일 확산 해결: ClickUp 솔루션 및 성공 부문 수석 부사장이 말하는 AI와 미래 업무 환경

일이 미로처럼 느껴질 때

몇 년 전, 저는 화이트보드를 응시하며 팀들이 실제로 일을 수행하는 방식을 지도하려 애쓰고 있었습니다. 단순한 다이어그램으로 시작된 작업은 순식간에 복잡하게 얽힌 거미줄로 변해버렸습니다. 사람과 tool, 프로세스를 사방으로 연결하는 선들이 그랬죠. 그 순간 깨달았습니다. 우리의 가장 큰 도전은 노력이나 재능의 부족이 아니라는 것을. 오히려 단순한 프로젝트조차 압도적으로 느껴지게 만드는 보이지 않는 업무 확산이 문제였습니다.

팀의 좋은 의도가 어쩌다 사라지는지, 모두가 열심히 일하는데도 진행이 더딘 이유를 궁금해한 적이 있다면, 당신은 혼자가 아닙니다. 이것이 바로 업무 산발화( Work Sprawl) 의 현실입니다. 저는 ClickUp 내부와 수백 고객사에서 이 문제를 직접 목격해왔습니다.

이는 단순한 tools이나 워크플로우의 문제가 아닙니다. 전략이 실행과 연결을 잃을 때 발생하는 문제에 관한 것입니다.

이는 단순한 tools이나 워크플로우의 문제가 아닙니다. 전략이 실행과 연결을 잃을 때 발생하는 문제에 관한 것입니다.

일 확산의 실체와 전략을 하류에서 무너뜨리는 방식

업무 확산은 단순히 앱이 너무 많다는 의미가 아닙니다. 이는 사람, 프로세스, 기술의 분열을 의미합니다. 누구도 전체 그림을 파악하지 못하는 듯한 느낌을 주며, 새로운 tool이나 워크플로우가 추가될 때마다 복잡성만 더해집니다. 여러 측면에서 업무 확산은 디지털 전환의 어두운 면이자, 분열된 업무 시스템이 초래한 의도치 않은 결과입니다.

이를 세 가지 범주로 나누어 설명합니다:

인적 자원: 팀은 배포되어 있고, 역할은 겹치며, 의사소통은 오해 속에서 사라집니다. 한 조직 내에서도 팀들은 각자 다른 우선순위와 일 방식을 가진 고립된 섬처럼 느껴질 수 있습니다

프로세스: 워크플로우가 증식하고 거버넌스가 불투명해지며 변경 관리가 뒷전으로 밀립니다. 하위 프로세스와 의존성이 쌓여 일들이 전략으로 어떻게 연결되는지 파악하기 어려워집니다

기술: tools는 늘어나지만 진정한 가시성을 제공하는 방식으로 연결되는 경우는 드뭅니다. tools를 추가할수록 맥락은 더 많이 사라집니다

AI는 이제 이 모든 과정에 스며들어 있습니다. 때로는 도움이 되지만, 때로는 불필요한 요소를 더하기도 합니다. 핵심은 그 차이를 구분하는 데 있습니다.

실행 격차: 전략과 실행이 분리될 때 발생하는 진정한 비용

일 분산의 가장 위험한 영향은 시간 낭비가 아니라 전략과 실행이 단절되는 것입니다. 이론상 전략은 리더십에서 모든 구성원에게 흐르고, 결과는 다시 상위로 흐르는 것이어야 합니다.

그러나 실제로는 일 확산이 이 연결 고리를 끊어버립니다. 이는 종종 분리된 시스템과 tool 확산으로 인해 더욱 악화됩니다.

팀이 몇 주 동안 프로젝트를 일하다가 다른 팀이 동일한 작업을 하고 있다는 사실을 뒤늦게 알게 되는 경우를 목격했습니다. 리더들이 "이 작업이 우리 목표와 어떻게 연결되나요?"라는 간단한 질문에 답하기 어려워하는 모습도 보았습니다. 조직이 클수록 이 문제는 더욱 두드러집니다.

이는 단순히 비효율적인 수준을 넘어 사기를 저하시킵니다. 사람들은 자신의 일이 의미 있다고 느끼길 원하며, 그 영향력을 확인할 수 없을 때 참여도는 떨어집니다.

🔧 tool 과부하가 생산성을 저해하는 숨은 원흉입니다 일 분산 현상의 가장 큰 원인 중 하나는 tool 과부하입니다. 팀이 서로 연결되지 않은 앱을 너무 많이 사용하면 협업과 추진력이 저하됩니다. 데이터가 말하는 것: ✅ 고성능의 팀 중 87% 가 9개 이하의 tools 를 사용합니다

⚠️ 성과가 낮은 팀 은 15개 이상의 tools 를 사용할 가능성이 4배 더 높습니다

📊 3개 팀 중 1개 팀이 5~9개의 tools 범위에 속합니다 핵심은?*고성능 팀은 간결함을 유지하고, 더 잘 통합하며, 맥락을 유지합니다—이로써 잡음과 업무 확산을 줄입니다. 핵심은?*고성능 팀은 간결함을 유지하고, 더 잘 통합하며, 맥락을 유지함으로써 불필요한 요소와 업무 확산을 줄입니다.

AI: 마법의 지팡이가 아닌 tool

AI는 이제 어디에나 존재하며 자동화, 최적화, 변혁을 약속합니다.

하지만 제가 깨달은 점은 이렇습니다: AI는 당신이 제공하는 맥락만큼만 유용합니다.

일 맥락을 이해하지 못하는 AI는 효과적이지 않습니다

위 차트에서 볼 수 있듯이, 근로자의 3분의 1 이상이 핵심 일 영역과 전혀 통합되지 않은 상태로 AI를 사용하고 있습니다. 많은 조직이 부분적 또는 최소한의 AI 통합에만 머물러 있어 프로세스가 분절되고 기회를 놓치는 결과를 초래합니다. AI가 일상 워크플로우에 완벽하게 통합되는 진정한 완전 통합은 여전히 드문 실정입니다.

분산된 시스템 위에 AI를 덧씌우면 AI 확산 ( AI Sprawl )이 발생합니다. 이는 서로 연결되지 않은 새로운 AI tools와 프로세스 집합으로, 결국 일 확산을 AI 확산으로 대체하는 결과를 낳습니다. 그러나 상황 인식형 AI(Contextual AI)를 활용해 사람, 프로세스, 기술을 하나로 통합하면 명확성을 얻을 수 있습니다.

예시, ClickUp에서는 AI를 활용해 중복 일을 발견하고, 관련 프로젝트를 연결하며, 의존성을 강조합니다. 하지만 AI가 또 다른 사일로가 되지 않도록 주의합니다. AI는 tool일 뿐, 신중한 전략이나 인간의 판단을 대체할 수 없습니다.

끝을 재고하다: 새로운 가능성의 촉매로서의 /AI

제가 깨달은 가장 중요한 점 중 하나는 대부분의 리더(저를 포함해)가 때때로 AI를 동일한 작업을 더 빠르게 수행하는 수단으로만 바라본다는 것입니다. 우리는 AI를 기존 프로세스의 터보차저로 상상하곤 합니다: A에 B를 더하면 번개처럼 빠른 속도로 C가 나온다는 식으로요.

하지만 저는 더 나아가야 한다고 믿습니다. AI는 단순히 속도나 효율성에 관한 것이 아닙니다. 'C'가 무엇인지 근본적으로 재고하는 것입니다.

"AI가 현재 목표를 더 효율적으로 달성하는 데 어떻게 도움이 될까?"라고 묻기보다, "AI가 어떤 새로운 목표, 성과, 경험을 가능하게 할까?"라고 물어야 합니다. 이는 현상 상태를 자동화하는 것을 넘어 그 자체를 재고하는 사고방식을 의미합니다.

이는 다음과 같은 재구상을 의미합니다:

조직 구조: 경직된 조직도에서 벗어나 실제 값 창출 및 전달 방식을 반영하는 동적인 '일 차트(work chart)'로의 전환

일의 본질: 프로젝트, 팀, 심지어 직무의 정의를 재정의합니다. AI는 경계를 허물어 새로운 형태의 협업과 소유권을 가능하게 합니다

고객 경험: AI를 단순히 지원 티켓 처리 속도를 높이는 데 그치지 않고, 고객의 요구를 예측하고 여정을 개인화하며 완전히 새로운 값을 창출하는 데 활용합니다

이 새로운 시대에 성공하는 리더와 팀은 AI를 바로 가기가 아닌 가능성의 재고찰을 위한 초대장으로 인식하는 이들일 것입니다.

조직도에서 일 차트(Work Chart)로: 조직을 바라보는 새로운 방식

기존 조직도는 누가 누구에게 보고하는지만 보여줍니다. 하지만 실제 일이 어떻게 완료되는지는 보여주지 못하죠. 그래서 저는 '일차트'를 그리기 시작했습니다. 프로젝트, 사람, tools가 현실에서 어떻게 상호작용하는지 보여주는 지도입니다.

일 차트는 병목 현상, 중복 작업, 협업 기회를 드러냅니다. 이를 통해 리더들은 전략이 무너지는 지점과 실행이 뛰어난 부분을 파악할 수 있습니다. 무엇보다도, 보이지 않던 것을 가시화합니다.

AI 역시 패턴 분석, 숨겨진 연결 발견, 개선안 제안 등을 통해 여기서 도움을 줄 수 있습니다. 하지만 그 기반은 항상 명확하고 통합된 내 일 보기입니다.

clickUp Brain은 일을 분석하고, 숨겨진 통찰력을 발견하며, 개선 사항을 제안하는 것을 한 곳에서 손쉽게 수행할 수 있게 합니다. * "최근 설문조사에서 고객들은 어떤 느낌을 받았나요?"와 같은 질문만 하면 됩니다. ClickUp Brain은 즉시 키 패턴을 요약하고, 연결을 도출하며, 실행 가능한 피드백을 제공하여 팀이 더 빠르게 더 현명한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. ClickUp으로 실시간 양식 제출 데이터를 분석하고 AI 인사이트를 얻으세요

바로 그 이유로 우리는 ClickUp Brain을 개발했습니다. 조직의 고유한 맥락을 진정으로 이해하고, 워크플로우를 연결하며, 가장 필요한 곳에 인사이트를 제공하는 유일한 AI 어시스턴트입니다. 일반적인 AI tools와 달리, ClickUp Brain은 조직의 언어를 학습하고 기존 워크플로우 내에서 작동하며, 단일 플랫폼에서 모든 업무 영역에 걸쳐 AI를 제공합니다. 그 결과는 말 그대로 입증됩니다:

바로 그 이유로 우리는 ClickUp Brain을 개발했습니다. 조직의 고유한 맥락을 진정으로 이해하고, 워크플로우를 연결하며, 가장 필요한 곳에 인사이트를 제공하는 유일한 /AI 어시스턴트입니다.

일반적인 AI tools와 달리, ClickUp Brain은 조직의 언어를 학습하고 기존 워크플로우 내에서 작동하며, 단일 플랫폼에서 모든 업무 영역에 걸쳐 AI를 제공합니다. 그 결과는 말 그대로 입증됩니다:

ClickUp Brain은 실질적인 결과를 제공합니다: 더 높은 통합성, 더 적은 좌절감, 진정한 tool 통합

현장에서 얻은 교훈: 고객으로부터 배운 것들

모든 조직의 업무 확산 양상은 다르지만, 몇 가지 공통된 특징이 있습니다:

중복 일은 어디에나 존재합니다. * 가장 흔한 깨달음의 순간은 두 팀이 동일한 문제를 동시에 해결하고 있다는 사실을 인지하는 것입니다. AI는 이를 발견하는 데 도움을 줄 수 있지만, 데이터가 연결되어 있을 때만 가능합니다

인식 부족은 큰 비용을 초래합니다. * 팀은 종종 다른 곳에서 무슨 일이 벌어지는지 모릅니다. 일을 중앙화하는 것은 단순히 효율성 문제만이 아닙니다—신뢰와 공유의 목적을 구축하는 것입니다

전략은 반드시 양방향 소통이어야 합니다. 상향식 조정도 중요하지만, 하향식 피드백 역시 중요합니다. 최고의 조직은 양쪽 모두를 위한 스페이스를 마련합니다

한 고객은 이렇게 말했습니다. "모든 것을 한곳에서 확인하기 전까지는 우리가 얼마나 많은 것을 놓치고 있는지 깨닫지 못했습니다." 이것이 바로 통합의 힘입니다—단순히 tools를 줄이는 것이 아니라 더 많은 맥락을 제공하는 것입니다.

통합 vs. 융합: 맥락이 중요한 이유

Tools를 줄이는 방식으로 일 분산을 해결하려는 유혹이 있습니다. 하지만 통합만으로는 팀이 최상의 성과를 내기 위해 필요한 맥락을 제거할 경우 역효과를 낼 수 있습니다.

통합은 다릅니다. 맥락을 유지하고 협업을 가능하게 하는 방식으로 사람, 프로세스, 기술을 하나로 모으는 것입니다. 때로는 tools를 줄이는 것을 의미하고, 때로는 더 나은 통합을 의미합니다. 목표는 항상 동일합니다: 명확성입니다.

통합 AI 작업 공간: ClickUp의 솔루션

ClickUp에서는 업무 산재의 해결책이자 진정한 통합으로 가는 길이 단순한 도구를 넘어선 더 큰 개념이라고 봅니다. 바로 통합형 AI 작업 공간입니다. 이는 AI로 구동되는 풍부한 맥락의 환경에서 작업, 문서, 목표, 커뮤니케이션이 함께 존재하는 새로운 업무 형태입니다. 단순한 소프트웨어가 아닌 근본적으로 다른 업무 방식입니다.

통합 AI 작업 공간을 통해 팀은 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다:

사람, 프로세스, 기술을 아우르는 일의 완료된 그림을 확인하세요

AI 워크플로우 자동화를 활용하여 인사이트를 도출하고, 중복 작업을 제거하며, 협업의 조화를 이끌어냅니다

협업의 의미를 부여하는 맥락을 유지하면서, 디지털 일 시스템에서 발생하는 잡음과 단절을 줄입니다

이는 단순한 tool 통합을 넘어, 전략과 실행, 혁신이 함께 이루어지는 살아 숨 쉬는 생태계를 구축하는 것입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 33%의 사람들이 여전히 멀티태스킹이 효율성과 동일하다고 믿습니다. 실제로 멀티태스킹은 컨텍스트 전환 비용만 증가시킬 뿐입니다. 뇌가 탭, 채팅, 체크리스트 사이를 오갈 때 깊은 집중력이 가장 큰 타격을 입습니다. ClickUp은 필요한 모든 것을 한곳에 모아 의도적인 단일 작업 수행을 지원합니다! 작업 중 인터넷 검색이 필요하신가요? 음성으로 ClickUp Brain MAX에게 요청하면 동일한 창에서 웹 검색이 가능합니다. 작업 중인 초안을 다듬기 위해 클로드와 채팅하고 싶으신가요? 작업 공간을 떠나지 않고도 가능합니다! 채팅, 문서, 작업, 대시보드, 다중 LLM, 웹 검색 등 필요한 모든 것이 하나의 통합 AI 작업 공간에 모여 즉시 사용 가능합니다! ClickUp Brain MAX의 음성 인식 기능을 통해 아이디어를 포착하고, 지시를 공유하며, 업무를 4배 더 빠르게 완료됨

인간적인 측면: 문화, 투명성, 그리고 조화

일 분산 문제는 단순한 기술적 과제가 아닌 문화적 과제입니다. 팀원들이 자신의 일이 전체 그림에 어떻게 기여하는지 이해할 때, 협업과 지식 공유, 혁신이 자연스럽게 이루어집니다. 투명성은 단순한 유행어가 아닌 신뢰와 민첩성의 기반입니다.

ClickUp에서는 최고의 아이디어가 종종 가장 변방에서, 즉 일에 가장 가까운 사람들과 고객으로부터 나온다는 점을 깨달았습니다. 피드백 채널을 만들고, 부서 간 성과를 축하하며, 개인의 기여를 회사 성과와 연결하는 것이 모두 필수적입니다.

앞으로 나아갈 길: 만능 해결책이 아닌 실용적인 단계들

일 확산 해결은 즉각적인 해결책이 아닌 지속적인 과정입니다. 제가 권하는 방법은 다음과 같습니다:

현재 상태를 지도하세요. 화이트보드, 마인드 맵 또는 디지털 tool 등 전체 그림을 파악하는 데 도움이 되는 방법을 활용하세요 중복과 누락을 찾아보세요. 팀들이 어디서 노력을 중복하고 있나요? 정보가 어디서 누락되고 있나요? 통합보다 융합을 우선시하십시오. 일들을 하나로 모으되, 그 의미를 부여하는 맥락을 희생하지 마십시오 aI를 신중하게 통합하세요. * 가시성을 높이고 수일을 줄이면서 인간이 계속 관여할 수 있도록 활용하세요. 투명성과 피드백을 촉진하세요. 팀이 진행 중인 일을 공유하고 이를 더 큰 목표와 연결하기 쉽게 만드세요 당신의 가정을 재검토하세요. AI가 어떻게 속도를 높여줄지 묻지 마세요—AI가 이제 당신의 도구 상자에 포함됨으로써 어떤 새로운 결과가 가능해졌는지 물어보세요

*인간적인 일로 돌아가기: 일 확산에서 의미 있는 일로

일 분산(Work Sprawl)*은 현대적 문제이지만, 해결책은 영원합니다: 명확성, 연결, 그리고 목적의식입니다. AI가 도움이 될 수 있지만, 사람들을 더 멀리 밀어내는 것이 아니라 하나로 모으는 데 활용할 때만 가능합니다.

ClickUp에서는 여전히 배우는 중입니다. 매일 고객들이 실제 일이 어떻게 진행되는지에 대해 새로운 것을 가르쳐 줍니다. 우리가 배운 것을 공유함으로써 다른 이들이 미로 속에서 자신만의 길을 찾을 수 있도록 돕고자 합니다.

일 분산으로 고군분투 중이라면, 혼자가 아닙니다. 먼저 여러분의 일 환경을 지도해 보세요. 발견하게 될 내용과 모두가 같은 방향으로 나아갈 때 일이 얼마나 더 수월해질 수 있는지 놀라게 될 것입니다.

미래를 내다보며, 모든 리더와 팀에게 AI가 기존 업무를 더 빠르게 수행하는 데만 도움이 되는지 묻지 말고, 새로운 가능성과 업무 방식, 성공의 기준을 상상하는 데 어떻게 기여할 수 있는지 고민해 보길 권합니다. 일의 미래는 단순히 속도가 아닌 비전에 관한 것입니다. 통합형 AI 작업 공간을 통해 그 비전은 현실이 될 수 있습니다.