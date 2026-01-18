50개 이상의 나노 바나나 프롬프트: 아이디어를 자극하는 창의적인 이미지 프롬프트

그 순간을 아시죠? 머릿속에 선명한 이미지가 떠오르고, 프롬프트를 입력하면 첫 번째 결과가 거의 완벽하게 구현되는 그 순간을요.

그런 다음 조정하면 카메라 각도가 바뀌고 얼굴 특징이 달라지며, '동일한' 캐릭터가 갑자기 다른 사람처럼 보입니다. 스토리, 강의, 썸네일 또는 게시물을 위한 시각 자료를 제작한다면, 이러한 반복 작업은 금방 지루해질 수 있습니다.

바로 여기에 나노 바나나 프롬프트가 도움이 됩니다. 나노 바나나를 위한 짧고 집중된 지침으로, 가장 중요한 몇 가지 세부 사항만 정확히 잡아둡니다.

이는 특히 중요합니다. 이미 83%의 크리에이티브 전문가들이 디자인 및 창작 작업에 생성형 AI 도구를 활용하고 있기 때문입니다.

이 가이드에서는 나노 바나나 프롬프트의 개념과 최적의 프롬프트 작성법을 배울 수 있습니다. 또한 바로 사용 가능한 50가지 프롬프트, 프롬프트 변형안, 팀 워크숍 아이디어, 그리고 아이디어 구상부터 콘텐츠 실행까지 이어주는 ClickUp AI 워크플로우를 제공받게 됩니다.

나노 바나나 프롬프트란 무엇인가요?

나노 바나나 프롬프트는 나노 바나나(및 나노 바나나 프로)에 새로운 이미지를 생성하거나 기존 이미지를 편집하도록 지시하는 짧고 구체적인 명령어입니다.

이것들을 미니 스펙으로 생각하세요: 창조하고 싶은 것, 카메라가 수행해야 할 작업(클로즈업 vs. 로우 앵글 샷), 조명의 모습(자연광 vs. 스튜디오 조명), 그리고 변화 없이 유지해야 할 요소(얼굴 특징, 자연스러운 피부 질감, 전체적인 스타일).

Google은 나노 바나나를 제미니의 기본 이미지 생성 기능으로 설명하며, 대화형 흐름 속에서 텍스트, 이미지 또는 둘 다를 활용해 시각 자료를 생성하고 다듬을 수 있습니다.

나노 바나나는 빠른 반복 작업을 위한 고속 '플래시 이미지' 모델이며, 나노 바나나 프로는 특히 텍스트 렌더링이 깔끔하고 가독성이 요구될 때 고품질 출력을 목표로 하는 '프로 이미지' 모델입니다.

✅ 대부분의 사용자는 나노 바나나 프롬프트를 두 가지 방식으로 활용합니다:

텍스트만으로 이미지 생성 : 주제, 배경, 색상 팔레트, 스타일을 하나의 간결한 프롬프트로 설명하세요

업로드한 이미지를 활용한 이미지 생성 및 편집: 참조 이미지나 입력 이미지를 첨부 파일로 첨부하고, 동일 인물, 얼굴 구조, 조명 디테일을 유지한 채 변경할 부분을 지시하세요.

📖 추천 자료: 무료 작업 관리 템플릿

나노 프롬프트가 작가와 제작자에게 효과적인 이유

글을 쓰거나 가르치거나 디자인하거나 마감 시간에 맞춰 콘텐츠를 출시하는 분이라면 200단어짜리 프롬프트가 필요하지 않습니다. 모델에게 무엇을 꾸준히 유지할지 알려주는 프롬프트가 필요합니다.

나노 프롬프트가 효과적인 이유는 출력 결과에 실질적인 변화를 주는 핵심 세부사항만을 선택하도록 유도하기 때문입니다. 그 예시로는 다음과 같습니다:

구도와 카메라 각도 , 예를 들어 클로즈업, 아이 레벨, 로우 앵글 샷 등

초점 은 얕은 필드와 선명한 초점처럼

조명 자연광, 스튜디오 조명, 골든 아워, 고대비, 깊은 그림자, 부드러운 그림자

배경과 색상 팔레트: 밝은 회색 배경, 파란색 배경, 흰색 배경, 채도가 높은 색상, 깔끔한 선

나노 바나나가 빠른 반복 작업과 정밀 편집을 위해 설계되었기 때문에 효과적입니다. Google은 나노 바나나의 문자 일관성 유지, 사진 결합, 부분 편집 같은 기능을 특별히 강조합니다.

나노 바나나 프로에서는 고급 텍스트 렌더링, 카메라 각도 및 화면비 제어, 2K 해상도 등 더욱 정밀한 제어 기능을 이용할 수 있습니다.

작가와 교육자에게 그 '시작의 불꽃' 효과는 실재합니다.

단편 소설 작성을 대상으로 한 대규모 실험에서 생성형 AI 아이디어 접근이 작품 평가를 개선한다는 사실이 확인되었습니다(특히 창의성이 낮은 작가에게서 두드러짐). 다만 결과물 간 유사성도 증가하는 것으로 나타났습니다.

빠른 시작점이 필요할 때 유용한 방법이며, 이후 자신만의 방식으로 발전시킬 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: AI 성숙도 설문조사 결과, 33%의 개인이 새로운 도구 도입을 꺼리는 반면, AI를 신속하게 구현하고 확장하는 비율은 19%에 불과했습니다. 새로운 기능이 추가 애플리케이션, 로그인, 또는 숙달해야 할 워크플로우로 도입될 때마다 팀은 빠르게 도구 피로감을 경험합니다. ClickUp Brain은 팀이 이미 업무를 조직하고 소통하는 통합된 작업 공간 내에서 운영함으로써 이러한 격차를 해소합니다. 여러 AI 모델, 이미지 생성, 고급 추론 기능을 업무가 수행되는 환경에 직접 통합합니다.

나노 바나나 프롬프트 사용 방법 (단계별 안내)

나노 바나나 프롬프트를 사용하면 프롬프트 하나만으로 사실적이고 고해상도의 이미지를 생성할 수 있습니다. 이 프롬프트를 최대한 활용하는 방법을 단계별로 살펴보겠습니다:

1단계: 필요에 따라 모델 선택하기

빠른 반복 작업과 신속한 편집이 필요할 때 Nano Banana를 활용하세요

더 깔끔한 텍스트 렌더링, 더 엄격한 레이아웃 제어, 또는 더 선명한 충실도(2K 출력 및 더 정밀한 제어)가 필요할 때는 Nano Banana Pro를 사용하세요.

2단계: 생성할지 편집할지 결정하기

사전 경로 선택 시 더 깔끔한 결과를 얻을 수 있습니다:

생성 은 텍스트만으로 시작하여 더 넓은 창의적 범위를 제공합니다

편집 기능은 업로드된 이미지 또는 첨부 파일로 시작하는 데, 동일 인물의 일관된 얼굴 특징을 유지하는 데 가장 적합합니다.

📖 추천 읽기: 최고의 AI 생산성 도구

3단계: 중요한 요소만 제어하는 '나노' 프롬프트 작성하기

다음과 같은 한 줄의 간단한 문장으로 시작하세요:

주제 + 의도

카메라 앵글 + 프레임 (클로즈업, 익스트림 클로즈업, 아이 레벨, 로우 앵글 샷)

초점 유도 (얕은 필드, 선명한 초점)

조명 큐 (자연광, 스튜디오 조명, 고대비)

배경 또는 팔레트 (흰색 배경, 밝은 회색 배경, 파란색 배경)

단계 4: 일관성이 중요할 때 참조 이미지로 정체성을 고정하세요

시리즈를 제작 중이라면 텍스트에만 의존하지 마세요. 참조 이미지를 첨부 파일로 첨부하고 모델에게 변경되지 않아야 할 부분을 알려주세요. 예를 들어:

얼굴 구조와 얼굴 기능

자연스러운 피부 질감 및 피부 질감 디테일

동일한 카메라 각도와 전체적인 스타일

Google의 공식 가이드라인은 모델을 활용해 캐릭터 일관성을 유지하고 반복 편집하는 것을 강조하는데, 이는 바로 참조 이미지가 제공하는 기능과 일치합니다.

📖 추천 읽기: 마케팅 크리에이티브 브리프 작성법

5단계: 이미지 업로드 시 정확한 표현 사용하기

편집을 깔끔하게 유지하는 신뢰할 수 있는 형식의 예시입니다:

업로드된 이미지를 사용하여 [추가/제거/변경] [대상]

[변경해서는 안 되는 내용] 유지

[조명 세부사항, 주변 환경, 전체적인 미적 요소]를 매칭하세요

📖 추천 자료: 콘텐츠 마케팅용 Free 달력 템플릿

6단계: 한 번에 한 가지 변경 사항으로 반복 작업하기

출력 결과가 흐트러진다면, 한 번에 너무 많은 요소를 변경하고 있을 확률이 높습니다.

다음 주문으로 루프를 강화해 보세요:

아이덴티티 → 프레임 구성 → 조명 → 색상 보정 → 배경 → 텍스트 렌더링

7단계: 레이아웃과 가독성 있는 텍스트가 필요할 때는 직접 명시하세요

나노 바나나 프로는 더 정확한 텍스트와 정밀한 제어를 위해 설계되었습니다. 텍스트가 중요하다면 명확하게 요청하고 배치 위치(왼쪽 또는 오른쪽 반), 폰트 스타일(산세리프), 대비(흰색 배경에 고대비 검정색)를 지정하세요.

📖 추천 읽기: 콘텐츠 생성에서 콘텐츠 생산으로의 전환 과정

시도해 볼 50가지 나노 바나나 프롬프트

프롬프트가 구체적이고 상세할수록 더 나은 이미지를 얻을 수 있습니다. 이미지 품질 향상에 활용할 수 있는 50가지 나노 바나나 프롬프트는 다음과 같습니다:

1–35: 새로운 이미지 생성 (텍스트 전용)

젊은 여성, 클로즈업, 눈높이, 자연광, 얕은 심도, 부드러운 그림자, 자연스러운 피부 질감, 밝은 회색 배경, 고해상도

젊은 여성, 극단적인 클로즈업, 선명한 초점, 높은 대비, 깊은 그림자, 자연광, 사실적인 피부 질감, 최소한의 배경 알고 있는 듯한 미소를 지은 젊은 여성의 초상화, 황금빛 시간대, 높은 사실감, 미묘한 반사 효과, 따뜻한 색상, 매우 디테일한 표현 초현실적인 거리 초상화, 로우앵글 샷, 긴 그림자, 채도가 높은 색상, 영화 장면 프레임, 선명한 얼굴 특징 스튜디오 인물 사진, 스튜디오 조명, 높은 대비, 부드러운 그림자, 자연스러운 피부 질감, 흰색 배경, 높은 디테일 편집용 헤드샷, 클로즈업, 선명한 초점, 얕은 심도, 중성적인 색상, 깔끔한 배경, 높은 사실감 아름다운 초상화, 극단적인 클로즈업, 가시적인 주근깨, 자연스러운 피부 질감, 자연광, 홍채에 선명한 초점, 은은한 반사광 프로필 초상화, 눈높이, 부드러운 자연광, 은은한 그림자, 선명한 얼굴 구조, 무채색 배경, 높은 사실감 하이패션 초상화, 로우앵글 촬영, 극적인 깊은 그림자, 강렬한 색상 팔레트, 선명한 초점, 매우 디테일한 표현 야외 인물 사진, 골든 아워, 따뜻한 색상 그레이딩, 부드러운 그림자, 클로즈업, 얕은 피사계 심도의 배경 나무, 높은 사실감 흑백 초상화, 높은 대비의 검정색, 선명한 초점, 필름 그레인 느낌, 극단적인 클로즈업, 표현력 있는 얼굴 특징 영화 같은 정적, 비 내리는 거리, 높은 대비, 깊은 그림자, 포장도로에 비친 반사, 와이드 프레임, 분위기 있는 색상 그레이딩

시네마틱 초상화, 야간 거리, 네온 반사, 높은 대비, 통제된 깊은 그림자, 얕은 심도, 높은 사실감 패션 초상화, 눈높이, 창가 조명, 부드러운 그림자, 자연스러운 피부 질감, 중성적인 배경, 높은 디테일 스트리트 스타일 룩북 촬영, 골든 아워, 긴 그림자, 채도 높은 색상, 주변 환경 가시성, 고해상도 사진처럼 사실적인 음식 샷, 딸기 팬케이크, 클로즈업, 얕은 심도, 자연광, 부드러운 그림자, 높은 디테일 바나나 테마 노트북 제품 사진, 스튜디오 조명, 고대비, 흰색 배경, 선명한 디테일, 고해상도

제품 메인 이미지, 테이블 위 바나나 스무디, 스튜디오 조명, 부드러운 그림자, 유리 표면의 미묘한 반사, 흰색 배경, 높은 디테일 아늑한 카페 풍경, 따뜻한 골든 아워, 부드러운 그림자, 얕은 심도, 선명하게 초점이 맞은 인물, 배경 보케

미래형 연구실 장면, 차가운 색상, 높은 디테일, 높은 사실감, 반사 표면, 스튜디오 조명, 선명한 프레임 여행 포스터 사진, 사막 풍경, 황금빛 시간대, 긴 그림자, 와이드 프레임, 최소한의 배경, 깔끔한 구도 사진처럼 사실적인 음식 사진, 딸기 팬케이크, 클로즈업, 얕은 심도, 자연광, 부드러운 그림자, 디테일이 살아남

인물 사진, 밝은 회색 배경, 부드러운 그림자, 자연광, 얕은 심도, 높은 사실감, 고해상도 영화 장면 스틸, 주방 테이블, 자연광, 얕은 피사계 심도, 은은한 반사, 따뜻한 색상, 와이드 프레임 건축물 샷, 로우앵글 샷, 깊은 그림자, 높은 대비, 선명한 색상, 높은 디테일, 선명한 선 매크로 텍스처 연구, 극단적 클로즈업, 선명한 초점, 높은 대비, 깊은 그림자, 높은 사실감, 고해상도 거리 초상화, 눈높이, 자연광, 부드러운 그림자, 사실적인 피부 질감, 주변 환경 가시성, 높은 사실감 스튜디오 인물 사진, 흰색 배경, 높은 대비, 뚜렷한 광대뼈 그림자, 선명한 초점, 초현실적, 고해상도 야외 인물 사진, 흐린 날의 자연광, 부드러운 그림자, 중성적인 색상 팔레트, 선명한 초점, 높은 사실감 편집용 뷰티 샷, 클로즈업, 얕은 심도, 따뜻한 색상, 눈에 집중된 선명한 초점, 높은 사실감 창의적인 캐릭터 컨셉, 파인애플에서 영감을 받은 캐릭터 디자인, 매우 디테일한 표현, 선명한 색상, 깔끔한 배경, 강렬한 조명, 선명한 경계선, 고해상도

캐릭터 디자인, 미래형 택배 기사, 채도가 높은 색상, 선명한 초점, 깔끔한 라인, 높은 디테일, 고해상도 실제 사진 스타일, 거리 속 자연스러운 순간, 자연광, 얕은 심도, 은은한 반사, 높은 사실감 제품 플랫레이, 흰색 배경, 부드러운 그림자, 균일한 간격의 오브젝트, 높은 디테일, 고해상도 미니멀한 정물, 파란 배경, 선명한 빨간색 액센트 오브젝트, 깔끔한 구성, 선명한 초점, 높은 대비

36–45: 포스터, 배너, 라인 아트

미니멀 포스터 디자인, 라인 아트, 깔끔한 선, 흰색 배경에 대비 높은 검정색, 산세리프 폰트, 선명한 텍스트 렌더링

현대적인 브랜드 포스터, 파란색 배경, 선명한 색상, 대담한 산세리프 폰트, 중앙 정렬된 영어 텍스트, 깔끔한 텍스트 렌더링 분할 레이아웃 포스터, 오른쪽 절반에 이미지, 왼쪽 절반에 타이포그래피, 흰색 배경, 균일한 간격, 산세리프 폰트, 깔끔한 텍스트 렌더링 잡지 표지, 클로즈업 초상화, 왼쪽 절반에 헤드라인, 오른쪽 절반에 서브헤드라인, 산세리프 폰트, 깔끔한 텍스트 렌더링, 고해상도

기술 이벤트 배너, 파란색 배경, 선명한 빨간색 액센트, 굵은 산세리프 폰트, 선명한 텍스트 렌더링, 고해상도 책 표지 모형, 흰색 배경, 미니멀한 색상 팔레트, 영어 제목 텍스트, 깔끔한 텍스트 렌더링, 높은 사실감 앨범 커버 컨셉, 추상적인 바나나 조각상, 강한 스튜디오 조명, 높은 대비, 은은한 반사, 채도가 높은 색상 아이콘 세트, 바나나 테마, 라인 아트, 깔끔한 선, 균일한 간격, 흰색 배경, 고대비 검정색 선화 일러스트레이션, 깔끔한 선, 최소한의 음영, 흰색 배경, 높은 대비의 검정색, 선명한 디테일 포장 라벨 모형, 흰색 배경, 산세리프 폰트, 영어 텍스트, 깔끔한 텍스트 렌더링, 고대비 블랙, 종횡비 1:1

46–50: 프롬프트 편집 (업로드된 이미지 또는 참조 이미지 사용)

첨부 파일로 제공된 참조 이미지를 바탕으로, 눈에 미묘한 반사광을 추가하고 보석류에 반사광을 추가하며 자연스러운 피부 질감을 유지하고 부드러운 그림자를 유지하며 * 동일 인물의 특징을 유지하세요. 업로드된 이미지를 사용하여 고대비 효과를 높이고 그림자를 깊게 처리하되, 얼굴 기능과 구조는 동일하게 유지하며 자연스러운 조명 효과를 보존합니다.

48. 참조 이미지를 바탕으로 고대비의 검은색 톤을 사용한 단색 버전으로 생성하세요. 선명한 초점을 유지하고 깔끔한 배경을 유지하세요.

49. 입력 이미지를 바탕으로 주변 환경을 현대식 사무실로 변경하되, 동일한 카메라 각도를 유지하고, 현실적인 조명을 유지하며, 얼굴 기능은 일관되게 유지하십시오.

50. 업로드된 이미지를 사용하여 색상 보정을 따뜻한 필름 장면 느낌으로 조정하고, 피부 질감을 유지하며, 선명한 초점을 유지하고, 전체적인 스타일을 일관되게 유지하세요.

📖 추천 자료: 무료 콘텐츠 달력 템플릿

사용 가능한 7가지 효과적인 나노 프롬프트 변형

나노 바나나 프롬프트는 처음부터 다시 작성하는 대신 "프롬프트 셸"을 재사용하기 시작하면 더 쉬워집니다. 구조는 유지한 채 변수를 하나씩 교체하면 됩니다.

1) 빠르고 사실적인 초상화를 위한 '디렉터 프롬프트'

일관된 얼굴 기능을 가진 실제 사진을 원할 때 사용하세요:

젊은 여성, 클로즈업, 눈높이, 자연광, 얕은 심도, 부드러운 그림자, 자연스러운 피부 질감, 밝은 회색 배경, 고해상도

추가 효과 적용을 위한 빠른 교체:

드라마틱한 효과를 위한 로우 앵글 샷

따뜻함을 위한 황금 시간

선명한 분위기를 위한 고대비와 깊은 그림자

2) 반복 작업 간 동일 대상에 대한 '정체성 고정' 편집

캐릭터 일관성이 중요한 경우(시리즈 및 일관된 아바타):

첨부 파일의 참조 이미지를 사용하며, 동일 인물과 얼굴 구조를 유지하세요

얼굴 특징과 자연스러운 피부 질감을 유지하세요

자연광과 선명한 초점을 유지하세요

[배경 | 색상 팔레트 | 의상 | 주변 환경]만 변경하기

3) 깔끔하고 반복 사용 가능한 자산을 위한 '배경 교체' 기능

주제는 맞지만 배경이 안 맞을 때 사용하세요:

입력 이미지를 사용해 얼굴 기능과 피부 질감을 유지하세요

배경을 흰색 배경(또는 파란색 배경)으로 교체하세요.

원본 조명 디테일을 재현하세요

4) 즉각적인 심도 효과를 위한 '초점과 렌즈' 셸

이미지가 평면적으로 느껴질 때 사용하세요:

극단적인 클로즈업, 얕은 피사계 필드, 눈에 선명한 초점, 부드러운 배경 흐림, 높은 사실감

5) '시네마틱 스틸'(영화 장면 느낌)

영화 장면 같은 분위기를 연출하고 싶을 때 사용하세요:로우 앵글 샷, 높은 대비, 깊은 그림자, 골든 아워, 긴 그림자, 은은한 반사, 채도 높은 색상, 높은 디테일, 컬러 그레이딩, 주변 환경 가시성, 높은 리얼리즘

이미지가 너무 강렬해 보인다면 "부드러운 그림자"와 "자연광"으로 조절하세요.

📖 함께 읽기: 시도해볼 만한 마케팅 템플릿

6) '브랜드 포스터' (텍스트 렌더링 및 레이아웃 제어)

가독성 높은 타이포그래피와 구성 규칙이 필요할 때 사용하세요:흰색 배경, 깔끔한 선, 산세리프 폰트, 영어 텍스트 "believe", 선명한 텍스트 렌더링, 왼쪽 절반에 헤드라인, 오른쪽 절반에 서브헤드라인, 균일한 간격, 고해상도, 선명한 빨간색 액센트, 전체적으로 미니멀한 미학

강렬한 그래픽 효과를 원한다면 고대비 블랙을 사용하고 색상 구성을 단순화하세요.

📖 추천 자료: 제작자를 위한 AI 콘텐츠 도구

7) '스타일 전송' 기능

구도는 마음에 들지만 새로운 분위기를 원할 때 사용하세요:

참조 이미지를 활용하여 동일한 카메라 각도와 얼굴 구조를 유지하세요

[선화 | 영화 장면 | 초현실적 에디토리얼]에 스타일 전송 적용하기

전체적인 미적 감각을 유지하고 색상 구성만 조정하세요

Google은 참조 이미지에서 스타일 변경 사항을 추출하는 작업(참조 사진의 질감, 색상 또는 스타일을 가져와 적용)을 지원되는 워크플로우로 제시하므로, 이는 실용적인 프로세스로 기억해 두어야 합니다.

📖 추천 읽기: 제작자를 위한 글쓰기 프롬프트

팀 창의성 및 워크숍을 위한 나노 프롬프트 활용

나노 프롬프트는 모두가 동일한 제약 조건에서 시작하기 때문에 그룹 일에 효과적입니다. 백지 상태에서의 아이디어 논의 시간을 줄이고, 새로운 아이디어와 표현에 반응할 시간을 더 확보할 수 있습니다.

✅ 실행 방법과 유용한 ClickUp 기능 몇 가지를 소개합니다:

브레인스토밍 전 워밍업

공유된 나노 바나나 프롬프트 하나와 공유된 참조 이미지 하나를 선택하세요

초기 출력을 위해 3분 타이머 설정

한 가지 변형(조명 또는 배경만 변경)에 2분 타이머 설정

간단한 발표 시간을 가진 후 본격적인 브레인스토밍으로 넘어가세요.

워밍업 프롬프트는 간단하게 유지하세요. 카메라 각도, 조명, 배경만 제어하세요. 나머지는 모델이 채우도록 하세요.

💡 전문가 팁: 워밍업 프롬프트를 ClickUp 문서 상단에 배치한 후, 해당 문서를 ClickUp 화이트보드의 출력물 옆에 연결하세요. 이렇게 하면 "프롬프트 + 이미지"가 항상 함께 표시됩니다. ClickUp 화이트보드에서 생성된 이미지 결과물과 함께 프롬프트를 ClickUp 문서에 연결하세요 프롬프트 라이브러리는 모든 문서와 위키가 통합된 ClickUp의 문서 허브에 저장할 수 있습니다. 이를 통해 팀원들은 여러 문서와 작업 공간을 일일이 확인하지 않고도 필요한 프롬프트 문서를 검색하고 열 수 있습니다.

회의에서 활용할 창의적인 아이스브레이커

모두가 동일한 주제와 동일한 카메라 각도를 사용합니다

각 사람이 하나의 변수(색상 팔레트, 배경, 깊이)를 변경합니다

목표(강의 슬라이드, 스토리 프레임, 썸네일, 포스터)에 가장 부합하는 버전에 투표하세요.

이때 간결한 표현이 도움이 됩니다. 일관성을 원한다면 사람들에게 동일한 참조 이미지나 동일한 첨부 파일 참조 이미지를 사용하도록 요청하세요.

💡 전문가 팁: 각 참가자의 결과물을 ClickUp 화이트보드에 드롭한 후, 사용한 정확한 프롬프트를 메모지에 추가하세요. 이후 최우수 메모지를 ClickUp 작업으로 전환하여 후속 조치를 진행하세요. ClickUp 화이트보드의 스티커 노트를 전용 ClickUp 작업으로 간편하게 변환하세요

혁신 워크숍

긴 세션에서는 나노 프롬프트를 활용해 방향을 빠르게 탐색한 후 수렴하세요.

1라운드: 짧은 프롬프트로 10개의 대략적인 방향 생성

2차 라운드: 상위 3개 선택 후 정체성과 프레임 강화

3차: 공유된 "변경 금지" 목록(얼굴 특징, 텍스트 렌더링 규칙, 색상 구성)을 고정하세요.

프롬프트 드리프트를 감시할 담당자를 지정할 수 있습니다. 이 담당자는 기준 프롬프트를 안정적으로 유지하여 이미지가 일관성을 잃지 않도록 합니다.

💡 전문가 팁: 프롬프트 규칙을 ClickUp 문서에 정리한 후, 작업 지시어를 강조 표시하여 작업으로 생성하세요. 예시: "파란색 배경과 깔끔한 텍스트 렌더링으로 5가지 변형 생성." 검토 내용이 상세해지면 이미지를 작업에 첨부하고 ClickUp의 교정 기능을 활용하세요. 피드백을 시각 자료에 직접 핀하고, 코멘트를 할당하며, 수정 완료 시 해결 처리할 수 있습니다. ClickUp의 '교정' 기능을 활용해 멀티미디어 파일과 PDF에 주석을 달아 손쉬운 협업을 진행하세요

스토리보드 세션

스토리보드로 콘텐츠를 구성한다면 프롬프트는 촬영 목록이 됩니다.

6~10개의 프레임을 정의하고, 각 프레임에 한 명씩 배정하세요.

카메라 큐 표준화 (아이 레벨, 클로즈업, 로우 앵글 샷)

조명 표준화 (자연광 또는 스튜디오 조명)

프레임 간 종횡비 일관성 유지

💡 전문가 팁: ClickUp 화이트보드에서 스토리보드를 구축하고, 각 프레임을 타일로 추가한 후, 바로 옆에 관련 작업과 프롬프트 문서를 배치하세요. ClickUp 화이트보드*를 통해 아이디어 구상을 위한 생성 이미지를 연속적으로 추가할 수 있습니다. ClickUp을 사용하면 화이트보드에 작업과 문서를 추가하고 캔버스에서 직접 편집할 수 있어 스토리보드, 프롬프트, 할당 작업이 항상 연결된 상태를 유지합니다.

📽️ 비디오 시청: 아직도 수동으로 복사-붙여넣기, 작업 생성, 일정 관리를 하고 계신가요? 이 비디오는 AI 자동화 도구를 활용해 반복적인 작업을 없애는 방법을 설명합니다.

탐색해볼 만한 Nano Banana 대안들

단일 프롬프트로 그래픽 이미지를 생성하고, ClickUp Brain으로 콘텐츠 역량을 한 단계 업그레이드하세요

시각적 아이디어를 테스트할 때 가장 어려운 부분은 첫 번째 이미지가 아닙니다. 그 주변의 모든 과정이 문제죠: 생성, 수정, 승인, 배포를 위해 tool 간 전환을 반복하다 보면 이미 결정한 내용을 잊어버리기 쉽습니다.

" 업무 분산 " 현상은 AI 확산과 맞물려 더욱 악화됩니다. 창의적인 작업이 서로 다른 AI 모델과 tools로 분산되기 때문입니다.

ClickUp은 팀을 위한 통합 AI 작업 공간으로 이 문제를 해결합니다. 여기서 시각 자료를 생성하고, 결정을 작업으로 전환하며, 실행을 동일한 공간에서 지속적으로 진행할 수 있습니다.

🧠알고 계셨나요: "토글 세금" 관련 연구에 따르면 근로자들은 하루에 약 1,200번 앱을 전환하며, 이는 주당 거의 4시간에 달하는 재적응 시간을 소모하는 것으로 나타났습니다.

📖 추천 자료: Teams를 위한 AI 글쓰기 소프트웨어

AI 이미지 생성기로 ClickUp Brain 내에서 시각 자료를 생성하세요

ClickUp Brain으로 프롬프트를 생생한 이미지로 변환하세요

ClickUp Brain에는 작업이 이루어지는 바로 그 자리(예시: 작업 댓글이나 AI 도구를 사용할 수 있는 다른 ClickUp 인터페이스)에서 실행할 수 있는 AI 이미지 생성기가 포함되어 있습니다.

프롬프트를 입력하고 여러 옵션을 생성한 후, 가장 우수한 결과물만 추려 검토 및 전달 단계로 넘어가세요. tools 간 컨텍스트 복사 없이도 가능합니다. 단일 프롬프트로 최대 10개의 이미지를 생성할 수 있어, 빠른 반복 작업이 훨씬 수월해집니다.

다음은 ClickUp Brain의 이미지 생성기에 붙여넣기 가능한 완료된 프롬프트입니다(편차를 방지하려면 반복할 때마다 1~2개 변수만 교체하세요):

1. 인물 사진 (깔끔한, 에디토리얼 스타일)

“젊은 여성, 클로즈업, 눈높이, 얕은 심도, 선명한 초점, 자연스러운 피부 질감, 자연광, 부드러운 그림자, 밝은 회색 배경, 눈에 은은한 반사, 높은 사실감, 고해상도, 고정된 카메라 각도, 중앙 프레임, 화면비 4:5”

2. 인물 사진 (드라마틱, 시네마틱)

“젊은 여성, 극단적인 클로즈업, 높은 대비, 깊은 그림자, 얼굴 특징과 구조에 선명한 초점, 자연광, 초현실적인 피부 질감, 영화 장면 스틸, 주변 환경 흐림, 높은 디테일, 고해상도, 화면비 1:1”

3. 황금 시간대 거리 정적

“낮은 각도 샷, 도시 거리에서 걷는 젊은 여성, 황금빛 시간대, 긴 그림자, 채도 높은 색상, 높은 사실감, 높은 디테일, 포장도로에 비치는 미묘한 반사, 영화 같은 색상 보정, 선명한 초점 대상, 얕은 심도, 와이드 프레임, 화면비 16:9”

4. 미니멀 포스터 (타이포그래피 + 레이아웃)

“흰색 배경, 깔끔한 선, 라인 아트 바나나 일러스트레이션, 높은 대비의 검정색, 산세리프 폰트, 왼쪽 절반에 영어 텍스트 헤드라인, 아래에 보조 본문 텍스트, 오른쪽 절반에 그래픽 요소, 균일한 간격의 그리드, 선명한 디테일, 선명한 텍스트 렌더링, 밝은 빨간색 액센트, 고해상도”

5. 모던 배너 (강렬한 색상)

“파란 배경, 선명한 색상, 채도가 높은 색상 팔레트, 깔끔한 구도의 제품 스타일 그래픽, 산세리프 폰트, 상단 1/3에 배치된 영어 텍스트, 선명한 초점, 스튜디오 조명, 부드러운 그림자, 선명한 디테일, 고해상도, 화면비 16:9”

6. 아이콘 세트 (심플 + 일관성)

“라인 아트 아이콘 세트, 딸기 테마, 깔끔한 선, 균일한 간격, 흰색 배경, 고대비 검정색, 일관된 획 두께, 최소한의 음영, 선명한 디테일, 고해상도”

📖 추천 읽기: ClickUp으로 콘텐츠 생성에서 콘텐츠 생산으로 전환한 방법

ClickUp BrainGPT로 프롬프트를 효율적으로 연습하세요

ClickUp BrainGPT의 '말하기-텍스트 변환' 기능으로 음성으로 프롬프트 아이디어를 기록하고 텍스트로 변환하세요

프롬프트 작성을 빠르게 향상시키고 싶다면, 긴 세션보다 일관성이 중요합니다. ClickUp BrainGPT는 음성 입력 (대략적인 아이디어를 말로 전달하여 사용 가능한 텍스트로 변환 가능) 을 지원하며, 과거 맥락이나 참고 자료를 필요로 할 때 ClickUp, 웹, 연결된 앱 전반에 걸친 검색 기능을 제공합니다.

작가, 제작자, 교육자에게 딱 맞는 간단한 루틴:

Talk to Text로 대략적인 시각적 아이디어를 음성 입력 한 후, ClickUp BrainGPT에게 이를 다양한 카메라 각도와 조명 세부사항을 포함한 5가지 프롬프트로 재작성하도록 요청하세요.

지난번에 효과가 있었던 내용을 찾으려면 (예시: "가장 깔끔한 텍스트 렌더링을 생성한 포스터 프롬프트 찾기") Enterprise 검색으로 기존 채팅/문서/작업 기록을 검색하세요. 기존 채팅/문서/작업 기록을 검색하세요.

필요할 때 모델을 전환하세요. ClickUp BrainGPT를 사용하면 AI 모델을 ChatGPT, Claude 또는 Gemini로 변경할 수 있습니다(단, 외부 모델은 "ClickUp Brain"과 달리 ClickUp 작업 공간 정보를 활용하지 못한다는 점 유의하세요).

💡 전문가 팁: 팀 전체에서 창의적인 결과물이 원활하게 공유되도록 ClickUp 에이전트를 활용하세요. ClickUp 에이전트를 통해 트리거 기반 자동화로 작업과 액션을 자동 완료하세요 사용 가능한 시각 자료가 확보되면 병목 현상은 조정 단계로 이동합니다: 검토 주기와 "다음에 누가 무엇을 할 것인가?" ClickUp AI 에이전트는 트리거(상태 변경 등)에 따라 실행되어 문서 생성이나 AI 기반 작업 생성 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 다음은 시도해 볼 수 있는 빠르고 실용적인 ClickUp 에이전트 설정 방법입니다: 창의적인 목록에 자동 실행 에이전트 생성 작업 상태가 "검토"로 변경될 때 트리거됩니다.

에이전트 지침에서 (1) 필수 세부사항(화면비율, 배경, 조명, 카메라 각도, 텍스트 렌더링 노트)을 확인하는 댓글을 게시하도록 지시하고, (2) 변경된 내용과 필요한 피드백을 요약하는 AI로 작성한 간단한 검토 문서 를 생성하도록 지시하세요.

작업에 핵심 정보가 누락된 경우, AI로 하위 작업을 생성하도록 하세요 (예시: "더 부드러운 그림자로 3가지 변형 생성" 또는 "영어 텍스트 가독성 개선") 이를 통해 프롬프트 세션을 관리자 업무로 전락시키지 않으면서도 "창의적 아이디어 → 실행"의 연계 과정을 효율적으로 유지합니다.

ClickUp에서 나만의 AI 에이전트를 만드는 방법을 확인하세요

ClickUp으로 이미지 워크플로우를 한 단계 업그레이드하세요

나노 바나나 프롬프트는 방향성을 명확히 유지할 때 신속한 작업을 가능하게 합니다. 카메라 각도, 프레임, 조명, 배경, 그리고 얕은 심도나 높은 대비 같은 몇 가지 스타일 요소를 제어하면 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.

하지만 더 큰 과제는 출력 후 나타납니다. 시각 자료를 생성하고 다음 단계가 여러 tool 사이에서 사라지지 않도록 관리할 장소가 여전히 필요합니다. 바로 이 점에서 ClickUp은 단일 플랫폼에서 이미지 생성 및 작업 관리를 결합함으로써 차별화된 가치를 제공합니다.

이미지 워크플로우를 원활하게 유지하려면 ClickUp BrainGPT와 Talk to Text로 프롬프트를 세밀하게 조정할 수도 있습니다. 특정 용도에 따라 다른 AI 모델을 원할 때는 ChatGPT, Claude, Gemini 같은 모델을 자유롭게 전환할 수 있습니다.

마지막으로, 누락된 항목이 있을 때 ClickUp 에이전트가 사양 검사를 실행하고 후속 조치를 생성하도록 의지할 수 있습니다.

완벽한 tool 같나요? ClickUp에 무료로 가입하여 차이를 경험해 보세요!

자주 묻는 질문 (FAQ)

나노 바나나 프롬프트는 Google의 나노 바나나 이미지 모델에 새로운 시각 자료를 생성하거나 기존 이미지를 편집하도록 지시하는 초단문 명령어입니다. 주체, 카메라 각도, 조명, 배경 등 출력을 주도하는 몇 가지 세부 사항만 설명할 때 가장 효과적이며, 긴 브리프를 작성하는 것보다 효율적입니다. 더 정교한 제어(특히 타이포그래피, 포스터, 다이어그램 제작 시)가 필요하다면, Nano Banana Pro를 사용하세요. 텍스트 처리 능력이 강화된 고화질 생성 및 편집 기능을 제공합니다.

간단한 구조로 시작하세요: 피사체, 카메라 각도, 초점, 조명, 배경, 스타일, 화면비. 첫 프롬프트는 짧게 작성한 후, 한 번에 하나의 변수만 변경하며 반복하세요(예시: 배경만 밝은 회색에서 파란색으로 변경). 이미지에 타이포그래피가 포함될 경우, 텍스트는 출력이 가장 쉽게 변형되는 부분 중 하나이므로 배치 위치("헤드라인은 왼쪽 절반")와 가독성을 명확히 명시하세요.

캐릭터 일관성이 중요한 경우 항상 참조 이미지를 사용하세요. 신뢰할 수 있는 워크플로우는 "아카이브" 또는 기본 이미지에서 시작하여 안정적인 참조 이미지를 생성한 후, 동일한 참조 이미지와 짧은 프롬프트를 활용해 일련의 새 이미지를 생성하는 것입니다. 프롬프트에서 변경되어서는 안 되는 요소(동일 인물, 얼굴 특징, 얼굴 구조, 피부 질감)를 명시하고 배경이나 카메라 각도처럼 한두 가지 요소만 변경하세요.

나노 바나나는 빠른 창의적 실험을 위한 고속 모델로 위치한 반면, 나노 바나나 프로는 정교한 이미지 생성 및 편집을 위한 고급 제어 기능을 제공합니다. Google은 나노 바나나 프로의 향상된 텍스트 렌더링, 고급 창의적 제어 기능, 포스터 및 완성도 높은 브랜드 자산 제작에 적합한 고화질(최대 4K) 시각 자료 생성 능력을 강조합니다. 신속한 아이디어 구상이 목표라면 나노 바나나로도 충분합니다. 정밀도, 타이포그래피 또는 '최종 초안' 수준의 품질이 필요하다면 Nano Banana Pro가 더 적합합니다.

네. ClickUp Brain은 작업 코멘트, ClickUp 채팅 또는 작업 공간의 AI 아이콘에서 직접 AI 이미지를 생성할 수 있습니다. 하나의 프롬프트로 최대 10개의 이미지를 생성하고, 결과를 확인한 후 프롬프트를 수정할 수 있으며, 생성된 이미지를 작업이나 채팅에 공유하거나 문서로 만들 수 있습니다. 이는 검토, 승인 및 다음 단계가 이루어지는 동일한 작업 공간에서 이미지를 생성하고자 할 때 ClickUp Brain을 실용적인 이미지 생성 도구로 만들어 줍니다.