Análise do Toggl: Prós e contras de usar o Toggl Track em 2024

Você já teve a sensação de que seu dia de trabalho se tornou um buraco negro de distrações, missões secundárias e tarefas que consomem muito tempo? Todos nós já passamos por isso, amigo. O gerenciamento do tempo não é para os fracos de coração, mas é essencial para recuperar seu tempo, ser produtivo e deixar o trabalho onde ele deve estar - no escritório.

Quer você seja um gerente de projeto ou um colaborador individual, um software de controle de tempo como o Toggl Track é um divisor de águas. O Toggl oferece uma variedade de recursos adaptados ao gerenciamento de projetos, planejamento e até mesmo contratação.

Como qualquer ferramenta, o Toggl tem seus prós e contras. Nesta análise do Toggl, daremos uma olhada detalhada nos recursos mais populares do Toggl e avaliaremos seus prós e contras. Vamos colocar o Toggl à prova!

O que é o Toggl? Toggl é uma ferramenta de controle de tempo que simplifica o monitoramento e o gerenciamento de entradas de tempo, tanto para indivíduos quanto para equipes. Em sua essência, o Toggl ajuda a controlar com precisão o tempo do projeto e as contas a pagar, além de fornecer informações sobre sua produtividade e eficiência. 📊

O Toggl é muito mais do que um rastreador de tempo padrão. Esta é uma solução que combina:

Gerenciamento de projetos

Faturamento

Otimização do fluxo de trabalho

Os usuários adoram a versatilidade da plataforma. O Toggl funciona para freelancers independentes que monitoram o trabalho faturável e até mesmo para líderes de equipe que precisam gerenciar o tempo do projeto e lucratividade. Independentemente de suas tarefas, setor ou tarefas diárias, a solução multifuncional da Toggl é perfeita para o registro preciso do tempo.

Principais recursos do Toggl

O Toggl oferece um aplicativo de desktop para Windows e Mac, um aplicativo móvel para iOS e Android e uma extensão de navegador para o Chrome. Ele pode ser acessado em praticamente qualquer lugar, dando a você a liberdade de trabalhar onde e quando quiser. A plataforma Toggl inclui muitos recursos em seu conjunto de soluções.

1. Toggl Track

Via Toggl O Toggl Track é o principal produto da Toggl. Trata-se de um aplicativo não intrusivo aplicativo rastreador de tempo para equipes de todos os tamanhos que funciona no seu laptop de trabalho, smartphone e praticamente qualquer outro dispositivo que você usa para cuidar dos negócios.

O Toggl Track tem muitos recursos úteis, incluindo:

Relatórios de tempo: Extraia manualmente seus relatórios de produtividade favoritos ou peça ao Toggl para enviar relatórios personalizados para sua caixa de entrada de e-mail em uma programação predeterminada. Todos os relatórios do Toggl podem ser compartilhados, o que facilita o compartilhamento das planilhas de horas de sua equipe com seus clientes ou com a alta cúpula da empresa

Extraia manualmente seus relatórios de produtividade favoritos ou peça ao Toggl para enviar relatórios personalizados para sua caixa de entrada de e-mail em uma programação predeterminada. Todos os relatórios do Toggl podem ser compartilhados, o que facilita o compartilhamento das planilhas de horas de sua equipe com seus clientes ou com a alta cúpula da empresa Faturamento de horas: Nunca perca umhora faturável nunca mais. O Toggl dá aos gerentes o poder de aprovar as planilhas de horas dos funcionários e ficar de olho em suas horas faturadas por meio de acompanhamento em tempo real

Nunca perca umhora faturável nunca mais. O Toggl dá aos gerentes o poder de aprovar as planilhas de horas dos funcionários e ficar de olho em suas horas faturadas por meio de acompanhamento em tempo real Rastreamento de projetos: Apesar de ser um rastreador de tempo, o Toggl tem algumas funções básicas depainel de gerenciamento de projetos recursos básicos. Insira suas tarefas e subprojetos e atribua tarefas aos funcionários na mesma plataforma. A partir daí, o Toggl usará seus dados para fazer previsões, criar orçamentos e manter o controle sobreplanos de projeto *Gerenciamento da carga de trabalho da equipe: Em que sua equipe está trabalhando agora? Em vez de exigir check-ins diários (microgerenciamento, muito?), verifique os dados do Toggl da sua equipe para ver quem tem espaço no prato. Os gerentes também podem criar grupos de usuários e gerenciar o acesso por grupo, o que economiza muitos cliques desnecessários

2. Plano Toggl

Via Toggl O Toggl Track é excelente, mas carece de visualizações úteis, balanceamento de carga de trabalho e outras ferramentas para gerentes de projeto. É aí que entra o Toggl Plan. Essa ferramenta vem carregada com mais recursos para os gerentes de projeto e suas equipes. Mas não se preocupe - o Plan e o Track se integram perfeitamente, de modo que você não precisará alternar entre as ferramentas.

O Toggl Plan vem com recursos para:

Visualizar projetos, tempo e tarefas em gráfico de Gantt, calendário e outras exibições úteis

Agendar membros da equipe

Equilibrar cargas de trabalho

3. Toggl Hire

Via Toggl Contratar não é fácil, e a Toggl entende isso. Eles adicionaram o Toggl Hire ao seu conjunto de produtos para dar aos profissionais de RH mais confiança na competência de seus clientes em potencial. A desvantagem é que ele não se integra ao Toggl Track ou Plan porque seu caso de uso é muito diferente, portanto, você provavelmente precisará alternar entre plataformas diferentes se usar o Toggl Hire.

No entanto, há muito o que gostar no Toggl Hire. Essa plataforma de avaliação de habilidades ajuda os profissionais de RH a configurar processos de contratação automatizados e orientados por dados que economizam tempo e reduzir a parcialidade. Ele vem pré-carregado com modelos de avaliação à prova de fraudes para habilidades técnicas e interpessoais. Mapeie visualmente seu processo de contratação e automatize determinadas tarefas, como triagem e convites para entrevistas, para economizar mais tempo. O Toggl Hire suporta até mesmo vídeos de descoberta de candidatos, que são muito mais divertidos do que ler centenas de cartas de apresentação. 👀

Toggl Track Pricing

Gratuito

Plano inicial: US$ 9/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 9/mês por usuário, cobrado anualmente Plano Premium : $18/mês por usuário, cobrado anualmente

$18/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise Plano: Entre em contato para saber o preço

Vantagens de usar o Toggl

Se você precisa de ajuda séria para controlar o tempo de sua equipe ou deseja otimizar seu dia de trabalho, há muito o que gostar no Toggl. Em nossa análise do Toggl, descobrimos que os usuários elogiam o aplicativo de produtividade por vários motivos.

Compreensivo Rastreamento de tempo

O Toggl Track é popular porque sua versão gratuita oferece um controle de tempo simples e eficaz. Você pode acompanhar em tempo real ou editar registros de tempo retroativamente, tanto on-line quanto off-line. Essa solução rastreia cada segundo faturável para garantir um faturamento preciso. O cronômetro Pomodoro e a ferramenta de detecção de tempo ocioso também são ótimos para aumentar o foco. Adeus, horas de trabalho distraídas, e olá, lucratividade.

Facilidade de uso

O Toggl é conhecido por ser uma das ferramentas de controle de tempo mais intuitivas e fáceis de usar. Ele tem uma interface simples e limpa que permite iniciar um cronômetro com apenas um clique ou inserir suas horas manualmente. O Toggl simplifica cargas de trabalho complexas com recursos para planilhas de horas, ferramentas de gerenciamento de projetos e rastreamento de membros da equipe.

Compatibilidade entre plataformas

Com aplicativos para Windows, Mac, iOS e Android e uma extensão de navegador para o Chrome, o Toggl pode ser acessado em quase todos os lugares. É fácil controlar seu tempo, independentemente do dispositivo que esteja usando para trabalhar.

Impressionante integrações

O Toggl tem integrações para soluções populares como Asana, Trello, Jira, Slack e ClickUp (ahem), tornando a plataforma ainda mais fácil de usar. Essas integrações também facilitam a sincronização de tarefas e o controle de tempo em várias plataformas.

Relatórios personalizáveis

A versão gratuita do aplicativo não permite tanta personalização, mas, mesmo assim, os relatórios do Toggl Track são bastante úteis. Solicite relatórios diários, personalizados ou semanais para entender como você gasta seu tempo. O Toggl facilita a análise dos registros de tempo e do tempo de projeto para identificar padrões de trabalho e tomar decisões mais informadas.

Pontos de dor comuns enfrentados pelos usuários do Toggl

Por mais que as pessoas elogiem essa plataforma, nossa análise do Toggl revelou algumas desvantagens.

Offline problemas de sincronização

O Toggl Track permite o uso off-line gerenciamento de tempo mas há apenas um problema: você ainda precisa de acesso à Internet para sincronizar dados off-line entre dispositivos. Isso provavelmente não é problema se você estiver desconectado do Wi-Fi por um breve período, mas é inconveniente se você trabalha off-line com frequência por horas a fio.

Rastreamento manual

Uma das coisas mais difíceis de usar o Toggl é lembrar-se de registrar manualmente o seu tempo. Os concorrentes do Toggl, como o RescueTime, conseguem registrar o tempo automaticamente, mas a funcionalidade do Toggl não é tão boa.

Você pode rastrear dados automaticamente com a extensão Toggl Track para Chrome, que inicia e interrompe o cronômetro com base nas guias do navegador que você tem abertas no momento. No entanto, essa não é uma solução perfeita, e alguns usuários dizem que ela se torna irritante depois de algum tempo. 🤷

Complexidade de vários projetos

Veja bem, o Toggl Plan é legal e tudo mais, mas o Toggl não é uma solução de gerenciamento de projetos. O Toggl oferece ferramentas para gerenciar diferentes projetos, mas tem dificuldade em lidar com vários projetos complexos. Se você tentar aumentar a escala nessa plataforma, há uma boa chance de ver misturas confusas e registros de tempo confusos.

Sobrecarga de notificação

Alguns usuários dizem que as notificações do Toggl são um pouco exageradas. O sistema notifica os funcionários se eles não tiverem registrado as horas do dia, o que pode ser um pouco irritante se, por exemplo, você estiver no período de férias. Se as notificações o incomodarem, ajuste as configurações do Toggl ou defina seu dispositivo como "não perturbe" para concluir o trabalho sem a distração constante das notificações.

Atendimento ao cliente

Vale a pena mencionar que alguns usuários têm problemas com o suporte ao cliente da Toggl. O suporte oportuno parece ser o maior desafio, portanto, se você tiver um problema técnico urgente, pode demorar um pouco para receber uma resposta de alguém.

Revisões do Toggl no Reddit

Milhares de pessoas usam o Toggl, mas pode ser difícil obter informações precisas e equilibradas sobre o aplicativo. Recorremos às pessoas do Reddit para obter uma avaliação justa dos recursos do Toggl.

No geral, os usuários estão bastante satisfeitos com o Toggl. "Acho que o Toggl é muito bom, especialmente quando posso sincronizá-lo com muitas coisas e que ele pode se integrar a muitas das ferramentas que uso (Jira, GitHub, tem aplicativo para desktop e celular, etc.)" um usuário diz . No entanto, eles não gostam quando os empregadores usam o Toggl como uma ferramenta de vigilância de funcionários. 🕵️

Outro usuário teve muito sucesso ao tratar o Toggl como um rastreador no estilo Pomodoro para suas maiores tarefas. "Eu me concentro em monitorar sessões de 25 minutos de foco (pomodoro), com o Toggl. Para mim, o Toggl funciona bem como um meio de me fazer "comer meu sapo" e fazer algo que não quero fazer. Eu só preciso fazer isso em X minutos" eles dizem .

É claro que nem tudo são rosas e sol. Um usuário relata problemas com as integrações do Toggl, dizendo: "Fiquei entusiasmado com a integração do Toggl porque ela me daria um Widget de início/parada sempre visível no meu telefone Android. Depois de experimentar, a integração parece frustrante"

Outro usuário concordou que o Toggl não é a solução mais estável. "Sou só eu ou o Toogl [sic] ficou muito instável no último ano, com desconexões e problemas de sincronização quase todos os dias?" o usuário diz .

No geral, o Reddit está bastante satisfeito com os recursos básicos do Toggl, mas no momento em que você tenta algo sofisticado, como uma integração de terceiros, a experiência não é tão boa.

Alternativa Ferramentas de controle de tempo para usar em vez do Toggl

A Toggl está tentando se tornar tudo para todos ao adicionar o Toggl Plan e o Toggl Hire ao seu pacote de produtos. Respeitamos isso, mas os usuários dizem que os recursos da plataforma não estão à altura.

É por isso que a nômades digitais temos uma plataforma de trabalho verdadeiramente completa que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de tempo e até mesmo contratação em uma única plataforma. Ah, e um bilhão de outras coisas, como TI, vendas e atendimento ao cliente, só para citar algumas. 🛠️

Se você estiver procurando uma alternativa sólida para o Toggl com todos os recursos que agilizam sua carga de trabalho, não procure mais, pois esses recursos incríveis do ClickUp são os melhores.

Gerencie projetos sem suar a camisa

Aumente a produtividade simplificando tarefas e usando ClickUp Views adaptáveis para organizar e monitorar todos os tipos de trabalho

O Toggl Plan tem alguns recursos para gerenciamento de projetos, mas eles não têm muita flexibilidade. Se estiver procurando algo com mais flexibilidade e potência, opte pelo ClickUp. Nossos recursos de gerenciamento de projetos facilitam a criação de exibições personalizadas de equipes multifuncionais e projetos. Automatize o trabalho, crie relatórios personalizados e visualize rapidamente sua carga de trabalho em várias exibições. Como a solução de gerenciamento de projetos favorita do universo, nós cuidamos do trabalho pesado para que você possa se concentrar em cuidar dos negócios.

Gerenciamento de tempo fácil e tranquilo

Registre o tempo à medida que avança ou insira-o manualmente com o controle de tempo no ClickUp

O gerenciamento de projetos é o nosso ganha-pão, mas o ClickUp também é uma opção sólida para o gerenciamento de tempo. Nossos recursos de controle de tempo facilitam o controle do tempo, a criação de estimativas, a adição de notas e a geração de relatórios em vários dispositivos.

Mas se você realmente quiser usar uma ferramenta de terceiros como o Toggl, não o impediremos. Na verdade, o ClickUp se integra ao Toggl, Clockify e a inúmeros outros aplicativos de controle de tempo para unir suas ferramentas favoritas em uma única plataforma.

Economize tempo com modelos

Não comece seu trabalho do zero - escolha opções pré-fabricadas no Template Center ou crie seu próprio modelo que sua equipe possa usar

O ClickUp é infinitamente personalizável. No entanto, algumas pessoas acham a liberdade um pouco exagerada, por isso lançamos os modelos do ClickUp para ajudá-lo a economizar tempo na execução de projetos, agendamento e planejamento do seu dia.

Use o Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp para examinar como você gasta seu tempo e encontrar oportunidades de melhoria. O modelo de análise de tempo do ClickUp também é útil para gerar relatórios sobre o tempo ocioso e tomar medidas para eliminá-lo pela raiz. Se você quiser experimentar bloqueio de tempo use o modelo de bloqueio de tempo diário do ClickUp para alinhar as tarefas com as horas de maior produtividade.

ClickUp preço

**Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise : Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

ClickUp: O Aplicativo de controle de tempo Que faz tudo

Nesta análise do Toggl Track, analisamos os aspectos positivos, negativos e negativos do controle de tempo com as ferramentas do Toggl. Os usuários adoram os relatórios detalhados da plataforma, o plano gratuito robusto e o aplicativo Web simples. O Toggl é uma opção sólida para o controle simples do tempo, mas se você estiver procurando uma solução completa que unifique o gerenciamento do tempo com a produtividade, opte pelo ClickUp.

Ninguém tem tempo para ficar mudando de plataforma para plataforma. Reúna todos os seus dados de controle de tempo, relatórios, comunicações, modelos e tarefas em um só lugar para trabalhar melhor em pouco tempo.

Mas não acredite apenas em nossa palavra. Veja o poder do ClickUp em primeira mão: Crie seu ClickUp Workspace gratuito agora.