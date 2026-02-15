ChatGPT의 회사 지식 기능 작동 방식 (+ 대안)

팀원들은 업무용 앱 곳곳에 흩어진 결정 사항, 파일, 상태 업데이트를 찾느라 매주 수 시간을 낭비합니다. 그 대가는 현실적입니다: 업무 속도 저하, 중복 작업, 집중력을 방해하는 끊임없는 방해 요소 등이 발생합니다.

OpenAI의 ChatGPT 기업 지식은 ChatGPT를 업무 도구와 연결하여 팀이 자연어 질문을 하고 내부 출처에 근거한 답변과 인용 정보를 얻을 수 있도록 지원합니다. 본 가이드는 작동 방식을 설명하고 ClickUp의 Enterprise 검색과 비교하며, 여러분의 워크플로우와 도구 스택에 적합한 접근 방식을 선택할 수 있는 명확한 방법을 제시합니다.

ChatGPT 기업 지식이란 무엇인가요?

회사 디지털 환경 어딘가에 존재한다는 걸 알지만, 지금은 평균 101개의 서로 다른 SaaS 애플리케이션으로 확장된 그 답을 찾을 수 없습니다. Slack 스레드에 있을까요? Google Doc일까요? 프로젝트 업데이트에 있을까요? 어디를 찾아봐야 할지 파악하는 데만 낭비하는 시간은 생산성을 크게 저하시키며, 단순한 질문 하나에 일을 멈추게 합니다. 가장 심각한 문제는 '허탕'의 반복입니다: 세 개의 앱을 열고, 잘못된 용어를 검색하고, 오래된 버전을 발견한 뒤 결국 누군가에게 물어보는 악순환이죠.

이것이 바로 컨텍스트 확산 문제입니다. 팀원들이 서로 연결되지 않은 앱에서 정보를 찾느라 시간을 낭비하고, 파일을 찾아 헤매며, 여러 플랫폼에 걸쳐 업데이트를 반복하는 상황입니다. 바로 이러한 문제를 해결하기 위해 ClickUp과 같은 통합 AI 작업 공간 (프로젝트, 문서, 대화, 분석이 AI를 지능 계층으로 내장한 단일 보안 플랫폼에 함께 존재하는)이 만들어졌습니다. 간단히 말해: 정보를 숨길 장소가 줄어들면 찾아야 할 장소도 줄어듭니다.

ChatGPT 기업 지식은 ChatGPT 인터페이스를 업무용 앱에 연결하는 OpenAI의 기업 기능입니다. 사용자와 팀원이 평이한 영어로 질문하면 자체 기업 데이터에서 직접 추출한 AI 생성 답변을 제공합니다. ChatGPT 비즈니스, 엔터프라이즈, 에듀 플랜 구독자를 위해 특별히 설계되었습니다. "공개 인터넷이 아닌 내부 시스템을 대상으로 하는 ChatGPT"라고 생각하시면 됩니다.

끝없는 수동 검색을 중단합니다. 여러 tools를 뒤지는 대신, 단일 질문을 통해 명확한 인용과 함께 원본 문서로 연결되는 맥락적 답변을 얻을 수 있습니다. 또한 기존 권한을 존중하므로, 사용자는 이미 접근 권한이 부여된 정보만 볼 수 있습니다. 이는 "도움이 되는 AI"가 "아차, 기밀 문서를 노출시켰네요"로 변하는 것을 방지하기 때문에 중요합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직장인은 업무 관련 정보 검색에 하루 평균 30분 이상을 소비합니다. 이는 이메일, Slack 스레드, 흩어진 파일을 뒤지느라 연간 120시간 이상을 낭비하는 셈입니다. 작업 공간에 내장된 지능형 AI 어시스턴트가 이를 바꿀 수 있습니다. ClickUp Brain을 소개합니다. 몇 초 만에 필요한 문서, 대화, 작업 세부 정보를 찾아 즉시 인사이트와 답변을 제공합니다. 검색은 그만두고 업무에 집중하세요. 💫 실제 결과: QubicaAMF와 같은 팀들은 ClickUp을 활용해 구식 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 주당 5시간 이상을 절약했습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 창조할 수 있을지 상상해 보세요!

ChatGPT 기업 지식은 어떻게 작동하나요?

대략적으로 회사 지식은 세 단계로 구성됩니다: 도구 연결, 콘텐츠 인덱스, 회사 지식 모드를 켜고 질문하기. 워크플로우는 간단합니다. 조직의 관리자가 사전 구축된 데이터 커넥터를 사용하여 업무용 앱을 ChatGPT에 연결하는 것으로 시작합니다.

지원되지 않거나 자체 개발된 내부 tools의 경우, IT 팀이 맞춤형 MCP(모델 컨텍스트 프로토콜) 커넥터를 생성할 수 있습니다. 이는 내부 시스템, 틈새 앱 또는 독점 데이터베이스를 위한 "사용자 커넥터 제공" 방식입니다.

회사 지식의 기반 기술을 더 잘 이해하기 위해, 이 비디오는 ChatGPT가 쿼리를 처리하고 응답하는 기본 원리를 설명합니다:

연결 후, 회사 지식 기능을 활성화하면 ChatGPT가 승인된 업무용 앱을 가로질러 검색하여 채팅 시 관련 정보를 가져올 수 있습니다.

via ChatGPT

해당 앱의 기존 권한 설정을 존중하도록 설계되어 사용자는 이미 접근 권한이 부여된 정보만 볼 수 있습니다.

질문을 하려면 새 채팅을 시작하고 메시지 작성기에서 '회사 지식'을 선택하세요(또는 기존 대화의 tools 메뉴에서 활성화). 여기서 평이한 영어로 질문할 수 있습니다. ChatGPT는 연결된 소스를 검색하여 원본 문서나 메시지로 연결되는 인용과 함께 종합된 답변을 제공하므로 정보 출처를 확인할 수 있습니다.

via ChatGPT

대규모 언어 모델을 활용해 프롬프트를 해석하기 때문에, Company Knowledge는 키워드 검색보다 광범위한 자연어 쿼리를 처리할 수 있습니다. 여기에는 여러 시스템을 확인해야 하는 질문도 포함됩니다.

OpenAI는 또한 이 기능이 여러 검색을 동시에 실행하고, 상충되는 세부사항을 해결하기 위해 출처를 비교하며, "지난 보안 검토 후 우리가 결정한 내용은 무엇인가?" 또는 "1월 출시 이후 무엇이 변경되었는가?"와 같은 시의성 있는 질문에 대해 날짜 기반 필터링을 사용할 수 있다고 설명합니다.

한 가지 장단점: 회사 지식 기능이 활성화되면 ChatGPT는 연결된 내부 소스와 인용 자료를 기반으로 답변을 생성하는 데 집중하기 때문에, 동일한 대화에서 웹 검색이나 차트 및 이미지 생성을 수행할 수 없습니다.

ChatGPT 기업 지식 vs ClickUp 한눈에 보기

상세 분석에 들어가기 전에, 간단히 나란히 비교해 보겠습니다. 팀의 현실을 이미 알고 계신다면 유용합니다: "우리는 12개의 tools를 사용 중" vs. "우리는 일을 운영할 단일 공간을 원한다."

기능 / 카테고리 ClickUp ChatGPT 기업 지식 AI 기반 검색 ClickUp Brain의 커넥티드 서치 — 컨텍스트와 자연어 쿼리를 이해하는 AI를 활용하여 작업, 문서, 댓글 및 통합된 타사 앱을 가로지르는 검색을 수행합니다. 연결된 업무 앱(Slack, SharePoint, Google Drive, GitHub 등) 전반에 걸친 GPT-5 기반 검색 기능으로, 상황별 답변과 출처 인용을 제공합니다. 데이터 커넥터 Google Drive, Slack, GitHub, Figma, HubSpot 및 맞춤형 API 연결을 포함한 1,000개 이상의 기본 통합 기능 Slack, SharePoint, Google Drive, GitHub, Outlook, HubSpot, Asana, GitLab, ClickUp 등을 위한 사전 구축된 커넥터. 맞춤형 MCP 커넥터 제공 가능 작업 공간 접근 방식 통합 AI 작업 공간 — 프로젝트, 문서, 채팅, AI가 하나의 플랫폼에서 함께 작동합니다. 도구 전환 불필요 기존 도구에 연결되는 외부 AI 레이어; 지식 쿼리 시 ChatGPT 인터페이스로 전환 필요 권한 제어 역할 기반 권한, SSO, 통합 작업 공간 내 기업급 보안 연결된 앱의 기존 권한을 존중합니다; Enterprise 버전에서 SSO, SCIM, IP 허용 목록 지원 가능 팀 크기 개인부터 기업까지 모든 크기의 팀 비즈니스(중소규모 팀), Enterprise(대규모 조직), 에듀(교육 기관)용으로 설계됨

ChatGPT 기업 지식 개요

팀이 이미 일에서 ChatGPT를 사용 중이라면, Company Knowledge는 이를 "회사에 실질적으로 유용하게 만드는" 업그레이드입니다. 얻는 것과 포기하는 것은 다음과 같습니다.

장점:

GPT-5 기반 컨텍스트 검색 : 단순히 입력한 내용뿐만 아니라 사용자의 의도를 이해하기 위해 고급 AI를 활용합니다. 이를 통해 모호한 질문도 처리하고 여러 문서에서 답을 조합해 제시할 수 있습니다.

사전 구축된 Enterprise 커넥터 : Slack, SharePoint, Google Drive 등 대부분의 비즈니스가 사용하는 도구에 즉시 연결할 수 있는 기능을 제공하며, 새로운 커넥터가 지속적으로 추가됩니다.

인용 투명성 : 모든 응답에는 AI가 사용한 출처를 정확히 보여주는 명확한 인용이 포함됩니다. 이 링크를 클릭하면 원본 문서나 메시지로 바로 이동할 수 있습니다.

권한을 존중하는 접근 : 도구는 기존 회사 권한을 자동으로 상속합니다. 다른 앱에서 이미 열람 권한이 부여된 데이터만 볼 수 있습니다.

엔터프라이즈급 보안: SSO, SCIM 통합, 구성 가능한 데이터 보존 기간 등의 기능을 포함합니다. OpenAI는 또한 기본적으로 비즈니스, Enterprise 또는 교육 고객의 데이터로 모델을 훈련하지 않는다고 명시합니다.

단점:

유료 ChatGPT 구독 필요 : 이 기능은 무료 또는 Plus 요금제에서는 사용할 수 없습니다. 조직은 Business, 엔터프라이즈 또는 Edu 플랜을 보유해야 합니다.

활성화 시 다른 기능 사용 불가 : 대화에서 회사 지식 기능을 켜면 해당 채팅에서 웹 브라우징이나 이미지 및 차트 생성을 사용할 수 없습니다.

수동 활성화 필요 : 사용하려는 새 대화를 시작할 때마다 "회사 지식" 토글을 클릭해야 합니다.

연동된 앱으로 제한됨 : 검색은 커넥터가 있는 도구에서만 정보를 접근할 수 있습니다. 팀이 레거시 시스템이나 틈새 앱을 사용하는 경우, 맞춤형 커넥터를 구축해야 할 수 있습니다.

워크플로우 외부: 현재 작업을 중단하고 ChatGPT 인터페이스로 전환하여 질문해야 하므로, 맥락 분산을 줄이기보다 오히려 증가시킵니다.

ClickUp 개요

ClickUp은 동일한 "모든 정보가 어디에 있나?" 문제를 반대 방향에서 해결합니다. AI 레이어를 추가하는 대신 업무가 존재하는 장소를 줄이고, 해당 시스템 내에서 검색과 실행을 즉시 가능하게 합니다.

장점:

ClickUp 연결 검색 : AI 기반 검색으로 작업, 문서, 댓글 및 연동 앱 전반의 정보를 즉시 찾아냅니다. 정확한 키워드를 사용하지 않아도 자연어 이해 기술을 활용해 필요한 정보를 찾아냅니다. : AI 기반 검색으로 작업, 문서, 댓글 및 연동 앱 전반의 정보를 즉시 찾아냅니다. 정확한 키워드를 사용하지 않아도 자연어 이해 기술을 활용해 필요한 정보를 찾아냅니다.

통합 AI 작업 공간 : 프로젝트, 문서, 팀 채팅, AI가 하나의 플랫폼에서 함께 작동합니다. 이는 검색과 작업이 동일한 공간에서 이루어져 도구 간 전환이 필요 없음을 의미합니다.

1,000개 이상의 통합 : Google Drive, Slack, Salesforce 등 수백 가지 tool에 대한 기본 연결을 제공합니다. 검색은 이러한 연결된 tool 전반에 걸쳐 확장되어 모든 것을 하나의 보기로 통합합니다.

모든 규모의 팀이 이용 가능 : AI 기반 검색을 포함한 핵심 기능은 개인 및 모든 규모의 팀이 이용할 수 있습니다. 더 고급 AI 기능은 : AI 기반 검색을 포함한 핵심 기능은 개인 및 모든 규모의 팀이 이용할 수 있습니다. 더 고급 AI 기능은 ClickUp Brain MAX를 통해 이용 가능합니다.

모든 규모의 팀을 위해 설계됨: 개인 및 소규모 팀부터 제품, 엔지니어링, 디자인 등 부서를 아우르는 대기업 조직에 이르기까지 모든 사용자에게 적합하도록 설계되었습니다.

단점:

외부 AI와는 다른 접근 방식 : ClickUp은 통합된 작업 공간으로, 다른 도구 위에 애드온으로 추가하는 AI 레이어가 아닙니다. 이는 여러 별도 도구에 깊이 투자한 팀이 완전한 혜택을 얻기 위해 일을 통합해야 할 수 있음을 의미합니다.

전체 플랫폼 학습 곡선 : 최대 가치를 얻으려면 ClickUp의 작업, 문서 및 프로젝트 구조가 어떻게 연동되는지 이해해야 하며, 이는 시간이 소요될 수 있습니다.

AI 기능은 플랜에 따라 다릅니다: 기본 AI 검색은 널리 이용 가능하지만, Brain MAX의 고급 기능은 잠금 해제를 위해 플랜 업그레이드가 필요합니다.

ChatGPT 기업 지식 vs ClickUp: 기능 비교

기업용 지식 검색 솔루션에서 중요한 것은 AI가 사용자를 얼마나 잘 이해하는지, 얼마나 많은 도구를 연결할 수 있는지, 데이터 보안 수준, 그리고 팀의 워크플로우에 가장 적합한 접근 방식입니다. 따라서 "어떤 AI가 더 똑똑한가"가 아니라 "어디에서 업무가 이루어지길 원하는가"가 진정한 질문입니다.

AI 기반 기업 검색

기존 검색 막대의 문제점은 지능이 부족하다는 점입니다. 정확한 키워드만 찾아내므로 올바른 용어를 추측해야 합니다. "3분기 마케팅 플랜"을 검색하다 "Q3 시장 진출 전략" 문서를 놓치면 시간 낭비와 불완전한 정보만 남게 됩니다. 키워드 검색은 모든 질문을 추측 게임으로 전락시킵니다.

컨텍스트 기반 AI 검색은 사용자의 의도를 이해함으로써 이 문제를 해결합니다. 파일 이름, 소유자, 심지어 해당 파일이 저장된 도구를 기억하지 못할 때도 유용합니다.

ChatGPT의 접근 방식: GPT-5를 활용해 여러 연결된 앱의 정보를 단일 대화형 답변으로 종합합니다. 서로 다른 시스템의 분산된 정보를 통합해 광범위한 질문에 답하는 데 탁월합니다. 특히 증거가 여러 곳에 분산된 경우 '점들을 연결하는' 유형의 질문에 매우 효과적입니다.

ClickUp의 접근 방식: ClickUp Brain을 사용하여 작업 공간 내에서 직접 검색하므로 현재 작업이나 문서를 떠나지 않아도 됩니다. ClickUp Brain Assistant를 통해 현재 작업이나 문서를 떠나지 않고 질문에 답하고, 작업을 완료하며, 모든 것을 검색할 수 있습니다. 이 기능은 찾고 있는 정보 바로 옆에 작업, 마감일, 담당자 등 실행 가능한 컨텍스트를 표시하는 데 탁월합니다. 단순히 답변을 알려주는 것이 아니라 작업 오브젝트 자체를 바로 앞에 제시합니다.

@멘션 ClickUp Brain을 사용하면 ClickUp 내에서 일하는 바로 그 자리에서 상황에 맞는 답변을 얻을 수 있습니다.

결론: ChatGPT Company Knowledge는 더 정교한 도구 간 통합 기능을 제공하는 반면, ClickUp Brain은 작업 공간을 벗어나지 않고 실행 가능한 업무 컨텍스트에 더 빠르게 접근할 수 있게 합니다. 질문이 "그리고 나서 뭔가 해야 하는데"로 끝난다면 ClickUp이 더 빠르게 느껴질 것입니다. 질문이 "무슨 일이 있었는지 요약해줘"로 끝난다면 ChatGPT가 더 강력하게 느껴질 것입니다.

데이터 커넥터 및 통합 기능

이러한 맥락의 확산으로 인해 열 개의 다른 탭을 열지 않고서는 어떤 프로젝트에 대한 완전한 그림을 파악하는 것이 불가능해지며, 이는 불완전한 데이터로 결정을 내리는 팀 간 불일치로 이어집니다.

해결책은 모든 도구에 연결할 수 있는 시스템입니다.

ChatGPT의 접근 방식: 인기 있는 기업용 앱을 위한 사전 구축된 데이터 커넥터에 의존합니다. 이는 기존 도구 스택에 깊이 의존하고 핵심 워크플로우 변경을 원하지 않는 팀에 이상적입니다. 장단점이 있지만, "사용자가 이미 작업하는 환경에서 만나주는" 방식입니다.

ClickUp의 접근 방식: 통합형 AI 작업 공간으로서, 작업 환경을 단일 플랫폼으로 통합하여 원천에서 컨텍스트 분산을 방지합니다. Connected Search를 통해 Google Drive, Salesforce 등 외부 앱의 검색을 통합하여 앱 전환 없이 분산된 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환합니다. "작업 환경을 하나의 공간으로 이동시킨 후" AI를 연결 고리로 활용하는 방식입니다.

결론: 둘 다 광범위한 통합 옵션을 제공하지만, 서로 다른 전략을 지원합니다. ChatGPT는 기존 tools를 연결하는 반면, ClickUp은 이를 통합합니다. 따라서 최적의 선택은 조직이 기존 스택을 최적화하는지, 아니면 업무 흐름을 재설계하는지에 따라 달라집니다.

보안, 프라이버시 및 권한 제어

AI를 활용할 준비는 되었지만, 민감한 회사 데이터에 대한 접근 권한을 부여하는 것이 걱정되시나요? 누가 무엇을 볼 수 있을까요? AI가 귀사의 비공개 출시 플랜을 학습하고 있지는 않을까요? 이러한 보안 우려로 인해 팀들은 강력한 AI 도구 도입을 주저하게 되며, 생산성 향상의 기회를 놓치고 있습니다.

기업급 보안과 명확한 권한 제어 기능을 갖춘 솔루션이 필요합니다.

ChatGPT의 접근 방식: 연결된 앱의 권한을 상속하므로 사용자는 이미 허용된 내용만 볼 수 있습니다. 기업 티어는 SSO, SCIM 및 기타 보안 기능을 제공합니다. OpenAI는 기본적으로 비즈니스 고객의 데이터로 모델을 훈련하지 않는다고 명시합니다. 이는 권한 구조를 재설계하지 않고 AI 접근을 원하는 조직에 매력적입니다.

ClickUp의 접근 방식: 엔터프라이즈급 보안, 세분화된 ClickUp 역할 기반 권한, ClickUp SSO 옵션을 통해 작업 공간 내에서 정확히 누가 무엇을 볼 수 있는지 제어하세요. 모든 데이터가 하나의 안전한 장소에 저장되므로, 여러 도구에 걸쳐 권한을 관리하거나 외부 AI 계층을 통해 데이터가 유출될까 걱정할 필요가 없습니다. 대신 ClickUp 내에서 거버넌스를 표준화하게 되는데, 중앙 집중식 통제를 원한다면 이는 매우 유용합니다.

결론: 두 서비스 모두 기업 보안 기준을 충족합니다. 선택은 데이터가 통합 작업 공간(ClickUp)에 머무르는 것을 선호하는지, 아니면 외부 AI 계층(ChatGPT)을 통해 흐르는 것을 선호하는지에 달려 있습니다. 이미 여러 도구 간 권한 관리에 어려움을 겪고 있다면, 통합을 통해 문제를 줄일 수 있습니다.

팀을 위한 사용 사례

일률적인 검색 도구는 거의 효과가 없습니다. 엔지니어링 팀과 마케팅 팀의 워크플로우는 완전히 다릅니다. 그들의 프로세스에 맞지 않는 도구는 무시당할 것이며, 이는 더 큰 분열을 초래할 것입니다.

적합한 도구는 다양한 팀에 적응할 수 있을 만큼 유연해야 합니다.

ChatGPT의 접근 방식: 기존에 구축된 방대한 도구 스택을 보유한 조직에서 여러 시스템을 아우르는 즉석 질문에 답하고자 할 때 효과적입니다. 예를 들어, 리더가 "3분기 출시 타임라인에 대한 최종 결정은 무엇이었나요?"라고 질문하면 Slack, Google Docs, Asana에서 종합된 답변을 얻을 수 있습니다. 기본적으로 도구 간 브리핑 엔진 역할을 합니다.

ClickUp의 접근 방식: 업무를 통합하여 맥락 분산을 없애고자 하는 팀을 위해 설계되었습니다. 정보를 즉시 실행에 옮겨야 할 때 탁월합니다. 예를 들어, 제품 관리자는 동일한 검색 결과에서 작업을 찾고, 상태를 업데이트하고, 팀원에게 메시지를 보낼 수 있으며, ClickUp을 떠나지 않고도 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 한 곳에서 "브리핑과 실행"을 동시에 처리하는 것입니다.

ClickUp 작업으로 여러 이해관계자와의 일을 한 스페이스에서 추적하세요

결론: ChatGPT 기업 지식은 기존 워크플로우를 유지하는 팀에 적합합니다; ClickUp은 업무와 AI를 한곳에 통합하려는 팀에 적합합니다. 장기적으로 의존하는 도구 수를 줄이고 싶다면 ClickUp이 그 방향과 부합합니다.

ChatGPT 기업 지식과 ClickUp 중 어떤 것을 사용해야 할까요?

선택은 팀의 일에 대한 핵심 철학에 달려 있습니다. 단순히 검색 도구를 고르는 것이 아니라, 회사 지식이 저장되고 접근될 장소를 결정하는 것입니다.

ChatGPT Company Knowledge는 조직이 이미 ChatGPT 비즈니스 또는 엔터프라이즈 플랜을 사용 중이며 분산형 도구 스택을 고수하는 경우 적합합니다. 팀이 모든 쿼리마다 ChatGPT 인터페이스로 전환할 의향이 있다면, 이는 분산된 출처에서 신속한 답변을 얻기 위한 강력한 AI 레이어입니다.

모든 업무를 한곳에서 관리하여 맥락 분산을 줄이고 생산성을 높이는 것이 목표라면 ClickUp이 더 나은 선택입니다. 별도의 탭이 아닌 워크플로우 내에 AI 검색이 직접 통합되기를 선호하는 팀을 위한 솔루션입니다. 통합 AI 작업 공간에서 모든 지식을 한데 모아 분산된 지식 문제를 해결하세요.

인공지능이 업무 방식의 핵심으로 자리 잡으면서 ( 이미 근로자의 13%가 일상 작업의 30% 이상을 생성형 AI로 수행 중 ), 가장 효율적인 팀은 정보를 가장 빠르게 찾아내고 즉시 활용할 수 있는 팀이 될 것입니다.

ClickUp으로 무료로 시작하여 통합된 작업 공간에서 커넥티드 서치가 어떻게 작동하는지 확인해 보세요.

자주 묻는 질문

대화 상단의 "회사 지식" 토글을 클릭하면 해당 채팅에서 기능을 비활성화할 수 있으며, 이 경우 웹 검색 및 이미지 생성이 다시 가능해집니다.

ChatGPT Company Knowledge는 연결된 앱 전반을 검색하는 외부 AI 레이어인 반면, ClickUp Brain의 Connected Search는 프로젝트, ClickUp 문서, ClickUp 채팅이 이미 존재하는 통합 작업 공간 내에서 직접 작동합니다.

네, ChatGPT 기업 지식은 비즈니스 및 교육용 요금제에서도 이용 가능하며, ClickUp은 다양한 플랜 옵션에서 AI 기반 검색 기능을 제공합니다.

OpenAI의 정책에 따르면, 비즈니스, 엔터프라이즈 또는 에듀 플랜 고객이 제출한 데이터는 기본적으로 모델 훈련에 사용되지 않습니다.