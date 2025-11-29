Google Meet vs. ClickUp SyncUp: 어느 것이 팀에 가장 적합할까요?

오전 9시 55분. 팀원들이 Google Meet 링크에 접속합니다. 결정이 내려지고, 실행 항목이 쏟아집니다. 30분 후, 노트는 채팅 앱과 받은 편지함에 흩어져 있고, 누군가는 이를 추적 가능한 작업으로 전환해야 합니다.

여기 갈림길이 있습니다. 회의 일정을 잡고, 실시간으로 논의하며, 나중에 후속 조치를 취하기 위해 계속 라이브 비디오에 의존하시겠습니까? 아니면 작업 내용과 함께 맥락을 포착하는 비동기 상태 업데이트를 활용하시겠습니까? 이를 통해 원격 팀은 추가 통화 없이도 계속해서 조화를 유지할 수 있습니다.

이 가이드에서는 Google Meet과 ClickUp SyncUp을 비교 분석하여 다양한 협업 요구사항에 맞는 tools를 선택하는 데 도움을 드립니다.

각 도구가 영상 통화 처리 방식, 워크플로우 통합 기능, 신속한 동기화와 체계적인 프로젝트 회의 지원 방식을 비교해 보겠습니다.

💡 재미있는 사실: 최근 연구에 따르면 회의의 최대 3분의 1은 불필요할 가능성이 있으며, 이는 생산성에 큰 걸림돌이 됩니다. 토론을 작업과 연계하면 이러한 낭비를 줄일 수 있습니다.

Google Meet vs. ClickUp SyncUp 한눈에 보기

일상적인 StandUp, 비동기 업데이트, 회의를 추적 가능한 작업으로 전환하는 측면에서 ClickUp SyncUp과 Google Meet의 직접 비교는 다음과 같습니다:

기능 ClickUp Google Meet StandUp 및 상태 동기화 리스트, 작업, 채팅에서 바로 가볍게 실행되는 SyncUp으로 팀이 한 곳에서 보드를 검토하고 작업을 업데이트할 수 있습니다. 화면 공유, 설문조사, Q&A 기능을 갖춘 안정적인 실시간 영상 통화를 제공하지만, 보드와 작업은 일반적으로 다른 도구에서 관리됩니다. 프로젝트 및 작업 관리 회의, 작업, 문서, 채팅, 화이트보드, 대시보드, AI를 하나의 작업 공간에 통합하여 업데이트가 일과 항상 연결되도록 합니다. 회의, 노트, 파일을 달력, 드라이브, 문서 및 외부 프로젝트 도구 전반에 걸쳐 공유합니다. 일정 관리 및 외부 회의 달력 보기는 작업과 회의를 함께 계획하는 데 도움이 되며, Google 캘린더 동기화를 통해 작업과 이벤트를 나란히 확인할 수 있습니다. 달력 초대장, 예약 일정, 예약 페이지, 알림 기능을 통한 외부 일정 조율에 탁월합니다. 녹화 및 비동기 후속 조치 클립 허브에 동기화 내용과 클립을 녹취록, 코멘트와 함께 저장 녹화본을 드라이브에 저장하고 지원되는 플랜에서 AI 요약 기능을 제공하지만, 후속 작업은 여전히 다른 도구에서 처리해야 합니다. 회의 후 보고 작성 대시보드는 회의 결정이 작업량에 미치는 영향을 보여주고, 번다운 차트를 제공합니다. 통화 품질 및 메트릭에 중점을 두며, 회의 결과물을 프로젝트나 스프린트 성과와 연결하는 내장 기능은 없습니다. 가장 적합한 대상 Teams that want meetings, notes, and tasks connected in one workspace, so execution is easy to track Google Workspace 작업 공간에서 활동하며 빠른 영상 통화가 필요한 팀을 위한 솔루션: 정기 점검, 데모, 브리핑 등에 활용하기에 적합합니다.

ClickUp이란 무엇인가요?

ClickUp으로 체계적으로 정리하고, 더 빠르게 진행하며, 모든 작업을 한곳에서 관리하세요.

프로젝트 시작 회의를 진행한다고 상상해 보세요: 결정이 내려지고, 실행 항목이 확인되며, 누군가 예산 검토를 맡겠다고 자청합니다. 그러면 회의가 끝납니다.

회의록은 하나의 문서에 저장되고, 후속 조치는 이메일로 발송되며, 예산 관련 작업은? 누군가가 나중에 프로젝트 관리 도구에 생성할 것입니다—기억한다면 말이죠. 다음 주가 되면 팀원 절반은 실제로 무엇이 결정되었는지 기억하지 못할 것입니다.

ClickUp은 모든 업무 앱, 데이터, 워크플로우를 통합하는 세계 최초의 컨버지드 AI 작업 공간입니다. 회의는 그 결과로 생성되는 업무와 직접 연결됩니다.

토론 내용, 결정 사항, 실행 항목이 별도의 도구에 존재하지 않습니다. 팀이 실제 업무 수행에 사용하는 작업, 타임라인, 파일과 함께 존재합니다. ClickUp은 업무 분산 현상을 줄이기 위해 설계되었습니다 . 회의 아젠다는 소유자와 마감일이 지정된 ClickUp 작업으로 전환됩니다.

제3자 앱 추가 설치, 중복 입력, 플랫폼 전환 없이도 작업 업데이트를 간편하게 관리하세요.

한 G2 사용자 가 간단히 표현했습니다:

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 작업, 문서, 목표, 커뮤니케이션 등 모든 것을 하나의 통합 플랫폼으로 모아준다는 것입니다.

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 작업, 문서, 목표, 커뮤니케이션 등 모든 것을 하나의 통합 플랫폼으로 모아준다는 것입니다.

ClickUp 기능

주요 기능이 원격 팀이 회의를 진행하고, 노트를 기록하며, ClickUp 작업 공간 내에서 대화를 실행 가능한 작업으로 전환하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.

기능 #1: ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp으로 통화 중 작업과 노트를 연결하세요

ClickUp SyncUp은 가벼운 영상 통화를 목록과 작업에 통합합니다. 회의 일정 조정, 대화 중 작업 연결 또는 생성, 작업과 함께 저장되는 회의 노트 캡처가 가능합니다. 자동 작업 생성 기능을 활용하면 가상 회의 중 후속 조치가 추적 가능한 작업으로 전환되어 회의 후 처리할 필요가 없습니다.

Google Meet에서 대규모 실시간 세션을 선호하시나요? ClickUp 통합 기능을 통해 연결된 Google 캘린더 이벤트에서 Meet 링크를 추가하면, 참여 정보와 녹화본을 작업 내용 및 프로젝트 상태와 함께 쉽게 찾을 수 있습니다.

📌 예시: 부서 리더가 20분간 StandUp 회의를 진행합니다. 장애 요소를 검토하고, 실시간으로 새 작업을 생성하여 스프린트 보드에 연결합니다. 팀은 별도의 통화 내용을 다시 입력하지 않고도 진행 상황을 추적하며, 소유자는 즉시 알림을 받습니다.

기능 #2: ClickUp Clip

ClickUp Clips로 화면 녹화 또는 음성 클립 즉시 공유

추가 통화나 긴 텍스트 입력 대신 ClickUp Clips로 화면이나 음성 클립을 즉시 녹화하세요. 그런 다음 해당 클립을 문서, 댓글 또는 채팅에 바로 삽입할 수 있습니다. 팀원은 각자의 시간에 맞춰 피드백을 받고, 여러분은 하루 중 몇 시간을 절약할 수 있습니다.

생성하는 모든 Clip과 SyncUp은 클립 허브에 자동 저장됩니다. 여기서 녹화 내용을 다시 확인하고, 대본을 스캔하며, 정확한 대화를 위해 타임스탬프가 포함된 댓글을 남길 수 있습니다.

ClickUp의 클립 허브에서 모든 과거 녹화본을 확인하고, 대본을 열람하며, 댓글을 남길 수 있습니다

가장 큰 장점은? SyncUp이 기록된 채널에 접근 권한이 있는 작업 공간 내 모든 구성원이 대본을 보고 자신의 의견으로 토론에 참여할 수 있어 팀워크가 더 원활하고 빠르며 명확해집니다.

시청하기: 회의 중에도 여전히 필기하느라 정신없으신가요? 실제 대화 내용에 집중할 수 있다면 어떨까요? AI 회의 어시스턴트는 여러분이 손가락 하나 까딱하지 않아도 모든 것—행동 항목, 결정 사항, 심지어 발언자 맥락까지—을 포착합니다. 이 비디오에서는 정확하고 검색 가능하며 팀과 즉시 공유할 수 있는 회의 노트를 위해 AI를 활용하는 방법을 보여드리겠습니다.

기능 #3: ClickUp 채팅

ClickUp Chat은 작업, 문서, 보드와 함께 그룹 채팅 및 다이렉트 메시지를 제공하여 대화가 일과 연결되도록 합니다. 클릭 한 번으로 모든 메시지를 ClickUp 작업으로 전환하고, 작업을 할당하며, 날짜를 추가하고, 첨부 파일을 첨부하여 빠르게 공유하세요.

팀이 이미 Slack, Microsoft Teams 또는 Google Chat을 사용 중이라면, ClickUp 통합 기능을 통해 실시간 메시징을 여러 채팅 도구와 앱에 흩어지지 않고 프로젝트와 연결된 상태로 유지할 수 있습니다.

📌 예시: 프로젝트 매니저가 디자인, QA, 마케팅 팀과 함께 로드맵 스레드를 진행합니다. 결정이 내려지면 프로젝트 매니저는 해당 메시지를 새 작업으로 전환하여 소유자와 마감일을 할당합니다. 모든 구성원은 수동 복사-붙여넣기 없이도 여러 프로젝트 전반에 걸쳐 일관성을 유지합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 대부분의 사람들은 메시지를 작성하는 게 아니라 마감 시간과 경쟁하듯 타이핑합니다. 음성 인식 텍스트 변환이 4배 더 빠르지만, 시끄러운 작업 공간부터 불완전한 음성 인식 결과까지 여러 이유로 여전히 타이핑을 계속하고 있습니다. Brain MAX의 음성-텍스트 변환 기능 을 사용하면 손을 사용하지 않고 메시지를 작성할 수 있습니다. 말하고, 기록하고, 생각을 다듬은 후 이메일이나 채팅으로 보내세요. 오타도, 딴소리도 없이. 오직 목소리의 속도로 아이디어를 전달합니다.

기능 #4: ClickUp Brain

ClickUp Brain을 활용하여 SyncUp 내용을 요약하고 , 실행 항목을 추출하며, 소유자와 마감일이 지정된 작업을 생성하세요. Google Meet에서는 결정을 수동으로 기록하고 별도의 도구에서 작업을 생성해야 하지만, Brain은 이러한 변환을 ClickUp 내에서 자동으로 수행합니다.

📌 예시: 크로스 기능 검토 후, PM이 말합니다. "이 SyncUp을 요약하고 QA, 디자인, 분석을 위한 후속 조치를 생성하세요." Brain은 요약 작성, 작업 할당, 상태 업데이트를 효율적으로 처리하여 추가적인 관리 작업 없이도 명확한 소유권을 보장합니다. 일관된 요약 작성을 위해 노트 작성 템플릿으로 시작하면 업무 인계 과정이 명확하게 유지됩니다.

ClickUp 가격 정책

Google Meet란 무엇인가요?

상상해 보세요: 클라이언트 데모 시작 5분 전, 모든 팀원이 즉시 한자리에 모여야 합니다. Google Meet을 사용하면 Google 캘린더에서 링크를 생성하고, 팀원들은 어떤 기기에서든 참여하여 몇 초 만에 화면 공유가 가능한 영상 통화를 시작할 수 있습니다. 통화 중 실시간 자막, Q&A, 설문조사, 녹화 기능으로 모든 참여자의 집중도를 유지하며, 클라우드 녹화본은 완료 시 자동으로 Google 드라이브에 저장됩니다.

Google을 통해

Google Meet는 Google Workspace 작업 공간에 완벽하게 통합됩니다. 달력 이벤트에 직접 Meet를 추가해 회의를 예약하고, Google 채팅에 링크를 연결해 스레드를 놓치는 일이 없도록 하며, 브라우저를 벗어나지 않고도 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션을 공유하세요.

간단한 상태 확인이나 대규모 회의를 위해 Meet는 기본에 집중합니다—빠르게 접속하고, 서로를 선명하게 보고 들으며, 중요한 내용을 공유하고, 다음으로 넘어가는 것입니다.

Google Meet 기능

Google Meet가 원격 팀이 원활한 회의를 진행하고 회의 후에도 추진력을 유지하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.

필수 기능을 모두 갖추고 있습니다—안정적인 영상 통화, Google 캘린더를 통한 간편한 회의 일정 관리, 통화 중 협업 기능은 물론 AI 요약 기능까지 제공하여 후속 작업이 지연되지 않도록 합니다.

기능 #1: AI 노트 및 요약 기능

Google을 통해

Google Meet의 "대신 메모하기" 기능은 회의를 기록하고 핵심 내용을 Google Docs로 정리하며, 요약본을 달력 이벤트에 첨부해 팀원들이 메시지나 채팅을 일일이 찾아볼 필요 없이 쉽게 접근할 수 있게 합니다.

늦게 참여할 경우 "지금까지의 요약" 보기로 통화 중 내용을 따라잡을 수 있습니다. 회의 종료 후 주최자에게 요약 링크가 포함된 이메일이 발송되며, 해당 기능을 활성화한 참가자도 링크를 받을 수 있습니다. 이용 가능 여부는 Google Workspace 플랜 및 Gemini 애드온에 따라 다릅니다.

📌 예시: 프로젝트 관리자가 고객 통화 후 자동 생성된 문서(결정사항 및 소유자 포함)를 받습니다. 주요 내용을 트래커에 붙여넣고, 새 작업 두 개를 생성한 뒤 바로 다음 업무로 넘어갑니다—녹화본을 다시 볼 필요가 없습니다.

기능 #2: 달력 및 일정 관리

Google을 통해

Google 캘린더를 사용하면 초대장에 한 번의 클릭으로 쉽게 Meet 링크를 추가할 수 있습니다. 또한 파트너 및 클라이언트를 위한 공개 예약 페이지가 포함된 일정 예약을 생성할 수도 있습니다.

예약 일정 관리 기능은 완충 시간, 일일 한도, 다중 달력 충돌 점검을 지원합니다. 해당 플랜에서는 Stripe를 통한 결제 요구도 가능합니다. 최근 업데이트로 웹과 모바일에서 예약 페이지의 가시성이 향상되어 외부 사용자와 자주 회의를 진행하는 팀의 인바운드 일정 관리가 간소화되었습니다.

📌 예시: 부서 리더가 주간 파트너 점검을 위한 예약 링크를 공유합니다. 예약 시간대는 공유 달력에 자동으로 등록되고, 초대장에는 Meet URL이 포함되며, 알림이 자동으로 발송됩니다.

기능 #3: 통화 기반 협업

Google을 통해

Meet 내에서 팀은 빠른 링크를 위한 통화 중 채팅을 사용하고, 의견을 수렴하기 위해 투표 및 Q&A를 진행하며, 집중적인 토론을 위한 소그룹 회의를 생성합니다. 실시간 자막은 다양한 억양과 시끄러운 환경에서도 명확성을 높여줍니다. 에디터에서 직접 문서, 스프레드시트 또는 프레젠테이션을 공유할 수 있어 파일과 영상을 한 화면에 유지함으로써 원활한 파일 공유 및 편집이 가능합니다.

기록 기능이 활성화된 플랜에서는 비디오 영상이 주최자의 Google 드라이브 내 'Meet 녹화 파일' 폴더에 저장되어, 회의에 참석하지 못한 사람들이 나중에 내용을 확인할 수 있습니다.

📌 예시: 원격 팀이 스프린트 보드를 검토하고, 채팅에 디자인 파일을 게시하며, 에디터에서 Slides 프레젠테이션을 발표합니다. 이후 Google Drive에 저장된 녹화본을 통해 늦게 합류한 구성원도 의사 결정 내용을 확인하고 다음 단계를 추적할 수 있습니다.

Google Meet 가격 정책

개인용 무료

스타터 플랜: 사용자당 월 $8.40 (최대 100명 참가 가능)

스탠다드 플랜: 사용자당 월 $16.80 (최대 150명 참가 가능)

플러스 플랜: 사용자당 월 26.40달러 (최대 500명 참가 가능)

엔터프라이즈 플랜: 맞춤형 가격

ClickUp vs. Google Meet: 기능 비교

자세한 내용에 들어가기 전에, 일상적인 회의, 노트, 후속 조치 단계 측면에서 Google Meet와 ClickUp SyncUp이 어떻게 비교되는지 간략히 살펴보겠습니다.

기능 #1: 일상적인 StandUp 및 상태 동기화

ClickUp

SyncUp은 리스트, 작업, 채팅 내부에 바로 위치하므로 업무를 추적하는 동일한 장소에서 빠르게 영상 통화를 시작할 수 있습니다. 대화하는 동안 모든 참여자가 동일한 작업 공간에서 스프린트 보드, 작업 목록 또는 대시보드 카드를 열 수 있습니다. 이후 작업이 이미 진행 중인 위치에서 작업을 연결하고 노트를 기록할 수 있습니다.

Google Meet

Google Meet은 실시간 비디오 회의를 위해 설계되었습니다. Google 캘린더에서 링크를 생성하고, 화면을 공유하며, 투표와 Q&A를 진행하고, 자막과 반응 기능을 통해 모든 참가자의 참여를 유도할 수 있습니다. Meet은 사람들을 신속하게 한자리에 모으는 데 이상적이지만, 이러한 대화는 일반적으로 프로젝트 보드, 티켓, 대시보드와 별도의 창에서 진행됩니다.

🏆 승자: ClickUp(ClickUp)이 반복적인 StandUp 미팅과 상태 동기화에서 승리합니다. 창을 오가며 전환할 필요 없이 통화, 보드, 작업이 한곳에 통합되어야 할 때 적합합니다.

기능 #2: 프로젝트 및 작업 관리

ClickUp

ClickUp은 회의, 작업, 문서, 채팅, 화이트보드, 대시보드, AI가 모두 하나의 작업 공간에 통합되도록 설계되었습니다. SyncUp, 댓글, 요약은 영향을 미치는 작업과 직접 연결되며, 대시보드는 동일한 작업의 실시간 데이터를 반영합니다.

팀원들은 진행 상황을 검토하고, 장애 요인을 논의하며, 일을 업데이트할 수 있습니다. 모든 정보를 모으기 위해 다섯 개의 서로 다른 앱을 오갈 필요가 없습니다.

Google Meet

Google Meet는 Google Workspace 작업 공간에 자연스럽게 통합되지만, 각 구성 요소는 여전히 분리되어 있습니다: 초대장은 달력에, 녹화본은 드라이브에, 노트는 문서에 저장되며, 작업은 대개 완전히 다른 프로젝트 관리 도구에 보관됩니다.

안정적인 통화 품질과 유용한 AI 요약 기능을 제공하지만, 팀원들은 회의 후 실제로 변경된 내용을 확인하기 위해 문서, 보드, 수신함 간 링크를 계속해서 찾아다녀야 하는 경우가 많습니다.

🏆 승자: ClickUp이 승리합니다. 통화, 노트, 작업, 보고를 서로 다른 앱에 흩어지지 않고 한곳에 모아 컨텍스트 전환을 줄여주기 때문입니다.

기능 #3: 일정 관리 및 외부 클라이언트 통화

ClickUp

ClickUp의 달력을 사용하면 작업을 예약하고 드래그 앤 드롭할 수 있으며, 일별 또는 주별 업무를 확인하고 Google 캘린더와 동기화하여 회의와 작업이 하나의 일정에서 나란히 표시되도록 할 수 있습니다.

ClickUp 내에서 예정된 Google 캘린더 이벤트를 보고 바로 회의에 참여할 수 있어, 마감일을 놓치지 않으면서 일과 회의를 함께 계획할 때 매우 유용합니다.

Google Meet

외부 일정 관리 측면에서 Google Meet이 두드러집니다. Google 캘린더에서 클릭 한 번으로 초대장에 Meet 링크를 추가하고 예약 일정을 설정할 수 있습니다.

지원되는 플랜에서는 공개 예약 페이지, 버퍼 시간, 심지어 Stripe 결제를 추가할 수도 있습니다. 게스트는 시간을 선택하고 자동 알림을 받으며 달력 이벤트에서 바로 참여할 수 있어 클라이언트와 파트너의 일정 조정이 원활하게 진행됩니다.

🏆 승자: Google Meet가 클라이언트 대상 일정 관리 및 원클릭 참여 링크 측면에서 승리합니다. 특히 팀이 이미 모든 업무를 Google 캘린더를 통해 운영 중인 경우 더욱 그렇습니다.

기능 #4: 녹화, 대본, 비동기적 복습

ClickUp

녹화한 모든 SyncUp 및 Clip은 대본과 타임스탬프가 포함된 댓글과 함께 클립 허브에 저장되므로, 팀원들은 대본을 훑어보고 원하는 순간으로 바로 이동하여 녹화본에 직접 댓글을 달 수 있습니다.

ClickUp Brain 요약 기능과 함께 사용하면, 회의에 참석하지 못한 사람들도 주요 결정을 검토하고 작업 공간을 벗어나지 않고도 연결된 작업을 열 수 있습니다.

Google Meet

Meet에서는 녹화본이 Google 드라이브에 저장되며, 해당 위치에서 팀원과 공유할 수 있습니다. 지원되는 작업 공간 플랜에서는 Gemini 기반 요약 기능과 "지금까지의 요약"을 활용하여 전체 통화 내용을 시청하지 않고도 주요 내용을 파악할 수 있습니다.

논의 내용을 파악하는 데는 효과적이지만, 후속 단계는 여전히 문서, 스프레드시트 또는 외부 프로젝트 tools에 남아 있으며 작업과 직접 연결되지는 않습니다.

🏆 승자: 동률. 팀이 이미 모든 자료를 드라이브에 저장하고 있다면 Google Meet가 적합하며, 녹화본, 요약본, 작업 항목을 동일한 작업 공간에서 즉시 활용 가능(즉시 작업 생성 기능 포함)하게 하고 싶다면 ClickUp이 더 강력합니다.

기능 #5: 회의 후 보고 및 가시성

ClickUp

ClickUp 대시보드로 중요한 지표를 측정하세요

ClickUp 대시보드는 SyncUp 이후 생성되거나 업데이트된 작업의 데이터를 가져올 수 있어, 리더들이 해당 대화가 업무량, 번다운, 속도 및 기타 핵심 메트릭에 미치는 영향을 확인할 수 있습니다.

스프린트 진행 상황, 기한 초과 항목, 업무량 분배를 실시간으로 추적할 수 있어, 스탠드업 미팅과 리뷰가 실제로 프로젝트를 진전시키고 있는지 쉽게 측정할 수 있습니다.

Google Meet

Google Meet은 회의 자체에 집중합니다: 참여, 호스팅, 그리고 오디오와 비디오가 원활하게 작동하도록 보장하는 것이죠. 관리자는 통화 및 사용 통계를 확인할 수 있지만, 이러한 회의와 프로젝트 결과, 스프린트 진행 상황 또는 팀 업무량을 연결해주는 내장된 뷰는 없습니다.

대부분의 팀은 회의 후 상황을 파악하기 위해 여전히 별도의 보고 시스템을 활용하고 있습니다.

🏆 승자: ClickUp은 가시성 측면에서 확실히 우위를 점합니다. 회의에서 내린 결정이 실제 일과 결과로 어떻게 이어지는지 보여주는 대시보드를 제공합니다.

레딧에서 ClickUp vs. Google Meet 회의 비교

레딧 사용자들에 따르면 이 두 도구는 서로 다른 역할을 수행합니다: Google Meet은 사람들을 빠르게 안정적으로 화상 회의에 참여시키는 수단이며, ClickUp SyncUp은 대화를 작업과 연계시켜 프로젝트 전반에 걸쳐 후속 조치 추적이 용이하도록 합니다.

ClickUp의 경우, 사용자들은 회의에서 실행으로 이어지는 워크플로우를 강조합니다:

ClickUp에 개요, 핵심 내용, 다음 단계, 주요 주제 등이 포함된 문서를 생성합니다… 모든 내용이 깔끔하게 형식 처리되어 읽기 쉽습니다.

ClickUp에 개요, 핵심 내용, 다음 단계, 주요 주제 등이 포함된 문서를 생성합니다… 모든 내용이 깔끔하게 형식 처리되어 읽기 쉽습니다.

누군가 또한 말했습니다 :

3명으로 구성된 소규모 비즈니스에서 전환했는데 만족스럽습니다… 앱 내에서 바로 작업을 참조할 수 있는 기능이 마음에 듭니다. ”

3명으로 구성된 소규모 비즈니스에서 전환했는데 만족스럽습니다… 앱 내에서 바로 작업을 참조할 수 있는 기능이 마음에 듭니다. "

Google Meet의 경우, 레딧 사용자들은 작업 공간 과의 호환성과 익숙함을 강조합니다:

내부 회의에는 Google Meet를 사용합니다. Google이 직관적이라고 생각합니다

내부 회의에는 Google Meet를 사용합니다. Google이 직관적이라고 생각합니다

일상 업무에는 Meet을 선호하는 사람들도 있지만:

저는 회의를 선호하며 Zoom은 유료로 사용하지 않습니다

저는 회의를 선호하며 Zoom은 유료로 사용하지 않습니다

그리고 회의에 대한 일반적인 주의사항:

Google Meet는 회의 녹화 기능에 대해 매우 기본적인 접근 방식을 취하는 것으로 보입니다.

Google Meet는 회의 녹화 기능에 대해 매우 기본적인 접근 방식을 취하는 것으로 보입니다.

어떤 회의 도구가 최고일까요?

Google Meet은 사람들을 한자리에 모으는 것을 쉽고 친숙하게 만들어 줍니다. 간단한 확인, 클라이언트 데모, 대규모 회의를 위해 Google 캘린더에서 바로 참여할 수 있습니다.

반면 ClickUp은 대화를 결과 중심의 워크플로우로 전환하는 데 도움을 줍니다.

ClickUp SyncUp으로 작업 관리와 ClickUp Brain으로 요약 및 소유자 기록을 한곳에서 통합하여 일, 프로젝트, 작업 관리를 효율적으로 수행하세요.

두 도구 모두 장점이 있지만, 토론을 체계화하고 작업 추적을 집중하며 시작부터 완료까지 일을 안내하는 도구를 원한다면, ClickUp의 고급 기능은 모든 단계에서 함께 하는 팀원처럼 느껴집니다.

ClickUp에서 SyncUps를 무료로 시작하세요 — 회의 작업과 후속 조치를 한곳에서 관리하세요.