오늘 바로 Teams에서 워크슬롭 관리를 시작하는 방법

AI 생성 콘텐츠가 증가함에 따라, 우리가 배포하는 내용에 대해 인간으로서 더욱 신중해야 합니다. AI 작업 슬롭(AI 출력이 초안, 티켓, 업데이트, 클라이언트 메시지에 나타나는 현상) 이 우리가 원하는 것보다 더 흔해지고 있기 때문입니다. 시간이 지남에 따라 기준은 낮아지기 시작합니다. 사람들은 더 빠르게 움직이지만, 무엇이 진실이고, 확인되었으며, 배포 준비가 되었는지 완전히 확신하는 사람은 아무도 없습니다.

워크슬롭 관리는 AI 출력을 보조 도구로 활용하는 것에서 시작됩니다. 결과물이 검증되고 사실에 부합하도록 다층적인 품질 기준을 적용해야 합니다.

이 가이드는 품질을 보호하면서도 팀이 빠르게 움직일 수 있도록 하는 습관으로, 오늘부터 팀에서 워크슬롭 관리를 시작하는 방법을 보여줍니다.

워크슬롭이란 무엇이며, 팀이 왜 관심을 가져야 할까요?

워크슬롭(Workslop)이란 표면적으로는 세련되고 전문적이며 완료된 것처럼 보이지만, 실질적인 내용, 깊이, 정확성 또는 유용성이 부족한 AI 생성 작업을 의미합니다. 이메일, 보고서, 슬라이드 데크, 요약문, 코드 스니펫 또는 회의 노트와 같은 업무 콘텐츠에서 워크슬롭을 발견할 수 있습니다. 이는 생성형 AI 도구를 대규모로 도입하여 업무를 수행하는 현대 직장에서 점점 더 심각해지는 문제를 설명하기 위해 등장한 용어입니다.

이는 의미 있는 진행이나 '훌륭한 일'로 위장하지만, 실제로는 당면 작업을 진전시키지 못합니다. 수신자들은 종종 이를 해석하고, 수정하고, 다시 작업하거나 보완하는 데 상당한 시간을 소비하게 되어, 시간 절약이 될 거라 여겨졌던 작업이 오히려 순수한 시간 낭비로 변모합니다.

이 용어는 'AI 슬롭'(저품질의 무의미한 AI 생성 미디어가 소셜 플랫폼을 범람하는 현상)이라는 기존 개념에서 유래했으나, 특히 업무 환경의 산출물에 적용됩니다.

어떤 면에서 워크슬롭은 무분별하고 맥락 없이 사용된 AI의 결과물입니다. 팀은 더 빠른 결과물을 기대하며 AI 도구를 도입했지만, 이제는 대대적인 편집이 필요한 평범한 초안들에 파묻혀 있습니다. 다행히 이를 방지할 방법이 있습니다.

생산적으로 보이지만 수정, 검증 또는 폐기하는 데 상당한 인적 노력이 필요한 저품질 AI 생성 콘텐츠의 홍수는 스마트하고 풍부한 컨텍스트를 가진 시스템으로 막을 수 있습니다.

📌 예시: 워크슬롭의 매우 흔한 예시로는 다음과 같은 것들이 있습니다: 반복적인 전문 용어, 모호한 진술, 실행 가능한 통찰력이 전혀 없는 10페이지 분량의 보고서

형식은 훌륭하지만 사실과 다른 데이터나 피상적인 분석이 담긴 프레젠테이션 자료

구체적인 내용은 전혀 담지 않은 채 화려하고 지나치게 자신감 넘치는 표현을 사용하는 이메일 체인 또는 요약문

컴파일은 되지만 경계 사례를 놓치거나 적절한 컨텍스트/주석이 부족한 코드

AI 워크슬롭의 숨겨진 생산성 비용

팀원이 제출한 기사 초안이 진부한 표현으로 가득 차 대폭 수정이 필요하다는 사실을 발견했습니다. 표면적인 문제는 저질 콘텐츠이지만, 진짜 피해는 눈에 띄지 않습니다. 사실 오류의 위험, 낭비된 시간, 그리고 전반적인 품질 저하가 그것입니다.

이러한 품질 부채는 연쇄적인 결과를 초래하여 팀의 추진력을 서서히 약화시키고 일 생산성 향상으로 얻은 이점을 무효화시킵니다.

워크슬롭을 이해하는 가장 유용한 방법은 인지 부채로 보는 것입니다. 누군가는 반드시 이를 갚아야 합니다.

⚠️ BetterUp Labs가 미국 정규직 사무직 근로자 1,150명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 응답자의 40%가 지난 한 달 동안 작업 슬롭을 받은 경험이 있다고 보고했습니다. 동일한 연구에서 응답자들은 각 인스턴스(명확히 하기, 확인하기, 다시 쓰기, 재작업)를 처리하는 데 평균 약 2시간이 소요되며, 이로 인해 직원당 월 평균 약 186달러의 생산성 비용이 손실된다고 보고했습니다.

그 외에도 워크슬롭으로 인한 몇 가지 추가 비용은 다음과 같습니다:

검토가 재작업으로 변질 : 이론상 모든 작업 결과물의 검토자는 품질을 확인하고 승인하거나 전반적 품질 향상을 위한 구체적 피드백을 제공해야 합니다. 그러나 워크슬롭 환경에서는 검토자가 실제 목표를 추론하고, 누락된 부분을 찾아내고, 사실 여부까지 검증(팩트체킹)한 후 논리를 재구성하여 결과물을 사용 가능한 상태로 만들어야 합니다.

컨텍스트 전환 : 모호한 AI 요약문은 출력물에 필요한 맥락이 담기지 않아 후속 조치, 출처 확인, 간단한 동기화를 유발합니다. 누군가는 탭 다섯 개를 열고, 두 명에게 알림을 보내고, 스레드 기록을 스크롤하며 묻습니다. '잠깐, 우리가 어떤 옵션으로 결정했지?'

신뢰의 붕괴: 워크슬롭이 일상화되면 사람들은 더 신중하게 읽고, 증거를 요구하며, 추가 승인을 요청하고, 예전에는 그대로 받아들였던 세부 사항을 재확인합니다. 이러한 방어적 태도는 합리적이지만 모든 것을 지연시킵니다. 작업에 대한 신뢰도가 낮아지면서 협업은 더 무거워지고, 이러한 추가 작업이 새로운 기본값이 됩니다.

AI는 시간을 절약해 준다고 약속하지만, 작업물의 사용 가능성을 끊임없이 평가해야 하는 인지적 부담을 고려하면 그 시간은 사라집니다. 팀원들은 창의적인 문제 해결보다 품질 관리에 더 많은 정신적 에너지를 소모하고 있습니다.

👀 알고 계셨나요? Kapwing의 AI 슬롭 보고서에 따르면, 신규 계정의 첫 500개 YouTube Shorts 중 21%가 AI 생성 콘텐츠였습니다.

⭐️ 보너스 읽기: 생산성 강박증

팀 리더가 작업 슬롭을 줄이는 방법

가트너는 생성형 AI 프로젝트의 30%가 개념 검증 단계 이후 품질 관리 부족으로 중단될 것이라고 전망합니다.

해결책은 AI를 기본값으로 효과적으로 활용하는 팀 습관과 워크플로우 가이드레일을 구축하는 것입니다.

자, 살펴보겠습니다:

AI 지원 작업에 대한 명확한 품질 기준 설정

워크슬롭은 사람들이 사용 가능한 수준으로 만들기 위한 맥락, 인간의 판단, 교정 없이 '충분히 괜찮다'고 생각하는 초안을 그대로 배포할 때 발생합니다.

AI 지원 출력물을 위한 발송 준비 체크리스트를 작성하세요. 팀이 신속하게 적용할 수 있는 3~5개 항목으로 구성하세요:

목적: 이로 인해 어떤 결정이나 행동을 유도하려는 것인가?

입력 자료: 어떤 출처가 사용되었나요(링크, 노트, 티켓, 데이터)?

가정: 무엇이 잘못되었거나 누락되었을 수 있나요?

세부 사항: 소유자, 날짜, 제약 조건 및 다음 단계를 명확히 명시하십시오.

검증: 본인이 직접 확인한 내용은 무엇입니까(사실, 수치, 요구사항, 어조)?

팀이 따를 수 있는 발송 준비 체크리스트를 표준화하려면 ClickUp 품질 관리 체크리스트 템플릿을 사용하세요. 명확한 단계로 구성된 체계적인 QC 워크플로우와 함께 제품, 팀 또는 릴리스 유형별로 검사를 맞춤 설정할 수 있는 유연성을 제공합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 품질 관리 체크리스트 템플릿으로 발송 준비 완료 QC 단계를 표준화하세요

ClickUp 맞춤형 상태(승인됨, 신규 승인, 승인 대기 중, 및 거부됨)로 맞춤 설정하세요. 또한 결과, 진행 상황, 중요, 테스트 절차, 및 사소한 문제와 같은 ClickUp 사용자 지정 필드를 활용하면 모든 검토에서 정확한 데이터를 수집하고 감사하기 쉽게 유지할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? Stack Overflow는 AI 생성 답변의 양이 많고 정확도가 신뢰할 수 없었으며, 사이트 신뢰성을 유지하려는 운영진의 부담을 가중시켜 공식적으로 금지해야 했습니다.

팀 워크플로우에 검토 체크포인트를 구축하세요

사람들은 속도를 내기 위해 검토를 생략하거나, 수정하기 어려운 시점에야 검토를 진행합니다. 더 나은 접근법은 저품질 출력이 하류 작업에 가장 큰 피해를 주는 지점에 작고 예측 가능한 점검 포인트를 배치하는 것입니다.

일 흐름에 맞춰 세 가지 점검 포인트를 활용하세요:

외부 공유 전: 경영진, 클라이언트 또는 이해관계자에게 전달되는 모든 내용은 먼저 사람이 직접 품질 검수를 수행합니다. 이를 통해 정교하지만 모호한 결과가 공식화되어 확산되는 것을 방지합니다.

팀 간 인수인계 전: 다른 팀(디자인, 엔지니어링, 법무, 운영)이 조치를 취해야 하는 경우, 브리핑이 의사결정 가능한 상태인지 확인하기 위한 체크포인트를 추가하세요(예: 목표, 제약사항, 소유자, 다음 단계가 명확히 명시됨).

완료 전: 최종 점검 단계는 결과물이 추가 조치 없이 바로 사용 가능함을 보장합니다. 기본적인 질문이 여전히 발생한다면, 아직 완료되지 않은 것입니다.

일관된 검토 체크포인트를 보장하려면 ClickUp 프로젝트 승인 프로세스 템플릿을 활용하세요. 이 템플릿은 프로젝트 요약, 성공 기준, 작업 계획과 같은 체크포인트로 모든 요청을 필터링하는 체계적인 승인 절차를 구축하여 검토자가 맥락을 쫓아다니지 않도록 합니다. 이는 또한 모든 AI 생성 자산이 최종 게시되기까지 일련의 체크포인트를 거친다는 의미이기도 합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 승인 프로세스 템플릿으로 검토 체크포인트와 승인을 표준화하세요.

프로젝트 관리자 및 승인자와 같은 역할을 할당하고, 승인 단계, 타임라인, 자원 요구사항과 같은 필드를 맞춤형으로 설정하여 워크플로우에 맞게 조정할 수도 있습니다. 이를 통해 품질을 저하시키지 않으면서 승인을 더 빠르게 진행할 수 있습니다.

📚 더 알아보기: 워크플로우 자동화

수동적인 AI 사용보다 실험적인 사고방식을 장려하세요

AI를 사용하는 것과 AI에 이용당하는 것은 다릅니다. 많은 팀원들은 수동적으로 AI가 제공하는 결과물을 받아들이는 승객처럼 행동합니다. 팀원들이 적극적으로 관여하고 도구를 이끌며 결과물을 비판적으로 평가하는 조종사가 되도록 훈련시켜야 합니다.

파일럿 마인드셋은 적극적인 감독을 의미합니다. AI를 완성된 결과물을 제공하는 마법의 버튼이 아닌, 초안을 작성하는 협력자로 대해야 한다는 뜻입니다.

다시 말해:

질문하기: '이 정도면 충분한가?'라고 묻기 전에 항상 '이것의 문제점은 무엇인가?'라고 질문하세요. 아마도 충분하지 않을 가능성이 높습니다.

반복을 수용하세요: 첫 초안에 만족하지 말고 첫 초안에 만족하지 말고 프롬프트 반복을 워크플로우에 구축하세요

행동으로 모범을 보여주세요: 리더로서 워크슬롭을 용인하면 그것이 허용된다는 신호를 보냅니다. 구체적인 피드백으로 반박할 때, 모든 구성원의 품질 기준을 높일 수 있습니다.

🚀 ClickUp의 장점: AI 출력을 초안으로 유통시키지 말고, 검토 전 품질 관문 역할을 하는 ClickUp 슈퍼 에이전트를 설정하세요. 슈퍼 에이전트는 ClickUp의 AI 팀원으로, 접근 권한과 허용된 작업 범위를 포함해 맞춤형 설정이 가능합니다. 예를 들어, 작업이 '승인 대기' 상태로 전환될 때 슈퍼 에이전트를 트리거하여 누락된 컨텍스트(출처 링크, 제약 조건, 성공 기준)를 확인하고, 승인자를 위한 간결한 요약본을 생성하며, 요청이 전달되기 전에 소유자에게 누락된 정보를 보완하도록 프롬프트를 보내세요.

AI 생성 작업 슬롭을 방지하는 워크플로우 시스템

워크슬롭 방지를 개인의 습관에 의존하는 것은 확장 가능한 전략이 아닙니다. 구조적인 해결책—워크슬롭 발생을 어렵게 하고 발견을 쉽게 하는 워크플로우 시스템—을 구축해야 합니다. ✨

이러한 시스템은 방금 배운 리더십 전략을 지원하는 기반 시설 역할을 합니다. 이를 통해 올바른 행동이 쉬운 행동이 되도록 만듭니다.

표준화된 템플릿 일관되지 않은 품질 사전 구축된 프롬프트와 체크리스트로 반복 일에 표준을 적용하세요 접수 양식 누락된 컨텍스트 구조화된 요청은 대상, 목적 및 제약 조건을 사전에 명확히 파악합니다 버전 관리 책임 소재의 공백 감사 추적을 통해 AI 생성된 내용과 사람이 편집한 내용을 구분하여 추적합니다. 프롬프트 라이브러리 바퀴를 재발명하다 지식 베이스는 일관되게 우수한 결과를 생성하는 프롬프트 패턴을 공유합니다

📮 ClickUp 인사이트: 우리의 AI 성숙도 설문조사에서 명확한 과제가 드러났습니다: 54%의 팀이 분산된 시스템에서 작업하며, 49%는 도구 간 컨텍스트 공유가 거의 이루어지지 않고, 43%는 필요한 정보 찾기에 어려움을 겪고 있습니다. 일이 분산되면 AI 도구가 전체 맥락을 파악하지 못해 불완전한 답변, 지연된 응답, 깊이 또는 정확성이 부족한 결과물이 발생합니다. 이는 업무 확산 현상으로, 기업에 생산성 손실과 시간 낭비로 수백만 달러의 비용을 초래합니다. ClickUp Brain은 작업, 문서, 채팅, 목표가 모두 상호 연결된 통합 AI 기반 작업 공간 내에서 운영되어 이러한 문제를 해결합니다. 엔터프라이즈 검색은 모든 세부 정보를 즉시 표면화하며, AI 에이전트는 전체 플랫폼에서 작동하여 맥락을 수집하고 업데이트를 공유하며 업무를 진행시킵니다. 그 결과 더 빠르고, 더 명확하며, 지속적으로 정보를 반영하는 AI를 얻을 수 있습니다. 이는 서로 연결되지 않은 도구로는 결코 따라잡을 수 없는 수준입니다.

ClickUp이 Teams의 워크슬롭 관리를 어떻게 돕는지

Zety의 설문조사에 따르면, 근로자의 약 3분의 2가 AI 생성 작업 슬롭으로 인한 오류와 누락을 수정하는 데 매주 최대 6시간 이상을 소비한다고 답했습니다. 직원들에게 이는 제한된 집중 시간이 진행이 아닌 검증, 재작성, 재작업에 소모된다는 것을 의미합니다.

모호하고 지나치게 자신감 넘치는 초안 하나가 한 번에 전체 워크플로우에 파장을 일으켜, 해당 작업이 요구하는 것보다 더 많은 회의, 반복적인 수정, 지연을 초래할 수 있습니다.

이를 해결하려면 근본 원인인 분산된 컨텍스트, 일관성 없는 기준, 단절된 실행을 줄이는 솔루션이 필요합니다.

클릭업(ClickUp)을 소개합니다. 작업 부실의 근본 원인을 해결하기 위해 만들어진 세계 최초의 통합형 AI 작업 공간입니다.

이제 그 방법을 살펴보겠습니다.

ClickUp Brain으로 흩어진 맥락을 검토 가능한 결과물로 전환하세요

워크슬롭은 일반적으로 '나쁜 글쓰기'나 '부실한 프롬프트'에서 비롯되지 않습니다. 근본적인 맥락 없이 AI에 답을 생산하도록 의존할 때 발생합니다.

하지만 ClickUp Brain은 다릅니다. 독립형 생성형 AI 도구와 달리 ClickUp Brain은 작업 공간에 내장되어 있습니다. 생성 전에 작업, 문서, 댓글, 채팅, 사람, 회사 지식에서 실시간 데이터를 추출합니다. 이를 통해 환각, 모호한 전문 용어, 단절된 콘텐츠와 같은 워크슬롭의 특징을 줄여줍니다.

ClickUp Brain으로 실제 작업 공간 컨텍스트에서 근거 있는 결과물을 생성하세요

ClickUp Brain을 사용하여:

일을 자동으로 상태 업데이트로 전환: 실제 작업 활동을 기반으로 StandUp, 팀 업데이트, 프로젝트 업데이트 생성

무질서한 입력에서 체계적인 일을 생성하세요: 채팅 메시지, 문서 코멘트, 노트를 상세한 작업 및 하위 작업으로 변환하여 인수인계가 실행 가능한 형태로 전환하세요.

작업 또는 문서 컨텍스트 내에서 작성하기: 작업 공간과 리소스의 컨텍스트를 활용하여 플랜, 실행 항목, 재작성, 요약본을 초안 작성하세요. 이렇게 하면 결과물을 검토하기 쉬워지고 핵심 제약 조건을 놓칠 가능성이 줄어듭니다.

질문을 하고 매번 정확한 답변을 받으세요: 대화가 이루어지는 곳에서 바로 응답하고 맥락을 요약하려면 @Brain을 멘션하세요

ClickUp 지식 관리로 팀의 지식을 저장하고 활용하세요

ClickUp 지식 관리는 모든 지식을 저장하고 실행 가능한 형태로 만드는 공간입니다.

스레드를 뒤적이는 대신, SOP, wiki, 프로젝트 브리프, 의사 결정 노트를 위한 내부 hub를 구축하세요. 이 hub는 일상적인 업무 실행과 지속적으로 연결됩니다. 이렇게 하면 누군가 AI를 활용해 업데이트, 플랜, 브리프 초안을 작성할 때, 입력 내용이 이미 팀이 합의한 사항을 기반으로 합니다.

ClickUp 지식 관리로 실행 연결된 hub에 SOP 및 wiki 저장

실무에서는 미리 구축된 wiki 템플릿으로 지식 기반을 구축하고, 모든 자료를 문서 허브에서 체계화하며, 핵심 리소스를 검증된 wiki로 관리하여 신뢰할 수 있는 정보를 명확히 할 수 있습니다. 이후 일 중 질문이 발생하면 문서, wiki, 작업, 댓글을 가로지르는 AI 기반 즉각 답변 기능을 활용해 적절한 맥락을 제공받을 수 있습니다.

ClickUp 지식 관리로 검증된 wiki를 구축하고 즉각적인 답변을 제공하세요.

ClickUp 양식으로 원천 차단하세요

많은 작업 슬롭은 AI가 개입하기도 전에 생성됩니다. 누군가 모호한 요청을 보내고, 맥락을 누락하며, 성공 기준을 불분명하게 제시하고, 링크를 제공하지 않은 채—결국 AI가 자신 있게 추측으로 빈틈을 메우도록 의존합니다.

ClickUp 양식은 모든 요청을 일방향 제출로 전환하여 자동으로 적절한 위치의 작업으로 전환하고 세부 정보를 사용자 지정 필드에 캡처함으로써 이 문제를 해결합니다.

ClickUp Forms의 사용자 지정 필드를 활용해 모호한 요청을 구조화된 작업으로 전환하세요

또한 양식은 조건부 논리를 지원하므로 사용자의 답변에 따라 필요한 질문만 표시할 수 있습니다. 이는 긴 양식 없이도 더 나은 입력을 확보하고, 범위, 긴급성 또는 요구 사항을 명확히 하기 위한 후속 조치가 현저히 줄어든다는 의미입니다.

ClickUp 자동화로 승인 절차를 처리하세요

승인 중심 워크플로우에서 작업 지연이 급증하는 이유는 '검토' 과정이 대개 수동 추적 작업이기 때문입니다. 누군가 링크를 공유하고, 승인자에게 알림을 보내고, 기다리고, 다시 확인하는 동안 피드백이 도착할 때쯤이면 상황은 이미 변해버립니다.

ClickUp 자동화 기능을 통해 승인 절차를 워크플로우 자체에 통합하세요. 이는 추가 메시지 없이도 작업이 적절한 시점에 적절한 담당자에게 전달됨을 의미합니다.

ClickUp 자동화 기능을 통해 적절한 작업을 자동으로 실행하고 운영을 원활하게 진행하세요.

작업 상태가 변경될 때(예시: 승인 대기 상태로 변경) 자동화 작업을 트리거하도록 설정할 수 있습니다. 이후 승인자에게 작업을 재할당하고, 검토할 내용을 댓글로 추가하거나, 승인 단계와 같은 사용자 지정 필드를 업데이트하여 모든 사람이 진행 상황을 확인할 수 있도록 합니다. 더 나아가 '조건'을 활용하면 영향력이 큰 요청이나 특정 요청 유형에만 트리거를 설정하여 작업 흐름을 깔끔하게 유지할 수 있습니다.

ClickUp으로 작업 슬롭 방지 기준 구축하기

워크슬롭이 확산되는 주된 이유는 품질 기준을 정의하고 맥락을 파악하며 다음 단계를 명확히 할 수 있는 공유 공간이 부족하기 때문입니다.

이를 관리하려면 두 가지가 필요합니다: 명확한 기준과 그 기준을 쉽게 따를 수 있게 하는 워크플로우입니다.

ClickUp은 이를 포함한 모든 작업을 한 곳에서 해결할 수 있도록 지원합니다. 모든 문서를 한 곳에 기록하고, 검토 단계를 실제 작업과 연계하며, AI를 활용해 변경 사항을 요약하고 누락된 부분을 찾아내며 초안이 다음 단계로 넘어가기 전에 완성도를 높일 수 있습니다.

기준과 일이 함께 존재할 때, 품질은 누가 점검했는지에 의존하지 않게 됩니다.

지금 바로 ClickUp으로 시작하세요.

팀 내 워크슬롭 관리 FAQ

워크슬롭은 수정이 필요하거나 검증 또는 폐기해야 하는 저품질 AI 생성 결과물로, 결국 절약하는 것보다 더 많은 노력을 발생시킵니다.

일반적인 표현, 사실 오류, 반복적인 문장 구조, 프롬프트에 기술적으로는 답하지만 인간 전문가가 포함할 구체적인 맥락이나 미묘함을 놓친 콘텐츠와 같은 흔한 징후를 찾아보세요.

더 나은 프롬프트가 도움이 되지만 그것만으로는 충분하지 않습니다. 진정한 예방을 위해서는 명확한 품질 기준, 공식적인 검토 체크포인트, 그리고 AI 출력을 완성품이 아닌 출발점으로 삼는 팀 문화를 포함하는 통합 워크플로우 시스템이 필요합니다.

책임은 공유됩니다. 개인은 제출 전 항상 AI 지원 작업을 자체 검토해야 하지만, 리더는 작업 슬롭이 최종 승인자에게 무검증 상태로 전달되지 않도록 구조적 점검 포인트를 반드시 구현해야 합니다.