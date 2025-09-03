모금 활동을 간소화하는 Free 기부 양식 템플릿 옵션

기업의 사회적 책임(CSR)이 다시 주목받고 있습니다. 그러나 그 혜택은 자선 단체에만 국한되지 않으며, 조직의 직원들에게도 긍정적인 영향을 미칩니다.

그러나 Business가 자금을 지원할 수는 있지만, 비영리 단체와 NGO는 기부 절차를 간소화할 책임이 있습니다.

이는 오류 없는 기부 지원, 기부자 활성화에 필요한 정확한 정보 수집, 결제 추적 간소화를 의미합니다.

이를 위해 기부 양식 생성을 간소화하고, 효율적으로 기금을 모금하며, 결제를 관리하도록 설계된 최고의 기부 양식 템플릿을 소개합니다.

기부 양식 템플릿이란 무엇인가요?

기부 양식 템플릿은 비영리 단체 및 자선 단체가 기부금과 필수 기부자 정보를 수집하기 위해 사용하는 미리 디자인된 맞춤형 양식입니다.

본질적으로 이 템플릿의 역할은 단 하나입니다: 온라인 기부 양식을 쉽게 생성, 공유, 관리할 수 있도록 하여 기부 절차를 간소화하는 것입니다. 수작업을 줄이는 방법은 다음과 같습니다:

✅ 일회성 기부 또는 정기 기부 접수

*기부 금액, 연락처 정보, 결제 파트너 정보 등 필수 필드 포함

*의견, 기부 유형 또는 특정인을 기리는 기부를 위한 선택적 필드 제공

*조직의 브랜딩과 모금 목표에 맞춰 완벽한 맞춤형 설정이 가능합니다

✅ PayPal이나 Stripe 같은 신뢰할 수 있는 결제 시스템과 연동하세요

주요 기부 양식 템플릿 한눈에 보기

각 템플릿의 정확한 랜딩 페이지 및 연결된 다운로드 링크를 포함한 최고의 기부 양식 템플릿 요약 테이블은 다음과 같습니다:

좋은 기부 양식 템플릿의 조건은 무엇인가요?

레딧 사용자들은 비영리 단체가 온라인 기부 양식 템플릿에서 무엇을 원하는지 매우 명확히 보여주었습니다. 이상적인 기부 양식 템플릿은 간단한 기부 절차와 기부자에게 원활하고 보안을 제공합니다.

여러 결제 방법을 지원하는 것은 큰 장점입니다. 이상적인 기부 양식 템플릿이 갖춰야 할 다른 기능들을 요약해 보겠습니다:

잠재적 기부자들이 너무 많은 입력란에 압도되지 않도록 필수 필드 만 포함합니다

일회성 및 정기 기부 모두 지원하며 명확하게 표시된 옵션 제공

기부자가 기부 금액을 맞춤형 설정 하거나 제안된 값 중에서 선택할 수 있도록 합니다

PayPal 또는 Stripe 와 같은 신뢰할 수 있는 결제 파트너와의 연동을 제공합니다

기부금이 자선 단체나 대의를 어떻게 지원하는지 설명하여 신뢰를 구축합니다

💡 전문가 팁: 비영리 단체 운영은 자선 의도만으로는 부족합니다. 'ClickUp으로 영향력 있는 비영리 단체 운영하기'에서는 운영을 간소화하고 체계적으로 관리하며 가장 중요한 사명 달성에 노력을 집중하는 방법을 소개합니다.

15가지 최고의 기부 양식 템플릿

모금 활동과 자선 단체를 지원하기 위해 사용할 수 있는 최고의 기부 양식 템플릿 15가지를 소개합니다.

아래 각 템플릿에는 이상적인 사용 사례와 수집 가능한 기부자 정보 유형이 포함되어 있습니다.

1. ClickUp 기부 양식 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 기부 양식 템플릿으로 내장된 자동화 기능과 결제 파트너 연동을 활용하세요

기부 절차가 필요 이상으로 많은 일을 한다고 느껴본 적 있나요? ClickUp이 그 점을 잘 이해합니다.

ClickUp의 기부 양식 템플릿은 비영리 단체와 자선 단체가 양식 작성에 시간을 낭비하지 않고 실제 모금 활동에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 설계되었습니다.

Tool 간 전환 없이도 기부자 정보 수집, 결제 관리, 감사 메시지 자동화를 손쉽게 처리할 수 있습니다.

일회성 모금 행사를 주최하든 정기 기부를 지원하든, 이 맞춤형 양식은 기부자와 운영자 모두를 위해 모든 것을 체계적이고 보안하며 간편하게 관리해 줍니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

기부자 정보 수집, 결제 관리, 감사 메시지 자동화

비영리 단체의 브랜딩과 요구사항에 맞춰 완전히 커스터마이징 가능합니다

신뢰할 수 있는 결제 파트너와 연동하여 보안하고 원활한 기부 환경을 제공합니다

✨ 적합 대상: 기부 접수 간소화, 자동화된 후속 조치, 한 곳에서 기부자 정보의 보안을 확보하고자 하는 비영리 단체 및 자선 단체.

📖 함께 읽기: 최고의 양식 제작 소프트웨어

2. ClickUp 기부 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 기부 템플릿으로 파일 정리에 드는 시간을 줄이세요

기부 관리는 전통적으로 스프레드시트와 이메일을 통해 이루어져 왔습니다. 그러나 이는 결코 좋은 결과를 낳지 못합니다—데이터가 분실되고, 기부자를 놓치며, 전체 기부 과정이 도움이 되기보다 혼란스러울 뿐입니다.

ClickUp의 기부금 템플릿은 비영리 단체가 기부금 추적, 기부자 정보 정리, 모금 목표 회의 효율적으로 수행할 수 있는 중앙 플랫폼을 제공합니다.

일회성 기부자부터 정기 기부자까지, 이 양식은 조직의 목표와 일치하면서 모든 세부 사항을 기록하는 데 도움을 줍니다.

또한 결제 파트너사와 연결하고 캠페인 성과를 모니터링하며 기부자 이력을 신속하게 조회할 수 있습니다. 모든 작업이 하나의 작업 공간에서 이루어집니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

모든 기부금과 기부자 정보를 하나의 작업 공간에 통합합니다

모금 진행 상황과 기부자 이력을 한눈에 파악하세요

일회성 및 정기 기부 캠페인 모두에 적용됩니다

✨ 적합 대상: 일회성 및 정기 기부를 추적하고 기부자 가시성을 완벽하게 파악할 수 있는 중앙 집중식 시스템이 필요한 모금 팀.

3. ClickUp 기부 요청서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 기부 서신 템플릿으로 기부 프로세스에 일관성, 신뢰성 및 체계성을 부여하세요

기부금 모금의 첫 단계는 기부자에게 연락하는 것이며, 때로는 어려울 수 있습니다.

좋은 소식은 반드시 그렇지만은 않다는 점입니다! 특히 잘 작성된 서신이 준비되어 있다면 더욱 그렇습니다.

바로 이때 ClickUp의 기부 요청서 템플릿이 필요합니다. 이 템플릿은 비영리 단체와 자선 단체가 잠재적 기부자들의 마음을 움직이는 명확하고 설득력 있는 메시지를 작성하는 데 도움을 줍니다.

작성 기능 외에도, 이 템플릿은 각 기부 요청을 추적하고 응답을 기록하며 기부자 정보를 체계적으로 관리하여 원활한 후속 조치를 가능하게 합니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

명확하고 설득력 있는 기부 요청문 작성에 도움을 드립니다

모든 기부자 상호작용을 기록하고 후속 조치를 추적합니다

향후 홍보 활동을 위해 모든 커뮤니케이션을 체계적으로 관리합니다

✨ 적합 대상: 모든 기부자 상호작용을 기록하고 후속 조치를 추적하면서 설득력 있는 기부 요청서를 작성하는 홍보 담당자

👋🏾 까다로운 기부금 추적 작업을 처리하는 데 AI 어시스턴트의 도움을 받아보세요!

4. ClickUp 모금 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 모금 플랜 템플릿으로 팀의 협업을 강화하고 자금 흐름을 추적하세요

대부분의 기부 캠페인에 필요한 것이 무엇인지 아시나요? 기부 프로세스의 시작부터 끝까지 각 단계를 종합적으로 설명하는 모금 템플릿입니다.

결국 훌륭한 모금 캠페인은 탄탄한 플랜에서 시작됩니다. 바로 ClickUp의 모금 플랜 템플릿이 제공하는 바로 그 것입니다.

이 양식 템플릿은 비영리 단체 및 자선 단체가 목표를 설정하고 전략을 수립하는 데 도움을 줍니다. 또한 Teams 간 진행 추적 및 작업 조정에 특히 유용합니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

모금 목표, 전략 및 타임라인을 한곳에 정리합니다

모든 캠페인 단계별 진행 상황과 팀별 책임 추적

명확하고 실행 가능한 단계로 모든 관계자의 업무를 일관되게 조정합니다

✨ 이상적인 대상: 명확히 정의된 목표, 타임라인, 진행 추적 기반의 전략적 모금 로드맵을 구축하는 캠페인 관리자

📖 함께 읽어보세요: 비영리 단체를 위한 꼭 써봐야 할 AI tools

무료 템플릿 받기 ClickUp의 후원 양식 템플릿으로 커뮤니케이션, 마감일, 후속 조치를 추적하세요

모든 기부자가 기부하는 것은 아닙니다—일부는 후원자로 참여하며, 이는 다른 접근 방식이 필요합니다.

ClickUp의 후원 양식 템플릿은 구조화되고 작성하기 쉬운 양식으로 적절한 기부자 정보를 수집하여 후원사와 모금 캠페인을 연결하는 데 도움을 줍니다.

자금, 장비 또는 현물 지원을 모색하든, 이 맞춤형 양식은 비즈니스 파트너 및 지역사회 후원자와 의미 있고 장기적인 관계를 구축하는 데 도움이 됩니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

구조화된 양식으로 후원자 정보와 지원 유형을 체계적으로 수집합니다

통신 내용, 마감일, 후속 조치를 자동으로 추적합니다

비즈니스 파트너 및 후원사와의 지속적인 관계를 구축

✨ 적합 대상: 체계적이고 전문적인 접수 양식으로 기업 후원사 및 지역사회 파트너와 소통하는 기관.

📮 ClickUp 인사이트: 지식 근로자의 약 33%가 필요한 맥락을 파악하기 위해 매일 1~3명에게 메시지를 보냅니다. 하지만 모든 것이 이미 문서화되어 있고 쉽게 찾을 수 있다면 어떨까요? ClickUp Brain의 AI Knowledge Manager로 번거로운 소통을 생략하세요. 작업 공간에서 직접 질문하기만 하면 ClickUp Brain이 문서나 연결된 타사 tools에서 즉시 답변을 찾아줍니다.

6. ClickUp 모금 이벤트 플랜 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp의 모금 이벤트 플랜 템플릿으로 모든 이벤트를 성공으로 이끌어 보세요

단일 중앙 작업 공간에서 업무 지도, 기부자 정보 수집, 모금 캠페인 추적, 결제 관리를 모두 수행할 수 있다면 어떨까요? 바로 ClickUp의 모금 이벤트 기획 템플릿이 제공하는 솔루션입니다.

모금 이벤트를 주최할 때는 장소, 자원봉사자, 기부금, 마감일 등 한 번에 처리해야 할 요소가 너무 많습니다.

이 템플릿은 비영리 단체와 자선 단체가 모든 것을 체계적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. 내장된 타임라인, 작업 배정 및 상태 추적을 통해 팀은 운영 업무 대신 실질적인 성과 창출에 집중할 수 있습니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

모든 이벤트의 작업, 타임라인 및 예산을 체계적으로 관리합니다

실시간으로 책임을 할당하고 상태를 추적합니다

기부자 정보, 결제, 자원봉사자 조정을 한곳에서 관리합니다

✨ 이상적인 대상: 자원봉사자, 장소, 예산, 기부금까지 모두 하나의 협업 작업 공간에서 관리하는 이벤트 주최자.

🧠 재미있는 사실: 직원의 91%가 팬데믹과 경제 변화 같은 어려운 시기에도 회사의 목적이 소속감을 주었다고 답했습니다. 사명 중심의 조직에서 일하는 것이 세상과 사기 모두에 도움이 된다는 사실이 밝혀졌네요!

7. ClickUp 비영리 표준 운용 절차 (SOP) 템플릿

무료 템플릿 받기 반복 일을 줄이고 ClickUp 비영리 표준 운용 절차 (SOP) 템플릿을 활용하여 사명을 계속 추진하세요

비영리 단체를 운영하는 사람만이 매일의 할 일 목록에 쌓인 압도적인 작업량—외부 협력, 자원봉사자 관리, 기부금 처리 등 그 사이의 모든 것—을 이해합니다.

ClickUp의 비영리 표준 운용 절차 (SOP) 템플릿은 조직의 모든 부분에 대한 단계별 절차를 생성할 수 있도록 하여 이러한 복잡성을 체계화하는 데 도움을 줍니다.

가장 큰 장점은 워크플로우와 문서를 시각화할 수 있다는 점으로, 예시처럼 모금 캠페인 운영 시 매우 유용합니다.

이 템플릿에는 상세한 체크리스트, 상태 추적 기능, 관련 작업 간 간편한 연결 기능이 포함되어 있으며, 모든 요소를 필요에 따라 완전히 맞춤 설정할 수 있습니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

단계별 절차로 워크플로우를 표준화합니다

반복 일을 줄이고 팀의 일관성을 보장합니다

모든 프로세스에 대한 맞춤형 체크리스트 및 상태 추적 기능

✨ 이상적인 대상: 워크플로로를 표준화하고, 반복 작업을 줄이며, 모두가 동일한 매뉴얼을 따르도록 보장하고자 하는 운영 팀.

💡 전문가 팁: 팀을 지치게 하지 않으면서 다음 모금 행사를 어떻게 구성할지 고민 중이신가요? 이벤트 및 자선 단체용 무료 모금 템플릿은 더 스마트하게 플랜하고, 더 효과적으로 프로모션하며, 더 많은 기금을 모으는 데 도움이 되는 즉시 사용 가능한 템플릿을 제공합니다.

8. ClickUp 비영리 단체 이벤트 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 목표를 손쉽게 달성하고 싶으신가요? ClickUp 비영리 단체 이벤트 플랜 템플릿을 사용해 보세요

비영리 이벤트 플랜은 물류 코디네이터부터 모금 책임자까지 모든 역할을 맡아야 합니다. ClickUp의 비영리 이벤트 기획 템플릿은 이 모든 것을 한곳에 모아 스프레드시트나 이메일 스레드를 쫓아다닐 필요가 없게 합니다.

이 템플릿의 작동 방식은 다음과 같습니다: 타임라인을 지도하고, 작업을 할당하며, 예산을 추적하고, 이벤트와 연계된 기부금까지 모을 수 있습니다.

이 맞춤형 양식 템플릿은 플랜 수립을 간소화하여 귀 기관이 체크리스트가 아닌 지역사회 영향력에 집중할 수 있도록 설계되었습니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

이벤트 타임라인, 작업, 예산을 한 보기에 지도합니다

각 이벤트별 모금 및 홍보 활동을 간소화합니다

플랜을 체계적으로 관리하고 이메일 과부하를 줄입니다

✨ 적합 대상: 이메일 체인에 매몰되지 않고 물류부터 기부자 접촉까지 모금 이벤트를 총괄하는 비영리 단체 Teams.

💡 전문가 팁: 복잡한 양식과 끝없는 이메일로 후원사를 쫓는 일은 지칠 수 있습니다. 무료 후원 양식 템플릿으로 12가지 즉시 사용 가능한 템플릿을 활용해 접근을 간소화하고, 신뢰를 구축하며, 더 많은 성과를 창출하고, 더 빠르게 지원을 확보하세요.

9. ClickUp 회원 가입 양식 템플릿

무료 템플릿 받기 맞춤형 양식부터 자동화된 워크플로우까지, ClickUp의 회원 가입 양식 템플릿으로 일관성을 확보하세요

회원 관리가 기부 관리보다 어려워서는 안 됩니다. ClickUp의 회원 가입 양식 템플릿을 사용하면 그렇지 않습니다.

온라인 커뮤니티를 구축하든 비영리 단체를 운영하든, 이 비영리 단체용 템플릿으로 회원 정보를 빠르고 보안, 단 한 단계도 놓치지 않고 수집할 수 있습니다.

기본 정보를 체계적으로 정리하고, 신규 기부자 등록 진행을 추적하며, 모든 것을 한곳에 깔끔하게 보관할 수 있습니다.

이 템플릿은 등록하는 모든 사람이 원활하고 체계적인 경험을 보장하면서도 관리자 시간을 줄이고자 하는 팀에게도 완벽합니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

회원 정보를 보안을 유지하면서 수집하고 체계적으로 정리합니다

회원 가입을 자동화하고 회원 상태를 추적합니다

간편하고 체계적인 워크플로우로 관리자 시간을 단축하세요

✨ 이상적인 대상: 회원 가입 시 데이터를 깔끔하고 안전하게 체계적으로 관리하는 커뮤니티 관리자 및 비영리 단체.

🧠 재미있는 사실: 소비자의 4분의 1과 거의 비슷한 수의 투자자들이 윤리적으로 문제가 있는 기업에 대해 전혀 용납하지 않는다고 답했습니다. 여기서 얻을 수 있는 교훈은 무엇일까요? 선한 일을 하는 것이 비즈니스에도 도움이 된다는 점입니다.

10. Jotform의 기금 모금 기부 양식 템플릿

비영리 단체나 신규 프로젝트를 위한 기금 마련을 계획 중이신가요? Jotform이 제공하는 이 기금 모금 양식 템플릿은 처음부터 양식을 제작하지 않고도 기부금과 기부자 정보를 신속하게 수집할 수 있는 코드가 필요 없는 방법을 제공합니다.

지역사회 프로그램을 시작하든 기존 사업에 추가 기부를 요청하든, 이 온라인 기부 양식으로 핵심 정보를 손쉽게 수집하세요.

또한 이 템플릿은 주요 결제 파트너와 연동되며 양식 맞춤 설정을 지원하므로, 귀 기관의 미션에 맞게 디자인과 메시지를 조정할 수 있습니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

코드 없이 빠르게 설정 가능한 맞춤형 기부 양식

결제 파트너와 연동되어 손쉬운 자금 모금 지원

보조금 신청 및 새로운 모금 활동에 완벽합니다

✨ 적합 대상: 보조금 또는 기부자 자금 지원을 요청하는 Teams으로, 온라인에서 기부 요청을 신속하고 맞춤 설정 가능한 방식으로 수집하고자 하는 경우.

💡 전문가 팁: 일회성 기부자를 평생 후원자로 전환하고 싶으신가요? 저희 블로그 '최고의 비영리 CRM 소프트웨어'에서 더 강한 관계를 구축하고 반복 기부를 촉진할 수 있는 적합한 tools를 찾는 방법을 확인하세요.

11. Jotform의 헌혈 신청서 양식 템플릿

Jotform을 통해

기부가 항상 금전적인 것만은 아닙니다. 병원, 혈액은행 또는 비영리 의료 기관에서 일 중이라면, Jotform의 이 헌혈 양식 템플릿을 통해 헌혈자 등록과 중요한 헌혈자 정보 수집을 간편하게 처리할 수 있습니다.

우선, 이 양식은 완전히 완료되어 로고를 추가하고 필드를 조정하며 단 한 줄의 코드도 작성하지 않고도 브랜드에 맞게 설정할 수 있습니다.

또한 HIPAA 준수 기능을 통해 민감한 데이터의 보안을 유지하면서, 양식 제출부터 후속 조치까지 기부 절차를 효율화합니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

헌혈자를 등록하고 중요한 건강 정보를 수집합니다

모든 단체에 맞춰 조정 가능한 필드와 브랜딩 기능 제공

보안을 위한 HIPAA 준수 기능

✨ 적합 대상: 병원, 혈액은행 및 건강 중심 비영리 단체로, 보안하고 HIPAA 준수 혈액 기부자 정보를 수집하는 곳.

🧠 재미있는 사실: 미국에는 1억 7천만 명 이상이 장기 기증자로 등록되어 있지만, 장기 기증이 가능한 방식으로 사망하는 사람은 1,000명 중 약 3명에 불과합니다. 바로 이 때문에 기증자로 등록하는 것이 생명을 구하는 결정적인 차이를 만들 수 있습니다.

12. 123FormBuilder의 자선 기부 요청 양식 템플릿

123FormBuilder를 통해

대부분의 비정부기구(NGO)에게 정기적인 기부 요청을 받는 것은 진정한 축복입니다. 그러나 체계적이지 않은 받은 편지함은 해결책이 될 수 없습니다.

123FormBuilder의 이 기부 양식 템플릿은 코딩이나 기술적 배경 없이도 보안과 효율을 보장하며, 안전하게 요청을 수집할 수 있는 간소화된 방법을 제공합니다.

또한 양식을 맞춤형으로 설정하고 웹사이트에 삽입하여 몇 분 안에 상세한 기부자 정보나 자금 지원 요청을 수집할 수 있습니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

간편한 온라인 양식으로 기부 요청을 효율화하세요

웹사이트에 간편하게 삽입하여 기부자가 빠르게 접근할 수 있습니다

기부자 정보를 안전하게 수집하고 체계적으로 정리합니다

✨ 적합 대상: 기술적 번거로움 없이 깔끔하고 보안을 갖춘 접수 프로세스가 필요한 대량의 기부 요청을 관리하는 비정부기구(NGO).

💡 전문가 팁: 스프레드시트는 이제 그만! 대신 비영리 단체의 성공을 위한 최고의 프로젝트 관리 소프트웨어에서 사명 중심 프로젝트를 손쉽게 플랜, 추적, 실행할 수 있는 스마트한 tools를 확인해 보세요!

13. 123FormBuilder의 기부 정기 구독 취소 양식 템플릿

*123FormBuilder를 통해

정기 기부는 부담스러울 수 있습니다. 마치 은행과 결별하는 기분이 들 수도 있지만, 이 맞춤형 양식 템플릿이 그런 일이 없도록 합니다.

비영리 단체 및 자선 단체를 위해 제작된 기부 구독 취소 양식은 기부자가 지속적인 기부를 중단할 수 있는 정중하고 보안을 제공하는 방법을 제공합니다.

이 템플릿은 완전히 사용자 정의가 가능하며, 웹사이트에 쉽게 삽입할 수 있고, 민감한 기부자 정보를 보호하면서 소중한 피드백을 수집하는 데 도움이 됩니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

기부자가 정중하고 쉽게 기부를 중단할 수 있는 방법을 제공하는 제공자입니다

향후 기부자 경험을 개선하기 위한 피드백 수집

보안의 양식 처리로 민감한 기부자 데이터를 보호합니다

✨ 적합 대상: 정기 기부를 처리하며, 기부를 중단하는 절차를 투명하고 존중하며 간편하게 만들고자 하는 비영리 단체.

14. Venngage의 노인 돌봄 및 지원 기부 양식 템플릿

Venngage 제공

노인 돌봄에 중점을 둔 자선 단체나 비영리 단체라면, 기부 양식은 전문성, 신뢰성, 그리고 편리함을 반영해야 합니다.

Venngage의 노인 돌봄 및 지원 기부 양식 템플릿은 깔끔하고 접근성 높은 디자인으로, 색상과 아이콘부터 브랜딩과 메시지까지 완전히 맞춤형입니다.

이 양식 템플릿은 다양한 디지털 형식에서도 원활하게 일하며, 웹사이트나 인쇄물에 간편하게 공유하거나 삽입할 수 있습니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

깔끔하고 접근성 높은 디자인으로 기부자와의 신뢰를 구축하세요

자선 단체의 브랜딩에 맞춰 완전히 커스터마이징 가능합니다

디지털 및 인쇄 형식 모두에서 일하여 손쉬운 공유가 가능합니다

✨ 이상적인 대상: 노인 돌봄을 지원하는 자선 단체로, 첫 클릭부터 기부자의 신뢰를 쌓을 수 있는 세련되고 접근성 높은 양식을 원하는 곳.

📖 추천 자료: 엑셀 및 ClickUp용 Free 이벤트 기획 템플릿 & 체크리스트

15. Venngage의 의료 지원용 기부 양식 템플릿

Venngage 제공

의료 지원 캠페인은 종종 긴급하고 효과적인 커뮤니케이션이 필요하며, Venngage의 이 기부 양식 템플릿은 바로 그런 요구를 충족시킵니다.

의료 치료, 장비 구입 또는 긴급 구호 자금 모금 등 어떤 목적이든, 이 맞춤형 양식으로 여러분의 사명을 효과적으로 알릴 수 있습니다.

이 기부 양식 템플릿은 필요한 기부 금액을 명시하고 결제 파트너와 연동됩니다.

또한 완전히 편집 가능하여 자선 단체나 비영리 기관이 디자인을 브랜드와 사명에 맞게 조정할 수 있습니다.

💫 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

효과적이고 편집 가능한 디자인으로 긴급한 사안을 강조합니다

기부 요구사항을 명시하고 결제 파트너와 연동됩니다

크기에 상관없이 의료 지원 캠페인을 위한 행동을 촉진합니다

✨ 적합 대상: 시각적 임팩트가 뛰어나고 맞춤 설정이 가능하며 긴급한 행동을 촉구하는 의료 지원 캠페인용 기부 양식.

ClickUp으로 손쉽게 기부금 모금 및 자금 조달을 진행하세요

기부 양식에 불필요한 질문을 포함해 기부자를 놓친 경험이 있다면, 이제 재고할 때입니다.

궁극적으로 귀하의 양식은 잠재적 기부자의 의도와 실제 기부 사이의 매개체 역할을 합니다. 따라서 포괄적인 기부자 관리를 용이하게 하는 tool이 필요합니다.

정기 기부 관리, 기부자 정보 추적, 헌혈 양식 맞춤형 등 ClickUp은 접수부터 영향력까지 모든 것을 효율화합니다. SYZYGY의 필립 스토리(Philip Storry)가 공유한 바와 같이:

저희 팀은 일부 워크플로우를 표준화하기 위해 양식과 템플릿을 활용했습니다. 또한 내장된 자동화 기능을 통해 일부 워크플로우를 간소화했으며, 특히 사용자 지정 필드가 작업 담당자 배정을 결정하는 데 도움이 되는 정보를 수집하는 경우에 효과적이었습니다.

저희 팀은 일부 워크플로우를 표준화하기 위해 양식과 템플릿을 활용했습니다. 또한 내장된 자동화 기능을 통해 일부 워크플로우를 간소화했으며, 특히 사용자 지정 필드가 작업 담당자 배정을 결정하는 데 도움이 되는 정보를 수집하는 경우에 효과적이었습니다.

지금 ClickUp에 가입하세요 —미래의 당신(그리고 지친 스프레드시트)이 고마워할 거예요.