Slack 채널, DM, 파일에서 검색하는 방법

지난주 누군가 채널에 올린 그 문서를 찾으려는데, 이제는 '알겠습니다 🙌' 답글과 에스프레소 머신 밈 사이에서 400개나 되는 메시지 더미에 파묻혀 버렸습니다.

다시 스크롤하기? 절대 안 돼.

혼란 속에서 오후를 허비하며 뒤적거리지 마세요. Slack에서 더 스마트하게 검색하는 방법을 알려드립니다. 필터, 바로 가기, 간단한 팁을 통해 필요한 것을 빠르게 찾는 방법을 단계별로 안내해 드리겠습니다.

Slack에서 검색하는 방법

수많은 채널, 쏟아지는 DM, 좌우로 날아다니는 파일들. 하지만 핵심은 이겁니다: Slack을 효과적으로 사용한다는 건 정신을 잃지 않고 필요한 것을 찾을 수 있다는 뜻입니다.

간단한 단계로 알아보겠습니다. ⚒️

1단계: 검색 필드 열기

Slack 창 상단에 검색창이 보일 거예요. 바로 거기서 시작하세요. 데스크탑에서는 클릭하고, 모바일에서는 탭하세요.

조금 더 빠르게 하고 싶으신가요? 바로 검색으로 이동할 수 있는 이 바로 가기를 사용해 보세요:

Mac: 검색을 시작하려면 ⌘ + G 를, 특정 채널이나 DM 내에서 검색하려면 ⌘ + F 를 누르세요.

Windows/ Linux: Ctrl + G 또는 Ctrl + F를 누르세요

2단계: 원하는 내용을 입력하세요

Slack 검색 필드에 키워드, 문구, 주제 등 검색어를 입력하기 시작하세요. 입력하는 동안 최근 쿼리가 자동으로 제안되거나 일치하는 콘텐츠가 강조 표시됩니다. 제안된 항목 중 선택하거나 Enter 키를 눌러 전체 결과를 확인하세요.

via Slack

🔍 알고 계셨나요? 전 세계 팀 협업 소프트웨어 시장 규모는 예측 기간(2024-2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.9%로 성장하여 603억 8천만 달러 에 달할 것으로 예상됩니다.

단계 #3: 수정자를 사용하여 검색을 세분화하세요

이제 스마트한 부분이 시작됩니다. Slack은 원하는 검색 결과를 세밀하게 조정할 수 있는 다양한 검색 수정자를 제공합니다. 이 수정자들은 필터처럼 작동하여 결과를 좁히고 불필요한 정보를 숨기는 데 도움을 줍니다:

in:: 특정 채널이나 DM에서 검색하기 (예: in:#design, in:@maria)

from:: 특정 사용자의 메시지 찾기 (예: from:@james)

has:: 별표, 이모지 또는 파일이 포함된 메시지만 검색합니다 (예: has:star, has:👍, has:link)

to:: 본인에게 직접 전송된 메시지 보기 (to:me)

before:/after:/on: 날짜로 메시지 정확히 찾기 (예: before:2025-05-01)

인용문: "정확한 문구"를 사용해 메시지를 단어별로 검색하세요

📌 예시: 마케팅 채널에서 사라가 보낸 마케팅 보고서를 찾고 있다면, 다음과 같은 프롬프트를 시도해 보세요: ‘marketing report in:#팀-마케팅 from:@sara’

단계 #4: 메시지, 파일, 채널 또는 사람별로 정렬하기

Enter 키를 누르면 Slack은 검색 결과를 탭으로 분리합니다:

메시지 , 모든 채팅 관련 내용

파일 : 공유 문서, PDF, 이미지 등을 위한 기능입니다.

채널 , 특정 주제가 어디에 있는지 기억하려고 애쓰고 있다면

사람들, 누군가의 프로필을 찾을 때

필요에 맞는 탭을 클릭하면 바로 해결할 수 있습니다.

💡 프로 팁: 바쁜 채널에서 긴 스레드를 요약하거나 읽지 않은 메시지를 빠르게 파악하려면 Slack AI를 활용하세요. 몇 시간 분량의 콘텐츠를 스크롤하지 않고도 핵심을 파악할 수 있는 훌륭한 방법입니다.

단계 #5: 특정 채널 또는 DM 내에서 검색하기

정보가 있을 것 같은 채널이나 DM에 이미 있다면 더 쉽게 찾을 수 있습니다:

⌘ + F (Mac) 또는 Ctrl + F (Windows/Linux) 를 누르면 해당 스페이스만 검색됩니다

키워드를 입력한 후 메인 검색창에 in:#채널명 또는 in:@사용자명을 추가하세요.

경험 많은 사용자들이 의지하는 빠른 바로 가기입니다.

예를 들어, 지난 화요일에 모형이 공유된 것을 알고 있다면 #디자인-리뷰 채널 내에서 검색해 보세요.

📖 함께 읽어보세요: 무료 프로젝트 커뮤니케이션 템플릿

6단계: 파일을 더 빠르게 찾기

프레젠테이션 자료, 문서, 스프레드시트가 필요하신가요? 이렇게 얻으세요:

검색창에 키워드를 입력하세요

검색 결과에서 파일 탭을 클릭하세요

from:@alex 또는 in:#finance와 같은 수정자를 사용하여 검색 범위를 좁히세요

각 채널의 '파일' 탭을 일일이 스크롤하는 것보다 훨씬 낫습니다. 특히 마감 시간에 쫓길 때 더욱 그렇죠.

💡 프로 팁: 대화가 어느 채널에 속하는지 확실하지 않다면, 채널 이름이나 관련 키워드로 기본 검색을 실행한 후 '채널' 탭을 클릭하세요. Slack은 채널 이름, 주제 또는 설명을 기반으로 일치하는 항목을 목록으로 표시합니다.

7단계: 필터를 활용하여 더 깊이 있게 찾기

검색 후 Slack은 더 많은 필터링 옵션을 제공합니다. 필터를 클릭하면 다음 기준으로 범위를 좁힐 수 있습니다:

날짜 범위

누가 메시지를 보냈나요?

어느 채널에 있나요?

마치 소형 지식 기반 검색과 같으며 팀 커뮤니케이션을 체계적으로 유지하는 데 도움이 됩니다.

단계 #8: 슬래시 명령어 사용해 보기 (고급 사용자용)

메시지 창을 떠나지 않고 검색하고 싶으신가요?

✅ 이렇게 해보세요: /search in:#채널명 from:@사용자명

검색창과 똑같이 작동하며, 슬래시 명령어를 주로 사용하는 사용자에게는 더욱 빠릅니다.

Slack 검색의 한도

Slack은 빠른 채팅과 팀 업데이트에는 훌륭한 tool이지만, 나중에 무언가를 찾는 일에는 항상 순조롭지 않습니다. Slack 대안을 찾게 만드는 가장 흔한 문제점 몇 가지를 소개합니다. 👇

Slack은 Slack 내에서 공유된 내부 메시지와 파일만 검색합니다: Google Drive나 Dropbox 파일이 연결되어 있더라도 전체 콘텐츠를 확인하려면 해당 도구에서 별도로 검색해야 합니다.

검색 인터페이스가 불편하게 느껴질 때: 정확한 키워드나 수정어를 모를 때, 특히 신규 사용자에게 Slack 검색은 시행착오를 거치는 것처럼 느껴질 수 있습니다.

관련 없는 결과가 너무 많을 때: 원하는 내용을 정확히 알고 있어도 Slack은 종종 오래된 대화나 관련 없는 파일을 표시해 올바른 항목을 찾는 위치를 어렵게 만듭니다.

흩어진 메시지와 텍스트 파일: 채널, DM, 그룹 채팅, 스레드 등 서로 다른 위치에 콘텐츠가 존재하기 때문에 수동으로 여러 곳을 오가며 확인해야 합니다.

수정자 관련 문제점 및 기능 오류: Slack의 통합 검색 기능은 Slack 내 정보 격리를 줄여주지만, 명령어가 작동하지 않거나 예측 불가능하게 동작하는 경우가 있습니다. 사소한 오타나 여분의 스페이스만으로도 검색이 실패할 수 있어 급할 때 특히 답답합니다.

🎥 의미 기반 검색, NLP 관련성, 커넥터, 보안, 그리고 ClickUp의 통합 AI 작업 공간이 데이터를 통합하여 팀이 혼란 속에서 헤매지 않고 즉시 답변을 얻을 수 있는 방법을 다룹니다.

ClickUp으로 더 나은 검색을 경험하세요

Slack의 장단점을 살펴봤음에도 여전히 관련 없는 결과에 파묻히거나 여러 도구 사이를 토글해야 하는 상황인가요?

업무를 위한 올인원 앱 ClickUp이 모든 것을 하나로 통합합니다. 메시지, 파일, 결정사항, 작업이 한 곳에 모여 있으며, AI 기반 검색 도우미가 사용자의 맥락을 이해하고 모든 것을 통합된 시스템에 보관합니다. ClickUp 채팅을 사용하면 주제별 채널이나 DM에서 협업하고, 메시지를 작업으로 전환하며, 모든 대화를 프로젝트와 연결할 수 있습니다.

일을 위한 올인원 앱 ClickUp이 모든 것을 하나로 통합합니다. 메시지, 파일, 결정사항, 작업이 한 곳에 모여 있으며, AI 기반 검색 도우미가 사용자의 맥락을 이해하고 모든 것을 통합된 시스템에 보관합니다.

ClickUp 채팅을 사용하면 주제별 채널이나 DM에서 협업하고, 메시지를 작업으로 전환하며, 모든 대화를 프로젝트와 연결할 수 있습니다.

또한 ClickUp SyncUps를 사용하면 채팅 창에서 바로 음성 또는 비디오 통화(화면 공유 포함)를 시작할 수 있습니다. 신속한 의사 결정과 실시간 협업이 일이 이루어지는 바로 그 자리에서 이루어집니다.

기업 검색: 어디서든 무엇이든 찾기

ClickUp의 기업 검색 기능으로 단일 검색창에서 ClickUp과 연동된 도구(Slack, Google Drive, Dropbox, SharePoint, Jira 등)를 동시에 검색하세요. 더 이상 탭이나 플랫폼을 전환할 필요 없이, 쿼리를 입력하기만 하면 연결된 모든 앱의 결과가 즉시 표시됩니다.

ClickUp Enterprise 검색은 모든 업무 컨텍스트를 한곳에 모아줍니다

작업 공간 엔터프라이즈 검색: 관리자가 이 기능을 활성화하면 작업 공간 내 모든 사용자가 관리자 계정이 접근 가능한 파일과 메시지를 검색할 수 있습니다. Slack의 경우 공개 채널만 인덱스됩니다.

개인 Enterprise 검색: 지원되는 앱에서 개인 파일과 메시지를 검색할 수 있도록 자체 개인 연결을 설정하세요. (참고: Slack용 개인 Enterprise 검색은 제공되지 않습니다.)

실시간 인덱스: 새 Slack 메시지와 다른 앱의 파일은 빠르게 인덱스됩니다—보통 몇 분 이내—그래서 검색 결과가 항상 최신 상태로 유지됩니다

권한 및 프라이버시: 검색 가능한 내용은 소스 앱에서의 접근 권한과 통합 설정 방식에 따라 달라집니다. 관리자는 작업 공간 전체 검색을 위해 인덱스할 드라이브, 폴더 또는 채널을 제어할 수 있습니다.

부재 중이셨거나 빠른 요약이 필요하시다면, ClickUp 채팅 채널이나 DM에 "Catch me up"이라고 입력하세요. ClickUp Brain이 지난 며칠간의 가장 중요한 업데이트, 결정 사항, 공유 파일을 요약해 드려 긴 스레드를 일일이 스크롤할 필요가 없습니다. 왜 강력한가요? AI 기반 검색 기능을 제공합니다

필요에 맞춰 간결하고 실행 가능한 요약본을 제공합니다

팀원들과의 소통을 원활하게 유지하는 데 도움이 됩니다—바쁜 팀과 관리자에게 안성맞춤입니다 ClickUp 채팅에서 'Catch me up'을 사용하면 최근 업데이트 내용을 즉시 요약해 드립니다

ClickUp Brain: 단 몇 초 만에 맥락을 찾아보세요

검색 수정자 사용에 지치셨나요? 그냥 물어보세요. AI 기반 어시스턴트인 ClickUp Brain이 정확한 키워드 없이도 파일, 작업, 문서 또는 회의 노트를 즉시 찾아드립니다.

상황별 답변과 조언이 필요하면 ClickUp Brain을 활용하세요

자연어 검색: 정확한 키워드나 복잡한 필터 없이 평범한 영어로 질문하세요. 예시: "Slack에서 2분기 최종 마케팅 프레젠테이션 자료를 보여줘" 또는 "Dropbox에서 최신 클라이언트 계약서를 보여줘"라고 입력하면 됩니다.

상황별 답변: ClickUp Brain은 여러분의 작업 공간과 연결된 앱을 이해하여 가장 관련성 높은 작업, 문서, 파일, 심지어 Slack 메시지까지 찾아냅니다.

요약 및 실행: 긴 대화 스레드를 즉시 요약하거나, 회의 노트를 생성하거나, 대화 내용을 바탕으로 실행 항목을 생성하세요.

권한을 존중합니다: ClickUp 및 통합 권한에 따라 접근 가능한 결과만 표시됩니다.

📌 예시 프롬프트: "4월 15일 Acme Corp 클라이언트 통화 회의록과 2분기 최종 마케팅 프레젠테이션 자료를 보여줘"라고 입력하기만 하면 됩니다. ClickUp Brain이 최종 확정된 프레젠테이션 파일을 불러오고, 관련 ClickUp 작업을 연결하며, 정확한 회의록 또는 요약 내용을 표시해 줍니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 30%가 연구 및 정보 수집을 위해 AI 도구를 활용합니다. 하지만 업무 중 잃어버린 그 한 개의 파일을 찾거나 저장하는 걸 깜빡한 중요한 Slack 스레드를 찾아주는 AI는 있을까요? 네! ClickUp의 AI 기반 연결 검색은 통합된 타사 앱을 포함한 모든 작업 공간 콘텐츠를 즉시 검색하여 인사이트, 리소스, 답변을 찾아냅니다. ClickUp의 고급 검색으로 주당 최대 5시간을 절약하세요!

ClickUp 지식 관리: 단일 정보 원천

이것이 바로 ClickUp이 Slack 대안들과 차별화되는 핵심입니다. ClickUp 지식 관리 기능을 통해 표준 운용 절차 (SOP)부터 팀 노트, 문서 및 기타 참고 자료에 이르기까지 팀의 집단 지식을 단일 작업 공간 내에서 저장, 정리, 검색할 수 있습니다.

이것이 바로 ClickUp이 Slack 대안들과 차별화되는 핵심입니다. ClickUp 지식 관리 기능을 통해 표준 운용 절차 (SOP)부터 팀 노트, 문서 및 기타 참고 자료에 이르기까지 팀의 집단 지식을 단일 작업 공간 내에서 저장, 정리, 검색할 수 있습니다.

ClickUp 지식 관리로 회사 내 모든 지식을 즉시 저장하고 접근하세요

통합 작업 공간: ClickUp Docs에 SOP, 프로젝트 문서, 회의록 등을 저장하세요. 문서, 작업, 채팅을 연결하여 원활한 맥락을 유지하세요.

완벽한 검색 기능: 연결된 앱의 작업, 문서, 댓글, 채팅, 파일 등 모든 것이 즉시 검색 가능합니다.

더 이상 파일을 잃어버리지 마세요: 동료에게 링크 재전송을 부탁하거나 오래된 스레드를 뒤지는 일은 이제 그만. 모든 것이 일이 이루어지는 곳에 함께합니다.

💡프로 팁: ClickUp 채팅을 사용해 대화를 작업이 이루어지는 바로 그곳—작업 내부에 보관하세요. 더 이상 사라진 DM이나 흩어진 스레드가 없습니다. 간단한 대화가 실행 항목으로 전환되면 ClickUp Docs로 즉시 기록하고 워크플로우에 연결하세요. 끝없는 Slack 스크롤은 이제 안녕.

보안, 프라이버시 및 최고의 실행 방식

강력한 암호화: 모든 데이터는 전송 중(TLS 1.2/1.3) 및 저장 시(AES-256) 암호화됩니다.

데이터 처리: ClickUp AI 및 Enterprise 검색은 AI 모델 훈련에 귀하의 데이터를 사용하지 않습니다. 제3자 AI 제공자는 데이터 보존이 전혀 없습니다.

관리자 제어: 관리자가 인덱스 대상과 통합 연결 권한을 결정합니다. 최상의 결과를 위해 개인 드라이브/폴더가 아닌 공유 드라이브/폴더를 연결하세요.

자동 업데이트: 원본 앱에서 파일이나 메시지가 삭제되면 ClickUp의 인덱스에서도 제거됩니다.

끝없는 스레드는 잊으세요, ClickUp이 해결해 드립니다

채팅 내용을 뒤적일 시간이 아니라 할 일이 있습니다. Slack은 대화를 원활하게 이어가지만, 정보를 찾을 때는 특히 다른 도구에 파일과 노트가 분산되어 있을 때 한계가 있습니다.

일을 위한 올인원 앱 ClickUp이 모든 것을 하나로 통합합니다. 메시지, 파일, 결정사항, 작업이 모두 한 곳에 모여 있으며, 맥락을 실제로 이해하고 통합 시스템을 구축하는 AI 기반 검색 도우미가 함께합니다.

그러니 시간을 낭비할 필요가 있을까요? 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하여 시간을 절약하세요! ✅