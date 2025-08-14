Slack과 GroupMe: 귀사에 적합한 메시지 앱은 무엇일까요?

프로젝트를 이끌거나, 팀을 관리하거나, 그룹 채팅이 혼란에 빠지지 않도록 관리하려는 경우, 올바른 메시징 앱이 큰 차이를 만듭니다.

좋은 소식입니다. 생산성을 높이고 연결을 유지하며, 일을 정리하고, 더 스마트하게 (더 열심히가 아닌) 일할 수 있는 훌륭한 옵션이 많습니다.

그러나 모든 메시징 또는 커뮤니케이션 도구가 동일한 기능을 제공하는 것은 아니며, 솔직히 말해서 모든 기능을 다 사용할 필요가 없을 수도 있습니다.

팀과 학생들이 연결 유지에 대해 논의할 때 두 가지 이름이 반복적으로 등장합니다. 바로 Slack과 GroupMe입니다.

두 앱을 나란히 비교하여 귀하의 워크플로우에 가장 적합한 앱을 결정할 수 있도록 도와드립니다.

Slack과 GroupMe의 한눈에 보는 비교

기능 Slack GroupMe 통합 2,000개 이상의 앱 통합(Google Drive, Trello 등) 주요 앱 통합이 없습니다 프로젝트 관리 내장된 작업 목록, 공동 작업 문서(Canvas) 작업 관리 도구 없음 음성/영상 통화 빠른 회의, Zoom 및 Teams와의 통합 Microsoft Teams를 통한 영상 통화만 가능 접근 데스크탑, 모바일, 웹, 게스트 액세스 지원 모바일, 웹, SMS 지원(미국에서만 사용 가능) 사용자 한도 하드 한도 없음, 대규모 조직에 적합 그룹당 최대 10,000명의 회원

그리고 모든 것을 다 보았다고 생각할 때, 귀하의 일과 채팅 방식을 완전히 바꿀 수 있는 보너스 선택지가 있습니다. 대신 ClickUp을 사용해보세요

Slack이란 무엇일까요?

slack을 통해

Slack은 팀용 메시징 앱입니다. 이 앱을 사용하면 실시간으로 일대일 또는 그룹으로 대화할 수 있습니다. 다양한 주제, 프로젝트 또는 부서에 대한 채널을 만들 수 있습니다.

또한 파일을 공유하고, 팀원에게 태그를 지정하고, Google Drive 또는 Zoom과 같은 도구를 연결할 수도 있습니다. 앱을 종료하지 않고도 음성 또는 영상 통화를 시작할 수 있습니다.

Slack은 업무 대화를 한 곳에 모아두기 때문에 긴 이메일 스레드나 흩어진 메시지에 의존할 필요가 없습니다.

📖 또한 읽기: 최고의 Slack 경쟁 제품

Slack의 기능

Slack은 팀 커뮤니케이션을 명확하고 체계적이며 관리하기 쉽게 만드는 기능을 제공합니다. Slack이 제공하는 기능은 다음과 같습니다.

기능 #1: 채널

Slack의 채널

채널은 팀, 프로젝트 또는 주제별로 대화를 그룹화합니다. 각 채널은 관련 메시지, 파일 및 도구가 함께 저장되는 전용 스페이스입니다.

공개 채널은 회사 내 모든 사람이 정보를 볼 수 있게 하는 반면, 개인 채널은 특정 회원에게만 접근을 제한합니다. 이러한 설정을 통해 팀은 업무를 원활하게 진행할 수 있고, 새로운 회원은 빠르게 업무에 적응할 수 있습니다.

기능 #2: 직접 메시지

slack을 통해

다이렉트 메시지는 두 명 이상의 사람들이 개인 대화를 할 수 있게 해줍니다. 빠른 업데이트, 부수적인 대화, 민감한 토론에 유용합니다.

사용자는 전체 채널을 만들지 않고도 긴밀하게 협력하는 소규모 팀을 위한 그룹 DM을 만들 수 있습니다. 모든 것이 정리되어 있어 나중에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

기능 #3: 파일 공유

Slack을 사용하면 문서, 스프레드시트, 이미지, PDF 및 비디오를 대화로 직접 쉽게 업로드하고 공유할 수 있습니다. 채널 또는 DM에서 공유된 파일은 메시지 기록에 연결된 상태로 유지됩니다.

사용자는 키워드, 파일 유형 또는 파일을 공유한 사람을 기준으로 나중에 파일을 검색할 수 있으므로 여러 앱을 뒤지지 않고도 필요한 자료를 쉽게 찾을 수 있습니다.

📖 또한 읽기: 업무 공간 커뮤니케이션을 개선하는 Slack 해킹

기능 #4: 통합

Slack은 Google Drive, Zoom, Trello, Asana, Salesforce 등 수천 개의 앱과 연결됩니다. 이러한 통합을 통해 알림, 프로젝트 업데이트 및 새로운 작업이 Slack으로 직접 전달됩니다.

팀은 여러 플랫폼을 전환하지 않고도 문서 승인, 회의 참여 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 이를 통해 시간을 절약하고 하나의 작업 공간에서 워크플로우를 원활하게 진행할 수 있습니다.

기능 #5: 빠른 회의

slack을 통해

Slack 빠른 회의는 모든 채널이나 DM에서 즉시 시작할 수 있는 가벼운 음성 및 비디오 채팅을 제공합니다. 빠른 확인, 문제 해결, 공식적인 회의를 설정하지 않고 아이디어를 브레인스토밍하는 데 적합합니다.

빠른 회의는 화면 공유도 지원하므로 팀 회원이 자신의 작업을 실시간으로 보여주고 그 자리에서 바로 협업할 수 있습니다.

기능 #6: Slack AI

Slack AI는 Slack의 유료 플랜에서 강력한 검색 및 요약 기능을 제공합니다. 사용자는 자연어로 질문을 하고 팀의 대화 기록에서 인용문을 포함한 간결한 답변을 받을 수 있으므로 정보를 쉽게 찾고 프로젝트에 대한 최신 정보를 파악할 수 있습니다.

이 플랫폼은 채널 및 긴 스레드의 요약을 자동으로 생성하여 모든 메시지를 읽지 않고도 토론의 개요를 빠르게 확인할 수 있습니다.

📖 또한 읽기: 프로젝트 관리를 위해 Slack을 사용하는 방법

Slack 가격:

Free Forever

Unlimited : 연간 청구 시 사용자당 월 $8.75

Business : 연간 청구 시 사용자당 월 15달러

Enterprise: 맞춤형 가격

👀 알고 계셨나요? 연구에 따르면 외로움은 직원들의 참여도와 업무 성과에 영향을 미치는 주요 요인이 되고 있으며, 이제 실제 비즈니스 위험 요소로 인식되고 있습니다. 이 문제의 큰 원인은 무엇일까요? 대화 내용이 분산되고 의미 있는 상호 작용이 제한되는 이메일과 채팅 앱에만 의존하는 팀들입니다. 따라서 올바른 커뮤니케이션 도구를 선택하는 것이 중요합니다. 팀원들이 서로 더 연결되어 있다고 느낄수록, 더 잘 협력하고, 서로를 지원하며, 참여도를 유지할 수 있습니다.

GroupMe란 무엇인가요?

groupMe를 통해

GroupMe는 Microsoft에서 소유한 캐주얼한 그룹 채팅용 채팅 도구입니다. 이 도구를 사용하면 개인 그룹에서 텍스트, 이미지, 비디오 및 GIF를 보낼 수 있습니다. 일대일 대화를 위해 직접 메시지를 보낼 수도 있습니다.

Wi-Fi, 모바일 데이터, SMS를 통해 작동합니다. 앱이 없는 사람도 일반 텍스트 메시지를 통해 참여하고 채팅할 수 있습니다.

GroupMe는 그룹 커뮤니케이션을 간단하게 유지하는 데 중점을 둡니다. 추가 기능 없이 쉽게 연락을 유지하고 싶은 학생, 친구, 가족, 클럽 및 소규모 팀을 위해 만들어졌습니다.

📖 또한 읽기: 최고의 비동기식 커뮤니케이션 도구

Groupme 기능

GroupMe는 그룹 커뮤니케이션을 간단하고 사용하기 쉽게 유지합니다. 다음은 GroupMe가 제공하는 기능입니다:

기능 #1: 그룹 채팅

친구, 가족, 클럽 또는 팀을 위한 개인 그룹을 만들 수 있습니다. 각 그룹은 사람들이 텍스트를 보내고, 미디어를 공유하고, 메시지에 반응할 수 있는 자체 채팅방 역할을 합니다.

만들 수 있는 그룹 수에는 한도가 없으므로, 삶의 여러 부분을 분리해서 관리할 수 있습니다.

기능 #2: 직접 메시지

GroupMe를 사용하면 개인에게 개인 메시지를 보낼 수 있습니다. 전체 그룹이 볼 수 없도록 빠른 대화를 하거나 무언가를 공유해야 할 때 유용합니다.

다이렉트 메시지는 그룹 채팅과 동일하게 작동하지만, 귀하와 다른 한 사람 사이에서만 전달됩니다.

기능 #3. SMS 지원

GroupMe는 앱이 설치되어 있지 않아도 작동합니다. 사람들은 일반 텍스트 메시지를 통해 참여하고 채팅할 수 있습니다.

이 기능은 스마트폰, 기본형 휴대폰을 사용하거나 SMS를 선호하는 모든 사람을 포함하기 더 쉽습니다.

GroupMe에서 채팅 분리하기

기능 #4: 미디어 공유

사진, 비디오 및 GIF를 채팅에 직접 전송하거나 설문 조사를 만들어 모든 사람의 플랜에 대한 의견을 빠르게 확인할 수 있습니다. 미디어가 대화에 표시되므로 순간, 업데이트 또는 이벤트 세부 정보를 쉽게 공유할 수 있습니다.

모든 것이 채팅 기록에 연결되어 있으므로 필요할 때 뒤로 스크롤하여 공유된 파일을 찾을 수 있습니다.

기능 #5: 맞춤형 알림

GroupMe를 사용하면 알림을 제어할 수 있습니다. 특정 그룹을 음소거하거나, 바쁜 시간에는 알림을 끄거나, 채팅에 따라 소리를 맞춤 설정할 수 있습니다.

지속적인 알림에 압도되지 않고 연결을 유지할 수 있습니다.

GroupMe 요금제

Free Forever

groupMe는 무료로 사용할 수 있습니다. iOS, Android에서 앱을 다운로드하거나 구독료 없이 웹에서 사용할 수 있습니다. SMS를 사용하여 메시지를 보내거나 받는 경우, 이동통신사의 표준 문자 메시지 요금이 적용될 수 있습니다

이 앱은 또한 0.99달러에서 1.99달러 범위의 이모티콘 팩과 같은 옵션 인앱 구매도 제공합니다. 프리미엄 등급이나 유료 업그레이드는 없으며, 모든 사용자가 핵심 기능을 사용할 수 있습니다.

📖 또한 읽기: 무료 프로젝트 커뮤니케이션 플랜 템플릿

Slack과 GroupMe: 기능 비교

위에서 살펴본 바와 같이 Slack과 GroupMe는 모두 메시징 앱이지만, 용도는 서로 다릅니다. Slack은 업무용 커뮤니케이션을 위해 설계되었으며, 프로젝트 및 협업을 위한 더 많은 도구를 제공합니다. GroupMe는 캐주얼한 사용을 위한 간단한 그룹 채팅에 중점을 두고 있습니다.

기능 Slack GroupMe 보너스: ClickUp 메시지 채널 및 직접 메시지에서 실시간 메시지 그룹 채팅 및 직접 메시지 실시간 채팅, 작업 및 문서에 대한 스레드 형식 댓글을 통해 상황에 맞는 팀 토론을 진행하세요 음성/영상 통화 빠른 오디오 또는 비디오 채팅을 위한 빠른 회의. Zoom 및 Teams와 통합 Microsoft Teams를 통한 일대일 및 그룹 영상 통화 채팅 내에서 즉각적인 음성 및 영상 통화, Zoom, Google Meet 및 기타 비디오 플랫폼과 통합 파일 공유 채팅에서 직접 문서, 이미지 및 기타 파일을 공유하세요 그룹 채팅 및 DM에서 사진, 비디오 및 GIF를 공유하세요 채팅에서 직접 파일을 추가하고 작업이나 사람을 멘션할 수 있으며, Google Drive, Dropbox 및 기타 통합 기능을 지원합니다 AI 기능 채팅 검색, 스레드 요약 및 채널 요약 기능을 위한 Slack AI, Agentforce 통합 기본 검색 기능을 위한 Microsoft Copilot 채팅, 작업, 문서, 화이트보드 등에 완벽하게 통합된 ClickUp Brain, 특정 작업 및 워크플로우를 위한 AI 에이전트 통합 Google Drive, Trello, Salesforce 등 2,000개 이상의 앱과 연결 주요 앱 통합이 없는 기본 기능으로 제한됨 slack, Google Drive, GitHub, Zoom 등 1,000개 이상의 통합 기능 프로젝트 관리 작업용 목록, 공동 문서용 Canvas 등 내장된 도구 그룹 내 기본 이벤트 계획, 작업 관리 도구 없음 고급 작업 관리, 문서, 화이트보드, 목표, 자동화 등 다양한 기능을 이용하세요 맞춤형 사용자 지정 가능한 알림, 워크플로우 및 테마 사용자 지정 가능한 알림 및 그룹 설정, 제한된 테마 고도로 맞춤 설정 가능한 워크플로우, 상태, 보기, 자동화 및 대시보드 접근 데스크탑, 모바일 및 웹. 외부 사용자를 위한 게스트 액세스 지원 모바일 및 웹. 스마트폰이 없는 사용자를 위한 SMS 지원(미국에서만 가능) 데스크탑, 모바일 및 웹. 게스트 및 공개 공유 옵션 사용자 한도 하드 한도 없음, 소규모 팀이나 대기업 모두에 적합 그룹당 최대 10,000명의 회원 사용자 수에 대한 제한이 없으며, 모든 크기의 팀에 확장 가능 비용 무료 플랜을 이용할 수 있으며, 유료 플랜은 더 많은 기능과 앱 통합을 제공합니다 무료로 사용 가능, 유료 버전 없음 무료 플랜을 이용할 수 있으며, 유료 플랜을 통해 고급 기능 및 통합 기능을 잠금 해제할 수 있습니다

이제 Slack과 GroupMe의 기본적이지만 필수적인 기능을 자세히 비교하고 그 성능을 살펴보겠습니다.

기능 #1: 메시지 (그룹 및 직접 메시지)

Slack은 업무용으로 설계되었습니다. 채널을 사용하여 팀, 프로젝트 또는 주제별로 대화를 구성합니다. 또한 스레드 형식 응답을 지원하므로, 사용자는 메인 채팅을 어지럽히지 않고도 특정 메시지에 응답할 수 있습니다. 개인 또는 소규모 그룹 간의 개인 채팅에는 직접 메시지 기능을 사용할 수 있습니다. 모든 메시지와 파일을 쉽게 검색할 수 있습니다.

GroupMe는 캐주얼한 그룹 채팅을 위해 만들어졌습니다. 그룹을 만들고, 사람들을 초대하고, 채팅을 시작할 수 있습니다. 개인 대화를 위한 직접 메시지도 사용할 수 있습니다. GroupMe는 SMS를 지원하므로, 사용자는 앱을 다운로드하지 않아도 대화에 참여할 수 있습니다.

🏆 승자: Slack 두 앱 모두 메시지 기능을 잘 지원하지만, Slack은 특히 메시지 수가 많아질 때 대화를 정리하고 관리하기 쉬운 다양한 방법을 제공합니다.

📖 또한 읽기: 실시간 협업이란 무엇이며 팀에 어떤 이점이 있을까요?

기능 #2: 미디어 및 파일 공유

Slack에서 파일을 공유하는 것은 일의 연장선과 같습니다. 대화 중에 문서를 드롭하거나, Google Drive에서 파일을 연결하거나, 비디오를 공유할 수 있습니다.

보낸 모든 내용은 채팅에 저장되며, 필요할 때 검색을 통해 찾을 수 있습니다. 팀이 동일한 파일을 반복적으로 사용하는 경우 이는 매우 중요합니다.

GroupMe는 기본 기능에 충실합니다. 사진, 짧은 비디오 또는 밈을 보낼 수 있습니다. 그게 전부입니다. 여행 사진, 이벤트 초대, 음악 링크 등 캐주얼한 업데이트에는 적합하지만 그 이상은 아닙니다.

🏆 승자: Slack 캐주얼한 대화를 나누는 경우 GroupMe가 적합합니다. 파일을 사용하여 일을 처리하는 경우 Slack이 더 적합합니다.

기능 #3: 음성 및 영상 통화

Slack은 모든 채널이나 직접 메시지에서 시작할 수 있는 빠르고 비공식적인 통화인 Huddles를 제공합니다. 비디오를 켜고, 화면을 공유하고, 다른 사람을 초대할 수 있습니다.

빠른 회의는 회의를 예약할 필요 없이 즉석에서 대화를 나눌 수 있도록 설계되었습니다. 무료 플랜에서는 빠른 회의 참가자가 2명으로 제한되지만, 유료 플랜에서는 최대 50명까지 참가할 수 있습니다.

GroupMe는 통화 기능을 위해 Microsoft Teams와 통합되어 있습니다. 그룹 채팅에서 직접 영상 통화를 시작하거나 이벤트의 일부로 영상 통화를 예약할 수 있습니다. 이 설정은 대규모의 계획된 회의에 유용합니다. GroupMe는 최대 100명의 참가자가 참여하는 통화를 지원합니다.

🏆 승자: 동률! 두 앱 모두 통화 옵션을 제공하므로, 귀사에 적합한 것을 선택하시기 바랍니다. Slack의 Huddles는 빠르고 즉석에서 진행되는 토론에 더 적합하며, GroupMe의 Teams 통합은 참가자 수가 많은 예정된 그룹 회의에 적합합니다.

📖 또한 읽기: 직장에서 인스턴트 메시징을 사용하는 방법

Reddit에서 Slack과 GroupMe 비교

Reddit을 검색하여 사람들이 Slack과 GroupMe를 어떻게 비교하는지 살펴보았습니다. 여러 스레드에서 사용자들은 한 도구가 다른 도구보다 더 잘 작동하는 명확한 이유를 공유했습니다. 특히 그룹 커뮤니케이션에 대해 그 차이가 두드러졌습니다.

많은 사용자들이 Slack이 더 크거나 더 조직적인 그룹을 더 효과적으로 처리한다고 말했습니다.

Slack은 16줄의 텍스트, 사진, gfycat을 동일한 스페이스에 표시할 수 있지만, GroupMe는 2장의 사진과 1줄의 텍스트만 표시할 수 있습니다.

Slack은 16줄의 텍스트, 사진, gfycat을 동일한 스페이스에 표시할 수 있지만, GroupMe는 사진 2장과 텍스트 1줄만 표시할 수 있습니다.

사용자들은 Slack이 대화를 분리하여 보관하는 방식도 칭찬했습니다.

그룹당 여러 채널을 사용할 수 있어, 채널을 전환하는 데 어려움이 없이 필요한 모든 것을 위한 채널을 만들 수 있습니다. GroupMe는 모든 그룹의 모든 채널과 채팅을 함께 병합합니다.

그룹당 여러 채널을 사용할 수 있으므로, 채널을 전환하는 데 어려움이 없이 필요한 모든 것을 위한 채널을 만들 수 있습니다. GroupMe는 모든 그룹의 모든 채널과 채팅을 함께 병합합니다.

하지만 GroupMe는 간단한 커뮤니케이션에는 여전히 유용합니다.

GroupMe. 우리에게 적합합니다.

GroupMe. 우리에게 적합합니다.

Reddit 사용자들은 다음과 같은 의견에 동의하는 것 같습니다. 그룹에 구조와 비즈니스 중심의 기능이 필요한 경우 Slack이 더 적합합니다. 별다른 설정 없이 연락을 유지하고 싶다면 GroupMe가 적합합니다.

Slack과 GroupMe의 최고의 대안, ClickUp을 만나보세요

물론 Slack과 GroupMe도 업무를 수행할 수 있지만, 메시지와 미디어 이상의 것이 필요한 경우에는 어떻게 해야 할까요?

작업 추적, 업데이트 공유, 대화 정리 등을 위해 여러 앱을 오가며 일하는 것이 지겨우십니까? 채팅, 문서, 마감일이 실제로 함께 작동하는 도구를 원하십니까? ClickUp이 그 해답입니다.

ClickUp은 일을 위한 모든 것을 갖춘 앱입니다. 작업, 채팅, 문서 및 목표를 한 곳에 통합하여 팀이 도구를 전환하지 않고도 집중할 수 있도록 지원합니다. ClickUp은 어떤 용도로 사용하든 필요한 모든 것을 한 곳에서 제공합니다.

어수선함도, 사일로도 없습니다. 모든 것이 연결된 하나의 작업 공간에서 메시지가 작업으로 이어지고, 문서가 작업을 지원하며, 목표가 항상 표시됩니다. Slack과 GroupMe가 한도라고 느끼신다면, ClickUp은 여러분이 몰랐던 업그레이드입니다.

📮 ClickUp Insight: 지식 근로자의 83%는 팀 커뮤니케이션의 주요 양식으로 이메일과 채팅에 의존하고 있습니다. 이로 인해 중요한 정보가 여러 도구에 분산되어 팀이 일관성을 유지하고 효율적으로 일하기가 어려워지는 경우가 많습니다. ClickUp은 스레드 대화, 메시지, 댓글, 작업 및 문서를 한 곳에 모아 팀 협업을 더 쉽게 만듭니다.

Slack 및 GroupMe보다 더 나은 옵션인 ClickUp의 주요 기능을 살펴보세요.

ClickUp의 장점 #1: ClickUp 채팅으로 대화를 한 곳에서 관리하세요

ClickUp 채팅으로 모든 프로젝트와 대화를 한 곳에서 관리하세요

ClickUp 채팅은 대화와 일을 한 곳에서 통합합니다.

채팅에서 프로젝트를 논의하고, 한 번의 클릭으로 모든 메시지를 작업으로 전환할 수 있습니다. 더 이상 노트를 복사하거나 컨텍스트를 잃어버릴 필요가 없습니다. 모든 것이 연결되고 정리되어 있습니다.

긴 스레드를 따라잡아야 합니까? ClickUp의 AI는 논의를 요약하고, 키 포인트를 강조 표시하며, 작업 항목을 제안할 수도 있습니다. 혼란 없이 최신 정보를 알려주는 비서가 있는 것과 같습니다.

ClickUp 채팅은 팀 전체의 토론을 위한 채널과 개인 대화를 위한 다이렉트 메시지를 지원합니다. 또한 채팅에서 직접 음성 또는 영상 통화를 시작할 수 있어 실시간 협업이 원활하게 진행됩니다.

채팅을 작업, 문서 및 목표와 통합함으로써 ClickUp은 커뮤니케이션이 항상 업무와 연결되도록 보장합니다. 채팅이 아닌, 일을 완료하는 것이 중요합니다.

ClickUp의 할당된 댓글을 사용하여 작업 항목을 즉시 만들고 다른 사람이나 자신에게 할당하세요

ClickUp의 할당된 댓글을 사용하면 중요한 정보가 누락되지 않습니다. 노트를 남기고 누군가가 후속 조치를 취하기를 기다리는 대신, 팀 회원에게 댓글을 할당하여 명확하고 추적 가능한 작업으로 바꿀 수 있습니다.

댓글은 작업 대기열에 표시되며 해결로 표시될 때까지 그대로 남아 있습니다. 즉, 추측이나 알림, 세부 사항 누락이 없습니다. 모든 사람이 해야 할 일과 그 시기를 알고 있습니다.

할당된 댓글 작업, 문서 및 채팅에서 사용할 수 있습니다. 따라서 문서에 피드백을 제공하거나 스레드에서 무언가를 지적하는 경우에도 작업이 완료될 수 있습니다.

특히 팀이 여러 우선순위를 동시에 처리해야 할 때, 업무를 원활하게 진행하고 대화를 생산적으로 유지할 수 있는 간단한 방법입니다.

ClickUp의 장점 #3: ClickUp 작업을 통해 더 많은 작업을 완료하세요

ClickUp 작업을 통해 작업을 자동화하고, 우선 순위를 지정하고, 계속 진행하세요

ClickUp 작업은 일이 시작되는 곳입니다. 빠른 수정 사항을 추적하거나 대규모 프로젝트를 관리하는 경우, 작업을 통해 소유자를 지정하고, 마감일을 설정하고, 사용자 정의 필드로 컨텍스트를 추가하고, 프로세스의 모든 단계를 요약할 수 있습니다.

대규모 프로젝트를 하위 작업으로 나누고, 체크리스트를 추가하고, 의존성을 설정하여 먼저 수행해야 할 작업을 표시할 수 있습니다. 모든 것이 연결되어 있으므로 팀은 항상 다음에 해야 할 일을 알 수 있습니다.

각 작업에는 댓글, 파일, 링크 및 업데이트를 위한 스페이스가 있습니다. 다른 도구로 전환하거나 채팅을 뒤질 필요가 없습니다. 모든 것이 한 곳에 있습니다.

ClickUp 작업은 복잡성을 추가하지 않고도 제어를 제공합니다. 팀을 조직적이고 일관성 있게 유지하며 앞으로 나아갈 수 있게 하는 기반입니다.

ClickUp의 장점 #4: AI 기반 작업 공간으로 더 스마트하게 일하세요

ClickUp Brain은 ClickUp 내의 모든 업무에 스며드는 전체적인 AI 어시스턴트입니다. 기존 업무를 분석할 뿐 아니라, 업무를 적극적으로 생성하고 관리할 수 있도록 설계되었습니다.

ClickUp Brain에 문의하여 실시간 업데이트, 문서 및 작업 조치를 받아보세요

ClickUp Brain은 대화를 촉진할 뿐 아니라, 업무를 완료하는 데 적극적으로 도움을 줍니다. 채팅에서 직접 프로젝트에 대한 질문을 하고, 요약본을 요청하거나, 작업을 생성할 수도 있습니다.

문서를 찾거나, 작업을 업데이트하거나, 프로젝트 상태를 빠르게 확인해야 합니까? 채팅에서 ClickUp Brain에 문의하기만 하면 전체 작업 공간에서 즉각적인 실행 가능한 답변을 받을 수 있습니다. 더 이상 탭을 전환하거나 스레드를 검색할 필요가 없습니다.

ClickUp Brain의 엔터프라이즈급 기능을 사용하면 작업 관리도 매우 원활합니다. 필요한 내용을 입력하기만 하면 자연어로 작업을 생성, 업데이트 또는 찾을 수 있습니다.

작업 할당, 마감일 설정, 진행 상황 확인을 원하십니까? ClickUp Brain은 몇 초 만에 모든 작업을 처리하여 팀의 일관성을 유지하고 프로젝트를 진행합니다. 또한 작업의 우선 순위를 정하고 장애 요소를 파악하는 데도 도움이 됩니다.

회의에 참석하십니까? ClickUp AI Notetaker가 회의를 녹음하고 필사본을 작성하며, 중요한 내용과 후속 조치를 위한 작업 제안을 제공합니다.

또한 ClickUp의 Autopilot Agents를 사용하여 답변을 찾고, 콘텐츠를 만들고, 반복적이고 시간이 많이 걸리는 워크플로우를 자동화할 수도 있습니다.

Slack과 같은 여러 도구를 동시에 사용하는 팀에게 ClickUp Brain은 필요한 모든 것을 한 곳에 통합합니다. 그 결과? 더 빠른 의사 결정, 실수 감소, 진정으로 연결된 워크플로우를 실현할 수 있습니다.

Slack 피드에서 바로 새로운 작업을 빠르게 생성하려면 Type/Clickup을 입력하세요

강력한 내장 채팅, 실시간 협업 및 작업별 댓글을 갖춘 ClickUp은 Slack과 같은 별도의 앱이 필요하지 않습니다. 팀은 여러 전문 도구를 오가며 작업할 필요 없이 한 곳에서 커뮤니케이션, 프로젝트 관리, 워크플로우 자동화를 모두 수행할 수 있습니다.

팀이 여전히 Slack을 사용하고 있다면, ClickUp은 Slack과 원활하게 통합되므로, 아무것도 놓치지 않고 점차적으로 업무를 중앙 집중화할 수 있습니다. 모든 것이 포함된 올인원 업무 허브라고 생각하시면 됩니다.

ClickUp: 채팅, 협업 및 업무 완료를 위한 더 나은 방법

Slack과 GroupMe는 모두 장점이 있지만, 실시간 채팅, 작업 관리, 문서 등 다양한 기능을 갖춘 강력한 도구를 찾고 있다면 ClickUp이 모든 것을 제공합니다.

메시징 그 이상의 기능입니다. 조직적이고, 연결되고, 생산적인 업무를 위한 팀의 홈베이스입니다.

ClickUp의 Free Forever 플랜에 가입하고 대화, 프로젝트 및 목표를 한 곳에서 통합하세요.