스타트업 개발을 위한 Devin AI 활용 방법

AI 코딩 도구는 앱 전체를 작성해 준다고 약속하지만, 여기 함정이 있습니다: 구축 중인 내용을 추적할 시스템이 없다면, 한 문제를 다른 문제로 바꾸는 셈입니다.

이 가이드는 프로젝트를 체계적으로 관리하고, 팀원 간 협업을 원활하게 하며, AI 생성 코드를 효과적으로 통제하는 동시에 Devin AI를 활용한 스타트업 개발 과정을 단계별로 안내합니다.

Devin AI란 무엇인가요?

Devin AI는 Cognition AI가 개발한 자율형 AI 소프트웨어 엔지니어입니다. 코드 작성부터 디버깅, 배포까지 전 과정을 독립적으로 수행합니다. 단순한 코드 제안 도구가 아닌, 자체 코드 에디터, 웹 브라우저, 명령줄 셸을 갖춘 팀의 주니어 개발자라고 생각하시면 됩니다.

이 AI 에이전트는 SWE-bench에서 인상적인 결과를 보여주며, GitHub의 실제 소프트웨어 엔지니어링 문제를 해결하는 AI 능력을 테스트하는 벤치마크에서 13.86%의 문제를 해결했습니다. 이러한 결과는 유능한 AI 프로그래머로서의 신뢰성을 입증합니다.

Devin은 개발자 자원이 제한된 스타트업 등 엔지니어링 팀을 위해 설계되었으며, 개발 속도를 가속화하고 제품을 더 빠르게 출시해야 하는 팀에게 적합합니다.

스타트업은 소규모 팀으로 신속하게 구축하고 반복해야 하는 압박이 끊이지 않습니다. 이로 인해 신규 기능 개발과 버그 수리 사이에서 고통스러운 선택을 해야 하는 경우가 많으며, 개발자 시간의 20~40%를 소모하는 기술적 부채가 쌓이게 됩니다. Devin AI는 인력 채용 없이 엔지니어링 용량을 확장하고 반복적인 코딩 작업을 자동화하여 팀이 영향력 높은 일에 집중할 수 있도록 지원합니다.

그러나 작업을 AI에 넘기는 것은 새로운 과제를 야기합니다: 어떻게 작업을 관리할 것인가? 적절한 프로젝트 관리 시스템이 없다면, Devin이 무엇을 구축하고 있는지 추적하지 못하게 되어 맥락 분산 ( 컨텍스트 스프롤 )이 발생할 수 있습니다. 이는 팀원들이 서로 연결되지 않은 앱과 플랫폼에서 정보를 찾느라 시간을 낭비하게 만들고, 가시성을 유지하는 것을 불가능하게 만듭니다.

솔루션: 컨텍스트 확산을 방지하고, AI로 생성된 모든 개발 작업을 ClickUp과 같은 통합 작업 공간에서 체계적으로 관리, 추적, 검토하세요.

Devin AI가 스타트업 팀을 위해 할 수 있는 일

스타트업은 끊임없는 시간과의 경쟁 속에 있으며, 제한된 엔지니어링 팀은 주요 병목 현상으로 느껴질 수 있습니다. 여러분은 MVP 구축, 버그 수정, 백로그가 넘쳐나는 것을 막는 작업을 동시에 수행하려 애쓰고 있습니다. 이러한 자원 한도는 시장 출시 시간을 늦추고 개발자의 번아웃으로 이어질 수 있습니다.

Devin AI는 개발자의 소중한 시간을 잡아먹는 명확하고 반복 가능한 작업을 탁월하게 처리합니다. 이는 팀이 혁신에 집중할 수 있도록 지루한 일을 대신 처리하는 힘의 증폭제 역할을 합니다.

스타트업이 이 AI 소프트웨어 엔지니어를 활용해 경쟁 우위를 확보할 수 있는 핵심 방법은 다음과 같습니다: 🛠️

MVP를 처음부터 끝까지 구축하고 배포하세요

최소 기능 제품(MVP) 을 시장에 출시하는 것은 스타트업 아이디어를 검증하는 데 중요하지만, 개발 작업에 수개월이 소요될 수 있습니다. 이러한 지연은 자금을 소진시키고 경쟁사가 따라잡을 기회를 제공한다는 의미입니다.

Devin은 애플리케이션을 상세히 설명하는 프롬프트를 받아 기능성 프로토타입을 처음부터 구축하여 이 주기를 획기적으로 단축합니다.

워크플로우는 간단합니다: Devin이 개발 환경을 설정하고, 필요한 코드를 작성하며, 기능 검증을 위한 테스트를 실행하고, 심지어 애플리케이션을 프로덕션 환경에 배포할 수도 있습니다. 이를 통해 몇 달이 아닌 며칠 또는 몇 주 만에 실제 사용자 피드백을 얻을 수 있습니다.

Devin이 구축할 수 있는 MVP의 몇 가지 예시:

웹 애플리케이션: 일반적인 프레임워크를 활용한 랜딩 페이지, 사용자 대시보드, 간단한 CRUD(생성, 읽기, 업데이트, 삭제) 앱

API 통합: 타사 서비스 연결 또는 내부 데이터 파이프라인 구축을 위한 tools

내부 도구: 사용자 관리용 관리자 패널, 보고 대시보드, 내부 프로세스 자동화를 위한 스크립트

💡 전문가 팁: Devin은 명확하고 상세한 사양과 함께 사용할 때 최상의 성능을 발휘합니다. 모호한 프롬프트는 예측 불가능한 결과를 초래합니다. 이를 방지하려면 요구사항을 정의하고 추적하는 체계가 필요합니다. ClickUp에서 각 기능에 대한 상세한 작업을 생성하여 Devin이 구축 중인 내용을 완벽하게 가시성 있게 파악하세요.

버그 수정 및 백로그 일을 자동화하세요

많은 스타트업에게 버그 백로그는 지속적인 스트레스의 원천입니다. 팀이 이를 줄이는 속도보다 빠르게 증가하여 버그 투성이 제품과 쌓여가는 기술적 부채를 초래합니다. 개발자들은 오래된 문제 해결과 수익 창출 기능을 구축하는 것 사이에서 선택을 강요받습니다.

Devin은 백로그의 문제를 자율적으로 분류합니다. 버그의 근본 원인을 파악하고, 이를 수정하는 코드를 작성하며, GitHub에 풀 리퀘스트로 해결책을 제출하여 팀이 검토할 수 있도록 합니다.

다음과 같은 일반적인 백로그 항목을 처리하는 데 이상적입니다:

의존성 업데이트: 구식 패키지 업그레이드 및 발생하는 호환성 문제 해결

테스트 실패: 테스트 실패 원인을 진단하고 수정 사항을 적용하여 테스트 스위트가 다시 통과하도록 합니다.

사소한 UI 버그: 스타일링 문제 수정, 깨진 링크 수정 또는 다양한 기기에서의 표시 문제 해결

💡 전문가 팁: Devin이 수정안을 제안하더라도, 병합 전에는 반드시 인간 엔지니어가 코드를 검토해야 합니다. ClickUp 자동화 기능을 활용해 반복적인 단계를 자동화함으로써 전체 프로세스를 간소화하세요. ClickUp 자동화로 버그 라벨이 지정된 작업을 Devin에게 자동 할당하고 상태를 업데이트하여 원활하고 투명한 워크플로우를 유지하세요.

코드 마이그레이션 및 리팩토링 처리

프레임워크 업그레이드나 API 마이그레이션과 같은 대규모 코드베이스 변경 작업은 종종 지루하고 시간이 많이 소요되며 위험합니다. 소규모 스타트업 팀에게 이러한 프로젝트는 제품 로드맵을 몇 주 동안 지연시킬 수 있습니다. 이는 Devin이 상당한 효과를 발휘할 수 있는 또 다른 영역입니다.

명확히 정의된 리팩토링 작업을 Devin에 위임할 수 있습니다. Devin은 코드베이스의 패턴을 학습하여 수백 개의 파일에 걸쳐 일관되게 변경 사항을 적용합니다. 이를 통해 시니어 개발자는 더 복잡한 아키텍처 과제에 집중할 수 있습니다.

Devin의 일반적인 마이그레이션 작업에는 다음이 포함됩니다:

언어 또는 프레임워크 업데이트: Python 2에서 3으로 코드베이스 마이그레이션 또는 React 클래스 컴포넌트를 함수형 컴포넌트로 변환

API 마이그레이션: 애플리케이션 전반에 걸쳐 사용 중단된 API 엔드포인트의 모든 인스턴스를 업데이트합니다.

코드 스타일 강제 적용: 새로운 린팅 규칙이나 형식 표준을 전체 코드베이스에 일관되게 적용합니다.

💡 프로 팁: ClickUp 사용자 지정 필드로 각 마이그레이션 단계를 추적하여 마이그레이션 진행 개요 보기를 명확하게 파악하고 리팩토링 과정에서 누락되는 부분이 없도록 하세요.

이 비디오를 시청하여 AI 에이전트가 개발 프로세스 확장에 어떻게 도움이 되는지 알아보세요:

Devin AI 작동 방식

AI 코딩 tools를 '블랙박스'로 생각하기 쉽습니다. 코드베이스에 의존할 때 불안감을 줄 수 있죠. Devin의 작동 방식을 이해하면 프로세스의 신비감을 해소하고 작업을 더 효과적으로 구성할 수 있습니다. 단순한 코드 완성 도구와 달리 Devin은 자체 샌드박스 개발 환경에 접근할 수 있는 진정한 AI 에이전트입니다.

이는 단순히 코드를 제안하는 것이 아니라 적극적으로 작업한다는 의미입니다. 이 아키텍처는 인간 개발자처럼 기능할 수 있도록 하는 세 가지 핵심 구성 요소를 갖추고 있습니다.

계획 수립 및 추론: 코드를 작성하기 전에 Devin은 작업을 논리적인 단계 순서로 분해합니다. 그런 다음 플랜 내용을 설명하여 접근 방식을 검토하고 피드백을 제공할 기회를 제공합니다.

도구 사용: Devin은 자체 도구 모음을 갖추고 있습니다. 여기에는 파일 작성 및 수정을 위한 코드 에디터, 명령어 실행을 위한 터미널, 문서 조회를 위한 웹 브라우저가 포함됩니다. 이를 통해 단순한 코드 생성 이상의 복잡한 작업을 수행할 수 있습니다.

버전 관리: AI 에이전트는 GitHub와 직접 연동하여 브랜치 생성, 변경 사항 커밋, 풀 리퀘스트 생성을 수행합니다. 표준 개발 관행을 따르므로 일 내용을 쉽게 검토하고 병합할 수 있습니다.

Devin은 인간이 개입하는 모델로 운영됩니다. 작업을 자율적으로 수행하지만 중요한 점검 지점에서는 일시 중지하고 사용자의 승인을 기다립니다. 이를 통해 최종 결정권은 항상 사용자에게 있습니다. 시간이 지남에 따라 Devin은 사용자의 문서를 읽고 코드베이스를 탐색하며 학습하여 팀의 특정 패턴과 표준에 맞춰 적응합니다.

Devin AI 시작 방법

via Devin AI

스타트업 워크플로우에 Devin과 같은 강력한 새 tool을 통합하는 것은 막대한 작업처럼 느껴질 수 있습니다. 복잡한 설정, 권한 관리, 기존 스택과의 호환성 문제 등이 걱정될 수 있습니다. 혼란스러운 온보딩 과정은 시간 낭비와 tool의 미사용으로 이어질 수 있습니다.

좋은 소식은 Devin 시작 과정이 체계적으로 구성되어 있다는 점입니다. 효과적인 AI 지원 개발의 기초는 올바른 온보딩에 있습니다.

가입하고 플랜을 선택하세요

먼저 Cognition AI 플랫폼에서 계정을 생성해야 합니다. Devin 플랜은 일반적으로 사용량 기반이며, 예상 사용량에 따라 다양한 등급이 제공됩니다. 세션 기반 모델로, 작업 수행 시 일정량의 컴퓨팅 시간이 소모됩니다.

스타트업의 경우 소규모 플랜으로 시작하는 것이 현명합니다. 이렇게 하면 더 크고 비싼 플랜으로 커밋하기 전에 다양한 워크플로우를 테스트하고 사용 패턴을 파악할 수 있습니다.

계정을 생성한 후 다음 단계는 Devin을 개발 생태계에 연결하는 것입니다. 가장 중요한 통합은 GitHub와의 연동입니다. Devin GitHub 앱을 설치하고 작업할 리포지토리에 대한 접근 권한을 부여해야 합니다. 브랜치 생성 및 풀 리퀘스트 개시를 위해 읽기/쓰기 권한을 부여해야 합니다.

더 원활한 워크플로우를 위해 Devin을 다른 도구와 연결할 수도 있습니다.

GitHub: 앱을 설치하고, Devin이 접근할 수 있는 리포지토리를 선택하며, 메인 브랜치를 보호하기 위해 브랜치 권한을 설정하세요.

Slack: 계정을 연결하여 Devin의 진행 상황과 풀 리퀘스트 검토 준비 완료 시점에 대한 실시간 알림을 받으세요.

프로젝트 관리: Devin을 이슈 트래커에 연결하여 간편한 작업 할당

새로운 도구를 도입할 때 가장 큰 위험은 또 다른 정보 사일로가 생성되는 것입니다. 이를 방지하려면 모든 개발 작업(인력이 생성한 작업과 AI가 생성한 작업 모두)을 한곳에 중앙 집중화하세요. GitHub 통합 기능을 사용하여 풀 리퀘스트(PR)와 커밋을 ClickUp 작업에 자동으로 연결하세요. Devin이 PR을 열면 해당 작업이 즉시 업데이트되어 코드와 프로젝트 계획 간의 맥락 분산을 방지합니다.

ClickUp은 GitHub과 연동됩니다

Devin AI로 수행하는 첫 번째 작업

대규모 프로젝트로 시작하는 것은 좌절의 지름길입니다. Devin을 활용한 첫 작업은 작고 명확하며 위험 부담이 적은 것으로 시작하세요. 이렇게 하면 스프린트를 방해하지 않으면서도 여러분과 팀이 Devin의 워크플로우, 기능 및 한도를 이해하는 데 도움이 됩니다.

초기 작업으로는 단일 의존성 업데이트, 매우 간단한 기능 추가, 또는 잘 문서화된 버그 수정 등이 적합합니다. 목표는 학습에 있으며, 가장 큰 엔지니어링 과제를 즉시 해결하는 것이 아닙니다.

효과적인 프롬프트 작성법

Devin의 일 품질은 프롬프트의 품질과 직결됩니다. 모호한 지시는 시간 낭비와 예측 불가능한 결과를 초래합니다. 훌륭한 프롬프트는 Devin이 성공하기 위해 필요한 모든 것을 명확하게 제공합니다.

효과적인 프롬프트는 네 가지 키 요소로 구성됩니다:

컨텍스트: 코드베이스의 기능과 관련 배경 정보를 간략히 설명하세요.

작업: Devin이 수행해야 할 구체적인 작업을 명확하고 간단한 용어로 설명하세요.

제약 조건: 준수해야 할 요구사항, 표준 또는 한도를 목록으로 작성하십시오.

성공 기준: 결과를 검증할 수 있도록 "완료됨" 상태를 정확히 정의하세요.

예를 들어, "로그인 버그를 수정해 주세요"와 같은 모호한 프롬프트 대신 다음과 같은 프롬프트가 훨씬 효과적입니다: "사용자가 올바른 자격 증명을 입력한 후 빈 화면이 표시되는 로그인 버그를 수정해 주세요. 해당 문제는 auth.js 파일에 있습니다. API 호출이 실패할 경우 오류 처리를 추가하고 사용자 친화적인 메시지를 표시해 주세요."

💡 프로 팁: ClickUp 문서에서 프롬프트 템플릿을 생성하여 저장하고 작업에 직접 연결하면 누구나 Devin에 작업을 정확하게 할당하기 쉬워집니다.

Devin의 플랜과 근거 검토

Devin이 코딩을 시작하기 전에 플랜을 제시합니다. 이는 인간이 검토할 수 있는 중요한 체크포인트입니다. 오해가 잘못된 코드로 이어지기 전에 이를 발견할 수 있는 기회입니다.

계획을 검토할 때는 논리적인 단계, 올바른 파일 식별, 팀 표준에 부합하는 접근 방식을 확인하세요. 문제가 발견되면 피드백을 제공하고 Devin에게 플랜 수정을 요청할 수 있습니다. 추론 추적 기능은 특정 결정을 내리는 이유를 설명하여 그 과정에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 작업 댓글에 플랜 검토 내용을 문서화하여 모든 AI 지원 작업에 대한 명확한 감사 추적을 유지하세요. 이는 모든 피드백과 승인 내역을 기록하여 품질 관리와 향후 디버깅에 매우 유용합니다. 작업 내 직접 사용자에게 댓글을 할당하여 댓글이 반드시 확인되도록 하고, 할당된 댓글을 체크리스트에서 빠르게 보기하세요.

풀 리퀘스트 승인하기

Devin이 작업을 완료하면 GitHub에 코드 변경 사항, 새로 작성한 테스트, 문서가 포함된 풀 리퀘스트를 생성합니다. 이 단계에서는 기존 코드 검토 프로세스가 진행됩니다. AI가 생성한 코드도 사람이 작성한 코드와 마찬가지로 꼼꼼히 검토해야 합니다.

검토 시 다음 사항을 확인하세요:

코드 품질: 코드가 팀의 스타일 가이드와 최고의 실행 방식을 따르고 있나요?

테스트 커버리지: Devin이 변경 사항을 검증하기 위해 테스트를 추가하거나 업데이트했나요?

문서화: 풀 리퀘스트 설명이 명확한가요? 필요한 곳에 코멘트가 달렸나요?

만족스러우면 PR을 승인하고 병합하세요. 통합 시스템의 장점이 바로 여기서 발휘됩니다.

💡 프로 팁: ClickUp GitHub 통합 기능을 사용해 풀 리퀘스트를 병합할 때 작업 상태를 자동으로 '완료됨'으로 업데이트하여 수동 노력 없이 프로젝트 보드를 완벽하게 동기화하세요 .

스타트업 워크플로우에서 Devin AI 활용을 위한 최고의 실행 방식

팀에 강력한 AI 도구를 제공할 때 사용 가이드라인 없이 접근 권한만 부여하면 혼란이 발생할 수 있습니다. 버그가 있는 코드가 프로덕션에 병합되거나, 개발자가 AI의 실수를 정리하느라 시간을 낭비하는 결과를 초래할 수 있습니다. 이를 방지하려면 팀이 Devin을 활용하는 방법에 대한 명확한 최고의 실행 방식을 수립해야 합니다. ✨

작게 시작하세요: 팀이 Devin의 강점과 효과적인 프롬프트 작성법을 익힐 수 있도록 위험도가 낮고 중요하지 않은 작업부터 시작하세요.

명확한 승인 기준 정의 : Devin은 "완료됨" 상태를 구체적이고 측정 가능한 요구사항으로 정의할 때 최상의 성능을 발휘합니다. : Devin은 "완료됨" 상태를 구체적이고 측정 가능한 요구사항으로 정의할 때 최상의 성능을 발휘합니다.

인간의 감독 유지: 모든 풀 리퀘스트는 병합 전에 반드시 인간 개발자가 검토하고 승인하도록 하십시오.

브랜치 보호 기능 활용: GitHub 리포지토리를 구성하여 보호된 브랜치에 대한 승인을 요구하도록 설정하세요. 이를 통해 Devin이 코드를 직접 병합하는 것을 방지할 수 있습니다.

AI 작업 별도 추적: 보고 및 속도 추적을 개선하기 위해 Devin에 할당된 작업과 인간 개발자에게 할당된 작업을 구분하세요.

조직의 노하우 문서화: 기술 문서를 최신 상태로 유지하여 Devin이 특정 코드베이스 패턴과 표준을 학습할 수 있도록 하세요.

가이드라인 설정: Devin이 수정할 수 있는 코드베이스 영역과 접근 금지 영역을 명확히 정의하세요.

ClickUp에서 워크플로우를 운영화하여 보고서를 손쉽게 필터링 및 생성하고, AI 생성 PR마다 시니어 개발자의 승인을 확보하며, 모든 기술 문서와 프롬프트 템플릿을 한곳에 보관하세요.

💡 전문가 팁: ClickUp 대시보드를 활용해 팀 진행 상황을 시각화하고, AI와 인간 개발 속도를 비교하여 병목 현상과 개선 기회를 파악하세요.

AI 기반 업데이트가 적용된 ClickUp 대시보드

Devin AI 사용의 한계점

Devin은 강력한 도구이지만 만능 해결책은 아닙니다. 현실적인 기대치를 설정하고 좌절을 피하기 위해서는 그 한계를 이해하는 것이 핵심입니다. 이러한 한계를 솔직하게 제시하는 것이 팀이 도구를 효과적으로 활용하는 데 도움이 됩니다.

복잡한 아키텍처 결정: Devin은 기존 패턴을 따르는 데 탁월하지만, 고수준 설계 선택을 하거나 새로운 시스템을 처음부터 설계할 수는 없습니다.

모호한 요구사항: 불분명하거나 불완전한 프롬프트는 예측 불가능하고 종종 잘못된 결과를 초래합니다.

새로운 문제 해결: Devin은 이전에 접했던 문제와 유사한 작업에서 가장 효과적입니다. 창의적이고 틀에 박히지 않은 사고가 필요한 완전히 새로운 도전 과제는 처리하기 어렵습니다.

보안 핵심 코드: 인증, 암호화 또는 민감한 데이터 처리와 관련된 작업은 AI에 위임해서는 안 됩니다.

크로스 시스템 디버깅: 여러 마이크로서비스나 인프라 구성 요소에 걸쳐 발생하는 문제 진단은 Devin이 단독으로 처리하기에는 종종 너무 복잡합니다.

컨텍스트 창 한도: 매우 크고 복잡한 코드베이스의 경우, Devin이 작업을 올바르게 수행하는 데 필요한 모든 컨텍스트를 유지하지 못할 수 있습니다.

이러한 한계로 인해 강력한 프로젝트 관리 프로세스의 중요성이 더욱 부각됩니다. 명확한 작업 정의, 체계적인 템플릿 제공, 주요 점검 단계마다 인적 감독을 강화하는 시스템이 필요합니다.

스타트업 개발을 위한 Devin AI의 대안

Devin은 코드 생성에 탁월하지만, 이는 퍼즐의 한 조각에 불과합니다. 스타트업은 인간이 수행하든 AI가 수행하든 모든 개발 작업을 관리, 추적, 조정할 수 있는 포괄적인 시스템이 필요합니다.

Devin, GitHub, Slack 및 별도의 프로젝트 관리 도구를 동시에 사용하면, 감독이나 전략 없이 연결되지 않은 AI 도구가 계획 없이 확산되는 '도구 확산'과 'AI 확산' 현상이 발생합니다. 이는 비용 낭비와 중복 노력을 초래하여 팀의 속도를 늦추게 됩니다.

ClickUp으로 프로젝트 관리, 문서, 커뮤니케이션을 한곳에 통합하여 이 문제를 해결하세요.

ClickUp AI 기업 검색으로 코드 관련 노트, 작업, 채팅을 손쉽게 관리하세요

ClickUp의 통합 AI 작업 공간 — 프로젝트, 문서, 대화, 상황별 AI 인텔리전스가 원활하게 연동되는 단일 보안 플랫폼 — ClickUp Brain이 전체 작업 공간에 걸쳐 인텔리전스를 제공하며 모든 것을 하나로 통합합니다.

AI 기반 작업 생성: ClickUp Brain을 사용하여 간단한 프롬프트로 상세한 작업 설명, 하위 작업 및 승인 기준을 생성하세요.

지식 관리: ClickUp Brain으로 모든 ClickUp 문서, 작업, 댓글을 검색하여 필요한 맥락을 즉시 확인하세요.

자동화 지원: ClickUp에서 자연어 사용으로 복잡한 라우팅 및 상태 업데이트 규칙을 설정하여 시간을 절약하세요.

비기술 팀원들도 프로젝트를 깊이 이해하며 개발 작업을 수행할 수 있도록 지원하세요— ClickUp의 Codegen Agent가 AI 코딩 기능을 프로젝트 관리 허브에 직접 제공합니다.

고객 지원: 지원 담당자가 보고된 문제를 기반으로 코드 변경 사항을 생성할 수 있도록 하여 지원 티켓을 실제 수정으로 전환하세요.

제품 관리자: 엔지니어링 주기를 기다리지 않고 제품 요구사항 문서(PRD)를 작동하는 프로토타입으로 전환하세요.

엔지니어링 및 QA: 요구사항에서 직접 테스트 스위트 생성을 자동화하여 팀이 더 빠르고 자신 있게 출시할 수 있도록 지원합니다.

스타트업 팀을 위한 Devin AI 대안

Devin은 강력한 자율 에이전트이지만, 시중에 나와 있는 유일한 AI 코딩 tool은 아닙니다. 스타트업에 적합한 선택은 개발자를 보조할 tool이 필요한지, 아니면 작업을 위임할 tool이 필요한지에 달려 있습니다.

코딩에 널리 쓰이는 몇 가지 tools를 간단히 비교해 보겠습니다.

tool 가장 적합한 대상 핵심 기능 참고 사항 GitHub Copilot 에디터 내 코드 완성 입력 중 실시간 제안 모든 개발은 인간의 주도하에 진행되어야 합니다 커서 AI 중심 코드 편집 IDE 내 채팅 기반 코드 생성 여전히 지속적인 개발자 감독이 필요합니다 Replit Agent 빠른 프로토타입 제작 브라우저 기반 개발 환경 복잡한 생산 애플리케이션에 한도 Claude/ChatGPT 코드 설명 및 스니펫 대화형 코드 지원 코드베이스와의 직접적인 통합은 없습니다 Devin AI 자율적 작업 완료 PR 출력을 통한 엔드투엔드 개발 명확하고 잘 정의된 작업 정의가 필요합니다.

대부분의 대안은 개발자의 워크플로우를 보조하기 위해 설계된 코드 어시스턴트입니다. Devin은 전체 작업을 자율적으로 처리할 수 있는 능력으로 차별화됩니다. 어떤 도구를 선택하든, 모든 작업을 추적하고 조정하기 위한 강력한 프로젝트 관리 플랫폼은 여전히 필요합니다.

💡ClickUp Brain은 ClickUp 내에서 여러분의 코딩 파트너 역할을 합니다.

ClickUp으로 스타트업 개발 워크플로우 관리하기

Devin AI는 스타트업의 엔지니어링 생산성을 극대화하는 강력한 도구입니다. 다만 명확한 승인 기준이 있는 반복 가능한 코딩 작업에 활용할 때 가장 효과적입니다. 인간의 감독은 단순한 권고가 아닌 필수 요소입니다. AI가 생성한 코드도 사람이 작성한 코드와 동일한 수준의 엄격한 검토가 필요합니다. 위험도가 낮은 소규모 작업부터 시작하면 효과적인 프롬프트 작성 및 검토 워크플로우 역량을 키울 수 있습니다. 🤩

AI 지원 워크플로우 관리는 가시성, 협업, 명확한 프로세스가 필요합니다. ClickUp으로 AI 기반 스타트업의 프로젝트 관리 기반을 구축하세요. ClickUp으로 무료로 시작하여 모든 개발 작업(인력 및 AI 생성)을 하나의 통합된 작업 공간으로 통합하세요.

자주 묻는 질문

Devin은 명확한 사양을 제공받을 경우 웹 애플리케이션, 내부 도구 및 API 통합을 위한 기능성 MVP를 구축할 수 있습니다. 그러나 새로운 아키텍처를 가진 복잡한 제품의 경우 계획 및 감독 단계에서 여전히 인간 개발자의 참여가 필요합니다.

Devin은 명확한 프롬프트 제공과 풀 리퀘스트 이해가 필요하므로 기술적 맥락이 있어야 효과적으로 작동합니다. 비기술 창업자는 코드 검토 및 감독을 담당할 기술 고문과 협력하여 Devin을 효과적으로 활용할 수 있습니다.

Devin은 키 체크포인트에서 추론 과정을 보여주며 승인을 요청합니다. 모든 풀 리퀘스트는 병합 전에 검토되어야 합니다. 할당된 각 작업에 대해 Devin의 출력을 검토할 수 있는 선임 개발자를 계획해야 합니다.

Devin은 세션 기반 가격 모델을 사용하며, 작업 수행 시 컴퓨팅 시간이 소모됩니다. 다양한 플랜 등급이 제공됩니다. 귀사의 스타트업 예상 사용량에 맞는 최신 가격 정보는 Cognition AI에 직접 문의하시기 바랍니다.

Devin은 반복적인 작업을 처리함으로써 개발자의 용량을 강화하지만, 아키텍처 결정을 내리고 복잡한 문제 해결을 담당하는 인간 개발자를 대체하지는 않습니다. Devin을 기존 팀의 역량을 증폭시키는 도구로 생각하십시오.

보안상 중요한 코드, 복잡한 아키텍처 결정, 창의적인 문제 해결이 필요한 새로운 문제들은 위임하지 마십시오. Devin은 문서화된 패턴과 명확한 승인 기준이 있는 잘 정의되고 반복 가능한 작업에 탁월합니다.