. O software de PIM simplifica o gerenciamento de dados de produtos em vários canais de vendas, integrando-se a plataformas de comércio eletrônico, sistemas de CRM e software de ERP. Isso garante que a comunicação relacionada ao produto esteja atualizada e acessível em toda a sua base de clientes.

Essa plataforma gerencia os dados necessários para o marketing e a venda de produtos, beneficiando marcas, fabricantes, distribuidores e varejistas ao fornecer uma única fonte de verdade.

Para as empresas, o sistema PIM coleta, enriquece e atualiza os dados até o seu destino, melhorando a qualidade dos dados, a eficiência operacional, o tempo de colocação no mercado, a experiência do cliente e a acessibilidade em todos os canais e pontos de venda digitais.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de informações sobre produtos?

Há muitos softwares de PIM disponíveis no mercado. Entretanto, cada um tem seu próprio diferencial e suas vantagens e desvantagens. Entretanto, o PIM que você escolher deve incluir alguns desses recursos principais:

Importação e exportação de dados: Simplifique o gerenciamento de dados com um software que ofereça fácil importação e exportação de dados de várias fontes e formatos

Simplifique o gerenciamento de dados com um software que ofereça fácil importação e exportação de dados de várias fontes e formatos Integrações: Escolha um software que se integre aos seus sistemas comerciais existentes, como plataformas de comércio eletrônico, sistemas ERP e sistemas CRM

Escolha um software que se integre aos seus sistemas comerciais existentes, como plataformas de comércio eletrônico, sistemas ERP e sistemas CRM Interface intuitiva: O software PIM é normalmente usado por várias equipes e departamentos. Priorize interfaces que sejam amigáveis e fáceis de navegar, mesmo para usuários não técnicos

O software PIM é normalmente usado por várias equipes e departamentos. Priorize interfaces que sejam amigáveis e fáceis de navegar, mesmo para usuários não técnicos Escalabilidade: Certifique-se de que o software possa acomodar seu crescente catálogo de produtos e sua base de usuários

Certifique-se de que o software possa acomodar seu crescente catálogo de produtos e sua base de usuários Relatórios e análises: Escolha um sistema PIM que ofereça ferramentas de relatórios para acompanhar as principais métricas e obter insights sobre o desempenho do produto

Escolha um sistema PIM que ofereça ferramentas de relatórios para acompanhar as principais métricas e obter insights sobre o desempenho do produto Gerenciamento de ativos digitais (DAM): Considere o uso de um software com recursos integrados de DAM para gerenciar as imagens, os vídeos e outros conteúdos de mídia avançada de seus produtos

Considere o uso de um software com recursos integrados de DAM para gerenciar as imagens, os vídeos e outros conteúdos de mídia avançada de seus produtos Gerenciamento de canais: Escolha um software que gerencie listas de produtos e conteúdo para vários canais de vendas e marketing

Escolha um software que gerencie listas de produtos e conteúdo para vários canais de vendas e marketing Ferramentas de colaboração: Escolha uma plataforma PIM que ofereça recursos de colaboração para facilitar a comunicação e o compartilhamento de dados entre as equipes

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de informações de produtos para usar em 2024

Agora que você sabe o que procurar no software de PIM ideal, aqui está nossa lista das 10 melhores alternativas para ajudá-lo a aumentar as vendas, vender produtos com mais rapidez, escrever com eficácia o conteúdo do produto e ampliar a experiência do cliente.

1. Pimcore

via

Pimcore

Deseja uma plataforma para gerenciar seu pipeline de produtos de ponta a ponta? A plataforma Pimcore oferece um software que gerencia informações de produtos, ativos digitais, experiência digital, dados mestre, comércio digital e dados de clientes.

Pense nela como um centro de comando digital onde você pode gerenciar as informações do produto e administrar sua loja on-line.

Essa abordagem centralizada ajuda as empresas a eliminar silos de dados, gerenciar dados de produtos, garantir a consistência em todos os canais e, por fim, proporcionar experiências suaves e personalizadas para seus clientes.

Melhores recursos do Pimcore

Crie sites e portais sofisticados, personalizados e voltados para o marketing

Gerenciar dados digitais e experiências centradas no cliente para todos os canais digitais

Use o sistema de suporte ao cliente de código aberto para configurar e personalizar a plataforma

Crie e gerencie facilmente o conteúdo do site, as páginas de destino e as postagens de blog

Crie e gerencie sua loja on-line com recursos como listagens de produtos, carrinhos de compras e processamento de pagamentos

Limitações do Pimcore

A plataforma rica em recursos pode levar a uma curva de aprendizado mais acentuada, especialmente para novos usuários

Alguns usuários relataram problemas de desempenho com configurações complexas

Preços da Pimcore

Community Edition: Gratuito

Gratuito Enterprise Edition: Preços personalizados

Preços personalizados Cloud Edition: Preços personalizados

Pimcore ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

4,5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

2. Pimberly

via

Pimberly

A Pimberly fornece software de PIM que ajuda fabricantes, marcas, distribuidores e varejistas a gerenciar e otimizar dados de produtos em vários canais.

Com a funcionalidade de IA integrada, essa plataforma de PIM aprimora os recursos de processamento de dados de produtos, aprende com os padrões de dados, automatiza processos complexos com base em aprendizados e fornece orientação estratégica sobre a estrutura do produto e como os clientes podem atender às necessidades em evolução de seus públicos-alvo.

Melhores recursos do Pimberly

Armazene e organize todos os dadosconhecimento sobre o produtoincluindo descrições de produtos, especificações, imagens, vídeos e materiais de marketing, em um único local

Automatize e otimize os dados do produto com traduções, palavras-chave de SEO e conteúdo de mídia avançada para vários canais de vendas

Garantir que os dados dos produtos atendam aos requisitos específicos das plataformas de comércio eletrônico e dos portais B2B

Forneça informações precisas e completas sobre o produto aos clientes durante a compra

Obter insights valiosos sobre o desempenho do produto por meio de relatórios e recursos de análise

Conecte-se a outros sistemas de negócios, como CRMs e plataformas de comércio eletrônico, para facilitar a troca de dados e a automação

Limitações do Pimberly

Os usuários podem ter menos flexibilidade para fluxos de trabalho e necessidades de dados específicos

Podem surgir desafios de desempenho com configurações complexas ou grandes volumes de dados

Recursos menos abrangentes de relatórios e análises em comparação com outras soluções de PIM

Preços da Pimberly

Regular: US$ 30.000/ano

US$ 30.000/ano Pro: $60.000/ano

$60.000/ano Corporativo: US$ 90.000/ano

US$ 90.000/ano Enterprise: Preços personalizados

Pimberly ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

4,4/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,4/5 (15+ avaliações)

3. Semarquia

via Semarquia Procurando uma solução de PIM que se concentre fortemente no gerenciamento de dados e em insights orientados por dados? A Semarchy é o que você precisa! Ela funciona como uma Plataforma Unificada de Gerenciamento de Dados (UDMP), oferecendo um conjunto avançado de ferramentas para ajudar as empresas a gerenciar, administrar e integrar vários tipos de dados .

Embora você possa implantar rapidamente a solução Master Data Management (xDM) e a ferramenta de integração de dados (xDI) de forma independente, é melhor usá-las em conjunto para obter mais valor.

Melhores recursos da Semarchy

Consolidar dados de fontes diferentes, como sistemas de CRM, plataformas de ERP e bancos de dados externos, em um repositório centralizado

Limpe, enriqueça e desduplique os dados, resolvendo inconsistências e garantindo sua precisão para vários usos

Estabelecer a propriedade dos dados, definir regras e automatizar fluxos de trabalho para garantir a qualidade dos dados e a conformidade com as normas

Facilitar a troca de dados sem interrupções entre vários sistemas de uma organização

Use ferramentas e conectores pré-construídos para simplificar as tarefas de integração

Unifique dados financeiros e de clientes para melhorar o gerenciamento de riscos, a conformidade regulamentar e o atendimento ao cliente

Aprimore as percepções dos clientes e personalize as campanhas de marketing por meio de dados unificados dos clientes

Limitações da Semarchy

Dificuldade em lidar com cenários de integração de dados altamente específicos

Alguns usuários acham que o dimensionamento de seus negócios para acomodar mais dados exigiria custos adicionais

Preços da Semarchy

**Gratuito

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Semarchy

G2: 4,8/5 (20+ avaliações)

4,8/5 (20+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

4. Salsificar

via Salsificar A Salsify se posiciona como uma plataforma de gerenciamento de experiência de produto (PXM), com o objetivo de capacitar as marcas para vencer no mercado digital.

Ela permite que as empresas, especialmente as marcas e os varejistas, centralizem, enriqueçam e distribuam dados de produtos em vários canais de vendas, garantindo a consistência e a precisão das informações sobre os produtos. Isso inclui tudo, desde descrições e especificações de produtos até imagens e materiais de marketing de alta qualidade.

A Salsify automatiza a limpeza de dados, as atualizações de produtos e a distribuição de conteúdo entre os canais.

Melhores recursos do Salsify

Centralize todas as informações, descrições, especificações, imagens e materiais de marketing dos produtos

Adapte o conteúdo e as informações dos produtos a diferentes canais de vendas, como plataformas de comércio eletrônico, marketplaces e mídias sociais

Enriqueça as listas de produtos com conteúdo de mídia avançada, como imagens de alta resolução, visualizações de produtos em 360° e demonstrações em vídeo

Acompanhe o desempenho do produto, monitore o comportamento do cliente e obtenha insights valiosos

Limitações da Salsify

Os usuários encontram problemas ao usar e integrar APIs

Criar um tíquete para iniciar a exclusão em massa de produtos

Preços da Salsify

Preços personalizados

Salsify avaliações e resenhas

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

5. Plytix

via Plytix A Plytix se posiciona como um software de PIM de última geração. Seu objetivo é simplificar as complexidades do gerenciamento de dados de produtos para empresas de comércio multicanal.

O Plytix também lida com ativos digitais e gerencia canais para processar registros, programar atualizações e colaborar em operações de produtos -desde a redação de informações sobre o produto até sua distribuição em plataformas de comércio eletrônico. Isso ajuda a adaptar os campos de dados às suas necessidades específicas necessidades do produto definir atributos personalizados e personalizar a plataforma para atender a seus fluxos de trabalho exclusivos.

Melhores recursos do Plytix

Simplifique a edição em massa e a automação para atualizações eficientes em grandes conjuntos de dados

Integração com várias plataformas de comércio eletrônico, marketplaces, CRMs e ferramentas de automação de marketing

Sugerir produtos relacionados para aumentar o valor médio dos pedidos

Defina relacionamentos de produtos (como vendas cruzadas, vendas adicionais e acessórios) com apenas alguns cliques

Limitações do Plytix

Os usuários com catálogos de produtos enormes ou estruturas de dados complexas enfrentaram desafios de desempenho

Os usuários expressaram preocupações sobre a maturidade de determinados recursos e o ritmo de adição de novas funcionalidades

Preços do Plytix

Gratuito

Básico: $450/mês

$450/mês Personalizado: $750/mês

$750/mês Ilimitado: US$ 1.650/mês

Plytix ratings and reviews

G2: 4,7/5 (260+ avaliações)

4,7/5 (260+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 75 avaliações)

6. Akeneo

via Akeneo A Akeneo oferece uma plataforma de PIM para marcas e varejistas que buscam gerenciar e otimizar suas informações de produtos para o comércio omnichannel.

Recentemente, ela adquiriu a Unifai, uma plataforma de categorização de produtos orientada por IA, e reivindicou o título de "Primeira nuvem de produtos inteligentes do mundo"

Essa aquisição visa transformar a Akeneo de uma única plataforma de PIM em uma solução mais abrangente com recursos de IA incorporados.

Melhores recursos da Akeneo

Adicione detalhes ausentes, traduza informações de produtos em vários idiomas e garanta a qualidade dos dados para otimizar a descoberta de produtos

Facilite a colaboração entre diferentes equipes envolvidas no gerenciamento de produtos, como marketing, vendas e criação de conteúdo

Gerar feeds e especificações de produtos adaptados a diferentes canais de vendas, incluindo plataformas de comércio eletrônico, marketplaces e mídias sociais

Fornecer recursos para definir regras de qualidade de dados, estabelecer fluxos de trabalho para aprovação de dados e rastrear alterações feitas nas informações do produto

Tirar proveito do software de código aberto para personalização extensiva e desenvolvimento de funcionalidades adicionais para atender a necessidades comerciais específicas

Limitações da Akeneo

Tem uma curva de aprendizado mais acentuada em comparação com soluções de PIM mais simples

A transferência de dados de produtos existentes para a Akeneo pode ser um processo complexo, pois exige um planejamento cuidadoso e grandes esforços de transformação de dados

Preços da Akeneo

Community Edition: Gratuito

Gratuito Growth Edition: US$ 25.000/ano

US$ 25.000/ano Enterprise Edition: Preços personalizados

Akeneo avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 190 avaliações)

4,5/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

7. Síndigo

via Síndigo A Syndigo é uma plataforma líder de PIM baseada em nuvem que se concentra exclusivamente em capacitar as marcas a otimizar o conteúdo de seus produtos para distribuição em vários canais. Ao mesmo tempo em que oferece as principais funcionalidades de PIM, como gerenciamento de dados, enriquecimento e distribuição, ela o ajuda a aumentar a eficiência, impulsionar as vendas e melhorar a satisfação do cliente.

Com a Syndigo, você pode otimizar seu processo de criação de conteúdo, garantir a precisão dos dados e aprimorar a experiência do cliente. Ele se integra facilmente a várias redes de parceiros comerciais, simplificando o processo de distribuição e garantindo a consistência dos dados em todos os canais.

Sua interface amigável e seus recursos robustos facilitam a organização e a atualização do conteúdo de seus produtos em tempo real.

melhores recursos do #### Syndigo

Otimize o conteúdo do produto para canais específicos, garantindo que ele atenda aos seus requisitos exclusivos e às diretrizes de formatação de conteúdo

Aproveite a IA para analisar as informações do produto e identificar áreas de melhoria

Facilite a comunicação e simplifique os fluxos de trabalho de gerenciamento de conteúdo

Gerencie folhas de dados de segurança (SDS), alergênicos e outras informações relacionadas à conformidade de forma centralizada

Limitações do Syndigo

Flexibilidade limitada no atendimento a fluxos de trabalho altamente personalizados ou na integração com plataformas de nicho

Os usuários expressaram preocupação com a possível dependência do fornecedor devido às integrações personalizadas e à dependência de formatos específicos de migração e exportação de dados

Preços da Syndigo

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Syndigo

G2: 4,4/5 (mais de 140 avaliações)

4,4/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

8. PIMworks

via PIMworks no G2 A PIMworks se diferencia por enfatizar significativamente o atendimento às necessidades específicas e às restrições orçamentárias das pequenas e médias empresas.

As PMEs que procuram uma solução de PIM econômica e fácil de usar vão adorar o PIMworks. Sua estrutura de preços e seus recursos foram projetados para serem acessíveis e relevantes para empresas com catálogos de produtos menores e necessidades de dados menos complexas.

O PIMworks inclui recursos como marcação automática, reconhecimento de imagens para extrair atributos e recursos de tradução de idiomas.

Melhores recursos do PIMworks

Comece a usar rapidamente com uma interface fácil de usar e um processo de configuração simples

Aproveite uma ampla gama de integrações pré-construídas com plataformas e mercados populares de comércio eletrônico

Faça a transição de dados sem problemas com a assistência dedicada à migração de dados

Use as opções de etiqueta branca para personalizar a marca e a personalização

Limitações do PIMworks

Falta de recursos para lidar com estruturas de dados complexas, gerenciar migrações de dados em grande escala ou oferecer funcionalidades avançadas de segurança e conformidade

Os usuários notaram que a análise pode ser menos robusta em comparação com soluções de PIM mais estabelecidas

Preços do PIMworks

Gratuito

Padrão: $499/mês

$499/mês Profissional: $999/mês

Avaliações e críticas do PIMworks

G2: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

4,6/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

9. inRiver

via inRiver no G2 o inRiver é uma solução completa de PIM que permite que marcas e varejistas gerenciem, otimizem e distribuam informações sobre produtos em todos os pontos de contato no cenário omnichannel.

Ela apresenta uma arquitetura exclusiva de composição: Isso significa que a plataforma é construída a partir de componentes modulares que podem ser facilmente adicionados, removidos ou personalizados para atender às necessidades específicas de cada empresa.

Isso permite maior flexibilidade e adaptabilidade em comparação com os sistemas PIM tradicionais com recursos fixos.

melhores recursos do inRiver

Integração de sindicação baseada em API para distribuição perfeita de conteúdo

Os recursos integrados de inteligência de prateleira digital fornecem percepções e análises sobre o desempenho dos seus produtos em vários canais on-line

Recursos automatizados de enriquecimento de conteúdo, limpeza de dados e categorização de produtos

Atende a grandes empresas com ciclos de vida de produtos complexos, diversos canais de vendas e necessidades de dados complexas

limitações do inRiver

A arquitetura composta e a extensa funcionalidade podem levar a uma curva de aprendizado mais acentuada em comparação com plataformas de PIM mais simples

Pode não ser adequado para empresas com requisitos rigorosos de residência de dados ou para aquelas que exigem opções de implementação no local

Preços da inRiver

Preços personalizados

classificações e resenhas do inRiver

G2: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

4,1/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

10. ClickUp

Alinhe sua equipe, mapeie a visão do seu produto e lance-se no mercado com a plataforma de gerenciamento de produtos da ClickUp

Não está convencido uma plataforma pode fazer tudo ? Conheça Software de gerenciamento de produtos da ClickUp -a única ferramenta de que você precisa para automatizar seus fluxos de trabalho, acomodar as necessidades de vários departamentos e trazer ferramentas de colaboração que facilitam o gerenciamento de seus canais de vendas e comércio eletrônico.

Defina cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso para garantir o sucesso dos lançamentos de produtos com o Metas do ClickUp . As metas do ClickUp permitem definir metas de longo prazo para o produto e dividi-las em etapas menores e acionáveis. Isso fornece um roteiro visual claro para o desenvolvimento do produto e ajuda a acompanhar o progresso. Priorize recursos e tarefas dentro do roteiro. Você pode estabelecer dependências entre as tarefas, garantindo um fluxo lógico no processo de desenvolvimento e melhorando o gerenciamento do ciclo de vida do produto.

Faça brainstorming, documente e compartilhe ideias em tempo real com o ClickUp Whiteboards

Faça brainstorming de novas ideias de produtos com sua equipe, esboce fluxos de usuários e mapeie jornadas de usuários, visualize todo o ciclo de vida do produto e atribua tarefas aos que contribuíram com suas ideias com o Quadros brancos ClickUp . Vários membros da equipe podem contribuir simultaneamente no quadro branco, promovendo um processo de ideação colaborativo.

Você também pode otimizar a comunicação com a função integrada Visualização do ClickUp Chat para enviar mensagens de texto à sua equipe por grupos ou diretamente, atribuir trabalho, dar feedback, solicitar atualizações, compartilhar arquivos em qualquer formato e criar uma colaboração perfeita.

Crie, modifique e compartilhe documentos colaborativos de produtos com o ClickUp Docs

Crie um repositório central de informações sobre produtos, criando documentos controlados por permissão Documentos do ClickUp com formatação de mídia avançada e recursos interativos. Armazene descrições de produtos, especificações, manuais e outros documentos relevantes em Docs designados.

Use a edição colaborativa e o controle de versão para trabalhar no Docs simultaneamente com a sua equipe e experimente a conveniência e a eficiência de um trabalho simplificado gerenciamento de documentos . Você pode exportar e importar facilmente documentos com informações sobre produtos em qualquer formato e dar acesso a pessoas específicas.

Por fim, use mais de 1.000 Modelos do ClickUp para rastreamento e relatório de problemas de bugs, gerenciamento de ativos digitais, gerenciamento de canais, desenvolvimento e estratégia de produtos, quadros ágeis de planejamento de produtos, sprints de progresso de produtos e muito mais.

Descreva quem, o quê, por que, quando e como desenvolver um produto ou recurso com o modelo de documento de requisitos de produto da ClickUp

Modelo de documento de requisitos de produto do ClickUp está aqui para ajudá-lo a organizar tudo o que você precisa para escrever sobre seu novo produto.

Nesse modelo, você pode adicionar o nome e as especificações do produto, definir personas de usuários e seus casos de uso, escrever os recursos do produto, criar um cronograma de lançamento, adicionar metas e métricas de sucesso e criar uma diretriz de design para criar o produto.

É fundamental atualizar consistentemente o documento de requisitos do produto durante todo o ciclo de vida do desenvolvimento do produto, à medida que novas informações se tornam disponíveis.

Use o ClickUp Brain e permita que a IA crie conteúdo avançado de produtos

A melhor parte? Quando precisar de um amplificador de PIM, você pode recorrer a Cérebro ClickUp um assistente de IA que o ajuda a criar PRDs, realizar pesquisas de mercado e de concorrentes, criar modelos de PIM, otimizar o feedback do usuário e muito mais.

O ClickUp Brain pode resumir longas descrições de produtos, discussões em quadros brancos ou anotações de reuniões, fornecendo visões gerais concisas das principais informações. Isso ajuda os membros da equipe a compreender rapidamente a essência dos detalhes do produto.

Ele pode permitir que você analise as informações do produto em vários elementos do ClickUp para identificar tendências ou padrões. Isso pode ser valioso para entender o feedback do cliente, os dados de uso do produto ou as possíveis áreas de melhoria.

Melhores recursos do ClickUp

Consolide todas as informações do produto em um só lugar usando o ClickUp Docs

Facilite o trabalho em equipe durante todo o ciclo de vida do produto por meio dos recursos de colaboração do ClickUp

Use amplos recursos de personalização para adaptar mais de 15 visualizações flexíveis, ClickApps e campos personalizados ao seu fluxo de trabalho, criando produtos mais rapidamente e gerenciando seu pipeline de vendas para marketing

Acompanhe o progresso do projeto, sprints, cargas de trabalho da equipe, tempo gasto em tarefas e KPIs do projeto comDashboards do ClickUp* Automatize o trabalho em seu pipeline de DevOps e CI/CD com mais de 1.000Integrações do ClickUpincluindo GitHub, Figma, Sentry, Slack e muito mais

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem se sentir sobrecarregados devido às extensas opções de personalização

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5/usuário/espaço de trabalho por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (9.300+ avaliações)

4,7/5 (9.300+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Melhore a maneira como você gerencia as informações do produto com o ClickUp

Com as 10 opções que listamos, temos certeza de que será mais fácil escolher o software de gerenciamento de informações de produtos perfeito para sua empresa. Considere as necessidades de seus produtos e departamentos de pesquisa e seu orçamento.

O melhor software de PIM permite que você simplifique o gerenciamento de informações sobre produtos, publique dados precisos sobre produtos e melhore a experiência do cliente em todos os canais.

Entretanto, se estiver procurando uma plataforma abrangente de gerenciamento de produtos que vá além do PIM, considere o ClickUp.

Embora não seja estritamente uma solução de PIM dedicada, o ClickUp apresenta recursos poderosos, como gerenciamento centralizado de dados, campos personalizados para informações sobre produtos e integração perfeita com várias ferramentas de marketing e vendas.

Isso permite gerenciar todo o ciclo de vida do produto-desde a concepção e o desenvolvimento até o lançamento e o marketing--**em uma única plataforma.

Pronto para simplificar o gerenciamento de produtos? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!