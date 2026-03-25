무료 에어비앤비 웰컴 북 템플릿 7가지

에어비앤비에서의 훌륭한 숙박 경험은 종종 사소한 디테일에 달려 있습니다.

스트레스 없이 어떻게 들어갈 수 있을까요? 어떤 Wi-Fi를 연결해야 할까요? 추측하지 않고 난방기는 어떻게 사용하나요? 체크아웃 절차는 어떻게 되나요?

게스트는 사소한 일마다 메시지를 보내고 싶어 하지 않으며, 호스트 역시 매주 같은 질문에 답하고 싶어 하지 않습니다.

이것이 바로 에어비앤비 웰컴 북의 목적입니다. 게스트가 필요한 모든 정보를 한곳에 모아 제공하고, 사전에 기대치를 명확히 함으로써 불필요한 소통을 줄여줍니다.

이 글에서는 바로 복사하여 개인화해 사용할 수 있는 무료 에어비앤비 웰컴 북 템플릿과, 여러분의 웰컴 북을 세련되고 게스트 친화적으로 만드는 팁을 확인하실 수 있습니다.

에어비앤비 웰컴 북 템플릿 한눈에 보기

에어비앤비 웰컴 북이란 무엇인가요?

에어비앤비 웰컴 북은 게스트가 도착하자마자 항상 궁금해하는 질문들에 답해 주는 간결하고 친근한 가이드(디지털 또는 인쇄본)입니다. 이를 통해 게스트는 사소한 것마다 호스트에게 텍스트 메시지를 보내지 않고도 빠르게 숙소에 적응할 수 있습니다.

이 문서를 '5분 만에 알아야 할 모든 것'으로 생각하세요. 게스트의 혼란을 줄이고, 불필요한 문제를 예방하며, 받은 편지함을 깔끔하게 유지해 줄 것입니다.

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에어비앤비 웰컴 북에 포함해야 할 내용

웰컴 북이 필요하다는 건 알지만, 빈 문서를 보고 있으면 막막하기만 하죠. 어떤 정보가 필수적이고, 어떤 정보는 게스트가 무시해 버릴 불필요한 내용일까요?

게스트들이 실제로 활용하는 에어비앤비 가이드북과 그저 잊혀지는 웰컴 북을 구분 짓는 요소는 바로 이것입니다. 📚

환영 메시지: 짧고 친근한 인사말은 숙박 기간 동안 따뜻한 분위기를 조성합니다. 게스트의 관심을 잃지 않도록 두 문장 이내로 간결하게 작성하세요.

와이파이 정보: 네트워크 이름과 비밀번호는 눈에 잘 띄는 곳에 배치하세요. 게스트가 도착하면 가장 먼저 찾는 정보가 바로 이것이기 때문입니다.

체크인 및 체크아웃 안내: 키박스 코드와 키 보관 위치부터 구체적인 도착 및 출발 시간까지 모든 것에 대한 단계별 안내를 제공하세요.

숙소 규칙: 조용한 시간, 흡연, 반려동물, 주차에 관한 정책을 명확하게 명시하세요. 규칙이 잘 지켜지도록, 설교하듯 하지 말고 직설적이고 명확하게 전달하세요.

가전제품 사용법: 커피 메이커, 온도 조절기, TV 리모컨, 세탁기/건조기 사용법을 설명해 주세요. 간단한 도식이나 사진만으로도 많은 혼란을 방지할 수 있습니다.

비상 연락처: 본인의 전화번호, 백업 연락처, 지역 응급 서비스, 그리고 가장 가까운 병원 주소를 목록으로 기재하세요.

지역 추천 정보: 즐겨찾기한 레스토랑, 카페, 식료품점, 관광 명소에 대한 정보를 공유해 보세요. 게스트들은 일반적인 Google 검색 결과보다 호스트가 직접 추천하는 정보를 훨씬 더 신뢰합니다.

교통 정보: 주차 장소, 가장 가까운 대중교통 정류장, 현지 차량 공유 서비스 이용 가능 여부 등의 세부 정보를 포함하세요.

체크아웃 안내: 게스트가 떠나기 전에 해야 할 일을 정확히 알려주세요. 침대 시트를 걷어내야 하나요? 식기세척기를 돌려야 하나요? 아니면 쓰레기를 버려야 하나요?

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무료 에어비앤비 웰컴 북 템플릿

일일이 새로 만들 필요 없이, 미리 준비된 에어비앤비 웰컴 북 템플릿을 활용하세요. 이 템플릿들은 몇 분 만에 맞춤형 설정할 수 있는 세련되고 전문적인 기본 틀을 제공합니다:

1. TheGoodDocs 개인용 인쇄용 에어비앤비 웰컴 북 템플릿

TheGoodDocs의 '개인 프린터블 에어비앤비 웰컴 북 템플릿'은 인쇄 가능한 실물 형식을 선호하는 호스트에게 안성맞춤입니다.

깔끔하고 단순한 레이아웃으로 Google Docs에서 쉽게 편집할 수 있으며, 인쇄하여 게스트용 바인더에 보관할 수 있도록 특별히 제작되었습니다. 디자인 기술이 필요하지 않습니다. 자리 표시자 텍스트를 숙소 정보로 바꾸고 인쇄하기만 하면 됩니다.

✅ 추천 대상: 게스트를 위한 인쇄용 웰컴 북을 원하는 에어비앤비 호스트 및 휴가용 숙소 관리자.

👀 알고 계셨나요? 작년 3분기에만 에어비앤비에서 1억 3,360만 박 및 좌석이 예약되었습니다. 단 한 분기 만에 말이죠!

2. TheGoodDocs의 세련된 에어비앤비 웰컴 북 템플릿

숙소의 디자인 감각이 돋보인다면, 웰컴 북도 그에 걸맞아야 합니다. TheGoodDocs의 세련된 에어비앤비 웰컴 북 템플릿은 현대적인 타이포그래피와 세련된 시각적 레이아웃을 자랑하며, 색상 구성도 자유롭게 변경할 수 있습니다.

디자이너를 고용하지 않고도 전문적인 느낌의 가이드를 만들 수 있어, 모든 세부 사항이 완벽해야 하는 Instagram에 올릴 만한 숙소에 이상적입니다.

✅ 추천 대상: 부티크형 에어비앤비 호스트 및 프리미엄급, 사진 중심의 숙소를 꾸미는 단기 임대 디자이너.

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3. TheGoodDocs 웰컴 북 템플릿

다양한 유형의 숙소를 운영하는 호스트에게 TheGoodDocs 웰컴 북 템플릿은 훌륭한 출발점이 될 것입니다.

표준화된 구조로 휴가용 숙소, 장기 체류 숙소, 기업용 숙소 등 어떤 유형의 숙소에도 적합합니다. 에어비앤비, Vrbo, 또는 자체 예약 사이트 등 어떤 예약 플랫폼이든 쉽게 적용할 수 있습니다.

✅ 적합한 대상: 여러 숙소를 운영하는 호스트 및 기업형 숙소 관리자로서, 모든 숙소에서 게스트 정보를 통일하고자 하는 분들.

💡 전문가 팁: ClickUp 슈퍼 에이전트를 게스트 가이드 관리 도우미로 활용하세요. 일정대로 웰컴 북을 검토하도록 설정하고, Wi-Fi 정보, 체크인 단계, 지역 추천 정보, 숙소 규칙 등 오래된 내용을 표시해 두었다가 다음 게스트가 도착하기 전에 간단한 업데이트를 보내도록 하세요. 최종 편집 권한은 여러분이 유지하되, 지루한 검토 작업은 자동으로 처리됩니다. ClickUp에서 첫 번째 슈퍼 에이전트를 설정하는 방법을 알아보세요 👇

4. Template.Net의 에어비앤비 웰컴 북 템플릿

체계적인 구성을 중요하게 생각하신다면, Template.Net의 에어비앤비 웰컴 북 템플릿을 사용해 보세요.

이 템플릿에는 숙소 규칙, 지역 추천 명소, 비상 연락처 등을 위한 미리 구성된 섹션이 포함되어 있어 모든 정보를 체계적으로 정리할 수 있습니다. 논리적인 흐름 덕분에 게스트는 끝없이 이어지는 텍스트를 일일이 스크롤하지 않고도 필요한 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다.

✅ 추천 대상: 체계적으로 정리된 게스트 가이드를 원하는 신규 에어비앤비 호스트 및 소규모 숙소 관리자.

📮 ClickUp 인사이트: 시스템에 문제가 생기면 직원들은 창의적인 해결책을 찾게 되지만, 이것이 항상 좋은 결과로 이어지는 것은 아닙니다. 직원의 17%는 일 추적을 위해 이메일을 저장하거나, 스크린샷을 찍거나, 직접 수고스럽게 노트를 작성하는 등 개인적인 우회 방법을 사용하고 있습니다. 한편, 직원의 20%는 필요한 정보를 찾지 못해 동료에게 물어보게 되며, 이로 인해 양쪽 모두의 집중 시간이 방해받게 됩니다. ClickUp을 사용하면 단일 작업 공간 내에서 이메일을 추적 가능한 작업으로 전환하고, 채팅을 작업에 연결하며, AI로부터 답변을 받는 등 다양한 기능을 활용할 수 있습니다! 💫 실제 결과: QubicaAMF와 같은 팀은 ClickUp을 통해 구식 지식 관리 프로세스를 없애고 매주 5시간 이상을 절약했습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 일주일 분량의 생산성을 추가로 확보한다면 팀이 어떤 성과를 낼 수 있을지 상상해 보세요!

5. Template.Net의 에어비앤비 농가형 숙소 웰컴 북 템플릿

농가, 산장, 시골 휴양지 등 시골 숙소를 운영하는 호스트라면, 숙소의 독특한 설정을 잘 담아낸 웰컴 북이 필요합니다.

Template.Net에서 제공하는 이 다용도 에어비앤비 팜하우스 웰컴 북 템플릿은 소박한 디자인 요소를 갖추고 있으며, 야외 공간, 지역 야생동물, 농장 편의 시설에 대한 노트를 포함해 숙소별 세부 정보를 기재할 수 있는 전용 스페이스를 제공합니다. 이 템플릿은 시골 숙소의 매력을 담아내면서도 게스트에게 필요한 모든 실용적인 정보를 제공합니다.

✅ 추천 대상: 시골이나 야외 활동을 중심으로 한 숙소를 운영하는 산장 호스트 및 농가 숙소 소유자.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain MAX를 사용하면 흩어져 있는 호스팅 관련 노트를 더 빠르게 정돈된 웰컴 북으로 만들 수 있습니다. 이 데스크탑 AI 어시스턴트는 여러분의 일과 관련된 모든 정보를 파악하고 있습니다. 숙소 정보, 저장된 메시지, 공급업체 정보, 인근 추천 장소, 과거 게스트의 질문 등을 한데 모아, 이동 중에도 '음성 입력' 기능을 사용하여 주차 안내나 체크아웃 알림과 같은 업데이트 내용을 빠르게 입력해 보세요.

6. ClickUp 브랜드 북 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 브랜드 북 템플릿으로 일관성 있는 게스트 환영 가이드를 만들어보세요

ClickUp 브랜드 북 템플릿은 표지부터 숙소 규칙, 지역 추천 정보에 이르기까지 모든 게스트 접점에서 일관된 경험을 제공하고자 할 때 에어비앤비 웰컴 북으로 활용하기에 안성맞춤입니다.

ClickUp 문서 에서 깔끔한 레이아웃을 활용해 숙소의 정체성을 한 번 정의하면, 여러 페이지와 업데이트에 걸쳐 재사용할 수 있어 세부 사항이 변경되더라도 웰컴 북을 항상 깔끔하게 유지할 수 있습니다.

이 템플릿에는 숙소 소개와 로고/상징, 색상, 서체와 같은 시각적 방향성을 포함하여 게스트의 경험을 좌우하는 필수 요소를 기록할 수 있습니다. 또한 디지털 리소스, 인쇄용 자료, 빠른 참조용 아이콘 등 웰컴 북을 위한 지원 자료를 정리할 수 있는 섹션도 포함되어 있습니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

게스트를 대하는 어조와 메시지의 분위기를 설정해 주는 전용 '브랜드 소개' 섹션을 통해 웰컴 북의 일관성을 유지하세요

브랜드 색상과 서체를 한 번 정의한 후 가이드의 모든 섹션에 적용하여 페이지 전반에 걸쳐 통일된 디자인을 유지하세요.

디지털 브랜드 항목과 아이콘을 포함한 게스트용 자료를 한곳에 모아두면, 웰컴 북을 쉽게 업데이트하고 공유할 수 있습니다.

✅ 추천 대상: 프리미엄 숙박 경험을 위한 브랜드화된 게스트 가이드를 제작하려는 부티크 에어비앤비 호스트 및 부동산 관리자.

7. ClickUp 임대 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 임대 계약서 템플릿으로 게스트에게 숙박 조건을 명확히 안내하세요

ClickUp 임대 계약서 템플릿은 게스트가 숙박 조건을 명확히 이해하도록 돕고자 할 때 매우 유용한 에어비앤비 웰컴 북 문서로도 활용할 수 있습니다. 이 템플릿에는 숙소 및 공용 시설 이용, 손상 및 수리, 계약 해지 등 호스트가 일반적으로 서면으로 명시해야 하는 항목들이 포함되어 있습니다.

상단에 숙소 정보를 입력한 후, 내장된 제목을 활용해 숙소 규정을 게스트가 한눈에 파악하고 따를 수 있는 가이드로 만들어보세요. 문구를 더 간결하게 다듬고 싶다면, ClickUp Brain을 사용해 정책을 게스트가 이해하기 쉬운 간단한 언어로 재작성하고 첫 페이지에 요약 버전을 생성할 수 있습니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

'숙소 이용 및 공용 시설' 항목에 숙소 이용 규칙을 게시하여 조용한 시간, 방문객, 주차, 흡연, 가전제품 사용 지침 등을 안내하세요.

손해 및 수리 관련 내용을 명확히 하여 책임 소재를 분명히 하세요. 여기에는 게스트가 문제를 보고하는 방법과 청구될 수 있는 비용이 포함됩니다.

'계약 해지' 기능을 사용하여 규칙 위반 시의 조치를 명확히 정의하고, 모든 숙박에 걸쳐 단계별 대응 절차를 일관되게 유지하세요

✅ 적합한 대상: 웰컴 북에 명확한 이용 약관 및 규칙 섹션을 포함하고 싶은 에어비앤비 호스트 및 단기 임대 관리자.

🧠 우리 뇌는 끝없는 아이디어를 떠올리는 데 정말 뛰어나죠. 하지만 그 아이디어들을 영원히 기억해 두는 건? 바로 그 점이 우리 뇌가 때때로 어려움을 겪는 부분입니다. 이 이유만으로도 여러분에게는 '두 번째 두뇌'가 필요합니다. 어떻게요? 이 비디오를 확인해 보세요:

게스트와 에어비앤비 웰컴 북을 공유하는 방법

게스트가 도착했을 때 에어비앤비 웰컴 북을 공유하는 가장 간단한 방법은 다음과 같습니다:

‘웰컴 북’ 문서 만들기: ClickUp Docs에서 체크인, Wi-Fi, 숙소 규칙, ‘시설 이용 방법’, 지역 정보, 체크아웃 등을 다루는 가이드를 작성하세요. 게스트가 몇 초 만에 필수 정보를 찾을 수 있도록 첫 번째 섹션을 한눈에 파악하기 쉽게 구성하세요. 이 문서는 ClickUp Docs에서 체크인, Wi-Fi, 숙소 규칙, ‘시설 이용 방법’, 지역 정보, 체크아웃 등을 다루는 가이드를 작성하세요. 게스트가 몇 초 만에 필수 정보를 찾을 수 있도록 첫 번째 섹션을 한눈에 파악하기 쉽게 구성하세요. 이 문서는 유일한 정보원(Single Source of Truth )이므로 한 번만 업데이트하면 모든 게스트가 최신 버전을 확인할 수 있습니다(중복 정보 없음).

읽기 전용 링크로 공유하기: 게스트가 로그인 없이도 모바일에서 문서를 열 수 있도록, 외부용 읽기 전용 공유 링크를 생성하세요. 이 링크를 에어비앤비 메시지 스레드에 첨부하고(체크인 48~72시간 전에 다시 보내주세요), 긴 채팅 창에 모든 세부 정보를 나열하지 않아도 되며 게스트가 언제든지 확인할 수 있는 신뢰할 수 있는 정보를 제공해 주세요.

‘게스트 메시지’ 템플릿 저장하기: ClickUp에서 (문서 스니펫 또는 ClickUp에서 (문서 스니펫 또는 ClickUp 작업 템플릿 형태로) 간결하고 재사용 가능한 메시지를 작성하세요. 여기에는 입실 단계, Wi-Fi, 주차, 핵심 규칙 하나, 체크아웃 시간 등 필수 정보와 웰컴 북 링크만 포함시키면 됩니다.

할 일과 알림을 통해 최신 정보를 유지하세요: ClickUp 반복 작업을 생성하여 매월 지역 추천 정보를 갱신하고, 분기별로 숙소 규칙을 검토하며, 계절별로 비상 연락처를 확인하고, 변경 사항이 있을 때마다 가전제품 사용법을 업데이트하세요.

📚 함께 읽어보세요: 휴가용 숙소 클라이언트를 유치하는 방법

ClickUp으로 웰컴 북과 호스팅 체크리스트를 관리하세요

웰컴 북은 최신 정보를 쉽게 업데이트할 수 있을 때 그 진가를 발휘합니다. Wi-Fi, 주차, 체크인 안내 사항이 조금만 바뀌어도 노트와 메시지를 뒤적거리며 허둥대지 않아도 됩니다.

ClickUp을 사용하면 모든 정보를 한곳에 정리할 수 있습니다. Docs에서 웰컴 북을 작성하고 관리하고, Tasks에 재사용 가능한 인계 체크리스트를 저장하며, 바로 보낼 수 있는 게스트 메시지 템플릿을 저장해 매주 같은 답변을 반복해서 작성할 필요가 없습니다.

또한 AI를 활용하면 문구를 간결하게 다듬거나, 깔끔한 체크아웃 체크리스트를 만들거나, 숙소 규칙과 분위기에 맞는 지역 추천 정보를 생성할 수 있습니다.

한 번만 작성하고 최신 정보를 유지하면, 모든 숙박이 더욱 원활해집니다.

지금 바로 ClickUp을 시작해 보세요.

자주 묻는 질문

에어비앤비 웰컴 북은 게스트를 위한 안내서로, 따뜻하고 브랜드 특유의 감성을 더해 숙박 경험을 한층 풍요롭게 해줍니다. 반면 하우스 매뉴얼은 주로 운영적인 내용을 다루며, 게스트보다는 청소 담당자나 공동 호스트를 위한 상세한 관리 지침이나 정보를 담고 있습니다.

네, 대부분의 웰컴 북 템플릿은 플랫폼에 구애받지 않습니다. 에어비앤비(Airbnb) 전용 문구를 Vrbo, Booking.com 또는 자체 직예약 웹사이트의 용어로 쉽게 교체하여 맞춤형 설정할 수 있습니다.

두 가지 모두 준비하는 것이 가장 좋습니다. 디지털 에어비앤비 게스트북은 업데이트가 간편하고 게스트가 도착하기 전에 미리 공유할 수 있는 반면, 인쇄본은 종이를 선호하는 게스트나 숙박 중 인터넷 연결 문제가 발생할 경우를 대비한 확실한 백업 자료가 됩니다.

ClickUp과 같은 중앙 집중식 작업 공간에 에어비앤비 가이드북 기본 템플릿을 저장하여 모든 숙소에서 일관성을 유지하세요. 이후 각 숙소에 맞게 템플릿을 복사하고 맞춤형으로 수정하면, 브랜드 일관성을 유지하면서도 숙소별 세부 정보를 반영할 수 있습니다.