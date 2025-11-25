원하는 현실을 구조화하는 무료 전환 스크립트 템플릿

기억하세요, 코로나19 봉쇄 기간 동안 많은 사람들이 YouTube의 잠재의식 메시지를 통해 의도를 설정하고 매일 들으며 현실을 바꾸려 했습니다. 그 아이디어는 간단했습니다: 몸, 건강, 경력, 연애 생활 중 바꾸고 싶은 것을 선택하고, 시간과 관심을 기울이며, 꾸준한 집중이 일을 완료하도록 하는 것이었습니다.

시프팅 스크립트는 그 희망을 구조화합니다. 원하는 현실에 대한 서면 플랜으로서, 그곳에서의 자신의 정체성, 세계의 일 방식, 주변 인물들, 그리고 안전 단어와 깨우기 규칙 같은 기본 안전 수칙을 담고 있습니다.

이것을 차분한 체크리스트이자 믿을 수 있는 이야기로 생각하세요. 각 세션은 추측 대신 지침을 제공하여 안전하고 통제력을 느끼도록 도와줍니다.

이 가이드에서는 복사 가능한 현실 전환 스크립트 템플릿을 포함한 최고의 옵션과, 템플릿을 깔끔하게 유지하고 진정으로 필요한 것에 집중할 수 있는 간단한 팁을 확인하실 수 있습니다.

한눈에 보는 최고의 시프팅 스크립트 템플릿 11선:

이 가이드에 기능으로 소개된 모든 ClickUp 및 Google Docs 현실 전환 스크립트 템플릿을 한눈에 확인할 수 있는 테이블입니다:

시프팅 스크립트 템플릿이란 무엇인가요?

스크립트는 원하는 현실의 물리적 사본입니다. 이는 여러분이 전환하고자 하는 정확하고 구체적인 현실을 구체화하기 위함입니다…스크립팅을 통해 여러분은 전환할 현실을 선택하는 것이지, 창조하는 것이 아닙니다.

레딧의 이 댓글은 시프팅 스크립트가 무엇인지 설명합니다.

반면 시프팅 스크립트 템플릿은 구조화된 문서로, 원하는 현실(DR)에 대한 세부 사항을 기록하여 각 전환이 명확한 규칙을 따르도록 합니다. 여기에는 정체성, 설정, 친구 및 가족, 집이나 장소, 그리고 통제와 안전을 지원하는 경계가 포함됩니다.

현실 전환 스크립트 템플릿은 해당 플랜의 보다 체계적인 버전입니다.

핵심 내용과 함께 안전 단어, 깨어날 때 규칙, 시간 흐름 선택, 짧은 확언 또는 앵커에 대한 프롬프트가 포함됩니다. 이 스크립트는 유용한 알림이 내장된 동일한 스크립트로 생각하세요. 따라서 열 개의 탭이나 흩어진 노트를 관리하는 대신 필요한 것에만 집중할 수 있습니다.

좋은 전환 스크립트 템플릿의 조건은 무엇인가요?

시프팅 스크립트 템플릿은 반복 가능한 구조를 제공하여 시간과 세션에 걸쳐 일관되고 합리적이며 추적 가능한 실천을 가능하게 합니다.

템플릿이 특히 유용한 이유는 다음과 같습니다:

✅ 정체성, DR 설정, 참여자, 목표, 규칙에 대한 핵심 필드를 명확히 하여 각 스크립트 세션이 일관되고 검토하기 쉽도록 합니다

✅ 안전 단어, 깨우기 규칙, 통제 선언문이 내장된 안전 구조로 불확실성보다 전환에 집중할 수 있습니다

✅ Notion이나 브라우저에서 빠르게 추가, 편집, 삭제할 수 있는 모듈식 섹션으로 구성되어 있으며, 피드백을 위해 친구들과 공유할 수 있습니다.

✅ 간결한 확언, 시간 흐름, 장면 프롬프트로 페이지를 깔끔하게 유지하고 필요한 세부사항만 남기며, 스크립트가 목표에 도달하도록 돕습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 45%가 큰 목표를 작은 단계로 나누는 것이 동기 부여에 도움이 된다고 답했습니다. 개념은 명확하지만, 실제 실행에 옮기는 것이 진정한 일(그리고 종종 좌절)의 시작입니다.

선정된 최고의 시프팅 스크립트 템플릿 11선

대부분의 시프터들은 완벽한 플랜으로 시작하지 않습니다. 노트와 즐겨찾기 서브 플레이리스트, 몇 가지 확언을 모은 뒤 모든 것을 머릿속에 담아두려 합니다. 그래서 시프팅 스크립트는 금방 무너져 버리죠.

어느새 "기억해둘게요"라는 말이 원하는 현실을 구축하는 데 필요한 시간을 앗아갑니다. 바로 업무 확산 현상이 작용하는 것입니다.

ClickUp 은 세계 최초의 통합형 AI 작업 공간으로, 모든 것을 한곳에 모아 줍니다: 템플릿과 큐를 함께 보관하세요; 안전 단어와 깨우기 문구를 핀하세요; 사랑하는 사람들을 장면에 연결하세요; 빠른 신체 상태 확인을 추가하세요; 깔끔한 페이지를 공유하고, 편집하고, 재사용하세요.

✨결과: 더 많은 통제력과 더 매끄러운 교대—필요한 때에 필요한 장소에서만 이루어집니다.

아래 각 선택지는 명확한 구조와 실제 활용성을 바탕으로 선정되었습니다. 본인의 스타일에 맞는 현실 전환 스크립트 템플릿을 선택한 후, 시간이 지남에 따라 스크립트를 조정하여 일관되게 목표에 도달하도록 하세요!

ClickUp 목표 설정 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 목표 설정 템플릿으로 목표 달성에 도움이 되는 요소, 만난 사람들, 다음에 조정할 사항을 기록하고, 노트를 작성하세요.

미국인 10명 중 3명은 2024년에 최소 한 가지 결심을 했으며, 대부분 한 달 동안만 유지했습니다. 이는 우리가 한 해를 보내고자 하는 방식은 아니지만, 현실적인 목표 없이는 피할 수 없는 현실입니다.

ClickUp의 SMART 목표 템플릿은 시프팅 스크립트 템플릿을 브라우저에서 열고 빠르게 편집하며 친구들과 공유할 수 있는 살아있는 계획으로 바꿔줍니다. 목표를 지도하여 DR 결과를 계획하고, 장면 준비 및 확언을 위한 작업을 첨부 파일하며, 마무리 또는 깨우기 신호를 위한 알림을 설정할 수 있습니다.

사용자 지정 필드를 활용해 정체성, 성격, 거주지 세부사항을 스크립팅하고 안전 단어, 깨우기 규칙, 시간 흐름 같은 안전 항목을 추가하세요. "변화"를 막연한 희망에서 벗어나 매 세션 후 검토할 구체적인 단계로 전환하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

SMART 목표, 마일스톤, 상태로 DR 목표를 추적하여 각 스크립트 세션이 일관성을 유지하고 시간이 지남에 따라 긍정적인 결과가 가시화되도록 하세요.

안전 단어, 각성 조건, 통제 문구를 확언 및 장면 프롬프트와 함께 저장하여 전환 전 신속한 검토를 가능하게 하세요

의지가 첫 주 이후 사라지지 않도록 책임감을 위해 템플릿을 친구나 가족과 공유하세요.

신원, 집, 지팡이, 인물 필드에 Notion 스타일 노트를 추가하여 필요한 부분만 다듬으면서 스크립트를 깔끔하게 유지하세요.

✨ 이상적인 대상: SMART 마일스톤, 주간 점검, 부드러운 책임감과 연계된 체계적인 전환 스크립트 템플릿을 원하는 전환자(Shifter)

👀 재미있는 사실: 큰 목표가 공상에만 머물고 있나요? 멘탈 콘트라스팅 + 만약-그렇다면 플랜(MCII/WOOP)을 시도해 보세요 — 성공을 상상하고, 예상되는 장애물을 명명한 다음, "만약 9시 30분이면, 나는..."이라는 행동을 스크립트하세요. '때/그러면'이 의도를 단계로 전환하기 때문에 실행률을 확실히 높여줍니다.

2. ClickUp 비전 보드 템플릿

무료 템플릿 받기 간단한 세션을 위한 최소한의 버전과 심층 일을 위한 상세 보드를 ClickUp 비전 보드 템플릿으로 관리하세요.

심리학자들은 비전 보드가 시각적 단서를 통해 의미 있는 목표를 명확히 하고 동기를 유지하는 데 도움이 될 수 있다고 노트합니다. 특히 행동과 결합할 때 더욱 효과적입니다. ClickUp 비전 보드 템플릿은 DR 이미지를 실용적인 사전 전환 의식으로 전환합니다.

사용 방법: 장소, 집, 인물별 장면을 핀으로 고정하세요. 스크립트를 반영한 캡션을 추가하고, 정체성, 일상, 첫 만남 순간별로 시각 자료를 그룹화하세요. 시작 전 브라우저나 ClickUp 워크플로우에서 열어주세요. 긍정적 문구를 검토하고 필요한 내용만 남겨 페이지가 깔끔하게 유지되도록 하여 편집과 공유가 용이하도록 하세요.

다음으로 시각 자료를 안전 단어, 깨우기 규칙, 통제 문장과 연계하세요. 시간이 지남에 따라 효과적인 자료를 보관하고 새로운 이미지를 순환시켜 보드가 스크립트와 함께 진화하면서도 복잡해지지 않도록 하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

각 교대 시작 전 DR 장면, 도착 신호, 지원 확언을 검토하여 주의가 차분하고 집중된 상태에서 시작하세요

시각적 요소를 정체성, 집, 친구, 가족 등의 대본 필드에 직접 지도하여 이미지와 텍스트가 서로를 보완하며 일관성을 유지하세요.

신뢰할 수 있는 사람들과 보드를 공유하여 가벼운 책임감을 유지하고, 세션 후에는 반성 내용을 추가하여 도움이 되는 점과 다음에 변경할 점을 추적하세요.

✨ 이상적인 대상: 시나리오, 신호, 확언으로 보강된 현실 전환 스크립트 템플릿이 필요한 시각적 사고자. 전환 전 미리 검토할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 세션 전에 정신이 산만해지는 건 normal합니다.

말하는 것이 타이핑보다 편하다면 음성 텍스트 기능을 활용해 몸의 상태를 기록하세요. ClickUp Brain이 동일한 체크리스트 항목으로 자동 분류해 줍니다.

단계를 건너뛰면 ClickUp Brain이 더 작은 대체 작업을 제안하여 시간 내에 완료하고 연속 기록을 유지할 수 있도록 합니다.

일주일 동안 ClickUp Brain은 실제로 도움이 된 내용을 요약하고 다음 세션을 위한 한 가지 개선점을 제안합니다.

3. ClickUp 개인 발전 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 개인 발전 플랜 템플릿을 활용하여 상태 및 마일스톤과 함께 DR 결과를 측정 가능한 주간 단계로 전환하세요.

2024년 기준 미국 근로자의 절반 미만이 새로운 기술 습득을 위한 교육에 참여했는데, 이는 성장을 원하지만 플랜 없이 추진력을 잃기 쉬운 현실을 보여줍니다.

ClickUp 개인 발전 플랜은 분기별 보기, 주간 연속 기록, 성찰 기능을 제공하여 진행이 무작위가 아닌 확실한 것으로 느껴지도록 합니다. 정체성 작업과 성격 노트는 한 번만 기록한 후, 매 세션 전에 빠르게 검토하여 페이지를 깔끔하게 유지하세요.

이제 일 단계입니다. DR 목표를 시간 블록으로 추적 가능한 작은 행동으로 전환하세요. 전환 전 루틴을 추가하고, 신체 상태를 기록하며, 현재에 집중하는 데 도움이 되는 요소를 노트하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

물 섭취, 호흡, 신호에 대한 사전 체크리스트를 유지하여 몸이 안정되고 스크립트를 더 쉽게 따라갈 수 있도록 하세요.

안전 단어, 깨어 있는 상태, 경계선 같은 안전 항목을 동일한 보기에 기록하여 제어 결정이 빠르고 신뢰할 수 있도록 하세요.

분기별 노트를 검토하고 성과를 추적하며 리얼리티 시프팅 스크립트 템플릿을 조정하여 필요한 요소만 유지하고 불필요한 요소는 제거하세요.

✨ 추천 대상: 명확한 목표, 안전 신호, 부드러운 책임감을 바탕으로 반복 가능한 행동으로 전환되는 체계적인 주간 플랜을 원하는 시프터 및 학습자.

🎥 시청하기: 진정한 방향성, 명확성, 삶의 목적을 원하시나요? 대부분의 인생 플랜이 실패하는 흔한 함정에 빠지지 않으면서요? 이 비디오에서 5가지 쉽고 실행 가능한 단계로 인생 플랜을 세우는 방법을 안내해 드립니다.

4. ClickUp 마일스톤 차트 템플릿

무료 템플릿 받기 다음 근무 전 일했던 점과 조정할 사항을 기록할 수 있는 ClickUp 마일스톤 차트 템플릿을 활용하세요.

슈퍼 마리오 레벨이 우리에게 가르쳐준 것이 있다면, 명확한 체크포인트가 진행을 유지한다는 점입니다. ClickUp 마일스톤 차트 템플릿을 사용하면 도착, 첫 장면, 첫 수업 또는 직장, 친구와의 첫 대화, 그리고 깨어남 규칙에 대한 부드러운 점검을 별개의 체크포인트로 표시할 수 있습니다.

각 마일스톤 아래 작업을 그룹화하고, 시간 흐름에 맞춰 마감일을 설정하며, 성격, 가정, 가족 배경에 대한 스크립트 노트 파일을 첨부할 수 있습니다. 현실 전환 스크립트 템플릿과 함께 사용해 가장 관련성이 높은 마일스톤에 안전 단어와 통제 문구를 추가하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

도착, 첫날, 장비 설정, 회의할 키 인물 등 DR 체크포인트를 정리하여 대본이 막연한 플랜이 아닌 안내된 경로가 되도록 하세요.

각 마일스톤을 짧은 장면 프롬프트, 긍정적 확언, 그리고 깨어 있는 조건과 연결하세요. 그러면 안전 지침이 별도의 문서가 아닌 행동과 함께 살아 숨쉬게 됩니다.

시간이 지남에 따라 진행 상황을 추적하고 스크립트가 발전함에 따라 마일스톤을 편집하세요. 필요한 것만 남겨두어 혼란이 집중력을 블록하지 않도록 하십시오.

✨ 추천 대상: 체크포인트 기반의 진행 상황과 추적 가능한 단계를 원하며, 안전 신호와 부드러운 책임감을 원하는 시프터에게 이상적입니다.

👀 재미있는 사실: 결승선이 가까워질수록 속도가 빨라지는 걸 느껴본 적 있나요? 바로 목표 경사 효과입니다 — 가시성이 있을 때 동기가 상승하죠. 체크포인트에 이름을 붙여보세요(예: "도착 → 퍼스트 클래스 → 첫 대화"). 그러면 뇌가 무엇을 쫓아야 하는지 알게 됩니다.

5. ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿

무료 템플릿 받기 감사한 순간을 태그하고, ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿을 활용해 성격과 목표가 변화함에 따라 루틴을 편집하세요.

대부분의 시프터들은 세션 전에 산만함을 느끼며, 스크립트, 물, 조명, 그리고 열두 개의 탭 사이를 오가곤 합니다. ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿이 도움이 되는 방법은 다음과 같습니다.

이 템플릿을 통해 DR에 부합하는 작은 행동들을 목록으로 나열할 수 있습니다. 예를 들어 1분 장면 리허설, 짧은 긍정문 읽기, 안전어와 깨우기 규칙 빠르게 훑어보기 등이죠. 연속 기록을 확인하고 필요한 요소만 유지하며 페이지를 깔끔하게 관리하면 마찰 없이 세션에 임할 수 있습니다. 상황이 어긋날 때는 부드러운 수정책을 추가하고 적절한 시기에 도움이 되는 요소를 재점검하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

신체는 따뜻하게, 마음은 차분하게, 목표 DR에 집중할 수 있도록 체감 변화 전 루틴을 구축하세요

신분, 집, 사람에 대한 습관을 스크립트 신호에 연결된 상태로 유지하여, 연습이 진입할 플랜한 장면을 반영하도록 하세요

준비 단계에서 안전 단어와 깨우기 규칙을 확인하며 안전을 보는 보기를 유지하세요. 그러면 통제가 강요된 느낌이 아닌 안정적으로 느껴집니다.

트래커를 친구들과 공유하고, 매 세션 후 긍정적인 부분을 되돌아보며, 시간이 지남에 따라 실질적인 도움이 되는 작은 개선점을 추가하세요.

✨ 추천 대상: 스크립트 신호와 연결된 간단한 행동 및 신속한 안전 점검으로 차분하고 반복 가능한 전환 전 루틴을 원하는 시프터.

👀 유용한 팁: 지루한 부분은 ClickUp 에이전트에게 맡기고 전환에 집중하세요.

6. ClickUp 자기 관리 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 셀프케어 플랜 템플릿으로 휴식, 수분 섭취, 호흡, 부드러운 집중을 위한 간단한 플랜을 선택하세요.

나를 돌보는 것은 자기 방종이 아니라 자기 보존이다.

그 문장은 대부분의 사람들이 인정하는 것보다 전환에 더 잘 맞습니다. 몸이 긴장되고 마음이 시끄러울 때, 스크립트는 멀게 느껴집니다.

그 아이디어를 매일 실천할 수 있는 것으로 연결해 보세요. 스크립트를 꾸준히 유지할 수 있는 가벼운 루틴과 결합하세요. ClickUp 셀프케어 플랜은 아침, 근무 전, 휴식 시간별로 행동을 그룹화하여 필요한 것만 추가하고 페이지를 깔끔하게 유지할 수 있게 합니다. 몇 가지 핵심 요소를 확인하고, 몸이 안정되는 것을 느끼며, 마찰 없이 업무에 진입하세요.

안전을 손쉽게 관리하세요. 안전 단어와 깨우기 규칙을 한눈에 확인할 수 있도록 같은 보기에 배치하세요. 실제로 도움이 되는 작은 습관들 바로 옆에 위치시켜 두세요. 가족, 친구, 멘토 등 중요한 사람들이 있다면, 그들이 당신을 배려하는 방식을 한 문장으로 요약한 알림을 핀해 두세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

신체와 주의력을 안정시키는 부드러운 전환 전 루틴을 구축하여 스크립트를 더 쉽게 따를 수 있도록 하세요

안전 단어, 깨어 있는 조건, 경계 설정 등을 페이지에서 벗어나지 않고 검토하여 안전을 항상 보기에서 확인하세요.

정서적 앵커 역할을 하는 정체성, 집, 가족, 친구와 연결된 그라운딩 신호를 활용하여 현실 전환 스크립트 템플릿이 감정적으로 안정되도록 하세요.

신뢰할 수 있는 사람들과 진행을 공유하고, 각 세션 후 긍정적인 부분을 추적하며, 시간이 지남에 따라 변화하는 필요에 따라 플랜을 편집하세요.

✨ 추천 대상: 안전 단어와 깨어날 때의 규칙을 명확한 보기에 확인할 수 있는 간단한 아침, 교대 전, 휴식 의식이 필요한 모든 분.

7. ClickUp 경력 경로 템플릿

무료 템플릿 받기 다음 단계가 부담스럽기보다는 관리 가능하게 느껴지도록 ClickUp 경력 경로 템플릿으로 전환하세요.

ClickUp의 커리어 패스 템플릿은 구직 활동과 경력 경로에서 역할, 기술, 체크포인트를 간단히 보여주는 지도 역할을 합니다. 다음 목표 직책을 목록하고, 이를 잠금 해제한 기술 추가한 후, 이번 주에 시작할 수 있는 과정, 프로젝트 또는 자격증을 첨부하세요. 각 단계는 스크립트로 다시 연결되므로, DR에서 구축하는 스토리가 여기서 수행하는 일과 일치합니다.

또한 안전과 에너지를 항상 염두에 두도록 도와줍니다. 균형과 경계를 위한 가벼운 노트를 추가하여 잘못된 곳에 시간을 낭비하지 않도록 하세요. 어려운 마일스톤 옆에는 좋아하는 짧은 확언을 적어두고, 여러분이 꾸준히 나아갈 수 있도록 도와주는 한 사람을 핀하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

역할과 기술 격차를 명확한 단계로 매핑하여 스크립트와 DR 목표를 실제로 완료할 수 있는 단계로 전환하세요.

각 단계에 과정, 프로젝트, 소규모 실습 작업을 첨부하여 진행을 추적하고 일에 대한 좋은 습관을 양식하세요.

진전을 이루면서도 속도를 조절하고 과부하를 피할 수 있도록 부드러운 경계 설정과 에너지 상태 점검을 추가하세요.

✨ 이상적인 대상: 역할과 기술 격차를 명확한 단계로 매핑하여 DR 목표를 실질적인 과정, 프로젝트, 점검 포인트로 전환하는 이직 준비자.

8. ClickUp 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 각 세션 후 도움이 된 점을 추적하고, ClickUp의 체크리스트 템플릿을 활용해 단계를 추가하거나 제거하세요.

세션 직전, 열 가지 사소한 일들이 동시에 주의를 끌려고 할 때를 아시나요? ClickUp의 체크리스트 템플릿을 사용하면 항목을 날짜별로 그룹화한 후, 중요한 스크립트 필드 옆에 정확한 준비 단계를 추가할 수 있습니다.

안전 단어와 깨우기 규칙을 한눈에 확인할 수 있는 줄을 유지하고, 필요한 항목을 표시하며, 친구들과 목록을 공유해 부드러운 책임감을 유지하세요. 페이지는 깔끔하게 정리되고, 편집하기 쉬우며, 실제로 전환에 도움이 되는 것에 집중할 수 있습니다.

실제 적용 시, 추측에 의존하지 않고 리허설이 현실과 일치하도록 DR 장면에 작은 단서를 첨부하세요. 정체성과 성격에 대한 프롬프트, 사랑하는 장소나 집에 대한 한 줄 알림을 포함시키세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

매주 반복 가능한 흐름을 설정하세요: 물, 호흡, 장면 스킴, 확언 읽기로 구성되어 몸과 주의가 준비된 상태로 참여할 수 있도록 합니다.

안전 단어와 깨어 있는 상태 확인을 위한 빠른 안전 점검을 기존 작업 옆에 핀하세요

신분, 장소, 집, 사람에 대한 스크립트 신호에 일일 항목을 연결하여 행동을 통해 템플릿이 강화되도록 하세요.

✨ 이상적인 대상: 스크립트 필드 옆에 정확한 단계별 준비 사항과 빠른 안전 알림, 가벼운 책임감을 원하는 사용자.

9. Template. Net의 현실 전환 스크립트 템플릿

나니아에서 주인공들이 옷장을 통과하기 직전의 순간을 기억하시나요? 문에 한 손을 얹고, 약간의 의심과 약간의 희망이 교차하던 그 순간. 대부분의 시프터들은 바로 그 지점에 머물러 있습니다. Template. Net의 이 무료 현실 전환 스크립트 레이아웃은 정체성과 성격, DR의 장소나 집, 그리고 가까이 두고 싶은 사람들에 대한 부드러운 프롬프트를 제공합니다.

안전 단어와 깨우기 규칙을 한눈에 확인할 수 있는 라인이 있어 통제가 강요되지 않습니다. 필요한 내용을 추가하고 불필요한 부분을 편집해도 페이지가 체계적으로 유지되므로, 이 스크립트는 실제로 몸이 안정되도록 돕고 망설임 없이 전환할 수 있게 합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

의도를 설정하고 스페이스를 준비하며 tools을 모으세요. 시작이 결코 부담스럽지 않도록

신원 정보, DR 세부사항, 현장 단서를 기록하여 스크립트가 구체적이면서도 복잡하지 않도록 하세요.

안전 단어와 깨어남 조건을 항상 보기에서 확인하여 시프트 시점에 점검이 이루어지도록 하세요

✨ 추천 대상: 핵심 정체성, 장소, 인물에 대한 프롬프트와 간단한 안전 라인이 포함된 깔끔하고 안내형 페이지를 선호하는 작가.

10. SpreadsheetPoint의 시프팅 스크립트 템플릿

via SpreadsheetPoint

스크립트 내용이 여러 탭과 스크린샷에 흩어져 있으면 전환 과정이 복잡해집니다. 모든 브라우저에서 열 수 있는 단일 Google Doc로 깔끔한 전환 스크립트 템플릿을 편집하고 공유하며 신뢰할 수 있습니다.

스프레드시트포인트의 레이아웃은 복잡함 없이 정체성, 성격, DR 설정을 기록할 수 있는 간단한 테이블을 사용합니다. 관계, 좋아하는 확언, 명확한 안전 단어와 깨움 문구를 추가하여 작성하는 곳에서 바로 통제 점검이 이루어지도록 할 수 있습니다.

Google Docs이기 때문에 다양한 상황을 위한 버전을 쉽게 복제할 수 있고, 페이지를 깔끔하게 유지하며, 종이를 보는 것이 마음을 안정시키는 데 도움이 된다면 최소한의 복사본만 인쇄할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

정체성, DR 장소 또는 집, 의복, 신체적 특징을 포착하여 리얼리티 시프팅 스크립트 템플릿이 정밀한 문자 프로필처럼 읽히도록 하세요.

가족, 친구, 멘토, 피해야 할 사람들에 대한 관계 행을 추가하여 사회적 역학이 실제 원하는 바와 일치하도록 하세요.

안전 단어, 각성 조건, 경계 설정 등을 위한 간결한 문구를 통해 안전을 항상 보기에서 확인하세요. 이렇게 하면 확인 과정이 자연스럽게 이루어지며 억지로 강요되지 않습니다.

✨ 추천 대상: 관계 설정, 긍정적 확언, 명확한 안전어 라인이 포함된 인쇄 가능한 테이블 기반 스크립트를 원하는 Google Docs 사용자.

11. Template Radar의 Google Docs 전환 스크립트 템플릿

Template Radar 제공

스크립트를 작성하려 앉았는데 모든 게 흩어져 있죠. 여기 Notion 탭, 저기 안전 단어 메모가 담긴 휴대폰 노트, 다른 창에는 반쯤 쓴 DR 이야기까지. 이 Google Docs 전환 스크립트 템플릿은 브라우저에서 열어 차분히 작성하고, 필요하면 다른 사람의 의견을 구할 수 있는 공유 공간입니다.

주요 스크립트 블록으로 시작하여 본인이 인식하는 현실을 기술하세요. 이후 제공되는 간단한 섹션(기본 정보, 성격 및 기술, 외모, 관계)을 추가하십시오. 안전 단어와 깨어남을 위한 간단한 문구를 준비하여 필요 시 안전 수칙을 즉시 보기에서 확인할 수 있도록 하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

먼저 DR 스토리를 작성한 후, 정체성, 기술, 외모를 층층이 쌓아 명확한 문자 프로필처럼 보이도록 구성하세요.

가족, 친구, 멘토, 피해야 할 사람들에 대한 관계 행을 추가하여 사회적 역학이 원하는 바와 일치하도록 하세요

간단한 안전 단어와 각본 검토를 위한 깨우기 문구를 통해 안전을 가시성 있게 표현하세요

✨ 추천 대상: 메인 대본을 먼저 작성한 후 기술, 외모, 관계, 안전 사항을 단계별로 추가할 수 있는 하나의 깔끔한 문서를 원하는 모든 분.

원 ClickUp, 투 시프트: 당신의 스크립트 업그레이드

끝까지 읽어주셔서 감사합니다. 우리는 '무엇을'과 '왜'를 다루고, 오늘 바로 활용할 수 있는 실질적인 tools들을 살펴보았습니다. 목표는 간단했습니다. 신뢰할 수 있는 전환 스크립트 템플릿을 제공하는 것이었죠.

하지만 질문은 이겁니다: 수많은 앱이 있는데 왜 ClickUp인가요?

한 곳에 모아두면서도 방해하지 않기 때문입니다.

스크립트를 작성하고, 간단한 체크리스트를 관리하며, 친절한 알림을 설정하고, 화이트보드에 장면을 구성하는 모든 작업을 한눈에 진행하세요. 준비가 되셨다면, 작은 것부터 시작하세요. ClickUp을 열고, 하나의 템플릿을 복사하세요.

