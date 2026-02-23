무료 통합 여행 대시보드 템플릿

단체 여행이나 회사 경비 관리는 본업에 더해 전담 업무처럼 느껴져서는 안 됩니다. 예약 확인서, 낡은 스프레드시트, 은행 명세서를 토글하며 예산이 어디로 갔는지 파악하는 데 시간을 낭비하지 마세요. 자동화가 그 시간을 절약해 드립니다.

분리된 요소들을 실시간으로 통합해 보여주는 단일 보기가 필요합니다.

통합 여행 대시보드 템플릿이 도움이 될 수 있습니다.

수동적인 데이터 추적을 멈추고 여행 경비와 일정을 명확히 파악할 수 있도록 이 템플릿들을 활용하는 방법을 알아봅시다.

통합 여행 대시보드 템플릿 한눈에 보기

8가지 최고의 통합 여행 대시보드 템플릿

통합 여행 대시보드 템플릿은 여행 일정, 예산, 이동 계획 및 팀 협업을 하나의 시각적 hub로 통합하는 사전 구축된 작업 공간입니다.

일부는 개인 여행 계획에 중점을 두는 반면, 다른 템플릿은 에이전시 수준의 클라이언트 관리나 기업 여행 분석을 처리합니다. 저희가 선정한 템플릿들은 유연성과 시각적 명확성을 제공하며, 단순한 여행부터 복잡한 다중 목적지 조정까지 모두 처리할 수 있습니다.

아래 각 템플릿은 서로 다른 여행 관리 시나리오를 다루므로, 가장 적합한 것을 선택하세요!

1. ClickUp의 비즈니스 여행 일정 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 비즈니스 여행 일정 템플릿을 활용하여 기업 출장을 조정하세요

팀원들이 회의 준비보다 항공편 확인서 찾는 데 더 많은 시간을 보내고 있지는 않나요?

ClickUp의 이 비즈니스 여행 일정 템플릿은 여러 이해관계자가 참여하는 기업 출장(항공편, 호텔, 회의, 지상 교통편)을 하나의 타임라인 뷰로 관리합니다. 모든 정보를 공유 가능한 검색 위치에 보관함으로써 '호텔 예약 확인 이메일이 어느 이메일인지' 찾는 혼란을 없애줍니다. 이제 전체 여행 일정을 한눈에 확인하고 자신 있게 조정할 수 있습니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

확인 추적: 이메일을 뒤지지 않고도 모든 예약 번호, 연락처 정보, 공급업체 정보를 한곳에 저장하세요

시간대 처리: 출발 및 도착 시간을 해당 시간대로 자동 표시하여 일정 혼란을 방지합니다

상태 업데이트 자동화: 여행 상태가 '예약 완료' 또는 '변경됨'으로 전환될 때 여행자에게 즉시 알림을 발송하여 수동 후속 이메일을 없애세요

경비 분류: ClickUp 사용자 지정 필드를 활용해 각 예약을 비용 유형(항공권, 숙박, 지상 교통)별로 태그 지정하여 여행 후 보고를 더 깔끔하게 정리하세요.

✈️ 적합 대상: 복잡한 다단계 출장을 리더십이나 대규모 팀을 위해 조정해야 하며, 서류 작업의 흐름을 놓치지 않아야 하는 운영 관리자 및 임원 비서.

👀 알고 계셨나요? 여행 관리를 단일 시스템으로 통합하면 행정적 혼란을 줄일 수 있습니다. 분산된 tools를 사용하는 경우에 비해 연간 비용을 21% 절감하면서 전략적 계획 수립과 여행자 지원에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

2. ClickUp의 여행 계획 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 여행 계획 템플릿으로 일별 일정을 세분화하세요

복잡한 다도시 여행을 계획 중이신가요? 아마도 여러 탭과 앱을 동시에 사용 중일 겁니다. 호텔 옵션은 브라우저에 각각 저장해 두고, 노트와 추천 사항은 별도 문서로 관리하며, 예산 추적은 스프레드시트로 처리하고 있죠. 이렇게 도구가 분산되면 중요한 세부 사항이 놓칠 수 있습니다.

부다페스트에 도착해서 빈 국립 오페라 극장을 당당하게 찾아다니고 싶지 않다면, 모든 것을 한곳에 모아두는 것이 도움이 됩니다.

ClickUp의 이 여행 플래너 템플릿은 계획을 하나의 작업 공간에 통합하여 끝없는 탭 전환을 없애줍니다. 세부적인 개인 휴가를 계획하는 개인, 외부 회의를 준비하는 팀, 또는 조사부터 여행 후 정리까지 맞춤형 단계로 여행을 관리하는 모든 사람에게 완벽합니다. 흩어진 정보에 압도되는 대신, 계획이 간소화되고 집중됩니다.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

예산 대비 실제 지출 추적: 숙박, 교통, 식비 등 카테고리별 지출을 모니터링하기 위해 사용자 지정 필드를 활용하세요. 귀국 후 예상치 못한 재정적 문제를 방지할 수 있습니다.

목적지 조사: 플랜을 확정하기 전에 링크, 노트, 추천 정보를 수집하기 위해 관련 섹션을 중첩하여 전용 플랜을 확정하기 전에 링크, 노트, 추천 정보를 수집하기 위해 관련 섹션을 중첩하여 전용 ClickUp 문서를 생성하세요

데이터 시각화: ClickUp 칸반 보드에서 '조사 중'이나 '예약 완료' 같은 단계별로 작업을 이동시킨 후, 드래그 앤 드롭 방식의 달력 보기에서 전체 일정을 한눈에 확인하세요.

✈️ 적합 대상: 여행 계획의 아이디어 구상 단계에서 최종 확정된 일정으로 넘어가면서도 중요한 세부 사항을 놓치지 않아야 하는 개인 및 팀 리더.

🎥 보너스: 개인 대시보드 구축이 실제로 어떻게 진행되는지 보고 싶으신가요? 이 비디오 가이드에서는 ClickUp에서 여행 계획 및 휴가 조직 전략을 포함한 포괄적인 개인 생활 대시보드를 만드는 방법을 보여줍니다.

🧠 재미있는 사실: 오늘날 우리는 디지털 대시보드를 사용하지만, 현존하는 가장 오래된 여행 일정은 서기 333년에 작성된'이테리나리움 부르디갈렌세(Itinerarium Burdigalense)'입니다. 보르도에서 예루살렘으로 가는 여행자를 위한 도시와 경유지 목록이었죠. 실시간 항공편 추적 기능은 없었지만, 동일한 목적을 수행했습니다: 물류 악몽을 방지하는 것이었죠.

3. ClickUp의 여행사 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 여행사 템플릿으로 여러 클라이언트와 예약을 관리하세요

여행사 운영은 분산된 데이터와의 끊임없는 싸움처럼 느껴집니다. ClickUp의 여행사 템플릿은 CRM과 스프레드시트로 임시변통한 시스템을 단일 통합 작업 공간으로 대체합니다.

모든 예약 상태, 결제 마일스톤, 클라이언트 선호도를 한곳에 모아두도록 설계되어, 서로 연결되지 않은 tools를 뒤지지 않고도 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다.

이 템플릿을 고려해야 하는 이유는 다음과 같습니다:

클라이언트 프로필: 맞춤형 서비스를 위해 맞춤형 서비스를 위해 선호도 , 과거 여행 기록 , 커뮤니케이션 이력을 중앙 집중식으로 관리하세요

예약 진행 상황: 문의부터 확정까지 시각적 단계를 활용하여 각 클라이언트의 정확한 진행 상태를 확인하세요

리드 자동화: 통합된 통합된 ClickUp 양식을 활용해 새로운 여행 문의를 실행 가능한 작업으로 자동 전환하여 데이터 입력 단계를 생략하세요

✈️ 적합 대상: 대량의 예약과 공급업체 관계를 관리하면서도 최상의 클라이언트 경험을 유지해야 하는 부티크 여행사 및 독립 여행 에이전트.

💡 전문가 팁: ClickUp 대시보드를 활용해 전체 에이전시를 위한 맞춤형 보고서를 구축하세요. 원시 예약 데이터를 실시간 비즈니스 인텔리전스로 전환해 줍니다. 매월 말에 수동으로 파이프라인을 점검하는 대신, 맞춤형 카드를 활용해 수익, 에이전트 성과, 클라이언트 상태를 한눈에 시각화하세요. 월말의 허둥대는 대응을 멈추고 실시간 데이터를 기반으로 선제적인 결정을 내리기 시작하세요. ClickUp 대시보드로 복잡한 데이터를 손쉽게 시각화하세요 ClickUp 대시보드를 활용하여: 위험 클라이언트 식별: CRM 스타일 보고를 활용해 최근 예약이 없는 클라이언트나 이탈 위험이 있는 클라이언트를 파악하고 맞춤형 제안으로 접근하세요

수익 및 전환 추적: 어떤 여행 패키지나 여행지가 가장 많은 수익을 창출하는지 모니터링하고, 잠재 클라이언트가 어디에서 구매 프로세스에서 이탈하는지 파악하세요

에이전트 생산성 분석: 팀원별 청구 가능 시간과 예약 총계를 확인하여 커미션 추적을 간소화하고 업무량을 균형 있게 조정하세요

보고서의 가치를 한층 높이고 싶다면 ClickUp Brain으로 여행 데이터를 직접 쿼리하세요. 이 컨텍스트 인식 AI는 ClickUp 대시보드와 연동되어 작동하므로 수동 분석을 생략하고 다음과 같은 질문만 하면 됩니다: ‘이번 분기에 가장 많은 비용을 지출한 항공사는 어디인가요?’

즉각적이고 신뢰할 수 있는 답변을 제공합니다. ClickUp Brain은 ClickUp 내 작업, 문서, 채팅 내용을 분석하여 승인 프로세스의 숨겨진 병목 현상을 드러내거나 표준 차트에서는 즉시 파악하기 어려운 예산 초과를 표시함으로써 핵심 사항을 식별합니다.

ClickUp Brain으로 ClickUp 작업 공간에서 여행 플랜과 대시보드에 대한 상황별 답변을 표면화하세요

4. ClickUp의 휴가 계획 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 휴가 계획 템플릿으로 복잡한 여행 그룹 채팅을 대체하세요

채팅 앱에서 단체 여행을 계획하다 보면, 신나는 분위기가 금세 겹치는 제안들… 그리고 완전한 소음으로 변해버리곤 합니다.

ClickUp의 휴가 계획 템플릿은 대화를 체계적인 작업 공간으로 옮깁니다. 그룹 커뮤니케이션을 위한 중앙 hub를 제공하죠. 모두가 아이디어를 제안하고, 옵션을 비교하며, '잠깐, 우리가 뭐라고 결정했더라?' 같은 끊임없는 오가기를 하지 않고도 일정을 확정할 수 있습니다.

여러분과 친구들이 이 템플릿을 활용할 수 있는 용도는 다음과 같습니다:

여행 서류 중앙 관리: 모든 여행자가 접근 가능한 전용 ClickUp 문서에 패킹 목록, 비상 연락처, 예약 확인서를 보관하세요

협업 활동 위시리스트: 꼭 해야 할 투어와 식사 아이디어를 공유 꼭 해야 할 투어와 식사 아이디어를 공유 여행 일정에 모아두세요. 예약 전에 그룹이 우선순위를 투표할 수 있습니다.

숙소 비교: 사용자 지정 필드를 활용해 호텔 가격, 편의시설, 연락처 정보를 한눈에 확인하며 예산에 맞는 선택을 하세요

✈️ 추천 대상: 투명한 방식으로 여행 준비를 조정하고, 책임을 분담하며, 스트레스 없는 여행을 위한 공유 일정을 수립해야 하는 가족 및 친구 그룹.

5. ClickUp의 프로젝트 관리 대시보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 프로젝트 관리 대시보드 템플릿을 활용하여 모든 직원 출장에 대한 통합된 보기를 확인하세요

개별 예약 요청에 대응하고 누락된 경비 보고서를 처리하다 보면 여행이 조직 계획에 미치는 영향을 파악하기 어렵습니다. ClickUp의 프로젝트 관리 대시보드 템플릿은 모든 출장을 예산, 타임라인, 마일스톤을 갖춘 관리형 프로젝트로 취급함으로써 관점을 전환합니다. 단일 실시간 보고서에서 모든 진행 중인 직원 출장 및 대기 중인 승인을 한눈에 파악할 수 있습니다.

이 템플릿은 다음과 같은 용도로 사용하세요:

포트폴리오 가시성: 명확한 상태 표시기로 조직 전체에서 진행 중인 모든 여행의 개요를 확인하세요

자원 배분: 일정 충돌이나 업무 공백을 방지하기 위해 어떤 팀 회원이 언제 출장 중인지 확인하세요

승인 병목 현상: 예약 지연이나 요금 상승을 초래하기 전에 막힌 요청 사항을 파악하세요

마일스톤 추적: ClickUp 마일스톤을 활용해 예약 마감일, 비자 신청일, 결제 마감일 등 주요 일정을 관리하세요

✈️ 적합 대상: 데이터 기반 의사 결정을 위해 전사적 출장 지출과 팀 가용성에 대한 전략적 개요가 필요한 기업 출장 관리자 및 부서장.

👀 알고 계셨나요? 여행 관련 행정 업무가 점점 더 큰 장애물로 떠오르고 있습니다. 여행 관리자의 46%가 증가하는 서류 작업과 비자 처리 요구를 장기적인 주요 우려 사항으로 꼽았습니다. 대시보드에 이러한 마감일을 중앙 집중화하면 숨겨진 행정 작업이 예산이나 여행객 일정을 방해하지 않도록 할 수 있습니다.

6. ClickUp의 스프레드시트 주간 대시보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 스프레드시트 주간 대시보드 템플릿으로 날짜, 부서, 여행자 또는 상태별로 여행을 정리하세요

많은 재무 및 운영 팀이 스프레드시트를 고수하는 이유는 격자 형식이 익숙하기 때문입니다. 하지만 수동 데이터 입력은 지속적인 시간 낭비입니다.

ClickUp의 스프레드시트 주간 대시보드 템플릿은 학습 곡선 없이 정적 파일을 넘어서는 팀을 위해 익숙한 스프레드시트 스타일 레이아웃을 제공합니다. 직관적인 그리드 형식을 유지하면서 스프레드시트에 부족한 협업, 자동화, 실시간 업데이트 기능을 추가합니다. 현대적인 업무 플랫폼의 강력한 기능과 함께 스프레드시트의 편리함을 누리세요.

이 템플릿을 선택해야 하는 이유:

정렬 가능한 열: 반응형 그리드에서 확인 번호, 비용 센터, 여행자 이름을 관리하세요. 각 행은 비활성 셀이 아닌 실시간 작업으로 표시됩니다.

수식 같은 집계: 수식 같은 집계를 활용해 팀 전체의 여행 지출 총액이나 호텔 요금 평균을 자동으로 계산하세요

날짜 범위 필터링: 시트를 재구성하지 않고도 이번 주 출발 일정이나 이번 달 미처리된 경비 정산 건만 즉시 필터링하여 집중 확인할 수 있습니다.

✈️ 적합 대상: 오류가 발생하기 쉬운 엑셀 파일에서 벗어나고 싶지만, 주간 여행 경비 감사를 위해 여전히 열과 행 형식을 선호하는 팀 및 운영 책임자.

📮ClickUp 인사이트: 47%의 사람들이 업무 이해를 위해 스프레드시트 내 피벗 테이블, 대시보드, 차트를 활용합니다. 이 도구들은 확실히 강력합니다. 하지만 작은 변경만으로도(열 이동, 시트 이름 변경, 행 추가 등) 수식, 범위 또는 시각화 데이터가 깨질 수 있습니다. 보고서의 정확성을 유지하려면 필터 재설정, 연결 정보 새로고침, 데이터 재매핑을 통해 모든 요소를 일치시켜야 합니다. ClickUp은 유지 관리 없이 실시간 가시성을 원하는 팀을 위한 대안으로 두각을 나타냅니다. 코딩 없이 사용 가능한 대시보드는 차트, 계산, 시간 추적, 작업량 인사이트를 위한 사전 구축된 카드를 활용하며, 이는 실시간 작업, 목록, 상태에서 직접 데이터를 가져옵니다. 즉, 모든 것이 일과 동기화되어 업데이트된다는 뜻입니다!

7. Template. Net의 여행사 성과 대시보드 템플릿

여행사 소유자들은 종종 월말에 예약 플랫폼, 커미션 스프레드시트, 클라이언트 피드백 양식에서 데이터를 수동으로 모으느라 시간을 보냅니다. Template.net의 '여행사 성과 대시보드 템플릿'은 분석 중심의 접근법을 제공합니다. 월말마다 허둥대는 대신 항상 가시적인 성과 모니터링이 가능합니다.

이 템플릿을 사용해 보세요:

KPI 위젯: 예약, 수익, 전환율에 대한 핵심 메트릭을 한눈에 확인할 수 있습니다

에이전트 리더보드: 성과 비교를 통해 최고 성과자를 식별하고 코칭 기회를 파악하세요

예약 퍼널: 초기 문의부터 확정된 여행까지의 과정을 추적하여 프로세스 내 이탈 지점을 파악하세요

✈️ 적합 대상: 월별 보고서의 지연에서 벗어나 실시간 수익 및 업무량 추세를 기반으로 데이터 중심 의사결정을 시작해야 하는 에이전시 소유자 및 관리자.

8. SlideTeam의 PPT 여행 대시보드 템플릿

via SlideTeam

여행 관리에서 가장 어려운 부분은 이해관계자에게 데이터를 한눈에 파악할 수 있는 형식으로 제시하는 것입니다. SlideTeam의 여행 대시보드 파워포인트 템플릿은 보고서를 스프레드시트에서 벗어나 고품질의 경영진용 시각 자료로 전환합니다. 여행 경비 정당화, 업계 동향 강조, 또는 슬라이드 디자인에 시간을 들이지 않고도 경영진에게 예산 분석을 제시하고자 할 때 좋은 선택입니다.

이 템플릿을 사용하여:

재무 모델 맞춤형 설정: 복잡한 비용 분석을 시각화하면서 회사 브랜딩에 맞춰 폰트, 색상, 배경을 손쉽게 편집하세요

보고 각도 변경: 기업 숙박 관리부터 웰니스 여행 트렌드까지 모든 것을 다루는 19가지 독특한 슬라이드에 접근하세요

보고 도구 선택: 전략적 사고를 유도하고 경영진에게 비용 효율성 메시지를 전달하도록 설계된 검증된 레이아웃을 활용하세요

✈️ 적합 대상: 여행 프로그램의 투자 수익률(ROI)을 입증하기 위해 이해관계자나 클라이언트에게 세련되고 데이터 기반의 프레젠테이션을 제공해야 하는 여행 관리자 및 재무 담당자.

ClickUp으로 통합 여행 대시보드를 구축하세요

이 블로그 글이 통합 여행 대시보드 템플릿이 여행 조정을 얼마나 덜 스트레스 받게 하는지 보여드렸기를 바랍니다. 중요한 세부사항을 확인하기 위해 이메일, 스프레드시트, 채팅 스레드 사이를 오가며 결국 맥락 분산에 시달리는 일을 멈출 수 있습니다.

이 사전 구축된 템플릿을 더욱 우수하게 만드는 것은 예산, 승인, 팀 커뮤니케이션을 단일 위치에 통합하는 Converged AI 작업 공간입니다. 여행자는 자신의 일정을 파악하고, 관리자는 모든 진행 중인 여행을 추적하며, 재무 팀은 예산 대비 지출 현황을 확인할 수 있습니다. 모두가 동일한 신뢰할 수 있는 정보원을 기반으로 작업하므로 업무 분산 현상을 줄이고 자원을 절약할 수 있습니다.

ClickUp의 사전 구축된 템플릿, 대시보드 및 AI 기반 기능을 활용하면 단 몇 분 만에 통합 여행 대시보드를 구축할 수 있습니다.

지금 바로 ClickUp으로 무료로 시작하여 여행 관리 워크플로우를 혁신하세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

여행 대시보드는 여러 여행에 대한 개요를 제공하며 예산과 상태를 관리하는 반면, 여행 일정은 단일 여정의 일별 세부 사항에 중점을 둡니다.

크로스 기능 팀은 통합 대시보드를 활용해 일반적으로 분산된 이메일 스레드에 존재하는 물류 정보를 중앙 집중화합니다. 복잡한 외부 회의의 경우, 이러한 대시보드를 통해 주최자는 실시간으로 참석 여부, 식이 제한 사항, 항공기 도착 정보를 추적할 수 있습니다.

현대식 대시보드 템플릿은 스프레드시트와 동일한 익숙한 그리드 구조를 제공하지만 정적 파일에 부족한 다양한 기능을 추가합니다. 수동 데이터 입력이 필요하고 버전 관리 문제가 발생하기 쉬운 스프레드시트와 달리, 통합 대시보드는 실시간 상태를 제공합니다. 이러한 변화로 모든 이해관계자가 최신 정보를 확인할 수 있습니다.

현대적인 여행 대시보드는 기본적인 경비 기록을 넘어 전략적 의사 결정을 주도하는 포괄적인 분석을 추적합니다. 실시간 예산 대비 지출 비율과 상세한 경비 분류를 모니터링함으로써 조직은 더 엄격한 재정 통제를 유지할 수 있습니다. 이러한 tools는 또한 공급업체 사용에 대한 핵심적인 통찰력을 제공하여 더 나은 기업 요금을 협상하고, 종종 비용이 많이 드는 예약 급증을 초래하는 승인 병목 현상을 식별하는 데 도움을 줍니다.