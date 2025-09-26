Wispr 흐름 vs. Superwhisper: 실시간 녹취에는 어느 쪽이 더 나을까?

음성 입력 앱은 일과 개인 일 모두에서 인기를 얻고 있습니다. 음성 입력은 빠른 사고 속도를 따라가면서도 오류 없이 입력하는 번거로움을 덜어주기 때문입니다.

Wispr Flow와 Superwhisper는 최고의 경쟁자 중 두 가지입니다. 기존의 단어별 음성 인식 tools와 달리, 이들은 전체 문장으로 음성 입력이 가능하게 하여 더 빠르고 자연스러운 음성 입력을 제공하며, 접근성 높고 원활한 소통을 돕습니다.

그렇다면 어떤 앱이 최고의 AI 음성인식 기능을 제공할까요? Wispr Flow와 Superwhisper 중 어느 쪽일까요?

Wispr Flow란 무엇인가요?

wispr Flow를 통한

Wispr Flow는 100개 이상의 언어로 실시간 음성 텍스트 변환을 제공하며, 구조화된 형식의 정제된 텍스트를 생성합니다. 모든 애플리케이션(입력이 가능한 곳)에서 작동하며, 고급 기술을 활용해 어조를 자동으로 편집하고 다듬습니다.

이 tool은 업계별 용어와 약어를 포착하는 개인 맞춤형 사전을 구축하여 사용자의 어휘에 적응합니다. 자주 사용하는 문구에 대한 맞춤형 텍스트 대체 기능도 생성할 수 있어 긴 설명을 반복하거나 반복적인 작업을 계속할 필요가 없습니다.

Wispr 흐름 기능

Wispr Flow의 키 기능과 기존 음성 인식 tools와의 차이점을 살펴보겠습니다.

기능 #1: 스마트 형식 지정

Wispr Flow는 음성을 해석하고 문맥 인식 형식을 적용하여 텍스트가 메시지 스타일에 맞게 조정됩니다.

예시, Flow는 이메일이나 문서에 사용할 때 메시지를 자동으로 구조화하여 전문적으로 들리게 합니다. 하지만 친구에게 텍스트를 보낼 때는 어조를 캐주얼하고 대화로 전환합니다.

항목을 열거하며 "첫 번째, 두 번째, 세 번째"라고 말하면 앱이 자동으로 번호 매겨진 목록을 생성합니다. 문장 중간에 생각이 바뀌더라도(예: "저녁으로 타코 파티 하자… 아니, 피자 먹자"), Wispr Flow는 최종 의도를 반영해 메시지를 재작성합니다: "저녁으로 피자 먹자."

👀 알고 계셨나요? 알렉산더 그레이엄 벨의 볼타 연구소는 1800년대 후반 음성 녹음 기술을 개발했으며, 이는 결국 1907년 "디크타폰(Dictaphone) "이라는 용어의 상표 등록으로 이어지는 가능성을 열었습니다.

기능 #2: 흐름 노트

흐름 노트 기능은 즉흥적인 아이디어를 포착하고 음성 메모를 체계적인 노트 형태로 변환해 줍니다. 이 기능을 통해 (어떤 기기에서든) 음성으로 노트를 작성하면 모든 Wispr Flow 기기에서 자동으로 동기화됩니다.

이 기능은 작업 중 영감을 포착할 수 있게 해주며, 애플리케이션을 전환하거나 주요 일에 대한 집중력을 잃지 않아도 됩니다.

Wispr Flow는 음성-텍스트 변환 기록도 유지하여 사용자가 이전 받아쓰기 세션을 쉽게 참조하고 흐름을 신속하게 편집할 수 있도록 합니다.

기능 #3: 명령어 모드

명령 모드를 통해 사용자는 음성 명령어로 생성된 텍스트를 편집할 수 있습니다. 편집할 텍스트를 선택한 후 다음과 같은 명령어를 말하기만 하면 됩니다:

이 내용을 요약해 주실 수 있나요?

"이게 무슨 뜻인가요?"

"이걸 글머리 기호로 바꿔 줄 수 있나요?"

“이걸 스페인어로 번역해 줄 수 있나요?”

이 기능은 사용 중인 워크플로우 플랫폼과 무관하게 일관된 음성 제어 편집 환경을 조성할 잠재력을 지닙니다.

🧠 재미있는 사실: 1877년 토머스 에디슨은 소리를 녹음하고 재생하는 최초의 기계인 축음기를 발명했습니다. 그가 최초로 녹음한 것은 동요 “메리가 작은 양을 키웠어요.”였습니다

기능 #4: AI 자동 편집

Wispr Flow는 음성 입력 시 자동으로 텍스트를 정리합니다. 불필요한 말투를 제거하고 기본 오류를 수정하며 출력을 완료한 문장으로 형식화합니다.

또한 스니펫 라이브러리를 사용하면 자주 사용하는 문구나 텍스트 블록을 스니펫으로 저장할 수 있습니다. 트리거 문구를 말하면 저장된 전체 텍스트가 녹취록에 삽입됩니다.

📚 더 읽어보기: 엑셀 & ClickUp 무료 작업 목록 템플릿

Wispr 가격 정책

*흐름 Basic: 무료

*흐름 Pro: 월 $15

흐름 Teams: $12/ 사용자/월 (3명 이상)

흐름 Enterprise: 맞춤형 가격

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 단 10%만이 AI 애플리케이션에 음성 어시스턴트(4%)나 자동화 에이전트(6%)를 사용하는 반면, 62%는 ChatGPT나 Claude 같은 대화형 AI tools를 선호합니다. 보조 tools 및 에이전트의 낮은 채택률은 이러한 tools가 핸즈프리 작동이나 특정 워크플로우와 같은 특정 작업에 최적화되어 있기 때문일 수 있습니다. ClickUp은 두 가지 장점을 모두 제공합니다. ClickUp Brain은 광범위한 사용 사례를 지원할 수 있는 대화형 AI 어시스턴트 역할을 합니다. 반면 ClickUp 채팅 채널 내 AI 기반 에이전트는 질문에 답변하고, 문제를 분류하며, 심지어 특정 작업을 처리할 수도 있습니다!

슈퍼휘스퍼 흐름이란 무엇인가요?

via Superwhisper

슈퍼위스퍼는 AI 기반 음성 인식 앱으로, 프라이버시를 최우선으로 설계되었습니다. 오프라인 기능을 통해 오디오 데이터는 기기 내에서(와이파이 없이) 처리되어 완료한 프라이버시와 보안을 보장합니다.

Superwhisper는 로컬 및 클라우드 모델 모두와 호환됩니다. OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq 등 다양한 AI 모델에 무제한 접근이 가능합니다. 결과적으로 추가 비용 없이 고급 언어 모델로 정확한 음성인식 처리가 가능합니다.

Superwhisper는 100개 이상의 언어와 방언을 지원하며, 음성 제어 편집, 광범위한 맞춤형 옵션, 범용 애플리케이션 호환성을 제공합니다. 그러나 Superwhisper는 macOS 및 iOS 기기에서만 네이티브로 실행됩니다.

Superwhisper 주요 기능

음성 텍스트를 체계적인 문서로 변환하는 것부터 대량 파일 전사 처리까지, Superwhisper가 인기 있는 AI 음성 인식 tool인 이유는 다음과 같습니다.

기능 #1: 지능형 모드

Superwhisper 앱은 메시지, 이메일, 노트, 회의용 사전 설정 모드를 제공합니다. 개인화된 AI 지시사항으로 자신만의 맞춤형 모드를 생성할 수 있습니다

정확한 요구사항(형식 및 스타일)을 정의하면, 해당 tool이 음성인식을 처리하여 맞춤형 회의 노트 템플릿이나 기술 문서로 변환합니다. 간단히 말해, 워크플로우 요구사항에 부합하는 구조화된 텍스트를 얻을 수 있습니다.

기능 #2: 텍스트 대체

Superwhisper는 받아쓰기 콘텐츠와 일하게 되는 강력한 텍스트 대체 기능을 포함합니다. 받아쓰기 시간을 줄이려면 자주 사용하는 문구, 전문 용어 또는 긴 설명에 대해 바로 가기를 생성할 수 있습니다.

이 tool은 자주 사용하는 단어들로 맞춤형 사전을 구축할 수 있어 반복적인 실수를 방지합니다.

🧠 재미있는 사실: 사람들은 자동응답기나 휴대폰이 등장하기 수십 년 전, 오디오 편지처럼 작은 맞춤형 레코드에 음성 메시지를 담아 우편으로 보냈습니다.

기능 #3: 상황 인식

Superwhisper의 Super 모드는 일 중인 내용의 맥락을 파악하여 그에 맞게 출력을 정교하게 다듬습니다.

슈퍼 모드가 접근성 API를 활용해 세 가지 유형의 컨텍스트를 수집하는 방식은 다음과 같습니다:

문맥 유형 기능 응용 컨텍스트 – 실행 중인 애플리케이션 식별 – 현재 입력 필드 또는 텍스트 에디터의 텍스트 읽기 선택된 텍스트 컨텍스트 – 선택한 텍스트를 자동으로 인식 – 선택 영역을 기반으로 AI 처리 수행 클립보드 콘텐츠* – 음성 입력 시작 후 3초 이내 또는 입력 중 복사된 텍스트를 자동으로 반영합니다

📚 더 읽어보기: 워터마크 없는 최고의 Free 화면 녹화 tools

기능 #4: 파일 트랜스크립션

사전 녹화된 강의, 회의, 인터뷰 등 오디오 및 비디오 파일을 업로드하여 텍스트로 변환할 수 있습니다. 이 tool은 활성 모드의 AI 지시사항과 형식을 적용하여 구조화된 텍스트로 처리합니다.

즉, 활성 모드를 변경하여 다른 지시 사항 세트를 적용할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 2000년대 이전에는 대부분의 녹취 작업이 헤드폰을 착용한 타이피스트에 의해 발 페달로 녹음을 일시정지/재생하며 수동으로 완료되었습니다.

Superwhisper 가격 정책

Free

프로: 월 $8.49

평생 이용권: $249.99

🌟 보너스: Wispr Flow와 Superwhisper는 녹취록을 제공하지만 거기서 멈춥니다. 여전히 프로젝트 tools로 수동으로 notes를 옮겨야 합니다. ClickUp Brain MAX는 모든 것을 동일한 작업 공간에 보관하므로, 복사-붙여넣기 없이도 음성 입력된 아이디어를 즉시 tasks, 문서 또는 코멘트로 전환할 수 있습니다.

음성 받아쓰기용 Wispr 흐름 vs. Superwhisper: 기능 비교

Wispr Flow와 Superwhisper는 AI 음성 인식 tools로서 각기 다른 영역에서 입지를 다졌습니다. 전자는 빠른 인식 속도로 유명하며, 후자는 오프라인 기능으로 명성을 쌓았습니다.

Wispr 흐름과 Superwhisper 사이의 선택은 종종 미묘한 차이에서 결정됩니다.

그 내용을 살펴보기 전에, 간단히 개요를 정리해 드립니다:

주요 기능* Wispr Flow* 흐름 Superwhisper 핸즈프리 모드 자동 일시 정지 감지 기능이 탑재된 연속 음성 입력 푸시 투 토크(PTT) 및 연속 녹음 모드 음성 모델* 단일 독점 트랜스크립션 모델 다양한 음성 모델: Ultra (클라우드), Nova (클라우드), Ultra Turbo V3 (로컬), LM studio 상황 인식* 응용 프로그램 기반 자동 음색 조정 접근성 API를 통한 고급 컨텍스트 수집 오프라인 지원* 클라우드 기반 처리 (인터넷 연결 필요) 로컬 모델을 통한 오프라인 처리가 완료됨 *프라이버시 접근 방식 SOC 2 Type II, HIPAA 준수 GDPR 및 CCPA 준수 파일 트랜스크립션 사용 불가 음성/비디오 파일 업로드를 통한 대본 생성을 지원합니다 API 통합 기능* 한도 타사 AI 모델 연결 다양한 AI 제공자에 대한 확장 API 접근 권한 AI 모델 접근 ChatGPT 및 Perplexity 연동 기능을 갖춘 독점 트랜스크립션 모델 OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq (클라우드 및 로컬 모델 모두) 오디오/파일 지원 오디오/비디오 파일 업로드 및 음성 텍스트 변환을 지원하지 않습니다 외부 오디오 및 비디오 파일 처리 지원: MP3 오디오, MP4 비디오, 16kHz 샘플링 레이트의 모노 WAV 내보내기 옵션 주로 실시간 받아쓰기 및 앱 내 직접 작성을 위해 설계되었으며, 일괄 파일 내보내기를 위한 것은 아닙니다 녹취록/텍스트를 TXT, DOCX, PDF로 내보내기 가능 또한 오디오/비디오 파일을 처리한 후 텍스트로 변환된 녹취록을 출력할 수 있음 사용 사례 개발자, 학생, 작가, 제작자, 변호사 및 비즈니스를 목표로 합니다 전문적인 녹취, 파일 처리 및 프라이버시가 중요한 워크플로우에 중점을 둡니다

기능 #1: 사용 편의성과 플랫폼 호환성

Wispr Flow는 Windows, macOS, iOS, Android 기기에서 원활한 동기화를 지원하며, 데스크탑 및 iOS 애플리케이션으로 기능합니다. 또한, 텍스트 입력이 가능한 모든 애플리케이션과 연동됩니다. Wispr Flow는 사용법이 간편하며, 학습 곡선이 완만합니다.

반면 Superwhisper는 macOS 및 iOS 기기에서만 독점적으로 실행됩니다. 이 앱은 사용자 정의 가능한 글로벌 바로 가기를 통해 시스템 전반에서 일하며, macOS 13+ 접근성 API와 깊이 통합됩니다. Superwhisper는 복잡한 설정 과정이 필요하며 학습 곡선이 있습니다.

🏆 승자: 동률. 초보자라면 Wispr Flow를, 고급 필사 기능이 필요하다면 Superwhisper를 선택하세요.

기능 #2: 고객 지원

최근 Wispr Flow는 고객 지원이 부실하다는 이유로 레딧에서 많은 비판을 받고 있습니다. 다만 참고할 수 있는 헬프 센터 문서가 존재합니다.

Superwhisper는 웹사이트에 방대한 문서를 제공합니다. 프로 플랜은 우선순위 지원을 제공합니다.

🏆 승자: Superwhisper, Wispr Flow에 대한 레딧 사용자의 불만(팀으로부터 답변을 받지 못했다는 내용)을 고려한 결과입니다.

📚 함께 읽기: 시도해볼 만한 최고의 Wispr 흐름 대안들

기능 #3: 가격 정책

Wispr Flow의 Free Plan은 주당 2,000단어를 제공하여 가벼운 사용자에게는 적합하지만, 대량의 음성 입력 워크플로우에는 한도가 있습니다. Pro 플랜은 월 15달러로 무제한 단어 입력, 음성 편집용 명령어 모드, 신규 기능 조기 이용 권한을 포함합니다.

흐름 Teams의 경우 최소 3개의 좌석이 필요하며, 엔터프라이즈 플랜은 맞춤형 가격 정책을 제공합니다.

반면 Superwhisper는 무료 플랜에서도 소형 음성 모델을 무제한으로 사용할 수 있습니다. Pro 플랜은 월 $8.49로 클라우드 및 로컬 AI 모델에 대한 무제한 접근과 우선순위 지원을 제공합니다.

이 tool은 평생 플랜도 249.99달러에 제공하여, 반복되는 구독 비용을 피하고자 하는 장기 사용자에게 매력적인 선택지가 됩니다.

🏆 승자: Superwhisper, 풍부한 무료 이용권과 평생 이용 옵션을 제공하여 더 나은 값을 선사합니다.

📚 함께 읽기: 꼭 사용해봐야 할 최고의 AI 녹취 tools

기능 #4: 언어 지원 및 AI 모델

Wispr Flow는 자동 언어 감지 기능을 통해 100개 이상의 언어를 지원하며, 음성 입력 중에도 언어 전환이 가능합니다. 기본 음성 인식 모델은 비공개이지만, 사용자는 ChatGPT나 Perplexity 같은 AI 언어 모델과 앱을 연결할 수 있습니다.

Superwhisper는 100개 이상의 언어를 지원하며, 최대의 유연성을 위해 로컬 및 클라우드 AI 모델을 모두 제공합니다. Pro 버전에는 모든 언어에서 영어로의 직접 번역 기능이 포함됩니다.

특정 우선순위에 따라 음성 모델을 선택할 수 있습니다: 초고속 필사를 위한 Ultra(클라우드), 긴 녹음에 적합한 Nova 클라우드, 그리고 완료된 프라이버시 보호와 함께 속도와 품질의 최적 균형을 제공하는 Ultra Turbo V3(로컬).

🏆 승자: 이번에도 동점입니다. 언어 간 원활한 전환이 필요하다면 Wispr Flow를, 특정 요구사항에 맞춰 전문 음성 모델을 선택하고 싶다면 Superwhisper를 선택하세요.

기능 #5: 출력 정확도

Wispr Flow는 자연스러운 말투와 속도로 말하는 내용을 정확히 녹취하며 불필요한 말투와 과장된 표현을 제거합니다. 스마트 편집 기능은 별도의 모드 설정 없이 문맥에 맞춰 자동 조정됩니다. 앱은 사용 중인 애플리케이션에 따라 어조와 구조를 자동으로 정제합니다.

Superwhisper는 녹취 정확도를 최우선으로 하여 말하지 않은 단어, 구문, 문장을 생성하거나 추가하지 않습니다. 다만, 음성 입력된 콘텐츠로부터 문법적으로 올바른 문장과 일관성 있는 단락을 생성합니다.

🏆 승자: 필요에 따라 다릅니다. 설정 없이도 지능적인 형식 처리가 가능한 Wispr Flow를 선택하거나, 환각 현상 없이 안정적인 녹취를 원한다면 Superwhisper를 선택하세요.

💡 전문가 팁: 자동화 에이전트로 녹취를 넘어선 활용을 시작하세요. Wispr Flow와 Superwhisper는 깔끔한 녹취록 제공에 그치는 반면, ClickUp Autopilot Agents는 음성 출력을 실행 단계까지 완벽히 이어줍니다. 다음은 두 tool 모두 제공하지 않는 추가 기능을 제공하는 방법입니다: : 회의 기록을 즉시 작업 목록, 후속 알림 또는 상태 업데이트로 변환 사전 구축된 자동화 에이전트: 회의 기록을 즉시 작업 목록, 후속 알림 또는 상태 업데이트로 변환

: 프로젝트별 노트 태깅, CRM 기록 업데이트, 받아쓰기 중 특정 문구 멘션 시 승인 절차 트리거 등 정확한 워크플로우에 맞는 로직 설계 맞춤형 자동화 에이전트: 프로젝트별 노트 태깅, CRM 기록 업데이트, 받아쓰기 중 특정 문구 멘션 시 승인 절차 트리거 등 정확한 워크플로우에 맞는 로직 설계

레딧에서 Wispr 흐름 vs. Superwhisper 비교

논의를 마무리하기 위해 레딧에 질문을 올렸습니다. 양측 tools에 대한 사용자 의견은 다음과 같습니다.

분노한 레딧 사용자에 따르면, Wispr Flow의 품질이 최근 저하되었다고 합니다:

이 제품은 정말 멋졌어요. 전 정말 좋아했죠. 심지어 프로 플랜을 구매한 친구 3명에게도 추천했는데, 지금은 저를 은근히 짜증 내고 있어요. 같은 문제를 겪고 있거든요… 지난 몇 주 동안 완전히 엉망이 됐어요. 연결이 자꾸 무작위로 끊기고, 문장 중간에 멈추거나 인터넷이 안정적일 때도 오프라인이라고 표시되더군요. 캐시 문제인가 싶어 로그아웃했는데, 세상에, 3일 동안 다시 로그인조차 못했어요. 오류 메시지도 없고, 아무것도 없었어요. 그냥 완전히 잠겨버린 거죠. 그리고 지원에 연락하는 건 운에 맡겨야 해요. 말도 안 되게도 절반은 일조차 안 하는 AI 에이전트가 있거든요

이 제품은 정말 멋졌어요. 전 정말 좋아했죠. 심지어 프로 플랜을 구매한 친구 3명에게도 추천했는데, 지금은 저를 은근히 짜증 내고 있어요. 같은 문제를 겪고 있거든요… 지난 몇 주 동안 완전히 엉망이 됐어요. 연결이 자꾸 무작위로 끊기고, 문장 중간에 멈추거나 인터넷이 안정적일 때도 오프라인이라고 표시되더군요. 캐시 문제인가 싶어 로그아웃했는데, 세상에, 3일 동안 다시 로그인조차 못했어요. 오류 메시지도 없고, 아무것도 없었어요. 그냥 완전히 잠겨버린 거죠. 지원에 연락하는 건 운에 맡겨야 해요. 말도 안 되게도 절반은 작동조차 안 하는 AI 에이전트가 있거든요

레딧에서 한 만족한 고객이 멘션한 내용:

이건 정말 늦었지만, 드디어 Wispr Flow를 사용해 봤는데, 와, 정말 놀라울 정도로 훌륭하더군요. 예전 시리(Siri)에 가까운 걸 기대했는데, 완전히 다른 차원이었습니다. 다른 추천할 만한 tools가 있다면 알려주세요! 최신 트렌드를 따라잡으려면 새로운 tools 테스트를 더 진지하게 해야겠다는 생각이 들었습니다.

이건 정말 늦었지만, 드디어 Wispr Flow를 사용해 봤는데, 와, 완전히 놀라웠어요. 예전 시리(Siri)에 가까운 걸 기대했는데, 완전히 다른 차원이더군요. 다른 추천할 만한 tools가 있다면 알려주세요! 최신 트렌드를 따라잡으려면 새로운 tools 테스트를 더 진지하게 해야겠다는 생각이 들었어요.

심지어 Superwhisper도 평가가 엇갈립니다.

한 좌절한 사용자가 노트처럼:

그래서 음성-텍스트 변환을 위해 Super Whisper를 사용 중이었는데 크레딧이 바닥나 최신 모델을 이용할 수 없었습니다. 알고 보니 무료 Whisper Large V3 모델도 Mac Whisper에서는 무료로 제공되지 않아 실망스러웠습니다.

그래서 음성-텍스트 변환에 Super Whisper를 사용 중이었는데 크레딧이 바닥나 최신 모델을 이용할 수 없었습니다. 알고 보니 무료 Whisper Large V3 모델도 Mac Whisper에서는 무료로 제공되지 않아 실망스러웠습니다.

다른 레딧 사용자는 Superwhisper가 여러 워크플로우를 한곳에 통합해 주기 때문에 자신에게 효과적이라고 멘션했습니다.

저는 Superwhisper를 좋아하지만 모든 사용자에게 적합하다고 생각하지 않습니다. 제게 있어 그 가치는 무제한 LLM 접근성과 사용 유연성에 있습니다. 제 경우 음성 인식 앱뿐만 아니라 텍스트 관련 작업과 일부 코딩을 위한 대부분의 AI 앱을 대체하게 되었습니다. 따라서 그런 식으로 사용할 플랜이 없다면 VoiceInk의 자체 키 모델이 충분할 수 있습니다. 저는 LLM을 너무 많이 사용해서 자체 키를 사용하면 '공식' 앱 구독과 비슷한 결과가 발생합니다.

저는 Superwhisper를 좋아하지만 모든 사용자에게 적합하다고 생각하지 않습니다. 제게 있어 그 가치는 무제한 LLM 접근성과 사용 유연성에 있습니다. 제 경우 음성 입력 앱뿐만 아니라 텍스트 관련 작업과 일부 코딩을 위한 대부분의 AI 앱을 대체하게 되었습니다. 따라서 그런 식으로 사용할 플랜이 없다면 VoiceInk의 자체 키 모델이 충분할 수 있습니다. 저는 LLM을 너무 많이 사용해서 자체 키를 사용하면 '공식' 앱 구독과 비슷한 결과가 발생합니다.

ClickUp 회의: Wispr Flow vs Superwhisper의 최고의 대안

Wispr Flow와 Superwhisper 같은 음성 받아쓰기 tools은 녹취를 처리합니다. 음성을 텍스트로 변환하고 편집 기능도 제공합니다.

그러나 이러한 tools들은 이른바 '인계 문제'를 야기합니다.

비디오에서 노트를 생성할 수는 있지만, 해당 노트를 작업으로 전환하는 과정은 여전히 수동으로 수행해야 합니다

회의 내용을 녹취록으로 전환하지만, 실행 항목을 추출하여 팀 회원에게 할당하는 작업은 별도로 수행해야 합니다

음성으로 아이디어를 포착하지만, 해당 아이디어를 진행 중인 프로젝트에 연결하려면 별도의 일이 필요합니다

ClickUp은 이러한 작업 이관을 완전히 제거합니다. 업무용 모든 것 앱은 프로젝트 관리, 작업 자동화, 팀 협업, 지식 관리를 하나의 통합 AI 작업 공간(음성-텍스트 변환을 효율적으로 처리 가능)으로 통합하면서 실제 업무 프로세스에 즉시 연결합니다.

흥미롭죠?

ClickUp이 어떻게 적합한지 알아봅시다:

ClickUp의 One Up #1: ClickUp 노트테이커

ClickUp AI 노트테이커로 회의 녹음 파일의 검색 가능한 녹취록을 얻으세요

최고의 대화는 모두가 적극적으로 참여할 때 이루어집니다. 하지만 노트를 작성하지 않으면, 훌륭했던 논의 내용이 잊혀진 실행 항목으로 전락할 가능성이 큽니다.

ClickUp AI 노트테이커는 회의에 참여해 대화를 녹취함으로써 이를 처리합니다. 이후 검색 가능한 녹취록을 생성하여 누가 어떤 발언을 했는지 항상 추적하고 중요한 주제와 결정을 검토할 수 있게 합니다.

이 AI 회의 요약 도구는 전체 ClickUp 작업 공간과 연동되어 업무 인수인계 문제를 해결합니다. 회의 대화를 진행 중인 일과 연결하여 논의된 내용을 바탕으로 자동으로 작업을 생성하고 프로젝트 타임라인을 업데이트합니다.

Notetaker의 작업 공간 통합이 회의 대화를 어떻게 변화시키는지 살펴보세요:

통합 유형* 기능 예시 회의 노트+ 문서 향후 참조를 위해 개인 문서에 자동으로 녹취록과 /AI 요약본을 저장합니다 마케팅 전략 세션 노트가 자동으로 "Q4 캠페인" 문서에 표시되며, 발언자 표시와 함께 논의 주제별로 정리됩니다 회의 노트 + 작업 항목* 말한 커밋을 식별하고 마감일이 지정된 할당된 작업을 자동으로 생성합니다 제이크가 "와이어프레임은 목요일까지 완료하겠습니다"라고 멘션하면, Notetaker는 목요일을 마감일로 설정하여 제이크에게 할당된 작업을 생성합니다 회의 노트 + 채팅 기록* AI 분석을 활용해 통화 요약 내용을 관련 팀 채팅 채널에 직접 게시합니다 클라이언트 통화 후, 키 결정 사항과 다음 단계가 포함된 요약이 #client-projects 채널에 자동으로 게시됩니다

이 노트 작성 도구는 녹취록에 타임스탬프를 추가하며, 중요한 부분을 주석 처리하거나 강조 표시할 수 있습니다. 각 녹취록은 검색 가능하고 실행 가능한 텍스트로 저장됩니다.

회의, 음성 메모, 심지어 화면 녹화까지 전사하는 데 사용할 수 있습니다.

ClickUp의 One Up #2: ClickUp Brain

ClickUp Brain은 작업 공간의 지능형 메모리 역할을 합니다. 단순한 대화 녹취를 넘어 Brain은 내용을 이해하고 연결하며 실행합니다.

ClickUp의 자동 음성 인식 기능을 통해 녹음 내용을 실행 가능한 인사이트로 전환하세요

기록한 모든 회의 요약, 노트, 결정 사항은 작업 공간 전체에 걸쳐 연결된 살아있는 지식 기반의 일부가 됩니다.

예시: 아이디어를 말하면 Brain이 담당자, 마감일, 설명이 포함된 작업 목록으로 변환합니다.

Brain은 음성 메모로 프로젝트 개요를 초안 작성하거나, 녹취록을 키 요점으로 요약하거나, 산발적인 논의에서 인사이트를 단 몇 초 만에 추출할 수도 있습니다.

Tools를 전환하며 정보를 모으는 대신, "출시 타임라인에 대해 우리가 결정한 내용은 무엇인가요?"라고 간단히 질문하면 Brain이 작업, 문서, 과거 녹취록에서 답변을 찾아냅니다.

음성 기반 시스템을 통해 대화를 체계적으로 정리하고, 인수인계 과정의 마찰 없이 실행 가능한 일로 전환할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 음성 및 비디오를 텍스트로 변환하는 방법은 다음과 같습니다:

💡 전문가 팁: Brain을 사용하면 프리미엄 /AI 모델(Claude, OpenAI GPT, Gemini, DeepSeek 등)을 이용할 수 있습니다.

ClickUp One Up #3: ClickUp 문서

ClickUp 문서의 댓글을 작업으로 전환하세요

독립형 받아쓰기 방식의 일 원리:

음성 입력 → 녹취록 저장 → 프로젝트 문서에 복사 → 수동으로 작업 생성

clickUp에서 음성 입력 기능이 발전하는 방식은 다음과 같습니다:*

음성 입력 → 프로젝트 문서에 자동 형식 적용 → 멘션된 내용으로 작업 생성 → 팀에게 알림

이 간소화된 워크플로우로 음성 입력 내용이 즉시 프로젝트 작업 공간에 반영됩니다. 회의 노트나 프로젝트 업데이트를 음성 입력하면 풍부한 형식이 적용된 구조화된 ClickUp 문서로 자동 변환됩니다.

음성 전사를 넘어, Docs는 독립형 받아쓰기 tools로는 따라올 수 없는 포괄적인 문서 관리 기능을 제공합니다:

문서 간 참조 기능*: 음성으로 기록된 아이디어를 서로 다른 프로젝트 단계, 클라이언트 논의, 팀 플랜 세션 간에 연결합니다

템플릿 기반 음성 캡처 : 프로젝트 업데이트, 클라이언트 요약, 팀 회고 등 반복적인 콘텐츠를 위해 구조화된 형식으로 직접 받아쓰기

음성 입력 콘텐츠에 대한 실시간 협업 : 팀원들이 실시간으로 : 팀원들이 실시간으로 노트를 공유하고 즉시 응답하거나 편집하거나 아이디어를 발전시킬 수 있습니다

중첩된 페이지 구성 : 프로젝트 계층 구조 내에서 음성 받아쓰기 콘텐츠를 구성하여 브레인스토밍 세션과 전략 논의가 맥락적으로 체계화되도록 합니다

첨부 파일 삽입 : 음성 생성 문서 내에 스크린샷, PDF 또는 참조 파일을 직접 추가하여 완료함을 제공하세요

텍스트에서 작업 생성*: 문서에서 바로 음성 입력된 콘텐츠의 일부를 담당자와 마감일이 지정된 추적 가능한 ClickUp 작업으로 변환하세요

ClickUp으로 음성을 실제 일에 연결하세요

물론 Wispr Flow와 Superwhisper는 실시간 음성 인식 및 전사 기능을 제공합니다. 그러나 기능은 거기서 끝납니다. 말한 내용과 완료된 내용 사이에 간극을 남깁니다.

ClickUp을 사용하면 작업 공간 내에서 회의 내용을 받아쓰기부터 작업 할당, 팀원과의 협업까지 원스톱으로 진행할 수 있습니다. 음성 인식 및 AI 기능이 작업, 문서, 팀 대화와 동일한 플랫폼에 통합된 ClickUp은 여러분이 필요로 하는 유일무이한 AI 일 플랫폼입니다.

지금 무료로 가입하고 음성으로 기록한 아이디어를 실제 결과로 전환하세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

두 tool 모두 의료용으로 HIPAA를 준수하지 않습니다. Wispr Flow는 클라우드에서 데이터를 처리하는 반면, Superwhisper의 로컬 처리는 더 나은 프라이버시를 제공하지만 여전히 의료 등급 보안 인증이 부족합니다.

Wispr Flow는 클라우드 서버를 통해 오디오를 처리하므로 민감한 콘텐츠의 프라이버시 문제가 제기됩니다. SOC 2 Type II 및 SSO/SAML은 엔터프라이즈 플랜에서만 제공됩니다. Superwhisper는 프라이버시를 최우선으로 하는 로컬 처리 방식을 채택하여 오디오 데이터를 기기 내에 보관합니다.

두 tools 모두 중간 정도의 배경 소음은 상당히 잘 처리하지만, 심한 간섭이 있을 경우 성능이 떨어집니다. Wispr Flow의 클라우드 처리는 시끄러운 환경에서 약간의 우위를 보이며, Superwhisper의 로컬 모델은 조용한 설정에서 가장 잘 작동합니다.

Wispr Flow는 간편한 음성 받아쓰기에 중점을 두지만 파일 업로드를 지원하지 않습니다. Superwhisper는 다양한 오디오 및 비디오 파일 형식의 트랜스크립션을 지원하여 회의나 인터뷰 같은 사전 녹음된 콘텐츠 처리 시 더 유연하게 활용할 수 있습니다.