Google Docs에서 AI 확인 방법: 5가지 방법

스탠퍼드 대학 연구에 따르면, AI 탐지 tools는 비영어권 사용자가 작성한 에세이 중 61% 이상을 AI 생성물로 분류하여 상당한 신뢰성 문제를 드러냈다.

단일 방법에만 의존하면 허위 고발 위험에 크게 노출됩니다. 본 가이드는 브라우저 확장 프로그램부터 수동 버전 기록 분석까지 Google Docs용 5가지 실용적 탐지 방법을 안내하여 추측이 아닌 확신을 가지고 콘텐츠 진위를 검증할 수 있도록 합니다.

Google Docs에서 AI 콘텐츠를 감지할 수 있을까?

문서를 읽었는데 뭔가 어색합니다. 어조가 지나치게 완벽하고 구조가 지나치게 형식적입니다. AI가 작성한 것 같지만 확실히 알 방법이 없고, Google Docs 자체도 단서를 제공하지 않습니다.

이러한 불확실성은 실질적인 문제를 야기합니다. 에디터는 의심스러운 글을 30분 동안 수동으로 검토한 끝에 여전히 확신할 수 없다는 사실을 깨닫게 될 수 있습니다. 교수는 증거 없이 학생을 대면하는 것을 주저하며 잠재적 부정행위를 그냥 넘어가게 될 수 있습니다.

Google Docs는 AI 생성 콘텐츠를 기본적으로 탐지할 수 없습니다. 콘텐츠 작성을 위한 '글쓰기 도움말'이라는 AI 작성 보조 도구는 있지만, 탐지 기능은 내장되어 있지 않습니다. 이는 Google Docs가 감시 도구가 아닌 창작 도구로서의 역할에 초점을 맞추고 있기 때문일 것입니다.

그러나 이 간극을 메울 수 있는 신뢰할 수 있는 방법들이 존재합니다. 제3자 tools부터 수동 검사 기법까지 다양합니다.

하지만 먼저, AI 콘텐츠와 인간이 작성한 콘텐츠의 차이점은 무엇일까요? 영상으로 확인하세요.

Google Docs용 AI 탐지 Chrome 확장 프로그램 사용법

문서를 빠르게 확인해야 하지만, 텍스트를 복사해 별도의 AI 검사 웹사이트에 붙여넣기하는 방식은 번거롭습니다. 집중력을 방해하고 여러 탭을 동시에 관리해야 하죠. 검토할 문서가 여러 개일 때 생산성에 큰 걸림돌이 됩니다.

AI 탐지 Chrome 확장 프로그램은 브라우저에서 직접 콘텐츠를 스캔할 수 있게 하여 이 문제를 해결합니다. Google Docs와 연동되어 복잡한 설정 없이도 AI 생성 여부를 빠르게 실시간으로 확인할 수 있는 방법을 제공합니다. 인기 있는 옵션으로는 GPTZero, Copyleaks, Originality.ai 등이 있으며, 이들은 빠른 검사를 위한 브라우저 기반 스캔 기능을 제공합니다.

AI 탐지 확장 프로그램 설치하기

확장 프로그램 설정은 단 1분이면 충분합니다. 🛠️

Chrome 웹 스토어를 열고 "AI 탐지기" 또는 GPTZero와 같은 특정 도구를 검색하세요. "Chrome에 추가"를 클릭하고 확장 프로그램이 요청하는 권한을 검토하세요. 설치 후 도구 모음의 퍼즐 조각 아이콘을 클릭하고 확장 프로그램을 핀하여 쉽게 접근하세요. 확장 프로그램이 기능을 수행하려면 로그인하거나 계정을 생성하세요.

문서에서 AI 생성 텍스트 스캔하기

확장 프로그램을 설치한 후 스캔 실행은 간단합니다.

분석할 Google Doc 문서를 엽니다 브라우저 도구 모음에서 확장 아이콘을 클릭하세요 확인하려는 특정 텍스트를 선택하거나 "전체 문서 스캔" 옵션을 찾으세요. 스캔 또는 분석 버튼을 클릭하고 결과를 기다리세요

문서 길이에 따라 스캔 시간이 달라지지만, 대부분 몇 천 단어 분량을 1분 이내에 처리할 수 있습니다.

검출 결과 및 강조 표시된 부분 검토하기

스캔 후 확장 프로그램이 결과를 표시합니다. 인터페이스는 다르지만 대부분 유사한 정보를 제공하여 판단을 내리는 데 도움을 줍니다.

확률 점수: 일반적으로 텍스트가 AI 생성일 가능성을 나타내는 백분율 수치가 표시됩니다.

문장 강조 표시: 많은 도구는 특정 문장이나 단락을 색상으로 구분합니다. 빨간색이나 주황색은 AI가 작성한 것으로 추정되는 부분을 표시하는 반면, 녹색은 일반적으로 사람이 작성한 텍스트를 나타냅니다.

종합 평가: 일부 확장 프로그램은 "인간 작성 가능성 높음" 또는 "AI 감지됨"과 같은 간단한 요약만 제공합니다.

이 결과를 최종 판단이 아닌 참고 사항으로 활용하세요.

근로자의 60%가 10분 이내에 인스턴트 메시지에 응답하지만, 각 방해는 최대 23분의 집중 시간을 소모하여 생산성 역설을 초래합니다.

Google Workspace 마켓플레이스에서 AI 탐지기 애드온 설치 방법

Chrome 확장 프로그램은 유용하지만 여전히 브라우저 도구 모음에 위치해 문서와 분리된 느낌을 줍니다. 일에서 시선을 돌리지 않아도 되는, Google Docs 자체의 일부처럼 느껴지는 도구가 필요할 수 있습니다.

Google Workspace 애드온은 더욱 통합된 경험을 제공합니다. Google Docs 인터페이스에 직접 설치되어 기본 기능처럼 느껴집니다. 문서를 떠나지 않고도 '확장' 메뉴에서 바로 접근할 수 있습니다.

애드온은 세션 간에 지속되며, 조직의 IT 팀이 관리할 수 있습니다. 이로 인해 기업 환경에 더 적합합니다.

via Copyleaks

애드온 설치 방법:

Google Doc 열기 확장 프로그램 > 애드온 > 애드온 가져오기를 클릭하세요 마켓플레이스에서 Pangram AI Detection이나 Copyleaks 같은 AI 탐지 도구를 검색하세요. 원하는 tool을 클릭한 후 설치를 클릭하고 필요한 권한을 부여하세요. 새 도구는 '확장 프로그램'으로 이동하여 목록에서 선택하면 이용할 수 있습니다.

많은 애드온은 사이드바 패널에서 열리며, 작성하거나 검토하는 동안 계속 가시성을 유지하여 작업 흐름을 방해하지 않고 콘텐츠를 스캔할 수 있습니다.

Google Docs 버전 기록을 활용한 AI 확인 방법

회사 내 개인정보 처리방침이나 IT 제한으로 인해 타사 소프트웨어 설치를 원치 않을 수 있습니다.

이로 인해 문서의 진위 여부를 확인할 방법이 전혀 없다고 느낄 수 있습니다. 결국 맹목적으로 신뢰하거나, 특이점을 발견하기 위해 체계적이지 않은 재독으로 시간을 낭비하는 선택만 남게 됩니다.

도구 없이 사용할 수 있는 방법이 있습니다: 버전 기록 기능입니다. 이 기능을 모든 Google Doc에 내장된 '탐정 모드'라고 생각하세요. 이 기능은 문서가 시간에 따라 어떻게 발전했는지 보여줌으로써, 인간이 작성한 작업과 AI 생성 텍스트를 구분하는 데 도움이 되는 작성 패턴을 드러냅니다.

Google Docs에서 버전 기록에 접근하기

버전 기록을 찾는 것은 쉽습니다.

검토할 Google Doc 열기

파일 > 버전 기록 > 버전 기록 보기 클릭

오른쪽에 패널이 열리며, 문서에 적용된 모든 변경 사항이 타임스탬프와 사용자 정보와 함께 목록으로 표시됩니다.

버전 기록 기능은 Google Docs, Google 스프레드시트, 프레젠테이션에서도 사용할 수 있습니다.

목록에서 원하는 버전을 클릭하면 해당 시점의 문서 상태를 확인할 수 있습니다. 이 기능은 기본적으로 활성화되어 있으므로 별도의 설정 없이 바로 사용 가능합니다.

한 번에 추가된 대량의 텍스트 블록 식별하기

버전 기록을 검토할 때는 인간이 쓴 것 같지 않은 글쓰기 패턴을 찾아야 합니다. AI 생성 콘텐츠는 대개 다듬어진 큰 덩어리로 붙여넣기됩니다.

다음 경고 신호에 주의하세요: 👀

수백에서 수천 단어에 달하는 내용이 갑자기 나타나는 단일 수정 내역

거의 후속 편집, 맞춤법 수정 또는 수정이 없는 상태로 추가된 대량의 텍스트

완벽하게 구성된 단락과 섹션이 인간의 초안 작성 시 흔히 겪는 오류 없이 즉시 나타납니다.

반면 인간이 작성한 글은 일반적으로 더 반복적인 모습을 보입니다. 시간이 지남에 따라 작은 추가 내용, 빈번한 수정, 문장 재구성이 나타납니다.

AI와 인간 작성물의 수정 패턴 해석하기

문서의 변경 과정을 살펴보는 것이 핵심입니다. 대량의 텍스트 붙여넣기가 반드시 AI의 증거는 아닙니다—일부 사용자는 다른 앱에서 작성한 후 Google Docs로 옮기는 방식을 선호합니다. 아래 테이블을 통해 차이점을 구분하는 데 도움이 될 수 있습니다.

패턴 유형 확인할 내용 가능성 높은 설명 의심스러운 대량의 텍스트 블록이 나타나며 이후 편집이나 오타 수정이 전혀 이루어지지 않음 이는 종종 다른 곳에서 생성된 콘텐츠를 최종 결과물로 붙여넣기한 경우를 가리키며, 흔한 AI 패턴입니다. normal 텍스트는 여러 세션에 걸쳐 자주 소량씩 편집되며 점진적으로 추가됩니다. 이는 초안 작성, 수정, 교정을 거치는 전형적인 인간 글쓰기 과정을 반영합니다. 경계 사례 대량의 텍스트가 붙여넣기되었지만, 그 뒤를 이어 상당한 재작성, 재구성 및 편집이 이루어졌습니다. 이는 인간 작가가 다른 프로그램에서 작성한 초안을 구글 문서로 옮겨 작업을 계속하는 경우일 수 있습니다.

가장 신뢰할 수 있는 평가를 위해 버전 기록 분석과 다른 탐지 방법을 병행하세요.

문서를 스캔하자마자 tool이 98% AI 점수를 반환했습니다. 첫 반응은 바로 비난하고 싶은 마음이 들겠지만, 자신이 틀릴 수도 있다는 우려에 망설이게 됩니다. 부정확한 결과에 근거해 행동하면 학생이나 팀원과의 신뢰를 훼손하고 적대적인 분위기를 조성할 수 있습니다.

이는 AI 탐지 tools가 완벽하지 않기 때문에 타당한 우려입니다. 책임감 있게 사용하려면 그 한계를 이해하는 것이 중요합니다.

오탐(False positives): 이 도구들은 인간이 작성한 콘텐츠를 AI 생성물로 잘못 표시할 수 있으며, 일부 오픈소스 탐지기는 실제 인간이 쓴 문장의 이 도구들은 인간이 작성한 콘텐츠를 AI 생성물로 잘못 표시할 수 있으며, 일부 오픈소스 탐지기는 실제 인간이 쓴 문장의 최대 78%까지 오분류합니다. 이는 매우 구조화되고 비인격적인 스타일을 따르는 공식적, 기술적 또는 학술적 글쓰기에서 가장 자주 발생하는데, 이는 AI 패턴을 모방할 수 있기 때문입니다.

거짓 음성: 반면, 사람이 약간 편집한 AI 생성 텍스트는 때때로 검출을 완전히 피해갈 수 있습니다.

정확도는 확률입니다: 어떤 도구도 100% 정확하지 않습니다. 한 연구에 따르면 주요 도구들 중 일부는 오탐을 최소화했을 때 어떤 도구도 100% 정확하지 않습니다. 한 연구에 따르면 주요 도구들 중 일부는 오탐을 최소화했을 때 진양성률이 0%로 나타났습니다. 이들은 패턴을 식별하고 확률을 계산하는 방식으로 작동하기 때문에, 명확한 "예" 또는 "아니오"가 아닌 백분율 점수를 제공합니다.

AI의 진화: AI 글쓰기 모델은 지속적으로 발전하여 탐지가 점점 더 어려워지고 있습니다. 탐지 도구들은 최신 AI 작가들을 따라잡기 위해 끊임없이 고양이 쥐 놀이를 벌이고 있습니다.

프라이버시 문제: 일부 온라인 탐지 도구 및 확장 프로그램은 분석을 위해 문서 콘텐츠를 자체 서버에 업로드할 수 있습니다. 기밀 또는 민감한 정보를 다루는 경우 이는 중대한 일부 온라인 탐지 도구 및 확장 프로그램은 분석을 위해 문서 콘텐츠를 자체 서버에 업로드할 수 있습니다. 기밀 또는 민감한 정보를 다루는 경우 이는 중대한 프라이버시 유출 위험이 될 수 있습니다.

가장 좋은 접근법은 탐지 점수를 결정적 증거가 아닌 추가 조사 신호로 활용하는 것입니다.

문서 검토 프로세스를 간소화하고 AI를 효과적으로 활용하려면, 시간을 절약하고 정확도를 높일 수 있는 AI 기반 문서 검토 워크플로우 구현에 관한 이 실용적인 가이드를 시청하세요.

ClickUp으로 팀 워크플로우에서 AI 탐지 관리하는 방법

문서를 하나씩 확인하는 것은 단일 과제에 적합하지만, 관리자나 에디터로서 수십 건의 제출물을 처리할 때는 이 과정이 혼란스러워집니다.

이러한 업무 분산 현상—서로 소통하지 않는 여러 단절된 tool로 일이 분할되는 것—은 한 앱에서 탐지 검사를 실행하고 다른 앱에 피드백을 남기며, 어떤 문서가 검증되었는지 추적하지 못할 수 있음을 의미합니다.

ClickUp에서 중앙 집중식 콘텐츠 검증 워크플로우를 구축하여 혼란을 막으세요. 여러 앱에 작업을 분산시키지 않고 한 곳에서 전체 프로세스를 관리할 수 있습니다.

ClickUp 독스로 문서와 다른 일을 연결하세요

팀원들이 ClickUp Docs에 작업을 제출하도록 하여 모든 제출물을 중앙 집중화하세요. ClickUp Docs는 작업 및 프로젝트와 직접 연동되므로 각 콘텐츠를 검토 워크플로우에 즉시 연결할 수 있습니다. 이를 통해 별도의 폴더나 이메일 체인에서 파일을 추적할 필요가 없어집니다.

ClickUp 작업으로 콘텐츠 제작 워크플로우를 처음부터 끝까지 추적하세요

ClickUp 작업을 활용해 구조화된 검토 파이프라인을 구축하여 모든 문서가 워크플로우를 통과하는 과정을 추적하세요. 제출된 각 문서마다 해당 콘텐츠의 단일 정보원 역할을 하는 작업을 생성하고, 관련 코멘트, 파일, 상태 업데이트를 모두 보관하세요. "AI 탐지 검사 실행", "편집 검토", "최종 승인" 등의 단계를 포함한 이 프로세스의 템플릿을 생성할 수도 있습니다.

전체 콘텐츠 파이프라인의 개요 보기를 얻으려면 ClickUp 사용자 지정 필드를 활용하세요. "검토 대기 중", "원본 확인 완료", "AI 의심 표시" 등의 옵션이 포함된 "검증 상태" 드롭다운 메뉴 필드를 생성하세요. 이제 모든 문서의 상태를 즉시 확인하고, 주의가 필요한 항목만 필터링하여 볼 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 반복적이지만 필수적인 일을 처리해 편집 프로세스를 원활히 운영할 수 있도록 ClickUp에서 자신만의 '슈퍼 에이전트' 팀을 구성하세요. 브리프 작성, 초안 검토, 사실 확인을 위한 웹 검색 등 다양한 일을 수행하는 에이전트를 생성하면 작가들은 창의적인 일에 집중할 수 있습니다! 이 AI 기반 팀원들은 통합된 작업 공간의 전체 맥락을 파악하며, 모든 상호작용, 업무, 피드백을 통해 학습하고 발전합니다.

ClickUp 자동화로 수동 작업 이관과 알림을 제거하세요. 간단한 규칙을 설정해 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 예를 들어, 작업 상태가 '검토 준비 완료'로 변경되면 자동으로 에디터에게 작업을 할당하고 알림을 보내도록 ClickUp 자동화를 생성하세요. 이렇게 하면 누구도 업데이트를 추적할 필요 없이 원활한 업무 흐름이 보장됩니다.

ClickUp Brain으로 문서나 검토 대화를 즉시 찾으세요. ClickUp에 통합된 AI 어시스턴트입니다. 폴더를 뒤지는 대신 "지난달 검토 요청된 모든 문서를 보여줘"와 같은 질문만 하면 됩니다.

ClickUp Brain과 데스크탑 어시스턴트 ClickUp Brain MAX는 작업, 문서, 댓글을 포함한 전체 작업 공간을 검색하여 필요한 내용을 몇 초 만에 정확히 찾아줍니다.

ClickUp Brain MAX AI 검색 기능

맥락 전환이 팀의 생산성을 서서히 잠식하고 있습니다. 저희 연구에 따르면 업무 방해 요인의 42%가 플랫폼 전환, 이메일 관리, 회의 간 이동에서 비롯됩니다.

ClickUp으로 콘텐츠 워크플로우를 중앙 집중화하세요

Google Docs는 강력한 문서 작성 및 협업 도구이지만, 저작권을 평가할 수는 없습니다. 텍스트가 인간이 작성했는지, /AI의 도움을 받았는지, 아니면 모델이 완전히 생성한 것인지 알려주는 내장 메커니즘이 없습니다. 따라서 워크플로우에서 독창성이 중요하다면, 스스로 해결책을 마련해야 합니다.

이는 편집 프로세스를 분할하여 실수할 여지를 더 많이 만듭니다. 더 현명한 방법은 ClickUp에서 콘텐츠 검증 워크플로우를 구축하고 문서 인증에 대한 의심을 멈추는 것입니다.

작성, 탐지, 상태 추적, 협업을 분리된 도구로 나누지 말고, ClickUp의 통합 AI 작업 공간에서 모든 것을 하나의 조정된 콘텐츠 워크플로로 통합하세요. AI가 팀을 지원하고, 팀은 정의된 검토 파이프라인 내에서 콘텐츠를 검증하며, 검증 상태는 작업 자체와 함께 관리됩니다.

지금 바로 ClickUp으로 무료로 시작하세요.

자주 묻는 질문

아니요, Google Docs에는 AI 생성 콘텐츠를 탐지하는 내장 기능이 없습니다. 버전 기록 확인과 같은 수동 방법이나 타사 도구를 사용해야 합니다.

AI 탐지기의 정확도는 제각각이며, 100% 신뢰할 수 있는 것은 없습니다. 이들은 확정적인 판정이 아닌 확률 점수를 제공하며, 특히 공식적인 글에서는 오탐을 발생시키기도 합니다.

Google의 개인정보 처리방침에 따르면, 개인 Google 계정의 콘텐츠는 공개 AI 모델 훈련에 사용되지 않습니다. Google Workspace 계정의 경우 조직 설정에 따라 정책이 다를 수 있습니다.

팀은 프로젝트 관리 플랫폼에서 표준화된 콘텐츠 검토 워크플로우를 구축하여 이를 관리합니다. 이는 작업과 상태 추적을 활용하여 모든 문서가 누락 없이 일관되게 검증되도록 보장하는 과정을 포함합니다. /