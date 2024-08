Revisão do Supernotes: Melhore seu jogo de anotações em 2024

É fácil rabiscar ideias em um Post-It, na margem do seu planejador ou nas costas da sua mão. Mas quão fácil é recuperar essas ideias? 🤔

Para evitar que sua próxima grande descoberta se perca no meio da bagunça, as anotações digitais substituíram o tradicional papel e caneta. Aplicativos de anotações como Evernote, Microsoft OneNote, Box, Google Keep e o aplicativo Apple Notes mudaram a forma como os usuários escrevem, armazenam e recuperam informações.

Com o aplicativo certo, os usuários podem sincronizar suas anotações com outras ferramentas de produtividade para otimizar o trabalho e a vida. Um aplicativo cada vez mais popular é o Supernotas uma ferramenta de anotações que permite que os usuários criem listas de tarefas, priorizem tarefas e organizem seus pensamentos.

Abaixo, fazemos uma análise completa do Supernotes, incluindo seus recursos mais populares, pontos problemáticos e estrutura de preços. Além disso, revelaremos uma opção alternativa que pode realmente levar seu estratégias de anotações para o próximo nível. ☄️

O que é Supernotes?

via Supernotas Fundado por Tobias Whetton, o Supernotes é um aplicativo de anotações colaborativas que permite que as pessoas compartilhem anotações com sua equipe. Seu principal objetivo? Ajudar as pessoas a organizar seus pensamentos de uma maneira melhor, transformando assim a forma como trabalham, estudam ou vivem.

Posicionado como uma alternativa para pastas e arquivos, o Supernotes tem uma função de pesquisa poderosa, permitindo que os membros da equipe organizem e encontrem anotações sobre assuntos semelhantes.

O Supernotes foi criado com base em "notecards", ou seja, um arquivo rico em dados no qual os usuários podem adicionar comentários, colaborar com outros colegas de equipe criar links em linha e adicionar tags para facilitar a organização. As equipes podem aproveitar o conteúdo avançado com suas anotações, adicionando equações, imagens, tabelas ou listas de verificação. ✅

Em vez de perder notas em arquivos desordenados, as equipes podem criar uma hierarquia de notecards adequada ao seu departamento. As notas podem ser aninhadas dentro de outras notas "pai", ou os usuários podem pesquisar e/ou filtrar por vários critérios para encontrar as informações que procuram.

Chave Supernotes Características

Não tem certeza se o Supernotes é para você? Vamos nos aprofundar em alguns dos recursos mais populares do Supernotes para decidir se o aplicativo é o ideal para você.

1. Substitua arquivos e pastas por cartões de notas

Não consegue encontrar um documento guardado em um arquivo em algum lugar? Documentos longos podem ser complicados, especialmente quando você está fazendo brainstorming ou anotando novas ideias. ✍️

Com os cartões de anotações, você pode transformar a maneira como armazena informações. Digite rapidamente algumas anotações e, em seguida, encontre-as no futuro por meio de uma função de pesquisa, etiquetas ou anotações dos pais.

2. Crie um mapa de calor de seus hábitos de anotação

Com o calendário de mapa de calor, você pode visualizar rapidamente os dias em que faz mais anotações. Também é possível arrastar e soltar notas em uma data específica do calendário.

3. Crie e armazene anotações, mesmo quando estiver off-line

Está viajando de avião? Trabalhando em trânsito? Não tem problema.

Com o Supernotes, você ainda pode fazer anotações mesmo quando estiver off-line. Quando voltar a ficar on-line, suas anotações serão sincronizadas com sua conta e você poderá continuar trabalhando.

4. Crie uma coleção diária de anotações

Você costuma chegar à tarde pensando: "Em que trabalhei hoje?" Para ajudar a definir seu foco para o dia, crie uma coleção diária.

Uma coleção diária é uma exibição dedicada de todos os cartões de anotações com os quais você interagiu durante o dia. Você pode identificar em quais anotações trabalhou pela manhã, à tarde ou à noite e revisar rapidamente as anotações ao fechar o expediente ou se preparar para uma reunião.

5. Receber notificações de amigos

Com o Supernotes, os usuários podem compartilhar facilmente novas anotações com amigos e colegas. Você receberá uma notificação sempre que um usuário lhe enviar uma nota ou uma solicitação de amizade. Em seguida, você pode determinar se precisa adicionar a nota dele à sua biblioteca. 📚

Você não precisa procurar em uma pilha interminável de cadernos para encontrar uma nota perdida, escrita à mão. Com as etiquetas, você pode categorizar rapidamente as notas para encontrá-las mais tarde.

Usando tags, filtre seus blocos de anotações para encontrar notas sobre um tópico semelhante. Por exemplo, os alunos podem criar etiquetas para diferentes aulas ou unidades em uma aula, o que os ajuda a estudar rapidamente para as provas. 🧑‍🎓

7. Armazene notas rápidas em sua coleção de "pensamentos "

Muitos lembretes ou momentos de "aha" são frases curtas ou fragmentos - não um documento completamente desenvolvido. Você pode armazenar essas ideias rápidas que geralmente são anotadas com pressa em sua coleção de pensamentos.

"Pensamentos" são cartões de anotações sem títulos, links ou tags. É um guarda-chuva para armazenar seus pensamentos incompletos. Dessa forma, você poderá encontrá-los facilmente quando tiver tempo e capacidade mental.

8. Armazene anotações em seu próprio sistema codificado por cores

Você costumava gostar de destacar seus melhores pensamentos ou adicionar abas coloridas aos cadernos? Se sim, você vai adorar criar seu próprio sistema de código de cores com o Supernotes.

Com as cores do Supernotes, você pode adicionar sete cores diferentes às anotações. Você também pode usar um sistema de código de cores de semáforo para determinar o nível de reflexão de um cartão de anotações ou combinar cores com etiquetas para classificar e filtrar os cartões de anotações.

9. Localize notas por meio de um recurso de pesquisa universal

Você costuma pensar: "Eu sei que coloquei isso aqui em algum lugar..." ao procurar um documento? Com o aplicativo Supernotes, você transforma todos os seus cartões de anotações em um mecanismo de busca. Basta digitar uma palavra ou frase em sua pesquisa, e todos os blocos de anotações que corresponderem à sua consulta serão exibidos.

10. Conecte Supernotes aos seus outros aplicativos móveis favoritos

A API do Supernotes oferece integrações com Raycast, Zapier e IFTTT, conectando você a outras ferramentas de produtividade populares. Além disso, você pode criar webhooks para se conectar a aplicativos populares como Slack e Discord para criar fluxos de trabalho automatizados ao longo do dia.

11. Armazene todas as tarefas em um único lugar

Com o Supernotes, você pode criar facilmente uma lista de tarefas com sua coleção de tarefas. Em cada bloco de notas, você cria uma lista de tarefas. Em seguida, suas tarefas aparecerão automaticamente em sua Coleção de Tarefas para que você possa riscá-las de sua lista. 📝

12. Aninhar notas em notas pai

Com um sistema típico de arquivos e pastas, você só pode armazenar um arquivo em uma única pasta. Entretanto, com o Supernotes, você pode armazenar um cartão de anotações em vários locais. Com o aninhamento de vários pais, você pode armazenar um cartão de anotações em vários cartões "pais", facilitando a localização deles.

13. Organize seus pensamentos lado a lado usando o Broadsheet View

Alguma vez você já cobriu uma parede inteira com Post-Its, tentando organizar seus pensamentos? Com o Broadstreet View do Supernotes, você pode visualizar todos os seus cartões de anotações lado a lado, ocupando toda a tela. Dessa forma, você pode visualizar e ler suas anotações como se fosse um jornal, ajudando a organizar seus pensamentos.

Supernotes preço

Inicial: Gratuito para 100 cartões de anotações

Gratuito para 100 cartões de anotações Ilimitado: US$ 7,57 por mês para cartões de anotações ilimitados

Prós de usar Supernotes

O Supernotes, como muitos outros aplicativos aplicativos de anotações oferece muitas vantagens. Algumas das mais úteis incluem:

Você pode baixar o aplicativo em qualquer dispositivo: O Supernotes pode ser baixado para dispositivos Windows, Mac, Linux, Android e iOS

O Supernotes pode ser baixado para dispositivos Windows, Mac, Linux, Android e iOS Você não perde o controle de seus pensamentos mais importantes: Com recursos como pins, tags e tarefas, você não perde o controle de suas prioridades 📌

Com recursos como pins, tags e tarefas, você não perde o controle de suas prioridades 📌 É colaborativo: Você pode convidar amigos para o aplicativo, enviando cartões de anotações de forma pública ou privada

Você pode convidar amigos para o aplicativo, enviando cartões de anotações de forma pública ou privada Há um plano gratuito: O Supernotes é acessível a solopreneurs, proprietários de pequenas empresas e estudantes com um plano gratuito para sempre

O Supernotes é acessível a solopreneurs, proprietários de pequenas empresas e estudantes com um plano gratuito para sempre É rápido e relativamente indolor: Com atalhos de teclado conhecidos, você pode fazer anotações rapidamente como se estivesse digitando em um documento do Google ou do Word

Com atalhos de teclado conhecidos, você pode fazer anotações rapidamente como se estivesse digitando em um documento do Google ou do Word Há ajuda disponível se você ficar preso: O Supernotes oferece suporte por bate-papo para os usuários, além de documentação detalhada, tutoriais do YouTube e uma comunidade de anotações para que você possa encontrar as respostas que procura

O Supernotes oferece suporte por bate-papo para os usuários, além de documentação detalhada, tutoriais do YouTube e uma comunidade de anotações para que você possa encontrar as respostas que procura Você pode baixar, imprimir, enviar por e-mail ou exportar suas anotações: Trabalha com pessoas que não usam o Supernotes? Você pode imprimir um PDF de suas anotações, criar um arquivo Markdown para facilitar o compartilhamento ou enviar as anotações por e-mail para colegas 📩

Trabalha com pessoas que não usam o Supernotes? Você pode imprimir um PDF de suas anotações, criar um arquivo Markdown para facilitar o compartilhamento ou enviar as anotações por e-mail para colegas 📩 Você pode encurtar o processo de edição: Com uma ferramenta de seleção múltipla, você pode modificar rapidamente a cor, as tags e os filtros de vários cartões de anotações de uma só vez

Com uma ferramenta de seleção múltipla, você pode modificar rapidamente a cor, as tags e os filtros de vários cartões de anotações de uma só vez Importar notas existentes: Não quer começar do zero? Use o recurso de importação para importar notas existentes via Markdown

Pontos de dor comuns Supernotas Rosto dos usuários

Todo aplicativo tem suas desvantagens. Algumas das deficiências do aplicativo Supernotes incluem:

O aplicativo pode esgotar as baterias: Como o aplicativo sincroniza automaticamente quando você faz a transição de um espaço de trabalho on-line para off-line, ele pode esgotar a vida útil da bateria 🪫

Como o aplicativo sincroniza automaticamente quando você faz a transição de um espaço de trabalho on-line para off-line, ele pode esgotar a vida útil da bateria 🪫 Problemas de congelamento: Alguns usuários relataram problemas em que o aplicativo congela quando está em uso

Alguns usuários relataram problemas em que o aplicativo congela quando está em uso Excessivamente complicado: Alguns usuários acham que o aplicativo tem muitos recursos e que, na verdade, é mais difícil encontrar cartões de anotações do que um sistema típico de arquivos e pastas

Alguns usuários acham que o aplicativo tem muitos recursos e que, na verdade, é mais difícil encontrar cartões de anotações do que um sistema típico de arquivos e pastas Recursos podem levar anos para serem implementados: Alguns usuários reclamaram do ritmo de desenvolvimento do aplicativo, especialmente que pode levar anos para lançar novos recursos

Revisões do Supernotes no Reddit

Quer saber mais sobre o Supernotes de pessoas que já experimentaram a plataforma? No Reddit, algumas avaliações do Supernotes afirmam que, embora a plataforma tenha vantagens, ela tem algumas desvantagens. Uma análise do Supernotes afirma: "Eu gostaria de dar a ele uma chance completa e justa de se tornar minha solução preferida para fazer anotações. Se depois que minha cota de 100 cartões de anotações estiver cheia e eu achar que ele é útil para algumas áreas da minha vida, mas não para outras, estarei preso a um pagamento excessivo por algo que só uso casualmente."

Alternativa Tomada de notas Ferramentas

Ao considerar um aplicativo alternativo para fazer anotações, não procure mais, pois o ClickUp é uma plataforma de produtividade tudo-em-um e uma alternativa ao Supernotes que permite aos usuários fazer brainstorming, priorizar tarefas e aproveitem a IA para otimizar seu dia de trabalho. Vamos dar uma olhada em alguns recursos obrigatórios do ClickUp. 👏

1. Colete todos os seus pensamentos com o ClickUp Docs

Crie documentos atraentes, wikis e muito mais - depois conecte-os a fluxos de trabalho para executar ideias com sua equipe

Com Documentos do ClickUp você pode anotar suas ideias em um documento de fácil acesso. A partir daí, vários membros da equipe podem editar o documento, deixar comentários ou criar tarefas futuras. Além disso, você pode adicionar widgets para atualizar fluxos de trabalho, alterar status de produtos e otimizar seu dia de trabalho.

2. Economize tempo e poupe largura de banda mental com as ferramentas de escrita ClickUp AI

Resuma suas tarefas e documentos em segundos com a IA do ClickUp

Com IA do ClickUp você pode gerar anotações mais rápido do que nunca. Com o assistente de redação de IA, você pode resumir reuniões e tarefas, fazer perguntas (e obter respostas!) em documentos ou escrever resumos de projetos ou atualizações de progresso. Essencialmente, o ClickUp AI atua como um segundo cérebro ajudando você a fazer mais em menos tempo. 🧠

3. Aproveite uma biblioteca completa de modelos para que você nunca mais precise começar do zero

Dê às suas equipes acesso a uma biblioteca de mais de 1.000 modelos no ClickUp

O ClickUp vem completo com uma biblioteca de milhares de modelos. Com os modelos do ClickUp, você pode:

Fazer anotações de reuniões rapidamente usando oModelo de anotações de reunião Preste atenção facilmente na aula com o prático ClickUpModelo de notas de aula Gere notas para os próximos lançamentos de produtos com o modeloModelo de notas de versão Aproveite os modelos criados para várias técnicas e estruturas de anotações, como o modeloModelo de notas Cornell ### *4. Execute uma sessão de brainstorming com os quadros brancos ClickUp

Faça brainstorming, crie estratégias ou mapeie fluxos de trabalho com os quadros brancos ClickUp visualmente colaborativos

Muitas vezes, uma ideia não vem na forma de um documento escrito, mas sim em um mapa de palavras, setas e círculos rabiscados. Para transformar as ideias de sua equipe em ações coordenadas, aproveite Quadros brancos ClickUp . ✨

Com os quadros brancos do ClickUp, sua equipe pode esboçar ideias ou possíveis fluxos de trabalho em uma única tela. A partir daí, você pode desenvolver uma estratégia, vincular-se a arquivos ou documentos, atribuir tarefas e, por fim, formular um plano.

5. Ajuste o ClickUp ao seu orçamento com um plano gratuito para sempre

Explore o ClickUp para gerenciar seus projetos com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

Com um plano Free Forever, o ClickUp é acessível a estudantes, proprietários de pequenas empresas e empreendedores individuais. Além disso, os planos pagos do ClickUp começam em um único dígito, cabendo perfeitamente em qualquer orçamento. 💰

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace/mês

Transforme seu Sistema de anotações com o ClickUp

O Supernotes é um sistema de anotações digitais que permite que os usuários atribuam tarefas, coletem seus pensamentos e aninhem cartões de anotações em um sistema de várias camadas. No entanto, alguns usuários podem considerá-lo um sistema excessivamente complexo com introduções lentas de novos recursos.

Se você estiver procurando um aplicativo de anotações digitais para transformar seu dia de trabalho, experimente o ClickUp. Esse aplicativo único ajuda você a fazer mais em menos tempo. Com o ClickUp, você pode acessar inúmeras Ferramentas de escrita com IA o site oferece milhares de modelos gratuitos, centenas de integrações, documentos e quadros brancos colaborativos e outras ferramentas essenciais. ⚒️

Para ver como o ClickUp pode melhorar seu processo de tomada de notas, experimente o ClickUp gratuitamente hoje.