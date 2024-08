10 melhores conferências de design de UX que você não pode perder [edição de 2024]

Nesta era tecnológica e orientada por IA, os designers de experiência do usuário (UX) e de interface do usuário (UI) estão em alta demanda em todos os setores. De fato, o U.S. Bureau of Labor Statistics prevê um aumento de 15% no emprego de profissionais de interface digital e web design entre 2022 e 2032. Isso é enorme em comparação com outras ocupações, cuja média é de apenas 3%!

No entanto, os temas de design de UX/UI estão em constante evolução, seja na pesquisa de usuários sobre interação humano-computador ou nos projetos de arquitetura de informações (IA). É por isso que tanto os gerentes de produto quanto os profissionais de UX ficam atentos às conferências de design de UX mais importantes todos os anos.

Esses eventos permitem que os designers de UX acompanhem as últimas pesquisas e tendências de UX, descubram ferramentas emergentes e tecnologias de ponta e aprendam com líderes proeminentes do setor. 💡

Confira nossa lista das 10 principais conferências de design de UX em 2024 e aproveite suas opções favoritas. Também apresentaremos:

Benefícios que você pode esperar desses workshops e conferências práticos

Dicas e ferramentas para ajudá-lo a se preparar para uma delas

Benefícios de participar de conferências de experiência do usuário

Vale a pena participar de uma conferência de experiência do usuário, especialmente depois de considerar os fatores de preço e programação? Os benefícios a seguir o ajudarão a tomar sua decisão: 👇

Manter-se atualizado com as últimas tendências

O cenário de pesquisa e design de UX está em constante evolução. O conhecimento que você adquiriu meses atrás pode não ser relevante hoje.

Embora os profissionais de UX devam ler sobre tendências e pesquisa de design durante todo o ano, o conteúdo disponível é bastante teórico. As conferências são uma ótima maneira de adquirir conhecimento prático diretamente dos líderes de pensamento e de suas experiências e estudos de caso.

Encontrar inspiração

Mesmo que você ache o design de UX gratificante e empolgante, é preciso admitir que a rotina diária pode apagar seu brilho com o tempo. Ouvir sobre histórias de sucesso nessas conferências e interagir com colegas é uma boa pausa, reacendendo sua paixão e estimulando sua criatividade.

Oportunidades de networking

As conferências de design de UX podem ser uma ótima maneira de se conectar com designers de UX, pesquisadores e gerentes de produtos experientes. Essas conexões são especialmente valiosas se você estiver procurando por colaboradores para novos projetos .

A maioria das conferências tem sessões de descontração depois de um longo dia de trabalho cuidadoso escuta e anotações . Você pode compartilhar percepções, desabafar sobre desafios comuns e combinar a capacidade intelectual para encontrar soluções inovadoras.

Conhecer seus modelos de comportamento

Se os seus designers de UX favoritos estiverem falando em uma conferência, não perca a oportunidade de ouvir sobre suas experiências em primeira mão e segredos vencedores. Às vezes, você também pode conhecê-los e interagir com eles. 🤝

Não conhece nenhum dos palestrantes? Mesmo assim, vale a pena ir, pois você poderá descobrir diversas perspectivas que não sabia que existiam. Essas percepções podem ser transformadoras para seu pensamento de design e estilo de trabalho .

Aprimoramento do setor

Os workshops virtuais e presenciais em conferências de UX e design são orientados por líderes de pensamento globais. Eles se concentram em conhecimentos práticos que muitas vezes não podem ser obtidos em cursos e livros . Você pode se aprofundar em métodos de pesquisa, técnicas de interação e outros nichos de seu interesse.

Essa experiência pode ser um avanço significativo em sua carreira. Você pode até mesmo exibir sua participação e ser notado - e talvez até mesmo se tornar um palestrante algum dia! 🎤

Decidindo em qual conferência de UX participar

Há dezenas de conferências de experiência do usuário organizadas todos os anos, e é impossível participar de todas elas. Faça uma pesquisa completa para descobrir quais valem seu tempo e dinheiro. Considere os fatores abaixo para decidir:

Localização: Opte por eventos próximos a você para garantir que a viagem não seja muito longa. Embora a maioria das conferências seja híbrida e forneça gravações ou permita a participação virtual, você precisa comparecer pessoalmente para aproveitar os aspectos interativos e de networking do evento Palestrantes: Embora todo conhecimento seja valioso, você deve priorizar eventos que apresentem profissionais de UX de setores importantes Temas: Escolha conferências que tratem de tópicos do nicho em que você está interessado. Elas serão mais envolventes e podem remodelar sua carreira para atrair melhores oportunidades Custo: As conferências de UX podem ser caras, portanto, procure por ingressos antecipados com desconto ou reservas de grupos. Você pode até mesmo convencer seu empregador a cobrir sua taxa se o evento servir como uma oportunidade de aprimoramento de habilidades. Para conferências internacionais, leve em conta o custo de transporte, acomodação e alimentação

Se você estiver em conflito, use o Modelo de matriz de comparação do ClickUp para apresentar suas opções e critérios de avaliação em uma única janela e processar tudo mais rapidamente.

Principais conferências de UX para profissionais de UX participarem em 2024

Aqui estão os eventos de UX mais badalados que despertam o interesse dos designers em 2024 - temos opções para designers de UX novatos e experientes 🌹

1. ConveyUX

A ascensão da inteligência artificial (IA) abriu caminho para novos insights de UX. O ConveyUX centralizou seu próximo evento de três dias em torno de conceitos emergentes de IA em design, pesquisa e estratégia de UX.

Você poderá ouvir mais de 30 especialistas do setor e saber como eles adaptam seus processos de UX na nova era impulsionada pela IA. Espere ouvir os melhores líderes globais de pensamento, incluindo:

Dona Sarkar, chefe de problemas do programa de extensibilidade de IA e copiloto da Microsoft Dra. Natalie Petouhoff, CEO da Competitive Consulting Advantage Luke Wroblewski, diretor administrativo da Sutter Hill Ventures Andrew Hogan, diretor de insights da Figma Elizabeth Churchill, diretora de experiência do usuário do Google

Não pode comparecer pessoalmente? Felizmente, você pode acessar as gravações das palestras e dos workshops, os slides e outros conteúdos de sua casa em tempo real.

Leitura bônus: O melhores ferramentas de IA para apresentações !

2. Conferência UXTH

A UXTH Conference Thailand 2024 promete uma grande linha de atividades. Esse evento híbrido será realizado em dois fins de semana e consistirá em três partes:

Conferência virtual de dois dias (adequada para jovens designers com pouca experiência no setor) Conferência presencial de um dia Workshop de um dia

Alguns dos líderes do setor em destaque que falarão no evento são:

Christopher Noessel, Princípio de Design para IA Aplicada na IBM

Jonny Schneider, proprietário e diretor da Humble Ventures

Pete Chemsripong, consultor de estratégia de produtos da ThoughtWorks

O evento também promove várias atividades comunitárias pré-conferência, como o podcast semanal ao vivo, LabMeet, e encontros mensais. 😍

Os eventos serão conduzidos em inglês, e um tradutor estará disponível para o workshop. Os replays de vídeo da conferência estarão disponíveis por três meses.

3. UX Copenhague

A 10ª edição da conferência internacional Copenhagen Human Experience terá painéis de discussão sobre crescimento excessivo e consumismo no espaço de UX*. Espere diversos profissionais de UX discutindo o consumo excessivo, as mudanças climáticas, o desperdício e a tão necessária desaprendizagem de processos de produção prejudiciais. 🍃

Os palestrantes apresentarão o trabalho que já realizaram para combater esses problemas e discutirão o que os jovens designers podem fazer para garantir um futuro mais sustentável.

A UX Copenhagen preparou várias atividades para os participantes, como workshops práticos, sessões de perguntas e respostas ao vivo, sorteios de recursos e sessões de autógrafos.

Você pode esperar pelas sessões de Mesa Redonda do evento, em que os palestrantes interagirão com designers profissionais em pequenos grupos de participantes.

4. UXDX

A UXDX é uma conferência dedicada a trazer práticas e desafios emergentes de UX para as conversas. Ela se concentra na otimização do processo de desenvolvimento e design para a era moderna.

O evento de maio será realizado em Nova York e apresentará vários tipos de conteúdo, incluindo palestras, painéis de discussão interativos, fóruns e workshops.

Você poderá ouvir especialistas de empresas conhecidas, como Google, Glovo, Shopify, Figma, Asana e NASA. As discussões cruciais para gerentes de produtos e equipes de pesquisa de UX incluem:

Redimensionamento da equipe

Priorização

Design de serviços

Aceitar a incerteza

Práticas sustentáveis de experiência do usuário

Você também ouvirá o próprio fundador da UXDX, Rory Madden, falar sobre IA, (des)centralização e visões do Way of Working.

Se você não puder comparecer ao evento, confira os outros eventos do UXDX em 2024: UXDX APAC em agosto (virtual) e o UXDX EMEA em Dublin em outubro (evento híbrido).

5. Cúpula de pesquisa UX360 2024, Europa

Embora o evento de maio seja apenas sua quarta edição, o UX360 Research Summit é uma das conferências de UX mais conhecidas do mundo. No entanto, o próximo evento é seu primeiro encontro presencial, portanto, você não vai querer perdê-lo.

É uma conferência dedicada aos métodos mais recentes de avaliação e pesquisa de usuários, bem como à implementação de insights de UX por meio de planejamento e análise. Com o apoio do Merlien Institute, o notável organizador de eventos B2B, você pode esperar amplas oportunidades de networking com os mais de 1.000 pesquisadores e profissionais de UX que devem participar dessa conferência.

O UX360 Research Summit 2024 conta com estudos de caso e discussões apresentadas por pesquisadores de UX de empresas prósperas, como:

Google

Meta

Dropbox

Indeed

LinkedIn

Salesforce

Skyscanner

Outras atividades propostas incluem painéis de discussão interativos, reuniões individuais e sessões de redes sociais. 👥

6. Interação Humano-Computador (HCI) Internacional

A HCI International não é apenas uma conferência. É um conjunto de mais de 21 conferências acadêmicas das quais você pode participar com uma única inscrição!

A edição deste ano será realizada em Washington D.C. E prepare-se, pois será um grande evento - a HCI está comemorando 40 anos de existência.

Como designer de UX, aqui estão algumas das conferências mais importantes do ecossistema de HCI:

HCI: Área Temática de Interação Humano-Computador (o principal evento)

Área Temática de Interação Humano-Computador (o principal evento) **DUXU: Conferência sobre Design, Experiência do Usuário e Usabilidade

UAHCI: Conferência sobre Acesso Universal na Interação Humano-Computador

Conferência sobre Acesso Universal na Interação Humano-Computador MOBILE: Conferência sobre design centrado no ser humano, operação e avaliação de comunicações móveis

Conferência sobre design centrado no ser humano, operação e avaliação de comunicações móveis HCI-Games: Foco em HCI em jogos

Se você é estudante, pode enviar seu projeto para o Student Design Competition e participar de uma das muitas atividades voltadas para o aluno. Isso inclui sessões de orientação, eventos sociais de UX em rede e até mesmo um churrasco! 🍖

7. UX Nórdico

Uma das maiores conferências de UX da Europa, a UX Nordic oferece conteúdo de alta qualidade e fácil de seguir que você pode aplicar na vida real.

O evento deste ano não será diferente. Ele contará com palestrantes internacionais de líderes do setor, como BMW, Philips e IKEA.

Durante o dia da conferência principal, você poderá participar de sessões interativas sobre tópicos como o futuro da UX, a influência da IA nos sistemas de pesquisa e design e a UX de comércio eletrônico. Os outros dois dias apresentam atividades mais descontraídas. O último dia, o Xperience Day, inclui workshops sobre as mais recentes pesquisas de UX e design multissensorial.

Embora os ingressos virtuais e presenciais estejam disponíveis, se você for pessoalmente, poderá se misturar com pessoas que pensam como você e desfrutar de um show de prêmios, uma apresentação de comediantes e até mesmo um DJ. 🎵

8. Conf. UX de Londres

Se você é novo em sistemas de design de UX, esta conferência é para você.

A UX Conf London vem organizando eventos divertidos, mas educativos, desde 2017. A edição de 2024 receberá palestrantes da Meta, Sony, Microsoft, Tripadvisor e muitas outras empresas conhecidas.

Em vez de bombardeá-lo com conhecimento teórico, esse evento de um dia se concentrará no lado prático do setor. Os palestrantes geralmente demonstram as melhores interfaces de usuário e Ferramentas de design de UX como, por exemplo:

Além das palestras, você poderá participar de entrevistas, sessões de perguntas e respostas ao vivo e sessões de networking sobre os aspectos mais populares da psicologia de UX e da liderança em design. Para relaxar, você poderá desfrutar de ioga, café e um teste exclusivo Designer vs. AI.

9. Congresso Mundial de Usabilidade

O Congresso Mundial de Usabilidade é uma conferência multidisciplinar de UX que abrange vários subtemas de UX e design, como interação háptica e multimodal e design de serviços.

Com um formato de pergunte-me-qualquer-coisa, essa conferência internacional se concentra mais nas interações e permite que os participantes estudem os cérebros de mais de 50 palestrantes internacionais especializados.

**O evento de outubro é composto por duas partes: a Conferência Principal apresenta palestras, conferências e masterclasses, enquanto os Dias de Foco giram em torno de workshops de UX industrial. Espera-se que sejam abordados tópicos como:

Estratégia de UX

Operações de pesquisa de UX

Liderança em design

UX empresarial

Acessibilidade

Para fortalecer seu conhecimento de UX, não deixe de participar dos workshops sobre IA, testes de usabilidade e métricas, mapeamento da experiência do cliente e design thinking e tomada de decisões .

10. PushUX

Ativa desde 2012, a conferência PushUX aperfeiçoou seu formato e criou uma atmosfera ao mesmo tempo descontraída e profissional. A conferência reúne mais de 650 entusiastas de design de UX de todo o mundo, permitindo que eles tenham discussões amigáveis enquanto absorvem conhecimentos valiosos do setor com seus colegas.

A maioria das conferências exige que você escolha o que deseja ver, portanto, você precisa se deslocar e perder algumas palestras. O PushUX é diferente.

Ela tem um programa de trilha única cuidadosamente selecionado com 18 apresentações e uma narrativa lógica. Você ainda pode personalizá-lo de acordo com sua preferência, escolhendo de quais sessões comunitárias participará.

O programa da conferência inclui vários componentes interativos, inclusive uma exposição com mais de 20 projetos de design . Os organizadores também prometem trazer de volta os favoritos dos participantes: as discussões do Lean Coffee e as sessões do Failure Slam.

Como se preparar para conferências de experiência do usuário: 5 dicas

Escolher os eventos de experiência do usuário dos quais você participará este ano é um excelente passo para impulsionar sua carreira, mas como aproveitar ao máximo essas conferências? Nós ajudamos você!

Siga estas cinco dicas para se preparar para as principais conferências de experiência do usuário e garantir uma viagem tranquila. Também mostraremos a você algumas ferramentas e funcionalidades dentro ClickUp , uma solução gratuita de gerenciamento de projetos visuais que pode ajudar a maximizar sua experiência em conferências. ⭐

1. Planeje extensivamente

A maioria dos profissionais de UX tem muito o que fazer e acaba pulando conferências para honrar outros compromissos de trabalho. A única solução aqui é planejar com bastante antecedência e garantir que sua agenda tenha espaço suficiente para acomodar uma experiência de conferência enriquecedora.

Se o local da conferência exigir que você viaje, comece a planejar seus fluxos de trabalho com meses de antecedência para evitar a realização de tarefas importantes durante o evento.

A primeira etapa é comprar os ingressos com antecedência, quando os preços são mais baixos. Faça os preparativos para a viagem e reserve um quarto de hotel próximo ao local do evento para minimizar o deslocamento.

A melhor maneira de otimizar sua agenda é por meio de Tarefas do ClickUp e seus calendário nativo .

Com o ClickUp Tasks, você pode projetar fluxos de trabalho futuros com dependências, tags e rótulos de prioridade ajustáveis. Visualize todas as suas tarefas e eventos usando a visualização Calendar - sua interface de arrastar e soltar permite ajustar os intervalos de tempo sem problemas e manter sua agenda flexível.

Conecte o ClickUp ao Google Calendar para visualizar facilmente os compromissos e eventos de reuniões agendadas no ClickUp

O ClickUp sincroniza com o Google Calendar, portanto, é fácil manter o controle de suas reuniões, tarefas e compromissos de eventos em um só lugar. Além disso, com o Campos personalizados você pode adicionar detalhes importantes ao seu espaço de conferência, como

Tema da conferência

Palestrantes

Mentores de workshops

2. Pacote para o sucesso

Você deve preparar roupas confortáveis, mas com aparência profissional para o evento. A maioria das conferências exige um código de vestimenta casual de negócios ou acadêmico, de preferência em cores suaves ou conservadoras. Escolha tecidos respiráveis para eventos mais longos.

Não se esqueça de todos os seus equipamentos técnicos e carregadores. Se você tiver cartões de visita, leve-os com você para facilitar o networking.

Dica profissional: Para eventos presenciais, adicione os endereços do hotel, do local do evento e de outros locais que você deseja visitar ao ClickUp. Graças à ferramenta interativa Visualização do mapa do ClickUp no ClickUp, você pode adicionar locais a tarefas e eventos para facilitar a navegação e até mesmo compartilhá-los usando links seguros. 💚

Use a visualização de mapa do ClickUp para atribuir tarefas a locais e gerenciar melhor os fluxos de trabalho específicos de cada local

3. Defina prioridades em sua programação de conferência

As conferências podem ser longas, de ritmo acelerado e exaustivas. É importante dormir bem, comer e beber bastante água para que você tenha energia para aguentar a conferência. 🔋

A maioria dos organizadores divulga o cronograma completo da conferência com antecedência, fornecendo a você um resumo de hora em hora das apresentações e workshops. Muitos desses subeventos são opcionais, portanto, é preciso estudar a programação com cuidado para priorizar os eventos imperdíveis e planejá-los.

Para visualizar sua programação final, você pode usar o Gráfico de Gantt do ClickUp ou Exibição da linha do tempo **Ambas as opções permitem que você defina seu dia por hora. É possível incluir seções codificadas por cores para cada subevento e adicionar sinalizadores de prioridade para qualquer coisa que você não queira perder.

Crie uma visão microscópica da programação de sua conferência de UX com as linhas do tempo no ClickUp

4. Melhore seu jogo de anotações

Não tenha medo de fazer perguntas em sessões de perguntas e respostas e mesas redondas, e ouça atentamente quando outras pessoas compartilharem problemas específicos de negócios e buscarem soluções. Seja diligente com as anotações que faz durante as conferências para garantir que seus novos insights sobre UX permaneçam com você por muito tempo.

O problema aqui é que esses eventos são visualmente e mentalmente estimulantes, por isso é fácil ficar para trás na hora de fazer anotações. É aconselhável criar o hábito de usar o Bloco de notas ClickUp para anotar rapidamente ideias importantes e pontos de discussão. Ele está disponível em computadores e dispositivos móveis.

Capture notas sem esforço, edite-as com formatação avançada e converta-as em tarefas rastreáveis acessíveis de qualquer lugar no ClickUp Notepad

Você também pode usar o recurso de IA Documentos do ClickUp para organizar suas anotações das diferentes conferências das quais você participa. Crie pastas para cada conferência e mantenha suas anotações, programações e documentos de conhecimento bem organizados. Você vai adorar a opção de Resumir com IA sempre que quiser revisar suas anotações rapidamente.

Resuma notas de conferência em segundos com a IA do ClickUp

Você também pode usar o recurso Recursos de tradução para localizar suas anotações, apresentações e discussões em conferências internacionais. Tudo o que você precisa fazer é selecionar o trecho de texto que deseja traduzir, abrir o menu suspenso Traduzir e selecionar o idioma desejado.

Renderize interpretações quase perfeitas de seu conteúdo em mais de 10 idiomas usando a ação Translate no ClickUp AI

5. Faça dos modelos seus amigos de oficina

Os workshops em conferências são uma maneira superprodutiva de aprender sobre novos conceitos e práticas recomendadas de UX/UI. Mas essas sessões exigem participação ativa, e muitas vezes é difícil dar 100% em um período de tempo limitado.

É aí que entram os modelos de UX. Eles são documentos pré-estruturados e otimizados para que você tenha um desempenho mais rápido em situações apertadas.

ClickUp tem mais de 1.000 modelos **Por exemplo, se o condutor do workshop pedir que você prepare um exemplo de roteiro de experiência do usuário, você poderá acessar rapidamente o Modelo de roteiro de UX do ClickUp e use seu mapa colorido para configurar seu exemplo rapidamente.

Com este modelo, você pode criar um roteiro detalhando testes de usuários, pesquisas e iterações de design em pouco tempo

Talvez você também se interesse por modelos para criação de calendários de marketing , avaliação heurística e teste de usabilidade se sua conferência tiver como tema esses conceitos.

Aplique o conhecimento recém-adquirido sobre UX em projetos futuros com o ClickUp

Implementar os insights que você obtém em qualquer evento é mais fácil com o ClickUp. Para começar, você tem o ClickUp Docs para organizar novas pesquisas de UX e agilizar sua processo de design em um único espaço. Outros benefícios da plataforma incluem:

Aproveite o poder da ferramenta de IA cuidadosamente treinada do ClickUp para criar rapidamente briefs e jornadas de usuário

Além de ajudá-lo a planejar seu trabalho, ClickUp pode ser uma poderosa ferramenta de design . Você e sua equipe podem usar o Quadros brancos ClickUp para fazer brainstorming e criar wireframes juntos em tempo real.

Quando os mockups estiverem prontos, envie-os para aprovação marcando o colaborador desejado, que poderá revisá-los, adicionar anotações e comentar para dar feedback.

Use o ClickUp para colaborar com sua equipe em tempo real e criar wireframes e mapas de usuários envolventes O ClickUp se integra a mais de 1.000 ferramentas incluindo as favoritas dos designers, como o Figma, o software de pesquisa como o Hotjar, e até mesmo calendários de conteúdo e ferramentas de marketing como Hootsuite e Hubspot.

Eleve suas habilidades com as conferências de design de UX e o ClickUp

As conferências de design de UX são uma excelente maneira de acompanhar os novos desenvolvimentos, expandir suas habilidades com workshops multidisciplinares e conectar-se com outros profissionais de experiência do usuário.

Com nossas dicas de preparação e ferramentas e modelos do ClickUp, você pode aproveitar ao máximo as conferências de UX das quais participa. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e personalize-o para servir como seu parceiro confiável em conferências e no trabalho diário. 🍀