Canva vs. Figma: qual é o melhor aplicativo para designers?

É impossível até mesmo iniciar uma conversa sobre ferramentas de design sem considerar o Canva e o Figma. De publicações em mídias sociais a edição de fotos e qualquer marketing digital visual, essas duas ferramentas de design gráfico são populares por um motivo.

Elas são tão populares, de fato, que há listas inteiras de Alternativas ao Canva e Alternativas de Figma para o caso de você não estar satisfeito com nenhuma das ferramentas de design gráfico.

Para deixar claro, as duas não são iguais. Uma é uma ferramenta de design otimizada para gráficos simples, enquanto a outra está mais próxima de uma ferramenta de prototipagem para o design de sites e outros designs complexos. Mas elas ainda compartilham semelhanças suficientes para que a questão do Canva vs. Figma seja relevante e valha a pena ser explorada.

Então, na luta por ferramentas avançadas para ajudar seu processo de design, qual delas vence? Como distinguir entre o Canva e o Figma e qual aplicativo você deve escolher?

O que é o Canva?

Via Canva O Canva é um software de colaboração visual que ajuda designers e não designers a criar projetos impressos e digitais.

Ao contrário das ferramentas avançadas de edição de fotos, como o Photoshop, ele não exige que os designers profissionais comecem do zero a cada novo projeto. Em vez disso, uma extensa biblioteca de modelos incorporados facilita a criação de elementos de design limpos e atraentes para plataformas de mídia social, sites, materiais impressos e muito mais.

O Canva também ganha com uma interface amigável que evita uma curva de aprendizado acentuada e recursos colaborativos que permitem que sua equipe trabalhe em conjunto para criar designs complexos. Os recursos adicionais incluem uma ferramenta de quadro branco para colaboração em tempo real recursos básicos de edição de imagens e uma versão gratuita para que você possa avaliar seus excelentes recursos.

Recursos do Canva

Via Canva

O Canva é uma ferramenta sofisticada com recursos avançados, como recursos de edição de vetores, em uma interface intuitiva projetada para aprimorar o processo criativo, mesmo para quem não é designer. Para fins desta comparação, vamos nos concentrar especialmente em suas ferramentas de colaboração, recursos de quadro branco e modelos predefinidos.

1. Recursos de colaboração

A maioria das equipes modernas, de designers profissionais ou não, opera em ambientes distribuídos. Isso exige ferramentas colaborativas, especialmente softwares de design gráfico, que permitam que elas trabalhem juntas de forma rápida e eficiente.

O Canva oferece ferramentas de nível profissional para colaboração. Você pode convidar vários usuários para colaborar no editor de arrastar e soltar, com funções de usuário como editor, visualizador e comentarista, mantendo a hierarquia de design no lugar. Isso facilita a criação de visuais cativantes em conjunto, sem se preocupar com a perda de qualidade devido ao fenômeno de "muitos cozinheiros".

Isso também não termina aí. Combine seus próprios elementos de design em modelos predefinidos para uso de toda a equipe. Salve fontes, imagens e cores em um kit de marca para desenvolver sua ferramenta de design. Crie pastas para a equipe, além dos seus arquivos pessoais ilimitados.

2. Recursos de quadro branco

Com o Canva, a colaboração não termina com a criação de gráficos para mídias sociais. Você também pode usar a plataforma para sua equipe planejar em conjunto, graças a uma ferramenta de quadro branco que permite criar qualquer coisa, desde maquetes de sites até jornadas de usuários para seu design de UX.

Trabalhe com sua equipe para fazer suas ideias fluírem. Extensas ferramentas de desenho e um sistema de grade avançado mantêm a equipe no caminho certo. Faça um workshop de suas ideias de acordo com os melhores princípios de design possíveis e, em seguida, visualize-as usando IA e gráficos e imagens importados.

3. Modelos profissionais

Por fim, o Canva se tornou conhecido graças à sua extensa biblioteca de modelos predefinidos. Variando de postagens em mídias sociais a apresentações em PowerPoint e cartões postais a folhetos de várias páginas, esses modelos fazem do Canva o software de design preferido para materiais de marketing entre equipes pequenas que talvez não tenham um grande conhecimento especializado na equipe.

O Canva também se destaca pela facilidade com que sua equipe pode transformar esses modelos em uma capacidade de criar materiais personalizados. O acesso gratuito a imagens de banco de imagens e a integração com designs de vídeo, juntamente com os recursos de edição de fotos, permitem que a sua equipe adicione elementos gráficos suficientes para tornar o design próprio.

Acrescente a capacidade de criar seus próprios modelos personalizados e é fácil ver por que essa é uma das ferramentas de design gráfico mais populares do mercado.

Preços do Canva

Plano gratuito

Canva Pro: US$ 14,99/mês para um usuário

US$ 14,99/mês para um usuário Canva for Teams: US$ 29,99/mês para os primeiros cinco usuários

US$ 29,99/mês para os primeiros cinco usuários Enterprise: Entre em contato para saber o preço

O que é o Figma?

Via Figma O Canva e o Figma estão entre as ferramentas de desenho mais populares disponíveis. Mas o Figma se diferencia pelo fato de se concentrar mais no sistema e nos fundamentos que, em última análise, orientarão seu design gráfico.

Sim, ele ainda é um software de colaboração visual. Mas ele também é frequentemente citado entre os melhores softwares de quadro branco devido à sua capacidade de criar gráficos vetoriais e protótipos que vão além de simples imagens.

Para deixar claro, essa ainda é uma ferramenta de design gráfico por natureza. Mas é uma ferramenta de design projetada mais para o brainstorming do que para a entrega final e a colaboração antecipada. A integração com o Unsplash permite adicionar imagens de estoque aos seus designs e quadros brancos, e as ferramentas de edição de fotos ainda estão disponíveis para refinar seus protótipos e torná-los apresentáveis.

Recursos do Figma

Via Figma

A Figma oferece duas linhas básicas de produtos: sua plataforma nativa de design tudo em um e o FigJam, uma solução integrada de quadro branco. Juntos, eles formam uma ferramenta baseada na nuvem com recursos orientados à experiência do usuário que podem ser de grande valia para a sua equipe.

1. Colaboração em tempo real

O Canva e o Figma são semelhantes, pois ambos foram criados para colaboração. No caso do Figma, isso se mostra em sua capacidade de trabalhar em conjunto em tempo real. O pacote de design oferece uma ferramenta de caneta que mostra os cursores de todos os usuários no software em um determinado momento, permitindo que todos os membros da equipe vejam exatamente no que estão trabalhando.

Além disso, o Figma oferece um recurso de ramificação intuitivo que permite que os membros da equipe trabalhem em suas próprias ideias relacionadas a um conceito maior, sem a necessidade de uma curva de aprendizado acentuada. É uma ferramenta fácil para explorar diferentes fluxos de pensamento, permitindo que os usuários mesclem várias ideias quando estiverem prontos. Essa flexibilidade é inestimável quando se trabalha em projetos e protótipos mais complexos.

Por fim, a Figma oferece outras ferramentas de colaboração que são, de certa forma, únicas no mercado. Por exemplo, essa plataforma de design gráfico integra comentários e conversas em áudio, facilitando o entendimento da sua equipe.

2. Recursos de quadro branco

O Canva e o Figma oferecem quadros brancos, mas o Figma ampliou sua solução de quadro branco para dar a atenção que ele merece. Graças a mais modelos pré-criados, é fácil usar esse recurso para qualquer coisa, desde fluxogramas até agendas de reuniões de equipe, roteiros, linhas do tempo e muito mais.

A Figma também integra a IA em seus quadros brancos, com avisos simples que permitem à sua equipe criar facilmente novas telas para qualquer finalidade possível. Em segundos, uma solicitação de texto pode levar a qualquer coisa, desde um gráfico de Gantt, uma linha do tempo visual, uma análise do mesmo setor em que você está e muito mais.

Por fim, as oportunidades de colaboração da Figma também se estendem às suas soluções de quadro branco. Com quase nenhuma curva de aprendizado, sua equipe pode trabalhar em quadros brancos, usar áudio e bate-papo ao vivo baseado em texto para expressar suas opiniões e reagir a ideias e opções com simples emojis. O modo Spotlight orienta os membros da equipe para as áreas que mais desejam discutir, mantendo a produtividade no máximo.

3. Banco de dados de modelos

Por fim, a Figma oferece modelos para quadros brancos e modelos em uma biblioteca de mais de 300 arquivos - sem contar as opções ilimitadas de prompt da sua ferramenta de IA. Esses modelos se estendem a quadros brancos e protótipos, diminuindo a probabilidade de você precisar começar do zero em um novo projeto ou conceito.

Preços do Figma

Plano gratuito

Figma Professional: US$ 12/mês por usuário

US$ 12/mês por usuário Figma Organization: US$ 45/mês por usuário

US$ 45/mês por usuário Figma Enterprise: $75/mês por usuário

$75/mês por usuário FigJam Starter: Plano gratuito

Plano gratuito FigJam Professional: $3/mês por usuário

$3/mês por usuário FigJam Organization: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário FigJam Enterprise: $5/mês por usuário

Figma vs. Canva: Comparação de recursos

O Canva e o Figma têm muitos recursos em comum. Mas se você estiver comparando os dois, será útil entender como até mesmo esses recursos compartilhados diferem um do outro. Se o Canva vs. Figma estiver em sua mente, considere estes pontos de diferença:

Recurso nº 1: Colaboração

Tanto o Canva quanto o Figma oferecem uma forte funcionalidade de colaboração. O vencedor entre os dois se resume ao que você está procurando:

O Figma vence se você tiver uma equipe de designers profissionais trabalhando em web design ou outros protótipos complexos, graças ao seu modo de foco e às conversas por áudio e chat ao vivo

O Canva vence se você deseja que sua equipe use designs adequados à marca em projetos mais simples, graças aos modelos personalizáveis e às restrições disponíveis para fontes, cores e edição de imagens

Via Canva

recurso ### #2: Quadro branco

A discussão entre o Canva e o Figma é, em parte, convincente por causa de seus recursos semelhantes. Isso é especialmente verdadeiro quando se considera seus recursos de quadro branco.

De fato, é quase impossível distinguir as duas ferramentas nessa área. Os quadros brancos apresentam pequenas diferenças, como a capacidade do Figma de oferecer suporte a CSS importando e exportando variáveis CSS de seus protótipos. Mas, embora isso possa fazer do Figma um melhor ferramenta de web design não é suficiente para ajudá-lo a se destacar como uma suíte de quadro branco mais abrangente.

recurso ### #3: Biblioteca de modelos

O Canva e o Figma oferecem bibliotecas de modelos, mas o Canva deve ser declarado vencedor nesse recurso. Ele oferece milhares de modelos pré-construídos para todos os tipos de materiais de apoio e todos os setores. Mas ele também inclui a capacidade de criar facilmente os seus próprios modelos, facilitando a criação de gráficos de marca para seus canais de marketing.

A Figma, é claro, também não recebe notas ruins nesse recurso. Mas é difícil competir com o software que se tornou conhecido especificamente pelo número de designs oferecidos a não designers.

Canva vs. Figma no Reddit

Isso é tudo para a comparação de recursos. Vamos para o Reddit para ver o que os usuários reais têm a dizer na discussão Canva vs. Figma.

O consenso tende a ser que o Canva tem recursos mais fáceis de usar, enquanto o Figma foi projetado para profissionais mais avançados com recursos mais avançados :

"É a diferença entre design gráfico e design de interface. Um é feito para ser estático e tem origem na impressão. O outro é feito para ser interativo e tem raízes no software. O Figma é uma ferramenta muito mais adequada para o design de interface do usuário."

Outros usuários concordam, apontando o Figma como uma alternativa mais viável ao Photoshop e ao design gráfico profissional que inclui integrações de design da Web. O Canva, por sua vez, foi elogiado por seus recursos que tornam o o design de um gráfico simples e rápido :

"Sou designer profissional há quase 20 anos e gosto do fato de o Canva ter simplificado algumas coisas que, francamente, precisavam ser simplificadas. Ele também é um programa bem pensado na forma como lida com os ativos da marca, suporta a inserção simples de fontes, tipos de mídia, etc. Ele até mesmo empresta muitas das mesmas combinações de teclas e princípios de aplicativos mais robustos. É ótimo para gerenciar e entregar blocos de construção a colaboradores para mídias sociais, impressões simples, etc."

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Canva e ao Figma

Comunique-se sobre e entre projetos de design com o design, o gerenciamento de projetos e as ferramentas orientadas a tarefas do ClickUp

Em última análise, cada uma das duas ferramentas pode funcionar melhor, dependendo de suas necessidades e preferências. Mas escolher apenas entre o Canva e o Figma também é uma falsa dicotomia. Não poderíamos deixar de mencionar uma terceira opção a ser considerada.

Conheça o ClickUp.

Ele é mais do que apenas uma ferramenta de design gráfico. Em vez disso, é uma ferramenta para organizar toda a sua equipe de design, incluindo recursos avançados de gerenciamento de projetos e até mesmo Ferramentas de IA para designers para simplificar o trabalho e torná-lo mais estratégico.

Em outras palavras, o ClickUp leva as coisas mais longe do que o Figma ou o Canva poderiam. Os recursos flexíveis e a colaboração em tempo real podem se tornar inestimáveis no estresse diário das equipes de design e criação. E, com uma solução abrangente de quadro branco integrada, você ainda pode fazer brainstorming e ficar na mesma página enquanto envia suas equipes para fazer um ótimo trabalho.

Colaboração da equipe de design

Colabore com os membros da equipe no ClickUp Docs para personalizar fontes, adicionar relacionamentos de tarefas ou vincular a tarefas diretamente no documento - antes, durante e depois das reuniões de design

Acelere sua produtividade em design gráfico graças a ClickUp para equipes de design . Nos projetos, você pode mapear cronogramas de projetos e atribuir tarefas individuais. Enquanto isso, uma visualização integrada do Chat ajuda todos a se manterem conectados.

Isso é só o começo. Com o ClickUp Docs e os Whiteboards (mais sobre eles abaixo), você pode garantir que toda a sua equipe trabalhe com as mesmas informações à medida que se aprofundam no design de um determinado projeto. Fluxos de trabalho naturais e automatizados facilitam a movimentação de protótipos pelo processo e o recebimento de feedback.

Você ainda pode aproveitar os recursos de design puro de um aplicativo como o Figma com a integração do Figma do ClickUp. Isso conecta a produtividade com a criatividade, levando sua equipe a criar ótimos designs.

Recursos de quadro branco

Gere mais ideias para seus projetos de design com os quadros brancos do ClickUp

Em um Quadro branco do ClickUp qualquer pessoa da equipe pode adicionar anotações e contribuir com suas próprias ideias em tempo real. Incorporar fluxogramas é tão fácil quanto adicionar imagens ou links. E se isso não for suficiente, a capacidade de vincular objetos permite que as equipes criem conceitos visuais espaciais que, em última análise, levam a projetos melhores.

E, é claro, a solução de quadro branco do ClickUp se vincula diretamente a seus projetos. Isso significa que atribuir tarefas e passar do brainstorming à execução é muito fácil, ajudando toda a sua equipe de design a aumentar a eficiência no processo.

Modelos de design abrangentes

Explore nosso Template Center para encontrar todos os primeiros passos que sua equipe de design precisa

Por fim, não subestime o poder do ClickUp em seu modelos de design gráfico . Na verdade, a ferramenta oferece uma ampla variedade de modelos criados especificamente para ajudar sua equipe de criação a trabalhar melhor em conjunto.

Para deixar claro, esses não são os mesmos modelos que você pode encontrar no Canva. Em vez disso, como evidenciado pelo Modelo do ClickUp Creative & Design estes são modelos de tarefas e projetos criados para melhorar seu fluxo de trabalho criativo. Use-os para criar portfólios de design, estabelecer a ordem e o tempo certos para tarefas individuais e muito mais.

Transforme sua criatividade indo além das ferramentas de design

Em última análise, decidir entre o Canva e o Figma pode ser difícil, especialmente se houver uma ferramenta que possa ser ainda mais adequada para a sua equipe de criação. Se estiver procurando por uma ferramenta mais eficaz gerenciamento de projetos de design o ClickUp deve estar no topo de sua lista de prioridades.

Use o ClickUp para criar quadros brancos eficazes e colaborar com o design. E, assim como o Canva e o Figma, os modelos podem ajudá-lo a evitar começar do zero todas as vezes. Porém, o mais importante é que a capacidade do ClickUp de ajudar no processo mais amplo de gerenciamento de tarefas e projetos pode se tornar inestimável à medida que você faz malabarismos com vários projetos, parceiros e prazos. Crie sua conta gratuita no ClickUp para começar!