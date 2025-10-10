창의적 프로세스 자동화를 위한 디자이너용 AI 에이전트 TOP 8

기업과 소비자가 산업 전반에 걸쳐 더 많은 시각 콘텐츠(콘텐츠)를 요구함에 따라, 유능한 디자이너에 대한 수요는 그 어느 때보다도 두드러지게 증가하고 있습니다.

그러나 디자인 업계 기업의 거의 40%가 시각적으로 매력적인 디자인을 지속적으로 제작하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

디자이너의 업무량이 이토록 많은 상황에서, 인공지능을 활용해 일부 작업을 자동화하고 새로운 가능성을 창출하는 것은 당연한 선택입니다.

다행히도 디자이너들은 AI 에이전트 분야에서 상당한 진전을 이루었습니다. 이제 AI 에이전트가 반복적인 작업 일부를 대신 수행함으로써 팀이 속도를 높일 수 있게 해주면서도 인간 디자이너의 감성을 잃지 않게 합니다.

디자이너를 위한 최고의 /AI 에이전트 8선 한눈에 보기

아래 비교 테이블을 통해 디자이너를 위한 최고의 AI 에이전트 몇 가지의 기능과 가격을 한눈에 확인해 보세요:

tool* 가장 적합한 대상 키 기능 가격* ClickUp 창의적 작업 플랜 및 자동화 작업/문서/채팅 내 AI 에이전트, ClickUp Brain, 화이트보드, Figma 통합 및 실시간 업데이트 무료; 유료 플랜 이용 가능 Canva AI 빠르고 시각 중심의 /AI 이미지 생성 매직 미디어, 텍스트 투 이미지, 텍스트 투 그래픽, 스타일 프리셋, 런웨이 통합 Free, 유료: 사용자당 월 $15부터 크로마 맞춤형 /AI 색상 팔레트 생성 색상 선호도 학습, 브라우저 기반 팔레트 생성기, 접근성 점수 Free 갈릴레오 /AI 텍스트 프롬프트로부터 UI 레이아웃 생성 프롬프트 기반 UI 디자인, 시각적 브랜딩, Gemini 기반 템플릿 맞춤형 가격 책정 Uizard /AI 프롬프트로 빠른 와이어프레임 및 모크업 제작 텍스트/스크린샷 입력, UI 자동 생성, 반응형 테마, 실시간 협업 Free, 유료: 사용자당 월 $19부터 런웨이 /AI 기반 비디오 스토리텔링 및 효과 텍스트-투-비디오, 모션 브러시, 보이스오버, AI 효과를 하나의 플랫폼에서 Free, 유료(사용자당 월 $15부터) Adobe Firefly Adobe 생태계의 크리에이티브 팀 텍스트/이미지 프롬프트, 무드보드 제작, 번역, 장면에서 이미지로 변환 Free, 유료: 사용자당 월 $9.99부터 Figma AI* 내장형 AI를 통한 실시간 디자인 협업 자동 레이아웃, 편집 가능한 UI, 배경 제거, 시각적 자산 검색 Free, 유료(사용자당 월 $20부터)

디자이너를 위한 AI 에이전트란 무엇인가요?

상상해 보세요: 새로운 앱 화면을 일하고 있습니다. 색상 팔레트를 조정하자마자 /AI 어시스턴트가 현재 시장 트렌드를 반영한 세 가지 대안을 제안합니다. 사용자 흐름을 개선하고 레이아웃의 불일치를 지적하며, 심지어 브랜드 스타일에 맞는 벡터 그래픽까지 자동으로 불러옵니다.

이것이 바로 디자이너를 위한 AI 에이전트 tools가 약속하는 바입니다. 기계 학습으로 구동되는 이 전문 에이전트들은 작업을 실행하고, 사용자 입력에 적응하며, 맥락을 인지하여 전체 디자인 프로세스를 지원함으로써 디자인 팀이 더 스마트하게 일할 수 있도록 돕습니다.

주요 기능 요약:

✅ 반복 작업 자동화: 자산 크기 조정, 파일 태깅, 레이어 이름 변경 등

✅ 다양한 디자인 아이디어 생성, 변형 탐색, 그리고 여러분이 생각하지 못했을 혁신적인 솔루션 제시

✅ 실시간 협업을 가능하게 하여 디자인 팀이 일을 공유하고 피드백을 수집하는 방식을 간소화합니다

✅ 사용자 데이터 분석 및 데이터베이스 접근을 통해 창작 과정에서 보다 정보에 기반한 의사결정을 지원합니다

✅ Figma와 같은 디자인 tools과 연동하여 전반적인 운영 효율성을 높입니다

디자이너를 위한 AI 에이전트에서 무엇을 찾아야 할까요?

디자이너를 위한 올바른 AI 에이전트는 AI 워크플로우 자동화와 같은 기본 기능을 넘어 다음과 같은 키 요소를 충족함으로써 비즈니스 효율성을 향상시켜야 합니다:

사용자 친화적인 인터페이스 를 제공합니다 초보자용 채팅 기반 AI tool , 음성 지원 기능, 기존 디자인 tools에 내장된 형태 등 어떤 형태든 직관적으로 느껴지는를 제공합니다

UI/UX 프로젝트부터 벡터 그래픽, 마케팅 자료에 이르기까지 다양한 디자인 환경에 적용 가능합니다

사용자 입력 분석, 데이터 소스 활용, 다음 단계 추천을 통해 실제 추론과 의사결정 능력을 시연합니다

개인 디자이너이든 다양한 플랫폼에서 일하는 대규모 디자인 팀의 일원이든, 필요에 따라 확장하세요

윤리적 고려 사항을 점검하세요. 프라이버시를 처리하고 포용적인 디자인 옵션을 제공하는 에이전트를 찾으세요

디자이너를 위한 최고의 /AI 에이전트

디자이너를 위한 주목할 만한 AI 에이전트 목록입니다. 각 에이전트는 성능, 속도, 적응성을 유지하면서도 실제 사용성에 중점을 둡니다.

1. ClickUp (창의적 작업 플랜 및 자동화에 최적)

ClickUp의 AI 에이전트로 디자인 팀에 필요한 구조를 제공하면서도 인간의 창의성을 방해하지 마세요

현대 디자인 팀은 분산된 tools가 아닌 연결된 시스템이 필요합니다. ClickUp은 내부 통합과 연동을 결합하여 이를 실현합니다.

ClickUp의 차별화된 기능: 디자이너가 탭 전환 없이 앱 간 작업을 동기화할 수 있게 합니다. 이를 통해 AI 에이전트가 모든 데이터 소스에서 정보를 수집하여 워크플로우를 가속화함으로써 경쟁 우위를 제공합니다.

*clickUp Brain으로 콘텐츠 초안 작성, 논의 요약, 이미지 생성 등 다양한 작업을 수행하세요

ClickUp Brain은 아이디어 브레인스토밍과 콘텐츠 제작, 모형 생성, 그리고 필요한 핵심 일 맥락을 파악하는 데 도움을 줍니다

ClickUp Brain은 ClickUp 플랫폼 내에서 창의적인 일을 자동화하고 생성하며 체계화함으로써 디자이너의 워크플로우를 극대화하도록 특별히 설계된 AI 에이전트/어시스턴트 역할을 합니다.

디자이너는 Brain의 AI 이미지 생성 기능을 활용하여 간단한 텍스트 프롬프트만으로 Gemini, Claude 등 다양한 AI 모델을 통해 컨셉 아트, 모형, 시각적 참고 자료를 즉시 생성할 수 있습니다. 이는 신속한 프로토타이핑, 무드보드 제작, 클라이언트 프레젠테이션에 유용합니다.

이러한 AI 생성 이미지는 작업이나 문서에 바로 첨부 파일로 첨부할 수 있어, 도구를 전환하지 않고도 시각적 자산을 반복 작업하고 공유하며 진행 중인 프로젝트에 쉽게 통합할 수 있습니다.

ClickUp Brain은 일상적인 디자인 작업을 자동화하고 협업을 강화함으로써 단순한 이미지 생성 이상의 기능을 제공합니다. 복잡한 디자인 브리프를 실행 가능한 하위 작업으로 분해하고, 클라이언트 피드백을 요약하며, 작업 공간에서 명확한 프로젝트 업데이트를 추출할 수 있습니다. 또한 디자이너는 Brain을 활용해 작성된 콘텐츠를 다듬고, 글로벌 팀을 위한 커뮤니케이션을 번역하며, 워크플로우 규칙에 따라 알림이나 상태 변경을 트리거할 수 있습니다.

에이전트를 배포하여 일상 업무를 처리하세요

ClickUp의 AI 에이전트는 디자이너들이 팀과 소통하고 작업을 완료하는 데 대부분의 시간을 보내는 ClickUp 작업, ClickUp 문서, ClickUp 채팅에 직접 통합되어 있습니다 .

ClickUp AI 에이전트를 활용하여 작업을 자동화하고, 질문에 답변하며, 더 많은 완료됨을 달성하세요

이러한 에이전트는 ClickUp 자동화와 병행하여 상태 업데이트, 소유자 지정, 논의 요약, 심지어 하위 작업 생성까지 자동으로 수행할 수 있습니다.

일상적인 디자인 워크플로우에 AI를 통합하고 작업을 자동화하는 유연한 방법입니다. 또한 ClickUp에서 브랜드 준수 여부 또는 품질 검증을 위해 특별히 설계된 인증된 AI 에이전트를 추가할 수 있습니다.

ClickUp 화이트보드로 팀과 실시간 브레인스토밍하기

ClickUp 화이트보드로 창의적 과정과 실행 사이의 간극을 메우세요

ClickUp 화이트보드는 디자인 팀이 브레인스토밍을 하고 혁신적인 아이디어를 스케치하며 사용자 흐름을 지도할 수 있게 합니다. 여기에 특별한 기능이 더해집니다: 모든 스티커 노트나 다이어그램을 즉시 작업으로 전환할 수 있습니다. 이를 통해 창의적 사고를 실행으로 전환하고 프로젝트 전반에 걸쳐 추진력을 유지합니다.

데이터 연결을 위한 강력한 통합 및 검색 기능*

Figma나 Adobe XD 같은 디자인 tools를 ClickUp과 연동하면 ClickUp의 엔터프라이즈 검색 + ClickUp 통합 기능을 통해 작업과 디자인 업데이트를 실시간으로 동기화할 수 있습니다.

크리에이티브 리더는 파일 업데이트에 기반해 하위 작업을 할당할 수 있으며, 마케터는 동일한 작업 공간 내에서 자산 준비 상태를 추적할 수 있습니다. 이는 크리에이티브 워크플로우와 체계적인 디자인 프로젝트 관리 사이의 진정한 가교 역할을 합니다.

ClickUp Enterprise 검색으로 모든 일 맥락을 한곳에서 확인하세요

마지막으로, 디자인 팀을 위한 ClickUp은 작업 진행 중에도 체계적으로 정리할 수 있게 합니다. 아이디어 구상부터 최종 승인까지 전체 디자인 프로세스를 간소화하는 협업 플랫폼으로, 작업, 피드백, 자산을 한곳에 통합합니다. 디자이너는 '교정' 같은 기능을 활용해 이미지, 비디오, PDF에 직접 코멘트를 추가·할당·해결할 수 있어, ClickUp을 벗어나지 않고도 피드백을 수집하고 창의적인 일을 반복하기 쉽습니다.

ClickUp 최고의 기능

Figma, Adobe XD 및 기타 tools를 중앙 집중식 디자인 협업 소프트웨어 에 통합하세요

클릭업 브레인을 통해 상태 업데이트, 하위 작업, 댓글 요약과 같은 작업을 AI로 자동화하세요*

내장된 AI 기반 글쓰기 tools를 활용하여 크리에이티브 브리프, 이메일 및 요약 초안을 작성하세요

화이트보드 스케치를 즉시 작업으로 전환 하여 아이디어 구상부터 실행까지 연결된 작업으로 만듭니다*

AI가 생성한 디자인에서 작업을 자동 생성하여 실시간 그래픽 디자인 워크플로에 연결하세요

플랫폼 내에서 원활하게 아이디어를 논의하고 협업할 수 있는 통합 채팅 기능

ClickUp Brain을 통해 다양한 AI 모델 활용, 심층 웹 검색 등 다양한 기능을 경험하세요

ClickUp의 한도

올인원 시스템을 처음 접하는 팀에게는 학습 곡선이 가파를 수 있습니다

일부 고급 AI 기능은 유료 애드온이 필요합니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

사용자들이 ClickUp에 대해 말하는 것

이 G2 사용자는 다음과 같이 공유합니다:

저는 매일 ClickUp을 사용합니다. 게다가 자동화 및 AI 도구 덕분에 반복 작업에 드는 시간을 엄청나게 절약할 수 있습니다. 프로젝트 스페이스, 작업, 자동화를 설정하는 과정이 놀라울 정도로 매끄러웠습니다.

저는 매일 ClickUp을 사용합니다. 게다가 자동화 및 AI tools 덕분에 반복 작업에 드는 시간을 엄청나게 절약할 수 있습니다. 프로젝트 스페이스, 작업, 자동화를 설정하는 과정이 놀라울 정도로 매끄러웠습니다.

2. Canva AI (빠르고 시각 중심의 AI 이미지 생성에 최적)

Canva AI를 통해

스톡 라이브러리에서 자산을 끌어오거나 플랫폼 간 일관된 일러스트레이션 스타일을 찾는 데 어려움을 겪고 있다면, 당신만 그런 게 아닙니다.

맞춤형 비주얼이 급하지만 포토샵 작업에 시간을 들이기 싫은 디자이너를 위해 Canva의 AI가 빠른 해결책을 제공합니다. 프롬프트를 기반으로 디자인을 의뢰하거나, 이미지 생성, 코드 작성, 심지어 비디오 클립 제작까지 가능합니다. 프롬프트를 상세히 설명할 수 있도록 음성 인식 텍스트 기능도 탑재되어 있습니다.

매직 미디어(Magic Media)와 텍스트 투 이미지(Text to Image) 같은 tools를 통해 Canva는 정확한 프롬프트와 시각적 스타일에 기반해 그래픽, 아이콘 또는 전체 장면을 생성할 수 있게 합니다. 플러그인도, 앱 전환도 필요 없습니다. 필요한 내용을 입력하기만 하면 바로 레이아웃에 삽입할 수 있습니다.

Canva AI 최고의 기능

매직 미디어의 텍스트 투 이미지 기능을 통해 맞춤형 스타일로 AI 이미지를 즉시 생성하세요

텍스트를 그래픽으로 변환하여 브랜드에 맞춤화된 아이콘, 스티커, 일러스트레이션을 제작하세요

Runway의 Gen-2 모델 통합을 활용해 짧은 AI 기반 비디오를 제작하세요

워터컬러, 네온, 레트로웨이브 같은 스타일 프리셋을 실험해 보세요. 시각적 방향성에 맞춰 적용할 수 있습니다

Canva AI의 한도

추가 프롬프트 없이 변경 사항 적용 불가; 변경 시 새로운 입력 필요

이미지 출력은 수동으로 조정하지 않는 한 정사각형 모양으로 고정됩니다

Free Plan은 AI 이미지 50개와 비디오 5개로 한도가 있어 금방 소진됩니다

Canva AI 가격 정책

Free

Pro : 사용자당 월 $15

팀 : 사용자당 월 $10

기업: 맞춤형 가격 정책

Canva AI 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (4,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (50개 이상의 리뷰)

사용자들이 말하는 Canva AI

이 G2 사용자는 다음과 같이 강조합니다:

AI 기능은 마법처럼 일합니다. 음악 추가, AI 기반 콘텐츠 생성, 통합 AI tools를 활용한 자체 음악 제작 등 다양한 기능이 이 필수 tool을 경이로운 기계로 만들어줍니다.

AI 기능은 마법처럼 일합니다. 음악 추가, AI 기반 콘텐츠 생성, 통합 AI tools를 활용한 자체 음악 제작 등 다양한 기능이 이 필수 도구를 경이로운 기계로 만들어줍니다.

3. 크로마 (맞춤형 AI 색상 팔레트 생성에 최적)

via Khroma

브랜드를 위한 디자인 작업 시, 대부분의 색상 tools은 선택의 폭이 너무 넓어 혼란을 주거나 타인의 취향에 갇히게 만듭니다.

크로마는 사용자의 선호도를 학습하고, 좋아하는 것(그리고 싫어하는 것)을 파악하여 시각적 스타일에 맞는 팔레트를 생성함으로써 이를 변화시킵니다.

무작위 색상 견본에서 선택하는 대신, 크로마의 AI 에이전트 디자인은 수천 개의 디자이너 제작 팔레트에서 학습하고, 이를 사용자의 색상 입력과 결합하여 내부 지식 기반을 양식합니다. 궁극적인 목표는 특정 작업을 수행하면서도 신속하게 진행할 수 있도록 지원하고, 인간의 창의성을 최우선으로 유지하는 것입니다.

크로마의 주요 기능

선택한 색상을 기반으로 맞춤형 알고리즘을 훈련시켜 원치 않는 색조를 블록하세요

브라우저에서 바로 무한한 색상 팔레트, 그라데이션, 타이포그래피 샘플을 생성하세요

색조, 값, 채도, 16진수 코드 또는 RGB 값으로 팔레트를 필터링하고 검색하세요

접근성 점수(WCAG)를 포함한 전체 색상 메타데이터와 함께 즐겨찾기를 저장하세요

텍스트, 이미지 오버레이, 모형 등 다양한 디자인 컨텍스트에서 팔레트를 보기를 하세요

크로마의 한도

오프라인 접근 불가; 브라우저 기반 전용

생성된 팔레트를 수동으로 미세 조정하는 기능에는 한도가 있습니다

Figma나 Adobe 같은 디자인 tools와의 연동은 제공되지 않습니다

크로마 가격 정책

Free

크로마 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

반복적인 작업을 수동으로 처리하는 데 지쳤다면, ClickUp이 AI를 활용해 일을 자동화하는 방법을 소개하는 간단한 가이드를 확인해 보세요:

4. 갈릴레오 AI (텍스트 프롬프트로 UI 레이아웃 생성 최적화)

갈릴레오 AI를 통해

모형 제작에 며칠이 걸려서는 안 됩니다. 예를 들어 암호화폐 앱 대시보드나 음악가용 예약 시스템을 디자인한다고 가정해 보세요. 각각 다른 흐름, 색상, 레이아웃이 필요합니다. 하지만 매번 UI 골격을 처음부터 다시 구축해야 하는 상황에 직면하게 됩니다.

갈릴레오 AI가 이를 바꿉니다. "블루 테마, 필터 막대, 제품 카드가 포함된 하이킹 장비 매장 목록 페이지"라는 단일 프롬프트를 입력하기만 하면 즉시 사용 가능한 인터페이스 디자인을 생성해 줍니다.

Google 합류 이후 갈릴레오(현 스티치)는 제미니 모델을 통합해 더욱 풍부한 AI 생성 디자인을 구현하며, 디자인 팀이 어떤 산업이나 플랫폼에도 일관되고 반응형 UI를 신속하게 구축할 수 있도록 지원합니다.

갈릴레오 AI의 주요 기능

원하는 내용을 간단히 설명하기만 하면 사용자 친화적인 인터페이스를 생성합니다

구성 요소 전반에 걸쳐 적응형 색상 테마를 적용하여 일관된 시각적 브랜딩 구현

소매, SaaS, 웰니스 등 다양한 산업 분야를 위한 다채로운 템플릿 라이브러리를 활용하세요

검색 막대, 필터, 카드 등 일반적인 UI 요소를 맞춤형으로 설정하세요

실시간 피드백과 조정 기능을 통해 인터페이스를 미리 보고 반복적으로 개선하세요

갈릴레오 AI의 한도점

다양한 기능 세트로 인해 숙달하는 데 시간이 소요됩니다

핵심 템플릿은 급진적인 디자인 변화에 완전히 유연하지 않습니다

자원이 많이 소모되면 저사양 기기에서 성능이 저하될 수 있습니다

갈릴레오 AI 가격 정책

맞춤형 가격 책정*

갈릴레오 AI 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

사용자들이 갈릴레오 AI에 대해 말하는 것

한 사용자의 리뷰에 따르면 :

지금까지 갈릴레오 AI를 정말 즐겁게 사용하고 있습니다. 깔끔한 모크업을 생성하는 속도가 정말 놀라울 정도입니다. 완벽하지는 않지만, 일 시간을 몇 시간이나 절약해 주는 훌륭한 출발점을 제공합니다. 더 많은 업데이트가 기대됩니다.

지금까지 갈릴레오 AI를 정말 즐겁게 사용하고 있습니다. 깔끔한 모크업을 생성하는 속도가 정말 놀라울 정도입니다. 완벽하지는 않지만, 일 시간을 몇 시간이나 절약해 주는 훌륭한 출발점을 제공합니다. 더 많은 업데이트가 기대됩니다.

5. Uizard (AI 프롬프트를 활용한 빠른 와이어프레임 및 모크업 제작에 최적)

via Uizard

다섯 명의 이해관계자가 마감 시간까지 모형을 요구한 적이 있나요?

Uizard가 구현하고자 하는 시나리오입니다. Figma에서 상자를 드래그하거나 동일한 와이어프레임을 세 번째로 다시 그리는 대신, 필요한 내용을 일반 텍스트로 설명하기만 하면 됩니다.

사용자는 모든 요소를 수동으로 구성하는 대신, 간결하고 자연스러운 일반 텍스트로 요구사항을 설명하기만 하면 됩니다. 인스턴스: "전자상거래 사이트용 웹 대시보드로, 베스트셀러 상품, 매출 차트, 최근 주문 테이블을 표시해 주세요."

Uizard의 독자적 엔진은 이 프롬프트를 처리하여 즉시 완료된 편집 가능한 UI 프로토타입을 생성합니다. 이 결과물은 단순한 정적 이미지가 아닌, 확립된 디자인 패턴을 따르는 논리적 레이아웃, 사전 적용된 통일된 테마(색상 및 폰트), 그리고 즉시 수정이 가능한 완전히 구조화된 모듈형 컴포넌트를 포함합니다.

Uizard의 주요 기능

일반 텍스트, 스크린샷 또는 손으로 그린 스케치에서 편집 가능한 UI 모형을 생성하세요

브랜드에 맞춤화된 반응형 디자인 테마를 즉시 생성하세요

AI를 활용해 카피를 제안하고, 이미지 자산을 생성하며, 사용자 주의를 지도하세요

와이어프레임과 모크업 보기를 전환하여 디자인 완성도를 맞추세요

팀과 실시간으로 협업하고 공개 링크를 즉시 공유하세요

Uizard의 한도

Autodesigner는 유료 플랜이 필요하며, 무료 계정에서는 한도의 AI 기능만 이용할 수 있습니다

일부 생성된 레이아웃은 지나치게 단순하거나 평범하게 느껴집니다

디자인 시스템에 대한 심층적인 제어 및 접근성 tool 지원이 부족합니다

Uizard 가격 정책

Free

Pro : 월 19달러

비즈니스 : 월 39달러

기업: 맞춤형 가격 정책

Uizard 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5.0 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5.0 (190개 이상의 리뷰)

사용자들이 Uizard에 대해 말하는 것

이 Capterra 사용자는 다음과 같이 노트합니다:

Uizard 덕분에 이제 아이디어를 머릿속으로만 상상하지 않고 빠르게 스케치할 수 있습니다. 디자인 제작 과정이 훨씬 빨라졌어요.

Uizard 덕분에 이제 아이디어를 머릿속으로만 상상하지 않고 빠르게 스케치할 수 있습니다. 디자인 제작 과정이 훨씬 빨라졌어요.

6. 런웨이 (/AI 기반 비디오 스토리텔링 및 특수 효과에 최적)

Runway를 통해

오늘날 디자이너들은 시각적 아이디어 구상부터 비디오 편집, 오디오 정리, 때로는 모션 스크립팅에 이르기까지 모든 것을 해내야 합니다.

하지만 작업마다 tool을 바꾸면 흐름이 끊기고 시간이 낭비됩니다. 창의력이 샘솟을 때, 10초짜리 클립에 애니메이션을 넣거나 배경을 제거하기 위해 소프트웨어를 오가며 몇 시간을 허비하는 건 정말 원치 않는 일입니다.

런웨이가 차별화되는 이유입니다. 이 작업 자동화 소프트웨어는 AI 기반 비디오 생성, 편집, 오디오 생성, 시각 효과를 하나의 통합된 스페이스에서 제공합니다. 텍스트로 아이디어를 스케치하면 즉시 역동적인 비디오로 구현된 모습을 확인할 수 있습니다.

프레임 조정? 요소 교체? 음성 더빙 추가? 런웨이가 한 곳에서 모두 처리해 드립니다.

런웨이의 주요 기능

텍스트 프롬프트, 이미지 또는 비디오 입력으로 시네마틱 영상을 생성하세요

립싱크 음성 더빙 및 텍스트 음성 변환을 통한 맞춤형 오디오 추가

모션 브러시를 사용하여 정지 이미지를 애니메이션 클립으로 변환하세요

AI 기반 tools를 활용하여 시각 자료를 편집, 교체 및 혼합하세요

게임이나 애니메이션을 위한 3D 텍스처 및 에셋 생성

런웨이의 한도

오프라인 접속 불가; 안정적인 인터넷 연결 필요

이미지 생성 품질이 주요 경쟁사 대비 뒤처짐

확장된 또는 고해상도 비디오 프로젝트의 경우 상위 플랜이 필요할 수 있습니다

런웨이 가격 정책

Free

표준 요금제*: 사용자당 월 15달러

Pro : 사용자당 월 35달러

무제한*: 사용자당 월 $95

기업용: 맞춤형 가격 정책

런웨이 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

Runway에 대한 사용자 평가

이 G2 사용자는 다음과 같이 공유합니다:

RunwayML은 시중 최고의 AI 도구 중 하나로, 사용법이 직관적입니다. 특히 마법봉처럼 작동하는 이미지/텍스트-투-비디오 tool이 마음에 드는데, 제 비디오 편집 워크플로우에 매우 쉽게 적용할 수 있습니다.

RunwayML은 시중 최고의 AI 도구 중 하나로, 사용법이 직관적입니다. 특히 마법봉처럼 작동하는 이미지/텍스트-투-비디오 tool이 마음에 드는데, 제 비디오 편집 워크플로우에 매우 쉽게 적용할 수 있습니다.

7. Adobe Firefly (Adobe 생태계 내 크리에이티브 팀에 최적)

*Adobe Firefly를 통해

이미 포토샵, 일러스트레이터, 익스프레스 같은 tools를 사용 중이라면, 어도비 파이어플라이가 작업 흐름을 방해하지 않고 자연스럽게 통합됩니다. 매일 사용하는 앱 내에서 시각적 모형 제작, 캠페인 스토리보드 작성, 콘텐츠 현지화를 직접 수행할 수 있도록 지원합니다.

피치 데크용 시각 자료를 몇 개 생성하거나 비디오의 톤을 유지하며 번역해야 하나요? Firefly가 깔끔한 인터페이스와 신뢰할 수 있는 결과물로 이를 해결해 드립니다.

또한 제작 환경을 고려해 설계되었으며, 다양한 형식을 지원하는 AI 시스템을 활용하면서도 이미지 자산을 상업적으로 안전하게 보호합니다.

Adobe Firefly의 주요 기능

텍스트 또는 이미지 프롬프트로 고품질 이미지, 벡터, 짧은 비디오를 생성하세요

참조 이미지를 활용해 스타일이나 구조를 일치시키고, 맞춤형 종횡비를 선택하세요

Firefly 보드를 활용하여 /AI 기반 무드보딩과 팀 아이디어 구상 작업을 수행하세요

20개 이상의 언어로 비디오를 번역하면서 어조와 입술 동기화를 유지하세요

Scene to Image 및 텍스트 to 비디오로 비디오 효과, 공간 일러스트레이션, 패키징 비주얼을 제작하세요

Adobe Firefly의 한도

유료 플랜에서도 비디오 생성을 5초로 한도입니다

출력 결과 개선을 위한 부정적 프롬프트 입력창이나 후속 프롬프트 편집이 필요 없습니다

이미지 내 텍스트 생성은 종종 신뢰할 수 없거나 왜곡됩니다

Adobe Firefly 가격

Free

Firefly Standard : 사용자당 월 $9.99

Firefly Pro : 사용자당 월 $29.99

Firefly Premium: 사용자당 월 199.99달러

Adobe Firefly 평가 및 리뷰

G2 : 4.57/5.0 (5개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

사용자들이 말하는 Adobe Firefly

이 G2 사용자는 다음과 같이 덧붙입니다:

Adobe Firefly는 특히 Adobe 생태계에 익숙한 사용자에게 매우 직관적입니다. 전문적인 디자인 기술 없이도 아이디어를 빠르게 생성하고 고품질 소셜 미디어 콘텐츠를 제작하는 데 유용합니다.

Adobe Firefly는 특히 Adobe 생태계에 익숙한 사용자에게 매우 직관적입니다. 전문적인 디자인 기술 없이도 아이디어를 빠르게 생성하고 고품질 소셜 미디어 콘텐츠를 제작하는 데 유용합니다.

8. Figma AI (내장형 AI로 실시간 디자인 협업에 최적)

via Figma

마감일은 깔끔한 레이어 이름, 누락된 자산, 정적 모크업을 기다려주지 않습니다. Figma AI는 레이어 이름 변경이나 이미지 배경 제거 같은 반복 단계를 건너뛰어 실제 제품 문제 해결과 사용자 경험 개선에 집중할 수 있도록 지원합니다.

디자이너는 정적 UI를 한 번의 클릭으로 인터랙티브 프로토타입으로 전환하고, 현실적인 플레이스홀더 콘텐츠를 생성하거나, 시각적 검색을 통해 작업 공간 전체에서 기존 컴포넌트를 찾을 수 있습니다.

더욱 뛰어난 점은 자동 레이아웃 제안 및 편집 가능한 AI 생성 화면과 같은 기능이 아이디어 구상부터 반복 작업까지의 시간을 단축한다는 것입니다.

Figma AI 최고의 기능

내장된 디자인 시스템을 활용해 텍스트 프롬프트로부터 편집 가능한 UI 모형을 생성하세요

한 번의 클릭으로 정적 디자인을 클릭 가능한 프로토타입으로 전환하세요

레이어 자동 이름 지정 및 AI가 작성한 콘텐츠로 플레이스홀더 텍스트 대체

디자인 파일 내에서 즉시 이미지 배경을 제거하고 텍스트를 번역하세요

업로드된 이미지나 스크린샷을 기반으로 시각적 검색을 통해 자산을 찾으세요

Figma AI의 한도

일부 기능(예: AI 생성 UI)은 아직 베타 단계이며 전 세계적으로 이용 가능하지 않습니다

초안 생성 후 디자인을 세밀하게 조정할 고급 제어 기능 없음

프롬프트 복잡도나 사용 사례에 따라 기능의 안정성은 달라질 수 있습니다

Figma AI 가격 정책

Free

프로페셔널 : 사용자당 월 20달러

조직 : 사용자당 월 55달러

기업: 사용자당 월 90달러

Figma AI 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5.0 (1,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5.0 (810개 이상의 리뷰)

사용자들이 Figma /AI에 대해 말하는 것

이 Capterra 사용자가 빛나는 이유:

Figma의 아이디어는 훌륭합니다. 개발 과정에서 콘텐츠 팀과 디자인 팀이 서로 고립되지 않고 애플리케이션 개발에 협력할 수 있도록 만들어졌습니다.

Figma의 아이디어는 훌륭합니다. 개발 과정에서 콘텐츠 팀과 디자인 팀이 서로 고립되지 않고 애플리케이션 개발에 협력할 수 있도록 만들어졌습니다.

ClickUp은 창의성과 자동화를 결합하는 데 도움을 줍니다

대부분의 디자인 팀은 창의성이 부족한 것이 아닙니다. 부족한 것은 시간입니다: 반복 작업, 피드백 대응, 세부 사항 다듬기, 그리고 마감일 회의까지 모두 해내기 위한 시간이 부족한 것입니다.

바로 여기에 AI가 진정한 영향력을 발휘합니다. 길을 열어 팀이 실제 디자인 일에 집중할 수 있도록 돕는 것이죠. 레이어 명명, 스레드 요약하다, 업데이트 추적과 같은 반복 작업을 자동화하면 정신적 스페이스가 생기고 작업 속도가 빨라집니다.

ClickUp은 이 균형을 제대로 잡은 몇 안 되는 플랫폼 중 하나입니다.

팀의 기존 일 방식에 AI tools를 자연스럽게 통합합니다. 화이트보드에 아이디어를 스케치하고, 이를 작업으로 전환하며, 개발자를 참여시키고, 출시까지 한 곳에서 모두 수행할 수 있습니다.

실제로 효과가 있습니다. ClickUp으로 전환한 후 Trinetix의 디자인 운영 팀 만족도가 20% 증가했습니다.

팀이 비슷한 결과를 원하고 체계적인 방식을 선호한다면, ClickUp을 자세히 살펴볼 가치가 있습니다. 지금 가입하세요!