10 melhores alternativas ao Webflow para criar sites incríveis

Há pouco tempo, se você quisesse criar um site e não tivesse ideia de como programar, bem, digamos que você tinha um problema! 😅

Criar um site costumava ser um processo complexo que exigia um profundo conhecimento de HTML, CSS e JavaScript. Mas, se avançarmos para os dias de hoje, o cenário mudou drasticamente. Os modernos criadores de sites sem código, como o Webflow, democratizaram a criação de sites, tornando-a acessível a visionários digitais sem tecnologia.

Ainda assim, mesmo com seus recursos avançados e capacidades de design, o Webflow não é a opção perfeita para todos. Neste artigo, vamos nos aprofundar nas 10 alternativas ao Webflow mais funcionais disponíveis atualmente, explorando seus recursos, limitações e preços.

Mas isso não é tudo! Fique ligado até o final, pois mostraremos uma ferramenta útil que pode colocar ordem no processo, muitas vezes caótico, de criação de sites! 💗

O que é o Webflow?

O Webflow é estruturado principalmente como um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) o que o diferencia do software de construção de sites do tipo arrastar e soltar.

Dito isso, vale a pena observar que o Webflow ocupa um meio-termo único. Ele combina os recursos de personalização profunda normalmente encontrados em plataformas CMS tradicionais, como o WordPress, com alguns recursos fáceis de usar, típicos de outros criadores de sites modernos e sem código.

Via: Fluxo da Web Essa combinação oferece um nível de controle que pode ser perfeito para usuários e desenvolvedores experientes, mas que pode ser esmagador para novatos. 👀

O Webflow se destaca nas áreas de design e SEO (otimização de mecanismos de busca) o que a torna uma opção atraente para os profissionais de marketing digital. Mas quando se trata de comércio eletrônico, a plataforma pode não oferecer uma solução escalável que é uma das principais limitações dos construtores de sites.

Como escolher a melhor alternativa ao Webflow

Essas diretrizes podem ajudá-lo a encontrar uma alternativa ao Webflow que não apenas atenda, mas talvez até exceda seus requisitos de criação de sites:

Facilidade de uso: A plataforma deve ser de uso intuitivo para alguém com seu nível de habilidade Flexibilidade e personalização do design: Procure variedade nas opções de design e personalização. Você pode querer modelos para formatos como negócios, portfólio e blog Capacidade de resposta a dispositivos móveis: Dado o número crescente de usuários de dispositivos portáteis, você precisa de um construtor de sites que se adapte a vários tamanhos de tela Recursos de SEO: Os recursos integrados de SEO podem ajudar seu site a se classificar melhor nos mecanismos de pesquisa, gerando mais tráfego orgânico Recursos de comércio eletrônico: Se estiver administrando uma loja on-line, você também deverá analisar o gerenciamento de estoque, a funcionalidade de pedidos focada no usuário e a configuração de opções de envio Análises incorporadas: Análise em tempo real pode fornecer informações valiosas sobre o comportamento do usuário, ajudando-o a fazer modificações no site com base em dados (ou seja, conectando-se ao Google Analytics) Escalabilidade: As empresas em crescimento podem querer explorar o suporte disponível para aumentar o armazenamento ou a largura de banda do site

Crie o site dos seus sonhos: 10 melhores alternativas para o Webflow em 2024

Não importa o tipo de site que você pretende criar, fique tranquilo, pois existe um construtor de sites perfeito para você.

Está lançando uma loja on-line? A blog com milhões de acessos ? Ou precisa manter sua marca com um guia de estilo? Talvez tenhamos a escolha certa para você - confira as 10 principais plataformas para tornar o sonho do seu próprio site uma realidade! 🌝

1. WordPress

Via: WordPress Se você está em busca de um sistema de gerenciamento de conteúdo para ajustar cada detalhe do seu site auto-hospedado, não precisa procurar mais do que o WordPress. Com acesso total ao código, você pode adaptar as configurações de design e os plug-ins de SEO para atender às suas metas específicas. 🛠️

A plataforma oferece suporte a vários tipos de conteúdo, inclusive postagens longas e entrevistas. Além disso, você tem a opção de adicionar a funcionalidade de pesquisa por voz para melhorar a experiência do site para usuários móveis.

A melhor coisa sobre o WordPress é que sua versão básica é absolutamente gratuita! Como uma plataforma de código aberto, ele convida todos a contribuírem com temas e plugins - alguns criadores os oferecem gratuitamente, enquanto outros cobram por seus produtos. Observe que você ainda terá de pagar por um serviço de hospedagem se optar pelo plano gratuito do WordPress.

Melhores recursos do WordPress

Plataforma de código aberto em todo o popular construtor de sites

Controle total sobre o código do site

Mais de 59.000 plugins e 11.000 temas

Flexibilidade para integrar serviços de terceiros

Limitações do WordPress

Podem surgir problemas de incompatibilidade com as atualizações

Em comparação com outros construtores de sites, não há suporte dedicado ao cliente, pois é administrado por voluntários

Preços do WordPress

**Gratuito

Pessoal: $4/mês

$4/mês Premium: $8/mês

$8/mês Empresarial: $25/mês

$25/mês Comércio : uS$ 45/mês

: uS$ 45/mês Enterprise: a partir de US$ 25.000/ano

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o WordPress

G2 : 4.4/5 (mais de 8.500 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 8.500 avaliações) Capterra: 4.6/5 (14.500+ avaliações)

2. Shopify

Via: Shopify A Shopify é uma loja completa para a criação de sites de comércio eletrônico, atendendo a um amplo espectro de vendedores - de novatos a empreendedores experientes. Você pode comprar um nome de domínio por meio do Shopify ou conectar um já existente. A hospedagem está incluída no serviço.

Com armazenamento, largura de banda e listagens de produtos ilimitados, a Shopify é uma solução altamente escalável para empresas em crescimento. É uma solução ideal para ferramenta de web design graças à sua interface de arrastar e soltar fácil de usar. Aproveite os temas predefinidos da Shopify e a geração de texto com tecnologia de IA para criar uma loja on-line totalmente funcional em questão de horas! 🛒

Melhores recursos do Shopify

Arrastar e soltarConstrutor de sites com IA* mais de 100 temas gratuitos e premium

Processamento de pagamentos integrado

Gerenciamento de inventário

Largura de banda ilimitada, o que faz com que ele se destaque em nossa lista de alternativas ao Webflow

Limitações do Shopify

Pode ser caro para pequenas empresas devido ao aumento dos custos de plugins ou aplicativos da Web

Opções limitadas de publicidade, pois não é possível criar muitas variantes de produtos

Preços da Shopify

Inicial : uS$ 5/mês

: uS$ 5/mês Básico : uS$ 24/mês

: uS$ 24/mês Shopify : $69/mês

: $69/mês Retail : uS$ 79/mês

: uS$ 79/mês Avançado: $299/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas da Shopify

G2 : 4.4/5 (mais de 4.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 6.000 avaliações)

3. Wix

Via: Wix Com três editores de site distintos que atendem a diferentes requisitos de complexidade, o Wix garante que qualquer pessoa possa criar um site, independentemente de seu conhecimento técnico. Acrescente a isso sua coleção de mais de 800 modelos de design - com opções compatíveis com dispositivos móveis! 📱

Embora o Wix ofereça algumas funcionalidades de comércio eletrônico, como pagamentos on-line e gerenciamento de estoque, ele é mais adequado para a criação de sites e blogs pessoais ou comerciais.

O Wix SEO Wiz tem ferramentas como tags meta e canônicas e indexação instantânea do Google, ajudando você a tornar seu site amigável aos mecanismos de busca!

Melhores recursos do Wix

Três editores simples de criação de sites

mais de 800 modelos de design para criar sites mais rapidamente

Ferramentas avançadas de SEO

mais de 500 integrações de aplicativos (análises, ferramentas avançadas de marketing, etc.)

Aplicativo móvel para gerenciar seu site em qualquer lugar

Limitações do Wix

Personalizações limitadas para desenvolvedores avançados

A navegação poderia ser melhor

Preços do Wix

Light: $16/mês

$16/mês Core: $27/mês

$27/mês Business: $32/mês

$32/mês Business Elite: $159/mês

$159/mês Enterprise: Disponível mediante contato

Avaliações e resenhas do Wix

G2 : 4.2/5 (mais de 1.500 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 9.000 avaliações)

4. Espaço quadrado

Via: Squarespace Se você deseja criar um portfólio on-line visualmente impressionante, publicar um guia de estilo para ajudar gerenciar os ativos de sua marca ou lançar um site de varejo, o Squarespace está à sua disposição. O Squarespace é uma das melhores alternativas ao Webflow devido ao seu editor intuitivo de arrastar e soltar, que permite a personalização de casos de uso como merchandising, agendamento de compromissos e checkout ao criar sites.

Um dos recursos de destaque da plataforma é sua otimização para dispositivos móveis. Os modelos do Squarespace são projetados para ter boa aparência e funcionar bem em todos os dispositivos. Além disso, você obtém suporte para Accelerated Mobile Pages (AMP), uma tecnologia que produz versões leves de páginas da Web para acelerar o tempo de carregamento em dispositivos móveis. ⚡

Melhores recursos do Squarespace

Modelos de design otimizados para dispositivos móveis

Recursos integrados de comércio eletrônico

Suporte a AMP

Ferramentas de SEO integradas (sem necessidade de escrever código ou editar marcações)

Limitações do Squarespace

Não é muito adequado para a criação de sites extensos

Poucas integrações de terceiros

Preços do Squarespace

Pessoal : uS$ 16/mês

: uS$ 16/mês Empresarial : $23/mês

: $23/mês Comércio (Básico) : $27/mês

: $27/mês Comércio eletrônico (avançado) : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Squarespace

G2 : 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 2.500 avaliações)

5. SITE123

Via: SITE123 O SITE123 é a porta de entrada ideal para quem está se aventurando no mundo da criação de sites pela primeira vez. Sua interface simplificada oferece 16 modelos personalizáveis para casos de uso como Business, Blog e Health & Wellness. Você pode colocar seu site em funcionamento em três etapas:

Escolha o tipo de site Faça upload ou selecione seu conteúdo usando o editor de arrastar e soltar Publique

O SITE123 permite que você crie um subdomínio personalizado gratuitamente ou conecte seu domínio por um preço.

O SITE123 oferece uma série de opções de comércio eletrônico, mas soluções avançadas de pagamento, como PayPal e Stripe, são acessíveis apenas com uma assinatura Premium.

Melhores recursos do SITE123

16 modelos personalizáveis para vários nichos

Criação flexível de sites de comércio eletrônico com personalização de categorias e produtos

Subdomínio temporário gratuito

Suporta estruturas de site de uma página

Limitações do SITE123

Limite restritivo de caracteres de código personalizado e número limitado de páginas

Sem suporte telefônico

Preços do SITE123

**Gratuito

Prêmio: uS$ 12,80/mês

SITE123 avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 250 avaliações)

6. Weebly

Via: Weebly O Weebly (agora de propriedade da Square, Inc.) oferece recursos essenciais de criação de sites sem necessidade de codificação. Com seu editor intuitivo de arrastar e soltar, você pode criar um site ou uma loja on-line em um piscar de olhos ou mudar para o editor de HTML/CSS para ter mais controle sobre a aparência do seu site. 🎨

A plataforma oferece mais de 40 temas para sites comuns e 15 temas para lojas on-line - todos responsivos a dispositivos móveis. Ela também permite que você envie e-mails para sua lista de assinantes.

Em termos de SEO, o Weebly permite a fácil integração de metatags, alt tags e descrições específicas de páginas, entre outros elementos, para ajudar seu site a ter uma classificação mais elevada nos resultados de pesquisa.

Melhores recursos do Weebly

Suporta arrastar e soltar e edição HTML/CSS

Temas de sites e lojas on-line responsivos a dispositivos móveis

Ferramentas integradas de marketing por e-mail e SEO

Com o apoio da Square para processamento seguro de pagamentos

Limitações do Weebly

Opções limitadas de personalização de código

Alguns usuários acham que os aspectos de desenvolvimento foram negligenciados após a aquisição da Square

Preços da Weebly

Gratuito

Pessoal : $10/mês

: $10/mês Profissional : $12/mês

: $12/mês Performance: uS$ 26/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Weebly

G2 : 4.1/5 (mais de 450 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 450 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 1.500 avaliações)

7. HubSpot CMS Hub

Via: HubSpot O CMS Hub da HubSpot simplifica o processo de processo de criação de conteúdo o software de gerenciamento de conteúdo da Microsoft, Inc., brilha mais quando se trata de recursos voltados para o marketing. Por exemplo, ele permite supervisionar suas contas de mídia social e programar publicações para otimizar o alcance do seu grupo-alvo, tudo em um único painel.

A HubSpot ajuda a monitorar em tempo real indicadores-chave de desempenho como tráfego da Web, envolvimento do cliente e níveis de satisfação. Seus recursos de teste A/B permitem o ajuste fino de seu site para aumentar as taxas de conversão . Outro ponto de venda é a criação simplificada de blogs com a ferramenta gratuita da Hubspot Ferramenta de redação com IA que se baseia principalmente na tecnologia de IA generativa da OpenAI.

Melhores recursos do HubSpot CMS Hub

Recursos voltados para o marketing, como testes A/B e campanhas de e-mail

Gerenciamento de mídia social a partir de um painel centralizado

Análises integradas

Assistente de redação com IA

SSL integrado para aumentar a segurança do site

Limitações do Hub CMS da HubSpot

Poderia usar um sistema de controle de versão

O recurso de relatórios pode ser difícil de usar

Preços do HubSpot CMS Hub

Gratuito

Inicial : uS$ 23/mês

: uS$ 23/mês Profissional : $360/mês

: $360/mês Empresarial: uS$ 1.200/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do HubSpot CMS Hub

G2 : 4.5/5 (mais de 1.500 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 70 avaliações)

8. Hostinger

Via: Hostinger Originalmente um serviço de hospedagem na Web, a Hostinger recentemente expandiu seu escopo lançando um plano integrado de Criador de sites e hospedagem na Web. A plataforma oferece mais de 140 modelos elegantes, personalizáveis com um editor intuitivo de arrastar e soltar.

Voltado para iniciantes, o Construtor de IA da plataforma estabelece as bases para seu site, facilitando seu trabalho. Além da criação de sites, a plataforma expande seus serviços para Geração de conteúdo de IA que oferece recursos como criação de logotipo e recursos de redação de conteúdo.

Quanto ao comércio eletrônico, a Hostinger acomoda empresas de pequeno e médio porte, oferecendo suporte à venda de até 500 produtos.

Melhores recursos da Hostinger

mais de 140 modelos pré-projetados

Ferramentas com tecnologia de IA para criação de sites e geração de conteúdo

Suporte para comércio eletrônico

Domínio gratuito no primeiro ano

Limitações da Hostinger

A resposta do suporte por bate-papo pode ser lenta

Não há opção de upload de arquivos para os clientes de um usuário

Preços da Hostinger

Premium : uS$ 2,99/mês (US$ 6,99/mês na renovação)

: uS$ 2,99/mês (US$ 6,99/mês na renovação) Business : uS$ 3,99/mês (US$ 8,99/mês após a renovação)

: uS$ 3,99/mês (US$ 8,99/mês após a renovação) Cloud Startup: uS$ 8,99/mês (US$ 19,99/mês após a renovação)

Hostinger ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

9. Softr

Via: Software A Softr tem tudo a ver com criação de aplicativos de software usando modelos predefinidos - não há codificação na imagem. Monte seu aplicativo em apenas alguns minutos usando a interface de arrastar e soltar e blocos pré-criados, como Lists, Charts e Forms. 📊

O Softr permite que você conecte seu aplicativo a bancos de dados e fontes de dados existentes, como Airtables ou Google Sheets para sincronização automática de dados. Os membros da sua equipe podem visualizar, editar ou interagir com o aplicativo, o que o torna uma solução ideal para criar um intranet privada da equipe , sua própria Sistema de CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente) ou um portal do cliente personalizado.

melhores recursos do #### Softr

Interface de arrastar e soltar com blocos pré-construídos

Integração perfeita com banco de dados e fonte de dados

Automação do fluxo de trabalho por meio do Zapier ou do Make

Permissões de usuário e níveis de acesso personalizáveis

Limitações do Softr

Modelos de painel limitados

A capacidade de resposta dos dispositivos móveis poderia ser melhorada

Preços da Softr

Gratuito

Básico : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Profissional : $139/mês

: $139/mês Business : $269/mês

: $269/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Softr classificações e comentários

G2 : 4.8/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 50 avaliações)

10. Grande Cartel

Via: Grande cartel Conhecido por sua facilidade de uso e foco na simplicidade, o Big Cartel é uma solução de comércio eletrônico especificamente projetada para a comunidade criativa. Você pode escolher entre 16 temas gratuitos que respondem a dispositivos móveis e, em seguida, preencher páginas personalizadas com dados específicos da empresa. 🛍️

Embora o Big Cartel não esteja repleto de recursos avançados, ele pode ajudá-lo a começar facilmente com opções como:

Stripe ou PayPal para processamento de pagamentos Funcionalidades básicas de remessa Ferramentas para analisar o desempenho do site

Ele fornece integrações importantes, como Mailchimp e Instagram, para marketing e promoção. Você também pode conectar sua loja a uma série de outros aplicativos por meio do Zapier.

melhores recursos do #### Big Cartel

Painel de controle intuitivo para o usuário

16 temas gratuitos responsivos a dispositivos móveis

Soluções integradas para pagamento, envio e análise de desempenho

Integrações nativas com Mailchimp e Instagram

Não há cobrança de taxas de transação adicionais

Limitações do Big Cartel

Menos recursos do que os oferecidos pelos concorrentes

A integração com o Instagram poderia ser melhor

Preços do Big Cartel

Ouro : Grátis

: Grátis Platinum : uS$ 9,99/mês

: uS$ 9,99/mês Diamante: uS$ 19,99/mês

Big Cartel classificações e comentários

G2 : 4.2/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 10 avaliações)

Outras ferramentas

Um construtor de sites é apenas uma peça do quebra-cabeça chamado estabelecimento de uma presença on-line eficaz. Grande parte do seu sucesso depende de elementos críticos como a qualidade do conteúdo que você produz e como você gerencia bem o seu site. É por isso que os especialistas recomendam o uso de ferramentas especializadas de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, juntamente com um construtor de sites! 🥇

ClickUp Um site sofisticado e visualmente impressionante desperta o interesse dos visitantes, mas é apenas o conteúdo atraente, informativo e bem elaborado que os mantém engajados. Boas notícias:

ClickUp AI pode ajudá-lo a criar esse conteúdo mais rápido do que nunca!

Usando a IA do ClickUp para gerar conteúdo específico para o público-alvo

O ClickUp AI é o seu editor de texto pessoal que irá polir sua redação, tornando-a nítida e envolvente, dependendo do leitor pretendido. Com resumo instantâneo, funções de verificação gramatical e solicitações específicas de função, você pode lidar com tudo, desde a redação do conteúdo até sua estruturação com cabeçalhos e tabelas pré-formatados.

Atraia clientes com um conteúdo de site persuasivo e elegante ou retenha-os com e-mails personalizados - o ClickUp AI está ao seu lado. Ele leva a criatividade ao próximo nível, ajudando-o a planejar e fazer brainstorming de ideias sem esforço - gere novos resumos de conteúdo, incorpore pesquisas perspicazes ou revele um slogan de marketing rápido que ressoe com seu público. 🤖

Da visão à execução: simplifique a jornada da sua equipe com o ClickUp

O Suíte de gerenciamento de projetos ClickUp é ideal para ajudá-lo a gerenciar um site com total confiança. Seja trabalhando sozinho ou em uma grande equipe, você pode criar listas de tarefas dedicadas para o desenvolvimento e a manutenção do site.

Monitore o progresso e as cargas de trabalho em Painéis do ClickUp . Consolide indicadores críticos, como progresso da equipe, status das tarefas e controle de tempo, para obter uma visão holística do projeto do seu site. Colaboração em tempo real também é muito fácil, graças a recursos como:

Quadros brancos ClickUp para suas equipes de design e desenvolvimento

Atribuição de comentários

Bate-papo instantâneo com suporte a emojis

Notificações acionáveis

O ClickUp oferece mais de 15 exibições personalizáveis - Lista, Gantt, Quadro e outras - que tornam a visualização dos fluxos de trabalho fácil e intuitiva.

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

Com Metas do ClickUp no ClickUp Goals, você pode definir marcos específicos e vinculá-los a metas mensuráveis, criando um roteiro mais definido para a criação de sites. Para os líderes de equipes ocupados, recomendamos o uso das listas de tarefas e de verificação da plataforma, que permitem gerenciamento de tarefas um passeio no parque.

Precisa de um empurrãozinho? Use um dos mais de 1.000 modelos do ClickUp para adicionar estrutura ao seu projeto. Algumas opções de primeira linha incluem:

Planeje tudo o que está associado ao seu processo de web design para garantir que nada passe despercebido

O ClickUp também se destaca em suporte ao desenvolvimento de software com ciclos detalhados de rastreamento de bugs . Experimente seus roteiros visuais para supervisionar o progresso, as dependências e os bloqueadores, esclarecendo as prioridades para todos os envolvidos.

Para aqueles que dependem de ferramentas Git, o ClickUp oferece um protocolo Git totalmente integrado, completo com trens de lançamento personalizáveis e listas de verificação de ativação. Eles são sincronizados automaticamente no ClickUp para simplificar o gerenciamento de versões.

Melhores recursos do ClickUp

Documentos do ClickUp com suporte de IA para criação e gerenciamento de conteúdo

mais de 15 visualizações de projeto personalizáveis para planejamento de desenvolvimento de sites

Colaboração da equipe em tempo real

Marcos de projeto para marcar as principais fases do desenvolvimento do site

Recursos de controle de tempo para monitorar os cronogramas de entrega

Suporte a fluxo de trabalho ágil

Roteiros visuais para alinhar as equipes de design, conteúdo e desenvolvimento

Ferramentas Git integradas para gerenciamento simplificado de versões

Rastreamento simplificado de bugs e problemas com campos e status personalizados

Limitações do ClickUp

Recursos de IA disponíveis somente em planos pagos

Os recursos avançados têm uma curva de aprendizado

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.500+ avaliações)

Escolha sua alternativa ao Webflow e comece a criar com o ClickUp!

Construir um site é uma coisa, mas criar um ótimo site é outra. É aí que o ClickUp se destaca. 🌟

Com a incomparável assistência de IA da plataforma e gerenciamento de projetos de sites você terá todas as ferramentas necessárias para navegar pelas complexidades da criação de um site de alto nível. Portanto, almeje o extraordinário comece sua jornada no ClickUp com uma conta gratuita hoje mesmo!