Devin AI를 활용한 애플리케이션 구축 방법

앱 구축은 단순히 코드를 작성하고 배포하는 것을 훨씬 뛰어넘는 작업입니다.

이 과정에는 레포지토리 이해, 플랜 수립, 적절한 파일 수정, 테스트 실행, 오류 디버깅, 그리고 실제로 검토 가능한 깔끔한 PR 생성 등이 포함됩니다.

바로 그 격차를 메우기 위해 데빈 AI가 존재합니다.

Devin은 샌드박스 개발 환경과 일반적인 개발자 tools를 활용하여 티켓부터 플랜, 테스트, 풀 리퀘스트에 이르기까지 엔지니어링 일을 처음부터 끝까지 처리하도록 설계되었습니다.

이 블로그에서는 Devin AI를 활용해 애플리케이션을 구축하는 방법을 배울 수 있습니다. 여기에는 Ask 모드에서 일 범위 설정, 해당 범위를 에이전트 세션으로 전환, 제안 내용 검토, 그리고 자신 있게 배포할 수 있는 PR(프리스텝 요청)까지 도달하는 과정이 포함됩니다.

Devin AI란 무엇인가요?

Devin AI를 통해

Devin AI는 Cognition Labs가 개발한 자율형 AI 소프트웨어 엔지니어입니다. 코드 조각을 제안하는 코드 완성 도구와 달리, Devin은 전체 개발 작업을 완료하기 위해 코드 계획, 작성, 테스트, 디버깅을 독립적으로 수행하는 완전한 에이전트 역할을 합니다.

또한 Devin은 셸, 코드 에디터, 브라우저가 구비된 자체 보안 샌드박스 환경에서 작동합니다. 이를 통해 전체 워크플로우를 처음부터 끝까지 실행할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 최근 Sonar State of Code 개발자 설문조사에서 개발자들이 AI 생성 코드를 다루는 방식에 놀라운 격차가 드러났습니다. 개발자의 96%가 AI가 생성한 코드의 기능적 정확성을 완전히 신뢰하지 않는다고 인정하는 반면, 코드베이스에 커밋하기 전에 항상 이를 검증하거나 확인한다고 답한 비율은 48%에 불과합니다. 이러한 '검증 격차'는 AI 출력물에 대한 광범위한 회의론에도 불구하고, 잠재적으로 신뢰할 수 없는 코드가 그 어느 때보다 빠르게 배포될 수 있음을 의미합니다.

애플리케이션 개발에 있어 Devin AI가 가장 잘하는 것

Devin이 가장 큰 가치를 제공하는 사용 사례는 다음과 같습니다: ✨

풀스택 프로토타이핑: 프롬프트만 입력하면 Devin이 프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스 설정을 포함한 전체 애플리케이션의 뼈대를 구축하여 몇 분 만에 새 프로젝트를 시작할 수 있게 해줍니다.

코드베이스 마이그레이션: 의존성 업데이트, 레거시 코드를 최신 표준으로 리팩토링하거나 전체 애플리케이션을 새 프레임워크로 이전하는 등의 번거로운 일을 수행할 수 있습니다.

버그 수정 및 디버깅: 버그 리포트나 문제를 지정하면 Devin이 문제를 추적하고, 수정하는 데 필요한 코드를 작성하며, 해결책이 작동하는지 확인하기 위한 테스트를 실행합니다.

테스트 및 문서 작성: 기존 코드에 대한 단위 테스트, 통합 테스트 및 인라인 문서를 생성하여 코드베이스의 건강성과 유지보수성을 향상시킵니다.

반복적인 기능 구현: CRUD(생성, 읽기, 업데이트, 삭제) 작업, 새로운 CRUD(생성, 읽기, 업데이트, 삭제) 작업, 새로운 API 엔드포인트 , 양식 처리와 같은 표준 기능 구축에 탁월합니다.

Devin은 강력한 실행 도구이지만, 인간의 감독은 여전히 필수적입니다. 미묘한 사용자 경험 결정과 복잡한 시스템 아키텍처에는 여전히 팀의 전문성이 필요합니다. Devin은 지시를 따르지만, 자체적으로 전략적 절충안을 도출하지는 않습니다.

Devin AI 작동 방식

Devin은 '에이전트 루프' 방식으로 작동합니다. 작업을 수신하면 단계별 플랜을 생성합니다.

그런 다음 해당 단계를 샌드박스 환경에서 실행하고 결과를 분석하여 다음 행동을 결정합니다. 이러한 계획-실행 주기를 통해 복잡한 다단계 개발 일을 처리할 수 있습니다.

작업 완료를 위해 Devin은 세 가지 핵심 tools를 사용합니다:

셸: 의존성 설치, 스크립트 실행, 환경 관리를 위한 터미널 명령어를 실행할 수 있습니다.

IDE: 프로젝트 내 파일을 읽고, 작성하고, 수정할 수 있는 완전한 기능의 코드 에디터를 제공합니다.

브라우저: 인터넷에 접속하여 문서를 조회하고, API 사양을 읽으며, 작업을 완료하는 데 필요한 정보를 수집할 수 있습니다.

Devin AI 설정 방법

첫 애플리케이션을 구축하기 전에 세 가지 설정 단계를 완료해야 합니다: 계정 생성, 저장소 연결, 작업 공간 구성입니다.

GitHub 계정, 작업할 저장소(새 저장소나 기존 저장소 모두 가능), 그리고 수행할 첫 번째 작업을 준비하세요.

1. 가입하고 플랜을 선택하세요

먼저 Devin 웹사이트에서 계정을 생성하고 온보딩 절차를 완료하세요. 선택한 플랜에 따라 세션 한도와 사용 가능한 기능이 결정됩니다. 팀은 개인 계정으로 쉽게 시작하여 사용량이 증가함에 따라 확장할 수 있습니다.

2. GitHub 저장소 연결하기

다음으로 GitHub 계정을 연결합니다. Devin은 표준화된 안전한 인증 프로토콜인 OAuth를 사용하여 리포지토리에 대한 접근 권한을 요청합니다. 이를 통해 도구는 코드를 읽고, 새 브랜치를 생성하며, 생성한 코드로 PR을 열 수 있습니다. 처음 몇 번의 실험에서는 테스트 저장소나 중요하지 않은 프로젝트로 시작하는 것이 좋습니다.

Devin AI를 통해

3. 작업 공간 구성하기

마지막으로 작업 공간 설정을 구성하세요. 여기서 환경 변수를 정의하고 선호하는 프레임워크를 지정하며 코딩 표준을 설정할 수 있습니다. 특히 초기 프롬프트에 컨텍스트를 제공하거나 저장소에 README.md 파일을 포함하면 Devin이 프로젝트의 특정 규칙을 쉽게 학습할 수 있습니다.

4. 첫 번째 Devin 세션을 시작하세요

레포지토리가 인덱스/온보딩되면:

새 세션을 생성하고 Devin에게 작업 프롬프트를 입력하세요 (버그 수정, 테스트 작성, 리팩토링, 소규모 기능 추가)

via Devin

먼저 데빈에게 플랜을 제안하도록 요청한 후 실행하세요 변경 사항을 검토하고 준비되면 Devin이 PR을 열도록 하세요

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 12%는 AI 에이전트 설정이나 도구 연결이 어렵다고 답했으며, 13%는 에이전트로 간단한 작업조차 수행하는 데 단계가 너무 많다고 답했습니다. 데이터를 수동으로 입력해야 하고, 권한을 재정의해야 하며, 모든 워크플로우가 시간이 지남에 따라 중단되거나 변동될 수 있는 일련의 통합에 의존합니다. 좋은 소식? ClickUp의 슈퍼 에이전트를 작업, 문서, 채팅 또는 회의에 "연결"할 필요가 없습니다. 이들은 원활하게 통합되어 다른 동료와 동일한 오브젝트, 권한 및 워크플로우를 사용합니다. 통합, 접근 제어 및 컨텍스트가 기본적으로 작업 공간에서 상속되므로 에이전트는 별도의 맞춤형 설정 없이도 tools 전반에서 즉시 작동할 수 있습니다. 에이전트를 처음부터 구성하는 번거로움은 이제 그만!

Devin AI로 첫 애플리케이션 구축하기

Devin으로 구축하는 것은 일회성 명령어가 아닌 협업 과정입니다. 반복 작업을 통해 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.

1. 효과적인 프롬프트 작성하기

프롬프트의 품질은 Devin AI의 출력 품질을 직접적으로 결정합니다. 지시사항이 정확할수록 필요한 반복 작업이 줄어듭니다.

강력한 프롬프트를 위한 이 프레임워크를 활용하세요:

구체적인 결과물을 명시하세요: '앱을 구축한다' 대신 'Node.js와 PostgreSQL을 사용해 사용자 인증 기능이 있는 작업 관리 API를 구축한다'라고 표현하세요.

기술적 제약사항 포함: 사용을 원하는 프로그래밍 언어, 프레임워크, 데이터베이스 또는 스타일링 라이브러리를 명시하십시오.

수락 기준 정의: 결과물에 대해 명확히 명시하세요. 엔드포인트, UI 기능, 테스트 커버리지, 성공적으로 실행되어야 하는 명령어를 구체적으로 지정하세요.

배경 정보 제공: 기존 코드, 문서 또는 광범위한 기존 코드, 문서 또는 광범위한 프로젝트 플랜이 있다면 해당 링크를 첨부하세요. 배경 정보가 많을수록 좋습니다.

2. Devin의 플랜을 검토하세요

Devin은 단 한 줄의 코드도 작성하기 전에 단계별 플랜을 생성합니다. 이는 가장 중요한 점검 포인트입니다. 플랜을 검토하여 모든 요구사항이 반영되었는지, 그리고 어떤 단계도 잘못된 방향으로 진행되지 않았는지 확인하세요.

여기서 오해를 바로잡으면 나중에 코드 검토에 드는 시간을 수 시간 절약할 수 있습니다. 피드백을 제공하고 Devin /AI가 작업을 시작하기 전에 플랜을 수정하도록 요청할 수 있습니다.

3. 인터페이스에서 진행 상황 모니터링

Devin AI가 작업을 시작하면 인터페이스를 통해 실시간으로 진행 상황을 확인할 수 있습니다. 실행 중인 셸 명령어, IDE에서 작성 중인 코드, 브라우저에서 방문 중인 웹사이트를 직접 볼 수 있습니다.

진행 상황을 주시하고, 루프에 걸리거나 잘못된 방향으로 진행될 경우 개입할 준비를 하세요. 작업을 일시 중지하고 지침을 제공한 후, 새로운 지시에 따라 재개할 수 있습니다.

4. 풀 리퀘스트 검토 및 병합

Devin AI가 작업을 완료하면 새 브랜치를 생성하고 모든 변경 사항을 포함하여 GitHub에 풀 리퀘스트를 열게 됩니다.

이제 표준 코드 리뷰를 실행하세요. 경계 사례를 확인하고, 모든 테스트가 통과하는지 검증하며, 보안 민감 코드는 수동으로 검사하세요. 그동안 Devin AI는 풀 리퀘스트에 대한 피드백에 응답하며, 병합 준비가 될 때까지 일을 반복합니다.

Devin AI로 더 나은 결과를 얻는 팁

Devin AI를 효과적으로 활용하는 팀들로부터 얻은 교훈은 다음과 같습니다:

관측 가능한 검사로 결과 정의하기 : 모호한 목표를 '테스트 통과', '잘못된 페이로드 시 엔드포인트 400 반환', '새로운 린트 오류 없음', 'p95 지연 시간 20% 개선'과 같은 통과/실패 기준으로 대체하세요.

항상 검증 루프를 포함하세요 : 실행할 정확한 명령어와 '성공' 출력 형태를 데빈에 제공하여 일을 검증할 수 있도록 합니다.

구현 전에 플랜을 요청하세요 : 접근 방식, 변경될 파일, 경계 사례, 위험 요소를 먼저 정리하여 잘못된 가정을 조기에 발견할 수 있도록 하십시오.

레포지토리의 기존 패턴에 Devin을 고정 : 유사한 엔드포인트/컴포넌트 하나를 지정하고 '이 구조를 미러링'하라고 지시하여 새로운 아키텍처나 일관성 없는 스타일을 방지하세요.

리팩토링 제어 : '최소 실행 가능 변경'을 지정하고 정확성을 위해 필요한 경우에만 정리 작업을 허용합니다.

영향 범위를 제한하세요: 공개 API 모양, 데이터베이스 스키마, 인증 흐름 또는 빌드 tooling처럼 변경해서는 안 되는 사항을 명시하여 솔루션의 집중도와 안전성을 유지하세요.

Devin AI를 활용한 애플리케이션 구축의 한계점

Devin AI 역시 염두에 두어야 할 한도가 있습니다. 그 한도는 다음과 같습니다:

❌ 복잡한 아키텍처 결정: Devin AI는 탁월한 실행자이지만, 시스템 설계에 관한 고차원적인 전략적 선택을 대신해주지는 않습니다. 이는 여전히 여러분의 몫입니다.

❌ 매우 모호한 요구사항: 명확한 승인 기준이 없으면 Devin AI가 기술적으로는 정확하지만 비즈니스 요구사항에 부합하지 않는 솔루션을 생성할 수 있습니다.

❌ 새로운 또는 최첨단 프레임워크: Devin AI의 지식은 방대하지만 무한하지는 않습니다. 완전히 새로운 또는 잘 알려지지 않은 라이브러리를 사용 중이라면 관련 문서를 찾기 어려울 수 있습니다.

❌ 보안에 중요한 코드: 인증, 권한 부여 및 데이터 처리와 관련된 모든 코드는 반드시 인간 전문가가 수동으로 검토해야 합니다.

❌ 장시간 실행 세션: 매우 크고 복잡한 작업의 경우, Devin AI가 컨텍스트 한도에 도달하거나 작업을 완료하기 위해 세션 관리가 신중하게 필요할 수 있습니다.

ClickUp에서 Devin AI 프로젝트 관리 방법

Devin과 같은 AI 에이전트를 사용하면 이전에 고려하지 않았던 혼란의 층이 추가됩니다. 바로 AI 확산 현상입니다. 에이전트 작업이 도구와 탭을 가로질러 퍼져나가 결국 비용이 증가하고 중복되며 위험해지는 상태를 말합니다.

어느 날, 작업은 Devin UI에 존재하고, 결정 사항은 채팅에 묻혀 있으며, 진짜 진실은 GitHub 풀 리퀘스트에 숨겨져 있습니다. 결국 팀원들은 기본적인 질문에 답하기 위해 하루 종일 맥락 전환을 반복하게 됩니다!

이때 많은 이들이 ClickUp으로 전환합니다. 세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp은 사양, 실행 계획, 작업, 승인, 감사 추적 등 에이전트 주도 엔지니어링 작업의 전체 라이프사이클을 한 곳에서 관리할 수 있게 합니다. 그 방법을 살펴보겠습니다:

단일 접수 문서로 모든 Devin 요청을 표준화하세요

가장 먼저, 모든 요청을 ClickUp Docs로 표준화해야 합니다. 즉, Devin AI에서 실행하는 모든 작업의 진입점으로 하나의 반복 가능한 인테이크 문서 템플릿을 사용하세요. 이렇게 하면 실제 사양이 채팅 스레드에 갇히거나 GitHub 풀 리퀘스트 안에 묻히는 일이 없습니다.

ClickUp 문서를 활용한 반복 가능한 인테이크 템플릿으로 모든 요청을 표준화하세요

ClickUp Docs는 페이지와 하위 페이지로 구성할 수 있는 체계적이고 탐색 가능한 문서입니다. 이는 단일 Devin 프로젝트가 스크롤 악몽으로 변하지 않으면서 초기 브리핑부터 에지 케이스 및 프롬프트까지 모든 것을 담을 수 있음을 의미합니다. 목차와 접을 수 있는 섹션을 통해 긴 Docs도 쉽게 훑어볼 수 있으며, 범위가 발전함에 따라 콘텐츠를 재구성할 수 있습니다.

이는 매번 일관되고 검토 가능한 입력 방식을 의미합니다. 예시:

정확히 어떤 변경 사항이며, 완료된 상태는 어떻게 보이나요?

Devin이 일해야 할 레포지토리 경로는 어디이며, 패턴을 위해 어떤 파일을 미러링해야 합니까?

API 모양, 인증 흐름 또는 스키마처럼 변경되어서는 안 되는 요소는 무엇인가요?

수락 기준은 무엇이며, 성공 여부를 확인하기 위한 정확한 명령어는 무엇입니까?

알려진 특수 사례, 성능 제약 사항 및 보안 관련 노트는 무엇인가요?

문서가 실행 단계로 전환되면, 텍스트를 강조 표시하고 ClickUp 작업을 생성하세요. 이는 '열린 질문'과 '검토 피드백'을 담당 업무 항목으로 전환하는 데 완벽합니다.

ClickUp 문서에서 ClickUp 작업 생성하기

ClickUp 슈퍼 에이전트로 프로젝트 전달을 확장하고 관리하세요

여러 팀에서 Devin AI를 사용하기 시작하면 문제는 더 이상 '우리가 제대로 이행했는가?'가 아닙니다. 대신 운영 통제가 핵심이 됩니다. 이는 에이전트 일을 표준에 맞춰 조정하고, 승인을 강제하며, 수동 감시 없이도 결과를 입증하는 것을 의미합니다.

이를 위해(그리고 그 이상의 작업을 위해) ClickUp 슈퍼 에이전트를 활용하세요. 이들은 AI 기반 팀원으로, 단일 규칙 기반 작업을 넘어 작업 공간 전반에서 다단계 워크플로우를 실행할 수 있습니다. 기본적으로 24시간 내내 활동하는 여러분만의 AI 동료라고 생각하시면 됩니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트를 통해 AI 기반 팀원과 함께 24시간 연중무휴로 다단계 워크플로우를 운영하세요.

슈퍼 에이전트를 활용하여 Devin AI를 중심으로 한 고차원적인 운영 일을 처리하세요. 예를 들어:

Devin 프로젝트 실행 전에 품질 게이트를 적용하세요. 입력 문서가 승인 기준, 제약 조건 및 검증 명령어를 포함하는지 검증함으로써 가능합니다.

고위험 변경 사항은 적절한 승인을 거쳐 처리되도록 하여 보안 및 플랫폼 검토가 설계 단계에서 자동으로 수행되도록 합니다.

모든 GitHub 풀 리퀘스트에 대해 변경 내용, 테스트 방법, 아직 승인이 필요한 사항을 포함한 감사 가능한 '검토 패킷'을 생성하세요.

슈퍼 에이전트 활동은 문제 해결 및 감사 목적으로 슈퍼 에이전트 감사 로그에서 검토할 수 있으므로 추적 가능성을 자동으로 생성하세요.

ClickUp의 Codegen으로 코딩 에이전트 구축하기

Devin AI의 개념은 마음에 들지만, 또 다른 제품에 걸친 엔지니어링 작업을 원하지 않는다면 ClickUp의 Codegen을 사용하세요. ClickUp의 Codegen은 작업을 완료하고, 기능을 구축하며, 코드 질문에 답변하고, 프로덕션 준비가 완료된 풀 리퀘스트를 생성하는 AI 개발자 팀원입니다.

더욱 뛰어난 점은 워크플로우 모양입니다. 티켓-플랜-테스트-PR 주기를 따르는 Devin AI와 달리, Codegen은 ClickUp 내에서 다르게 작동합니다.

자율적인 AI 에이전트 역할을 수행하며 다음과 같은 기능을 제공합니다:

작업 설명과 전체 컨텍스트(문서, 코멘트, 첨부 파일 포함)를 읽어보세요.

자연어 프롬프트나 작업 세부사항으로부터 고품질의 즉시 사용 가능한 코드 를 생성하세요

기능 구축, 버그 수정 또는 변경 사항 구현

Git 레포지토리에서 풀 리퀘스트(PR) 생성 및 열기

코드 관련 질문에 답변하세요

ClickUp 통합을 사용하여 GitHub와 연동하세요

GitHub과 연동되는 ClickUp 통합 기능을 통해 커밋, 브랜치, 풀 리퀘스트를 ClickUp 작업에 직접 연결하고 작업 내부에서 해당 활동을 확인할 수 있습니다. 또한 작업, 채팅 또는 문서에 GitHub 링크를 붙여넣기할 때 풍부한 링크 미리보기도 지원합니다.

ClickUp 통합 기능을 통해 GitHub 커밋 및 풀 리퀘스트를 작업에 연결하고, 채팅 및 문서에서 미리보기 링크를 확인하세요

연결 과정의 마찰을 최소화하기 위해 팀원들은 커밋 메시지, 브랜치 이름 또는 풀 리퀘스트에서 #{task_id} 또는 CU-{task_id}와 같은 형식으로 ClickUp 작업 ID를 참조할 수 있습니다. 이렇게 하면 수동 복사-붙여넣기 없이도 해당 활동이 올바른 위치에 표시됩니다.

PR, 브랜치 이름, 커밋 메시지 내에서 ClickUp 작업 ID를 확인하세요

더 나아가, ClickUp은 GitHub 트리거 자동화를 지원합니다. 간단히 말해, 코드가 연결되면 GitHub 이벤트에 따라 상태를 자동으로 이동하거나, 검토자에게 알리거나, 다음 단계를 시작할 수 있습니다.

🚀 ClickUp의 강점: ClickUp은 오늘날의 비효율적인 워크플로우를 위해 설계된 AI 데스크탑 동반자 ClickUp Brain MAX로 여러분을 지원합니다 . 여러 탭을 넘나들며 검색하는 대신, Brain MAX를 사용하면 팀원에게 질문하듯 자연스러운 질문으로 업무 앱과 웹을 한 곳에서 검색할 수 있습니다. 또한 음성 인식 기능을 통해 즉석에서 떠오른 아이디어를 입력 속도를 늦추지 않고도 활용 가능한 작업물로 전환할 수 있습니다. 팀이 일상적으로 활용하는 몇 가지 효과적인 방법: 스레드를 일일이 뒤지지 않고도 최신 사양, 결정 사항 또는 업데이트를 찾아보세요.

키워드만 기억나는 경우 GitHub나 Google Drive 같은 연결된 앱에서 필요한 파일을 바로 불러오세요.

누가 어떤 작업을 진행 중인지 확인한 후, 바로 해당 작업이나 문서로 이동하세요.

Chrome 확장 프로그램을 사용해 브라우저에서 읽는 내용을 요약하고 바로 실행하세요. 맥락 전환 없이 가능합니다.

코드뿐만 아니라 워크플로우까지 전달하세요, ClickUp으로

자율 코딩 에이전트는 소프트웨어 구축 방식의 일부로 빠르게 자리 잡고 있습니다. 이를 효과적으로 활용하는 방법을 익힌 팀은 더 빠르게 출시하고, 더 자신 있게 반복하며, 개발자에게 인간이 가장 잘하는 고부가가치 창의적 문제 해결을 위한 더 많은 여지를 제공할 수 있습니다.

그러나 '더 빠른 코드'보다 더 큰 이점이 있습니다. 바로 전체 개발 라이프사이클을 더 명확하게 운영하는 것입니다.

ClickUp으로 이 모든 것을 그리고 그 이상을 해내세요. 일을 구현하고 출시하는 데 도움을 주는 AI 코딩 에이전트가 필요하다면 ClickUp의 Codegen을 사용하세요. PR, 문제, 문서, 승인, 릴리스 체크리스트를 한곳에서 연결하려면 ClickUp AI 에이전트와 ClickUp의 강력한 통합 기능을 함께 활용하세요.

✅ 지금 바로 ClickUp으로 무료로 시작하세요.

자주 묻는 질문

Devin은 Python, JavaScript, TypeScript, Go와 같은 언어와 React, Node.js, Django, Flask와 같은 인기 프레임워크를 지원합니다. 최신 지원 목록은 Devin의 공식 문서를 확인하는 것이 가장 좋습니다. 지원 기능은 지속적으로 발전하고 있기 때문입니다.

Devin AI의 대안으로는 ClickUp이 있습니다. ClickUp은 에이전트형 코딩과 대규모 환경에서 팀이 일반적으로 필요로 하는 제어 계층을 결합합니다. Codegen은 ClickUp 내에서 작업 완료, 기능 구축, 코드 질문 답변, 프로덕션 준비 완료된 풀 리퀘스트 생성을 수행할 수 있으며, Super Agents는 권한 및 감사 기능을 갖춘 통제된 다단계 워크플로우를 추가합니다. 간단히 살펴볼 만한 다른 옵션으로는 OpenHands(오픈소스 클라우드 코딩 에이전트)와 SWE-agent(실제 GitHub 레포지토리에서 문제를 자율적으로 수정하는 오픈소스 에이전트)가 있으며, 루프의 자율성 수준에 따라 더 가벼운 에이전트형 IDE 방식도 고려해볼 수 있습니다.

Devin AI 요금제는 세 가지 등급으로 구성됩니다: 코어(Core): 사용량 기반 결제, $20부터 시작 팀(Team): $500/월 Enterprise: 맞춤형 가격 단, 요금은 시간이 지남에 따라 변경될 수 있으므로 공식 사이트에서 최신 가격을 반드시 재확인하시기 바랍니다.