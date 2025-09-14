2025년 생산성 향상을 위한 최고의 AI 조직화 tools 20선

가장 체계적인 전문가들조차도 압도당합니다. 어수선한 책상이 아니라 넘쳐나는 수신함, 변동하는 우선순위, 그리고 프로젝트를 추적해야 하는 지속적인 정신적 부담 때문에 말이죠.

AI 조직 tools은 이러한 새로운 현실을 위해 설계되었습니다. 단순한 파일 정리와 일정 관리의 범위를 넘어, 필요를 예측하고 실시간으로 플랜을 조정하며, 실행 항목을 자동으로 포착하고, 사용자가 검색하기 전에 핵심 정보를 제시합니다.

이 가이드에서는 업무 현장에서 가장 효과적인 AI 생산성 tools를 엄선하여, 방해 요소를 차단하고 집중력을 유지하며 명확하고 정밀하게 일을 관리할 수 있도록 돕습니다.

👀 알고 계셨나요? 인공지능이 현실이 되기 훨씬 전부터, 합성 조력자라는 개념은 이미 세상을 사로잡고 있었습니다. 1921년, 체코 극작가 카렐 차페크는 그의 연극 로섬의 만능 로봇에서 '로봇'이라는 단어를 소개했습니다. 이 로봇들은 인간을 섬기도록 설계된 인공 인간이었으며, 그들의 이름은 '강제 노동'을 의미하는 체코어 robota에서 유래했습니다.*

AI 도구는 이제 어디에나 있지만, '생산성 향상'을 주장하는 모든 tool이 실제로 여러분의 일 방식을 이해하는 것은 아닙니다.

홈 화면의 수많은 앱과 진정한 AI 생산성 앱을 구분하는 핵심은 다음과 같습니다:

컨텍스트 인텔리전스: 정보를 저장할 뿐만 아니라 이해하는 tools를 선택하세요—태그, 요약하다, 자연어 처리 기술을 활용해 실시간 활동에 기반하여 콘텐츠를 체계적으로 정리합니다

기본 통합 기능: 기존 시스템(달력, CRM, 문서, 작업 보드 등)과 원활하게 연결되고, 이들 간에 손쉽게 소통할 수 있는 AI tools를 찾아보세요

스마트 자동화: 사용자의 요구를 예측하여 후속 조치를 자동화하고, 작업을 그룹화하며, 수동 결정을 최소화하는 앱을 선택하세요

*맞춤형 워크플로우: 유연성을 최우선으로. 훌륭한 AI tools는 사용자의 고유한 워크플로우와 기술 스택에 맞춰 조정됩니다. 그 반대가 아닙니다

실시간 협업: 자동 업데이트로 팀 간 정보를 항상 최신 상태로 유지하는 AI 기반 tools를 활용하세요. "진행 상태는?" 같은 추가 문의가 필요 없어집니다

결론은? 인지 부하를 줄여주지 않는다면 그저 잡음일 뿐입니다. 아래 목록에 있는 첨단 AI 기술 기반 tools은 단순한 작업 관리 이상의 기능을 제공합니다. 집중력을 높이고, 불필요한 요소를 제거하며, 일상적인 작업을 자동화해 시간을 절약하고, 항상 두 단계 앞서 나갈 수 있도록 도와줍니다.

🧠 재미있는 사실: 1950년대 초, 아서 새뮤얼은 체커를 둘 수 있는 컴퓨터 프로그램을 개발해 역사를 만들었습니다. 더 놀라운 점은 시간이 지남에 따라 스스로 학습하며 실력을 향상시킬 수 있었다는 것입니다. 고정된 규칙을 따르는 기존 프로그램과 달리, 새뮤얼의 체커 플레이어는 스스로와 대결하며 승패를 결정하는 수를 기억함으로써 실력을 키웠습니다. 이는 경험에 기반해 전략을 적응하고 발전시키는 기계 학습의 초기 사례 중 하나였습니다.

회의 관리, 핵심 작업을 위한 집중 작업 일정 조정, 여러 앱 추적 등 어떤 상황에서도 손쉽게 접근 가능한 AI 조직 tools가 일상을 간소화하고 팀 생산성을 높여줍니다.

다양한 사용 사례에 AI 에이전트를 배포하기 위한 최적의 옵션을 한눈에 비교해 보세요.

tool 가장 적합한 주요 기능* 가격 (월간) ClickUp AI 기반 작업 및 목표 관리로 프로젝트 운영 AI를 통해 작업, 문서, 목표 관리를 통합합니다 Free, 유료: 사용자당 $7 + $7 AI Notion AI 유연한 지식 관리와 창의적인 콘텐츠 작업 공간 내 AI 글쓰기 및 실시간 확장 Free, 유료: 사용자당 $12부터 Asana /AI 기반의 명확성으로 체계적인 작업 플랜 수립 일을 자동으로 우선순위를 지정하고 다음 단계를 제안합니다 Free, 유료: 사용자당 $10.99부터 Trello 스프레드시트보다 보드를 사랑하는 시각적 사고가들 행동 패턴에 기반한 카드 작업 자동화 Free, 유료: 사용자당 $6부터 모션 달력이 스스로 플랜되길 바라는 달력 중심 전문가들을 위한 솔루션 동적으로 작업을 자동 스케줄링합니다 사용자당 월 29달러부터 AI를 되찾으세요 집중 시간을 보호하고 일정을 자동화하세요 습관, 회의 및 스마트 작업 재조정을 동기화합니다 Free, 유료: 사용자당 $10부터 메모 손쉬운 아이디어 기록 및 개인 지식 관리 문맥에 맞게 자동으로 연결된 링크 생성 및 노트 검색 Free(베타), 가격 추후 공지 Todoist AI 스마트한 우선순위 설정으로 매일의 생산성 향상 행동 기반의 스마트한 작업 우선순위 지정 Free, 유료: 사용자당 $5부터 Akiflow 여러 tools와 달력에 걸쳐 산재한 작업 혼란을 정리하세요 작업 기록 및 시간 블록 관리를 중앙화합니다 사용자당 $34부터 BeforeSunset AI 한 스페이스에서 플랜 수립과 시간 추적을 동시에 AI 기반의 부드러운 일일 플랜 수립 사용자당 월 18달러부터 Otter. ai 회의 내용을 검색 가능한 기록으로 전환 AI 요약 기능이 포함된 실시간 회의 녹취록 Free, 유료: 사용자당 $16.99부터 Fireflies. ai 팀 대화를 캡처하고 요약하기 검색 가능한 인사이트가 포함된 /AI 트랜스크립트 Free, 유료: 사용자당 $18부터 Avoma AI 지원 회의 인사이트 및 대화 인텔리전스 분석 및 코칭을 통한 회의 분석 사용자당 월 19달러부터 Grammarly 명확하고 자신 있게 글쓰기 어조 인식 제안 및 재작성 기능 Free, 유료: 사용자당 $12부터 퍼플렉시티 랩스 빠른 /AI 기반 연구 및 지식 검색 인용 근거가 있는 연구 요약 Free, 프로 버전 월 20달러 Qodo 코드 무결성과 협업 개발 AI 생성 PR, 테스트 및 코드 리뷰 Free, 유료: 사용자당 $30부터 커서 AI 지원 코드 및 기술 문서화 인라인 코드 생성 및 레포지토리 인식 지원 Free, 유료: 사용자당 $20부터 Document360 구조화된 지식 기반 및 AI 콘텐츠 정리 /AI 지원 태그 및 지식 구조화 맞춤형 가격 책정 Miro 시각적 협업 및 브레인스토밍 /AI가 브레인스토밍 입력을 클러스터링하고 구조화합니다 Free, 유료: 사용자당 $8부터 Zapier Tools 연결 및 워크플로우 자동화 6,000개 이상의 tools를 아우르는 자연어 Zap 생성 Free, 유료: 사용자당 $29.99부터

회의 일정을 잡아주는 AI 어시스턴트부터 문서 전체를 몇 초 만에 요약하는 tools까지, AI 생산성 환경은 이제 그 어느 때보다 강력해지고 개인화되었습니다.

아래에는 체계적인 조직의 의미를 재정의하는 tools를 엄선했습니다. 각 tools는 고유한 지능을 제공합니다—일부는 달력을 자동화하고, 다른 일부는 노트를 실행 계획으로 전환하며, 몇몇은 팀을 위한 추가 두뇌처럼 작동하도록 설계되었습니다.

이 모든 기능을 완료하는 플랫폼으로 시작해 보세요—그 이상을 제공합니다.

1. ClickUp (AI 기반 작업 및 목표 관리에 최적화된 프로젝트 관리 도구)

ClickUp을 무료로 사용해 보세요 ClickUp을 통해 작업 관리를 간소화하고, 더 스마트한 상호작용을 제공하며, 고객 패턴을 심층 분석하세요

일을 위한 만능 앱 ClickUp은 항상 모든 것—작업, 문서, 대시보드, 목표—을 한곳에 모아두고자 하는 팀들의 필수 작업 공간이었습니다.

하지만 ClickUp Brain의 추가로, 단순한 조직 tool을 넘어 사용자의 워크플로우에 적응하고 필요에 따라 성장하는 지능형 엔진으로 진화했습니다.

ClickUp Brain Max으로 작업 공간을 손쉽게 명령하세요—음성으로 작업을 생성, 요약하고, 손을 사용하지 않고도 모든 작업을 관리하세요

ClickUp은 AI 중심 생산성 플랫폼으로 빠르게 진화했습니다. 그 어느 때보다 다재다능해졌습니다:

ClickUp Brain은 작업 공간에 내장된 AI 어시스턴트로, 자연어 입력으로 즉시 작업을 생성하고 프로젝트를 요약하며 스마트한 워크플로우 제안을 제공합니다.

최신 버전인 ClickUp Brain Max는 데스크탑 기반의 텍스트-to-talk 버전 Brain입니다. Brain Max를 사용하면 음성 명령어로 작업을 입력하고, 요약문을 요청하며, 핸즈프리로 ClickUp과 상호작용할 수 있어 멀티태스킹이나 접근성 측면에서 완벽합니다.

이제 Brain 내에서 GPT-4나 Claude와 같은 다양한 대규모 언어 모델(LLM) 중에서 선택할 수 있습니다. 창의적인 결과물, 기술적인 답변, 또는 프라이버시에 중점을 둔 출력 등 필요에 따라 AI의 응답을 맞춤 설정하세요.

AI 에이전트는 더욱 강력해지고 맞춤 설정이 가능해졌습니다. 이 에이전트들은 실시간 트리거와 조직 규칙에 따라 다단계 프로세스를 자동화하고, 장애 요소를 상급자에게 보고하며, 작업을 할당하고, 팀 회원과 소통할 수 있습니다. 반복적인 관리자 일, 영업 팀 후속 조치, 창의적인 브레인스토밍을 위해 특화된 AI 에이전트를 배포하여 팀을 반복 작업에서 무료할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 프로젝트를 원활하게 정리하고 플랜하며 실행하세요

주초에 아이디어, 회의 노트, 산발적인 작업 목록이 뒤섞여 있다면? ClickUp Brain이 해결해 드립니다. 실시간 맥락을 활용해 하위 작업을 제안하고, 작업 설명을 정교화하며, 우선순위를 체계적으로 정리합니다. 단 몇 분 만에 작업 공간이 해야 할 일과 실행 방법을 명확히 보여줍니다.

ClickUp을 두 번째 두뇌로 생각하세요. 직관적으로 정보에 접근할 수 있도록 지원하여 지식 관리를 돕습니다. 과거 프로젝트 노트에서 인사이트를 추출하고, 관련 문서를 자동 연결하며, 즉석 브레인스토밍 세션을 단 몇 분 만에 표준 운용 절차 (SOP)로 전환하여 조직의 지식을 생생하게 유지하고 검색 가능하게 만듭니다.

팀원과 협업할 때 ClickUp은 지식 탐색자가 되어줍니다. "최신 프레젠테이션 자료는 어디 있나요?"라고 물어보세요. ClickUp Brain이 지난달 문서 댓글 속에 묻혀 있던 답변까지 가져옵니다. 긴 프로젝트 논의를 요약하거나, 엉성한 노트를 완성도 높은 표준 운용 절차 (SOP)로 바꿔줍니다.

트리거를 설정하면 ClickUp의 AI 에이전트가 일을 대신 수행합니다

반복적인 관리자 업무—상태 업데이트, 후속 조치, 작업 인수인계—에 시달리는 모습을 상상해 보세요. ClickUp AI 에이전트가 조용히 대신 처리합니다. ClickUp 자동화 기능을 활용해 미리 설정된 규칙에 따라 트리거에 반응하고, 장애 요소를 상급자에게 보고하며, 작업을 할당합니다. 세세한 부분까지 관리하는 대신 조건을 설정하면, 나머지는 그들이 알아서 처리합니다.

ClickUp 자동화로 반복 작업을 자동화하세요

프로젝트가 성장할수록 가시성 확보의 필요성도 커집니다. 수동으로 보고서를 작성하는 대신, "2분기 목표 대비 추적 상황은 어떻게 되나요?"라고 질문하기만 하면 됩니다. ClickUp 대시보드는 실시간 작업 데이터로 자동 생성된 스마트 시각화 자료로 답변합니다. 단순한 숫자가 아닌, 설명이 담긴 통찰력을 얻으세요.

ClickUp 대시보드를 활용하여 팀의 성과에 대한 실시간 인사이트를 얻으세요

그리고 백그라운드에서 ClickUp Brain은 끊임없이 학습합니다. 위험 요소를 경고하고, 성과 저하를 강조하며, 불필요한 일이 눈덩이처럼 불어나기 전에 미리 포착합니다. ClickUp 인사이트는 단순히 진행 상황을 요약하는 것이 아니라, 누락된 부분을 찾아냅니다.

제품 스프린트 관리, 스타트업 확장, 크로스-기능 캠페인 주도 등 어떤 업무를 수행하든 ClickUp은 지능적인 조직화와 손쉬운 실행이 원활하게 회의된 플랫폼입니다. 워크플로우의 모든 단계에서 기본적으로 제공됩니다.

ClickUp 최고의 기능

팀 전반에 걸쳐 일관된 작업 생성을 안내하기 위해 작업 템플릿에 AI 프롬프트를 활용하세요

ClickUp Brain으로 원하는 어조로 표준 운용 절차 (SOP), 회의 노트 또는 업데이트를 재작성하세요

긴 댓글 스레드를 요약하여 사용자가 빠르게 내용을 파악할 수 있도록 지원합니다

AI 기반 인사이트와 성과 분석으로 OKR 진행을 추적하세요

목록 전반에 걸친 병목 현상, 중복 작업 및 작업량 불균형을 파악하세요

ClickUp의 한도

AI 기능은 유료 플랜에서만 이용 가능합니다

일부 맞춤형 설정은 비기술 사용자에게 설정 시간이 필요할 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

ClickUp은 초기부터 사용해왔는데, 종합적인 생산성 도구로 진화하는 모습을 지켜보는 건 놀라웠습니다. 지속적으로 출시되는 신규 기능과 업데이트는 사용자 경험 향상에 대한 팀의 헌신을 보여줍니다. 특히 눈에 띄는 추가 기능은 AI 도구인 ClickUp Brain입니다. 일상적인 프로세스를 자동화하고 지능적인 제안을 제공함으로써 업무와 프로젝트 관리 방식을 완전히 바꿔놓았으며, 상당한 시간과 노력을 절약해줍니다.

📮 ClickUp 인사이트: 목표 추적을 위해 물리적 일기를 사용하는 사람은 12%에 불과하며, 놀랍게도 38%는 목표를 전혀 추적하지 않습니다. 하지만 더 정확하고 쉽게 목표를 추적할 수 있다면 어떨까요? 플래너의 체계성과 자동화의 힘을 결합한 ClickUp을 만나보세요. 작업 및 마감일 설정부터 시각적 대시보드로 진행 추적까지, ClickUp은 체계적인 관리와 집중력을 유지하도록 돕습니다. AI 기반 알림과 자동화된 워크플로우로 중요한 마일스톤을 다시는 놓치지 마세요. 💫 실제 결과: ClickUp 사용자들은 생산성이 2배 향상되었다고 보고합니다.

💡 전문가 팁: 통화 노트에 파묻혀 있나요? ClickUp AI가 영업 팀 회의 내용을 작업 댓글란에 즉시 요약해 드립니다. "키 이의사항과 다음 단계를 요약해줘" 또는 "구매 신호를 강조해줘" 같은 프롬프트를 사용해 자동으로 실행 항목을 생성하세요. 요약본을 CRM 작업에 추가하면 다음 담당자가 전체 맥락을 파악할 수 있습니다. 이로 인해 업무 인수인계 시간이 절반으로 줄고 후속 조치가 개선됩니다. 마치 배턴을 넘기는 것 같지만, 더 매끄럽고 빠르며 스마트하게 진행됩니다.

2. Notion AI (유연한 지식 관리 및 창의적인 콘텐츠 정리에 최적)

via Notion AI

노트에 답장해주고 혼란을 정리해주길 바란 적 있나요? Notion AI가 그에 가장 가깝습니다.

Notion AI는 아이디어 중심의 문서 우선 워크플로우를 관리하는 전문가를 위해 설계된 역동적인 사고 파트너입니다. 작업 공간 내에서 직접 생산성을 향상시켜 줍니다. 작성하는 동안 대략적인 개요를 확장하고, 어색한 부분을 재구성하며, 어조를 조정해 줍니다.

Notion AI는 이제 진정한 '생각하는 파트너'입니다. 작업 공간 내에서 직접 요약하다, 번역, 브레인스토밍을 수행하며, 상황별 검색 기능으로 관련 노트와 문서를 자동으로 찾아냅니다. 최근 업데이트로 외부 tools와의 연동성이 개선되어 지식 관리가 더욱 원활해졌습니다. Notion의 AI는 사용자의 워크플로우에 맞춰 적응하며, 콘텐츠를 더 빠르게 정리하고 생성하도록 지원합니다.

그 역량은 단순한 글쓰기를 넘어섭니다. Notion AI는 긴 회의 노트에서 키 포인트를 추출하고, 연구 자료가 많은 페이지를 요약하며, 연결된 문서 전반에 걸친 통찰력을 도출합니다. 이는 특히 여러 콘텐츠 소스를 넘나들며 일할 때, 중첩된 데이터베이스를 일일이 클릭하지 않고도 명확한 정보를 필요로 할 때 매우 유용합니다.

Notion AI 최고의 기능

기존 콘텐츠의 어조와 구조를 브랜드 가이드라인에 맞게 조정하세요

스마트 검색 단서를 활용하여 페이지 간 연결을 추출하고 표면화하세요

새로운 아이디어를 브레인스토밍하고, 초안을 수정하거나, 페이지 개요를 즉시 작성하세요

Notion AI의 한도

AI 기능은 대부분 텍스트에 국한되어 있으며, 작업이나 워크플로우와는 관련이 없습니다

기존 프로젝트 관리 tools 대비 한도 자동화 기능

Notion AI 가격 정책

Free

추가 : 사용자당 월 12달러

비즈니스 : 사용자당 월 24달러

*기업: 맞춤형 가격

Notion AI: 비즈니스 플랜에 포함되며, 다른 플랜에서는 애드온으로 이용 가능

Notion AI 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (6,700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Notion에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

*저는 Notion을 사랑합니다. 이미 5년 이상 이 제품을 사용해 왔으며, 제가 일한 모든 회사에 도입하려고 노력해 왔습니다. 이미 풍부한 기능 세트에 수많은 기능을 추가하면서도 속도를 높인 것은 기적과도 같았습니다(Notion AI, 수식 개편, 레이아웃 및 양식 등을 생각해보세요)

3. Asana (AI 기반의 명확한 구조화된 작업 플랜에 최적)

via Asana

할 일 목록에도 개인 비서가 필요합니다. Asana AI가 도와드리겠습니다.

AI 기반 작업 그룹화 및 예측적 우선순위 지정 기능을 통해 Asana는 업무가 과도하게 쌓이기 전에 작업량을 체계적으로 정리할 수 있도록 지원합니다. AI는 단순히 마감일을 할당하는 데 그치지 않고, 긴급성, 작업 간 의존성, 팀원들의 업무량을 분석하여 다음에 집중해야 할 부분을 안내합니다.

Asana의 AI는 이제 스마트한 작업 배정, 자동 우선순위 지정, 실시간 목표 추적을 지원합니다. 새로운 기능으로는 AI 기반 프로젝트 위험 예측 및 완화 제안이 포함됩니다. Asana의 AI는 수동 플랜을 줄이고 팀의 협업을 유지하며 목표에 항상 집중할 수 있도록 합니다.

프로젝트 계획 단계에서 Asana AI는 목표를 실행 가능한 단계로 세분화하는 동시에 잠재적 장애 요소를 조기에 발견하도록 지원합니다. 작업 설명을 명확하게 재구성하고 중복 일을 식별하며 놓친 마감일을 강조 표시합니다. 지속적인 감독 없이도 가능합니다. 변화하는 상황 속에서도 정확성을 유지하는 실시간 자동 조정 로드맵을 확보하세요.

Asana 최고의 기능

병목 현상을 감지하고 마감일을 놓치기 전에 알림을 받으세요

지능형 플랜 제안을 활용하여 목표를 하위 작업으로 분할하세요

최근 활동을 기반으로 팔로워 및 다음 단계를 확인하세요

Asana의 한도점

AI 기능은 프리미엄 플랜에서만 이용 가능한 한도입니다

작업 제안 최적화를 위해 수동 입력이 필요할 수 있습니다

Asana 가격 정책

개인용: 무료

스타터: $13.49/사용자/월

고급: $30.49/사용자/월

기업: 맞춤형 가격

기업+: 맞춤형 가격

Asana 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (11,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (13,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Asana에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2의 한 리뷰에는 다음과 같이 적혀 있습니다:

Asana는 대규모 프로젝트를 관리 가능한 작은 크기의 추적 가능한 작업으로 분할할 수 있는 명확한 구조를 제공합니다. 또한 모든 내용이 투명하게 문서화되어 중복된 업데이트나 상태 회의의 필요성을 줄여줍니다. 전반적으로 의사소통 오류를 크게 감소시키고, 마감일을 더 일관되게 준수하며, 디자인 파이프라인을 훨씬 원활하게 만드는 데 기여했습니다.

4. Trello (스프레드시트보다 보드를 선호하는 시각적 사고자에게 최적)

via Trello

포스트잇은 훌륭합니다—200개가 넘어가고 무엇이 무엇인지 알 수 없을 때까지는요. Trello는 그 혼란을 명확함으로 바꿔줍니다.

Trello의 상징적인 카드와 보드 시스템은 이미 작업, 워크플로우, 프로젝트 진행 상황을 시각화하기 쉽게 해줍니다. 하지만 이제 버틀러 자동화와 최근 AI 기반 업그레이드를 통해 Trello는 팀이 한 단계 앞서 나갈 수 있도록 돕습니다.

Trello의 AI 기반 자동화 기능이 이제 카드를 분류하고, 마감일 알림을 보내며, 팀 행동 패턴을 분석해 워크플로우 개선안을 제안합니다. Butler AI의 확장된 기능은 반복적인 보드 작업을 자동화하여 시각적 사고를 선호하는 사용자에게도 손쉬운 프로젝트 관리를 제공합니다.

수동으로 카드를 이동하거나 알림을 설정하는 대신, AI가 사용 패턴을 기반으로 팀 할당, 마감일 설정, 체크리스트 생성 등의 작업을 자동화하여 다음 단계를 예측합니다.

제품 로드맵 관리, 콘텐츠 기획, 심지어 결혼식 준비까지, Trello AI는 클릭 수를 늘리지 않고도 더 체계적인 구조를 제공합니다. 반복되는 작업, 팀 회원별 업무 분배, 프로젝트 흐름 패턴을 학습한 후 이를 향후 보드에 자동 적용합니다.

Trello 최고의 기능

AI 강화 버틀러 규칙 및 트리거로 일상적인 작업을 자동화하세요

기존 프로젝트 구조를 기반으로 맞춤형 워크플로우를 생성하세요

스마트 알림으로 기기 간 동기화하여 작업 흐름을 유지하세요

Trello의 한도

자동화 규칙 외에는 한도 AI 기능

단순한 워크플로우에 가장 적합하며, 복잡한 프로젝트 요구사항에는 상대적으로 성능이 떨어집니다

Trello 가격 정책

Free

표준 : 사용자당 월 $6

프리미엄 : 사용자당 월 $12.50

*기업: 사용자당 월 $17.50

Trello 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (13,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (23,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Trello에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

5년간 사용해온 Trello는 여전히 제가 경험한 가장 사용자 친화적이고 시각적으로 직관적인 프로젝트 관리 tools 중 하나입니다. 드래그 앤 드롭 방식의 칸반 보드 스타일은 개인 프로젝트든 팀 협업이든 작업과 워크플로우를 손쉽게 정리할 수 있게 합니다. 또한 템플릿, 달력 보기, 파워업 같은 기능으로 꾸준히 개선되어 단순한 워크플로우부터 복잡한 워크플로우까지 모두 적응할 수 있다는 점도 높이 평가합니다.

5. Motion (달력 중심 하루를 플랜하고 싶은 전문가에게 최적)

via Motion

이제 달력이 더 똑똑해졌습니다—커피 타임도 필요 없죠.

연속되는 작업, 회의, 변화하는 우선순위에 시달리는 바쁜 전문가를 위해 설계된 Motion은 마감일, 집중 시간대, 예상치 못한 방해 요소를 기반으로 하루 일정을 자동으로 재구성합니다. 여러 출처의 할 일을 끌어와 AI 테트리스 마스터처럼 달력에 맞춰 배치합니다. 손가락 하나 까딱할 필요 없이 말이죠.

모션의 AI 자동 스케줄링은 집중 시간을 최적화하고 우선순위 변화에 따라 작업을 자동으로 재조정합니다. AI 기반 일일 플랜 및 스마트 일정 충돌 해결 기능으로 달력이 실시간으로 유연하게 대응합니다.

예를 들어 제안서를 작성 중이고, 클라이언트 통화 준비를 하며, 세 개의 내부 스탠드업 미팅을 동시에 처리해야 한다고 가정해 보세요. Motion은 각 작업을 블록으로 분할하고, 사용 가능한 시간에 걸쳐 균형 있게 배분하며, 일정 충돌이 발생하면 동적으로 재조정합니다. 특히 낮 시간에 예상치 못한 변수(또는 팀)가 생겼을 때 특히 유용합니다.

Motion 최고의 기능

단일 AI 인터페이스에서 작업 관리자, 달력, 프로젝트 플래너를 모두 활용하세요

집중 일의 시간을 보호하기 위한 추천 기능 활용

회의나 마감일이 겹치기 시작하면 스마트 알림을 받아보세요

운동 한도

AI 제안은 개인의 선호도에 따라 조정할 필요가 있을 수 있습니다

구조화되지 않은 창의적인 워크플로우에는 적합하지 않음

모션 가격 정책

AI Workplace: 사용자당 월 $29 (연간 결제)

AI 직원 스타터: 사용자당 월 $49 (연간 결제)

AI 직원 라이트: 월 $148

*aI 직원 스탠다드: 월 $446

AI 직원 플러스: 월 $894

기업: 맞춤형 가격

모션 평가 및 리뷰

G2 : 4.1/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (80개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Motion에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 리뷰:

AI 시간 자동 채우기 기능이 정말 마음에 듭니다. 회의를 취소하거나 여유 시간이 생기면, 해당 스페이스에 완료해야 할 프로젝트/작업으로 자동으로 채워줍니다. 팀에 도입하고 모든 구성원이 참여하며 달력을 연결하는 것도 비교적 쉽습니다. 저희는 매일 사용 중이며, 팀 플랜에서 개인 플랜으로 전환하는 과정에서 발생한 문제도 지원팀에 문의하자 문제 없이 해결해 주었습니다. 추천합니다.

6. 리클레임 AI (집중 시간 보호 및 스마트 일정 자동화에 최적)

via Reclaim AI

Google 캘린더에 더 많은 색상 코딩이 필요한 게 아닙니다. 진정한 '두뇌'가 필요합니다.

Reclaim은 가장 소중한 자산인 집중력을 자동으로 보호함으로써 반응형 스케줄링을 능동적 시간 관리로 전환합니다. 회의, 심층 일, 습관 관리, 개인 업무 등 어떤 상황에서도 Reclaim은 일정이 변할 때마다 자동으로 시간을 효율적으로 블록하며, 사용자가 직접 이벤트를 드래그할 필요 없이 유연하게 조정됩니다.

리클레임 AI의 고급 스케줄링 어시스턴트는 AI를 활용해 집중 시간을 보호하고 회의 배치를 최적화합니다. AI 기반 습관 추적 및 동적 달력 조정 기능이 새롭게 추가되어 능동적인 달력 관리가 가능해졌습니다.

주 3회 달리기를 하거나 1:1 미팅 전 항상 준비를 하고 싶으신가요? 규칙만 설정하면 Reclaim이 시계처럼 정확하게 일정에 시간을 배정해 줍니다. 이는 단순한 텅 빈 일정표가 아닌 스마트한 구조가 필요한 원격 팀, 프리랜서, 다중 역할을 수행하는 전문가들에게 생명줄과 같습니다. Reclaim으로 드디어 달력이 당신을 위해 작동합니다.

AI의 최고의 기능을 되찾으세요

여러 달력을 동기화하여 원활한 가시성 확보

마감일, 회의 일정, 맞춤형 규칙에 따라 일 우선순위를 정하세요

AI 기반 충돌 해결로 집중 시간을 보호하세요

동적 공유 달력 인사이트로 팀 가용성을 예측하세요

AI의 한도를 극복하세요

Google 캘린더 사용자 전용으로 설계되었습니다

고급 프로젝트 또는 작업 관리 기능이 부족합니다

AI 가격 정책 재검토

Lite : Free Forever

스타터 : 사용자당 월 $10

비즈니스 : 사용자당 월 15달러

기업: 맞춤형 가격

AI 평가 및 리뷰를 되찾으세요

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

7. Mem (손쉬운 아이디어 캡처 및 개인 지식 관리에 최적)

어떤 앱은 생각을 정리하라고 요구합니다. Mem은 그저 듣고 기억할 뿐입니다.

Mem은 AI 기반 개인 노트 시스템으로, 떠오르는 아이디어를 즉시 포착하고 자동으로 연결하며 폴더나 태그, 복잡한 사고 과정 없이도 검색 가능하게 합니다. 생각을 소리 내어 표현하고 빠르게 움직이며 노트의 저장 위치를 고민할 시간이 없는 사람들을 위해 설계되었습니다.

Mem의 AI는 연결된 노트를 제공하고, 상황별 알림을 제공하며, 자연어 검색을 가능하게 합니다. 최신 AI 기반 아이디어 제안 기능은 현재 일 내용을 기반으로 관련 과거 노트를 추천하여 아이디어의 '살아있는 네트워크'를 구축합니다.

Mem에 입력하거나 말하기만 하면 AI가 맥락을 파악합니다. 프로젝트 업데이트, 회의 요약, 밤늦게 떠오른 아이디어까지 모두 처리하죠. 관련 노트와 연결하고, 관련 인물이나 타임라인을 제안하며, 현재 일과 일치하는 과거 인사이트를 다시 살펴보도록 안내합니다. 정적인 노트 대신 Mem은 여러분이 기록한 모든 것을 살아 숨 쉬는 네트워크로 만들어 줍니다.

Mem 최고의 기능

음성 또는 텍스트로 즉시 노트를 작성하세요. 별도의 폴더 구조가 필요하지 않습니다

문맥 기반 AI로 관련 아이디어, 프로젝트, 과거 노트를 자동 연결된 상태로 유지하세요

자연어 검색과 스마트 필터로 과거 정보를 손쉽게 찾아보세요

노트 기록에서 시의적절한 알림이나 연결점을 표면화하세요

달력 및 연락처와 동기화하여 회의 맥락을 노트에 풍부하게 담으세요

메모리 한도

기존 노트 앱보다 덜 구조화됨

정식 조직 체계가 필요한 사용자에게는 지나치게 간결하게 느껴질 수 있습니다

Mem 가격 책정

알파 및 베타 단계 동안 무료

정식 출시 시점에 가격 공개 예정

메모 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 없습니다

Capterra: 리뷰가 없습니다

8. Todoist AI 어시스턴트 (스마트한 우선순위 지정으로 일일 생산성에 최적)

via Todoist

당신의 할 일 목록이 종이 플래너에서 생산성 파트너로 한 단계 업그레이드되었습니다.

Todoist AI 어시스턴트는 과도한 부담 없이 다음에 할 일을 명확히 정리하여 의사 결정을 지원합니다. 개인적인 용무, 부업 프로젝트, 또는 빡빡한 업무 일정을 관리하든, 이 AI 기능은 마감일, 긴급도, 맥락을 기반으로 작업을 지능적으로 우선순위화합니다.

Todoist의 AI는 이제 스마트 일정 관리, 우선순위 제안, 습관 감지 기능을 제공합니다. 반복 작업 자동화 및 맞춤형 생산성 인사이트 등 새로운 기능으로 부드럽지만 강력한 생산성 파트너가 되어 드립니다.

Todoist AI는 최적의 일정 관리를 제안하고 반복 패턴을 감지하며, 작업 추가 시 잊은 항목에 대한 후속 조치를 상기시켜 줍니다. 경직된 구조가 아닌 부드러운 자동화로 사용자의 일 방식에 맞춰 조정됩니다. 복잡한 고민 없이 체계적으로 관리하고자 하는 개인 사용자, 학생, 전문가에게 이상적입니다.

Todoist AI 어시스턴트의 주요 기능

긴급도, 상황, 습관에 따라 작업을 자동으로 우선순위 지정

반복 작업의 패턴을 감지하고 자동 생성하세요

미완료 항목에 대한 팔로워나 알림을 받으세요

달력 및 이메일과 원활하게 연동하여 일정 지원하세요

Todoist AI 어시스턴트 한도

AI 기능은 광범위한 작업 관리 플랫폼에 비해 아직 기본적인 수준입니다

복잡한 워크플로우에 대한 한도의 맞춤형

Todoist 가격 정책

초보자 : 무료 (AI 어시스턴트 미포함)

Pro : 사용자당 월 $5

비즈니스: 사용자당 월 $8

Todoist 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (2,600개 이상의 리뷰)

Todoist에 대해 실제 사용자들은 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

목록 항목을 세분화하고 분류하는 방법은 무궁무진합니다(해당 설정을 적용한 경우). 따라서 Todoist를 다양한 방식으로 활용하거나 시간이 지남에 따라 시스템이 변경될 필요가 있을 때 쉽게 조정할 수 있습니다.

via Akiflow

인박스 제로는 훌륭하지만, Slack, Gmail, Notion, Google 캘린더 전반에 걸친 작업 제로는 어떨까요? Akiflow는 바로 이를 위해 만들어졌습니다.

Akiflow는 여러분이 즐겨찾는 모든 tool에서 작업을 통합하고 의도적으로 하루를 시간 블록으로 관리할 수 있도록 돕는 스마트 일일 플래너입니다. 단순히 할 일을 한 곳에 모아두는 것이 아니라, 작업에 맥락을 부여하여 우선순위와 가능 시간에 따라 달력에 자동으로 스케줄링해 줍니다.

Akiflow의 AI는 여러 플랫폼의 작업을 통합하고 스마트 우선순위 지정 엔진을 활용해 일일 플랜을 수립합니다. AI 기반 시간 블록 제안으로 하루를 정밀하게 지도하세요.

여러분의 책임이 Slack 메시지, 이메일 스레드, Asana 업데이트 등 사방에 흩어져 있다면, Akiflow는 필터처럼 작용하여 분산된 작업을 하나의 통합된 플랜으로 바꿔줍니다. 깔끔한 인터페이스와 직관적인 워크플로우로, 커피 한 모금 마시기 전에 이미 명확하고 집중된 하루의 지도가 완성됩니다.

Akiflow의 주요 기능

드래그 앤 드롭 방식의 시간 블록 관리로 하루 일정을 계획하세요

빠른 입력을 위한 키보드 바로 가기로 플랜 수립 속도를 높이세요

커밋 누락을 방지하기 위해 자동 알림을 추가하세요

긴급도와 달력 충돌을 기준으로 하루의 우선순위를 정하세요

Akiflow의 한도

기본 제공되는 팀 협업 기능 없음

데스크탑 중심; 모바일 기능의 한도

Akiflow 가격 정책

Pro Monthly: 월 34달러

Pro 연간: 월 $19 (연간 결제)

Akiflow 평가 및 리뷰

G2 : 5/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (90개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Akiflow에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 리뷰:

모든 tools를 하나의 간소화된 인터페이스로 통합함으로써, 우리 팀 회원 각자가 진정으로 중요한 일에 집중할 수 있게 해줍니다. 이는 제 일상을 체계적으로 관리하고 매일의 작업을 완벽히 처리하는 데 없어서는 안 될 동반자가 되었습니다.

10. BeforeSunset AI (한 스페이스에서 세심한 계획 수립과 시간 추적 기능을 위한 최적의 선택)

via BeforeSunset AI

어떤 날은 순식간에 지나가고, 어떤 날은 지루하게 흘러갑니다. BeforeSunset AI는 두 날 모두를 의미 있게 만들어 드립니다.

이 세심한 생산성 앱은 마음챙김 기반 플랜과 AI 지원 구조를 결합하여, 하루를 경직된 체크리스트로 만들지 않으면서 목표를 설정하고 계획을 꾸준히 수행하도록 돕습니다. 프리랜서, 원격 근무자, 독립 전문가에게 이상적이며, 기능을 과도하게 제공하지 않으면서도 집중력을 유지할 수 있도록 적절히 자동화 기능을 제공합니다.

BeforeSunset의 AI는 일일 플랜, 시간 추적, 집중력 최적화를 위한 통찰력을 제공합니다. 새로운 기능으로는 성찰적 생산성 분석과 맞춤형 플랜 습관이 포함되어, 마음챙김 기반 계획 보조 도구로 위치를 정합니다.

간단한 일일 계획 습관으로 아침을 시작하세요. BeforeSunset AI는 작업 순서를 제안하고 소요 시간을 예측하며 집중하기 좋은 시간 블록을 제공합니다. 필요에 따라 조정하면 tool이 플랜을 재구성합니다. 진행하면서 완료됨을 기록하고, 건너뛴 작업을 표시하며, 하루가 실제로 어떻게 흘러갔는지 되돌아보도록 안내합니다.

BeforeSunset AI 최고의 기능

작업 기간과 주문에 대한 AI 제안을 활용해 일일 플랜을 수립하세요

완료된 작업과 건너뛴 항목을 검토하여 반성하세요

복잡한 차트 없이도 생산성 추세를 시각화하세요

BeforeSunset AI의 한도

타사 작업 또는 달력 tools와의 한도 연동

개인 작업에 최적화되어 있으며 협업 워크플로우에는 적합하지 않습니다

BeforeSunset AI 가격 정책

Pro : 월 18달러

팀 프로: 사용자당 월 20달러

BeforeSunset AI 평가 및 리뷰

G2 : 4.8/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 BeforeSunset AI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2의 한 리뷰에는 다음과 같이 적혀 있습니다:

BeforeSunset AI는 AI의 도움을 받아 하루를 플랜할 수 있는 흥미로운 개념입니다. 작업을 추가하고 맞춤형 설정할 수 있으며, 각 작업에 개별적으로 타이머를 설정할 수도 있습니다. "기존 일정을 완료하기"나 "휴식 취하기"와 같은 다양한 옵션도 제공됩니다. 간단히 말해, AI를 통합하여 기존 달력을 대체할 수 있습니다

11. Otter.ai (회의 내용을 실행 가능한 검색 가능한 기록으로 변환하는 데 최적)

회의에는 당신이 참석합니다. 오터는 당신이 잊은 모든 것을 기억하기 위해 참석합니다.

Otter.ai는 실시간으로 말한 대화를 포착하여 편집 및 검색 가능한 텍스트로 변환함으로써 회의 생산성을 높여주는 AI 음성 인식 tool입니다. Zoom 통화, 대면 회의, 브레인스토밍 세션 등 어떤 상황에서도 Otter는 조용히 듣고, 음성을 텍스트로 변환하며, 키 순간을 태그하여 메모를 급하게 작성하지 않고도 회의에 집중할 수 있게 해줍니다.

진가를 발휘하는 순간은 회의 후입니다. Otter는 하이라이트에 타임스탬프를 표시하고, 발언자를 자동 식별하며, 회의록에서 바로 실행 항목을 생성할 수 있게 합니다. 잦은 동기화나 클라이언트 통화 위주로 운영되는 팀에게, 회의에 참석하지 못한 구성원도 최신 정보를 공유할 수 있게 합니다. 링크 공유, 댓글 할당, 과거 대화 검색을 단 몇 초 만에 수행할 수 있습니다.

Otter.ai 최고의 기능

발화자를 식별하고 키 문구를 자동으로 강조 표시하세요

녹취록을 공유 가능한 협업 문서로 변환하세요

자연어 쿼리로 모든 회의 콘텐츠에 검색하세요

Zoom, Google Meet 및 달력과 동기화하여 자동 접속

Otter.ai의 한도점

잡음이 많은 환경이나 여러 사람이 동시에 말하는 경우 정확도가 달라질 수 있습니다

앱 내 형식과 편집의 한도

Otter.ai 가격 정책

기본 : 무료

Pro : 사용자당 월 $16.99

비즈니스 : 사용자당 월 30달러

기업용: 맞춤형 가격

Otter.ai 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (1,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Otter.ai에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 중 하나:

Otter.ai는 회의 중 노트 작성 및 회의록 초안 작성을 동시에 도와줍니다. 노트 작성 및 회의록 작성에 소요되던 많은 시간을 절약해 주며, 힘든 작업을 스마트한 작업으로 바꿔줍니다. 한 가지 내용을 놓쳤더라도 걱정할 필요가 없습니다. 모든 내용이 포함될 테니까요. 회의에 참석하지 못했더라도 클릭 한 번으로 회의 요약을 확인할 수 있습니다.

12. Fireflies.ai (팀 대화 내용을 캡처하고, 요약하고, 후속 조치하는 데 최적)

회의는 끝나도 행동 항목은 사라지지 않습니다. Fireflies가 확실히 챙깁니다.

Fireflies.ai는 AI 회의 보조 도구로, 회의에 참여하여 대화를 녹취하고 핵심 내용을 추출해 줍니다. 따라서 후속 작업 시 기억에만 의존하지 않아도 됩니다. 대부분의 주요 회의 tools와 연동되며, 검색·공유·할당이 가능한 녹취록, 요약, 하이라이트를 제공합니다.

Fireflies의 AI는 키워드를 추적하고 주제를 분류하며 자동화된 후속 조치 알림을 발송합니다. CRM 및 생산성 플랫폼과의 새로운 연동으로 대화 인텔리전스의 핵심 솔루션으로 거듭납니다.

팀이 꾸준히 활용하기 시작할 때 진정한 값이 발휘됩니다. Fireflies는 반복되는 주제를 추적하고, 대화를 주제별로 자동 태그하며, 대화록의 특정 부분에 직접 코멘트를 달 수 있게 합니다. 영업 팀, 고객 성공팀 또는 크로스 기능 프로젝트 업데이트에 활용하면, 높은 협업 수준을 유지하고 오해를 최소화하는 간편한 방법이 됩니다.

Fireflies.ai 최고의 기능

다양한 플랫폼에서 회의 내용을 녹음하고 텍스트로 변환하세요

/AI 기반 요약 및 실행 항목 생성

대화록 내에서 직접 댓글 달고 협업하세요

키워드, 발표자 또는 주제로 과거 회의 검색

CRM 및 생산성 tools와 연동하여 신속한 후속 조치를 수행하세요

Fireflies.ai의 한계점

의도하지 않은 회의 참여를 방지하려면 신중한 설정이 필요합니다

복잡한 논의의 경우 요약 검토가 필요할 수 있습니다

Fireflies.ai 가격 정책

Free

Pro : 사용자당 월 $18

비즈니스 : 사용자당 월 29달러

*기업: 사용자당 월 39달러 (연간 결제)

Fireflies.ai 평가 및 리뷰

G2 : 4.8/5 (700개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Fireflies.ai에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

솔직히 엄청난 시간 절약 효과입니다. 자동으로 회의에 참여하고 녹음하며 모든 내용을 검색 가능한 대본으로 변환하는 방식은 혁신적입니다. 세부 사항을 놓치거나 노트를 쓸 걱정이 없습니다—모든 것이 그대로 남아 검토할 준비가 되어 있으니까요.

💡 전문가 팁: 다중 보기 폴더를 활용해 영업 팀 관련자 모두를 한데 모아보세요. 영업 팀 내 모든 역할이 동일한 보기를 필요로 하지는 않습니다. 영업 담당자는 거래 단계를 추적하는 보드를 선호하고, 관리자는 플랜 수립을 위해 달력이나 타임라인 뷰를 활용하며, 운영 담당자는 리드 데이터 정리에 테이블 보기를 선호합니다. 정보를 중복 생성하지 말고 ClickUp CRM의 단일 폴더 내에 여러 뷰를 설정하세요. 각 뷰에 적절한 태그를 지정하고 우선 표시할 뷰를 핀하세요. 이렇게 하면 모두가 동일한 정보를 공유하면서도 각자 선호하는 형식으로 작업할 수 있어 "그 거래 어디 있지?" 같은 혼란을 방지할 수 있습니다.

13. Avoma (/AI 지원 회의 인사이트 및 대화 인텔리전스 분야 최고)

via Avoma

회의는 통찰력으로 가득하지만 노트는 그렇지 않다면—Avoma가 한마디 하고 싶습니다.

Avoma는 단순한 녹취 tool이 아닙니다. 대규모 회의 내용을 포착, 분석, 체계화하도록 설계된 대화 인텔리전스 플랫폼입니다. 영업 팀, 고객 성공, 내부 동기화 등 모든 통화 내용을 녹음 및 녹취한 후 AI를 활용해 논의 내용을 요약하고, 트렌드를 파악하며, 실행 항목을 강조 표시합니다.

Avoma의 AI는 회의 인사이트, 감정 분석, 실행 가능한 권장 사항을 제공합니다. AI 기반 코칭 및 성과 추적과 같은 신규 기능으로 대화 인텔리전스 분야의 최상위 선택지가 되었습니다.

Avoma의 차별점은 구조화에 있습니다. 회의 내용을 발언자, 주제, 감정별로 분류하여 단순 검색 가능한 회의록 이상의 가치를 제공합니다. 마케팅 및 영업 팀 리더를 위한 AI tool로서, 영업 사원이 프레젠테이션과 후속 조치를 개선할 수 있도록 코칭 인사이트를 제공합니다.

Avoma의 주요 기능

회의를 자동으로 녹음, 필사 및 요약하세요

통화 내용을 주제, 발화자, 감정별로 분류하세요

팀 대화 전반에 걸쳐 주제와 키워드를 추적하세요

협업 노트 생성 및 회의 후 인사이트 공유

코칭 및 성과 추적을 위한 대화 분석 제공

Avoma의 한도

주로 고객 대응 팀을 위해 설계되었습니다

전체 기능을 이용하려면 유료 플랜이 필요합니다

Avoma 가격 정책

스타트업: 월 $29

조직화: 월 39달러

기업: 월 39달러 (연간 결제만 가능)

대화 인텔리전스 애드온: 월 $35

매출 인텔리전스 애드온: 월 35달러

리드 라우터 애드온: 월 $25

Avoma 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (1,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

14. Grammarly (명확하고 자신감 있게 글쓰기에 최적)

via Grammarly

당신의 머릿속에 아이디어가 있습니다. Grammarly가 그 아이디어가 엉키지 않도록 합니다.

Grammarly는 많은 사람들이 알고 있는 AI 글쓰기 도우미입니다. 그럴 만한 이유가 있죠. 이메일, 문서, Slack이나 Notion 같은 플랫폼에서 글을 작성할 때 문법, 맞춤법, 어조를 확인해 줍니다. 단순한 오타 교정을 넘어, Grammarly는 의도에 따라 더 자신감 넘치고 간결하며 공감 가는 표현을 할 수 있도록 도와줍니다.

Grammarly의 AI는 어조 조정, 전체 문장 재작성, 콘텐츠 아이디어 구상을 제공합니다. 확장된 통합 기능과 명확성 및 참여도를 위한 실시간 피드백으로 전문가용 글쓰기 명확성 엔진 역할을 합니다.

빠른 답변과 공식 보고서를 동시에 처리해야 하는 전문가들을 위해, Grammarly의 실시간 제안 기능은 속도를 늦추지 않으면서도 커뮤니케이션을 매끄럽게 합니다. 불명확한 표현을 표시하고, 대체 단어 선택을 제안하며, 말이 길어질 때는 재작성까지 권장합니다. 특히 어조 감지 기능은 '아차, 너무 무례하게 들렸네' 하는 순간을 방지하는 데 매우 유용합니다.

Grammarly 최고의 기능

더 간결하거나 매력적인 커뮤니케이션을 위해 전체 문장 재작성 서비스를 이용하세요

형식성, 유창성, 전문성을 위한 스타일 제안을 활용하세요

브라우저, 이메일, 주요 생산성 tools 전반에서 일하세요

Grammarly의 한도

일부 고급 제안은 수동 검토가 필요합니다

무료 버전은 한도가 있는 기능을 제공합니다

Grammarly 가격 정책

Free

Pro: $30/사용자/월

비즈니스: $15/사용자/월

기업: 맞춤형 가격

Grammarly 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (11,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (7,000개 이상의 리뷰)

📮ClickUp 인사이트: 응답자의 37%가 글쓰기, 편집, 이메일 등 콘텐츠 생성(생성) 에 AI를 활용합니다. 그러나 이 과정은 일반적으로 콘텐츠 생성 tool과 작업 공간 같은 서로 다른 tool 간 전환을 수반합니다. ClickUp을 사용하면 이메일, 댓글, 채팅, 문서 등 작업 공간 전반에 걸쳐 AI 기반 글쓰기 지원을 받을 수 있으며, 작업 공간 전체의 맥락을 유지합니다.

15. 퍼플렉시티 랩스 (빠른 AI 기반 연구 및 상황별 지식 검색에 최적)

via Perplexity Labs

이제 한 가지 질문을 조사하기 위해 17개의 탭을 열 필요 없습니다—퍼플렉시티 랩스가 이미 완료됨.

퍼플렉시티 랩스는 불필요한 정보 없이 유능한 답변이 필요한 모든 이를 위해 설계되었습니다. 첨단 대규모 언어 모델로 구동되는 대화형 AI 연구 보조 도구로, 웹 및 학술 자료에서 정보를 찾아 인용하고 요약합니다. 질문하면 단순한 답변뿐 아니라 출처, 맥락, 후속 조치 옵션까지 함께 제공합니다.

퍼플렉시티의 AI 기반 검색은 인용 근거가 있는 답변과 실시간 웹 데이터를 제공합니다. 새로운 기능으로는 학술 및 기술 콘텐츠 요약하는 기능을 추가하여 연구 보조 도구로 위치를 정합니다.

기존 검색엔진이 수많은 링크로 사용자를 압도하는 것과 달리, 퍼플렉시티는 인용 근거가 명확한 깔끔한 요약본을 제공하여 정보를 신속하게 평가할 수 있게 합니다. 특히 사실 확인에 더 많은 시간을 할애하는 연구원, 학생, 마케터, 분석가에게 유용합니다.

퍼플렉시티 랩스의 최고의 기능들

실시간 데이터 소스와 웹 소스를 활용하여 복잡한 쿼리에 답변하세요

인용 정보를 포함한 학술 논문 및 장문 콘텐츠 요약

검증을 위한 투명한 출처와 링크를 확보하세요

퍼플렉시티 랩스 한도

출력 톤이나 형식의 맞춤형 선택이 한도입니다

도메인별 연구 tools를 대체하지는 않을 수 있습니다

퍼플렉시티 랩 가격 정책

Free

Pro: $20/사용자/월

기업 프로: 사용자당 월 40달러

퍼플렉시티 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

16. Qodo (/AI 기반 코드 무결성 및 협업 개발에 최적)

코드 리뷰는 종종 병목 현상처럼 느껴집니다. Qodo는 이를 강력한 도구로 바꿔줍니다.

Qodo는 현대 개발팀을 위해 구축된 AI 중심 플랫폼으로, 기계 수준의 정밀도로 코드 작성, 테스트, 개선을 지원합니다. 풀 리퀘스트 분석부터 레포지토리 전반에 걸친 더 나은 관행 추천까지, Qodo의 다중 에이전트 시스템은 팀의 코딩 방식을 학습하고 커밋할 때마다 발전하는 배후의 리뷰어 역할을 수행합니다.

Qodo의 AI는 스마트 알림, 프로젝트 인사이트, 코드 리뷰 자동화를 제공합니다. 개발팀을 위한 새로운 협업 기능으로 코드 무결성과 생산성을 높이는 강력한 선택지입니다.

Qodo는 버그를 발견하고, PR 설명을 제안하며, 네이밍 컨벤션을 적용하고, 유닛 테스트를 생성합니다. 그 결과? 더 빠른 릴리스, 더 적은 버그, 더 행복한 개발자들입니다. 솔로 개발자든 팀을 확장 중이든, Qodo는 방해 없이 일관된 코드 품질을 유지합니다.

Qodo 최고의 기능

코드 문제와 티켓 규정 준수 위험을 실시간으로 파악하세요

AI를 활용한 보도 자료 설명 생성

레포지토리별 최고의 실행 방식을 학습하고 적용하세요

다중 레포지토리 지원 및 기업급 코드 인식 기능 제공

내장형 또는 맞춤형 MCP 에이전트를 활용하여 전문적인 작업을 수행하세요

Qodo의 한도

비코딩 팀에게는 한도의 값

다른 개발 플랫폼과의 연동 기능은 계속 확장 중입니다

Qodo 가격 정책

개발자 : 무료

Teams : 사용자당 월 38달러

기업: 맞춤형

Qodo 평가 및 리뷰

G2 : 4.8/5 (60개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 없습니다

17. 커서 (AI 지원 코드 및 기술 문서 작성에 최적)

via Cursor

새벽 2시의 디버깅도 커서가 곁에 있으면 덜 외롭습니다.

커서는 단순한 구문 강조 이상의 기능을 원하는 개발자를 위해 설계된 AI 네이티브 코드 에디터입니다. 대화형 AI를 개발 환경에 직접 통합하여 일 중 코드 스니펫 생성, 편집, 설명을 지원합니다. Stack Overflow와 IDE 간 토글 없이 커서가 질문, 답변, 코드를 하나의 흐름으로 유지해 줍니다.

처음부터 코드를 작성하든, 레거시 코드를 정리하든, 특정 코드 한 줄이 빌드를 계속 중단시키는 이유를 파악하든, 커서는 상황에 맞는 제안과 인라인 편집 기능을 제공합니다. 커서는 여러분의 레포지토리를 이해하고, 파일을 참조하며, 실제 작업 중인 프로젝트에 기반한 답변을 제공합니다.

커서 최고의 기능

AI 지원으로 코드를 생성, 리팩토링하고 설명하세요

코드 에디터에서 직접 자연어 프롬프트를 통합하세요

더 정확한 제안을 위해 실제 프로젝트 파일을 참조하세요

컨텍스트 기반 AI 도움말로 대규모 코드베이스 탐색 및 편집 속도 향상

커서 한도 사항

개인 개발자나 소규모 비즈니스 에 가장 적합합니다

핵심 코드 환경을 넘어선 한도 통합 기능

커서 가격 정책

취미 : 무료

Pro : 월 20달러

울트라: 월 200달러

팀: 사용자당 월 40달러

기업: 맞춤형 가격*

커서 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

18. Document360 (구조화된 지식 기반 및 AI 지원 콘텐츠 정리에 최적)

via Document360

회사 wiki가 잡동사니 서랍 같다면, Document360이 정리해 드립니다.

이 플랫폼은 내부 팀과 외부 사용자 모두를 위한 명확하고 체계적이며 검색 가능한 지식 기반 구축을 지원하도록 설계되었습니다. Document360의 AI는 지능형 검색, 콘텐츠 추천 및 자동 태깅 기능을 제공합니다. 지식 기반 유지 관리 및 중복 감지 기능을 새롭게 추가하여 지식 관리 최적화 도구로 거듭났습니다.

고객을 위한 사용 설명서 작성, 내부 표준 운용 절차 (SOP) 구축, 온보딩 hub 제작 등 어떤 작업을 하든 Document360은 레이아웃, 접근 권한, 버전 관리에 대한 세밀한 제어를 제공합니다. 특히 콘텐츠를 간편하고 확장 가능하게 체계화하려는 지원팀, 제품 관리자, 콘텐츠 마케팅 팀에게 유용합니다.

Document360 최고의 기능

사용자 정의 가능한 레이아웃으로 공개 또는 개인 지식 기반 구축

AI를 활용하여 자동 태그 지정, 요약하거나 콘텐츠 카테고리를 제안하다

롤백 및 접근 제한을 통한 버전 관리 유지

지원 tools, CRM, 웹 플랫폼과 통합하세요

내장된 콘텐츠 성과 대시보드로 사용 현황을 분석하세요

Document360의 한도

완전한 협업 작업 공간이라기보다는 문서 관리 시스템에 가깝습니다

첫 번째 사용자에게는 인터페이스가 복잡하게 느껴질 수 있습니다

Document360 가격 정책

프로페셔널 : 맞춤형 가격

비즈니스 : 맞춤형 가격

기업: 맞춤형 가격

Document360 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (200개 이상의 리뷰)

19. Miro (AI 구조를 활용한 시각적 협업 및 브레인스토밍에 최적)

via Miro

Miro는 다이어그램, 흐름, 화이트보드로 생각하는 팀을 위한 필수 시각적 협업 플랫폼입니다.

Miro의 AI 기반 기능은 산만한 아이디어를 구조화된 결과물로 빠르게 정리해 줍니다. 제품 로드맵을 지도하거나 워크숍을 플랜하거나 디자인 스프린트를 진행할 때에도 마찬가지입니다. Miro의 AI는 다이어그램 작성을 자동화하고, 스마트 템플릿을 제공하며, 브레인스토밍을 위한 아이디어를 그룹화합니다. 새로운 AI 기반 tools는 워크숍과 협업적 창의성을 촉진하여 팀의 혁신을 주도합니다.

생각을 수동으로 정리하거나 포스트잇에 태그를 붙이는 데 몇 시간을 할애할 필요 없이, Miro가 몇 번의 클릭만으로 이를 체계적으로 정리해 줍니다. 또한 시간대에 관계없이 모두가 비동기적으로 기여할 수 있도록 하여 크로스 기능 협업을 더욱 원활하게 만듭니다.

Miro의 최고의 기능

AI 기반 클러스터링 및 요약 기능을 활용하여 브레인스토밍 콘텐츠를 손쉽게 정리하세요

도표, 캔버스, 제품 기획 세션을 위한 즉시 사용 가능한 템플릿을 활용하세요

Figma, Jira, Notion, Slack 등 다양한 tools와 원활하게 연결하세요

Miro의 한도

보드는 너무 많은 요소로 인해 압도될 수 있습니다

일부 AI 기능은 유료 플랜에서만 한도로 이용 가능합니다

Miro 가격 정책

Free

스타터 : 사용자당 월 $8

비즈니스 : 사용자당 월 $16

기업: 맞춤형 가격

Miro 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (8,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (1,600개 이상의 리뷰)

zapier를 통해

여러분의 앱들이 서로 소통할 수 있다면, Zapier는 그들의 통역가이자 개인 비서가 되어줄 것입니다.

Zapier는 즐겨찾기 앱 간 연결을 도와주는 노코드 자동화 tool입니다. Zapier의 AI는 자연어 워크플로우 생성, AI 챗봇, 코드 생성을 가능하게 합니다. AI 기반 데이터 테이블과 워크플로우 최적화 제안 등 새로운 기능으로 노코드 자동화의 핵심 솔루션으로 거듭났습니다.

Zapier의 새로운 AI 기능으로 워크플로우(일명 "Zaps") 생성이 더욱 쉬워졌습니다. 원하는 작업을 평이한 영어로 설명하기만 하면, 연결된 tools 전반에 걸쳐 즉시 실행 가능한 자동화 초안을 작성해 줍니다. 논리를 작성하거나 복잡한 빌더를 다루지 않고도 작업을 간소화하려는 비기술 사용자에게는 큰 이점입니다.

Zapier 최고의 기능

6,000개 이상의 앱에서 코드 없이 작업을 자동화하세요

자연어 프롬프트로 Zaps를 생성하는 /AI 활용

조건부 논리와 필터를 활용한 다단계 워크플로우 설정

중앙 집중식 대시보드에서 워크플로우를 모니터링하고 편집하세요

자동화 작업이 실패하거나 업데이트가 필요할 때 알림을 받으세요

Zapier의 한도

사용 규모가 커질수록 비용이 증가할 수 있습니다

일부 고급 기능은 프리미엄 플랜이 필요합니다

Zapier 가격 정책

Free

프로페셔널 : 월 29.99달러

팀 : 월 $103.50

기업: 맞춤형 가격

Zapier 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (1,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (3,000개 이상의 리뷰)

포스트잇 같은 임시방편도 여전히 유용하지만, 현대적인 워크플로우의 속도와 복잡성을 감당하기는 어렵습니다. AI 기반 tools는 한 걸음 더 나아갑니다—정보를 연결하고, 필요를 예측하며, 업무 속도를 늦추는 반복 일을 자동화합니다.

팀을 이끌든, 클라이언트를 관리하든, 개인 프로젝트를 추적하든, 이 목록의 tools들은 산만한 아이디어를 체계적이고 실행 가능한 플랜으로 전환하는 데 도움을 줍니다.

ClickUp은 AI, 자동화, 브레인, 실시간 대시보드를 한 플랫폼에 통합하여 프로젝트가 원활하게 진행되고 목표가 명확히 가시화되며 팀이 지속적으로 협력할 수 있도록 지원합니다.

스마트하게 일하세요. 지금 바로 ClickUp을 무료로 시작하세요