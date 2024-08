Melhores conferências de SaaS para participar do sucesso dos negócios em 2024

O setor de software como serviço (SaaS) é sinônimo de transformação. Quando você está encarregado de inovar os negócios como os conhecemos, o conhecimento é fundamental. Não importa se você está em uma startup ou é um empreendedor estabelecido, as conferências de SaaS lhe dão uma grande vantagem nesse setor tão competitivo.

As conferências de SaaS oferecem aos profissionais de negócios a oportunidade de fazer contatos, conhecer as últimas tendências em SaaS e obter insights valiosos dos líderes do setor.

Palestras e palestras são úteis, mas, acima de tudo, essas conferências do setor de SaaS são incubadoras de inovação e colaboração - dois ingredientes essenciais para a lucratividade. 🤝

Se você está em busca de uma parceria comercial ou apenas quer entender melhor o ecossistema de SaaS, deve participar de pelo menos uma conferência de SaaS em 2024. Neste guia, explicaremos por que todo profissional de negócios precisa participar de conferências de SaaS, compartilharemos uma lista das melhores conferências de SaaS de 2024 e explicaremos como aproveitar esses eventos para seus negócios.

Entendendo Conferências de SaaS

As conferências de SaaS são eventos especializados para o pessoal do espaço de software como serviço (SaaS) no setor de tecnologia. Essas conferências reúnem milhares de executivos, fundadores e empreendedores de todo o mundo para compartilhar ideias, estratégias e inovações.

Mas não há duas conferências de SaaS iguais. Na verdade, há vários tipos de conferências para escolher:

Geral: Algumas conferências de SaaS são mais gerais, fornecendo insights sobre os últimos avanços em SaaS. Essas conferências mais gerais são ideais para quem é novo no SaaS ou para quem prefere tópicos de alto nível

Essas conferências de SaaS concentram-se em tópicos ou áreas específicas, como estratégias de marketing digital de SaaS, sucesso do cliente ou gerenciamento de produtos. Elas não são adequadas para todos os profissionais, mas são perfeitas para aprimorar determinadas habilidades Internacional: Você está procurando fazer contatos com outros profissionais? Ou aprender sobre as tendências mais recentes em SaaS? De qualquer forma, você obterá valor ao participar de uma conferência internacional de SaaS. Elas geralmente combinam oportunidades de networking com mesas-redondas, exposições e dezenas de sessões e trilhas de conteúdo

Por que participar de conferências de SaaS?

É claro que é necessário um orçamento e algum tempo para participar de uma conferência de SaaS, mas o investimento vale a pena. As conferências de SaaS podem ajudá-lo:

Encontrar ferramentas de SaaS incríveis: Quem não gosta de um bom software? Você conhecerá todos os tipos de expositores que vendem Ferramentas de SaaS desde plataformas de automação de marketing até ferramentas ágeis de gerenciamento de projetos

Ler artigos e conversar com seus colegas de trabalho aumentará seu conhecimento, mas só até certo ponto. As conferências de SaaS convidam líderes do setor para falar em palestras e organizar workshops para fornecer informações específicas do setor. Você não apenas ouvirá diretamente desses líderes, mas também terá a chance de fazer perguntas nas sessões de perguntas e respostas após a conferência Administre um negócio melhor: As sessões da conferência de SaaS não se concentram apenas nos KPIs ou na receita - elas também ensinam você a ser um gerente e empresário melhor. Procure sessões sobre ferramentas de gerenciamento de projetos e práticas, contratação e gerenciamento de pessoas para ser um líder mais completo

Top Conferências de SaaS para participar em 2024

Quer ver o que está por vir no setor de SaaS? Coloque essas conferências de SaaS de 2024 em seu calendário.

SaaStr Annual

Data: 10 a 12 de setembro de 2024

10 a 12 de setembro de 2024 Localização: São Francisco, Califórnia

São Francisco, Califórnia Preço: $699-$1.498

SaaStr Anual

recebe mais de 13.000 participantes todos os anos, em estilo de festival. Essa conferência imperdível de três dias tem impressionantes 2.000 sessões de networking e mais de 300 palestrantes, sem falar nas mais de 150 sessões e workshops. Quem sabe? Você pode até encontrar um novo

Software de gerenciamento SaaS

fornecedor ou parceiro de negócios em potencial nesse grande evento. 🙌

Web Summit

Data: 11 a 14 de novembro de 2024

11 a 14 de novembro de 2024 Localização: Lisboa, Portugal

Lisboa, Portugal Preço: TBD

Cúpula da Web

é uma grande conferência internacional de SaaS que atrai milhares de participantes durante os quatro dias do evento. Os palestrantes deste ano incluem profissionais da Signal, Microsoft, Wikipedia e inúmeras outras marcas. Embora esse evento não seja especializado apenas em SaaS, essa conferência de tecnologia é perfeita para os nerds de SaaS.

South by Southwest ( SXSW )

Data: 8-16, 2-24 de março

8-16, 2-24 de março Local: Austin, TX

Austin, TX Preço: $890-$1.835

Há muita coisa acontecendo em

SXSW

. Originalmente um festival de música, o SXSW tem muito conteúdo relacionado a marketing e SaaS para profissionais. Confira a conferência do SXSW para sessões sobre as tecnologias inovadoras de 2024, encontros específicos de SaaS, IA, narração de histórias e design de experiência.

SaaStock

Data: 14 a 16 de outubro de 2024

14 a 16 de outubro de 2024 Localização: Dublin, Irlanda

Dublin, Irlanda Preço: €550-€850 ($596-$921)

SaaStock

se apresenta como o melhor encontro para fundadores, executivos e investidores. A maioria dos participantes é da Europa, o que torna essa conferência uma excelente oportunidade de networking se você quiser expandir seus negócios para a região EMEA.

Inbound por HubSpot

Data: 18 a 20 de setembro de 2024

18 a 20 de setembro de 2024 Localização: Boston, Massachusetts

Boston, Massachusetts Preço: $899-$1.899

Entrada

é, sem dúvida, um dos maiores e mais conceituados

conferências de marketing digital

do mundo. Todas as sessões abordam as últimas tendências em marketing, vendas e IA. Os portadores de ingressos com upgrade também recebem uma festa de boas-vindas VIP exclusiva, um lounge sofisticado e um almoço de cortesia.

SaaS North

Data: 13-14 de novembro de 2024

13-14 de novembro de 2024 Local: Ottawa, Canadá

Ottawa, Canadá Preço: $549-$1.119

Essa conferência canadense atrai profissionais de SaaS de toda a América do Norte. Em

SaaS Norte

você obtém acesso total ao aplicativo da conferência, alimentação, sessões de discussão e até mesmo uma ferramenta de formação de rede.

Techspo

Data: 11 e 12 de abril de 2024

11 e 12 de abril de 2024 Localização: Los Angeles, Califórnia

Los Angeles, Califórnia Preço: $0-$497

Informações técnicas

realiza exposições de tecnologia em todo o mundo todos os anos. Seu próximo evento será nos bons e velhos EUA, no Loews Hollywood Hotel. Você conhecerá as inovações em marketing móvel, AdTech, MarTech e (é claro) SaaS. Não deixe de passar pelo salão de exposições, onde centenas de fornecedores fazem demonstrações de produtos interessantes.

Dublin Tech Summit

Data: 29 a 30 de maio de 2024

29 a 30 de maio de 2024 Local: Dublin, Irlanda

Dublin, Irlanda Preço: € 335-€ 435 ($ 363-$ 471)

Essa conferência de SaaS é um festival internacional de tecnologia que se concentra fortemente no futuro da tecnologia. A conferência

Cúpula Tecnológica de Dublin

oferece trilhas sobre Future Machines (VR, AR, blockchain, etc.), Future Enterprise (IA, segurança cibernética, FinTech, etc.), Future Us (artes, DE&I, cidades inteligentes, etc.) e Future Planet (sustentabilidade, futurismo, proteção planetária, etc.).

MozCon

Data: 3 a 4 de junho de 2024

3 a 4 de junho de 2024 Local: Seattle, Washington

Seattle, Washington Preço: $299-$999

Organizado pela gigante de SEO Moz,

MozCon

é uma conferência popular de marketing digital e de conteúdo. O foco dessa conferência é puramente em marketing digital e SEO, portanto, se estiver tentando impulsionar seus negócios, essa é uma das melhores conferências de SaaS para fortalecer suas habilidades de vendas.

Conferência sobre Negócios de Software

Data: 25-26 de março de 2024

25-26 de março de 2024 Local: Cambridge, Reino Unido

Cambridge, Reino Unido Preço: $745

Conferência sobre Negócios de Software (BoS)

está realizando seu próximo evento no Reino Unido para ensinar aos fundadores como criar, administrar e escalar empresas de software. Essa conferência tem diferentes trilhas para uma série de modelos de negócios, portanto, essa conferência de SaaS é uma ótima oportunidade para obter ideias de crescimento de negócios com especialistas do setor.

Escolhendo o caminho certo Conferência de SaaS

Como você pode ver, há uma conferência de SaaS para praticamente tudo. Provavelmente, você não poderá participar de todas elas, portanto, use esses critérios para encontrar as conferências mais valiosas:

Logística e preços: Quanto custará para levar seu pessoal à conferência? É claro que você precisa levar em conta os custos dos ingressos, mas as viagens, os hotéis e as refeições também aumentam. Se o seu orçamento estiver apertado, procure conferências próximas para manter os custos baixos e agradáveis. Quanto menores forem suas despesas, maior será o retorno sobre o investimento no evento

Quanto custará para levar seu pessoal à conferência? É claro que você precisa levar em conta os custos dos ingressos, mas as viagens, os hotéis e as refeições também aumentam. Se o seu orçamento estiver apertado, procure conferências próximas para manter os custos baixos e agradáveis. Quanto menores forem suas despesas, maior será o retorno sobre o investimento no evento Localização e objetivos: Deseja aumentar a presença do seu produto em um novo mercado? Considere a possibilidade de participar de conferências em locais estratégicos, como o Vale do Silício, ou em novos mercados-alvo, como a Europa, para se conectar com pessoas dessa área. Também é bom procurar conferências maiores com muitas oportunidades de networking

Deseja aumentar a presença do seu produto em um novo mercado? Considere a possibilidade de participar de conferências em locais estratégicos, como o Vale do Silício, ou em novos mercados-alvo, como a Europa, para se conectar com pessoas dessa área. Também é bom procurar conferências maiores com muitas oportunidades de networking Relevância: O tema da conferência está de fato alinhado ao seu negócio? Por exemplo, os desenvolvedores talvez não gostem muito de participar de uma conferênciamarketing de produtos como a Inbound da HubSpot. Certifique-se de escolher a conferência de SaaS mais relevante para suas habilidades e experiência a fim de obter um retorno sobre seu investimento

O tema da conferência está de fato alinhado ao seu negócio? Por exemplo, os desenvolvedores talvez não gostem muito de participar de uma conferênciamarketing de produtos como a Inbound da HubSpot. Certifique-se de escolher a conferência de SaaS mais relevante para suas habilidades e experiência a fim de obter um retorno sobre seu investimento Público e palestrantes: Quem estará presente no evento? Procure conferências de SaaS que atraiam líderes do setor, fundadores de SaaS, VCs e executivos influentes em seu espaço. Dessa forma, você aprenderá com os melhores dos melhores e se relacionará com o público certo

Aproveitando Conferências de SaaS para o crescimento dos negócios

É preciso tempo, esforço e recursos para participar de uma conferência. Você não deveria ver o ROI de todo esse trabalho árduo? Siga estas dicas para aproveitar as conferências de SaaS para obter um crescimento tangível dos negócios. 🪴

Melhorar a experiência do usuário

Use o ClickUp Docs para fazer anotações em conferências, ver o que os outros membros da equipe estão aprendendo e fazer um brainstorming sobre como implementar seus aprendizados quando voltar ao trabalho

As conferências de SaaS, como a SaaStock e a Web Summit, são ótimos recursos para aprender sobre as mais novas tendências em produtos de SaaS. Como o design de UX desempenha um papel importante no sucesso do produto, use o que aprender nessas conferências para criar designs centrados no usuário.

E não seja tímido - compartilhe o que aprendeu com a sua equipe. Conecte tudo em um

Documento ClickUp

ou

Quadro branco ClickUp

para pensar em novas experiências digitais para seus assinantes com base nas práticas recomendadas do setor.

Fonte de capital de risco

Precisa de financiamento? As conferências de SaaS são o lugar perfeito para procurar capitalistas de risco que estão no mercado em busca de um investimento inteligente. Seja no SXSW ou no SaaStr Annual, você certamente se conectará com investidores interessados.

Não deixe de pegar os cartões de visita deles e fazer o acompanhamento após a conferência. Insira seus dados em um

CRM SaaS

para registrar todas as suas interações e acompanhamentos. Nunca se sabe aonde o e-mail certo o levará!

Obter exposição

As conferências não são apenas para grandes empresas

Empresas de SaaS B2B

. Os fundadores de startups podem obter muita exposição participando desses eventos. Use as conferências do setor de SaaS como uma plataforma para obter exposição para sua empresa de SaaS e para se conectar com outros líderes do setor e fundadores de SaaS. Participe de todos os eventos de networking, aproveite as sessões de mentoria, inscreva-se em encontros de capital de risco e considere a possibilidade de se tornar um patrocinador ou palestrante.

Quanto mais rápido você divulgar o evento, mais cedo verá o retorno do seu trabalho árduo.

Conecte tudo em uma solução de gerenciamento

Aumente a produtividade pós-conferência simplificando as tarefas e usando as visualizações adaptáveis do ClickUp para organizar e monitorar todos os tipos de trabalho

Desde o agendamento de sessões de conferência até o equilíbrio da carga de trabalho da sua equipe enquanto você está fora do escritório, participar de uma conferência de SaaS não é fácil. Em vez de manter tudo armazenado em seu e-mail ou em notas adesivas, insira os detalhes da conferência no ClickUp. 🤩

Não somos apenas a empresa favorita do universo

ferramenta de gerenciamento de projetos

o ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos, mas também reúne todos os seus planos, ideias e tarefas em uma única plataforma. Use o ClickUp para planejar eventos de SaaS e todas as tarefas relacionadas à conferência - nós o ajudamos com visualizações simples de calendário e automações que lidam com tarefas complicadas para você.

Mas isso é apenas o começo. Você pode até mesmo usar o ClickUp como uma ferramenta de gerenciamento de trabalho e aplicar os princípios do que aprendeu na conferência ao seu fluxo de trabalho. Quer se trate de colaboração, metodologias ágeis, comunicações aprimoradas da equipe ou mapeamento de produtos, o ClickUp tem algo para cada faceta do seu negócio.

Use o

Modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp

para configurar rapidamente projetos ágeis com menos complicações.

Visualização do ClickUp Chat

é um salva-vidas para comunicações - nunca mais vasculhe o e-mail e o Slack em busca de arquivos.

Você também não precisa abrir mão de sua pilha de tecnologia atual.

O ClickUp se integra a centenas de aplicativos

que você já usa, acelerando a implementação sem a curva de aprendizado.

ClickUp: O antídoto do setor de SaaS para os silos

A mudança é a única constante em um setor como o de SaaS. Embora a experiência prática seja importante, participar de conferências de SaaS ainda é a melhor maneira de se relacionar com outros profissionais, aprimorar suas habilidades, ficar por dentro das tendências e até mesmo obter financiamento para sua próxima grande ideia. ✨

Não importa se você já é um profissional experiente na área de SaaS ou se é uma startup em ascensão, as conferências oferecem uma oportunidade inigualável de se manter à frente da curva. Mas, mesmo assim, você precisa das ferramentas certas para executar seus planos inovadores, e é aí que entra o ClickUp.

Os profissionais usam o ClickUp para tudo, desde o planejamento de conferências até o controle de tempo dos funcionários e vendas. Veja o poder de uma plataforma multifuncional em primeira mão:

Crie seu ClickUp Workspace gratuito agora

.

FAQ

1. O que são conferências de SaaS ?

As conferências de SaaS são eventos voltados para o espaço de software como serviço (SaaS). Esses encontros reúnem executivos de SaaS, investidores e outros profissionais para conversar sobre tendências e apresentar inovações. A maioria das conferências inclui eventos de networking, sessões informativas, palestras e exposições.

2. Quais são os benefícios de participar de conferências de SaaS ?

As conferências de SaaS são uma ótima maneira de:

Estabelecer contatos com outros profissionais

Aprender sobre as tendências de SaaS com especialistas do setor

Obter exposição para sua startup ou ideia de negócio

Sentir-se inspirado

Aumente suas habilidades

Saiba mais sobre novos softwares e fornecedores de SaaS.

3. Qual é a maior conferência de SaaS ?

A SaaStr é uma das maiores conferências de SaaS. Ela atrai cerca de 13.000 pessoas todos os anos, incluindo VCs, fundadores e executivos.