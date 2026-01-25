미래형 에이전시를 구축하는 방법

이 가이드는 특히 지금, ClickUp 4.0, 슈퍼 에이전트, AI가 에이전시 운영 방식을 변화시키는 가운데, 더 확장 가능하고 매각 가능한 에이전시를 구축하고자 하는 에이전시 및 서비스 비즈니스 소유자 또는 리더를 위한 것입니다.

저자는 에이전시 창업, 확장, 매각 과정을 공유하며, 특히 ClickUp (4.0 버전과 슈퍼 에이전트)이 에이전시 운영을 어떻게 혁신할 수 있는지 강조합니다.

주요 포인트는 다음과 같습니다:

서비스의 제품화는 확장성과 판매 가능성을 위해 필수적이며, 범위가 확대되는 것을 방지하고 반복 가능한 시스템을 구축할 수 있게 합니다.

ClickUp의 자동화 및 AI는 클라이언트 온보딩, 작업 할당, 지속적인 클라이언트 관리와 같은 프로세스를 간소화합니다.

지식을 Google Docs 같은 분산된 도구가 아닌 ClickUp Docs에 중앙 집중화하면 팀과 AI 에이전트가 질문에 답변할 수 있어 병목 현상을 줄입니다.

팀 온보딩은 ClickUp 내에서 완전히 관리할 수 있습니다. 교육 및 성과 평가를 위한 목록 템플릿과 작업을 활용하세요.

마케팅 워크플로우는 콘텐츠 기획, 초안 작성, 편집, 프로모션을 지원하는 ClickUp 자동화 및 슈퍼 에이전트의 혜택을 받습니다.

ClickUp은 헬프 데스크 역할을 수행하며, 슈퍼 에이전트가 클라이언트 티켓과 후속 조치를 처리하여 고객 서비스와 효율성을 향상시킵니다.

ClickUp과 같은 통합 플랫폼은 분리된 시스템의 비효율성을 제거하여 AI와 에이전트가 더 나은 인사이트를 제공하고 에이전시 운영을 간소화할 수 있는 중앙 집중식 환경을 제공합니다.

이 문서는 모든 일, 커뮤니케이션, 지식을 한곳에 통합하는 '컨버전스'가 AI 및 자동화와 결합될 때 현대 에이전시에 강력한 동력이 된다고 결론지었습니다.

대부분의 에이전시가 확장에 어려움을 겪는 이유

에이전시와 서비스 비즈니스는 모든 클라이언트 프로젝트가 일회성으로 변하고 일이 서로 연결되지 않은 도구들에 흩어지면 벽에 부딪힙니다. 제가 직접 목격했습니다: 소수의 클라이언트로 시작된 일이 순식간에 맞춤형 요청, 흩어진 문서, 머릿속에만 존재하는 프로세스의 미로로 변해버리죠. 이는 지치게 할 뿐만 아니라 확장하거나 매각하는 것이 거의 불가능합니다.

2013년, 저는 에이전시를 시작했습니다. 이후 3년간 그 에이전시는 성장하여 같은 업계의 대형 기술 기업에 인수되었습니다. 이후 저는 또 다른 에이전시를 시작했습니다. 그 에이전시는 비즈니스 관리와 확장의 핵심 도구로 ClickUp을 활용했습니다. 현재 저는 ClickUp에서 성장 운영(Growth Ops)을 담당하고 있습니다—제게는 일종의 원점으로 돌아온 순간입니다.

첫 번째 에이전시가 인수된 이후, 저는 확장 가능하고 매각 가능한 에이전시 구축에 관한 팟캐스트 게스트로 꾸준히 출연하고 관련 글을 써왔습니다.

하지만 2025년에 다시 시작한다면, ClickUp 4.0과 슈퍼 에이전트 같은 모든 tool과 자원을 활용해 몇 가지는 다르게 할 것입니다.

이 가이드는 실행 지침서입니다: 서비스를 상품화하고, 반복 가능한 시스템을 구축하며, 지식을 중앙화하고, AI와 에이전트를 활용하여 실행이 계속 진행되도록 하되 본인이 병목 현상이 되지 않도록 하십시오.

슈퍼 에이전트가 실제로 어떻게 도움이 되는지 자세히 알아보기:

서비스 상품화로 범위 확대 방지

제품화는 확장성과 판매 가능성의 핵심입니다. 맞춤형 일을 반복 가능한 시스템으로 전환합니다.

가장 먼저: 에이전시를 확장 가능하고 매각 가능한 핵심 요소인 '제품화'에 대해 이야기하고자 합니다.

에이전시를 확장 가능하고 매각 가능한 구조로 만들기 위해, 저는 서비스의 범위를 고정된 프로젝트로 전환하는 '제품화된 서비스' 구축에 집중했습니다.

프리랜서와 에이전시는 종종 범위가 점차 확대되는 문제에 직면합니다: 한 가지 결과물로 시작된 프로젝트가, 클라이언트가 '한 가지 더'를 요구하고 또 '한 가지 더'를 요구하면서 끝이 보이지 않게 됩니다. 결국 단순해 보였던 프로젝트가 수정 작업과 '한 가지 더' 요구로 인해 초과 근무로 이어지며 주말과 휴일을 희생하게 됩니다.

제품화된 서비스 제공을 통해 명확한 마일스톤과 함께 고정된 결과물 세트가 제공됩니다. 범위를 벗어난 작업은 추가 비용이 발생합니다.

제공자 측면에서 상품화된 서비스를 제공하는 이점 중 하나는 고정된 범위로 일함으로써 반복 가능한 시스템과 프로세스를 구축할 수 있다는 점입니다.

클라이언트 수가 얼마나 많아지든, 모든 클라이언트에게 동일한 온보딩과 동일한 서비스 제공 워크플로우를 제공합니다.

제품화는 제 첫 에이전시를 확장하는 데 핵심이었습니다. 이를 통해 소규모 인력으로 3년 만에 웹 디자인 및 마케팅 서비스 분야에서 100개 클라이언트에 도달할 수 있었습니다.

더 나아가, 서비스 제공 프로세스를 제품화하고 반복 가능한 조립 라인처럼 구축하면 결국 워크플로우에서 완전히 손을 뗄 수 있는 시스템을 만들 수 있습니다.

제품화하기 전에는 끝없는 수정 요청을 하는 클라이언트들이 있었습니다. 한 달이면 끝날 프로젝트가 여섯 달이 걸리기도 했죠. 제품화 후에는 명확한 가이드라인과 결과물을 설정함으로써 지연 없이 훨씬 빠르게 프로젝트를 완료할 수 있게 되었습니다.

제가 아는 많은 에이전시에서 창업자가 병목 현상이 됩니다. 창업자의 승인이나 참여 없이는 프로젝트가 진행될 수 없기 때문에, 결국 창업자는 휴가를 가거나 비즈니스 운영에 집중하기보다는 비즈니스 안에서 일하는 데 매달려야 합니다.

반드시 문서화하고 시행해야 할 핵심 가이드라인:

포함 사항

제외 사항

수정 작업 방식

변경 요청 트리거

당신이 없어도 돌아가는 시스템을 구축하세요

서비스가 상품화되면, 시스템과 자동화가 '반복 가능'을 '확장 가능'으로 전환합니다.

적합한 도구와 반복 가능한 시스템을 활용하면 제품화된 서비스 비즈니스를 매우 확장 가능하게 구축할 수 있습니다.

ClickUp과 같은 플랫폼의 장점은 반복 가능한 시스템을 구축할 수 있을 뿐만 아니라, AI와 자동화가 수동 작업을 대거 처리해 준다는 점입니다.

예를 들어, 클라이언트 온보딩을 살펴보겠습니다.

이상적인 환경에서는 모든 신규 클라이언트 온보딩이 유사한 프로세스를 따릅니다.

신규 클라이언트를 위해 아마도 다음이 필요할 것입니다:

클라이언트가 가입하는 서비스 내용과 제공되는 혜택 범위를 명확히 파악하기 위해

클라이언트에 대해 더 알아보기(클라이언트가 설문지를 작성하거나 온보딩 인터뷰를 진행하도록)

클라이언트 데이터를 추적하기 위해

클라이언트의 폴더 및 시스템 설정하기

ClickUp 자동화 및 시스템이 이를 지원합니다.

클라이언트 온보딩을 간소화하고 자동화하기 위해 ClickUp을 활용한 예시를 소개합니다:

워크플로우 트리거 클라이언트가 계약서에 서명하고, 초기 청구서를 결제하며, 온보딩 양식을 제출할 때마다 각 단계가 ClickUp과의 연동을 트리거합니다.

사용자 정의 가능한 ClickUp 양식으로 정보를 빠르게 수집하세요

온보딩 프로젝트 자동 생성 ClickUp은 해당 클라이언트와 연결된 작업 및 프로젝트 항목의 계단식 구조를 생성합니다. CRM 스타일 리스트로 클라이언트 정보 수집 중앙 집중식 클라이언트 목록에 신규 클라이언트가 업데이트되며, 핵심 설문조사 내용은 중앙 집중식 클라이언트 목록에 신규 클라이언트가 업데이트되며, 핵심 설문조사 내용은 사용자 지정 필드 에 저장됩니다.

클라이언트 온보딩 흐름: 접수부터 런칭까지

소유권이 부여된 일회성 온보딩 체크리스트 생성 ClickUp은 클라이언트와 연결된 약 20개의 온보딩 작업으로 구성된 전용 온보딩 목록을 생성합니다. 작업에는 의존성(예시: "이 작업은 전제 조건이 완료되기 전까지 시작할 수 없음")이 포함되며 특정 팀원에게 할당됩니다. 전제 조건 완료 시 자동으로 작업 차단 해제 작업이 완료되고 의존성이 해소되면 하위 작업이 자동으로 '실행 준비 완료' 상태로 전환되어 담당자가 작업을 시작할 수 있음을 알 수 있습니다. 클라이언트를 "실시간" 서비스 제공으로 전환온보딩 작업이 완료되면 클라이언트는 공식적으로 서비스를 시작합니다. 지속적인 반복 작업을 자동화하세요 ClickUp은 진행 중인 클라이언트 목록에 반복 작업을 자동 생성하고, 팀의 용량과 가용성에 따라 작업을 배정합니다. 첫 60일간 사전 점검 기능 추가 첫 두 달 동안 반복 작업이 생성되어 고강도 온보딩 경험을 보장합니다.

저희 에이전시는 비즈니스를 운영하기 위해 다음과 같은 여러 개의 별도 스페이스를 운영했습니다:

클라이언트 서비스를 위한 스페이스

인사 및 휴가 관리 스페이스

마케팅 및 콘텐츠 운영을 위한 스페이스

ClickUp 4.0과 슈퍼 에이전트로 미래형 에이전시를 구축하세요

이전에도 ClickUp이 에이전시 확장에 도움을 주었다면, ClickUp 4.0과 슈퍼 에이전트는 자동화 가능한 영역과 더 이상 인적 병목 현상이 필요 없는 영역을 완전히 바꿔놓습니다.

하지만 이 모든 것은 ClickUp 4.0 이전의 이야기입니다.

만약 제가 지금 에이전시를 설립한다면, 다음과 같은 점들을 다르게 실행할 것입니다:

지식을 중앙 집중화하여 상담원이 질문에 답변할 수 있도록 하세요

에이전시를 구축하고 팀을 성장시키는 데 있어 핵심은 지식 공유입니다.

신규 입사 팀원은 교육이 필요합니다. 팀원들은 프로세스 실행과 의사 결정 흐름을 위한 표준 운용 절차 (SOP)와 문서가 필요합니다.

이전에는 SOP를 완전히 Google Docs 와 Zoom 녹화본으로 구축했습니다.

문제는 정보가 업무 시스템 외부에서 관리될 때 심각한 맥락 부족이 발생한다는 점입니다. AI와 에이전트는 강력할 수 있지만, 필요한 지식에 접근할 수 있을 때만 가능합니다.

다시 시작한다면 ClickUp 문서들을 활용해 모든 것을 중앙 집중화할 것입니다.

ClickUp 문서 내부에 내부 wiki를 생성하여 관련 회사 정보를 보관하고, 필요한 팀이 접근할 수 있도록 하겠습니다.

ClickUp의 제품 wiki를 통해 정보를 중앙 저장소에 체계적으로 관리하세요

중요한 점은, 이 지식을 슈퍼 에이전트와 ClickUp Brain에 활용 가능하게 할 것입니다.

이렇게 하면 팀 회원이 막힐 때 “@AgentKnowledgeBot, 이 상황에서는 어떻게 해야 하나요?”라고 에이전트에게 질문하면 관리자를 기다리지 않고도 일관된 답변을 받을 수 있습니다.

ClickUp 프리빌트 에이전트를 통해 팀이 즉시 적절한 리소스에 접근할 수 있도록 보장하세요

구체적인 에이전시 예시: 중앙 집중화된 지식으로 팀원이 에이전트에게 클라이언트의 DNS 레코드 설정 방법을 문의하면, 이미 저장된 클라이언트 세부 정보에 기반하여 해당 클라이언트 환경에 맞춤화된 지침을 받을 수 있습니다.

리더십을 거치지 않고 에이전트를 활용해 질문에 답변하면 병목 현상을 줄이고 처리량을 높일 수 있습니다.

ClickUp 내에서 팀 온보딩 운영하기

지난번 에이전시를 운영할 때, 저는 내부 시스템 교육을 위해 직접 프로그래밍한 온라인 강의 tools를 활용했습니다. 하지만 프로세스가 변경될 때마다 정기적으로 업데이트해야 하는 또 하나의 tool이 되어버렸죠.

다시 한다면 온보딩을 완전히 ClickUp 안에서 구축할 것입니다.

그리고 ClickUp 온보딩 과정에서 경험한 방식을 차용하자면: 특정 시스템 접근 권한을 얻기 전에, 전적으로 ClickUp 내에서 구축된 내부 과정을 완료해야 했습니다. 이는 성장하는 모든 비즈니스에 실용적인 안전장치입니다.

에이전시에서 적용 가능한 방법은 다음과 같습니다:

신규 입사자를 위한 ClickUp 온보딩 체크리스트 템플릿을 활용하세요

ClickUp의 온보딩 체크리스트로 신입 직원이 첫날부터 필요한 모든 것을 갖출 수 있도록 보장하세요

각 목록에는 비디오 및 문서 자료가 포함된 작업이 있습니다

신규 직원이 합류하면 해당 목록 템플릿이 생성되어 그들에게 할당됩니다

각 모듈에는 요구사항이 있습니다. 채용 담당자는 일을 댓글이나 사용자 정의 필드 에 제출한 후 일을 완료합니다.

관리자가 일을 검토하고 성과를 평가한 후 민감한 시스템에 대한 접근 권한을 부여합니다.

마케팅 워크플로우를 창업자 주도형이 아닌 에이전트 지원형으로 전환하세요

ClickUp은 맞춤형 프로젝트, 자동화, 가시성 확보 등 마케팅 이니셔티브 관리에 유용합니다.

하지만 슈퍼 에이전트는 특히 콘텐츠 운영 분야에서 더 많은 일을 수행하도록 지원합니다.

ClickUp의 자체 콘텐츠 엔진에서 영감을 받아, 에이전시에서 콘텐츠 마케팅을 위해 제가 할 일은 다음과 같습니다:

IRE 슈퍼 에이전트

아이디어를 한곳에 모아보세요 콘텐츠 아이디어를 위한 목록과 작성 대기열 및 달력을 위한 목록을 따로 관리하세요. 아이디어는 준비될 때까지 아이디어 단계에 보관하세요아이디어는 개요가 작성되고 진행 승인을 받을 때까지 아이디어 단계에 머무릅니다. 아이디어 구상과 개요 작성에 슈퍼 에이전트 활용 슈퍼 에이전트는 고객사 프로필(ICP), 서비스, 과거 성과를 바탕으로 주제 방향성을 제시하고 개요 초안을 작성하는 데 도움을 줍니다. 승인된 주제를 작성 작업으로 이동작성자는 작업을 작업 진행 중 (WIP) 상태로 전환하고, 본인에게 할당한 후 초안을 작성합니다. 에디터 인계 자동 트리거 초안 상태가 변경되면 작업이 자동으로 에디터에게 할당되고 체크리스트 또는 하위 작업이 생성됩니다. 에이전트에 의한 편집 1차 검토 실행 귀사의 스타일 가이드와 예시를 숙지한 에이전트가 편집 및 마크업 작업을 1차 검토합니다. 인적 편집으로 마무리인적 에디터가 최종 교정을 수행하고 상태를 예약 준비 완료로 전환합니다. 프로모션 자료 생성 또 다른 슈퍼 에이전트가 해당 글을 홍보할 소셜 게시글 초안을 작성합니다. 게시 일정 설정 및 날짜 지정일정 설정 후 게시 날짜가 확정되어 달력에서 추적됩니다. 검증, 게시, 피드백 루프 완료 게시일 이후 담당자가 URL이 정상 작동하는지 확인한 후 상태를 게시됨으로 표시하거나 에디터에게 문제를 알립니다.

📘 함께 읽기: 직원 소셜 프로그램을 운영하기 위해 ClickUp 슈퍼 에이전트를 구축한 방법

ClickUp을 가벼운 헬프 데스크로 활용하세요

ClickUp을 헬프 데스크로 활용할 수도 있습니다.

클라이언트는 ClickUp 양식을 제출하거나 이메일을 통해 지원 티켓을 접수할 수 있습니다.

그런 다음 슈퍼 에이전트가 티켓을 검토하고, 클라이언트 정보를 확인하며, 내부 지식 기반을 참조하여 답변 초안을 작성할 수 있습니다.

고객 지원 슈퍼 에이전트

이를 통해 고객 서비스 시간을 단축하고 응답 속도를 개선하며 일관된 대응을 유지할 수 있습니다.

클라이언트의 관점에서 보면, 고객 친화적인 언어로 작성된 신속한 응답을 받아 문제를 완벽하게 해결할 수 있습니다.

선제적 후속 조치로 클라이언트 병목 현상을 줄이세요

클라이언트가 공유할 문서나 자료가 있을 경우 ClickUp 양식을 통해 전달할 수 있습니다. 제출된 자료는 슈퍼 에이전트가 검토한 후 다음 단계로 진행됩니다.

대부분의 에이전시가 공감하는 점은 클라이언트가 종종 큰 병목 현상이라는 것입니다.

클라이언트가 피드백, 접수 양식 또는 요청한 자료를 제출하기까지 몇 달 (경우에 따라서는 몇 년)을 기다려야 할 수도 있습니다.

ClickUp 자동화로 후속 조치와 알림을 자동화하세요

슈퍼 에이전트는 클라이언트에게 필요한 사항을 체계적으로 관리하고, 클라이언트 후속 조치를 자동화하는 데 도움을 줍니다.

융합과 맥락

에이전시의 문제는 거의 "노력 부족"이 아닙니다. 분산된 일, 문서, 대화, 클라이언트 정보가 너무 많은 곳에 흩어져 있기 때문입니다.

제 첫 에이전시는 서로 소통하지 못하는 분리된 시스템에 의존했습니다.

내부 커뮤니케이션은 Slack과 이메일을 통해 이루어졌습니다.

문서는 Google Docs에 저장되었습니다.

에이전시가 성장함에 따라 우리는 끊임없이 프로젝트 관리 tools를 변경해 왔습니다

클라이언트 작업이 한 곳에서 관리되었습니다

헬프 데스크는 또 다른

다른 콘텐츠 달력

돌이켜보면 완벽히 효율적이진 않았습니다. 일부 데이터는 중복되어 여러 곳에 존재했고, 여러 곳에서 유지보수가 필요했으며, 어떤 시스템도 컨텍스트를 공유하지 않았습니다.

저는 ClickUp이 오늘날 제공하는 것과 같은 도구를 전혀 가지고 있지 않았습니다.

ClickUp에 처음 합류했을 때, 1,000명 이상의 직원이 생산성 플랫폼 안에서 실제로 어떻게 업무를 수행하는지 목격하는 것은 정말 눈이 번쩍 뜨이는 경험이었습니다. 내부 커뮤니케이션을 한곳에 모아두고, 채팅에서 작업을 검색하고 참조하며, 토론에서 작업을 생성하고, 문서를 동일한 공간에서 관리할 수 있다는 점은 놀라울 정도로 효율적이었습니다.

데이터만 공유하고 맥락은 공유하지 못하는 불완전한 통합이 필요한 다섯 개의 시스템을 사용하는 대신, ClickUp은 모든 것을 한곳에 모아둡니다. 중앙 집중화된 맥락은 정보가 누락되는 것을 방지합니다. 또한 ClickUp Brain과 같은 AI를 사용할 때 작업, 댓글, 관련 문서, 일과 연결된 대화 내용까지 모두 활용할 수 있도록 보장합니다.

Enterprise 검색으로 작업 공간 전체에서 무엇이든 찾아보세요

에이전시에게 이러한 통합, 즉 모든 정보를 한곳에 모아두는 것은 에이전트와 결합될 때 운영과 서비스 제공을 효율화하는 강력한 힘이 됩니다.

마무리: 확장은 시스템에서 비롯됩니다

확장 가능하고 매각 가능한 에이전시를 원한다면 두 가지가 필요합니다: 제품화된 서비스와 창업자의 영웅적 노력 없이도 일관된 서비스 제공을 유지하는 시스템입니다.

ClickUp 4.0, ClickUp Brain, 슈퍼 에이전트는 기본을 대체하지 않습니다. 이를 반복 가능하게 만듭니다.

모든 결정에 직접 개입하지 않아도 원활하게 운영되는 에이전시를 구축하려면, 먼저 ClickUp에서 서비스 제공, 지식 관리, 후속 조치를 중앙화하세요.

ClickUp을 무료로 사용해 보세요.