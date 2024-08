Pipedrive vs. Salesmate Salesmate: Qual é o melhor CRM em 2024?

A venda é supercompetitiva, onde cada vantagem conta. O software de CRM (Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente) correto pode fazer a diferença entre atingir suas metas e perder os leads mais promissores.

A batalha dos favoritos dos fãs de CRM - Pipedrive vs. Salesmate - é muito disputada. Mas qual campeão merece um lugar na sua equipe de vendas quando ambos prometem simplificar os processos de vendas, aumentar a produtividade e melhorar os relacionamentos com os clientes ?

Neste confronto abrangente, vamos nos aprofundar nos recursos, na usabilidade, nos preços e no desempenho geral do Pipedrive e da Salesmate para ajudá-lo a tomar uma decisão informada.

O que é o Pipedrive?

O Pipedrive é um CRM de vendas e um software de gerenciamento de pipeline de vendas para equipes de vendas. Você pode gerenciar negócios com eficiência e simplificar os processos de vendas com a interface minimalista de arrastar e soltar do Pipedrive.

As visualizações intuitivas e os fluxos de trabalho automatizados da plataforma orientam você em cada etapa do processo de vendas. Sua facilidade de uso faz com que seja uma escolha popular para pequenas e médias empresas (SMBs) que desejam melhorar seu desempenho de vendas sem uma curva de aprendizado acentuada.

via Pipedrive

Recursos do Pipedrive

Esse CRM fácil de usar tem um conjunto robusto de recursos que até mesmo usuários novatos podem navegar facilmente. Aqui estão alguns desses recursos.

Gerenciamento de pipeline

Obtenha uma representação visual clara dos negócios em seu pipeline com estágios codificados por cores e relatórios personalizados perspicazes. Você também pode personalizar a plataforma para atender às suas preferências. Por exemplo, nomeie os estágios com base nas etapas que você segue para fechar negócios ou escolha um modelo.

Gerenciamento de contatos

Armazene e organize cliente e consumidor informações, interações e comunicações de clientes e consumidores em um local centralizado. Acompanhe as chamadas e capture o histórico de contatos exatamente onde for necessário para obter visibilidade e controle completos da sua agenda.

Chatbot de geração de leads

Automatize interações com seus visitantes da web 24 horas por dia, 7 dias por semana, para gerar leads 24 horas por dia. Com o aplicativo web ou móvel do Pipedrive, seus representantes de vendas podem trabalhar com o bot para adicionar um toque humano, mesmo em trânsito. O Chatbot entra em ação se a sua equipe estiver ocupada para que nenhum lead passe despercebido.

LeadBooster

Gere mais leads de alta qualidade com esse poderoso complemento. Obtenha leads de qualidade em um banco de dados de mais de 400 milhões de perfis usando a ferramenta Prospector e incorpore e compartilhe formulários e pesquisas para capturar e armazenar novos leads com o Web Forms.

Integração de e-mail

Acompanhe as comunicações por e-mail, programe acompanhamentos e mantenha um histórico completo de conversas importantes. Você também pode acessar a plataforma de qualquer dispositivo e integrá-la a outros aplicativos que aumentam as vendas.

No geral, o Pipedrive ajuda você a analisar o desempenho de vendas, identificar tendências e tomar decisões baseadas em dados com ferramentas de análise e relatórios perspicazes. Os usuários apreciam especialmente sua capacidade de simplificar tarefas repetitivas por meio da automação, economizar tempo e garantir que nenhum lead ou negócio fique sem supervisão.

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 11,90/mês por usuário

US$ 11,90/mês por usuário Avançado: US$ 24,90/mês por usuário

US$ 24,90/mês por usuário Profissional: $49,90/mês por usuário

$49,90/mês por usuário Power: US$ 59,90/mês por usuário

US$ 59,90/mês por usuário Enterprise: uS$ 74,90/mês por usuário

O que é o Salesmate?

O Salesmate é um aplicativo fácil de usar Software de CRM para equipes de vendas corporativas e de linha de frente. Você pode acelerar os ciclos de vendas e promover relacionamentos mais sólidos com os clientes usando suas soluções inteligentes e que priorizam os dispositivos móveis. Independentemente da escala de seus negócios, você pode usar a automação e a personalização para otimizar sua jornada de vendas.

Envolva os clientes em todos os canais e gere insights valiosos para impulsionar o crescimento com os recursos versáteis da Salesmate.

via Colega de vendas

Recursos do Salesmate

A ferramenta oferece um conjunto abrangente de ferramentas que atende a todos os aspectos do processo de vendas, desde a geração de leads até o fechamento de negócios e o gerenciamento do relacionamento com os clientes. Veja abaixo um detalhamento desses recursos.

Automação de vendas

Automatize as tarefas de rotina para garantir que suas equipes de vendas possam se concentrar na construção de relacionamentos e no fechamento de negócios. Automatize campanhas, processos e alcance usando sequências que convertem clientes potenciais em leads com e-mails e acompanhamentos direcionados.

Módulos personalizados

Capture todos os dados de seus clientes em um só lugar usando esse recurso. Gerencie assinaturas e acompanhe leads, clientes e parceiros, tudo em uma única plataforma. Obtenha uma visão clara do desempenho da sua empresa e tome decisões que impulsionem os resultados.

Modelos de pipeline

Desenvolva seus processos desejados e crie vários pipelines para diferentes operações com mais rapidez. Personalizar os modelos de CRM ou traga seus processos comprovados para a plataforma sem complicações.

Layouts personalizados

Organize as informações de cada equipe com layouts personalizados para que todos possam ver o que desejam no CRM usando layouts de arrastar e soltar. Dê a todos as informações e a clareza de que precisam para garantir a eficiência das vendas.

Widgets pré-construídos

A Salesmate oferece vários widgets pré-construídos para fornecer informações cruciais sobre vendas em um piscar de olhos.

Esses widgets o ajudam a monitorar o desempenho da sua equipe, acompanhar as principais métricas e identificar áreas de melhoria, tudo isso em uma interface personalizável.

Preços do Salesmate

Básico: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Pro: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Business: US$ 79/mês por usuário

US$ 79/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Pipedrive Vs. Salesmate: Comparação de recursos

O Pipedrive se destaca na interface do usuário e na automação, enquanto a Salesmate se destaca com seus recursos colaborativos e acessibilidade móvel. Antes de tomar uma decisão, considere cuidadosamente os requisitos exclusivos de seus processos de vendas e a dinâmica da equipe.

A comparação detalhada abaixo o guiará na seleção da ferramenta de CRM baseada em nuvem certa para atender às suas necessidades Estratégias de CRM e metas de negócios.

**Recurso

Pipedrive

**Vendedor

Interface do usuário

Interface fácil de usar com vídeos de demonstração sofisticados

Interface menos intuitiva que pode dificultar a experiência ideal do usuário

Automação

Recursos robustos de automação com criador de fluxo de trabalho e opções avançadas de planejamento

Ênfase na automação de e-mail Os fluxos de trabalho visuais são um complemento pago

Integrações

mais de 400 integrações nativas

mais de 40 integrações nativas

Gerenciamento de pipeline

Visualização de pipeline flexível, com recurso de arrastar e soltar. Exibições de previsão, histórico e outros detalhes estão disponíveis Exibição de pipeline flexível, com recurso de arrastar e soltar.

Estão disponíveis sinalizadores para negócios ociosos e configuração de probabilidade

Colaboração em equipe

Foco em tarefas de vendas individuais

Ênfase na colaboração da equipe

Comunicação

Integração com vários canais

Chamadas integradas, rastreamento de e-mail

Análises e relatórios

Painel de controle estético, relatórios abrangentes de vendas e de clientes, opções limitadas, a não ser no plano Enterprise

Relatórios ilimitados, painel limitado a 10 widgets

Inteligência Artificial

Oferece um assistente de vendas com IA

Nenhum recurso de IA notável

Agora, vamos detalhar essas diferenças.

1. Interface do usuário (UI)

Pipedrive

O Pipedrive apresenta uma estética limpa e minimalista com foco na simplicidade e facilidade de uso. A interface é organizada, com botões grandes e rótulos claros, o que facilita a navegação até mesmo para novos usuários.

A plataforma enfatiza fortemente o pipeline visual de vendas, com negócios representados como cartões que passam por diferentes estágios. Isso facilita a visualização do progresso dos negócios e a identificação de gargalos.

Salesmate

O Salesmate oferece uma interface mais moderna e rica em recursos, com mais opções e informações exibidas na tela. Isso pode ser útil para usuários avançados que desejam ter acesso rápido a tudo o que precisam, mas pode parecer complicado para alguns.

Ele pode exigir uma curva de aprendizado mais acentuada devido à sua gama mais abrangente de recursos e opções de personalização.

2. Automação

Pipedrive

O Pipedrive emprega um sistema de gerenciamento de fluxo de trabalho sistema. Você define os acionadores (por exemplo, alterações no estágio do negócio, e-mails recebidos) e as ações automatizadas correspondentes (por exemplo, enviar um e-mail, adicionar uma tarefa, atualizar dados). Essa abordagem é poderosa e flexível.

Salesmate

O Salesmate enfatiza a automação na comunicação, com recursos avançados como automação de e-mail e chamadas incorporadas. Embora menos abrangente que o Pipedrive, o Salesmate se destaca em áreas específicas, como automação de comunicação por e-mail.

3. Integrações

Pipedrive

O Pipedrive suporta muitas integrações com aplicativos e ferramentas de terceiros. Você pode conectar perfeitamente ferramentas de comunicação, plataformas de marketing e software de análise para aprimorar a funcionalidade geral.

Ele se concentra principalmente na sincronização bidirecional de dados, garantindo que as informações fluam sem problemas entre diferentes plataformas. Ele também oferece webhooks e integração com o Zapier para fluxos de trabalho mais avançados.

As integrações geralmente são diretas e bem documentadas, com instruções claras de instalação e guias do usuário.

Salesmate

O Salesmate se integra bem a plataformas de e-mail populares e enfatiza os recursos de chamada incorporados. Integre-o a ferramentas essenciais para um gerenciamento abrangente de vendas e de relacionamento com o cliente.

O Salesmate emprega uma combinação de sincronização de dados, fluxos de trabalho personalizados e "conexões" pré-criadas. Essas conexões tratam automaticamente de tarefas específicas, como a sincronização de contatos de marketing por e-mail ou o registro de chamadas no CRM.

A maioria das integrações principais está incluída em todos os planos, sendo que o acesso a ferramentas mais avançadas requer upgrades.

4. Gerenciamento de pipeline

Pipedrive

A ferramenta permite que você adapte o CRM às suas necessidades e o alinhe aos seus processos de vendas com campos personalizados, estágios e detalhes do negócio. Você pode personalizar os estágios e rótulos do seu pipeline para corresponder ao seu processo de vendas específico. Entretanto, a estrutura geral e o layout permanecem fixos.

O Pipedrive se concentra em mover negócios de forma eficiente pelo funil, com a funcionalidade de arrastar e soltar e ações em massa para gerenciar vários negócios simultaneamente.

Ele também incentiva um envolvimento mais profundo com cada negócio por meio de notas detalhadas, histórico de atividades e sequências de acompanhamento automatizadas. Isso promove interações mais personalizadas.

Salesmate

Com o Salesmate, você pode personalizar o layout do pipeline, adicionar estágios adicionais e exibir pontos de dados específicos para cada negócio. Isso fornece percepções mais detalhadas, mas pode parecer menos intuitivo do que a abordagem de funil visual do Pipedrive.

Ele oferece ampla personalização da estrutura do funil, incluindo a adição de campos personalizados, a definição de valores de negócios e a configuração de etapas condicionais com base em critérios específicos. Isso proporciona alta flexibilidade, mas requer mais configuração inicial.

5. Colaboração da equipe

Pipedrive

A ferramenta permite que as equipes colaborem razoavelmente bem, mas o foco principal é o gerenciamento de tarefas individuais.

Ela enfatiza a propriedade do negócio e a atribuição de responsabilidades, identificando claramente quem é responsável por cada negócio em cada estágio. Também fornece comentários básicos e acompanhamento de atividades para a comunicação da equipe.

Salesmate

O Salesmate permite que os usuários colaborem efetivamente em negócios, compartilhem insights e coordenem atividades dentro da plataforma.

Ele se concentra em mensagens internas e delegação de tarefas dentro do pipeline. Ele apresenta uma interface de bate-papo integrada, notas de negócios colaborativas e atribuições de tarefas baseadas em funções para aprimorar o trabalho em equipe.

6. Comunicação

Pipedrive

A ferramenta se integra perfeitamente a vários canais de comunicação para um envolvimento abrangente do cliente.

Salesmate

O Salesmate permite que você se comunique diretamente com leads e clientes usando as funcionalidades de chamada incorporadas. Isso reduz a necessidade de ferramentas externas.

7. Análises e relatórios

Pipedrive

O Pipedrive fornece relatórios claros e visualmente atraentes sobre o desempenho do funil, com opções para detalhar estágios e negócios específicos.

Salesmate

O Salesmate permite que você personalize painéis para acompanhar o desempenho das vendas e identificar áreas de melhoria.

Ele oferece percepções em tempo real e análises detalhadas dentro do pipeline, destacando gargalos e sugerindo ações de melhoria. Isso proporciona um feedback imediato, mas pode parecer cansativo para alguns usuários.

8. Inteligência Artificial (IA)

Pipedrive

O Pipedrive oferece um assistente de IA opcional chamado 'LeadBooster' que ajuda em tarefas como pontuação de leads, personalização de e-mails e agendamento de reuniões. Ele exige uma taxa adicional, mas pode aprimorar significativamente os recursos de automação.

Salesmate

Atualmente, o Salesmate não tem um assistente de IA integrado. No entanto, ele se integra com Ferramentas de IA externas como o Einstein Activity Capture (Salesforce) ou o Outreach Chorus, que podem oferecer funcionalidade semelhante.

Pipedrive Vs. Salesmate no Reddit

E agora, para o teste final e não filtrado, as avaliações dos usuários. Vamos descobrir o que os usuários do Pipedrive e do Salesmate estão dizendo no Reddit.

**Há comparações baseadas na interface do usuário

Alguns usuários apreciam a interface amigável e os recursos do Pipedrive para controlar o funil de vendas. Isso os ajuda a acompanhar o progresso e a aumentar o sucesso das vendas.

Alguns, por outro lado, gostam de usar o Salesmate para criar relacionamentos mais fortes com os clientes usando sua plataforma intuitiva.

**Os usuários acham que o Pipedrive poderia ter mais alguns recursos para ajudar a simplificar os processos

"O Pipedrive é muito fácil de usar, mas não tem muitos recursos."

"Eu gosto do Pipedrive, mas pessoalmente achei o Salesmate muito melhor e o usei por um ou dois anos. Ele oferece sequências de e-mail."

Os usuários preferem uma solução abrangente de CRM em um só lugar. É aí que o ClickUp se destaca:

"Você deve tentar evitar várias ferramentas ou aplicativos para o gerenciamento do trabalho. Você quer uma única fonte de verdade para gerenciamento de projetos e gerenciamento de conhecimento, juntos."

"É por isso que prefiro uma ferramenta. Mas o problema é que, quando você tem uma ferramenta que faz tudo, ela faz principalmente a média e não a excelência. Na minha opinião, o ClickUp é muito mais legal."

