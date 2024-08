25 ideias de festas de Natal virtuais que sua equipe vai adorar

Pronto para reunir sua equipe remota para uma comemoração festiva? Nós o ajudamos com esta lista de 25 ideias criativas de festas de Natal virtuais para espalhar a alegria do feriado. 🎄

Vamos transformar sua festa de Natal tradicional reunião de equipe em uma experiência divertida e memorável sobre a qual todos falarão muito depois das férias.

Sem mais delongas, vamos colocar esses planos de eventos virtuais em andamento para comemorar a época mais maravilhosa do ano.

O que é uma festa de Natal virtual?

Uma festa de Natal virtual é como uma típica festa de fim de ano no escritório, só que acontece on-line via software de gerenciamento de reuniões como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou WebEx.

Um evento virtual de fim de ano é uma ótima opção para funcionários remotos porque todos podem participar em qualquer lugar. Além disso, você pode economizar dinheiro e evitar o incômodo de organizar uma festa na vida real.

Só não se esqueça de usar um planejador de férias manter-se organizado antes, durante e depois das atividades da festa para garantir que tudo corra bem. 🥳

25 Memoráveis Ideias para festas de Natal virtuais

Independentemente do tamanho da sua equipe, essas ideias de festas de Natal virtuais, juntamente com as principais regras de etiqueta para reuniões virtuais a reunião virtual, que será realizada no dia 1º de junho, transformará sua festa virtual no ponto alto da temporada. Vamos começar e fazer com que a festa deste ano seja um sucesso!

1. Troca de presentes virtual do elefante branco

Divirta-se com seus colegas de trabalho (não importa onde eles estejam) com o modelo de Elefante Branco Virtual do ClickUp, que facilita a diversão com esse jogo clássico

Para uma das melhores ideias de festa de Natal virtual, você não pode errar com uma troca de presentes boba. Antes do evento, certifique-se de definir e compartilhar o limite de orçamento para os itens de presente. 💰

Os participantes escolhem um presente e enviam ao anfitrião uma imagem (juntamente com o design da embalagem). O anfitrião pode usar Modelo de elefante branco virtual do ClickUp para exibir esses presentes, escondidos atrás dos desenhos das embalagens, e numerá-los para facilitar a consulta. Você também pode usar um aplicativo de randomização para determinar a ordem em que os participantes "abrirão" os presentes.

Durante a festa, os participantes escolhem um presente para abrir. Eles podem ficar com o que escolheram ou roubar de outra pessoa. Se um presente for roubado, o jogador afetado escolhe novamente. Para manter o jogo interessante, defina um limite máximo para o número de roubos.

O anfitrião usa o modelo para controlar a propriedade do presente e a contagem de roubos. O jogo termina depois que o primeiro jogador tem um turno final para manter ou trocar seu presente. Após a festa, todos compram e enviam os presentes reais uns para os outros. 🎁

2. Natal virtual Pictionary

Use os quadros brancos do ClickUp para atribuir tarefas, marcar os responsáveis e tudo o que for necessário para dar início à sua próxima colaboração

Este jogo de Pictionary de Natal é fácil de configurar e manterá todos envolvidos. Você precisa de um quadro branco on-line ferramenta, como Quadros brancos ClickUp para compartilhar com sua equipe.

Antes da festa, prepare uma lista de palavras e frases com tema natalino, como:

Mistletoe kiss (beijo de visco)

Elfo na prateleira 🧝

Gingerbread man

Quando chegar a hora do jogo, divida a equipe em pequenos grupos. Envie secretamente a um membro do grupo uma palavra para desenhar no quadro branco (por meio do bate-papo privado do aplicativo de vídeo) enquanto os outros adivinham.

Defina um cronômetro para que cada rodada dure cerca de 30 a 60 segundos. Se uma equipe adivinhar corretamente, ela marca um ponto. Faça um rodízio de ilustradores em cada equipe para tornar o jogo mais interativo. A equipe com o maior número de pontos no final vence.

3. Esquete de férias Mad Libs

Use o ClickUp AI como parte de sua festa de Natal virtual para criar esquetes divertidas para os membros da equipe

Para uma festa cheia de risadas, nada melhor do que um esquete de férias do Mad Libs. Para esse jogo de Natal, você precisará primeiro de um roteiro para uma esquete com tema natalino.

Não se preocupe se você não for um dramaturgo - você pode encontrar muitos exemplos on-line ou usar IA do ClickUp , um Ferramenta de IA para gerenciamento de eventos para ajudá-lo a criar algo. O segredo é deixar espaços em branco no roteiro para substantivos, verbos, adjetivos e advérbios.

Durante a festa, todos contribuem sugerindo palavras para preencher os espaços em branco sem conhecer o contexto do esquete. Depois de preencher todos os espaços em branco, atribua papéis aos membros da equipe para que representem o esquete usando as palavras que acabaram de sugerir.

4. O que há na caixa de presentes ?

Deixe sua equipe remota canalizar seu detetive interior com um jogo virtual de festa de fim de ano que combina mistério e diversão. 🕵️

Como anfitrião, você enche uma caixa de presente com um "item misterioso" Durante a festa, os participantes só podem fazer perguntas de sim ou não para ajudá-los a adivinhar o item. Por exemplo:

É redondo?

Você pode usá-lo?

Você o encontraria em uma árvore de Natal?

Quem adivinhar corretamente ganha um ponto para si mesmo ou para sua equipe. Continue o jogo com vários itens na caixa e, no final, a pessoa ou equipe com mais pontos ganha.

5. Natal em uma ilha deserta

Esse é semelhante ao jogo de sala de fuga virtual, mas ainda melhor - trata-se de criatividade, colaboração em equipe e narração de histórias.

Divida os funcionários remotos em equipes e peça que tragam um número limitado de itens (cerca de cinco a 10) para comemorar o Natal em uma ilha deserta. Deixe-os usar uma ferramenta de quadro branco para apresentar suas escolhas com imagens. 🏝️

Após o brainstorming em salas separadas, as equipes se reúnem novamente para compartilhar histórias sobre o motivo de terem escolhido cada item. Ouvir a perspectiva e o raciocínio de cada equipe torna esse jogo interessante e divertido.

6. Trivia de férias

Esta é uma maneira divertida de testar o conhecimento da sua equipe sobre as festas de fim de ano com perguntas triviais que abrangem tradições natalinas, história, filmes, música, etc.

Como anfitrião, você preparará as perguntas com antecedência e as lerá durante o evento. Se alguém achar que sabe a resposta, levantará a mão no bate-papo. Se estiver errado, a próxima equipe que levantar a mão terá uma chance. É simples assim. ✅

7. Concurso de fantasias de Natal

Apimente sua festa de Natal virtual com um clima divertido de fantasia. Deixe a sua equipe mostrar o espírito natalino com roupas festivas - de gorros e ternos de Papai Noel a fantasias de duende e criações natalinas exclusivas de bricolagem.🧣

Dê um toque de competição fazendo com que todos votem em categorias como "Mais criativo", "Mais engraçado" ou "Melhor roupa DIY" usando o recurso de votação da videochamada. Não se esqueça de incluir uma "cabine de fotos" virtual, capturando uma foto da equipe para preservar a memória do feriado.

8. Caça ao tesouro de férias

A caça ao tesouro é uma das ideias de festa de Natal virtual mais interativas (e mais fáceis!) de realizar. Basta preparar uma lista de 5 a 10 itens natalinos para que todos encontrem em casa. Algumas ideias incluem:

Um cartão de Natal

Uma foto de família engraçada

Um símbolo de conquista

Filme ou livro favorito do feriado

Melhorpresente corporativo já recebido

Mostre a lista a todos quando a festa começar, acione um cronômetro e veja a disputa começar. Quando todos retornarem, deixe-os compartilhar seus itens e a história por trás deles. Você pode declarar um vencedor depois disso - o participante que conseguir o maior número de itens antes do fim do tempo vence. ⏰

9. Adivinhe a música de Natal com emojis

Todo mundo sabe cantarolar os clássicos jingles de Natal, mas será que eles os reconhecerão como emojis? Essa ideia de festa de Natal virtual consiste em transformar as músicas populares de Natal em emojis. Por exemplo, ⛄🎩❄️ poderia ser Frosty the Snowman.

Mostre a todos essas combinações de emojis usando uma apresentação de slides ou envie-as no bate-papo. Quem adivinhar a música corretamente marca um ponto, e a pessoa ou equipe com mais pontos no final do jogo vence.

10. Virtual snowman concurso de construção

Esboce facilmente suas ideias nos quadros brancos do ClickUp

Mesmo sem neve de verdade, você ainda pode se divertir construindo bonecos de neve digitais - escolha um quadro branco on-line como sua tela. 🎨

Durante a festa, reserve um tempo para que todos desenhem e mostrem seus bonecos de neve. Quando todos tiverem terminado, você pode fazer uma enquete para ver qual desenho de boneco de neve é o favorito do público.

11. DIY Artesanato de Natal

Criar artesanatos de Natal é outra maneira festiva de fazer com que todos mostrem suas habilidades artísticas. Escolha um ou dois artesanatos fáceis e envie à sua equipe kits de decoração DIY com todos os itens necessários. ⚒️

Reserve um tempo para fazer esses artesanatos, seja com você (ou outro membro da equipe) liderando a equipe ou seguindo as etapas de um tutorial do YouTube. No final da sessão, você pode capturar uma foto dos designs de todos e compartilhá-los nas mídias sociais ou até mesmo fazer com que a equipe vote no design favorito.

12. Show de talentos virtual

Descubra as habilidades e os talentos ocultos da sua equipe com um show de talentos no feriado! Este é um evento envolvente formação de equipes virtuais atividade para ver um lado diferente de seus colegas e apreciar sua diversidade.

Para dar início ao show de talentos, peça aos membros da equipe que preparem um pequeno ato ou demonstração de seu talento com antecedência. Os talentos podem ser qualquer coisa como:

Canto

Fazer malabarismo

Tocar um instrumento

Recitar um poema original

Fazer truques de mágica ou comédia stand-up

Depois que todos tiverem seu momento de brilhar, você poderá votar em títulos divertidos como "Ato mais criativo" ou "Maior talento surpresa" 🏆

Filme de Natal Festa noturna

Divirta-se com sua equipe em um ambiente descontraído para sua festa de Natal virtual. Escolha um filme de Natal que todos possam curtir ou envie uma enquete com antecedência para decidir o filme. 🎥

Antes da festa, você pode enviar a todos um pacote com biscoitos de Natal, kits de chocolate quente, pipoca ou outros lanches ou cobrir os custos dos lanches. Durante o filme, use o bate-papo do seu aplicativo de vídeo para compartilhar risadas, comentários ou aqueles momentos de "nem pensar" para manter a diversão e o envolvimento.

14. Aula virtual de dança nas férias

Coloque sua equipe em um clima festivo combinando músicas natalinas com movimentos simples de dança. 🕺

Você pode contratar um professor de dança ou pedir a um membro da equipe que goste de dançar para conduzir uma coreografia simples. A rotina de dança deve ser divertida e fácil de seguir para que todos os membros da equipe possam participar e se divertir.

15. Desafio de caça-palavras no feriado

Dê um toque festivo ao clássico jogo de caça-palavras em sua festa virtual. Procure on-line por quebra-cabeças de caça-palavras com tema natalino, com palavras como "visco", "rena", "Papai Noel" e "floco de neve"

Copie e cole esses quebra-cabeças no Google Slides ou no ClickUp Whiteboards, um slide (ou espaço no quadro branco) por participante ou equipe. Durante a festa, dê tempo para que todos encontrem o maior número possível de palavras. A pessoa ou equipe que encontrar o maior número de palavras vence. 🎉

16. Palavras em um desafio de palavras

Essa ideia de festa de Natal virtual consiste em encontrar muitas palavras pequenas em uma palavra maior, com tema festivo. Por exemplo, a partir de "Christmas" (Natal), os jogadores encontrarão palavras como "Christ" (Cristo), "charm" (encanto), "star" (estrela) e assim por diante.

Quando estiver pronto para jogar, crie uma lista de palavras relacionadas a feriados. Compartilhe uma delas com a sua equipe e dê a ela de três a cinco minutos para pensar no maior número possível de palavras menores.

Você pode tornar a atividade desafiadora, permitindo pelo menos três ou quatro palavras. Todos podem anotar suas palavras e, quando o tempo acabar, todos compartilham suas listas. O participante com o maior número de palavras vence. 📝

17. Adivinhe o objeto "ampliado "

Já olhou para algo de perto e mal reconheceu o que era? É provável que você nunca tenha tentado fazer isso, e essa é exatamente a reviravolta neste jogo.

Para se preparar para essa atividade, encontre fotos de itens de Natal e outros objetos aleatórios. Aumente o zoom em uma parte específica de cada imagem usando o aplicativo de fotos do seu computador. 🔎

Durante o evento, compartilhe na tela cada foto ampliada para que os participantes possam adivinhar o que é. Se eles não conseguirem adivinhar, continue diminuindo o zoom até que consigam.

18. Palavras cruzadas de Natal

Aqui está outro jogo de palavras clássico para estimular o cérebro da sua equipe. Encontre um jogo de palavras cruzadas com tema natalino e apresente-o em slides separados no Google Slides, dando a cada participante ou equipe um slide para trabalhar.

Os participantes podem trabalhar sozinhos ou em equipes. Com as equipes, separe cada uma em uma sala de descanso. Quando o tempo acabar, reúna-se novamente para verificar as respostas e ver quem acertou mais.

19. A lista de travessuras do Papai Noel

Descubra quem foi "malandro" nesta época festiva (ou nas anteriores) com esta versão natalina de "Never Have I Ever" Como anfitrião, você dirá frases que começam com "You're on Santa's naughty list if ..." (Você está na lista de travessuras do Papai Noel se...)

... você nunca construiu uma casa de pão de gengibre

... você deu um presente de Natal novamente

... você abriu um presente antes da manhã de Natal

Os jogadores colocam um dedo para cada atividade que realizaram. Para tornar o jogo mais interessante, você pode permitir que eles contem as histórias por trás de cada dedo que colocaram. Continue o jogo até esgotar sua lista ou até que apenas uma pessoa tenha dedos para cima - ela é a vencedora. 👆

20. Jogo " candy canes " extremo

Essa versão virtual de férias do Extreme Spoons será um sucesso garantido na festa de Natal do escritório - substitua as colheres por bengalas doces. 🥄

Cada jogador precisa de uma bengala doce e um baralho de cartas. Para começar, todos embaralham suas cartas e escolhem quatro. Agora, eles escolherão mais uma carta do baralho restante e a descartarão em uma pilha de "lixo" ou a substituirão por uma das cartas que têm em mãos.

O objetivo é coletar quatro cartas iguais o mais rápido possível. Quando conseguir, mostre sua bengala doce para a câmera para que os outros façam o mesmo. Quem for o último a mostrar a bengala doce recebe um "C" de "CANDY" Se soletrar "CANDY", você está fora. Continue jogando até que apenas um jogador fique de pé.

21. Embaralhamento de palavras do Papai Noel

Esta é outra ideia divertida de festa de Natal virtual: Todos tentam desembaralhar letras embaralhadas para formar palavras relacionadas ao Natal. Você pode tornar o jogo mais desafiador com temas como comidas, filmes e músicas natalinas. 🎶

Como anfitrião, crie uma apresentação de slides com palavras natalinas misturadas. Por exemplo, "Papai Noel" se torna "tanas ualsc" e "mistletoe" se torna "emitlost" Os participantes podem dizer as respostas ou digitá-las na área de bate-papo. O participante ou a equipe que acertar o maior número de palavras será o vencedor.

22. Canção de Natal karaokê

Que tal uma sessão de karaokê com um toque divertido para tornar a sua festa virtual mais emocionante?

Crie uma lista de reprodução de karaokê com canções natalinas populares e as favoritas solicitadas pelos membros da equipe. Encontre essas músicas no YouTube, com a letra na tela para que todos possam cantar junto. 🎤

Para aumentar o nível de diversão, inclua uma rodada de imitação. Faça com que todos cantem como cantores famosos ou celebridades - com certeza será um motivo de riso.

23. Natal "isso" ou "aquilo "

Esta é uma atividade de formação de equipe com perguntas para quebrar o gelo para se conectar, compartilhar histórias e aprender sobre as tradições de férias uns dos outros. 🧑‍🎄

Prepare uma apresentação de slides com opções divertidas com temas de feriados, como:

Árvore de verdade ou árvore artificial?

Caneca de ovo ou chocolate quente?

Conhecer o Grinch ou ser o Grinch?

Suéteres feios de Natal ou pijamas?

Manter as decorações até 5 de janeiro ou retirá-las até o dia de Ano Novo?

Depois de fazer cada pergunta, permita que todos escolham sua preferência (por meio de uma enquete) e explique sua escolha. Isso geralmente gera debates engraçados e estimula a união da equipe.

24. Apresentação virtual ao vivo

Organizar uma apresentação virtual ao vivo é como ter um concerto ou show particular para sua equipe na sala de estar dela. 🛋️

Para organizar isso, contrate um artista profissional, como um cantor, mágico ou comediante. Escolha alguém que possa envolver o público e oferecer uma apresentação divertida. Essa é a atividade perfeita para que sua equipe possa sentar, relaxar e se divertir.

25. Cerimônia de prêmios de Natal on-line

Uma cerimônia de premiação de Natal on-line é uma excelente maneira de encerrar o seu evento de férias com uma nota alta. Se você organizou vários jogos competitivos, este é o momento perfeito para anunciar os vencedores e seus prêmios

Algumas ideias de prêmios incluem prêmios de produtividade você pode incluir cartões-presente digitais, ingressos de cinema, caixas de happy hour ou até mesmo um dia extra de folga. Você também pode incluir um prêmio especial de agradecimento a todos por sua contribuição para que a festa fosse um sucesso.

FAQs sobre planejamento de festas de Natal virtuais

Aqui estão as respostas para as perguntas mais frequentes sobre festas de Natal em escritórios virtuais.

Como organizar uma festa de Natal virtual?

Defina uma data para o evento, escolha uma plataforma de videoconferência como o Zoom, planeje atividades envolventes e envie convites digitais com uma agenda. Algumas das melhores atividades incluem um amigo secreto virtual ou troca de presentes de elefante branco, a lista de travessuras do Papai Noel e Isto ou Aquilo.

Como você torna uma festa de Natal virtual divertida?

Peça à sua equipe para se vestir com roupas temáticas de Natal, inicie a festa com jogos divertidos e quebra-gelos e toque música de fundo durante as atividades ou intervalos. Mantenha o evento inclusivo, incentivando a participação de todos.

Quanto tempo deve durar uma festa de Natal virtual?

Ela deve durar cerca de 1 a 2 horas. Esse tempo é suficiente para participar de várias atividades sem causar fadiga na tela.

Crie uma festa de Natal divertida e memorável com o ClickUp

Planejar a festa perfeita durante as festas de fim de ano pode ser estressante. Mas com essas ideias de festas de Natal virtuais e o ClickUp, isso não precisa acontecer! 🎄

A plataforma de gerenciamento de projetos tudo-em-um do ClickUp está repleta de recursos para manter seus planos sob controle: