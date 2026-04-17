2026년 최고의 Base44 대안 10선

대부분의 AI 앱 빌더는 "이걸 어떻게 만들지?"라는 문제를 해결해 주지만, 베인(Bain)의 연구에 따르면 초기 아이디어 구상부터 제품 출시까지 소요되는 시간 중 코드 작성과 테스트에 할애되는 시간은 25%~35%에 불과합니다.

앱이 출시되는 순간, 한 탭에서는 스프린트 계획을, 다른 탭에서는 문서 작업을, 또 다른 탭에서는 팀 업데이트를 동시에 처리해야 하는 상황이 벌어집니다. 바로 이것이 출시 속도를 늦추는 '워크 스프롤(Work Sprawl)'의 전형적인 모습입니다. 서로 연동되지 않는 여러 도구와 플랫폼에 업무가 분산되어 소통이 원활하지 않은 상태를 말합니다.

이 가이드는 프롬프트 기반 앱 빌더와 브라우저 기반 IDE부터 AI 코딩 어시스턴트, ClickUp과 같은 통합 작업 공간에 이르기까지 모든 사용 사례에 걸친 최고의 Base44 대안 10가지를 다룹니다.

Base44 대안 한눈에 보기

다음은 각 도구가 누구에게 가장 적합하고 어떤 점에서 가장 뛰어난지 기준으로, 가장 강력한 Base44 대안들을 간략하게 비교해 본 것입니다.

tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격 ClickUp 아이디어 구상부터 제품 출시까지, AI 기반 업무 관리 ClickUp Brain, 작업, 문서, 채팅, 자동화, 대시보드 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 Lovable 프롬프트만으로 풀스택 앱을 구축하는 비기술적 창업가들 프롬프트 기반 앱 생성, React + Supabase 스택, GitHub 동기화 Free Plan; 유료 플랜은 월 $25부터 Bolt. 신규 다양한 프레임워크를 아우르는 브라우저 기반 프로토타이핑 브라우저 내 IDE, 웹 컨테이너, 다중 프레임워크 지원, 즉시 배포 Free Plan; 유료 플랜은 월 $25부터 Vercel v0 Next.js 앱을 신속하게 구축하고 배포하는 프론트엔드 팀 자연어 기반 UI 생성, 원클릭 배포, 에이전트 기반 워크플로우 Free Plan; 유료 플랜은 사용자당 월 $30부터 시작합니다. 커서 IDE 내에서 AI 기반 코딩 어시스턴트를 원하는 개발자 코드베이스 인식 AI 채팅, Agent Composer, VS Code 기반 에디터 Free Plan; 유료 플랜은 월 $20부터 Replit 브라우저 내에서 풀스택 앱을 구축하고 배포하기 자율 AI 에이전트, 50개 이상의 언어 지원, 멀티플레이어 코딩, 내장 배포 기능 Free Plan; 유료 플랜은 월 $25부터 Bubble 개발자 없이도 프로급 앱을 구축하는 노코드 팀 드래그 앤 드롭 빌더, 내장 데이터베이스, 워크플로우 엔진 Free Plan; 유료 플랜은 월 $59부터 Emergent 구조화된 데이터와 백엔드 우선 논리를 갖춘 내부 tool 스키마 생성, RBAC, 데이터베이스 우선 아키텍처 Free Plan; 유료 플랜은 월 $20부터 Claude 코드 심층 AI 추론을 통해 복잡한 코드 문제를 해결하는 개발자들 터미널 기반 에이전트, 확장된 추론 기능, Git 인식 컨텍스트 Free Plan; 유료 플랜은 월 $20부터 Glide 스프레드시트를 모바일 친화적인 앱으로 빠르게 변환하기 스프레드시트에서 앱으로의 변환, 실시간 동기화, 행 단위 권한 관리 Free Plan; 유료 플랜은 월 $199부터

ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법 저희 편집팀은 투명하고, 철저한 조사를 바탕으로 하며, 특정 업체에 치우치지 않는 과정을 따르고 있으므로, 저희가 추천하는 제품들이 진정한 제품 가치를 반영하고 있음을 믿으셔도 좋습니다. 다음은 ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 안내입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 성과가 낮은 팀은 15개 이상의 도구를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많은 반면, 성과가 높은 팀은 사용하는 도구를 9개 이하로 제한하여 효율성을 유지합니다. 이러한 차이는 대개 도구 과부하로 나타납니다. ClickUp은 작업, 문서, 채팅, AI 워크플로우를 하나의 작업 공간에 통합하여 업무의 산만함을 줄여줍니다.

Base44 대안을 선택해야 하는 이유

Base44의 대안으로는 AI 기반 앱 빌더, 노코드 플랫폼, 코드 생성 도구 등이 있으며, 이를 통해 팀은 수동 코딩을 최소화하고 소프트웨어를 구축할 수 있습니다. 이러한 도구들은 Base44 소프트웨어와 유사하게 작동하지만, 각기 다른 강점, 배포 옵션 또는 팀 협업 기능을 제공합니다.

MVP 프로토타입을 제작 중인 창업자, 생성된 코드를 더 세밀하게 제어하고 싶은 개발자, 혹은 빌드 단계뿐만 아니라 프로젝트의 전체 라이프사이클을 관리해야 하는 운영 책임자라면 이 글이 도움이 될 것입니다. Base44는 훌륭한 AI 앱 빌더이지만, 팀 규모가 커지면 한계에 부딪히기 마련입니다.

사람들이 Base44의 경쟁사를 찾는 가장 흔한 이유는 다음과 같습니다. 👀

제한된 사용자 지정 기능: 생성된 앱은 고급 로직, 맞춤형 백엔드 또는 세부적인 UI 제어를 지원하지 않을 수 있습니다.

내장된 프로젝트 관리 기능 없음: 앱을 구축한 후에는 작업을 추적하거나, 일을 할당하거나, 반복 작업을 관리할 수 있는 기본 기능이 없습니다. 앱을 구축한 후에는 작업을 추적하거나, 일을 할당하거나, 반복 작업을 관리할 수 있는 기본 기능이 없습니다.

협업의 격차: 비기술적 이해관계자가 포함된 팀은 일 구축과 관리를 연결해 주는 tools가 필요합니다.

벤더 종속성 우려: 일부 사용자는 소스 코드 내보내기 또는 자체 호스팅 옵션을 원합니다

기업 요구 사항: SOC 2 준수 , SSO, 감사 추적 기능이 누락되었거나 불완전할 수 있습니다.

적합한 대안은 완전한 개발 환경, 노코드 시각적 빌더, AI 코딩 어시스턴트, 또는 작업 구축과 관리를 모두 처리하는 통합 작업 공간이 필요한지에 따라 달라집니다.

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🎥 목록을 살펴보기 전에, 이 비디오를 통해 AI가 독립형 도구로 사용될 때가 아니라 실제 업무와 연결될 때 훨씬 더 큰 가치를 발휘하는 이유에 대한 유용한 개요를 확인해 보세요.

사용해 볼 만한 최고의 Base44 대안

더 빠른 앱 생성, 더 높은 코딩 제어권, 또는 빌드 관련 일을 관리할 수 있는 더 나은 시스템이 필요한지에 따라, 최고의 Base44 대안들을 소개합니다.

1. ClickUp (아이디어에서 출시된 제품까지 이끄는 AI 기반 업무 관리에 최적)

직관적인 노코드 빌더를 사용하여 ClickUp에서 맞춤형 AI 슈퍼 에이전트를 만들어보세요

Base44는 앱을 제작하는 데 도움을 줍니다. ClickUp은 앱을 실제로 출시하는 데 필요한 모든 것을 관리하는 데 도움을 줍니다.

Base44의 대안을 비교하고 있다면, 이러한 차이점은 중요합니다. 많은 AI 앱 빌더가 프로토타입 제작이나 코드 생성에 탁월하지만, 실제 일이 시작되면 한계가 드러납니다. 기능 기획, 요구사항 문서화, 작업 할당, 진행 상황 추적, 그리고 개발부터 출시까지 모든 팀원의 협업 조율을 위한 도구는 여전히 필요합니다.

바로 이 점이 ClickUp의 차별화된 장점입니다.

ClickUp은 단순히 앱 개발에만 집중하는 대신, 팀에게 AI 기반 작업 공간을 제공하여 제품 라이프사이클 전체를 한 곳에서 관리할 수 있게 해줍니다. AI를 활용하여 제품 개요를 작성하고, 막연한 아이디어를 체계적인 요구사항으로 전환하며, 사용자 스토리를 작성하고, 스프린트 계획을 정리하고, 실행 과정을 원래의 맥락과 밀접하게 연결할 수 있습니다.

에이전트 기반 워크플로우를 도입하려는 팀을 위해, ClickUp Super Agents는 다단계 작업을 조정하고 업데이트를 실시간으로 공유하며, 논의 단계에서 실행 단계로 빠르게 전환함으로써 ClickUp 작업 공간 전반에 걸쳐 업무를 원활하게 진행하도록 지원합니다.

제품 출시 슈퍼 에이전트

이는 특히 프로젝트가 아이디어 단계를 벗어나면 매우 유용합니다. 많은 팀에서 개발은 한 tool에서, 프로젝트 추적은 다른 tool에서, 문서화는 또 다른 곳에서 이루어지며, 업데이트 내용은 채팅 스레드와 회의 기록 속에 묻혀버리기 일쑤입니다. 이러한 분산된 구조는 출시를 지연시키고, 중복 작업을 유발하며, 팀원 간의 소통과 협업을 어렵게 만듭니다.

ClickUp은 제품, 엔지니어링, 디자인 등 전체 소프트웨어 제공 워크플로우를 단일 작업 공간 내에서 다시 연결함으로써 이 문제를 해결합니다. 통합 AI 작업 공간으로서, 팀이 업무, 지식, 대화를 한곳에서 관리할 수 있도록 지원하여 도구 전환에 소요되는 시간을 줄이고 제품 출시를 위한 시간을 늘릴 수 있게 해줍니다.

여기서 가장 큰 장점 중 하나는 ClickUp Brain입니다. 이 기능은 작업, 문서, 채팅 전반에 걸쳐 작동하므로, 업무가 진행 중인 곳에서 바로 AI 지원을 받을 수 있습니다. 이를 통해 프로젝트 개요를 작성하고, 승인 기준을 정립하며, 토론 내용을 요약하고, 작업 공간 맥락에 기반해 질문에 답변하며, 진행 중인 업무를 바탕으로 다음 단계를 제안할 수 있습니다.

ClickUp 채팅 내의 ClickUp Brain은 대화를 요약하고 메시지에서 작업을 생성합니다

ClickUp Docs를 사용하면 사양서, 제품 플랜, 내부 문서를 별도의 도구들에 흩어 놓지 않고, 해당 문서가 지원하는 작업과 연결하여 관리할 수 있습니다. ClickUp 자동화는 프로젝트 진행에 따라 작업을 자동으로 배정하고, 소유자에게 알림을 보내며, 다음 단계를 자동으로 실행함으로써 수동으로 업무를 인계하는 과정을 줄여줍니다.

팀이 작업을 진행 중이라면, ClickUp 뷰와 대시보드를 통해 모든 각도에서 업무를 손쉽게 파악할 수 있습니다. 보드 보기에서 스프린트를 관리하고, 간트 차트에서 타임라인을 시각화하며, 작업량에서 리소스 배분을 조정하고, 여러 보고 도구를 따로 연결할 필요 없이 실시간 대시보드를 통해 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

단순한 빌드 작업을 넘어 더 많은 도움을 주는 Base44 대안을 찾고 있다면, ClickUp이 가장 강력한 선택지 중 하나입니다. ClickUp은 팀이 일 과정에서 맥락을 놓치지 않고 플랜을 수립하고, 협업하며, 결과물을 출시할 수 있는 연결된 시스템을 제공합니다.

ClickUp의 주요 기능

릴리스 관련 대화를 실제 업무와 연계하세요: ClickUp 채팅을 사용하면 별도의 메시징 도구 간에 맥락을 잃지 않고도 팀원들이 변경 사항을 논의하고, 업데이트를 공유하며, 후속 조치를 취할 수 있습니다.

초기 아이디어를 팀이 실행에 옮길 수 있는 형태로 전환하세요: ClickUp 화이트보드를 사용하면 흐름을 시각화하고, 기능을 계획하며, 브레인스토밍 결과를 추적 가능한 작업으로 전환하는 것이 훨씬 쉬워집니다.

소유권과 인계 과정을 명확하게 관리하세요: ClickUp 작업을 사용하면 담당자, 우선순위, 의존성, 마감일을 설정하여 제품 개발 업무를 세분화할 수 있으므로, 업무 누락이 줄어듭니다.

반복 가능한 제품 워크플로우를 표준화하세요: ClickUp 템플릿은 스프린트 계획, 버그 추적, 출시 체크리스트, 제품 문서화를 위한 기성 설정을 제공하여 팀의 업무 속도를 높여줍니다.

프롬프트를 넘어 AI를 실제 업무에 활용하세요: ClickUp 슈퍼 에이전트는 트리거되면 즉시 작동하고, 일정대로 작업하며, 기억을 유지하고, 작업 공간 전반에 걸쳐 다단계 작업을 수행할 수 있습니다.

별도의 관리 업무 없이 의사 결정 사항과 업데이트를 기록하세요: ClickUp AI Notetaker는 회의를 녹음하고 핵심 내용을 요약하며 실행 항목을 도출해 주므로, 팀이 회의록 작성에 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.

ClickUp의 장단점

장점:

구축 후 원활한 협업: ClickUp은 초기 앱 프로토타입이 완성된 후 팀이 계획 수립, 업무 인계, 문서화, 이해관계자의 가시성을 원활하게 처리할 수 있도록 지원합니다.

크로스-기능적 제품 협업에 유용: 제품, 엔지니어링, 디자인, QA 팀이 별도의 tool로 업데이트를 분산 관리할 필요 없이 동일한 시스템에서 협업할 수 있습니다.

다양한 전달 방식에 유연하게 대응: 팀은 별도의 엔지니어링 지원 없이도 스프린트 주기, 출시 프로세스 또는 내부 제품 운영에 맞춰 워크플로우, 필드 및 보기를 조정할 수 있습니다.

단점:

초기 설정 단계에서는 기능의 방대함 때문에, 특히 소규모 팀의 경우 부담스럽게 느껴질 수 있습니다

일부 사용자들은 복잡한 자동화 기능과 맞춤형 보기를 처음 설정할 때 학습 곡선이 있다고 보고합니다

ClickUp 요금제

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,400개 이상의 리뷰)

2. Lovable (프롬프트를 풀스택 앱으로 구현하려는 비기술계 창업자에게 최적)

Lovable을 사용하면 원하는 기능을 평범한 영어로 설명하기만 하면, React 프론트엔드, Supabase 백엔드, 인증 기능을 모두 갖춘 작동하는 풀스택 앱을 단 몇 분 만에 얻을 수 있습니다. Base44의 대안을 찾고 계신 분들에게 Lovable은 프롬프트에서 앱으로 이어지는 워크플로우 측면에서 가장 가까운 직접적인 경쟁자입니다.

이 도구는 단순한 프로토타입이 아닌 실제 배포 가능한 품질의 코드를 생성하며 GitHub과 직접 동기화됩니다. 즉, 개발자는 표준 워크플로우를 사용하여 코드베이스를 복제하고, 브랜치를 생성하며, 기능을 확장할 수 있습니다. 시각적 에디터를 통해 기술 지식이 없는 사용자도 코드를 직접 건드리지 않고 레이아웃을 조정할 수 있으며, 기본 코드베이스는 깔끔하게 유지되어 언제든지 내보낼 수 있습니다.

가장 매력적인 주요 기능

프롬프트 기반 앱 생성: 원하는 기능을 쉬운 영어로 설명하기만 하면, React 프론트엔드와 Supabase 백엔드가 적용되고 인증 기능이 이미 설정된 작동 가능한 풀스택 앱을 받을 수 있습니다.

GitHub 동기화: 생성된 코드가 GitHub에 직접 동기화되므로, 개발자는 벤더 종속성 없이 표준 워크플로우를 사용하여 클론, 브랜치 생성 및 확장 작업을 수행할 수 있습니다.

비주얼 에디터: 기술 지식이 없는 사용자도 코드를 건드리지 않고 레이아웃과 UI 요소를 조정할 수 있으며, 기본 코드베이스는 깔끔하게 유지되어 내보내기가 가능합니다.

매력적인 장단점

장점:

실전 수준의 결과물: 독점 환경에 갇힌 프로토타입이 아닌, 실제 사용 가능한 코드를 생성합니다.

개발자가 아닌 사람도 쉽게 사용할 수 있습니다: 시각적 에디터를 통해 디자이너와 창업자는 변경 사항마다 개발자의 도움 없이도 UI를 반복적으로 개선할 수 있습니다

Base44와 가장 유사한 대안: 프롬프트에서 풀스택까지 이어지는 워크플로우 덕분에, 이미 Base44에 익숙한 팀에게 가장 직관적인 대안이 됩니다.

단점:

복잡한 맞춤형 로직이나 매우 구체적인 UI 요구 사항의 경우, 초기 생성 후에도 개발자의 도움이 필요할 수 있습니다

Supabase 백엔드 종속성은 기존 데이터베이스 인프라를 갖춘 팀에는 적합하지 않을 수 있습니다

빌드 작업과 함께 프로젝트 관리나 문서화가 필요한 팀에는 적합하지 않습니다.

합리적인 가격

Free Plan

프로: 월 $25

비즈니스: 월 $50

Enterprise: 맞춤형

호평이 쏟아지는 평가와 리뷰

G2: 4.6/5 (250개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Lovable에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

Lovable은 AI를 활용해 제품 아이디어를 작동하는 앱 흐름으로 빠르게 구현할 수 있게 도와줍니다. 프롬프트를 통해 사용자 여정, 대시보드, 워크플로우와 같은 기능을 정의하면, 구조화된 UI와 백엔드 로직을 생성해 줍니다. 특히 아이디어를 테스트하고, 신속하게 반복 개선하며, 개발 전에 애플리케이션의 작동 방식을 시각화하는 데 유용하여 프로토타이핑을 더 빠르고 효율적으로 만들어 줍니다.

Lovable은 AI를 활용해 제품 아이디어를 작동하는 앱 흐름으로 빠르게 구현할 수 있게 도와줍니다. 프롬프트를 통해 사용자 여정, 대시보드, 워크플로우와 같은 기능을 정의하면, 구조화된 UI와 백엔드 로직을 생성해 줍니다. 특히 아이디어를 테스트하고, 신속하게 반복 개선하며, 개발 전에 애플리케이션의 작동 방식을 시각화하는 데 유용하여 프로토타이핑을 더 빠르고 효율적으로 만들어 줍니다.

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3. Bolt. new (다양한 프레임워크를 아우르는 브라우저 기반 프로토타이핑에 최적)

Bolt. new는 브라우저 내에서 완벽한 개발 환경을 제공합니다. 로컬 설정, 의존성 관리, 터미널 명령어 등이 필요 없습니다. Base44와 같은 많은 앱과 달리, 특정 기술 스택에 얽매이지 않아도 됩니다.

이 브라우저 내 IDE는 WebContainers 기술을 활용해 파일 탐색기, 터미널, 실시간 미리보기를 실행합니다. 프롬프트에서 React, Vue, Svelte, Astro 중 원하는 프레임워크를 지정하면 AI가 그에 맞춰 코드를 생성합니다. 프롬프트로 시작하여 언제든지 수동 코드 편집으로 전환할 수 있습니다.

Bolt. 새로운 주요 기능

WebContainers 기술: 파일 탐색기, 터미널, 실시간 미리보기를 포함한 전체 개발 환경이 브라우저 내에서 완전히 실행되며, 별도의 로컬 설치가 필요하지 않습니다.

다중 프레임워크 지원: 프롬프트에 React, Vue, Svelte 또는 Astro를 지정하면, 단일 스택에 국한된 tools들과 달리 AI가 해당 프레임워크에 적합한 코드를 생성합니다.

원클릭 배포: Netlify 및 Vercel과 연동되어 즉시 게시할 수 있어, 장기적인 아키텍처보다 속도가 더 중요한 신속한 프로토타이핑에 탁월합니다.

Bolt. 새로운 장단점

장점:

설정 과정의 번거로움 제로: 로컬 환경, 의존성 충돌, 터미널 전문 지식 없이도 바로 개발을 시작할 수 있습니다.

프레임워크 유연성: 여러 프론트엔드 프레임워크를 지원하여, 단일 스택 대안보다 팀에 더 큰 아키텍처적 자유를 제공합니다.

원활한 코드 인계: 언제든지 AI 생성 모드에서 수동 편집 모드로 전환할 수 있으므로, 개발자가 생성된 코드를 사용할 수 없게 되는 일이 없습니다.

단점:

복잡한 백엔드 로직이 필요한 실제 앱 개발보다는 프로토타이핑에 더 적합합니다.

브라우저 기반 환경은 리소스 한도가 있어 대규모 프로젝트에 영향을 미칠 수 있습니다

내장된 프로젝트 관리 또는 팀 협업 기능이 없음

Bolt. 새로운 가격 정책

Free Plan

프로: 월 $25

Teams 요금: 회원 1인당 월 $30

Enterprise: 맞춤형

Bolt. 새로운 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Bolt.new에 대해 어떤 평가를 내리고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

Bolt.new에서 가장 마음에 드는 점은 아이디어를 작동하는 앱으로 얼마나 빠르게 구현해 주는지입니다. 제가 원하는 기능을 자연어(일반 언어)로 설명하기만 하면, 브라우저 내에서 바로 풀스택 앱(프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스)을 생성해 줍니다.

Bolt.new에서 가장 마음에 드는 점은 아이디어를 작동하는 앱으로 얼마나 빠르게 구현해 주는지입니다. 제가 원하는 기능을 자연어(일반 언어)로 설명하기만 하면, 브라우저 내에서 바로 풀스택 앱(프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스)을 생성해 줍니다.

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4. Vercel v0 (자연어로부터 Next.js 인터페이스를 배포하는 프론트엔드 팀에 최적)

v0는 평이한 영어 설명을 Next.js와 Tailwind CSS 기반으로 제작된, 바로 배포 가능한 UI 컴포넌트로 변환합니다. 단 한 번의 클릭으로 생성된 앱을 맞춤형 도메인과 SSL이 이미 구성된 Vercel 인프라에 배포할 수 있습니다.

에이전트 기반 자동화 기능은 작업을 계획하고, 웹에서 참조 코드를 검색하며, 실제 사이트를 분석하여 코드 생성에 반영함으로써 단순한 프롬프트-응답 방식을 넘어 자율적인 워크플로우 실행을 가능하게 합니다.

Vercel v0의 주요 기능

자연어 기반 UI 생성: 인터페이스를 평범한 영어로 설명하기만 하면, Next.js와 Tailwind CSS로 구축된 즉시 배포 가능한 구성 요소를 받을 수 있습니다.

원클릭 Vercel 배포: 생성된 앱을 단 한 번의 클릭으로 맞춤형 도메인과 SSL이 미리 설정된 Vercel 인프라에 배포할 수 있습니다.

에이전틱 자동화: 이 tool은 단순히 프롬프트에 응답하는 데 그치지 않고, 작업을 계획하고, 웹에서 참조 코드를 검색하며, 실제 사이트를 분석하여 코드 생성에 필요한 정보를 제공합니다.

Vercel v0의 장단점

장점:

프롬프트에서 배포된 UI까지 가장 빠른 경로: Vercel 인프라와의 긴밀한 통합으로 생성 단계와 운영 단계 간의 간극을 해소합니다

Agentic 기능: 프롬프트 응답을 넘어, 생성 과정에서 자율적인 작업 플랜 및 웹 검색까지 수행합니다.

실전 수준의 구성 요소: 출력물은 기존 전문 코드베이스에 바로 적용할 수 있는 Next.js 및 Tailwind 코드입니다.

단점:

Next.js/React/Tailwind 스택에 대한 강한 선호도를 보여 Vue 또는 Vercel을 사용하지 않는 팀에게는 불편함을 초래할 수 있습니다.

토큰 기반 과금 방식은 복잡한 생성 작업 시 예측 불가능한 비용을 초래할 수 있습니다

Vercel 생태계에 이미 투자하지 않은 팀에게는 독립형 tool로서 유용성이 떨어집니다

Vercel v0 가격

Free Plan

팀: 사용자당 월 $30

Business: 사용자당 월 $100

Enterprise: 맞춤형

Vercel v0 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Vercel v0에 대해 어떤 평가를 내리고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

v0를 사용하면 자연어를 통해 UI 구성 요소와 프로토타입을 매우 쉽게 빠르게 생성할 수 있습니다. 이를 통해 개발 초기 단계를 가속화하고, 초기 구현에 너무 많은 시간을 들이지 않고도 아이디어를 더 빠르게 탐색할 수 있습니다.

v0를 사용하면 자연어를 통해 UI 구성 요소와 프로토타입을 매우 쉽게 빠르게 생성할 수 있습니다. 이를 통해 개발 초기 단계를 가속화하고, 초기 구현에 너무 많은 시간을 들이지 않고도 아이디어를 더 빠르게 탐색할 수 있습니다.

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5. Cursor (IDE 내에서 AI 페어 프로그래머를 원하는 전문 개발자에게 가장 적합)

Cursor는 VS Code의 포크이자, 대규모 언어 모델을 편집 환경에 직접 통합한 AI 페어 프로그래머입니다. 이 AI 채팅 기능은 전체 리포지토리를 인덱스화하므로, 인증 미들웨어에 대해 질문하면 일반적인 문서가 아닌 실제 코드의 맥락을 바탕으로 답변을 제공합니다.

Agent Composer는 프로젝트 스캐폴딩, 다중 파일 리팩토링, 테스트 생성 등 자율적인 다단계 작업을 처리합니다. 기업 팀을 위해 Cursor는 SOC 2 Type II 인증을 보유하고 있으며 RBAC, SSO, 프라이버시 모드를 제공합니다.

Cursor의 주요 기능

코드베이스 인식 AI 채팅: AI가 전체 리포지토리를 인덱스화하므로, 답변은 일반적인 문서나 허구적인 패턴이 아닌 실제 코드와 아키텍처를 기반으로 합니다.

Agent Composer: 프로젝트 스캐폴딩, 다중 파일 리팩토링, 테스트 생성 등 수동 단계별 프롬프트 없이도 자율적으로 다단계 작업을 처리합니다.

기업 보안: 엄격한 규정 준수 요건을 갖춘 팀을 위한 RBAC, SSO 및 프라이버시 모드를 지원하는 SOC 2 Type II 인증

Cursor의 장단점

장점:

심층 코드 컨텍스트: 코드베이스 인덱스를 통해 AI 제안이 실제 아키텍처에 기반을 두게 되어, 관련성이 없거나 잘못된 출력을 줄여줍니다.

익숙한 환경: VS Code 기반으로 구축되어 개발자가 기존 에디터를 다시 익히거나 기존 확장 프로그램을 잃을 걱정 없이 바로 사용할 수 있습니다.

기업용 지원: SOC 2 Type II, RBAC 및 SSO를 통해 대규모 엔지니어링 조직의 보안 요구 사항을 충족합니다.

단점:

프로젝트 관리나 팀 협업 기능이 내장되지 않은 순수한 개발자용 도구입니다.

스택 오버플로우(Stack Overflow)의 2025년 설문조사에 따르면, AI 에이전트 덕분에 협업이 개선되었다고 보고한 사용자는 17%에 불과하며, 팀들은 여전히 스프린트 계획을 위해 별도의 시스템이 필요합니다.

이미 프로젝트 관리 소프트웨어 비용을 지불하고 있는 팀의 경우, 구독 비용이 도구 비용에 추가됩니다.

Cursor 가격

Free Plan

프로: 월 $20

Pro+: 월 $60

Ultra: 월 $200

팀: 사용자당 월 $40

Enterprise: 맞춤형

커서 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (리뷰 40개 이상)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Cursor에 대해 어떤 평가를 내리고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

저는 Cursor의 강력한 AI 지원 코딩 기능을 정말 좋아합니다. 특히 제 코드베이스를 이해하고 관련 코드 제안이나 편집 사항을 즉시 생성해 주는 점이 마음에 듭니다. 일상 업무에서 디버깅을 돕고, 보일러플레이트 코드를 작성해 주며, 심지어 복잡한 로직을 단계별로 쉽게 설명해 주어 많은 시간을 절약해 줍니다. UI는 깔끔하고 친숙한 느낌(VS Code와 비슷함)이라 가파른 학습 곡선 없이도 쉽게 시작할 수 있었으며, 동시에 생산성을 크게 높여주었습니다.

저는 Cursor의 강력한 AI 지원 코딩 기능을 정말 좋아합니다. 특히 제 코드베이스를 이해하고 관련 코드 제안이나 편집 사항을 즉시 생성해 주는 점이 마음에 듭니다. 일상 업무에서 디버깅을 돕고, 보일러플레이트 코드를 작성해 주며, 심지어 복잡한 로직을 단계별로 쉽게 설명해 주어 많은 시간을 절약해 줍니다. UI는 깔끔하고 친숙한 느낌(VS Code와 비슷함)이라 가파른 학습 곡선 없이도 쉽게 시작할 수 있었으며, 동시에 생산성을 크게 높여주었습니다.

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📮 ClickUp 인사이트: 작업 전환은 팀의 생산성을 서서히 갉아먹고 있습니다. 저희 조사에 따르면 업무 중 발생하는 방해 요인의 42%는 여러 플랫폼을 오가며 이메일을 관리하고 회의 사이를 오가는 데서 비롯됩니다. 이러한 생산성 저하를 유발하는 방해 요소를 없앨 수 있다면 어떨까요? ClickUp은 작업, 문서, 채팅, AI를 하나의 작업 공간에 통합하여 컨텍스트 전환을 줄여주므로, 팀은 여러 도구에 작업을 분산시키지 않고도 제품 관련 업무를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

6. Replit (브라우저 내에서 풀스택 앱을 구축하고 배포하는 데 가장 적합)

Base44와 Replit을 비교할 때 가장 큰 차이점은 유연성입니다. Replit은 50개 이상의 언어를 지원하는 완전한 클라우드 IDE를 제공하는 반면, Base44 소프트웨어는 수동 코딩 제어 기능이 제한적인 프롬프트 생성형 앱에 중점을 둡니다.

Replit의 AI 에이전트는 자연어 프롬프트를 기반으로 기능을 자율적으로 구축, 테스트 및 개선합니다. 단순히 코드를 생성하는 데 그치지 않고, 파일을 생성하고, 의존성을 설치하며, 테스트를 실행하고, 기능이 정상 작동할 때까지 반복 작업을 수행합니다. 실시간 멀티플레이어 편집 기능을 통해 여러 사람이 동시에 동일한 파일을 코딩할 수 있습니다.

Replit의 주요 기능

AI 에이전트: 자연어 프롬프트를 기반으로 기능을 자율적으로 구축, 테스트 및 개선합니다. 파일 생성, 의존성 설치, 테스트 실행을 거쳐 기능이 정상 작동할 때까지 반복 작업을 수행합니다.

50개 이상의 언어 지원: Base44가 프롬프트에서 앱으로의 전환에 중점을 둔 것과는 달리, 거의 모든 주요 프로그래밍 언어를 아우르는 완벽한 클라우드 IDE

실시간 멀티플레이어 편집: 여러 개발자가 동일한 파일을 동시에 편집할 수 있어 협업 코딩 세션에 매우 유용합니다.

Replit의 장단점

장점:

가장 유연한 AI 앱 빌더: 완전한 IDE 접근 권한과 자율 에이전트의 결합을 통해 개발자는 AI 지원과 수동 제어 기능을 모두 활용할 수 있습니다.

통합 배포: 원클릭 배포를 통해 별도의 인프라 설정 없이 통합된 PostgreSQL 데이터베이스와 자동 확장 기능을 이용할 수 있습니다.

다중 사용자 협업: 브라우저 기반 IDE에서는 실시간 공동 편집 기능이 드물며, 페어 프로그래밍이나 실시간 검토에 유용합니다.

단점:

노력 기반 에이전트 요금제는 복잡한 작업이 더 많은 체크포인트를 소모하기 때문에 예측 불가능한 청구 결과를 초래할 수 있습니다

IDE의 복잡함 없이 순수한 프롬프트에서 앱으로의 전환 경험을 원하는 비기술 사용자에게는 적합하지 않습니다.

브라우저 환경에서 리소스 집약적인 프로젝트를 수행할 경우 성능이 달라질 수 있습니다.

Replit 요금제

Free Plan

기본 요금: 월 $25

프로: 월 $100

Enterprise: 맞춤형

Replit 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (리뷰 330건)

Capterra: 4.4/5 (150개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Replit에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

사용하기 쉽습니다. 코드, 비브 코딩, 웹사이트 디자인, 앱 생성, 필요 용량에 따라 다양한 구성의 서버 저장소, 도메인 이름 생성 등 다양한 기능을 제공합니다. 아직 초보자이지만, 한 달 만에 앱 웹사이트 3개를 만들었고 앞으로 만들 아이디어도 4개 정도 더 있습니다! 정말 멋진 결과물들이네요! 두 번째 앱은 프로그램 내 구성 요소가 많아 다소 복잡했지만, 변경 사항을 아주 수월하게 적용할 수 있었습니다.

사용하기 쉽습니다. 코드 코딩, 비브 코딩, 웹사이트 디자인, 앱 생성, 필요 용량에 따라 다양한 구성의 서버 저장소, 도메인 이름 생성 등 다양한 기능을 제공합니다. 아직 초보자이지만, 한 달 만에 앱 웹사이트 3개를 만들었고 앞으로 만들 아이디어도 4개 정도 더 있습니다! 정말 멋진 결과물들이네요! 두 번째 앱은 프로그램 내 구성 요소가 많아 다소 복잡했는데도 변경 사항을 아주 수월하게 적용할 수 있었습니다.

📘 함께 읽어보세요: 클라우드 개발을 위한 최고의 Replit 대안

7. Bubble (코드 없이도 실제 서비스에 투입 가능한 웹 및 모바일 앱을 구축하기에 가장 적합)

Bubble을 사용하면 기술 지식이 없는 팀도 시각적인 드래그 앤 드롭 에디터를 통해 복잡한 웹 및 모바일 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 코드는 전혀 필요하지 않습니다. 이는 AI가 생성한 코드를 포함해 코딩을 전혀 다루고 싶지 않은 분들에게 가장 완성도 높은 옵션입니다.

이 플랫폼에는 내장 데이터베이스, 비즈니스 로직을 위한 포인트 앤 클릭 워크플로우 엔진, 타사 통합을 위한 플러그인 마켓플레이스가 포함되어 있습니다. 또한 단일 백엔드에서 웹 앱과 함께 네이티브 모바일 앱도 생성할 수 있습니다.

단점: 심각한 벤더 종속성. 코드 내보내기나 자체 호스팅 옵션이 없기 때문에 Bubble에서 마이그레이션하려면 처음부터 다시 구축해야 합니다.

Bubble의 주요 기능

시각적 드래그 앤 드롭 에디터: 코드를 작성하거나 검토할 필요 없이 복잡한 웹 및 모바일 앱을 구축하세요. 앱의 모든 요소가 시각적으로 구성됩니다.

내장형 데이터베이스 및 워크플로우 엔진: 외부 서비스 없이도 포인트 앤 클릭 방식의 비즈니스 로직, 데이터 모델링, 워크플로우 자동화 기능을 모두 이용할 수 있습니다.

플러그인 마켓플레이스: 타사 통합 기능을 통해 맞춤형 개발 없이도 결제, 인증, 분석 등 다양한 분야의 기능을 확장할 수 있습니다.

Bubble의 장단점

장점:

진정한 노코드: 이해해야 할 코드를 생성하는 AI 빌더와 달리, Bubble은 어떤 단계에서도 코딩 지식이 전혀 필요하지 않습니다.

가장 성숙한 노코드 플랫폼: 수년간의 개발 경험을 바탕으로 특수한 경우, 복잡한 로직, 그리고 프로덕션 규모의 앱을 완벽하게 지원합니다

웹과 모바일을 위한 단일 백엔드: 별도의 코드베이스를 관리할 필요 없이 한 번만 개발하여 웹 앱과 네이티브 모바일 앱을 모두 생성하세요

단점:

심각한 벤더 종속성: 코드 내보내기 및 자체 호스팅 옵션이 없어, Bubble에서 다른 플랫폼으로 이전하려면 처음부터 다시 구축해야 합니다.

복잡하거나 데이터 집약적인 애플리케이션의 경우, 수동으로 코드를 작성한 앱에 비해 성능이 떨어질 수 있습니다.

앱의 사용자 수와 데이터 처리량이 증가함에 따라 월간 비용도 크게 증가합니다.

Bubble 요금제

Free Plan

스타터: 월 $59

Growth: 월 $209

팀: 월 $549

기업: 맞춤형

Bubble 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (리뷰 180개)

Capterra: 4.6/5 (330개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Bubble에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

완벽한 기능을 갖추고 확장 가능한 웹 애플리케이션을 만드는 속도는 믿기 어려울 정도입니다. AI 기반 코딩을 사용해 앱을 만드는 것만큼 빠르지는 않지만, 장점은 일단 앱이 만들어지면 사용자의 정확한 요구 사항에 맞춰 매우 쉽게 편집할 수 있다는 점입니다. 반면, AI 기반 코딩 tools를 사용해 편집하려면 실제로 코딩 방법을 알아야 합니다.

완벽한 기능을 갖추고 확장 가능한 웹 애플리케이션을 만드는 속도는 믿기 어려울 정도입니다. AI 기반 코딩을 사용해 앱을 만드는 것만큼 빠르지는 않지만, 장점은 일단 앱이 만들어지면 사용자의 정확한 요구 사항에 맞춰 매우 쉽게 편집할 수 있다는 점입니다. 반면, AI 기반 코딩 tools를 사용해 편집하려면 실제로 코딩 방법을 알아야 합니다.

Emergent는 데이터베이스 중심의 접근 방식을 통해 AI 앱을 구축합니다. 사용자가 필요한 도구를 설명하면, 해당 도구를 관리하기 위한 데이터 스키마와 관리자 인터페이스를 모두 생성해 줍니다. 따라서 재고 추적기, CRM 대시보드 또는 승인 워크플로우가 필요한 팀에게 강력한 무료 Base44 대안으로 손색이 없습니다.

생성된 앱에는 내장된 데이터 유효성 검사, 역할 기반 액세스 제어, 관계형 데이터 모델이 포함됩니다. 이 AI는 범용 앱 구축보다는 구조화된 데이터 애플리케이션에 최적화되어 있습니다.

이 서비스는 비교적 최근에 출시되어 커뮤니티 규모가 작은 편이므로, 팀은 도입을 결정하기 전에 현재 제공되는 기능 세트가 팀의 구체적인 요구 사항을 충족하는지 확인해야 합니다.

주요 기능

데이터베이스 우선 스키마 생성: 필요한 tool을 설명하기만 하면 Emergent가 데이터 스키마와 관리자 인터페이스를 모두 생성하여, 앱이 견고한 데이터 기반 위에 구축되도록 보장합니다.

내장된 데이터 유효성 검사 및 RBAC: 생성된 앱에는 별도의 설정 없이도 적절한 데이터 유효성 검사, 역할 기반 접근 제어(RBAC), 관계형 데이터 모델이 포함됩니다.

구조화된 데이터 최적화: 이 AI는 범용 앱보다는 재고 추적기, CRM 대시보드, 승인 워크플로우 등 구조화된 백엔드를 갖춘 내부 도구에 특화되어 있습니다.

주요 장단점

장점:

스키마 우선 접근 방식: UI가 아닌 데이터 구조부터 시작하면 더 안정적이고 유지 관리가 용이한 내부 tools를 만들 수 있습니다.

실전 적용 가능한 기본값: 역할 기반 액세스, 데이터 유효성 검사, 관계형 모델이 나중에 추가되는 것이 아니라 기본적으로 포함되어 있습니다.

내부 도구 개발에 최적화: 구조화된 데이터에 중점을 두어 대부분의 비즈니스가 실제로 필요로 하는 운영 도구 개발에 특히 효과적입니다.

단점:

신규 진입 업체로 커뮤니티 규모가 작아, 타사 리소스와 튜토리얼의 한도가 있습니다

구조화된 데이터 관리 외의 고객 대상 앱이나 범용 사용 사례에는 적합하지 않습니다.

팀은 도입을 결정하기 전에 현재 제공되는 기능 세트가 특정 요구 사항을 충족하는지 확인해야 합니다.

Emergent 가격

Free Plan

기본 요금제: 월 $20

프로: 월 $200

Enterprise: 맞춤형

최신 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Emergent에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

Emergent는 프로그래밍 배경이 없는 사람이라도 매우 쉽게 사용할 수 있습니다. 만들고 싶은 것을 간단히 설명하기만 하면 플랫폼이 필요한 구조와 코드를 생성해 줍니다. 저는 이 tool을 사용하여 간단한 웹사이트와 이벤트용 게임 같은 소규모 인터랙티브 콘텐츠를 제작해 보았는데, 과정이 놀라울 정도로 매끄러웠습니다. 또한 크레딧 시스템도 다른 tools에 비해 크레딧이 꽤 오래 지속되기 때문에 효율적으로 느껴집니다.

Emergent는 프로그래밍 배경이 없는 사람이라도 매우 쉽게 사용할 수 있습니다. 만들고 싶은 것을 간단히 설명하기만 하면 플랫폼이 필요한 구조와 코드를 생성해 줍니다. 저는 이 tool을 사용하여 간단한 웹사이트와 이벤트용 게임 같은 소규모 인터랙티브 콘텐츠를 제작해 보았는데, 과정이 놀라울 정도로 매끄러웠습니다. 또한 크레딧 시스템도 다른 tools에 비해 크레딧이 꽤 오래 지속되기 때문에 효율적으로 느껴집니다.

9. Claude Code (복잡한 코딩 작업에 심층적인 AI 추론이 필요한 개발자에게 가장 적합)

Claude Code는 Anthropic에서 개발한 터미널 기반의 에이전트형 코딩 tool입니다. 터미널에서 실행되며, Git 히스토리를 이해하고, 확장된 사고를 통해 다단계 문제를 추론한 후 코드를 생성합니다.

이것은 단순한 앱 빌더가 아닙니다. 기존 워크플로우를 강화하고자 하는 개발자를 위한 AI 추론 엔진입니다. Claude Code는 SOC 2 Type II 및 ISO 27001 인증을 보유하고 있으며, 정부 기관용 FedRAMP High 인증을 획득했습니다.

Claude Code의 주요 기능

심층적인 사고: 코드를 생성하기 전에 다단계 문제를 논리적으로 분석함으로써, 알고리즘 설계, 다중 파일 리팩토링, 경합 조건 디버깅과 같은 복잡한 작업에서 훨씬 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.

Git 히스토리 인식: 터미널에서 실행되며 저장소 히스토리를 완벽하게 파악하므로, 현재 코드뿐만 아니라 코드가 어떻게 발전해 왔는지에 대한 맥락까지 포함합니다.

기업 및 정부 인증: SOC 2 Type II 및 ISO 27001 인증과 FedRAMP High 인증을 획득하여 규제 산업 및 정부 기관의 사용 사례에 적합합니다.

Claude 코드의 장단점

장점:

동급 최고의 추론 능력: 다단계 문제 해결이 필요한 진정으로 복잡한 작업에서, 확장된 사고 능력이 표준 코드 생성 기능을 능가합니다.

기존 워크플로우와 호환: 터미널 기반 작동 방식 덕분에 tools나 에디터를 변경할 필요 없이 모든 개발자의 기존 환경에 자연스럽게 통합됩니다.

강력한 규정 준수 역량: FedRAMP High 인증을 획득하여 정부 및 규제 대상 기업의 사용 사례에 대응할 수 있으며, 대부분의 경쟁사는 이를 지원하지 못합니다.

단점:

앱 빌더가 아닙니다: 효과적으로 사용하려면 개발자 수준의 전문 지식이 필요하며, 기술적 지식이 없는 사용자에게는 접근하기 어려울 수 있습니다.

터미널 전용 인터페이스는 GUI 기반 대안들보다 학습 곡선이 가파릅니다.

프로젝트 관리, 협업 또는 문서화 기능이 없습니다.

Claude 코드 가격

Free Plan

프로: 월 $20

최대: 월 $100부터

팀: 월 25달러/좌석

기업: 좌석당 $20 + API 사용량에 따른 요금

Claude 코드 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Claude Code에 대해 어떤 평가를 내리고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

이 도구는 기획부터 배포에 이르는 전체 소프트웨어 개발 라이프사이클을 지원하며, 매일 더 나아지고 있습니다. Claude 코드는 우리가 코드를 작성하고 애플리케이션을 구축하는 방식을 근본적으로 변화시켰으며, 시스템의 허점들은 시간이 지남에 따라 서서히 그러나 확실하게 해결되고 개선되고 있습니다.

이 도구는 기획부터 배포에 이르는 전체 소프트웨어 개발 라이프사이클을 지원하며, 매일 더 나아지고 있습니다. Claude 코드는 우리가 코드를 작성하고 애플리케이션을 구축하는 방식을 근본적으로 변화시켰으며, 시스템의 허점들은 시간이 지남에 따라 서서히 그러나 확실하게 해결되고 개선되고 있습니다.

10. Glide (코드 없이 스프레드시트를 모바일 친화적인 비즈니스 앱으로 변환하는 데 최적)

Glide는 기존 Google 스프레드시트, Airtable 데이터베이스 또는 Excel 파일을 반응형 모바일 친화적인 비즈니스 앱으로 변환합니다. 스프레드시트를 연결하기만 하면 Glide가 목록, 상세 보기, 양식 및 차트가 포함된 앱 인터페이스를 자동으로 생성합니다.

사전 구축된 UI 구성 요소를 사용하여 레이아웃을 맞춤형으로 설정하고, 트리거 기반 워크플로우를 추가하며, 행 단위 소유권 제어를 통해 세분화된 권한을 설정할 수 있습니다. 또한 Glide AI는 자연어 프롬프트를 통해 앱 구조 전체를 생성할 수도 있습니다.

단점: Glide는 프로그레시브 웹 앱(PWA)만 생성하며, 네이티브 앱 스토어에 게시할 수는 없습니다. 업데이트 할당량 모델(데이터 쓰기마다 1회 업데이트로 계산됨)은 규모가 커질수록 비용이 많이 들 수 있습니다. 📚

Glide의 주요 기능

스프레드시트에서 앱으로 변환: Google 스프레드시트, Airtable 베이스 또는 Excel 파일을 연결하면 Glide가 목록, 상세 보기, 양식 및 차트가 포함된 완벽한 앱 인터페이스를 자동으로 생성합니다.

실시간 동기화: 스프레드시트의 변경 사항이 앱에 즉시 반영되며, 앱을 제출하면 수동으로 내보내거나 가져올 필요 없이 데이터 소스에 다시 기록됩니다.

행 단위 권한: 세분화된 액세스 제어를 통해 각 사용자의 데이터 행에 따라 볼 수 있는 내용을 제한할 수 있어, 현장 팀이나 고객 대응용 도구에 유용합니다.

Glide의 장단점

장점:

가장 낮은 진입 장벽: 데이터가 이미 스프레드시트에 있다면, 새로운 데이터 모델링 개념을 배우지 않고도 몇 분 만에 작동하는 앱을 만들 수 있습니다.

실시간 데이터 동기화: 앱과 스프레드시트 간의 양방향 동기화로 데이터 지연이나 수동 조정 작업이 필요 없습니다.

필드 및 모바일 사용 사례에 강점: 모바일 우선 출력은 데스크탑 대시보드보다 스마트폰용 앱이 필요한 팀에 적합합니다.

단점:

프로그레시브 웹 앱(PWA)만 생성 가능—네이티브 앱 스토어에 게시할 수 없음

업데이트 할당량 모델(데이터 쓰기마다 업데이트로 계산됨)은 규모가 커지면 비용이 많이 들 수 있습니다

스프레드시트가 지원하는 범위를 넘어서는 복잡한 관계형 데이터나 백엔드 로직이 필요한 앱에는 적합하지 않습니다.

Glide 요금제

Free Plan

Business: 월 $199

기업: 맞춤형

Glide 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (50개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Glide에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

Glide는 앱 생성의 가장 큰 걸림돌인 '코드 작성'을 완벽하게 해결해 줍니다. 강력한 번역기처럼 작동하여 Google 스프레드시트, Airtable 또는 Excel의 구조화된 데이터를 몇 달이 아닌 단 몇 분 만에 완벽하게 작동하며 네이티브 앱 같은 느낌을 주는 모바일 및 웹 앱으로 변환해 줍니다.

Glide는 앱 생성의 가장 큰 걸림돌인 '코드 작성'을 완벽하게 해결해 줍니다. 강력한 번역기처럼 작동하여 Google 스프레드시트, Airtable 또는 Excel의 구조화된 데이터를 몇 달이 아닌 단 몇 분 만에 완벽하게 작동하며 네이티브 앱과 같은 느낌을 주는 모바일 및 웹 앱으로 변환해 줍니다.

적합한 도구는 일의 흐름을 원활하게 해주는 도구입니다

가장 적합한 Base44 대안은 실제로 해결하고자 하는 업무의 어떤 부분에 따라 달라집니다.

앱을 빠르게 제작해야 한다면, 이 목록에 훌륭한 옵션들이 있습니다. 더 세밀한 코드 제어, 브라우저 기반 개발, 또는 노코드 비주얼 빌더를 원하신다면, 이 모든 요구 사항을 충족하는 옵션들도 마련되어 있습니다.

하지만 가장 큰 걸림돌이 앱 제작 자체가 아니라 출시 후 발생하는 모든 과정을 관리하는 것이라면, 빌드 전후를 아우르는 전체 워크플로우를 지원하는 플랫폼을 선택하는 것이 더 현명합니다.

바로 이 점에서 ClickUp이 두각을 나타냅니다. ClickUp은 문서화, 커뮤니케이션, 결과물 전달을 여러 도구로 분산시키지 않고도, 팀이 제품 아이디어를 플랜으로, 플랜을 작업으로, 작업을 완성된 결과물로 전환할 수 있는 단일 플랫폼을 제공합니다. 기존 스택에 또 다른 독립적인 도구를 추가하는 대신, 팀의 업무 속도를 저하시키는 분산 현상을 줄여줍니다.

따라서 단순한 앱 빌더 이상의 기능을 원하고, 팀이 실제로 제품을 출시할 수 있도록 도와주는 시스템을 찾고 있다면, ClickUp은 가장 실용적인 Base44 대안 중 하나입니다.

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자주 묻는 질문

기존 Base44 프로젝트를 다른 플랫폼으로 이전할 수 있나요?

목표에 따라 다릅니다. Lovable이나 Bolt. new와 같이 GitHub과 동기화된 도구는 코드를 내보낼 수 있어 마이그레이션이 더 쉬우나, Bubble이나 Glide와 같은 노코드 플랫폼은 시각적 에디터를 사용하여 앱을 다시 구축해야 합니다.

앱 제작에 있어 Base44와 Replit의 차이점은 무엇인가요?

Base44는 수동 코딩을 최소화하고 프롬프트만으로 완성도 높은 앱을 생성하는 데 중점을 둡니다. 반면 Replit은 AI 에이전트, 50개 이상의 프로그래밍 언어, 그리고 더 세밀한 개발자 제어 기능을 갖춘 완전한 클라우드 IDE를 제공하므로, AI의 도움을 받아 코드를 직접 작성하거나 커스터마이징하려는 사용자에게 더 적합합니다.

네: Bubble과 Glide는 코딩 없이도 사용할 수 있는 시각적 드래그 앤 드롭 빌더를 제공하며, Emergent는 프롬프트를 통해 내부 도구를 생성하고, ClickUp은 별도의 프로젝트 관리 앱 없이도 팀이 도구 구축의 전체 워크플로우를 관리할 수 있게 해줍니다.

어떤 Base44 대안들이 기업급 보안 인증을 제공하나요?

여기서 소개하는 대안 중 Cursor, Replit, Bubble, Claude Code, Glide는 모두 SOC 2 Type II 인증을 보유하고 있으며, Claude Code는 정부 기관용 사례를 위해 FedRAMP High 인증도 추가로 제공합니다.