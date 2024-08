10 modelos gratuitos de orçamento mensal para gerenciar despesas em 2024

Deseja economizar mais, gastar menos e atingir suas metas financeiras?

Se sim, você precisa de um orçamento.

No entanto, criar um orçamento do zero pode ser uma tarefa árdua, especialmente se você for iniciante ou não tiver feito um há algum tempo.

É aí que um modelo de orçamento mensal é útil. Um modelo de orçamento mensal é uma ferramenta simples e eficaz que o ajuda a planejar e controlar suas receitas e despesas mensais.

Ele tem categorias e fórmulas predefinidas que tornam a elaboração do orçamento fácil e divertida. Tudo o que você precisa fazer é preencher os espaços em branco com seus números para ver onde e como seu dinheiro flui.

Com um modelo de orçamento mensal, você pode iniciar sua jornada de orçamento com confiança e assumir o controle de suas finanças.

O que são modelos de orçamento mensal?

Os modelos de orçamento mensal são documentos ou planilhas pré-concebidos que fornecem uma estrutura para organizar e controlar a renda, as despesas e a poupança todos os meses.

Eles incluem categorias para vários tipos de gastos, como moradia, transporte, compras, serviços públicos e entretenimento, permitindo que você aloque os fundos adequadamente e monitore suas atividades financeiras durante o mês.

Esses modelos são ferramentas práticas de orçamento e planejamento financeiro, oferecendo uma maneira conveniente de gerenciar seu dinheiro e atingir suas metas financeiras.

O que faz um bom modelo de orçamento mensal?

Um bom modelo de orçamento mensal organiza efetivamente suas receitas e despesas em categorias claras, facilitando o acompanhamento e o gerenciamento de suas finanças.

Ele deve conter seções para fontes de renda, despesas fixas (por exemplo, aluguel, hipoteca), despesas variáveis (por exemplo, compras, entretenimento) e metas de poupança.

O modelo deve ter um design fácil de usar, formatação simples e uma interface intuitiva, permitindo que você insira e atualize dados financeiros facilmente.

Além disso, ele deve oferecer recursos para comparar os valores orçados com os gastos reais, ajudando-o a identificar áreas que precisam de ajustes e melhorias.

Um modelo de orçamento mensal de qualidade deve capacitá-lo a buscar metas específicas de economia, como economizar para as férias ou para a compra de uma casa. O modelo incentiva a disciplina financeira e a realização de metas, permitindo que você aloque uma parte de sua renda para essas metas e acompanhe seu progresso.

É possível analisar seus padrões de gastos, fazer os ajustes necessários e garantir que você permaneça no caminho certo com seus objetivos de poupança.

Agora, vamos explorar alguns dos melhores modelos gratuitos de orçamento mensal que você pode usar para suas necessidades financeiras!

10 modelos de orçamento mensal para usar em 2024

Aqui estão alguns modelos de orçamento gratuitos pré-criados, escolhidos a dedo, que o ajudarão a acompanhar todas as suas transações financeiras, despesas e metas de economia com facilidade:

1. Modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp

Controle todas as suas despesas e economize sempre que possível com o modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp

Você tem um destino dos sonhos em mente para suas próximas férias em família? Está economizando há meses para que isso aconteça?

Então, você precisa de uma conta mensal

modelo de relatório de despesas

para garantir que seu dinheiro seja bem empregado.

Além dos indivíduos, as organizações também podem usar esse planejador de orçamento mensal para acompanhar as despesas dos funcionários e identificar oportunidades de redução de custos.

Ao acompanhar despesas como voos, acomodações e atividades, um modelo de relatório mensal de despesas ajuda a monitorar seus gastos e a identificar áreas em que talvez seja necessário fazer cortes. Dessa forma, você pode aproveitar ao máximo seu orçamento disponível sem estresse financeiro.

Faça seu

gerenciamento de despesas

mais fácil e eficiente com

Modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp

. Essa ferramenta fácil de usar simplifica a documentação dos detalhes do orçamento, permitindo que você tenha controle sobre suas finanças.

Seja viajando a negócios ou a lazer, você precisa de um controle preciso das despesas para tomar decisões informadas. O modelo do ClickUp o ajuda a fazer isso, permitindo que você relate com confiança despesas mensais precisas, identifique oportunidades de economia de custos e preveja seus padrões de gastos.

Faça o download deste modelo

2. Modelo de orçamento simples do ClickUp

Monitore suas receitas e despesas com o modelo de orçamento simples do ClickUp

Modelo de orçamento simples do ClickUp

ajuda a preservar sua saúde financeira, oferecendo um método direto para monitorar receitas e despesas. Esse modelo esclarece suas finanças, toma decisões informadas e trabalha para atingir suas metas financeiras com mais eficiência.

O modelo de orçamento simples do ClickUp torna seu gerenciamento financeiro organizado e sem complicações. Esse modelo simplifica o processo de orçamento com uma representação visual das categorias de orçamento, instruções fáceis de seguir para o controle de despesas e uma planilha exportável para atualizações e compartilhamento contínuos.

Com esses recursos na ponta dos dedos, você pode economizar tempo, controlar suas despesas e atingir suas metas financeiras - tudo em um só lugar!

Faça o download deste modelo

3. Modelo de orçamento pessoal do ClickUp

Progresso em direção à independência financeira por meio do modelo de orçamento pessoal do ClickUp

Um rastreador de orçamento pessoal é uma ferramenta poderosa que mostra suas receitas e despesas de forma clara e simples. Você pode usá-lo para monitorar padrões de gastos, identificar áreas com potencial de economia e acompanhar o progresso de seus objetivos financeiros.

Se estiver procurando um modelo de orçamento pessoal fácil de usar e eficaz, experimente

Modelo de orçamento pessoal do ClickUp

.

Visualize dados financeiros e tome decisões informadas sobre seus gastos, priorize despesas e mantenha o controle de seu orçamento com este modelo.

Compare os custos orçados e os custos reais para um melhor planejamento. Quando você está se afogando em contas, ter uma lista de datas de vencimento ajuda. E você pode mantê-las no mesmo modelo.

Além disso, o modelo de orçamento pessoal do ClickUp permite planejar despesas futuras, preparar-se para emergências e obter maior estabilidade financeira.

Priorize as metas de longo prazo, definindo objetivos claros para aposentadoria, poupança ou outros marcos financeiros e acompanhando o progresso. Além disso, ajuste os gastos de forma flexível com esse modelo para acomodar mudanças em sua situação financeira ou despesas inesperadas.

Faça o download deste modelo

4. Modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp

Gerencie e otimize suas finanças com o modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp

Administrar uma pequena empresa pode ser um ato de malabarismo constante, especialmente ao gerenciar as finanças. As contas se acumulam, as despesas aparecem do nada e o controle do destino de todo o dinheiro é um desafio.

O gerenciamento financeiro eficaz e

orçamento para pequenas empresas

requerem meticulosidade

planejamento diário

e monitoramento, e a escolha do modelo adequado é crucial para o sucesso. É nesse ponto que

Modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp

está disponível.

Ele oferece tarefas abrangentes, projetos e

ferramentas de gerenciamento de recursos

com recursos de orçamento, garantindo que suas finanças permaneçam organizadas.

Com controle simplificado de gastos, definição de metas financeiras personalizáveis e visibilidade aprimorada do fluxo de caixa, o modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp permite que você navegue pelas complexidades financeiras e leve sua organização ao sucesso com confiança.

Faça o download deste modelo

5. Modelo de orçamento da faculdade ClickUp

Saia na frente com o modelo de orçamento universitário do ClickUp para um melhor gerenciamento financeiro

Ir para a faculdade é um marco importante na vida de qualquer pessoa, mas a jornada vem com sua parcela de estresse e pressão. Entre as inúmeras preocupações, o planejamento financeiro é um dos mais importantes, exigindo atenção cuidadosa para garantir uma transição tranquila para essa nova fase.

E nós temos

Modelo de orçamento universitário do ClickUp

pronto para você. Esse modelo ajuda os alunos a gerenciar com eficiência suas finanças, automatizando tarefas tediosas de orçamento, fornecendo clareza sobre sua situação financeira e facilitando o planejamento de compras futuras. Use esse modelo para planejar proativamente o orçamento da faculdade e aliviar as preocupações com as incertezas financeiras.

Ele vem com status personalizados para ajudá-lo a marcar as obrigações financeiras como totalmente pagas, pagamento parcial e pendentes para garantir que todas as despesas sejam contabilizadas. Você também pode contar com seus seis atributos personalizados diferentes, como Anexo, Tipo de despesa, Saldo, Real e Detalhes do mês, para salvar informações vitais e visualizar facilmente os dados do orçamento.

Obtenha uma solução abrangente para o controle de despesas em todas as facetas da vida universitária, desde a cobertura das taxas de matrícula até o gerenciamento das despesas do dormitório e a realização de atividades extracurriculares.

Com as finanças atualizadas, você pode dedicar sua energia a atividades acadêmicas e pessoais, sem preocupações financeiras.

Faça o download deste modelo

6. Modelo de orçamento empresarial do ClickUp

Use o modelo de orçamento empresarial do ClickUp para criação e gerenciamento simplificados do orçamento

Começar uma pequena empresa pode parecer simples, mas navegar por suas complexidades pode ser um desafio, especialmente se você for proprietário de uma empresa individual.

Os empreendedores individuais costumam ter várias funções, inclusive a de gerenciar as finanças. Ter um orçamento bem organizado e um rastreador de orçamento fácil de usar pode aliviar significativamente a carga.

O

Modelo de orçamento empresarial do ClickUp

foi projetado para simplificar o processo de criação e gerenciamento de orçamentos. Você pode gerar facilmente orçamentos abrangentes com detalhamentos minuciosos, simplificando a difícil tarefa de planejamento financeiro.

Além disso, o ClickUp oferece recursos avançados de

software de orçamento de projeto

que permite às empresas alocar recursos de forma eficiente e monitorar

orçamentos de projetos

e despesas em tempo real.

Com sua interface intuitiva, o acompanhamento do desempenho real em relação às metas planejadas torna-se perfeito, permitindo que as empresas identifiquem áreas para otimização e identifiquem

riscos de custo do projeto

e economia.

Independentemente de você estar lançando uma startup ou liderando uma empresa estabelecida, esse modelo poderoso é inestimável para traçar com precisão a trajetória financeira da sua empresa.

Faça o download deste modelo

7. Modelo de orçamento de evento ClickUp

Simplifique o planejamento de eventos com o modelo de orçamento de eventos do ClickUp para conferências e reuniões corporativas

Planejar eventos não é brincadeira. Envolve a supervisão de várias tarefas, sendo que os orçamentos de eventos estão entre os aspectos mais importantes do planejamento e da gestão.

Seja na organização de um show de grande porte ou em um pequeno evento de arrecadação de fundos, há uma grande variedade de despesas e receitas a serem administradas. Sem um sistema central para monitorá-las, itens importantes podem ser perdidos, o que pode fazer com que o orçamento seja ultrapassado.

Modelo de orçamento de eventos do ClickUp

foi criado para simplificar o planejamento de eventos para muitas ocasiões, como conferências e reuniões corporativas. Com esse modelo, é possível definir metas e orçamentos para cada evento sem esforço e, ao mesmo tempo, controlar facilmente as despesas em um local conveniente.

O modelo também facilita a análise rápida das despesas, permitindo que os organizadores tomem decisões informadas com eficiência.

Com sua interface amigável, campos como data do evento, responsável e locais e recursos abrangentes, esse modelo fornece aos planejadores de eventos as ferramentas necessárias para se manterem organizados, gerenciarem orçamentos de forma eficaz e executarem eventos bem-sucedidos com confiança.

Faça o download deste modelo

8. Modelo de orçamento de marketing do ClickUp

Aloque recursos nos lugares certos e mantenha o controle das finanças com o modelo de orçamento de marketing do ClickUp

Um orçamento desempenha um papel vital em toda estratégia de marketing. Ele fornece uma visão geral detalhada de todas as despesas relacionadas aos seus esforços de marketing, abrangendo áreas como publicidade, conteúdo on-line, branding, relações públicas, pessoal e muito mais.

A elaboração de um orçamento de marketing ajuda você a seguir seus planos e a evitar despesas imprevistas, minimizando o risco de exceder seus limites financeiros. Esse roteiro financeiro é uma ferramenta valiosa para empresas de todos os portes, pois reduz os riscos e esclarece a natureza e a extensão de suas despesas.

Além disso, ele permite que você avalie o retorno sobre o investimento de vários elementos de sua estratégia de marketing.

Modelo de orçamento de marketing do ClickUp

oferece uma solução abrangente para otimizar o gerenciamento do orçamento e avaliar a eficácia das estratégias de marketing.

Com esse modelo, você pode criar uma visão geral detalhada de todas as atividades de marketing e custos associados, permitindo identificar áreas para otimização e possíveis economias de custo. Ele tem todos os campos de que você precisa, como data de início, responsável, impacto, tipo de campanha e trimestre.

Ao alinhar as despesas com metas específicas, as empresas podem garantir o máximo de retorno sobre o investimento (ROI) e eficiência

alocação de recursos

.

Seja acompanhando o gasto total de cada canal de marketing ou monitorando o progresso em relação aos indicadores-chave de desempenho (KPIs), esse modelo ajuda a garantir que o orçamento contribua para o sucesso de suas iniciativas de marketing.

Dica profissional: se você precisar de aprovação de orçamento, considere usar

modelos de proposta orçamentária

para simplificar o processo.

Faça o download deste modelo

9. Modelo de orçamento mensal do Google Slide por GooDocs

via

GooDocs

Administrar dinheiro de forma eficaz exige dedicação, mas as recompensas valem a pena. Ao administrar uma empresa, um orçamento é essencial para acompanhar o desempenho, definir metas alcançáveis e orientar decisões de longo prazo.

Da mesma forma, em nível pessoal, o orçamento ajuda a reduzir dívidas, aumentar a poupança e entender os hábitos de gastos. É particularmente importante durante as recessões econômicas para manter a estabilidade financeira e evitar o acúmulo de dívidas adicionais.

Assuma o controle de suas finanças com confiança com Modelo de orçamento mensal do Google Slide da GooDocs . Suas categorias claras, tabelas legíveis e layout simples tornam a elaboração do orçamento muito fácil.

Esse modelo gratuito de orçamento mensal pode ajudá-lo a assumir o controle de sua jornada de gerenciamento financeiro e a enfrentar facilmente os desafios. Personalize este modelo para uso pessoal ou comercial.

Faça o download deste modelo

10. Modelo de orçamento pessoal mensal em Excel da Vertex42

via

Vértice42

A maioria das pessoas concorda que o gerenciamento das despesas pessoais é importante, pois negligenciá-las pode levar ao caos.

A criação de uma planilha de orçamento mensal oferece uma abordagem prática para monitorar as despesas e alinhá-las com sua renda para assumir o controle de sua situação financeira.

O

Modelo de orçamento pessoal mensal em Excel da Vertex42

pode ajudá-lo a fazer isso em pouco tempo.

É uma planilha de orçamento mensal gratuita com uma visão geral de suas categorias de despesas, como despesas domésticas, transporte, vida diária e entretenimento. Assim, você saberá onde fazer alguns cortes para se manter dentro do seu orçamento.

Você também pode manter suas despesas sob controle comparando seu orçamento projetado com seus gastos mensais reais.

Faça o download deste modelo

Seu dinheiro, sua escolha

Economizar é uma arte; para dominá-la, você deve adotar a disciplina do orçamento e do controle de despesas.

Warren Buffett disse: "Não economize o que sobra depois de gastar, mas gaste o que sobra depois de economizar" Você descobrirá as maneiras mais eficazes de economizar ao monitorar suas finanças diligentemente.

Isso o ajudará a se aproximar da segurança financeira e proporcionará paz de espírito para o futuro. Use os modelos acima para simplificar o processo e gerenciar suas finanças como um profissional.

O ClickUp oferece muito mais do que esses modelos de orçamento. Enquanto você gerencia suas finanças, que tal gerenciar suas tarefas diárias e colaborar melhor com sua equipe?

Registre-se no ClickUp

hoje mesmo e use seus modelos personalizáveis e amplos recursos de gerenciamento de projetos!