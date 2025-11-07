디자이너와 마케터를 위한 Free Figma 사례 연구 템플릿

서브웨이 로고에 얽힌 이야기를 알고 계신가요?

1960년대 브랜드가 시작될 당시, 로고의 기능은 두 개의 화살표였습니다. 이는 간편하게 단계에 올라, 식사를 잡고 다시 나가는 과정을 상징하는 기발한 방식이었죠. 항상 바쁘게 움직이는 사람들을 향한 세심한 배려였습니다.

본질적으로 훌륭한 스토리텔링은 훌륭한 디자인과 같습니다. 하지만 최고의 디자이너와 마케터조차도 아이디어를 명확하게 제시하는 방법을 고민하다 막힐 때, 특히 시간이 촉박할 때 얼마나 좌절감을 느끼는지 잘 알고 있습니다.

바로 이때 Figma 사례 연구 템플릿이 도움이 됩니다. 깔끔하고 전문적인 시작점을 제공하여 가장 중요한 세부 사항을 공유하고 훌륭한 사례 연구를 만드는 데 집중할 수 있게 합니다.

이 글에서는 잠재 고객에게 깊은 인상을 남길 수 있도록, 지금 바로 다운로드하여 사용할 수 있는 최고의 무료 사례 연구 템플릿 몇 가지를 소개해 드리겠습니다.

한눈에 보는 최고의 사례 연구 템플릿

간단히 요약해 드리자면:

좋은 Figma 사례 연구 템플릿의 조건은 무엇인가요?

Figma는 협업 기능과 장점으로 디자이너와 하이브리드 팀 사이에서 즐겨찾기가 되었습니다. 그러나 디자인 그 이상으로, 채용 담당자와 클라이언트는 종종 세련된 비주얼보다 명확한 프로젝트 성과를 확인하는 것을 더 중요하게 생각합니다.

따라서 간단한 사례 연구 템플릿을 선택할 때는 여러 요소를 고려해야 합니다.

우수한 Figma 사례 연구 템플릿은 체계적으로 구성되고 시각적으로 매력적이며 맞춤형이 용이해야 합니다. 일의 진행을 뒷받침하는 시각 자료와 데이터를 충분히 보여줄 수 있는 공간을 제공하면서 디자인 프로세스를 명확하고 구조화된 방식으로 제시하는 데 도움이 되어야 합니다. 프로젝트 개요, 문제 정의, 연구 통찰, 디자인 솔루션, 결론과 같은 필수 요소와 섹션은 반드시 포함되어야 합니다.

요약하자면, 다음과 같은 요소를 갖춘 템플릿을 찾으세요:

✅ 프로젝트 개요, 과제, 연구, 디자인 솔루션, 그리고 신중한 결론을 위한 스페이스가 마련된 명확한 레이아웃

✅ 시각 자료, 사용자 인사이트, 결과 중심 스토리 표현을 위한 충분한 공간 제공

✅ 색상, 폰트, 레이아웃을 자유롭게 조정하여 스타일에 맞게 커스터마이징 가능한 섹션

✅ 팀과 함께 쉽게 편집하고 공유하며 협업할 수 있는 간편한 기능

Free Figma 사례 연구 템플릿

누군가 요청할 때마다 깔끔하고 인상적인 포트폴리오를 항상 준비해 두는 것이 이상적입니다. 이를 위한 탄탄한 출발점은 무료 Figma 사례 연구 템플릿을 활용하는 것입니다.

다음은 명확하고 전문적이며 공유하기 쉬운 사례 연구를 쉽게 만들 수 있도록 도와주는 6가지 무료 템플릿입니다.

1. UX 사례 연구 템플릿

Figma를 통해

UX에 투자한 1달러마다 비즈니 스는 100달러의 수익을 얻습니다. 이는 디자인 일을 올바르게 선보여야 할 강력한 이유입니다. Carex UX 사례 연구 템플릿은 그 이야기를 제대로 전달하는 데 도움을 줍니다.

UX 디자이너를 위해 설계된 이 무료 Figma 템플릿은 연구, 디자인 사고, 프로젝트 결과를 정교하고 편집 가능한 형식으로 체계적으로 보여줄 수 있는 방법을 제공합니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

연구 방법, 사용자 페르소나, 작업 흐름, 경쟁사 인사이트를 시각적 흐름으로 명확하게 제시하여 클라이언트에게 설명하세요.

문제에서 해결책까지 연결을 명확히 보여주는 사례 연구를 처음부터 시작하지 않고도 제작하세요.

사전 설정된 Figma 컴포넌트로 모든 섹션을 맞춤형으로 설정하여 빠르고 깔끔한 프레젠테이션을 완성하세요.

창의적인 사고와 실질적인 결과를 모두 보여주는 형식으로, 클라이언트와 이해관계자들이 쉽게 따라갈 수 있도록 구성하세요.

최종 결과물만큼이나 제작 과정을 부각하는 스토리를 구성하세요

✨ 이상적인 대상: 편집이 쉽고 공유 준비가 된, 상세하고 연구 기반의 사례 연구 템플릿을 원하는 UX 디자이너.

2. 포트폴리오 UI—웹 및 모바일 템플릿

Figma를 통해

명확히 제시된 문제점. 이러한 문제에 대한 다양한 디자인 솔루션 탐구. UI 또는 프로토타입의 최종 설명으로, 크고 이해하기 쉬운 형태로 구성됩니다.

포트폴리오 UI — 웹 & 모바일 템플릿이 바로 그 작업을 도와드립니다. 블로그와 사례 연구 섹션을 포함한 네 가지 독특한 페이지로 구성된 이 무료 Figma 템플릿은 웹과 모바일 모두에서 작동하는 깔끔하고 전문적인 포트폴리오를 원하는 디자이너와 개발자를 위해 제작되었습니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

프로젝트, 사례 연구, 블로그 게시물을 위한 전용 페이지로 포트폴리오를 체계적으로 구성하세요.

모바일 최적화 레이아웃과 자동 레이아웃 기능을 활용하여 원활한 편집과 반응형 디자인을 구현하세요.

명확하고 쉽게 따라할 수 있는 프레젠테이션을 위해 제작된 구성 요소로 디자인 프로세스를 강조하세요.

레이아웃을 처음부터 구축할 필요 없이 전문적으로 프로젝트를 선보이세요

모든 프로젝트나 클라이언트 일에 맞춰 조정 가능한 유연한 섹션으로 포트폴리오를 항상 최신 상태로 유지하세요.

✨ 적합 대상: 사례 연구와 디자인 사고를 강조하는 다용도 구조화된 포트폴리오를 원하는 디자이너 및 개발자.

👀 재미있는 사실: "사용자 경험(UX)"이라는 용어는 1990년대 애플에서 일하던 돈 노먼이 처음 만들었지만, 그조차도 나중에 사람들이 이 용어를 "단순히 예쁘게 만드는 것"을 의미하는 데 오용하기 시작했다고 말했습니다.

3. 사례 연구 프레젠테이션 템플릿

Figma를 통해

처음부터 시작할 때 사례 연구 발표는 정말 어려운 과제처럼 느껴질 수 있습니다. Figma의 이 사례 연구 발표 템플릿은 미리 준비된 슬라이드로 생각을 정리하고 스토리를 공유하는 데 도움을 주어 조금 더 쉽게 만들어 줍니다.

학생과 전문가 모두에게 적합한 이 템플릿은 밝은 테마와 어두운 테마로 제공되며, 자신감 넘치는 프레젠테이션을 제작할 수 있는 깔끔하고 유연한 프레임워크를 제공합니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

문제에서 해결책으로 이어지는 스토리텔링을 안내하는 미리 디자인된 슬라이드 중에서 선택하세요

밝은 테마와 어두운 테마 옵션으로 세련되게 발표하세요

구조화된 레이아웃으로 워크플로우를 간소화하여 클라이언트 프레젠테이션, 수업 프로젝트 또는 포트폴리오에 쉽게 적용하세요.

기본 디자인은 템플릿이 처리해 주니 콘텐츠에 집중하세요

과도한 형식 고민 없이 깔끔하고 전문적이며 청중에게 바로 전달 가능한 프레젠테이션을 유지하세요.

✨ 적합 대상: 사례 연구를 명확하고 효과적으로 제시할 수 있는 간단하고 편집 가능한 템플릿을 찾는 학생 및 전문가.

📮ClickUp 인사이트: 응답자의 37%가 글쓰기, 편집, 이메일 등 콘텐츠 생성 및 생성 도구와 ClickUp 작업 공간 같은 서로 다른 tools 간 전환을 수반하는 AI를 활용합니다. ClickUp을 사용하면 이메일, 댓글, 채팅, 문서 등 작업 공간 전반에 걸쳐 AI 기반 글쓰기 지원을 받을 수 있습니다. 작업 공간 전체의 맥락을 유지하면서 말이죠. 확인해 보세요. 👇🏼

4. 종합적인 사례 연구 템플릿

Figma를 통해

좋은 디자인은 좋은 비즈니스입니다.

이것이 바로 디자인 일 자체만큼이나 그 일을 잘 보여주는 것이 중요한 이유를 요약한 것입니다.

종합적인 사례 연구 템플릿이 그 여정을 도와드립니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

컨텍스트와 과제부터 최종 결과물에 이르기까지 프로젝트 여정을 체계적으로 지도하세요.

체계적이고 독자 친화적인 형식으로 연구 통찰력과 디자인 솔루션을 강조하세요.

명확성과 영향력을 위해 설계된 사전 설정된 섹션으로 시간을 절약하세요

레이아웃을 다시 작업하거나 슬라이드를 처음부터 만들 필요 없이 손쉽게 맞춤형 설정하세요.

완료된 스토리를 통해 작업 과정과 결과를 모두 보여주는 완성도 높은 사례를 제시하세요.

✨ 이상적인 대상: 체계적인 형식의 편집 후 바로 사용 가능한 사례 연구 템플릿을 원하며, 단순하면서도 전문적인 결과물을 원하는 디자이너.

5. 시각적 포트폴리오 템플릿

Figma를 통해

시각적 요소가 일의 핵심이라면, Figma의 시각적 포트폴리오 템플릿이 두각을 나타내는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.

선명한 12열 그리드 기반의 이 템플릿은 대담한 텍스트와 인상적인 이미지를 조화롭게 배치하며, 밝은 테마와 어두운 테마로 제공됩니다. 일의 산만함 없이 선보일 수 있도록 설계되어 맞춤형이 간편합니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

프레임이 아닌 일을 강조하는 즉시 사용 가능한 포트폴리오 페이지 레이아웃을 활용하세요

프로젝트 스타일에 따라 밝은 테마 또는 어두운 테마로 맞춤형 설정하세요

구조화된 그리드 내에서 이미지를 강조하고 대담한 타이포그래피를 적용하여 시각적으로 편안한 디자인을 구현하세요.

마케팅, 사례 연구 또는 창의적인 포트폴리오를 위해 제작된 레이아웃으로 디자인 유연성을 누리세요.

반응형 디자인, 소개 섹션, 새로운 사례 연구 페이지 옵션 등 곧 제공될 업데이트를 기대해 주세요.

✨ 이상적인 대상: 유연한 레이아웃과 대담하고 현대적인 디자인의 시각 중심 포트폴리오 템플릿을 원하는 디자이너.

6. 디자인 프레젠테이션 데크

Figma를 통해

훌륭한 사례 연구는 그만큼 훌륭한 프레젠테이션을 필요로 합니다. Figma의 디자인 프레젠테이션 데크는 청중이 프로젝트를 명확하고 자신 있게 이해할 수 있도록 안내합니다.

이 사례 연구 템플릿은 클라이언트나 이해관계자와 함께 일을 논의하고 싶을 때 완벽합니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

명확하고 목적에 부합하는 슬라이드 디자인으로 내러티브를 구성하세요

아이디어에 집중하는 레이아웃으로 청중의 관심을 사로잡으세요. 불필요한 콘텐츠로 채우지 마세요.

간결한 형식으로 프로젝트 단계, 키 인사이트 및 성과를 강조하세요.

클라이언트 회의, 팀 리뷰 또는 포트폴리오 발표에 쉽게 적용하세요.

이야기를 압도하지 않고 지원하는 슬라이드로 자신 있게 일을 발표하세요

✨ 적합 대상: 사례 연구를 선보일 직관적이고 전문적인 프레젠테이션 자료가 필요한 디자이너.

Figma 템플릿의 한도

Figma의 인기는 단순성과 협업 기능에서 비롯되지만, 팀이 더 큰 프로젝트와 촉박한 마감일을 다루게 되면 몇 가지 실질적인 한계가 드러나기 시작합니다. 이러한 한계는 디자인 일이 클라이언트 인계, 팀 프로세스 또는 콘텐츠 프로젝트와 직접 연결될 때 더욱 두드러지게 나타납니다.

한도 내장형 프로젝트 추적 또는 작업 관리 기능을 제공하여 디자인 진행 상황을 더 넓은 프로젝트 워크플로우와 연결하기 어렵게 만듭니다.

동일한 작업 공간 내에서 피드백, 수정 사항 또는 디자인 승인을 직접 추적할 수 있는 방법을 제공하지 않습니다.

협업 기능은 주로 디자인 편집에 초점을 맞추며, 작업 할당이나 마일스톤 추적과 같은 체계적인 팀워크 옵션은 상대적으로 제한적입니다.

프로젝트 개요, 클라이언트 피드백, 인계 프로젝트 문서화를 위해 여러 tools을 전환해야 하므로 워크플로우가 느려질 수 있습니다.

콘텐츠가 많거나 혼합 미디어 프로젝트(사례 연구나 클라이언트 프레젠테이션 등)의 경우, 시각적 요소와 서사를 한곳에서 관리할 방법이 없어 산만하게 느껴집니다.

대체 Figma 템플릿

방금 언급한 한도들로 어려움을 겪었다면, 당신만 그런 게 아닙니다

ClickUp에서 제공하는 대체 템플릿 몇 가지를 소개합니다. 이 템플릿들은 구조를 부여하고, 프로젝트 추적을 간소화하며, 사례 연구를 보다 쉽게 관리하고 공유할 수 있도록 도와줍니다.

ClickUp 사례 연구 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 사례 연구 템플릿으로 신뢰를 얻는 사례 연구를 작성하세요

성공적인 프로젝트를 마무리하고 강력한 결과를 얻었다면, 이제 어려운 부분이 남았습니다: 그 모든 노력을 명확하고 영향력 있는 사례 연구로 전환하는 일입니다.

ClickUp 사례 연구 템플릿은 연구를 체계적으로 정리하고, 발견 사항을 설명하며, 키 교훈을 분석하고, 클라이언트나 이해관계자에게 공감을 불러일으키는 스토리를 전달할 수 있는 구조화된 방법을 제공합니다.

이 템플릿은 또한 여러 데이터 소스의 데이터를 통합하고, 데이터 결과를 분석하며, 실제 영향력을 보여주는 설득력 있는 사례 연구를 작성하는 데 도움을 줍니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

연구 내용, 발견 사항 및 키 인사이트를 체계적인 형식으로 정리하세요.

다양한 출처의 인사이트를 수집하고 손쉽게 통합하세요

결과와 비즈니스 영향력을 모두 강조하는 스토리를 구축하세요

클라이언트, 팀 또는 잠재적 이해관계자에게 정보를 명확하게 제시하세요.

깊이를 잃지 않으면서도 사례 연구 생성을 단순화하는 형식으로 시간을 절약하세요.

✨ 추천 대상: 데이터, 스토리텔링, 값 중심의 실질적 결과를 결합한 사례 연구를 위한 즉시 사용 가능한 프레임워크를 원하는 팀 및 전문가.

2. ClickUp 사례 연구 디자인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 사례 연구 디자인 템플릿으로 모든 단계를 추적하고 사례 연구를 체계적으로 관리하세요.

70% 이상의 디자이너가 Figma를 사용하고, 3분의 1은 여전히 Adobe XD를 사용하는 것으로 나타났습니다. 이는 대부분의 팀이 기업과 클라이언트를 위한 디자인 및 프로토타이핑 작업에 익숙한 데이터 시각화 tools를 고수하고 있음을 보여줍니다.

하지만 사례 연구 예시를 구성할 때(디자인 배후의 스토리를 보여주는 부분), 이러한 tools들은 종종 부족함을 드러냅니다.

ClickUp 사례 연구 디자인 템플릿은 이러한 간극을 메우는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 고객의 문제점과 해결 과정을 소개하고, 제품 및 서비스의 성공 메트릭을 부각시킬 수 있습니다. 이는 잠재 고객과의 신뢰 구축에 기여합니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

구조화된 스토리 중심 형식으로 디자인 과제, 해결책 및 결과를 제시하세요.

내장된 상태 추적 기능으로 창의적인 일과 함께 사례 연구 작업을 관리하세요

클라이언트 보드와 사용자 정의 가능한 보기를 활용하여 이해관계자와 팀 모두의 협업을 원활하게 조정하세요.

피드백, 업데이트 및 검토를 사례 연구 워크플로우 내에서 직접 간소화하세요

프로젝트 세부사항부터 사례 연구 초안까지 모든 것을 한곳에서 체계적으로 관리하세요

✨ 이상적인 대상: 디자인 친화적인 템플릿을 원하며, 동시에 사례 연구 워크플로우를 체계적으로 관리하고 클라이언트 제출 준비가 된 상태를 유지하고자 하는 디자이너 및 팀.

3. ClickUp 리서치 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 리서치 리포트 템플릿으로 시간을 절약하고 빠르게 시작하세요.

서비스에 필요한 모든 데이터를 수집한 후, 이제 이를 명확하고 체계적이며 유용한 형태로 전환하는 어려운 작업이 남아 있습니다.

바로 그 단계에서 ClickUp 리서치 리포트 템플릿이 등장합니다.

이 템플릿을 사용하면 흩어진 파일을 일일이 찾아볼 필요 없이 모든 연구 데이터를 체계적으로 한곳에 모아 정리할 수 있습니다. 또한 일에 실질적인 깊이를 더해주는 패턴과 트렌드를 쉽게 발견할 수 있게 해줍니다.

그런 다음 이러한 결과를 세련된 사례 연구나 상세한 보고서로 전환하여 팀원과 클라이언트 모두에게 통찰력을 보다 실용적이고 설득력 있게 전달하세요.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

모든 연구 데이터를 단일하고 접근하기 쉬운 작업 공간에 수집하고 저장하세요.

내장된 작업 관리 및 상태 업데이트 기능으로 연구 진행 상황을 추적하세요

내부 검토나 클라이언트 프레젠테이션을 위해 통찰력과 결과를 명확하게 정리하세요.

시장 조사부터 사용자 피드백까지 다양한 연구 유형에 맞게 섹션을 맞춤형으로 설정하세요.

키 요점과 실행 항목을 강조하는 체계적인 레이아웃으로 최종 보고서를 제시하세요.

ClickUp AI로 원활한 프로젝트 실행을 경험하세요—수주부터 완료까지 플랜, 업데이트, 협업을 자동화합니다. AI가 모든 단계에서 효율성과 실시간 가시성을 어떻게 주도하는지 확인하세요: 비디오 시청하기.

✨ 이상적인 대상: 체계적이고 관리하기 쉬운 방식으로 연구 데이터를 수집하여 실행 가능한 보고서로 전환하고자 하는 팀 및 전문가.

👀 재미있는 사실: UX 라이팅은 이름이 생기기 전부터 시작되었습니다. 1980년대 ATM 기기들은 사용자를 안내하고 막히거나 혼란스러워하는 것을 방지하기 위해 신중하게 작성된 화면 메시지를 사용했습니다.

4. ClickUp 시장 조사 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 시장 조사 템플릿으로 연구를 체계화하고, 트렌드를 포착하며, 인사이트를 도출하세요.

좋은 아이디어는 종종 탁월한 연구에서 시작됩니다. 하지만 연구 결과가 서로 다른 스프레드시트, 프레젠테이션, 이메일, 포스트잇에 흩어져 있다면 중요한 통찰력을 놓칠 수 있습니다.

ClickUp 시장 조사 템플릿은 모든 것을 한곳에 보관하도록 도와줍니다: 모든 원시 데이터, 얻은 모든 통찰력, 그리고 단일하고 체계적인 대시보드를 통해 정보를 찾는 데 시간을 낭비하지 않고 이를 활용하여 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

아직도 확신이 안 서시나요? 이 시장 조사 템플릿을 사용해야 하는 이유는 다음과 같습니다:

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

모든 연구 데이터, 인사이트 및 노트를 하나의 체계적인 작업 공간에 모아 정리하세요.

단일 템플릿 내에서 경쟁사 분석, 사용자 연구 또는 시장 검증을 추적하세요.

팀이나 이해관계자와 쉽게 공유할 수 있도록 결과를 명확하게 구조화하세요.

데이터 수집, 분석, 보고를 위한 사전 정의된 섹션으로 시간을 절약하세요

간소화된 연구 워크플로우로 더 스마트한 의사 결정을 지원하세요

✨ 적합 대상: 시장 조사를 체계적으로 관리하고 실행 가능한 인사이트를 도출하고자 하는 팀 및 비즈니스.

5. ClickUp 사용자 연구 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 사용자 연구 플랜 템플릿으로 사용자가 누구인지, 그들이 무엇을 필요로 하는지, 그리고 제품이 어떻게 그 요구를 충족시킬 수 있는지 정의하세요.

누구를 위해 만드는지 이해하지 않고는 훌륭한 것을 구축하기 어렵습니다. ClickUp 사용자 연구 플랜 템플릿은 디자인이나 개발에 뛰어들기 전에 잠시 멈추고, 올바른 질문을 던지며, 사용자를 파악하는 데 도움을 줍니다.

목표를 개요로 정리하고 키 질문을 기록하며 인사이트 수집 방법을 지도하는 간편한 방법을 제공합니다. 하지만 그게 전부가 아닙니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

프로젝트 시작 전에 연구 목표와 키 질문을 정리하세요

명확하고 편집 가능한 구조로 사용자 인사이트를 수집할 방법과 장소를 플랜하세요

연구를 실제 사람들의 실제 문제 해결에 집중하세요

앱, 웹사이트부터 신규 서비스까지 모든 프로젝트에 활용하세요.

연구 노트, 플랜, 업데이트를 위한 중앙 집중식 스페이스로 체계적으로 관리하세요.

✨ 이상적인 대상: 목적과 열정을 담아 사용자 연구를 플랜하고 체계화할 수 있는 명확하고 유용한 방법을 원하는 모든 분.

6. ClickUp 데이터 분석 결과 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 데이터 분석 결과 템플릿으로 모든 분석 결과를 한곳에 모아 정리하세요.

최고 데이터 책임자(CDO)의 68%가 데이터 활용 방식 개선을 자신의 우선순위 목록의 최상단에 꼽는 것은 당연한 일입니다. 결국 데이터를 제대로 이해하고 유용하게 활용할 수 있을 때만 데이터는 진정한 가치를 발휘하기 때문입니다.

ClickUp 데이터 분석 결과 템플릿은 통찰력을 수집하고 패턴을 발견하는 데 도움을 줍니다. 강력한 시각화 기능을 통해 복잡한 데이터를 쉽게 분석하고 키 패턴을 신속하게 파악할 수 있습니다.

이 템플릿을 활용해 고객 행동과 선호도를 파악하고, 시장 조사 보고서 작성, 제품 출시 평가, 내부 전략을 위한 사례 연구 분석 등 어떤 상황에서든 원시 데이터를 통찰력으로 전환하여 더 현명한 의사결정을 이끌어내세요.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

연구 결과, 패턴 및 키 인사이트를 하나의 체계적인 스페이스에 정리하세요.

보고, 프레젠테이션 또는 전략 플랜을 위한 데이터 분석 과정을 간소화하세요.

시장 동향, 맞춤형 피드백 또는 연구 결과를 명확하게 포착하세요.

실시간으로 인사이트와 실행 항목을 추적하여 팀의 협업과 목표 달성을 지원하세요.

분석 워크플로우를 중앙화하여 시간을 절약하세요

✨ 이상적인 대상: 데이터를 명확하고 유용한 인사이트로 전환하는 간편하고 직관적인 방법을 원하는 팀.

7. ClickUp 리서치 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 리서치 화이트보드 템플릿으로 아이디어를 효과적으로 전달하고 체계적으로 관리하며 팀원들과의 연결을 강화하세요.

시장 조사에 따르면 시각적 협업 도구는 유연한 스페이스를 제공하여 기존 일 tools가 답답하다고 느끼는 일부 사용자에게 더 즐거운 일 경험을 선사하며, 브레인스토밍, 플랜 수립, 협업 및 문제 해결을 돕는 사용하기 쉬운 시각적 구성 요소를 제공합니다.*

ClickUp 리서치 화이트보드 템플릿은 프로젝트의 모든 단계를 한곳에서 중앙 집중화하고 추적할 수 있도록 지원합니다. 데이터를 명확한 시각화로 구성하여 복잡한 결과를 쉽게 이해할 수 있게 하면서, 동시에 동료들과 동일한 보드에서 실시간으로 협업할 수 있습니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

공유 작업 공간에서 연구 플랜 수립, 브레인스토밍, 아이디어 지도를 협업하세요

드래그 앤 드롭의 간편함으로 고객 여정, 시장 데이터 또는 프로젝트 인사이트를 시각화하세요.

모든 연구 노트, 다이어그램 및 피드백을 하나의 접근 가능한 스페이스에 보관하세요

원격 또는 대면 팀과 실시간 협업을 지원하세요

유연한 화이트보드 기능을 활용하여 아이디어를 연결하고, 논의를 추적하며, 플랜을 간소화하세요.

✨ 이상적인 대상: 명확하고 시각적인 방식으로 인사이트를 수집하고 아이디어를 공유하며 연구 결과를 종합하고자 하는 팀.

8. ClickUp 캠페인 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 캠페인 보고서 템플릿으로 인사이트를 명확하게 정리하고 팀과 페이지를 통일하세요.

캠페인을 운영하고 번호를 추적하셨다면, 이제 모든 것을 종합할 때입니다. 바로 그 지점에서 진정한 도전이 시작되는 경우가 많습니다.

ClickUp 캠페인 보고서 템플릿으로 채널과 팀 전반의 성과를 종합적인 보기로 파악하세요. 이제 불완전한 정보로 일하는 일은 없습니다. 모든 데이터를 하나의 명확한 보고서로 손쉽게 통합하고 KPI를 시각화하여 모든 캠페인을 완벽하게 통제하세요.

이 템플릿을 사용하면 실시간으로 진행 상황을 추적하고 개선이 필요한 부분을 신속하게 파악할 수 있습니다. 소셜 미디어 캠페인 평가, 광고 지출 테스트, 다음 사례 연구를 위한 결과 검토 등 어떤 작업을 수행하든 말이죠.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

캠페인 데이터, 성과 메트릭, 팀 피드백을 체계적으로 한곳에 모은 보기에서 정리하세요.

구조화되고 읽기 쉬운 레이아웃으로 KPI와 분석 데이터를 추적하세요

명확하게 결과를 분석하고 개선이 필요한 부분을 파악하세요.

캠페인 인사이트를 클라이언트, 이해관계자 또는 내부 팀에게 자신 있게 제시하세요.

키 요점을 강조하는 즉시 사용 가능한 형식으로 보고 시간을 절약하세요.

✨ 적합 대상: 캠페인 성과를 보고하고 데이터 기반의 확신 있는 결정을 내릴 수 있는 간단하고 신뢰할 수 있는 방법을 원하는 마케팅 팀.

Figma의 와이어프레임, ClickUp의 워크플로우

좋은 디자인은 이야기를 전하지만, 최고의 이야기조차도 적절한 형식이 필요합니다.

Figma 사례 연구 템플릿을 통해 디자이너는 일을 명확하게 제시하고, 실제 결과를 보여줄 수 있으며, 스스로 말해주는 전문적인 포트폴리오를 구축할 수 있습니다.

하지만 디자인은 고립된 작업이 아닙니다. 시각적 요소가 완성된 후에도 연구 관리, 데이터 정리, 프로젝트 진행 추적, 모든 것을 통합하는 시스템이 필요합니다. 바로 그 공백을 ClickUp이 메워줍니다.

ClickUp의 템플릿은 팀이 동기화 상태를 유지하고 프로젝트가 원활하게 진행되도록 뒷받침하는 일을 관리하는 데 도움을 줍니다.

아이디어, 연구, 결과를 체계적으로 한 곳에 모아볼 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!

자주 묻는 질문

사례 연구는 일반적으로 소개, 배경 정보, 문제 또는 도전 과제의 상세한 설명, 실행된 해결책 또는 개입, 결과 또는 성과로 구성된 구조화된 형식을 따릅니다. 이 형식은 독자가 맥락, 취해진 조치, 그리고 그 조치의 영향을 이해하는 데 도움이 됩니다.

사례 연구의 네 가지 주요 구성 요소는 다음과 같습니다: (1) 소개: 주제와 오브젝트를 개괄적으로 설명합니다; (2) 배경: 사례에 대한 맥락과 관련 정보를 제공합니다; (3) 해결책 또는 방법: 문제 해결을 위해 사용된 조치나 전략을 상세히 기술합니다; (4) 결과 또는 결론: 성과와 키 교훈을 제시합니다.

사례 연구를 작성하려면 먼저 주제를 선정하고 목표를 정의하세요. 배경 정보를 수집하고 정리하여 맥락을 제공하십시오. 직면한 문제나 과제를 명확히 기술한 후, 채택한 해결책이나 접근 방식을 설명하세요. 마지막으로 데이터나 증거를 포함한 결과를 제시하고, 통찰력이나 권고 사항으로 마무리하십시오.

사례 연구를 발표할 때는 명확하고 논리적인 구조를 사용하세요: 소개와 배경 설명으로 시작하여 문제점, 해결책 또는 개입 방안, 그리고 결과를 순차적으로 기술합니다. 차트, 그래프, 이미지 등의 시각 자료는 키 포인트를 설명하는 데 도움이 됩니다. 마지막으로 얻은 교훈이나 유사한 상황에 대한 권장 사항을 요약하여 마무리하세요.